Hình ảnh Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngần gần Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

- Tòa Tối cao Hoa Kỳ sẽ nghe các tranh luận vào ngày mai, thứ Năm 8/2, vụ ghi tên Trump hay không lên lá phiếu Colorado

- Cựu luật sư Bạch Ốc [thời Trump] Ty Cobb tiên đoán: Tòa Tối cao sẽ đồng thuận phán quyết Trump không có quyền miễn truy tố hình sự. Và Trump sẽ trả thù Biden nếu Trump thắng cử.

- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Ronna McDaniel đề nghị từ chức sớm vì bị Trump áp lực

- Hạ viện Hoa Kỳ bác dự luật viện trợ độc lập trị giá 17,6 tỷ USD cho Israel

- Cộng Hòa Hạ viện luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas đã thất bại

- Nikki Haley thua cuộc bầu cử sơ bộ Cộng hòa ở Nevada.

- TT Biden đổ lỗi cho Trump dự luật lưỡng đảng về nhập cư

- TT Biden và 2 cựu TT Barack Obama và Bill Clinton sẽ gây quỹ ở thành phố New York vào ngày 28/3

- Trump kháng cáo lên Tòa Tối Cao Hoa Kỳ, nhưng Tòa Tối Cao có thể từ chối thảo luận, nghĩa là Trump không được miễn tố

- Mike Reed, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC), từ chức

- Hôm nay tranh luận bằng email tại tòa New York xử Trump về tội gian lận tài chính. Thẩm phán Arthur Engoron nói Trump gian lận quá nhiều

- CVS Health Corporation doanh thu của họ trong quý 4 năm 2023 đã tăng 11,9%, đạt 93,8 tỷ USD.

- Uber thu nhập ròng tăng 140% lên 1,4 tỷ USD trong năm 20023 so với 2022

- Hamas đề xuất ngừng bắn với Israel theo ba giai đoạn, mỗi giai đoạn 45 ngày, đòi Israel rút khỏi Gaza, đổi con tin Israel lấy tù nhân Palestine

- Gaza: số người Palestine chết lên tới 27.708 người, bị thương 67.147.

- Ả Rập Saudi: sẽ không lập quan hệ ngoại giao với Israel trừ khi một nhà nước Palestine độc lập được công nhận.

- Syria: quân Israel dội bom tỉnh Homs của Syria.

- Thủ tướng Israel: nhận được phản hồi từ Hamas về đề xuất thả con tin theo khuôn khổ đã được Qatar, Ai Cập, Hoa Kỳ và Israel đồng ý.

- Bạch Ốc: Mỹ sẽ xem xét phản ứng của Hamas đối với thỏa thuận con tin mới nhất được đưa ra

- Thủ tướng Netanyahu kêu gọi điều tra vụ lính Israel tập trận giúp người định cư Do Thái bắt cóc người Ả Rập ở West Bank.

- Gia đình bặt tin: Hind, bé gái Palestine 6 tuổi, và xe cứu thương chở hai nhân viên y tế của IDF

- Tình báo Israel: 32 con tin trong số 136 con tin Israel còn bị Hamas bắt giữ hôm 7/10 đã chết.

- Pakistan: ít nhất 26 người chết trong vụ đánh bom ở Pashin, tỉnh Baluchistan

- Cựu Tổng thống Chile Sebastian Pinera chết vì rớt trực thăng

- Nam Hàn: công ty Booyoung Group sẽ thưởng nhân viên nam/nữ khi sinh con 75.000 USD

- Nhật: bão tuyết, hơn 130 người nhập viện vì tai nạn, tàu lửa và hàng không hoãn nhiều chuyến

- Michigan: mẹ của 1 cậu bé bắn chết 4 bạn cùng lớp bị tòa kết tội ngộ sát vì đưa súng đạn cho con

- Amazon sẽ cắt vài trăm nhân viên ở One Medical và Amazon Pharmacy

- Nhật Bản: bắt 4 người Việt trong 5 năm trộm 5.237 món đồ ở Uniqlo trị giá 135.000 USD

- TIN VN. Đủ kiểu xả hàng hoa Tết ở TP SG.

- HỎI 1: Khoảng 72,8% dân Nam Hàn muốn Nam Hàn chế tạo vũ khí nguyên tử riêng để tự vệ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 93% dân Mỹ lo ngại về xe hơi tự lái? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-7/2/2024) ⚪ ---- CVS Health Corporation đã công bố hôm thứ Tư rằng doanh thu của họ trong quý 4 năm tài chính 2023 đã ghi nhận mức tăng hàng năm là 11,9%, đạt 93,8 tỷ USD. Công ty cũng báo cáo thu nhập ròng là 2,04 tỷ USD, một sự cải thiện so với thu nhập ròng 2,3 tỷ USD trong cùng quý năm 2022. Doanh thu cả năm 2023 là 357,8 tỷ USD, tăng 10,9% so với con số của năm 2022. Thu nhập ròng tăng 93% lên 8.368 tỷ USD, trong khi thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu tăng 98%, đạt mức 6,47 USD.

⚪ ---- Uber Technologies, Inc. đã trình bày báo cáo thu nhập tốt hơn mong đợi vào thứ Tư, ghi nhận lợi nhuận hàng năm đầu tiên kể từ khi IPO vào năm 2019. Với thu nhập ròng tăng 140% lên 1,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022, Ubber đạt doanh thu 8,6 USD tỷ đồng, tăng 15% so với quý 4 năm 2022.

Trong cả năm, công ty dịch vụ internet này cho biết doanh thu tăng 17% lên 31,9 tỷ USD, trong khi thu nhập ròng đạt 1,9 tỷ USD sau khi lỗ ròng 9 tỷ USD vào năm 2022. Trong ba tháng tính đến ngày 31 tháng 12, công ty đã báo cáo một khoản lỗ ròng. Số chuyến đi tăng 24% và số người tiêu dùng nền tảng hoạt động hàng tháng tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

⚪ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ sẽ nghe các tranh luận vào ngày mai, thứ Năm 8/2, về việc liệu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có đủ điều kiện tái tranh cử chức Tổng Thống hay không. Tòa án đã đồng ý từ ngày 5 tháng 1 sẽ đẩy nhanh thủ tục vì cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11/2024. Vụ án bắt đầu ở Colorado, nơi một nhóm cử tri đã đệ đơn kiện vào tháng 8/2023 nhằm ngăn cản Trump xuất hiện trên lá phiếu Colorado trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Colorafo.

Họ nói rằng Trump đã tham gia vào một cuộc nổi dậy giành chính quyền, đề cập đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021 và rằng Trump không đủ điều kiện theo Tu chính án thứ 14 trong Hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó Mục 3 cấm những người “trước đây đã tuyên thệ… với tư cách là một sĩ quan/viên chức [officer] của Hoa Kỳ", những người "tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn" ra khỏi việc giữ chức vụ dân sự hoặc quân sự. Tòa án Tối cao Colorado đứng về phía cử tri, khiến Trump phải kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ và tạm dừng phán quyết ở Colorado.

Mặc dù vụ việc đề cập đến một số vấn đề, nhưng vấn đề quan trọng nhất và gây tranh cãi nhất là cách diễn đạt của bản Tu chính Hiến pháp số 14 và liệu Trump có thực sự liên quan đến cuộc bạo loạn hay không. Các học giả pháp lý không đồng ý về việc liệu tổng thống Mỹ có phải là một “sĩ quan/viên chức” hay không, và các luật sư của Trump lập luận rằng ông không phải như vậy, chỉ ra các phần khác của Hiến pháp mà tổng thống không được nhắc đến như vậy. Mặt khác, các cử tri Colorado cho rằng Mục 3 là "về việc vi phạm nghĩa vụ đã tuyên thệ chứ không phải về cách chơi chữ mang tính mô phạm."

Các luật sư của Trump cũng lập luận rằng ông không "tham gia" vào cuộc nổi dậy, mặc dù họ không chọn cách phản đối việc một cuộc nổi dậy đã diễn ra. Theo bản tóm tắt của họ, Trump yêu cầu đám đông biểu tình "một cách hòa bình và yêu nước" và "ủng hộ" cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, cử tri Colorado chỉ ra phán quyết của Tòa án Tối cao Colorado, trong đó quyết định các bài phát biểu và hành động trước đó của Trump là "nguyên nhân thực tế" của cuộc bạo loạn.

Thật khó để dự đoán Tòa án Tối cao sẽ ra phán quyết như thế nào về vấn đề này. Nó hiện có đa số bảo thủ, với 3 thẩm phán do Trump bổ nhiệm. Nhưng bất kể khuynh hướng chính trị tiềm ẩn nào, tòa án có thể quyết định cho phép Trump tranh cử đơn giản vì việc loại ông sẽ quá rủi ro và có thể khiến cử tri của ông tức giận, dẫn đến những hậu quả khó lường và có thể nguy hiểm; nếu cho Trump tranh cử thì Hiến pháp chẳng có ý nghĩa gì.

⚪ ---- Cựu luật sư Bạch Ốc thời chính phủ Trump dự đoán Tòa án Tối cao sẽ đồng thuận ra phán quyết chống lại Trump về quyền miễn truy tố hình sự. Ty Cobb, cố vấn đặc biệt của Bạch Ốc khi Trump tìm cách chống lại cuộc điều tra do Công tố đặc biệt Robert Mueller đứng đầu, đã phát biểu sau khi tòa kháng án ra phán quyết chống lại Trump hôm thứ Ba. Cobb nói với báo The Hill: “Vụ miễn tố sẽ có phiếu 9-0 tại Tòa án Tối cao. Rõ ràng là tổng thống không có quyền miễn tố truy tố hình sự. Bạn đang cân nhắc một lập luận chưa từng có tiền lệ và không có chỗ nào trong Hiến pháp [cho miễn tố].”

Tuy nhiên, nhấn mạnh đến các vấn đề pháp lý và chính trị, Cobb lưu ý rằng nếu Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay trước khi các thủ tục pháp lý hoàn tất, Trump có thể sẽ chấm dứt mọi vụ kiện liên bang còn tồn tại chống lại Trump.

Bối cảnh là vụ án hình sự chống lại Trump, do Công tố đặc biệt Jack Smith đứng đầu, về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Smith cáo buộc rằng hành động của Trump trong giai đoạn sau cuộc bầu cử và bao gồm cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, đã vi phạm bốn đạo luật hình sự. Các cáo buộc bao gồm âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và âm mưu chống lại các quyền, cũng như hai cáo buộc liên quan đến cản trở thủ tục tố tụng chính thức.

Đáp lại, nhóm của Trump đã tuyên bố rằng ông ấy nên được miễn truy tố: Thứ nhất, hành động của Trump là “hành vi chính thức” trong vai trò tổng thống của ông và do đó không thể bị truy tố. Thứ hai, bất kỳ cuộc truy tố nào đối với Trump sẽ hạn chế quá mức các tổng thống tương lai và dẫn đến các cuộc truy tố đảng phái sau khi họ rời nhiệm sở. Và thứ ba, một tổng thống không thể bị tòa án hình sự kết án nếu người này được Quốc hội trắng án trong thủ tục luận tội liên quan đến hành vi tương tự.

Hội đồng xét xử kháng án gồm hai thẩm phán do Tổng thống Dân Chủ Biden đề cử và một do cựu Tổng thống Cộng Hòa George H.W. Bush - ít tin tưởng vào những lập luận đó. Các thẩm phán viết trong phán lệnh hôm qua: “Chúng tôi không thể chấp nhận rằng văn phòng Tổng thống đặt những người từng nắm giữ nó lên trên luật pháp trong mọi thời gian sau đó.” Họ kết thúc phán quyết dài 57 trang của mình bằng cách khẳng định rằng tuyên bố về quyền miễn tố của Trump “không được hỗ trợ bởi tiền lệ, lịch sử, hoặc bởi văn bản và cấu trúc của Hiến pháp”.

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hiện đang phải đối mặt với một thời điểm quan trọng. Phán quyết hôm thứ Ba [của Tòa kháng án thủ đô] về cơ bản thách thức Trump phải nhanh chóng kháng cáo lên Tòa Tối cao. Các hành động của nhóm Trump cho đến nay rõ ràng chỉ ra mong muốn trì hoãn bốn phiên tòa mà Trump phải đối mặt càng lâu càng tốt - và đặc biệt, kéo dài quá trình này qua ngày tổng tuyển cử mà họ hy vọng Trump sẽ thắng và sẽ tự ân xá.

Tòa án Tối cao có đa số bảo thủ 6-3 và bao gồm ba thẩm phán do chính Trump đề cử. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát pháp lý tin rằng họ khó có thể ủng hộ tuyên bố về quyền miễn tố của Trump, do những thiếu sót rõ ràng trong lập luận đó được phơi bày trong phán lệnh [của Tòa kháng án] hôm thứ Ba.

⚪ ---- Viễn ảnh là, Trump sẽ trả thù Biden. Cựu luật sư Bạch Ốc [thờic hính phủ Trump] Ty Cobb cảnh báo rằng Tổng thống Biden có thể “có nguy cơ bị trả thù” nếu Trump thắng cuộc bầu cử tháng 11/2024, theo những lời nhận xét của Trump khi hội đồng Tòa kháng án thủ đô hôm Thứ Ba ra phán quyết chống lại tuyên bố miễn tố của Trump.

Cobb nói với Erin Burnett của CNN hôm thứ Ba: “Tôi tin rằng nếu Trump đắc cử thì Tổng thống Biden có thể gặp nguy cơ bị trả thù. Nhưng tôi không tin có cơ sở pháp lý cho việc này và tôi không nghĩ nó sẽ tiến xa.”

Cobb đang đề cập đến bài đăng của Trump mà Trump đưa ra hôm thứ Ba, trong đó Trump kêu gọi một tổng thống Hoa Kỳ có “quyền miễn tố hoàn toàn” để làm “những gì phải làm vì lợi ích của Đất nước”.

Một hội đồng Tòa kháng án gồm ba thẩm phán đã giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới hôm thứ Ba cho rằng Trump không tránh khỏi bị truy tố hình sự, ngăn cản nỗ lực của Trump nhằm hủy bỏ vụ án liên bang can thiệp bầu cử của ông.

Cobb, người phục vụ trong chính quyền Trump, cho biết 44 tổng thống trước Trump “không lãng phí một giây tranh luận nào về việc liệu họ có nên thực hiện hành vi phạm tội có chủ ý hay không.” Cobb nói thêm rằng Cobb không “mua” (không chấp nhận) lập luận của Trump.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Ronna McDaniel đã đề nghị từ chức có hiệu lực sau cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina, mở đường cho cựu Tổng thống Donald Trump đề cử chủ tịch đảng mới, theo CNN đưa tin, dẫn lời hai cố vấn của đảng.

Các báo cáo trước đó của CNN nhấn mạnh nhóm của Trump đang xem xét các cá nhân như Michael Whatley, Chủ tịch Đảng Cộng hòa Bắc Carolina và Drew McKissick, Chủ tịch Đảng Cộng hòa Nam Carolina, là những người kế nhiệm tiềm năng cho McDaniel. Theo báo cáo, các cuộc thảo luận về sự thay đổi tiềm năng này đã diễn ra giữa McDaniel và Trump.

⚪ ---- Hạ viện Hoa Kỳ đã bác bỏ dự luật viện trợ độc lập trị giá 17,6 tỷ USD cho Israel, không đạt được đa số 2/3 cần thiết với số phiếu cuối cùng là 250 thuận và 180 phản đối. Nỗ lực do Cộng Hòa lãnh đạo nhằm thu hút sự ủng hộ của lưỡng đảng nhưng vấp phải sự phản đối của các đảng viên Đảng Dân chủ, những người coi dự luật này nhằm phá bỏ dự luật an ninh quốc gia toàn diện của Thượng viện, trong đó dìm dự luật về biên giới Mỹ-Mexico mà Tổng Thống Biden đã xin hãy thông qua. Đáng chú ý, 14 đảng viên Đảng Cộng hòa đứng về phía đảng Dân chủ phản đối dự luật, trong khi 46 đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ.

⚪ ---- Cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Hoa Kỳ về việc luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas đã thất bại, với 214 phiếu thuận và 216 phiếu chống. Cộng hòa dẫn đầu cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, cáo buộc Mayorkas phạm "các tội hình sự và khinh tội" liên quan đến những thất bại bị cáo buộc của ông trong việc quản lý làn sóng di cư trái phép từ Mexico vào Mỹ. Có 4 Dân biểu Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại cuộc luận tội, trong khi Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steve Scalise không có mặt để bỏ phiếu vì ông đang hồi phục sau ca ghép tế bào gốc.

⚪ ---- Cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley thua cuộc bầu cử sơ bộ không ràng buộc của Đảng Cộng hòa ở Nevada vào tay “không ai trong số những ứng cử viên này”, một thất bại trong một cuộc tranh cử không có tên Trump trong lá phiếu sơ bộ. Kết quả phản ánh sự ưa thích của nhiều cử tri Đảng Cộng hòa dành cho Trump ở một tiểu bang cho phép họ lựa chọn bày tỏ sự không hài lòng với tất cả các ứng cử viên trong lá phiếu sơ bộ. (ghi chú: Cộng Hòa Nevada có 2 thủ tục, hôm Thứ Ba là bầu sơ bộ theo thủ tục primary; hôm Thứ Năm là bầu theo thủ tục họp kín caucuses và đêm mai sẽ trao chiến thắng cho Trump).

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Haley Olivia Perez-Cubas cho biết trong một tuyên bố với CNN: “Ngay cả Donald Trump cũng biết rằng khi bạn chơi máy đánh bạc bằng đồng xu thì nhà cái sẽ thắng. Chúng tôi không thèm chơi một trò chơi được dàn dựng cho Trump. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình ở Nam Carolina và xa hơn nữa.” Haley dự kiến ​​sẽ nhận được số phiếu bầu nhiều thứ hai trong cuộc bầu cử sơ bộ (primary) hôm qua.

Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa không có nhiều sức nặng vì đảng Cộng hòa ở Nevada đã chọn trao phiếu đại biểu của họ thông qua các cuộc họp kín do đảng điều hành mà Trump dự kiến sẽ giành chiến thắng vào thứ Năm. Đảng đã cấm những người tham gia cuộc bầu cử sơ bộ, nghĩa là cấm cả Haley, tranh cử trong các cuộc họp kín, điều đó có nghĩa là Trump sẽ gặp ít sự cạnh tranh.

Về phía Đảng Dân chủ ở Nevada, Tổng thống Joe Biden sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Nevada. Biden cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Ba: “Đảng Dân chủ Nevada đại diện cho trụ cột của đất nước chúng ta: các công nhân công đoàn đã xây dựng tầng lớp trung lưu, những người nhập cư đến đây để tìm kiếm cơ hội và các gia đình thuộc mọi thành phần xứng đáng với phẩm giá, tự do cá nhân và cơ hội công bằng cho giấc mơ Mỹ.”

⚪ ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden đổ lỗi cho cựu tổng thống Donald Trump cản trở việc thông qua dự luật lưỡng đảng về nhập cư mà đảng Dân chủ và Cộng hòa đang thảo luận trong những tháng gần đây. Phát biểu hôm thứ Ba về Đạo luật Phân bổ Bổ sung An ninh Quốc gia Khẩn cấp, Biden nói rằng mặc dù các Thượng nghị sĩ đã làm việc “chạy ngược thời gian” để hoàn tất các cải cách cho một “hệ thống nhập cư nhân đạo hơn”, mọi tín hiệu đều cho thấy dự luật sẽ không qua được vì Trump cho rằng điều đó "có hại cho Trump về mặt chính trị".

.

Biden nhấn mạnh rằng Trump "không làm gì trong 24 giờ qua, ngoài việc tiếp cận các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện, đe dọa họ và cố gắng đe dọa họ bỏ phiếu chống lại đề xuất này, và có vẻ như các dân cử đang nhượng bộ Trump."

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và hai người tiền nhiệm Barack Obama và Bill Clinton dự kiến sẽ tổ chức một buổi gây quỹ ở thành phố New York vào ngày 28 tháng 3, NBC đưa tin hôm thứ Ba trích dẫn 4 nguồn hiểu biết về vấn đề này. Địa điểm có thể được xem xét là Radio City Music Hall. Một trong những nguồn tin nói thêm rằng một cuộc thảo luận vừa phải giữa 3 người có thể được tổ chức. Người phát ngôn của ban vận động Biden nói với NBC rằng vẫn chưa có thông tin chi tiết nào được đưa ra.

⚪ ---- Trump sẽ kháng cáo lên Tòa Tối Cao Hoa Kỳ đối với phán quyết của Tòa kháng án liên bang ở thủ đô đưa ra hôm Thứ Ba. Trump dự kiến sẽ kháng cáo quyết định của tòa kháng án liên bang địa hạt thủ đô bác bỏ yêu cầu miễn tố của Trump trong vụ lật ngược bầu cử, theo người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump, Steven Cheung tiết lộ trong một tuyên bố hôm thứ Ba.

"Nếu Tổng thống không được miễn quyền miễn tố, mọi Tổng thống tương lai rời nhiệm sở sẽ bị đảng đối lập truy tố ngay lập tức... Việc truy tố một Tổng thống vì các hành vi chính thức vi phạm Hiến pháp và đe dọa nền tảng của nền Cộng hòa của chúng ta. Tổng thống Trump không đồng ý với quyết định của Tòa DC Circuit,” Cheung lưu ý, đồng thời nhấn mạnh rằng việc truy tố Trump của Công tố đặc biệt Jack Smith là “vi hiến” theo “học thuyết về quyền miễn tố của Tổng thống và Phân chia quyền lực”.

Phán quyết của hội đồng ba thẩm phán là phản ứng trước kháng cáo của Trump thách thức quyết định của Thẩm phán quận Tanya Chutkan, bác bỏ tuyên bố của cựu tổng thống về quyền miễn tố của tổng thống trong vụ Công tố Jack Smith truy tố Trump.

⚪ ---- Trump kháng cáo lên Tòa Tối Cao Hoa Kỳ, nhưng Tòa Tối Cao có thể từ chối thảo luận, nghĩa là chấp nhận giá trị của Tòa kháng án thủ đô, nghĩa là Trump không có quyền miễn tố. Paula Reid của CNN hôm thứ Ba nói rằng phán quyết của Tòa kháng án Hoa Kỳ ở thủ đô chống lại tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump về quyền miễn tố tổng thống khiến ông có rất ít cơ hội để thoát khỏi truy tố hình sự.

Đặc biệt, cô ấy nói rằng phán quyết được đưa ra theo cách khiến cho rất khó có khả năng Tòa án Tối cao sẽ tiếp nhận vụ án. Reid nói: “Tòa kháng án, mặc dù họ đã bị chỉ trích vì để mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định này [bác quyền miễn tố], nhưng họ thực sự đang sắp xếp để Tòa Tối Cao có điều kiện dễ dàng nhất có thể cho họ khi từ chối xét xử vụ án này. Họ đang đưa ra một mốc thời gian trùng lặp với câu hỏi này, những cuộc tranh luận bằng miệng về khả năng đủ điều kiện bỏ phiếu."

Sau đó, Reid tiếp tục trích dẫn những đoạn trong phán quyết mà cô ấy nói cho thấy nó có vẻ sắt thép. Phán quyết nêu rõ: “Những nỗ lực bị cáo buộc của cựu Tổng thống Trump nhằm duy trì quyền lực dù thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, nếu được chứng minh [Trump cố ý duy trì quyền lực], là một cuộc tấn công chưa từng có vào cơ cấu chính phủ của chúng ta. Ông bị cáo buộc đã tự đưa mình vào một quy trình mà trong đó tổng thống [theo luật pháp là] không có vai trò gì - [đó là việc] kiểm phiếu và chứng nhận phiếu bầu của cử tri đoàn - do đó làm suy yếu các thủ tục được thiết lập theo hiến pháp và ý chí của Quốc hội."

Reid sau đó nhận xét rằng đây là "một ý kiến cực kỳ mạnh mẽ" và "thực sự khiến Tòa Tối Cao có thể sẽ không nhận thảo luận [đơn kháng cáo của Trump] nữa."

⚪ ---- Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) sẽ từ chức vào cuối tháng này, Politico đưa tin. Mike Reed là chánh văn phòng của RNC kể từ tháng 1 năm 2022, nhưng trong một email mà Politico có được, ông cho biết ông sẽ từ chức để tập trung vào “gia đình đang phát triển [mà] cần và xứng đáng được tôi quan tâm”.

.

Các nguồn tin thân cận với Reed cho biết ông đã nhận lời làm việc tại Cornerstone, một công ty quan hệ chính phủ và quan hệ công chúng. Reed viết, dường như đáp lại những tin đồn rằng Donald Trump áp lực sự thay đổi vai trò lãnh đạo trong ủy ban: “Tôi biết thời điểm đưa ra tin tức này khi có nhiều tin đồn trên báo chí và chúng tôi chuẩn bị hợp nhất với ứng cử viên được cho là. Tôi đảm bảo với bạn, RNC đang ở một vị trí cực kỳ mạnh mẽ.”

Ông viết: “Chúng tôi luôn biết rằng sẽ có một số thay đổi khi chúng tôi có một ứng cử viên giả định và chúng tôi hoan nghênh điều đó. Chủ tịch [Ronna McDaniel] đã có những cuộc trò chuyện tuyệt vời với Tổng thống Trump trong vài ngày và tuần qua. Cô McDaniel sẽ tiếp tục lãnh đạo tổ chức này hợp nhất một cách liền mạch nếu anh ấy được đề cử.”⚪ ---- Hôm nay sẽ là cuộc tranh luận bằng email tại phiên tòa New York xử Trump về tội gian lận tài chính. Thẩm phán Arthur Engoron - người đang giám sát thủ tục tố tụng trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự của cựu Tổng thống Donald Trump ở New York - có thể đang xem xét một hình phạt khắc nghiệt hơn dự kiến đối với Trump khi Engoron chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng trong phiên tòa xét xử.Tờ Daily Beast gần đây đưa tin rằng Engoron đã cảnh giác trước một bài báo của New York Times hồi đầu tháng này về Allen Weisselberg, cựu giám đốc tài chính của Trump Organization, đang lên kế hoạch nhận tội khai man vì bị cáo buộc đã khai man trước tòa. Engoron đã viết trong một email vào thứ Hai: “Với tư cách là chủ tọa phiên tòa, người xét xử sự việc và thẩm phán đáng tin cậy, tất nhiên tôi muốn biết liệu ông Weisselberg hiện có đang thay đổi quan điểm của mình hay không và liệu ông ấy có thừa nhận mình đã nói dối trong phòng xử án của tôi tại phiên tòa này hay không. Tôi không muốn bỏ qua bất cứ điều gì trong trường hợp nghiêm trọng này.”Engoron nói thêm rằng ông có thể sử dụng cáo buộc khai man của Weisselberg làm "cơ sở để viện dẫn sai lầm trong uno", liên quan đến thuật ngữ "falsus in uno, falsus in omnibus", là tiếng Latin có nghĩa là "sai ở một điều, sai ở mọi thứ." Điều này cho thấy Engoron có thể coi toàn bộ lời khai của Weisselberg trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự là không trung thực và sử dụng điều đó để đưa ra phán quyết cuối cùng của mình.Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đang yêu cầu các khoản phạt lên tới 370 triệu USD liên quan đến việc Trump bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản bất động sản của mình để nhận được mức thuế ưu đãi và bảo hiểm. James cũng đang đặt mục tiêu cấm Trump và các con đã trưởng thành của ông làm nhân viên ở bất kỳ công ty nào có trụ sở tại New York trong ít nhất 5 năm.Một hình phạt lớn là gần như chắc chắn, vì Engoron đã ra phán quyết rằng Trump đã phạm tội "gian lận quá nhiều" ("widespread fraud") trong hồ sơ tài chính nộp cho tiểu bang. Quyết định đó sau đó đã được tòa kháng án New York giữ nguyên. Dù phán quyết cuối cùng có lớn đến đâu, nó sẽ là một đòn tài chính đáng kể đối với cựu tổng thống, người đã được lệnh phải trả 88,3 triệu USD tiền bồi thường và trừng phạt cho nhà văn E. Jean Carroll trong phiên tòa xét xử tội phỉ báng bà.Để kháng cáo bất kỳ phán quyết dân sự nào ở New York, người kháng cáo phải đưa phần lớn phán quyết vào tài khoản do tòa án kiểm soát trong khi quá trình kháng cáo được thanh toán. Điều này có nghĩa là nếu phải trả số tiền 370 triệu USD mà James yêu cầu, cựu tổng thống sẽ nghèo hơn gần nửa tỷ USD khi cố gắng quyên tiền cho chiến dịch tranh cử tổng thống của mình. Trong ngày hôm Thứ Ba, Trump đã kêu gọi MAGA góp tiền cho ông để chống lại cái mà Trump vu khống là "truy bức chính trị" từ Biden. Cả luật sư của Trump và công tố viên của James đều được lệnh trả lời email của Engoron trước 5 giờ chiều ngày thứ Tư 7/2/2024.⚪ ---- Pakistan: Chính quyền địa phương hôm thứ Tư cho biết ít nhất 26 người chết trong vụ đánh bom ở Pashin, tỉnh Baluchistan, phía tây nam Pakistan. Vụ này xảy ra tại văn phòng bầu cử của một ứng cử viên độc lập trước thềm cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày mai, thứ Năm. Chính quyền địa phương không cung cấp con số thương vong chính xác nhưng cho biết một số người đang trong tình trạng nguy kịch và đang phải nhập viện. Tuần trước, chính trị gia nổi tiếng nhất Pakistan và cựu Thủ tướng Imran Khan đã bị kết án thêm 14 năm tù và bị cấm tranh cử trong 10 năm.⚪ ---- Tổ chức chiến binh Palestine Hamas đã đề xuất lệnh ngừng bắn với Israel theo ba giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 45 ngày, CNN đưa tin hôm thứ Tư trích dẫn một bản sao của kế hoạch. Hamas đã gửi tài liệu này hôm thứ Ba để đáp lại đề xuất của Israel, Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập.Đề xuất của Hamas bao gồm việc rút Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khỏi Dải Gaza, trao đổi con tin Israel lấy tù nhân Palestine, tăng mạnh viện trợ nhân đạo cho người Palestine và đổi mới quyền tự do di chuyển qua Gaza. Tuy nhiên, một quan chức Israel giấu tên nói với CNN rằng sẽ “không có chuyện” Israel sẽ rút khỏi Gaza hoặc giao nộp những người Palestine mà nước này giam giữ sau khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Tư cho biết số người Palestine chết trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 27.708 người. Trong báo cáo mới nhất được công bố khi chạm mốc 124 ngày đụng độ, Bộ này cho biết con số này tăng lên sau khi 123 người không tham chiến thiệt mạng trong 24 giờ qua trong bối cảnh 16 cuộc tấn công của lực lượng Israel cũng khiến 169 người bị thương trong ngày qua. Tổng số người bị thương kể từ khi bắt đầu xung đột đã tăng lên 67.147.Trong khi đó, tổ chức quân sự Hamas đề xuất lệnh ngừng bắn ba giai đoạn với Israel, mỗi giai đoạn kéo dài 45 ngày, CNN đưa tin. Cơ quan này cho biết, quân Israel bắn phá liên tục và hạn chế tiếp cận đã dẫn đến việc đóng cửa 18 trong số 22 cơ sở y tế của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) ở Gaza.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Ả Rập Saudi (MOFA) đã đưa ra tuyên bố liên quan đến các cuộc thảo luận giữa vương quốc này và Hoa Kỳ về tiến trình hòa bình Ả Rập-Israel, tuyên bố rằng nước này sẽ không thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel trừ khi một nhà nước Palestine độc lập được công nhận.Bộ khẳng định lập trường "kiên quyết" của nước này đối với vấn đề Palestine và các quyền hợp pháp của người Palestine, đồng thời nhấn mạnh rằng một nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967 và Đông Jerusalem là thủ đô phải được công nhận để thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel. Ả Rập Saudi cũng yêu cầu lực lượng Israel rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza và nhắc lại lời kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ “đẩy nhanh” việc công nhận nhà nước Palestine.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Syria trong một bài đăng trên Facebook xác nhận các cuộc tấn công do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành nhằm vào tỉnh Homs của Syria. Bộ tuyên bố rằng các cuộc tấn công được phát động "từ trên không, phía bắc Tripoli", tấn công "một số mục tiêu" ở thành phố Homs và khu vực xung quanh. Bộ này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thương vong hoặc thiệt hại có thể xảy ra do vụ tấn công.⚪ ---- Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối thứ Ba đã chia sẻ một tuyên bố xác nhận rằng cơ quan tình báo Mossad đã nhận được phản hồi từ Hamas về đề xuất thả con tin theo khuôn khổ đã được Qatar, Ai Cập, Hoa Kỳ và Israel đồng ý. Văn phòng lưu ý: “Các chi tiết của nó đang được các quan chức tham gia đàm phán đánh giá kỹ lưỡng”.⚪ ---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Ba tiết lộ rằng Hoa Kỳ sẽ xem xét phản ứng của Hamas đối với thỏa thuận con tin mới nhất được đưa ra: “Vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở đây trước khi chúng tôi đạt được một thỏa thuận nên chúng tôi sẽ không cản trở điều đó. Họ đã phản hồi về một thỏa thuận khuôn khổ về con tin [và] chúng tôi nghĩ rằng điều này thực sự quan trọng.”⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành điều tra cuộc tập trận hôm Thứ Hai mô phỏng vụ bắt cóc một thường dân Ả Rập bởi những người định cư Do Thái ở West Bank. Netanyahu nhấn mạnh: “Kịch bản hư cấu này tách rời khỏi thực tế, không xứng đáng và gây ra sự bất công cho toàn thể và công chúng thân yêu. Tôi không sẵn sàng chấp nhận sự vô cảm như vậy đối với anh chị em của chúng tôi ở Judea và Samaria”.Bộ trưởng Israel không bộ Benny Gantz, người cũng là thành viên nội các chiến tranh của Israel, đã chỉ trích yêu cầu điều tra của Netanyahu, nói rằng mặc dù cuộc tập trận là một "sai lầm", nhưng thủ tướng đang tìm cách khai thác vụ tai tiếng để "làm hại" IDF vì "những lý do chính trị không cần thiết."⚪ ---- Một gia đình Palestine đang chạy trốn bạo lực ở Gaza vào ngày 29/1 thì xe của họ bị quân Israel bắn trúng. Trong một cuộc điện thoại đáng lo ngại, người ta nghe thấy cô bé Layan Hamadeh, 15 tuổi, đang cầu xin sự giúp đỡ từ các dịch vụ khẩn cấp. "Họ đang bắn vào chúng tôi. Chiếc xe tăng ở ngay cạnh tôi", cô gái nói trước khi tiếng súng nổ ra. Âm thanh cuối cùng của Layan là tiếng hét của cô ấy.CNN đưa tin Layan, ba anh chị em và cả cha mẹ của họ đều thiệt mạng. Chỉ có cô em họ 6 tuổi của Layan là Hind Rajab sống sót—ít nhất là vào lúc đầu. "Tôi sợ quá, xin hãy đến!" Hind, bị mắc kẹt trong xe hơi cùng với những người thân đã chết của mình, nói trong cuộc gọi với Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS). Phải ba giờ sau nhóm mới có thể cử nhân viên vào khu vực, một khu vực có giao chiến.PRCS cho biết họ đã điều phối việc di chuyển của một xe cứu thương chở hai nhân viên y tế của IDF, theo New York Times. Khoảng 6 giờ chiều giờ địa phương, Yousef Zieno và Ahmed Almadhoun cho biết họ đã đến khu vực nơi bé gái bị mắc kẹt và lực lượng Israel đã kiểm tra, theo BBC. Nhưng không có tin tức gì từ các nhân viên y tế hoặc từ cô bé Hind trong tám ngày kể từ đó."Cô bé Hind ở đâu? Yousef và Ahmed ở đâu? Họ vẫn còn sống à? Chúng tôi muốn biết số phận của họ", PRCS viết hôm thứ Hai trên X, lưu ý rằng vụ này đã gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của nhân viên và tình nguyện viên. “Thật khó vào ban đêm khi bạn thức dậy và nghe thấy giọng nói của [Hind] bên tai, nói: 'Hãy đến và đón cháu về'", theo lời người điều hành cuộc gọi Rana Faqih nói với BBC.

Tuần trước, IDF nói với CNN rằng quân đội "được hỗ trợ bởi hỏa lực xe tăng" đã tiêu diệt hàng chục kẻ khủng bố ở trung tâm Gaza vào ngày 29/1. Nhưng họ nói rằng họ "không biết gì với chuyện" liên quan đến cô bé Hind.

Trong khi đó, mẹ của bé Hind là bà Wissam Hamada, đã đợi bên ngoài một bệnh viện ở Gaza với hy vọng con gái mình sẽ đến. Hind, người xác nhận người thân của bé đã chết và mô tả bản thân bị thương, cho biết cô bé có thể nhìn thấy xe cấp cứu trước khi cuộc điện thoại với mẹ cô bị ngắt, theo Times và BBC. Bà Hamada nói với CNN: “Nếu con gái tôi không chết vì đạn, nó sẽ chết vì lạnh, vì đói. Tôi kêu gọi cả thế giới hãy mang con gái tôi trở lại."

⚪ ---- Tờ New York Times hôm thứ Ba dẫn thông tin tình báo Israel đưa tin ít nhất 30 trong số 136 con tin Israel còn lại bị Hamas bắt giữ hôm 7/10 đã chết. Chưa rõ liệu những con tin này đã bị giết bởi Hamas hay do bom của Israel ở Gaza. Tình báo Israel xác định 32 con tin đã chết, con số cao hơn con số quân đội đưa tin trước đó. Trong số 240 con tin bị bắt trong cuộc tấn công chết người của Hamas vào lãnh thổ Israel, 105 người đã được giải thoát trong lệnh ngừng bắn tạm thời vào tháng 11.

Có 3 con tin đã bị lính IDF bắn chết khi cầm cờ trắng bước ra vì quân Israel nghi là Hamas giả dạng, và một con tin khác thiệt mạng trong một chiến dịch giải cứu. Tin tức về việc ít nhất 1/5 số tù nhân còn lại ở Gaza đã chết được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa chính phủ Israel, nơi tiếp tục tiến hành cuộc chiến đã giết chết hàng chục ngàn người Palestine và những công dân Israel mong muốn được đoàn tụ cùng với những thành viên gia đình và những người thân yêu đã mất tích của họ.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở miền nam đất nước. Tai nạn xảy ra ở khu vực Los Rios. Bộ trưởng Nội vụ Chile Carolina Toha tiết lộ trong bài phát biểu quốc gia rằng ba hành khách khác trên trực thăng đã tìm cách thoát khỏi máy bay. Chính trị gia 74 tuổi giữ chức tổng thống Chile trong hai nhiệm kỳ riêng biệt, lần đầu tiên là từ 2010 đến 2014 và sau đó là từ 2018 đến 2022.

⚪ ---- Một công ty Nam Hàn sẵn sàng chi hàng triệu USD để giúp tăng dân số. Booyoung Group, một công ty xây dựng có trụ sở tại Seoul, có kế hoạch trả cho nhân viên 100 triệu won (=75.000 USD) mỗi khi họ sinh con. Công ty cũng sẽ trả tổng cộng 7 tỷ won (5,25 triệu USD) tiền mặt cho những nhân viên đã sinh 70 em bé kể từ năm 2021. Người phát ngôn của công ty nói với CNN rằng lợi ích này dành cho cả nhân viên nam và nhân viên nữ.

Ở mức 0,78 vào năm 2022, Nam Hàn có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới - biểu thị số con trung bình mà một phụ nữ sẽ sinh trong đời - và tỷ lệ đó dự kiến sẽ giảm thêm xuống 0,65 vào năm 2025, theo dự báo chính thức từ Cơ quan Thống kê Nam Hàn. Dân số Nam Hàn và các nước Đông Á khác đang phải đối mặt nan đề lão hóa nhanh chóng chỉ vài thập niên sau quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ.

Châu Âu cũng phải đối mặt với tình trạng dân số già đi, nhưng tốc độ và tác động của sự thay đổi đó bị giảm nhẹ do tình trạng nhập cư. Tuy nhiên, các quốc gia như Nam Hàn, Nhật Bản và Trung Quốc đã tránh tình trạng nhập cư ồ ạt để giải quyết tình trạng suy giảm dân số trong độ tuổi lao động.

Chủ tịch Tập đoàn Booyoung Lee Joo-keun cho biết công ty đang cung cấp “hỗ trợ tài chính trực tiếp” cho nhân viên của mình để giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi nuôi con. Ông nói thêm rằng những nhân viên có ba em bé sẽ được lựa chọn giữa việc nhận 300 triệu won (225.000 USD) tiền mặt hoặc thuê nhà nếu chính phủ cấp đất để xây dựng.

⚪ ---- Sở Cứu hỏa Tokyo cho biết, hơn 130 người đã được đưa đến bệnh viện ở Tokyo tính đến ngày thứ Ba sau khi nhiều người trượt chân do tuyết rơi dày ở miền đông Nhật Bản. Người bị thương có độ tuổi từ 4 đến 92 và không ai nguy hiểm đến tính mạng. Tại tỉnh Kanagawa lân cận, hơn 30 người bị thương, trong khi hơn 50 người bị thương nhẹ ở tỉnh Saitama.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã dỡ bỏ cảnh báo tuyết rơi dày đặc ở 9 tỉnh nhưng tuyết và mưa vẫn tiếp tục rơi ở một số khu vực suốt buổi sáng. Theo JR East, sáu chuyến tàu tốc hành đã bị kẹt tại các ga hơn 10 giờ qua đêm, buộc hơn 1.600 hành khách phải qua đêm trên tàu. Một người đã được đưa đến bệnh viện sau khi cảm thấy không khỏe. All Nippon Airways và Japan Airlines đã hủy khoảng 30 chuyến bay nội địa, chủ yếu đến hoặc đi từ sân bay Haneda của Tokyo.

⚪ ---- Một bồi thẩm đoàn ở Michigan hôm thứ Ba (6/2) đã kết án mẹ của một thiếu niên bắn chết 4 bạn cùng lớp tại một trường trung học gần Detroit về tội ngộ sát sau khi các công tố viên cho rằng bà phải chịu trách nhiệm vì bà và chồng đã đưa súng cho con trai bất kể các dấu hiệu cảnh báo bạo lực.

Phiên tòa xét xử Jennifer Crumbley, 45 tuổi, được cho là lần đầu tiên một phụ huynh phải đối mặt với cáo buộc ngộ sát ở Hoa Kỳ bắt nguồn từ vụ con họ nổ súng ở trường học. Bà phải đối mặt với 4 tội ngộ sát không tự nguyện, mỗi tội danh dành cho mỗi nạn nhân tại trường trung học Oxford trong vụ xả súng năm 2021. Chồng của bà là James Crumbley, 47 tuổi, sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử chính ông về tội ngộ sát vào tháng 3/2024.

Con trai của cặp vợ chồng là cậu Ethan, 15 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ xả súng tại trường trung học Oxford liên quan đến một khẩu súng ngắn bán tự động. Vào năm 2022, cậu đã nhận tội bốn tội danh giết người cấp độ một cùng các tội danh khác và bị kết án tù chung thân không ân xá vào tháng 12/2023.

Hoa Kỳ đã chứng kiến hàng loạt vụ xả súng ở trường học trong nhiều năm qua, thường do các học sinh hiện tại hoặc cựu học sinh thực hiện. Các công tố viên Quận Oakland lập luận trong phiên tòa rằng Jennifer Crumbley, mặc dù không bóp cò, đã cất giữ súng và đạn một cách cẩu thả và phải chịu trách nhiệm hình sự về những cái chết. Họ cho biết cô và chồng biết Ethan đang trong "vòng xoáy đi xuống" về mặt tinh thần và gây nguy hiểm cho người khác nhưng lại cho phép cậu sử dụng súng, bao gồm cả khẩu súng lục 9mm được mua làm quà Giáng sinh và dùng để giết bạn cùng lớp.

⚪ ---- Người đứng đầu bộ phận kinh doanh chăm sóc sức khỏe của Amazon, Neil Lindsay, đã gửi một thư nội bộ cho nhân viên vào hôm thứ Ba thông báo rằng “vài trăm vị trí trên One Medical và Amazon Pharmacy” sẽ bị cắt giảm, theo thông báo do Business Insider công bố. Việc cắt giảm sẽ diễn ra sau các báo cáo trước đó dự đoán các biện pháp tương tự sẽ ảnh hưởng đến việc làm trên các bộ phận: Buy with Prime, Audible, Twitch, Prime Video và MGM của Amazon.

⚪ ---- Theo Japan Times, Cảnh sát Nhật Bản hôm thứ Ba thông báo rằng bốn người Việt Nam đã bị bắt vì liên tục trộm cắp đồ từ cửa tiệm Uniqlo và các cửa hàng quần áo khác ở Nhật Bản. Thiệt hại ước tính từ những vụ trộm này là khoảng 20 triệu Yên (135.000 USD). Trong chuyến thăm Nhật Bản từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2023, nhóm này được cho là đã đánh cắp 5.237 món đồ, bao gồm cả áo len và áo khoác ngoài.

Trong khi Việt Nam có các cửa hàng Uniqlo do công ty Fast Retailing của Nhật Bản điều hành, các nguồn điều tra cho thấy các nghi phạm nhắm mục tiêu vào các cửa hàng ở Nhật Bản do hình thức tự thanh toán (tự trả tiền qua máy) phổ biến.

Nhóm này gồm hai người đàn ông, trong đó Nguyễn Hoàng Anh, 38 tuổi, không rõ địa chỉ hiện tại và hai phụ nữ ở độ tuổi 30 và 40, bị nghi ngờ liên quan đến 67 vụ trên khắp Tokyo và các khu vực khác, bao gồm Osaka và Fukuoka. các tỉnh. Các vụ án hình sự đã được xây dựng để chống lại họ vì hai vụ trộm và một vụ đột nhập vào nhà.

Tất cả 4 thành viên của nhóm đều đã thú nhận các cáo buộc, lấy lý do là khó khăn tài chính là động cơ của họ. Các mặt hàng bị đánh cắp bị nghi ngờ đã được bán thông qua các chợ trực tuyến ở Việt Nam. Công an tỉnh Fukuoka, nơi bắt giữ các nghi phạm, cũng đã có lệnh bắt một phụ nữ khoảng 40 tuổi sống tại Việt Nam vì nghi ngờ cô này đã chỉ đạo cho nhóm.

⚪ ---- TIN VN. Đủ kiểu xả hàng hoa Tết ở TP SG. Theo báo Người Lao Động. Đến sáng 6-2 (27 Tết), nhiều người bán hoa tại các chợ hoa Tết ở TP HCM đã đồng loạt giảm giá mạnh các loại hoa kiểng để thu hút ngươì mua. Tại Bến Bình Đông, quận 8, TP HCM, nhiều người bán bông giấy tại đây đã "xổ hàng" sớm để về quê, khi treo bảng giảm giá bông giấy chỉ còn 100.000-200.000 đồng/chậu thay vì 150.000-500.000 đồng/chậu như mấy ngày trước. Khi khách trả giá chậu nhỏ 50.000 đồng/chậu người bán cũng chấp nhận để bán hàng tồn. Tại Công viên 23 Tháng 9, Công viên Lê Văn Tám (quận 1), nhiều người bán hoa Tết đã niêm yết giá để khách dễ dàng nhận biết và ghé mua.

⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 72,8% dân Nam Hàn muốn Nam Hàn chế ạto vũ khí nguyên tử riêng để tự vệ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới do Gallup Korea thực hiện, khoảng 3/4 người Nam Hàn cho rằng nước họ nên phát triển vũ khí nguyên tử của riêng mình trong bối cảnh lo ngại về mối đe dọa ngày càng tăng từ nước láng giềng Bắc Hàn.

Kết quả cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Hai cho thấy 72,8% số người được hỏi ủng hộ Nam Hàn có kho vũ khí nguyên tử của riêng mình. Cuộc khảo sát được ủy quyền bởi Viện nghiên cứu nâng cao Chey, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Seoul.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2024/02/06/Gallup-Chey-survey-North-Korea-nuclear-weapons-denuclearization/8841707211962/

⚪ ---- HỎI 2: Có tới 93% dân Mỹ lo ngại về xe hơi tự lái?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới từ Forbes Advisor và OnePoll cho thấy 93% người tiêu dùng Hoa Kỳ lo ngại về một số khía cạnh của xe tự lái. Hầu hết người tiêu dùng đều cho rằng “sự an toàn” và “trục trặc công nghệ” là mối quan tâm chính của họ. Các mối quan tâm khác bao gồm “rủi ro bị hack”, quyền riêng tư và chi phí.

Chi tiết:

https://www.washingtontimes.com/news/2024/feb/6/more-than-90-of-consumers-have-concerns-over-self-/

