Chùa Huệ Quang Thông Báo Về Lễ Hội Tết Tân Sửu 2021

Kính thưa bà con Phật tử,

*Qua một năm đầy bất trắc, thiên tai bão lụt, bệnh tật đói nghèo, lòng người lo toan đủ việc. Để chào đón năm mới Tân Sửu 2021 với nhiều hy vọng, Chùa Huệ Quang nơi phố thị Bolsa tổ chức lễ hội ngoài trời nghinh xuân hái lộc với hai nguyện cầu qua bảy nạn sao cho mưa thuận gió hòa, thương buôn thuận lợi.





*Với nét đẹp văn hóa truyền thống, Chùa Huệ Quang cuối năm dựng nêu đón Tết qua nghi lễ diễn hành, tiếng Lân rộn ràng thắp sáng hoa đăng, hòa lẫn tiếng kệ cầu kinh, nhiều mầu sắc dân gian xin xâm, phát lộc lì xì... Khói hương xin lỗ mai vàng trên tay. Kính mời bà con tham dự lễ hội giao thừa tại Chùa Huệ Quang, nhạc hội mừng xuân với cháo đệm bánh nóng, bắp nướng khoai chiên. Để chuẩn bị ngày Tết chiều 30, đâu thiếu mâm chay ngũ quả, Chùa Huệ Quang với nhiều món chay thơm ngon đâu khác món mặn đời thường: bò bía chả giò canh chua bún phở, rau thơm bánh hỏi khổ qua kho, có đủ mỗi ngày đến giáp Tết mùng Một. Nhà Chùa cần sự giúp đỡ trợ duyên trong mùa đại dịch.





*Để an toàn Lễ Hội Giao Thừa, an ninh khu vực trong đêm, Sở Cứu Hỏa Orange County, Cảnh Sát Santa Ana và Sở Y Tế Orange County khuyên nhắc bà con anh chị em cần mang theo khẩu trang, cách ly an toàn và tuyệt đối không đốt pháo trong đêm giao thừa, giữ tĩnh lặng cho hàng xóm. Chùa Huệ Quang không chịu trách nhiệm mọi hình thức đốt pháo trong và ngoài Chùa theo quy định.

Kính chúc bà con Phật Tử sang năm mới Tân Sửu 2021

Vạn Sự Cát Tường - Thân Tâm An Lạc





Thượng Tọa Thích Minh Mẫn kính mời



Chùa Huệ Quang

4918 W Westminster Ave. Santa Ana CA 92703



Điện thoại liên lạc: (714) 530-9759 /(714) 530-9249 / (714) 534-2525