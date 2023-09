Cô Phó Hiểu Điền, bị nghi là tình nhân của cựu Ngoại Trưởng TQ Tần Cương, đã từng thuê 1 căn hộ ở ven biển Quận Cam giá cao ngất trời, và thuê bụng 1 người đẻ thuê để sinh con cho cô và người tình.

- Thăm dò Economist-YouGov: Biden (45%) - Trump (40%) hơn 5 điểm, theo bầu cử giả định năm 2024.

- Tướng nghỉ hưu Barry McCaffrey cảnh báo: Cộng hòa MAGA ủng hộ Trump là những gì thấy giống với các năm 1930s ở Đức Quốc xã.

- Tướng Mark Milley: cảnh giác bản thân và gia đình sau khi nghe Trump đòi xử tử Milley. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper: Trump đã từng đòi trả thù Đô đốc McRaven và Tướng McChrystal, nhưng Esper đã can.

- Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie nói Trump không tranh luận vì không trả lời nổi thành tích bản thân

- Thượng nghị sĩ South Carolina Tim Scott: Mỹ phải làm suy yếu quân đội Nga

- DeSantis kêu gọi độc lập kinh tế khỏi Trung Quốc, có vẻ ám chỉ cô Ivanka kinh doanh thời trang ở TQ

- DeSantis ấp úng khi bị hỏi vì sao 11% cư dân của tiểu bang Florida không có bảo hiểm y tế. Thực tế vì DeSantis chống kịch liệt ObamaCare.

- TT Biden đồng ý với Ron DeSantis: Trump đã làm chính phủ Mỹ tăng nợ thêm 7,8 nghìn tỷ USD

- Trump: Mỹ phải trở lại hệ thống bỏ phiếu một ngày thôi. Nghĩa là, xóa sổ bỏ phiếu qua bưu điện.

- Trump muốn đổi Thẩm phán, Thẩm phán Tanya Chutkan tuyên bố không có chuyện đổi

- Chuyên gia: Trump có thể sẽ khai phá sản để tự cứu

- Trump thanh minh với tòa rằng Trump không hề thổi phồng trị giá tài sản, vì người Saudi Arabia sẵn sàng mua địa ốc của Trump với giá cao cỡ nào cũng mua. Quan tòa nói: chỉ tính giá thị trường thôi.

- Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy không xét dự luật Thượng Viện về ngăn đóng cửa chính phủ, vì bao gồm 12 tỷ USD viện trợ cho Ukraine. Hạ viện sẽ có dự luật riêng.

- Cô Phó Hiểu Điền, bị nghi là tình nhân của cựu Ngoại Trưởng TQ Tần Cương, đã từng thuê 1 căn hộ ở ven biển Quận Cam với giá $55,000/tháng hồi năm 2021. Cô đã thuê bụng 1 người đẻ thuê để sinh con cho cô và người tình bí ẩn.

- Tổng thư ký NATO: Nga đang đấu tranh vì "ảo tưởng đế quốc" của Nga ở Ukraine. Ukraine hiện đang gần với NATO hơn bao giờ hết.

- Mỹ: người lính Travis King đã về Mỹ sau khi y bị Bắc Hàn trục xuất.

- OpenAI: trí tuệ nhân tạo chatbot ChatGPT hiện có thể duyệt Internet

- Pháp: 6 thanh niên Bồ Đào Nha kiện 32 nước châu Âu vi phạm nhân quyền vì không giảm thiểu biến đổi khí hậu.

- Banh cà na nguy hiểm: huấn luyện viên bị truy tố vì đấm cầu thủ vị thành niên của đội đối thủ.

- Quận Los Angeles: trả tự do 1 người bị tù oan, sau khi anh này ngồi tù 28 năm mà không bằng chứng gì hết.

- Tòa phán 3 cư dân có tội rửa tiền từ TQ chuyển sang, hơn 2,5 triệu đô qua thẻ quà tặng Target ở 2 quận Los Angeles và Quận Cam.

- RFA: Nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng bị tuyên ba năm tù vì "trốn thuế 6,7 tỷ đồng".

- TIN VN. Lũ tràn vào trang trại, hơn 1.100 con heo bị chết đuối, cuốn trôi.

- TIN VN. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về sức mạnh của câu nói “Tôi không biết”. Theo Báo VietnamNet.

- HỎI 1: Lại tiêm phòng COVID-19, có 33% dân Mỹ nói họ sẽ không chích nữa, chỉ 1/4 nói sẽ chích nữa? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hơn 1/2 dân Mỹ khi mua qua mạng sẵn sàng trả thêm phí premium (hỏa tốc) để nhận sớm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-28/9/2023) ⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Năm cho biết trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Nga đang đấu tranh vì "ảo tưởng đế quốc" của mình ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Ukraine phải đối mặt với giao tranh ác liệt nhưng đang dần lấy lại được vị thế.

Ông Stoltenberg tiếp tục xác nhận rằng NATO có các hợp đồng khung về số lượng đạn dược quan trọng trị giá 2,4 tỷ euro, bao gồm cả đơn đặt hàng trị giá 1 tỷ euro, đồng thời nhấn mạnh sự hỗ trợ liên tục của NATO đối với Ukraine. Điều này bao gồm các khả năng như pháo 155 mm, hỏa tiễn dẫn đường cho xe tăng và đạn dược cho xe tăng chiến đấu chủ lực.

Ông kết luận bằng cách nói rằng "Ukraine càng trở nên mạnh mẽ thì chúng ta càng tiến gần đến việc chấm dứt sự xâm lược của Nga", đồng thời nói thêm rằng các đồng minh NATO đã chi gần 100 tỷ euro để hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược.

⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã phác thảo ba "quyết định lịch sử" mà tổ chức này đưa ra nhằm đẩy nhanh quá trình gia nhập NATO của Ukraine, trong cuộc họp báo ở Kiev hôm thứ Năm. Ông cũng tuyên bố thành lập Hội đồng NATO-Ukraine. Ông nhận xét: “Ba quyết định này có nghĩa là Ukraine hiện đang gần gũi hơn với NATO hơn bao giờ hết”.

Sau khi loại bỏ nhu cầu về kế hoạch hành động thành viên, liên minh đã đồng ý thực hiện "một chương trình giúp lực lượng Ukraine có thể tương tác hoàn toàn với các đồng minh tương lai của bạn". Biện pháp này là một phần của “gói hỗ trợ lớn trị giá hàng trăm triệu euro hàng năm”, như Stoltenberg đã nêu.

⚪ ---- Tướng quân đội bốn sao đã nghỉ hưu của Hoa Kỳ Barry McCaffrey cảnh báo hôm thứ Tư rằng khi nói đến Đảng Cộng hòa MAGA ủng hộ Donald Trump, “những gì chúng ta đang thấy giống với những năm 1930s ở Đức Quốc xã”.

McCaffrey nói với Chris Hayes của MSNBC trong một cuộc thảo luận tập trung vào bài đăng nguy hiểm trên mạng xã hội của Trump đưa ra ý tưởng xử tử Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân sắp mãn nhiệm Mark Milley, và tình hình Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville (R-Ala. ) đơn phương ngăn chặn việc thăng chức quân sự tại Thượng viện để phản đối chính sách phá thai của Pentagon.

McCaffrey không đổ lỗi cho toàn bộ Đảng Cộng hòa mà đổ lỗi cho “15 đến 25 thành viên Hạ viện, một số thượng nghị sĩ và tất cả những người trung thành với Trump MAGA”. Ông nói thêm: “Đây là một giáo phái, một giáo phái vô luật pháp và là mối đe dọa lớn đối với lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và an ninh của chúng ta”.

McCaffrey mô tả bình luận của Trump đòi tử hình Tướng Milley là “đáng xấu hổ” nhưng cho biết Milley sẽ không bị đe dọa bởi vị cựu tổng thống từng 4 lần bị truy tố, vi phạm Hiến pháp và 5 lần trốn lính thời trai trẻ.

McCaffrey nói về Tướng Milley: “Milley là một vận động viên khúc côn cầu của Princeton, anh là một người cứng rắn, anh đã có nhiều năm chiến đấu, bố và mẹ anh đã chiến đấu trong Thế chiến thứ hai. Nhưng đó là một hành động đáng xấu hổ của những người lên tiếng ủng hộ kiểu chính quyền độc tài [Trump]. Này là thái quá."

⚪ ---- Trong cuộc phỏng vấn trên “60 Minutes” hôm thứ Tư, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley cho biết ông sẽ thực hiện “các biện pháp thích hợp” để đảm bảo ông và gia đình được an toàn sau những bình luận gần đây của cựu Tổng thống Trump. Lời nói của Milley được đưa ra sau một bài đăng trên Truth Social của Trump vào tuần trước gọi Tướng Milley là “chuyến xe lửa tan vỡ của bọn cấp tiến” (“Woke train wreck”) và cáo buộc Milley tội phản quốc, dường như ám chỉ những lời kêu gọi của Milley tới Trung Quốc để trấn an rằng quân lực Mỹ sẽ không tấn công TQ trước, hồi cuối nhiệm kỳ của Trump.

“Đây là một hành động nghiêm trọng đến nỗi trước đây hình phạt sẽ là CHẾT!” Bài đăng của Trump viết. “Một cuộc chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể là kết quả của hành động phản quốc này. Còn tiếp!"

“Tôi đã có đầy đủ các biện pháp phòng ngừa an toàn,” Tướng Milley nói khi trả lời câu hỏi về mối lo ngại của ông về sự an toàn của ông từ Norah O'Donnell của CBS.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper hôm thứ Hai bày tỏ lo ngại về việc cựu tổng thống trả thù những người mà Trump từng có xung đột - chẳng hạn như Milley - nếu Trump trở lại Bạch Ốc, gọi họ là “hợp pháp”.

“Hãy nhìn xem, tôi nghĩ đó là một nỗi sợ hãi chính đáng,” Esper nói với người dẫn chương trình Kaitlan Collins của CNN. “Nếu bạn nhớ lại từ cuốn hồi ký của tôi… Tôi trích dẫn một tình huống mà [Trump], được các cố vấn thân cận khuyến khích, muốn gọi trở lại nghĩa vụ tại ngũ, Đô đốc McRaven và Tướng McChrystal, để đưa hai sĩ quan cao cấp ra tòa quân sự, vì một số điều mà hai vị được cho là đã nói trong phạm vi công cộng, và Milley và tôi đã phải nói chuyện với tổng thống Trump về việc đừng làm điều đó, vì bất kỳ lý do nào."

“Tổng thống cũng đã nói rằng nhiệm kỳ thứ hai sẽ bị trừng phạt, phải không? Vì vậy, tôi nghĩ đây đều là những lo ngại chính đáng”, Esper sau đó nói thêm.

⚪ ---- Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, người đang tìm cách trở thành ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024, đã tuyên bố trong cuộc tranh luận của đảng ở thị trấn Simi Valley, California rằng ông biết cựu Tổng thống Donald Trump đang xem chương trình phát sóng.

Christie đề cập đến Trump đồng thời kêu gọi lập lại luật pháp, trật tự và giảm tỷ lệ tội phạm trên toàn quốc. “Donald Trump lẽ ra phải ở đây để trả lời về điều đó, nhưng Trump đã vắng mặt rồi”, Christie nhấn mạnh và cho rằng một phần nguyên nhân gây ra tình trạng bất ổn trên đường phố là do chính quyền của Trump.

Christie chuyển giọng, từ cuộc tranh luận, nói với Trump: “Trump, bạn, không ở đây tối nay không phải vì các cuộc thăm dò, không phải vì cáo trạng của bạn; Trump, bạn không ở đây tối nay vì bạn sợ phải đứng trên sân khấu này và sợ bảo vệ thành tích của bản thân bạn. Bạn đang né tránh những thứ này. Và để tôi kể cho bạn nghe chuyện gì sẽ xảy ra. [Nếu] bạn tiếp tục làm như vậy, không ai ở đây sẽ gọi bạn là Donald Trump nữa, chúng tôi sẽ gọi bạn là Donald Duck (Con Vịt Donald).”

⚪ ---- Thống đốc Florida và là ứng cử viên cho ứng cử viên cuộc bầu cử năm 2024 của Đảng Cộng hòa Ron DeSantis cam kết ủng hộ Ukraine trong bối cảnh Nga đang hoạt động quân sự ở đó nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt nhu cầu của Hoa Kỳ lên hàng đầu. DeSantis nói tại cuộc tranh luận Cộng hòa ở Simi Valley, California: “Chúng tôi sẽ không có tấm chi phiếu trắng, chúng tôi sẽ không có quân đội Hoa Kỳ và chúng tôi sẽ buộc người châu Âu làm những gì họ cần làm”. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng viện trợ mà Mỹ gửi đến Ukraine phải được xem xét lại vì trong lúc này, "đất nước của chúng ta đang bị xâm lược. ... Chúng ta phải bảo vệ người dân Mỹ trước khi lo lắng về những điều khác."

Trong khi đó, một ứng cử viên khác, Thượng nghị sĩ South Carolina Tim Scott, nhấn mạnh rằng "lợi ích sống còn của chúng ta" là làm suy yếu quân đội Nga và từ đó loại bỏ nguy cơ Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

⚪ ---- Thống đốc Florida và là ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa năm 2024, Ron DeSantis, lưu ý rằng Hoa Kỳ cần một “cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với Trung Quốc” trong đó ông ám chỉ cô Ivanka (con gái Donald Trump) làm giàu nhờ thị trường thời trang Trung Quốc. Ông nói tại cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa ở Simi Valley, California: “Lý do khiến chúng ta rơi vào tình trạng hỗn loạn này là vì giới tinh hoa ở thủ đô DC từ lâu đã chọn đầu hàng hơn sức mạnh khi nói đến ĐCSTQ [Đảng Cộng sản Trung Quốc]. Một số người ở đất nước chúng tôi đã trở nên giàu có; cơ sở công nghiệp của chúng tôi đã trống rỗng và họ đã có thể xây dựng được quân đội hùng mạnh thứ hai trên toàn thế giới.”

Nói về mối quan hệ tiềm năng của chính quyền trong tương lai với Bắc Kinh, ông nói rằng "chúng ta sẽ giành được độc lập kinh tế khỏi Trung Quốc, nơi chúng ta đang tách rời nền kinh tế của mình và chúng ta sẽ theo đuổi sức mạnh văn hóa mà họ có ở đất nước này."

⚪ ---- DeSantis cũng ấp úng khi hỏi về y tế Florida, và đã vô ý làm nổi bật tầm quan trọng của chương trình y tế ObamaCare mà DeSantis đã chống phá trực tiếp từ 6 năm qua. Một cột mốc quan trọng thực sự trong cuộc tranh luận tổng thống của Đảng Cộng hòa vào tối thứ Tư: Cuối cùng cũng có người hỏi Thống đốc bang Florida Ron DeSantis tại sao rất nhiều cư dân tiểu bang của ông không có bảo hiểm y tế. DeSantis lúng túng đưa ra nhiều câu nói lạc đề.

Theo ước tính mới nhất của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, hơn 11% cư dân của tiểu bang Florida không có bảo hiểm y tế. Chỉ riêng ở Georgia, Texas và Wyoming có tỷ lệ dân số không có bảo hiểm cao hơn. Và không có gì bí ẩn lớn. Florida (giống như 3 tiểu bang còn lại) nằm trong số 10 tiểu bang từ chối tham gia vào việc mở rộng Medicaid của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (Affordable Care Act, còn gọi là ObamaCare vì do Barack Obama đưa ra), điều này sẽ cung cấp cho tất cả mọi người sống dưới hoặc ngay trên mức nghèo khổ.

Thay vào đó, Florida vẫn có những tiêu chí cũ hơn, khắt khe hơn nhiều, chủ yếu giới hạn đối với trẻ em và phụ nữ mang thai. Người lớn có con nhỏ cũng có thể đủ điều kiện nhưng chỉ khi thu nhập của họ thấp hơn 25% mức nghèo - mà đối với một gia đình ba người, chỉ hơn 6.000 USD một năm.

Những người ủng hộ ObamaCare từ lâu đã cầu xin đảng Cộng hòa phụ trách Florida từ bỏ việc phản đối việc mở rộng Medicaid, bắt nguồn từ ác cảm của họ đối với “nhà nước phúc lợi” nói chung và Obamacare nói riêng. DeSantis, giống như người tiền nhiệm và các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa cấp tiểu bang khác, đã từ chối. Điều đó đã gợi lên câu hỏi vào tối thứ Tư, đến từ người dẫn chương trình Fox News, Stuart Varney.

“Chính quyền DeSantis, 26 triệu người Mỹ không có bảo hiểm,” Varney nói. “Với 2.5 triệu người trong số họ ở tiểu bang của bạn. Điều đó tệ hơn mức trung bình quốc gia. Người Mỹ có thể tin tưởng bạn về điều này không?”

DeSantis với tư cách là thành viên Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 2017, đã có cơ hội bỏ phiếu bãi bỏ Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng. DeSantis hết lòng chống phá ObamaCare, đến mức ông thực sự đã bỏ phiếu chống lại phiên bản ban đầu bởi vì - giống như một số đảng viên Cộng hòa bảo thủ khác - ông cho rằng việc bãi bỏ các quy định của luật chưa đi đủ xa.

Nhưng trên sân khấu tranh luận vào tối thứ Tư, thay vì giải thích quan điểm của mình về việc mở rộng Medicaid hoặc chính sách chăm sóc sức khỏe, DeSantis đã đưa ra một cuộc tranh luận lan man về việc lạm phát đã làm tăng chi phí hàng tạp hóa và khí đốt như thế nào trước khi cuối cùng đưa ra một đường lối chuẩn bị về việc tấn công “Big Pharma, bảo hiểm lớn và chính phủ lớn” để có “thêm quyền lực cho người dân và mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân”.

Thấy DeSantis cố ý lạc đề, Varney đã một lần nữa hỏi: “Tại sao hồ sơ bảo hiểm của bạn ở Florida lại tệ hơn mức trung bình toàn quốc?”

Nhưng một lần nữa DeSantis không nói gì về Medicaid hay bảo hiểm, thay vào đó lại tấn công California và ca ngợi Florida là một “tiểu bang năng động. Chúng tôi không giống California và có số lượng lớn người tham gia các chương trình của chính phủ mà không yêu cầu công việc. Chúng tôi tin rằng bạn phải làm việc và bạn phải làm điều đó. Và điều đó áp dụng cho tất cả các lợi ích phúc lợi.” (nghĩa là: thất nghiệp thì mất bảo hiểm y tế ráng chịu, hoặc là sở làm của bạn không giúp mua bảo hiểm y tế.)

Phần câu trả lời đó ít nhất đã đưa ra một cái nhìn rõ ràng về niềm tin cốt lõi của DeSantis, điều mà anh ấy đã đặt ra trước đó, kể cả trong sách của mình. Nó cũng che đậy một số sự thật quan trọng - trong số đó, phát hiện rằng cứ 10 người lớn không phải là người cao tuổi thì có 7 người nhận Medicaid là thành viên trong một gia đình có ít nhất một người lao động.

Lý do họ không có bảo hiểm y tế không phải vì họ không tìm được việc làm. Theo một người giải thích từ tổ chức nghiên cứu KFF, đó là các việc làm “không có bảo hiểm do công ty tuyển dụng tài trợ hoặc chỉ có giá cao trên trời”.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đồng ý với nhận xét của Thống đốc Florida Ron DeSantis rằng các chính sách kinh tế của cựu nguyên thủ quốc gia Donald Trump đã góp phần làm gia tăng lạm phát sau đó. “Không thể đồng ý hơn”, Biden đã tweet và chia sẻ video về DeSantis tại cuộc tranh luận của Đảng Cộng hòa ở thị trấn Simi Valley, California.

Tại cuộc tranh luận giữa bảy ứng cử viên cho ứng cử viên của Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024, DeSantis tuyên bố rằng Trump đã bổ sung thêm 7,8 nghìn tỷ USD vào khoản nợ của Mỹ, tạo cơ sở cho sự gia tăng lạm phát.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu tại một cuộc biểu tình ở Thị trấn Clinton, Michigan, rằng Mỹ phải quay trở lại hệ thống bỏ phiếu một ngày trong các cuộc bầu cử để tránh kết quả bị gian lận. Nghĩa là, sẽ không, hoặc sẽ hạn chế bỏ phiếu qua bưu điện.

Trump nhấn mạnh rằng, nếu ông tái đắc cử vào năm 2024, "chúng ta sẽ loại bỏ những kẻ gian lận, những kẻ nói dối, những kẻ lừa đảo và tội phạm." Ông nhấn mạnh: “Họ sẽ mất quyền lực một lần và mãi mãi”. Trump nhắc lại rằng, về vấn đề đó, cuộc bầu cử năm 2024 sẽ là “quan trọng nhất” trong lịch sử Hoa Kỳ.

⚪ ---- Trump muốn đổi Thẩm phán, hiển nhiên là gian nan rồi. Thẩm phán Tanya Chutkan của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia tuyên bố rằng bà sẽ không rút lui khỏi vụ án hình sự liên bang xét xử nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm tranh chấp kết quả cuộc bầu cử năm 2020.

Chutkan, người trước đây đã công khai nói rằng Trump nên bị xét xử và thậm chí bị tống vào tù, đã nhận xét trong tuyên bố của mình rằng lời nói của cô ấy "chắc chắn không thể hiện một thành kiến ​​sâu xa khiến việc đưa ra phán quyết công bằng là không thể - tiêu chuẩn để từ chối dựa trên các tuyên bố mang cội nguồn liên tư pháp (intrajudicial origins)."

Trump yêu cầu loại bỏ Thẩm phán Chutkan ra khỏi quá trình xét xử, tuyên bố rằng những nhận xét chỉ trích trước đây của thẩm phán về ông có thể khiến cô không thể vô tư. Trong khi đó, nhóm của Công tố đặc biệt Jack Smith xác định rằng những lo ngại của Trump và các luật sư của ông là vô căn cứ.

⚪ ---- Tổng thống Biden dẫn trước cựu Tổng thống Trump 5 điểm trong số cử tri đã ghi danh trong một cuộc đối đầu giả định vào năm 2024, theo cuộc thăm dò mới từ The Economist-YouGov. Khi được hỏi họ sẽ ủng hộ ai nếu Trump và Biden là ứng cử viên của đảng tương ứng của họ, 45% cử tri đã ghi danh cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Biden, trong khi 40 người cũng nói như vậy đối với Trump. Trong khi 7% nói “người khác” (“other”), 4% không chắc chắn và 3% khác cho biết họ sẽ không bỏ phiếu.

Kết quả mới cho thấy khoảng cách dẫn đầu của Biden đã mở rộng kể từ tháng trước, khi các cuộc thăm dò cho thấy ông và Trump lần lượt ở mức 43 và 40%. Hiện thời Biden và Trump là những người dẫn đầu trong đảng của họ, coi năm 2024 có thể là một cuộc tái đấu có thể xảy ra với cuộc đối đầu năm 2020 của họ, khi đó Trump đã thua Biden trong nỗ lực tái tranh cử.

Những người được hỏi cũng ủng hộ Biden giành chiến thắng trong cuộc đua, bất kể họ ưu tiên ai đứng đầu: 42% cho biết họ nghĩ Biden sẽ thắng trong cuộc đua và 39% chọn Trump. 19 phần trăm khác không chắc chắn.

⚪ ---- Trump có thể sẽ ra độc chiêu khai phá sản để quỵt tiền, theo một chuyên gia. Donald Trump "có thể sẽ sớm khai phá sản cá nhân", theo một nhà báo viết. hai cuốn sách về người đàn ông mà ông gọi là "tỷ phú tự xưng". Nhà báo điều tra đoạt giải Pulitzer David Cay Johnston, tác giả cuốn "The Making of Donald Trump" và cuốn "The Big Cheat: How Donald Trump Fleeced America and Enriched Himself and His Family" ("The Big Cheat: How Donald Trump trốn khỏi nước Mỹ và làm giàu cho chính mình và gia đình"), đã nhận định về quyết định hôm thứ Ba của Thẩm phán Tòa án Tối cao Manhattan, Arthur Engoron.

Thẩm phán phán quyết Trump đã phạm tội lừa đảo trong nhiều năm bằng cách thổi phồng giá trị tài sản của mình một cách ồ ạt. Thẩm phán ra lệnh thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh của Trump và giám sát và giải thể một phần kinh doanh của Trump.

Johnston viết trên tờ DC Report: “Donald Trump không còn kinh doanh nữa. Tệ hơn nữa, kết quả là tỷ phú tự xưng có thể sớm bị phá sản cá nhân, bị tước đoạt gần như mọi thứ vì trong nhiều năm ông ta đã tham gia vào các vụ gian lận ngân hàng và gian lận bảo hiểm có tính toán bằng cách thổi phồng giá trị tài sản của mình, theo một thẩm phán đã ra phán quyết hôm thứ Ba.”

"Căn hộ sang trọng ở Tháp Trump Tower, các sân gôn, máy bay phản lực Boeing 757 và thậm chí cả Mar-a-Lago của Trump đều có thể bị một người giám sát do tòa án chỉ định xử lý, khiến Trump không có gì nhiều hơn ngoài lương hưu trong một nhiệm kỳ," theo Johnston viết.

Trump có thể sẽ kháng cáo bất kỳ phán quyết nào, nhưng Johnston, người đã theo dõi Trump trong nhiều năm, nói rằng "rất khó có khả năng" tòa kháng án sẽ đảo ngược quyết định của Thẩm phán Engoron.

"Trừ trường hợp tòa kháng án có khả năng đảo ngược rất khó xảy ra, tài sản kinh doanh của Trump cuối cùng sẽ bị thanh lý vì Trump không thể vận hành chúng nếu không có giấy phép kinh doanh. Thẩm phán đã nghỉ hưu Barbara Jones được bổ nhiệm để giám sát tài sản Trump, một thỏa thuận không khác gì việc thanh lý một tài sản do tòa án giám sát một công ty phá sản hoặc tài sản của một trùm ma túy," theo Johnston viết. “Các tài sản khác nhau có thể sẽ được bán với giá hời và chắc chắn không phải với giá cao nhất khi việc thanh lý bắt đầu, có thể là sau khi tất cả các kháng cáo đã kết thúc.”

Johnston năm ngoái đã nói rằng "cựu tổng thống 'cố ý' phạm hàng chục tội phạm về thuế trong nhiều năm qua," theo Newsweek. Bình luận của Johnston vào tháng 12 được đưa ra "ngay sau khi Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện do Đảng Dân chủ lãnh đạo tổ chức bỏ phiếu để công bố các tài liệu khai thuế của Trump" và "công bố một báo cáo cho thấy Trump đã không được Sở Thuế vụ (IRS) kiểm toán đúng cách trong khi Trump là tổng thống. Bất kể IRS có chính sách yêu cầu tổng thống đương nhiệm phải được kiểm toán hàng năm khi còn đương chức."

⚪ ---- Trump thanh minh trước tòa rằng Trump không hề lừa đảo hay gian lận, vì người Saudi Arabia sẵn sàng mua các tài sản địa ốc của Trump với giá cao cỡ nào cũng mua. Thẩm phán Arthur Engoron tại tiểu bang New York đã ra phán quyết về vụ kiện gian lận dân sự của Bộ trưởng Tư pháp Letitia James chống lại cựu Tổng thống Donald Trump và các con trai trưởng thành của ông, phát hiện ra rằng họ đã nói dối về giá trị tài sản của mình. Vấn đề duy nhất còn lại để bồi thẩm đoàn quyết định là Trump và công ty nợ bao nhiêu tiền bồi thường thiệt hại.

Nhưng Trump đã có một lời biện hộ đặc biệt đáng chú ý đối với định giá của Trump Organization, được giáo sư Đại học New York và cựu cố vấn đặc biệt của Bộ Quốc phòng Ryan Goodman chỉ ra trong phán quyết của thẩm phán: người Saudi sẽ vui vẻ mua tài sản của Trump với mức giá trên trời.

Thẩm phán Arthur Engoron viết: “Những lời bào chữa mà Donald Trump cố gắng đưa ra trong lời khai tuyên thệ của mình hoàn toàn không có cơ sở về luật pháp hoặc thực tế”. Ngoài việc Trump tuyên bố rằng tài sản của ông đã tăng giá trị vượt quá những gì ông phóng đại ban đầu, "dường như Trump cũng ám chỉ rằng các con số không thể bị thổi phồng vì Trump có thể tìm được 'người mua từ Ả Rập Saudi' để trả bất kỳ mức giá nào mà Trump đề xuất."

Bạn là cư dân Quận Cam, bạn không ngờ rằng cô Phó Hiểu Điền

Những ngày bên nhau ở thủ đô Hoa Kỳ (Hình Weibo)

Điều này xảy ra trong bối cảnh có sự chú ý chặt chẽ đối với con rể của Trump, Jared Kushner, người đã nhận được một hợp đồng bí ẩn trị giá 2 tỷ USD từ quỹ tài sản của Saudi, trước sự phản đối của những chuyên gia tài chánh đang quản lý quỹ này.Các chuyên gia pháp lý như George Conway đã lưu ý rằng không có lời bào chữa nào của Trump cho việc thổi phồng trị giá tài sản của Trump có khả năng giữ vững, bởi vì luật được sử dụng để buộc Trump phải chịu trách nhiệm pháp lý có những yêu cầu rất đơn giản, không có yêu cầu nào trong số đó đang bị tranh chấp. Không rõ chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng nếu không có quyết định hủy bỏ kháng cáo, phán quyết dường như đòi hỏi phải giải thể Tổ chức Trump Organization ở tiểu bang New York theo một hình thức nào đó.⚪ ---- Chỉ vài ngày nữa là tới thời điểm chính phủ có thể phải đóng cửa vì thiếu ngân sách, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã tuyên bố dự luật lưỡng đảng của Thượng viện đã chết ngay khi được đưa ra. Các thượng nghị sĩ, dường như đã mất niềm tin vào khả năng ngăn chặn việc đóng cửa của McCarthy, đã đàm phán một dự luật vào tối thứ Ba nhằm cấp kinh phí cho chính phủ cho đến ngày 17/11 và bao gồm 12 tỷ USD viện trợ và cứu trợ thảm họa cho Ukraine. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer (D-NY) cho biết, nó dự kiến sẽ được bỏ phiếu vào cuối tuần trước khi được gửi đến Hạ viện và nhằm giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để đạt được một thỏa thuận dài hạn hơn.Tuy nhiên, Dân biểu McCarthy đã nói trong một cuộc họp vào sáng thứ Tư rằng ông sẽ không chấp nhận một dự luật bao gồm nguồn tài trợ của Ukraine nhưng không có các biện pháp an ninh biên giới [Mỹ-Mexico]. Ông nói: "Tôi không thấy sự ủng hộ trong Hạ viện." Viện trợ cho Ukraine là một trong những điểm khó khăn đối với Cộng Hòa bảo thủ trong Hạ viện, những người đã nhiều lần phá hoại những nỗ lực của McCarthy để thông qua các dự luật chi tiêu.⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan xác nhận trong một tuyên bố bằng văn bản công bố hôm thứ Tư rằng sự trở về của người lính Travis King đã được "đảm bảo" từ Bắc Hàn. Ngoài ra, ông còn cảm ơn chính phủ Thụy Điển vì "vai trò ngoại giao đóng vai trò là cường quốc bảo vệ cho Hoa Kỳ tại Bắc Hàn" và chính phủ Trung Quốc vì sự hỗ trợ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc quá cảnh của binh nhì King". Theo một quan chức Hoa Kỳ, CBS đưa tin rằng King dường như có "sức khỏe tốt và tinh thần tốt khi trên đường về Hoa Kỳ."⚪ ----, người bị nghi là cô tình nhân tuyệt sắc của cựu Ngoại Trưởng Trung Quốc Tần Cương, đã từng thuê 1 căn hộ có "8 phòng ngủ và 9.5 phòng tắm" nơi 1 thành phố biển Quận Cam với giá thuê là $55,000 mỗi tháng hồi năm 2021. Bây giờ, Tần Cương bị mất chức Ngoại Trưởng, trong khi cô Phó, người dẫn chương trình truyền hình Phương Hoàng TV của Hồng Kông sau khi ẵm con nhỏ về thăm TQ đã biến mất, bị nghi là cũng bị an ninh cô lập.Báo Financial Times đưa tin hôm thứ Ba trích dẫn nhiều nguồn tin giấu tên, cho thấy thêm âm mưu xung quanh vụ mất tích không rõ nguyên nhân và cách chức ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (Qin Gang). Báo FT ghi rằng cô Phó Hiểu Điền (Fu Xiaotian), 40 tuổi, cựu người dẫn chương trình trò chuyện hàng đầu trên đài truyền hình Phoenix TV của Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông, đang có mối dan díu với Tần, 57 tuổi, theo FT trích dẫn sáu người thân cận với Phó và cơ quan chính sách đối ngoại của Trung Quốc.Cô Phó có một đứa con vào năm ngoái với sự giúp đỡ của một người mẹ đẻ thuê (surrogate mother: người cho thuê bụng, mang thai giùm) ở Mỹ, theo một nguồn tin giấu tên được trích dẫn trong báo cáo của FT, nhưng không tiết lộ danh tính của người cha. Hai người biết cô Phó nói với CNN rằng họ nghe nói từ những người bạn chung rằng cô có một đứa con nhờ mang thai hộ ở Mỹ, mặc dù họ không biết cha đứa trẻ là ai.Báo cáo của FT là mảnh ghép mới nhất trong bí ẩn xung quanh Tần, một phụ tá từng được tín nhiệm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã đột ngột bị cách chức bộ trưởng ngoại giao vào tháng 7/2023 sau khi biến mất khỏi công chúng trong một tháng. TQ không đưa ra lời giải thích nào về việc Tần bị sa thải và liên tục né tránh các câu hỏi về số phận của ông này từ các nhà báo nước ngoài tại các cuộc họp báo. Khi được hỏi về báo cáo mới nhất tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Tư, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: “Đây không phải là vấn đề ngoại giao”.CNN đã không thể liên lạc được với Tần hoặc Phó – hoặc đại diện của họ. Cô Phó đã ngừng đăng bài trên tài khoản mạng xã hội WeChat của mình vào tháng 5 sau khi trở về Trung Quốc từ Mỹ vào tháng 4, hai nguồn tin thân cận với Phó nói với CNN.Tuần trước, tờ Wall Street Journal đưa tin các quan chức Trung Quốc được thông báo rằng một cuộc điều tra nội bộ của Đảng CSTQ cho thấy Tần có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân dẫn đến việc sinh ra một đứa trẻ ở Mỹ khi đang làm Đại sứ Trung Quốc tại Washington, trích dẫn những người quen thuộc. với vấn đề này.Theo WSJ, các quan chức Trung Quốc vào tháng trước đã được thông báo tóm tắt về cuộc điều tra Tần và được cho biết lý do chính thức khiến Tần bị sa thải là do "các vấn đề về lối sống", một thuật ngữ thường được dùng để chỉ hành vi sai trái về đời sống tình dục. Báo cáo cho biết tên của người phụ nữ và đứa trẻ không được tiết lộ cho các quan chức.WSJ cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xem liệu vụ việc bị cáo buộc và bất kỳ hành động nào khác mà Tần có thể thực hiện có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Trung Quốc hay không. Đời tư các quan chức là chuyện nhạy cảm vì cuộc chiến tình báo giữa TQ và Đài Loan liên tục sôi động. Theo lý lịch của Tần trên các trang web của chính phủ Trung Quốc, Tần đã “kết hôn và có một đứa con trai”.Yun Sun, giám đốc chương trình Trung Quốc tại Trung tâm nghiên cứu Stimson ở Washington, cho biết việc ngoại tình không phải là hiếm trong chính trường Trung Quốc, nhưng không có nhiều trường hợp các lãnh đạo cấp cao có con do mối quan hệ như vậy. Sun lưu ý rằng nếu Tần bị cách chức vì mối quan hệ bị cáo buộc của ông, thì đây sẽ là trường hợp độc nhất vì không có nhà lãnh đạo cấp quốc gia nào của Trung Quốc được biết là bị tước chức vụ chỉ vì một vụ ngoại tình.Phó Hiểu Điền, người dẫn chương trình truyền hình, nổi tiếng nhờ dẫn chương trình truyền hình Phoenix “Nói chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới”, nơi cô phỏng vấn các nhân vật nặng ký về chính trị và kinh doanh trên khắp thế giới – bao gồm cả Tần khi ông làm đại sứ Trung Quốc tại Washington.Một người thân cận với Phó nói với FT rằng cô gặp Tần ở London vào khoảng năm 2010, sau khi cô tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại Đại học Cambridge và bắt đầu công việc tại văn phòng London của Phoenix TV, trong khi Tần được bổ nhiệm tới Anh với tư cách đại biện lâm thời (tương đương chức Phó Đại Sứ) của Trung Quốc.Một trong những người quen biết của CNN cho biết cô Phó và Tần cùng chung một nhóm giao tiếp xã hội ở London. Hai người bắt đầu mối quan hệ thân thiết hơn gần một thập niên sau đó tại Bắc Kinh, theo FT, trích dẫn một số người thân cận với cô Phó.FT đưa tin, trích dẫn hai người quen thuộc với tình hình này, vào khoảng thời gian Tần được bổ nhiệm làm ngoại trưởng vào tháng 12 năm ngoái, ông bắt đầu hạn chế liên lạc với cô Phó. Theo báo cáo, một người thân thiết với cô Phó cho biết điều đó đã khiến cô đưa ra gợi ý về mối quan hệ của họ trên mạng xã hội. Sau sự biến mất của Tần, người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã xem xét kỹ lưỡng các bài đăng của cô Phó trên Weibo, một trang tiểu blog nổi tiếng, nơi cô tự hào có hơn một triệu người theo dõi.Vào tháng 3, vào ngày Tần được bổ nhiệm làm ủy viên hội đồng nhà nước – một vai trò cấp cao trong nội các Trung Quốc – tại cuộc họp quốc hội thường niên của Trung Quốc, cô Phó đã đăng một bức ảnh lần đầu tiên để lộ khuôn mặt của cậu con mình cùng với bình luận: “Một kết luận thắng lợi”. Trong một bài đăng trước đó cùng ngày, cô cho biết cha của đứa bé không phải là người Mỹ và cô cùng con sẽ sớm trở về thăm Trung Quốc.Khối tài sản khổng lồ của cô Phó đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Trên weibo, cô đăng những bức ảnh về chuyến đi bằng máy bay riêng và dinh thự sang trọng ở vùng ngoại ô ven biển giàu có ở California. Không rõ làm thế nào cô Phó, người đã có sự nghiệp báo chí, TV kéo dài hàng thập niên, lại có thể có được lối sống xa hoa như vậy. Một trong những người quen biết của CNN nói chuyện với Phó cho biết mẹ cô Phó là giáo viên ở quê nhà Trùng Khánh, trong khi bố cô làm quản lý tại một cơ sở sản xuất.Theo hồ sơ công khai, nơi cư trú ven biển của cô Phó ở Quận Cam, California được cho thuê với giá 55.000 USD mỗi tháng vào năm 2021. Theo bài đăng, căn nhà có “8 phòng ngủ và 9,5 phòng tắm” cũng như một hồ bơi ngoài trời và bể nước ấm (jacuzzi).Nhà nghiên cứu Sun từ Trung tâm Stimson cho biết: “Có những câu hỏi liên quan đến cô Phó. Liệu một nhà báo như cô có thể giàu và có ảnh hưởng đến mức có được sự nổi tiếng trong xã hội như vậy không?”Vào ngày sinh nhật của cô vào năm 2017, cô Phó đã được trao tặng Huân chương Ngôi sao Ý (Order of the Star of Italy) tại đại sứ quán Ý ở Bắc Kinh, theo báo cáo từ trang web tin tức của công ty chủ quản Phoenix TV của cô.Hồi năm 2016, trường cũ của cô Phó, trường Cao đẳng Churchill thuộc Đại học Cambridge, đã đặt tên một khu vườn theo tên cô Phó sau khi cô quyên góp cho trường. Churchill College viết năm 2016: “Sau khi sự nghiệp thành công, Fu Xiaotian quyết định cống hiến cho trường cũ của mình và cung cấp thêm cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ học tập cho các sinh viên trẻ. Thật đáng ngưỡng mộ khi sự quyên góp của Fu Xiaotian được thực hiện ngay sau khi cô ấy tốt nghiệp.”Đáp lại câu hỏi của CNN, Đại học Churchill từ chối tiết lộ số tiền quyên góp của cô Phó, nói rằng họ đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Phó vào năm 2016 để giữ bí mật thông tin. Theo bản sao Biên bản ghi nhớ mà trường đại học chia sẻ với CNN, khoản quyên góp được thực hiện thành nhiều đợt trong vòng 5 năm. Trong một tuyên bố với CNN, Đại học Churchill cho biết: “Chúng tôi vẫn quan tâm đến sức khỏe của cô ấy và hy vọng rằng cô ấy và con cô ấy được an toàn và khỏe mạnh.”(Ly kỳ như thế, theo phim bộ Hồng Kông, cô Phó có thể bị nghi là gián điệp Đài Loan vì làm việc ở Hồng Kông, bị nghi là tình báo Anh quốc vì học ở London, bị nghi là đặc vụ Ý vì được Ý vinh danh, và vì là công dân Mỹ và nơi cư trú ở Quận Cam nên cũng có thể là CIA?)Lần cuối cô Phó đăng bài trên Weibo là vào rạng sáng ngày 11/4 theo giờ Bắc Kinh, trên đường trở về Trung Quốc. Theo hồ sơ chuyến bay mà CNN thu được từ Cục Hàng không Liên bang, cô lên máy bay tư nhân Gulfstream G650 và đã rời Los Angeles vào ngày 10/4 và dừng lại khoảng một giờ để tiếp nhiên liệu tại Sân bay Quốc tế Anchorage ở Alaska, trước khi hạ cánh xuống Bắc Kinh vào ngày 11/4.Trong thời gian dừng chân ở Alaska, cô Phó hồi tưởng lại lần cuối cùng cô đi cùng một chiếc máy bay riêng – cách đây hơn một năm. Máy bay hạ cánh vào một đêm xuân nhiều mưa ở thủ đô Washington DC, nơi hoa anh đào đang lặng lẽ nở, theo cô viết trên mạng xã hội Twitter. (Trời ạ, nơi phi trường, nhớ ai không nhớ, lại nhớ Tần Đại Ca.) Trong chuyến đi tới Washington đó, cô Phó đã phỏng vấn Tần Cương.Hồ sơ chuyến bay cho thấy vào ngày 18/3/2022, máy bay dừng lại khoảng một giờ ở Miami sau khi khởi hành từ Los Angeles và trước khi hạ cánh xuống thủ đô Washington – một điểm dừng bất thường đối với các chuyến bay thuê bao giữa hai thành phố.Cô Phó viết trên Weibo: “Chuyến đi đó là để phỏng vấn xin việc, và tôi không hề biết rằng đây sẽ là lần xuất hiện cuối cùng của tôi trên 'Talk with World Leaders'. Sau một năm, tôi lại lên máy bay, cũng khởi hành từ Los Angeles, nhưng lần này với con trai tôi là cậu nhóc Er-Kin. Lần này, đích đến là –-- ‘tới luôn.’”Lần cuối cùng cô đăng bài trên Wechat, một ứng dụng mạng xã hội khác của Trung Quốc, là vào ngày 21/5, hai người biết cô Phó nói với CNN.⚪ ---- OpenAI đã công bố hôm thứ Tư rằng chatbot ChatGPT được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo hiện có thể duyệt Internet để cung cấp cho người dùng dữ liệu cập nhật hơn: "ChatGPT hiện có thể duyệt Internet để cung cấp cho bạn thông tin hiện tại và đáng tin cậy, hoàn chỉnh với các liên kết trực tiếp đến các nguồn. Nó không còn bị giới hạn đối với dữ liệu trước tháng 9/2021". OpenAI nhấn mạnh tính năng mới sẽ có sẵn cho người dùng Plus và Enterprise kể từ hôm nay, trong khi tất cả những người dùng khác sẽ sớm có quyền truy cập vào tính năng này.⚪ ---- Hôm Thứ Tư, 6 thanh niên sẽ xuất hiện tại tòa án Pháp để khởi kiện 32 quốc gia châu Âu, cho rằng các chính phủ đã vi phạm nhân quyền của họ khi không giảm thiểu biến đổi khí hậu. Vụ kiện mang tính bước ngoặt trước Tòa án Nhân quyền Châu Âu tại Strasbourg có thể yêu cầu tất cả 27 quốc gia thành viên Liên Âu, cũng như Anh, Thụy Sĩ, Na Uy, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu ngay lập tức giảm phát thải khí nhà kính.Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong vòng vài tháng, với quyết định này có tính ràng buộc về mặt pháp lý nếu chứng minh được rằng các nước không làm đủ để hạn chế sự nóng lên toàn cầu đến mục tiêu là 1,5 độ C trong thập niên tới như được đặt ra bởi Paris 2015 Thỏa thuận khí hậu. Các nguyên đơn đều là công dân Bồ Đào Nha và có độ tuổi từ 11 đến 24. Họ đã đệ đơn kiện vì những vụ cháy rừng chết người đã tàn phá Bồ Đào Nha hàng năm kể từ năm 2017.

⚪ ---- Banh cà na nguy hiểm: huấn luyện viên bị bắt, truy tố vì đấm cầu thủ vị thành niên của đội đối thủ. Một huấn luyện viên 50 tuổi của một giải bóng đá trẻ ở Quận Riverside đã bị bắt vào cuối tuần qua sau khi ông ta bị cáo buộc đấm vào mặt một cậu bé 14 tuổi đang chơi cho đội đối phương. Cảnh sát thị trấn Murrieta đã tới Trường Trung học Vista Murrieta, khoảng 5:40 giờ chiều. vào ngày 23/9 sau khi nhận được cuộc gọi về vụ xô xát tại trận đấu dành cho thanh thiếu niên, cảnh sát cho biết trong một thông cáo báo chí.

Trong quá trình điều tra, các cảnh sát xác định huấn luyện viên, được xác định là Eibylardo Funes, đã tấn công cậu bé 14 tuổi, cậu bé được mẹ cậu xác định trong một bài đăng trên Instagram là Harlem Edwards. Cảnh sát cho biết: “Nạn nhân bị thương ở mắt và có triệu chứng chấn động”. Vụ này xảy ra sau một cuộc cãi vã giữa hai đội – Perris Panthers và Murrieta Broncos – cùng với huấn luyện viên và phụ huynh.

Neenah Kaowili, mẹ của cậu thiếu niên, cho biết Funes, huấn luyện viên của đội Murrieta Broncos, đã đấm vào mặt con trai của cô, khiến cậu bé bất tỉnh trong hai phút. Cô cho biết con trai cô bị co giật khi tỉnh lại.

⚪ ---- Theo Biện lý Quận Los Angeles, một người đàn ông bị kết tội cướp, bắt cóc và tấn công tình dục đã được ra tù sau 28 năm sau khi được xác định rằng anh ta bị kết án oan. Tuần trước, bản án dành cho Gerardo Cabanillas đã bị hủy bỏ. Trong thông cáo báo chí đưa ra vào chiều thứ Ba, Biện lý quận Los Angeles George Gascón đã gọi việc giam giữ Cabanillas là một “sự bất công nghiêm trọng”.

Gascón cho biết: “Sau khi xem xét lại kỹ lưỡng các bằng chứng và xem xét toàn diện vụ việc bởi Đơn vị phụ trách liêm chính trong văn phòng của tôi, rõ ràng là đã xảy ra một sai sót nghiêm trọng. Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới ông Cabanillas vì sự sai lầm của công lý và sự thất bại của hệ thống pháp luật hình sự của chúng ta.”

Cabanillas bị kết án vì 14 tội nghiêm trọng và bị kết án tù vào tháng 4/1996. Khi đó anh mới 18 tuổi. Bản án ban đầu của anh ta là từ 15 năm tù cho tới tù chung thân, ngoài ra còn có các bản án sẽ thọ liên tiếp cộng là 72 năm tù. Gascón cho biết, sự kết án có được thông qua một lời thú nhận sai sự thật, vì cảnh sát điều tra gạ gẫm, hứa ân xá nếu thú tội. Không có bằng chứng vật lý nào được thu thập và dấu vân tay của anh ta không khớp với dấu vân tay được thu thập từ hiện trường. Nếu không có bằng chứng DNA chứng minh anh ta vô tội, Cabanillas có thể đã phải sống phần đời còn lại sau song sắt.

⚪ ---- Ba cư dân Quận Los Angeles đã bị tòa phán là đã có tội rửa hơn 2,5 triệu đô la trong thẻ quà tặng Target tại hai quận Los Angeles và Quận Cam. Nhóm 3 người là:

– Blade Bai, 35 tuổi, ở El Monte.

– Bowen Hu, 28 tuổi, ở Hacienda Heights.

– Tairan Shi, 29 tuổi, ở Diamond Bar.

Sau phiên tòa kéo dài 10 ngày, cả ba người đều bị kết tội hôm thứ Ba vì lừa đảo nạn nhân mua thẻ quà tặng với lý do giả là giải quyết các vấn đề tài chính khác nhau. Từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2020, các công tố viên ước tính số thẻ quà tặng trị giá hơn 2,5 triệu USD đã được rửa tiền. Kế hoạch này liên quan đến những kẻ lừa đảo ở nước ngoài gọi điện cho nạn nhân và thuyết phục họ mua một hoặc nhiều thẻ quà tặng Target để gỡ bỏ các vấn đề không tồn tại.

Một số nạn nhân nhận được cuộc gọi từ các nghi phạm đóng giả là công an hoặc cán bộ thông báo rằng danh tính của nạn nhân đã bị đánh cắp hoặc lệnh bắt giữ họ đã được ban hành. Những người khác đã được gửi email giả mạo thông báo vấn đề với tài khoản tài chính của nạn nhân. Nhà chức trách cho biết, để giải quyết những vấn đề này, họ được yêu cầu gửi tiền thanh toán dưới dạng thẻ quà tặng Target. Nạn nhân được yêu cầu mua thẻ quà tặng, thường là nhiều hơn một thẻ và thường có số tiền tăng dần là 500 USD. Họ được yêu cầu đọc số thẻ và mã truy cập qua điện thoại cho những kẻ lừa đảo.

Bằng cách sử dụng phương pháp này, một nhóm lừa đảo có trụ sở tại Trung Quốc có tên là “Magic Lamp” đã bán hơn 5.000 thẻ quà tặng gian lận cho bộ ba thông qua ứng dụng nhắn tin WeChat, tài liệu tòa án cho biết. Nhóm 3 người này đã sử dụng WeChat để điều phối việc phân phát thẻ quà tặng cho những người chân rết đã tiêu tiền tại các cửa hàng Target ở quận Los Angeles và Quận Cam. Họ mua nhiều loại mặt hàng bao gồm đồ điện tử, thẻ quà tặng khác, v.v. Cả ba đều bị tòa phán là có tội âm mưu rửa tiền. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 1/ 2024, trong đó ba kẻ lừa đảo có thể phải đối mặt với mức án 20 năm tù.

⚪ ---- RFA: Nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng bị tuyên ba năm tù vì "trốn thuế 6,7 tỷ đồng". Theo Đài Á Châu Tự Do. Ngày 28/9, Toà án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kết tội “trốn thuế” đối với nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng với bản án ba năm tù giam cùng hình phạt bổ sung 100 triệu đồng. Bà Hồng, 51 tuổi, là sáng lập viên và giám đốc của Trung tâm Hành động và Lliên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE), một tổ chức phi lợi nhuận, truyền cảm hứng cho cộng đồng bảo vệ thiên nhiên môi trường, động vật hoang dã, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững. Bà bị bắt ngày 31/5 vừa qua vì bị cho là chỉ đạo nhân viên của tổ chức không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không thực hiện đầy đủ thủ tục về kế toán, hóa đơn, chứng từ... cho khoản thu 69 tỷ đồng. Đây là khoản tài trợ của các tổ chức nước ngoài cho những dự án của tổ chức CHANGE trong thời gian từ 2012 cho đến khi giải thể năm 2022. Số tiền bị cho là trốn thuế lên tới 6,7 tỷ đồng.

Ông Ben Swanton, đồng giám đốc Dự án 88, một tổ chức phi chính phủ đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) qua tin nhắn trong ngày 28/9: “Lời kết tội này hoàn toàn là một sự giả tạo, đừng ai bị lừa. Phiên tòa mang tất cả những đặc điểm nổi bật của một phiên tòa trình diễn. Quá trình xét xử kéo dài chưa đầy ba giờ đồng hồ, cho thấy bản án đã được định đoạt từ trước. Bản án của bà Hồng là một ví dụ khác về việc Chính phủ Việt Nam sử dụng luật pháp để trừng phạt các nhà hoạt động khí hậu trong nước vì đã dám thách thức sự độc quyền của Đảng Cộng sản trong việc hoạch định chính sách.”

Photo: RFA

⚪ ----- TIN VN. Lũ tràn vào trang trại, hơn 1.100 con heo bị chết đuối, cuốn trôi. Theo Báo Người Lao Động. Tối 28-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lang Thế Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận mưa lũ đã tràn vào một trong trại chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn, làm chết và cuốn trôi hơn 1.100 con heo.

⚪ ---- TIN VN. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về sức mạnh của câu nói “Tôi không biết”. Theo Báo VietnamNet. Tại Hội nghị Giao ban báo chí mùa Thu 2023 tổ chức tại TTXVN ngày 29/8/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã tuyên bố: "...tôi xin phép được chia sẻ với mọi người về sức mạnh của câu nói “Tôi không biết”. Nói “Tôi không biết” thì não của chúng ta mới mở ra, nói “Tôi biết” là nó đóng lại. Nói “Tôi biết” thì người đối diện cũng sẽ không nói gì nữa. Nói “Tôi không biết” thì họ lại sẵn sàng chia sẻ, và chúng ta sẽ tiếp cận được tới hàng triệu kho tri thức. Bởi vậy, thay vì tự hào nói “Tôi biết” thì hãy nhìn thấy cái hay, cái hiệu quả, cái giá trị của câu nói “Tôi không biết”. Sức mạnh này cũng sẽ tăng lên gấp bội nếu chúng ta có câu hỏi đúng, câu hỏi hay." (Phải chi Nguyễn Phú Trọng và Đảng CSVN nói là không biết VN sẽ đi về đâu để xét lại thì hay biết mấy.)

⚪ ---- HỎI 1: Lại tiêm phòng COVID-19, có 33% dân Mỹ nói họ sẽ không chích nữa, chỉ 1/4 nói sẽ chích nữa?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới từ nhóm chính sách y tế phi lợi nhuận KFF, khi nói đến các loại vaccine Covid-19 cập nhật, chỉ có khoảng 1 trong 4 người Mỹ trưởng thành nói rằng họ chắc chắn có kế hoạch tiêm phòng. Khoảng một phần tư người lớn khác nói rằng họ có thể sẽ được tiêm phòng. Mặt khác, 33% người trưởng thành nói rằng họ chắc chắn không có ý định tiêm các loại vaccine mới và 19% khác nói rằng họ có thể sẽ không tiêm.

https://www.cnn.com/2023/09/27/health/covid-vaccine-kff-survey/index.html

⚪ ---- HỎI 2: Hơn 1/2 dân Mỹ khi mua qua mạng sẵn sàng trả thêm phí premium (hỏa tốc) để nhận sớm?

ĐÁP 2: Đúng thế. Hơn một nửa trong số 1.000 người tiêu dùng Hoa Kỳ trả lời một cuộc khảo sát về hành vi giao hàng trong mùa cao điểm cho biết họ sẽ sẵn sàng trả phí bảo hiểm (premium) lên tới 9 USD cho mỗi gói hàng để nhận được hàng giao trong ngày hoặc ngày hôm sau, cũng như các hàng được giao trong thời gian giao hàng. một ngày và một khoảng thời gian cụ thể.

Theo một nghiên cứu hồi tháng 8 của Security.org, trên toàn quốc, 49 triệu người Mỹ đã bị đánh cắp ít nhất một gói hàng trong 12 tháng qua. Tỷ lệ nạn nhân dao động từ mức cao nhất là 29% ở Alaska đến mức thấp nhất là 12% ở Maine. Giá trị trung bình của hàng hóa bị đánh cắp là 50 USD, với mức trung bình theo từng tiểu bang dao động từ 30 USD ở Arizona đến 80 USD ở Alaska.

https://finance.yahoo.com/news/consumers-willing-pay-premium-fast-150907107.html?fr=sycsrp_catchall

.