Biểu Tình Giữ Lửa Đấu Tranh Tiếp Sức Đồng Bào Quốc Nội

Biểu tình chống Cộng tại Bolsa ngày 15 tháng 9 năm 2018.(Photo VB)

WESTMINTER (VB) – Hàng trăm người, gồm các vị dân cử Việt-Mỹ, các đại diện Cộng Đồng, Hội Đoàn, các cơ quan truyền thông, và đồng hương Việt Nam đã tham dự cuộc biểu tình “giữ ngọn lửa đấu tranh tiếp sức cho đồng bào quốc nội” trên Đường Bolsa-Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thành phố Westminster, California, vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 15 tháng 9 năm 2018.Mở đầu cuộc biểu tình là nghi thức chào quốc kỳ và hát quốc ca Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm tại Tượng Đài Đức Thánh Trần, trên Đường Bolsa, do ông Vũ Long Sơn Hải điều hợp.Phát biểu sau nghi thức chào cờ, ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, cho biết tính từ lần biểu tình trước đến nay đã hai tuần, và kể từ nay về sau cứ 2 tuần sẽ tổ chức biểu tình để tiếp tục ủng hộ đồng bào quốc nội đấu tranh chống cộng sản Việt Nam bán nước cho Tàu Cộng. Ông cũng cho biết vì sức khỏe của các vị cao niên không cho phép nên Ủy Ban quyết định 2 tuần mới tổ chức biểu tình một lần để giữ gìn sức khỏe cho bà con tiếp tục đấu tranh lâu dài. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc biểu tình là để giữ ngọn lửa đấu tranh hầu tiếp sực cho đồng bào trong nước, vì hoàn cảnh không thể làm được như cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại.Nhân đó, ông Phan Kỳ Nhơn đã kêu gọi đồng bào cố gắng thu xếp công việc để tham dự các cuộc biểu tình được tổ chức 2 tuần một lần. Ông nói đây là việc làm “hết sức cần thiết. Là việc mà chúng ta phải làm.” Ông giải thích thêm rằng Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức biểu tình cũng để nhắc nhỏ những đồng hương Việt ở hải ngoại đừng quên tình hình đất nước Việt Nam sắp mất vào tay Tàu Cộng.Ông Phan Kỳ Nhơn cũng cho biết thêm là vào ngày 29 tháng 9 này sẽ tổ chức Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trên đường Bolsa vào lúc 12 giờ trưa và sau đó vào lúc 5 giờ chiều sẽ có buộc biểu tình. Ông trân trọng kính mời đồng hương tham dự.Ông cũng nói rằng Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai có dự định sẽ tổ chức thắp nến cầu nguyện cho ông Trần Huỳnh Duy Thức đã và đang “tuyệt thực sắp chết.” Theo tin tức cho biết tính tới ngày 15 tháng 9 năm 2018 thì ông Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực đến ngày thứ 31 và gia đình ông rất lo ngại về tình hình sức khỏe của ông.Tin cập nhật vào ngày 16 tháng 9 của Việt Báo online trích thuật tin từ Đài Á Châu Tự Do (RFA) và Đài BBC tiếng Việt cho biết ông Trần Huỳnh Duy Thức sẽ ngưng tuyệt thực vào ngày thứ 34. Ông đã bắt đầu tuyệt thực vào ngày 13 tháng 8 năm 2018.Ứng cứ viên dân biểu tiểu bang California địa hạt 72 Josh Alan Lowenthal, Phó Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, các đại diện của các Hội Ái Hữu Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Nam California, Trường Trưng Vương, Trường Chu Văn An, Trường Gia Long, Trường Petrus Ký, v.v… cũng tham dự cuộc biểu tình.Sau nghi thức chào cờ, đoàn biểu tình đã xếp thành 2 hàng đi diễu hành trong trật tự từ Tượng Đài Đức Thánh Trần trên Đường Bolsa đi tới ngả tư Bolsa-Magnolia rồi đi ngược về hướng khu Phước Lộc Thọ. Đoàn người, với rừng cờ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, vừa đi vừa hô to các khẩu hiệu “đả đảo cộng sản bán nước,” “đả đảo Tàu Cộng,” “đả đảo dự luật đặc khu,” "đả đảo luật an ninh mạng,” v.v…