Làm Thế Nào Để Sử Dụng Điện Thoại Một Cách Lành Mạnh Hơn?

Một ngày, quý vị dành bao nhiêu thời gian để sử dụng điện thoại? Theo một báo cáo, một người trung bình dành khoảng 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày với các loại thiết bị có kết nối Internet. Và con số đó sẽ còn cao hơn nếu họ làm việc chủ yếu với các loại máy tính.

Hầu hết chúng ta đều đang sử dụng các thiết bị kỹ thuật số quá đà, dành quá nhiều thời gian để làm việc hoặc vui thú với điện thoại, máy tính bảng (tablet), máy tính xách tay (laptop) hoặc thậm chí là các thiết bị đeo VR. Chúng ta được cảnh báo là ngày càng ‘lậm’ công nghệ cùng với những mối nguy hiểm đối với sức khỏe thể chất và tinh thần.

Có một nghịch lý quan trọng ở đây là nhiều người hòa mình vào thế giới ‘ảo’ để thoát khỏi những căng thẳng của thế giới ‘thật’ bên ngoài, nhưng cuối cùng lại có nguy cơ bị ‘nhồi thêm’ các loại căng thẳng khác, cả ảo và thật.

Là một bậc cha mẹ, vài năm trước, ông Paul Levy đã bắt đầu lo lắng về ảnh hưởng của cuộc sống kỹ thuật số đối với công việc và gia đình của mình. Ông đã thực hiện một số nghiên cứu của riêng mình, thay đổi cách sử dụng các thiết bị và thậm chí còn viết một cuốn sách về sự nguy hiểm của thứ mà ông gọi là “địa ngục kỹ thuật số.”

Những năm gần đây, các nghiên cứu dài hạn về vấn đề này mới bắt đầu được công bố. Khi kết hợp lại với nhau, những nghiên cứu này mang đến một khối lượng kiến thức ngày càng lớn và quan trọng, khó có thể bác bỏ hoặc phớt lờ: quá nhiều công nghệ có thể kéo theo nhiều vấn đề cho nhân loại chúng ta.

Rõ ràng, các thiết bị kỹ thuật số mang lại những lợi ích đáng kể – hãy nghĩ đến kết nối, giáo dục, giải trí. Điều nguy hiểm là lạm dụng chúng sẽ có hại đối với sức khỏe chúng ta.

Xét về góc độ cá nhân của Levy, mỏi mắt, đau cổ, khó ngủ, căng thẳng, các căng thẳng lặp đi lặp lại đủ loại và suy giảm chức năng của tay… chỉ là một số triệu chứng mà ông gặp phải trong nhiều năm do sử dụng điện thoại và các thiết bị khác quá nhiều – và nghiên cứu của Levy cho thấy ông không cô đơn.

Nếu quý vị (hoặc bất kỳ ai mà quý vị biết) có bất kỳ triệu chứng nào trong số kể trên, hoặc quý vị cảm thấy mình đã dành thời gian quá nhiều cho điện thoại, thì quý vị có thể thử một số lời khuyên hữu ích sau

Làm thế nào để lấy lại quyền kiểm soát?

1. Tập buông các thiết bị số xuống một cách chủ động

Để chúng khuất tầm nhìn và cất đi khi quý vị không sử dụng, đặc biệt là vào ban đêm. Để chúng cách xa nơi ngủ, sử dụng đồng hồ báo thức (thay vì xài báo thức trên điện thoại) và quý vị sẽ ngủ ngon hơn mà không phải lướt điện thoại vào đêm khuya. Và hãy bỏ thói quen vừa xem tivi vừa xài điện thoại. Chỉ cần tập trung vào một việc tại một thời điểm mà không bị phân tâm bởi thiết bị khác.

2. Tự đặt giới hạn thời gian sử dụng thiết bị

Dành quá nhiều thời gian nhìn màn hình điện thoại, máy tính có thể khiến quý vị bị nhức đầu. Hãy chú ý đến cách sử dụng công nghệ và tận dụng các tính năng như ghi chú bằng giọng nói, cho phép quý vị cập nhật thông tin liên lạc mà không cần nhìn chằm chằm vào màn hình trong thời gian dài.

3. Ngừng cho phép kỹ thuật số phiền nhiễu đến mình

Sự gián đoạn liên tục có thể gây ra căng thẳng về thể chất và tinh thần. Hãy tắt hết các thông báo và cảnh báo khi quý vị muốn tập trung hoàn toàn vào một việc nào đó. Nếu có thể, hãy để điện thoại khuất khỏi bàn làm việc. Nghiên cứu cho thấy rằng nếu để điện thoại ở gần, ngay cả khi nó không kêu hoặc đổ chuông và ngay cả khi tắt nguồn, hiệu suất làm việc vẫn có thể bị ảnh hưởng.

4. Lên lịch cho thời gian rảnh rỗi sử dụng các thiết bị kỹ thuật số

Trầm cảm và lo lắng là một trong những kết quả của tình trạng bị quá tải kỹ thuật số. Vì vậy, có thể thoát khỏi ‘thế giới ảo’ một thời gian cũng rất quan trọng. Tản bộ giữa thiên nhiên, đọc sách, đạp xe – bất cứ điều gì khiến quý vị rời xa màn hình điện thoại trong một thời gian.

5. Làm cho màn hình dễ nhìn hơn

Tập trung nhìn vào các màn hình quá nhiều có thể làm căng mắt và ảnh hưởng đến thị lực. Đừng cố nheo mắt trước những màn hình nhỏ mà hãy thử chuyển sang các màn hình lớn hơn nếu có thể. Giảm bớt ánh sáng xanh trên thiết bị và tận dụng tất cả các tính năng trợ năng hữu ích khác. Bắt đầu bằng cách giảm độ chói của màn hình. Và cũng đừng quên chỉnh âm lượng ở mức vừa phải, không làm hại đến màng nhĩ của quý vị.

6. Kiểm soát tình trạng hỗn loạn bởi quá tải thông tin

Sắp xếp điện thoại, máy tính và máy tính bảng lại để quý vị có thể sử dụng chúng hiệu quả hơn. Một số ứng dụng thực sự giúp ích cho cuộc sống cũng như công việc của quý vị. Thử xài các ứng dụng đo lượng thời gian sử dụng thiết bị để thấy quý vị đã tốn bao nhiêu giờ phút cho nó! Chúng ta sẽ lấy lại quyền kiểm soát đối với các thiết bị kỹ thuật số của mình khi chúng ta chủ động hơn trong việc sử dụng chúng.

7. Coi lại tư thế sử dụng điện thoại, máy tính…

Cúi người xem điện thoại hoặc khom người trước máy tính xách tay sẽ gây hại cho cổ và lưng của quý vị. Hãy ngồi thẳng lưng, lâu lâu vươn vai một cái, và tập thể dục thường xuyên hơn.

Đừng là nô lệ! Hãy là người quyết định

Bảy mẹo trên sẽ giúp quý vị lấy lại quyền kiểm soát đời sống công nghệ của mình. Đối với Levy, ông ngủ ngon và thức dậy khỏe khoắn hơn sau khi để điện thoại ở tầng dưới. Levy vẫn có thời gian và kế hoạch sử dụng các thiết bị kỹ thuật số, còn với những việc không cần điện thoại thì ông sẽ không động đến.

Đó là cách tận hưởng công nghệ và sử dụng chúng một cách có ý thức hơn. Giờ đây Levy tự tin rằng mình là người quyết định chứ không phải là một nạn nhân của kỹ thuật số.

Việt Báo phỏng dịch theo bài viết “Seven tips for a healthier relationship with your phone” của Paul Levy, Giảng viên cấp cao và nhà nghiên cứu về Innovation and Digital Leadership, Trường Brighton. Bài viết được đăng trên trang TheConversation.