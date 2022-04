Không quân Mỹ chế tạo máy bay không người lái Phượng Hoàng Ma đặc biệt cho chiến trường Ukraine, lặng lẽ chở bom lao vào mục tiêu tự hủy.

- Báo NYT phổ biến đoạn ghi âm DB Kevin McCarthy hội thoại 2 ngày sau bạo loạn 6/1/2021 với nhiều DB Cộng Hòa: Trump "man rợ và sai hoàn toàn" đã xúi bạo loạn. DB Gaetz tố DB Cheney lộ bản ghi âm DB McCarthy đấu tố Trump. DB Cheney nói không hề ghi âm, không hề lộ băng ghi âm, không hề biết vì sao phóng viên có bản ghi âm.

- Chính phủ Nhật lần đầu trong 2 thâtp niên tố Nga chiếm 4 đảo của Nhật Bản từ sau 1945 tới giờ.

- Ukraine: công bố bản ghi âm nghe lén từ quân Nga về lệnh bảo giết các tù binh Ukraine tại thành phố Popasna.

- Zelensky: các lệnh trừng phạt chống Nga sẽ khiến Nga trở nên nghèo như sau cuộc cách mạng năm 1917. Putin: họp trực tiếp Putin-Zelensky sẽ tùy vào kết quả đạt được trước ở các cuộc đàm phán.

- Thủ tướng Anh: Nga có thể chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Thủ tướng Đức: cấm vận khí đốt Nga, không chấm dứt xung đột ở Ukraine, chỉ gây ra khủng hoảng kinh tế ở Đức. Đức: cần tránh Thế chiến thứ 3, cơ nguy nổ vũ khí hạt nhân.

- Nga: mục tiêu xâm lược Ukraine lập hành lang trên bộ xuyên qua Ukraine nối Nga với Crimea. Thị trưởng Mariupol: kêu gọi di tản toàn bộ thành phố, 100.000 người đang còn ở Mariupol cần đi. Ukraine: khám nghiệm 1.084 xác dân thường tìm thấy ở vùng Kyiv.

- Một cuộc trao đổi 19 tù nhân mới đã diễn ra giữa Ukraine và Nga. Hơn 7,7 triệu người phải di tản trong lãnh thổ Ukraine 2 tháng qua. Nga đóng cửa lãnh sự quán của Latvia, Estonia và Lithuania. Biden: cấm các tàu liên hệ với Nga ghé vào hải cảng của Mỹ. Mỹ hoan nghênh Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ gạt bỏ Nga ra khỏi vị trí quan sát viên thường trực.

Không quân Mỹ chế tạo máy bay không người lái Phượng Hoàng Ma đặc biệt cho chiến trường Ukraine. Nga đưa thêm 20 tiểu đoàn vào Ukraine, quân số lên tới 85 tiểu đoàn. Hình ảnh vệ tinh: nhiều ngôi mộ tập thể bên ngoài thành phố Mariupol.

- Zelensky cảm ơn Biden về viện trợ kinh tế và quân sự bổ sung cho Ukraine. Zelensky: cần 7 tỷ USD/tháng để Ukraine hồi phục, Nga phong tỏa Hắc Hải làm gián đoạn xuất cảng của Ukraine.

- Tây Ban Nha, Đan Mạch tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Nga cấm nhập cảnh vào Nga 29 người Mỹ: có Kamala Harris, Mark Zuckerberg... Hoa Kỳ đang xem xét hồ sơ: Nga phạm tội ác chiến tranh tại Ukraine?

- Donald Trump Jr. đồng ý sẽ ra điều trần trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2022.

- California sẽ tài trợ hầu hết học phí đại học công CSU và UC.

- Quận Cam kỷ lục mới: giá nhà trung bình 1,02 triệu đô.

- California: đa số cử tri ủng hộ đường sắt cao tốc để bớt kẹt xe, cứu môi trường.

- Houston: vào 4 tiệm ăn Việt Nam, chôm tiền, 1 cảnh sát Mỹ bị bắt.

- Công an Bình Dương khởi tố vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

- HỎI 1: Tại California, gần 56% học sinh Hồi giáo thấy bất an, phân biệt trong trường? ĐÁP 1: Theo CAIR-CA có 55,73% học sinh Hồi giáo thấy thế.

- HỎI 2: Sĩ quan Đài Loan huấn luyện quân sự chung với sĩ quan Mỹ? ĐÁP 2: Đài Loan nói như thế đã nhiều năm rồi.

QUẬN CAM (VB-22/4/2022) ---- Báo NYT có đoạn ghi âm DB Kevin McCarthy hội thoại 2 ngày sau bạo loạn 6/1/2021 với nhiều DB Cộng Hòa: Trump "man rợ và sai hoàn toàn" đã xúi bạo loạn. Báo New York Times đã có các đoạn ghi âm của Dân biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) -- Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện -- nói với các Dân biểu Cộng hòa sau bạo loạn 6/1/2021 rằng ông đã "thấy hết nước nói" với cựu Tổng thống Donald Trump và sẽ thúc đẩy Trump rời chức Tổng Thống.

Khi báo New York Times lần đầu tiên đưa tin về các cuộc nói chuyện riêng tư — được đưa ra trong sách "This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America’s Future" (Điều này sẽ không vượt qua: Trump, Biden và Cuộc chiến vì tương lai của Hoa Kỳ) — McCarthy đã chối rằng ông không từng đưa ra những nhận xét như vậy về Trump, gọi câu chuyện là “hoàn toàn sai và sai” trong một tweet.

“McCarthy chưa bao giờ nói rằng ông ấy sẽ gọi cho Trump để nói rằng Trump nên từ chức”, phát ngôn viên của ông, Mark Bednar, nói với tờ NY Times. Các bản ghi âm được phổ biến vào tối thứ Năm 21/4/2022 đã chứng minh điều ngược lại. Trong một cuộc điện thoại vào ngày 8/1/2021, McCarthy nói với một số Dân biểu Cộng hòa rằng hành vi của Trump là "man rợ và hoàn toàn sai trái" (“atrocious and totally wrong”), cáo buộc Tổng thống Trump khi đó đã "xúi giục" những người ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol.

Hai ngày sau, DB McCarthy nói với Dân biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) trong một cuộc điện thoại khác về ý định yêu cầu Trump từ chức, nói rằng một giải pháp luận tội sẽ được thông qua.

McCarthy kể rằng ông đã nói với Trump: “Tôi nghĩ điều này [luận tội] sẽ thông qua và tôi khuyến nghị rằng ông [Trump] nên từ chức.”

---- DB Gaetz tố DB Cheney lộ bản ghi âm DB McCarthy đấu tố Trump, DB Cheney nói không hề ghi âm, không hề lộ băng ghi âm, không hề biết vì sao phóng viên có bản ghi âm. Dân biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) đã đả kích Dân biểu lãnh đạo thiểu số Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) vào thứ Sáu sau khi Rachel Maddow trên đài MSNBC phát đoạn ghi âm của McCarthy nói với các Dân biểu Cộng Hòa "Tôi đã thấy quá chán nản với Trump" khi nói phone về Donald Trump vào ngày 8/1/2021, và sau đó nói thêm rằng ông sẽ thúc đẩy Trump rời chức tổng thống trước lễ nhậm chức của Joe Biden.

Trong một dòng tweet trên tài khoản cá nhân, DB Gaetz khẳng định DB McCarthy đã sai và thiếu "trực giác" của mình. Theo Gaetz, "Trong khi tôi tụ họp ở Wyoming vận động chống lại Dân biểu Liz Cheney... Kevin McCarthy đang bảo vệ Liz Cheney giữa các Dân biểu Cộng hòa Hạ viện ... Trong khi Liz Cheney đang bí mật ghi âm Kevin McCarthy cho New York Times."

Mặc dù Gaetz tuyên bố chính Cheney là người đã trao đoạn băng ghi âm sau khi McCarthy đưa ra một tuyên bố thẳng thừng chối rằng McCarthy không đưa ra bình luận nào như vậy, DB Liz Cheney, người đã bị vây đánh ngay trong Cộng Hòa vì đã bỏ phiếu luận tội Trump, đã đưa ra một tuyên bố nói rõ: "Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1/2021 đã yêu cầu Kevin McCarthy nói chuyện với Ủy ban về những sự kiện này nhưng McCarthy đã từ chối. Dân biểu Cheney không hề ghi âm, và cũng không hề lộ bản ghi âm, và cũng không biết vì sao các phóng viên có bản ghi âm đó."

---- Chính phủ Nhật lần đầu trong 2 thâtp niên tố Nga chiếm 4 đảo của Nhật Bản từ sau 1945 tới giờ. Bản Báo cáo chính sách đối ngoại thường niên của Nhật Bản chỉ trích việc Nga xâm lược Ukraine. Đây cũng là lần đầu tiên trong 19 năm qua, báo cáo này đề cập rằng Lãnh thổ phương Bắc của Nhật bị Nga "chiếm giữ trái phép". NHK ghi rằng hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố Sách Xanh Ngoại giao năm nay tại cuộc họp nội các. Báo cáo trên được biên soạn hàng năm kể từ năm 1957.

Báo cáo cho biết cuộc xâm lược mà Nga đang tiến hành tại Ukraine khiến nền tảng của trật tự quốc tế được xây dựng trong 100 năm qua bị tổn hại nghiêm trọng. Báo cáo cho biết các hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực không bao giờ nên được tha thứ, cho dù là ở bất cứ đâu.

Nhật Bản và Nga chưa từng ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ 2 do tranh chấp liên quan đến 4 đảo mà Nhật gọi là Lãnh thổ phương Bắc. Nga kiểm soát 4 đảo này còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng các đảo này bị chiếm giữ trái phép sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu vào lúc nửa đêm hôm thứ Sáu rằng các lệnh trừng phạt chống Nga sẽ khiến nước Nga trở nên nghèo như sau cuộc cách mạng năm 1917. Zelensky ám chỉ cho biết Nga muốn dựng thêm một quốc gia ly khai thứ 3 là Cộng hòa Nhân dân Kherson sau 2 tỉnh ly khai và tự phong Cộng hòa Nhând ân Luhansk và Donetsk.

"Bất kỳ nước 'Cộng hòa Nhân dân Kherson' nào cũng sẽ không thành công. Nếu ai đó muốn một cuộc sáp nhập mới, điều đó chỉ có thể dẫn đến các đòn trừng phạt mạnh mẽ mới nhằm vào Nga. Quý vị sẽ khiến đất nước Nga của quý vị trở nên nghèo nàn như nước Nga thời cuộc nội chiến năm 1917. Vì vậy, tốt hơn là quý vị nên tìm kiếm hòa bình ngay bây giờ," Zelensky nhấn mạnh.

Zelensky cũng chỉ trích Nga vì không muốn ngưng bắn trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh của Chính thống giáo, nói thêm rằng "Điều này cho thấy rất rõ cách các nhà lãnh đạo Nga thực sự đối xử với đức tin Cơ đốc giáo."

---- Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố, rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm thứ Sáu và nói với ông rằng khả năng để có buổi họp trực tiếp Putin-Zelensky sẽ phụ thuộc vào kết quả mà hai nước đạt được trong các cuộc đàm phán. Putin nói rằng Ukraine đang bất nhất trong các cuộc đàm phán và "không sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp được cả hai bên chấp nhận" cho cuộc xung đột.

---- Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Sáu cho biết ông tin rằng có một "khả năng thực tế" la Nga có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine.

"Putin có một quân đội khổng lồ. Putin rơi vào một vị trí chính trị rất khó khăn bởi vì Putin đã mắc phải một sai lầm thảm khốc khi xâm lăng", theo lời Johnson nói với các phóng viên ở New Delhi. "Lựa chọn duy nhất mà Putin có bây giờ là tiếp tục tấn công kiểu ào ạt, dẫn đầu bởi pháo binh, để cố gắng hạ gục người Ukraine. Putin đã tiến rất gần đến việc hình thành một vùng đất làm cầu nối [giữa Donbas và Crimea] ở Mariupol. Tình hình này thật đáng sợ. Không thể đoán trước ở giai đoạn này, "ông nói thêm.

Johnson đã bình luận như thế về các báo cáo từ các cơ quan tình báo phương Tây, những người đã cảnh báo Nga có thể chiến thắng Ukraine.

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ quan điểm phản đối lệnh cấm vận đối với khí đốt của Nga, đồng thời khẳng định cấm vận như vậy sẽ không chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Thứ nhất, tôi không thấy lệnh cấm vận khí đốt sẽ ngăn chặn chiến tranh như thế nào", Scholz nói với Der Spiegel trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Sáu. "Thứ hai, bạn nói như thể chúng tôi đang kiếm tiền từ việc này. Nhưng quan trọng là chúng tôi muốn tránh một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng [ở Đức], sẽ mất hàng triệu việc làm và [đóng cửa] các nhà máy sẽ không bao giờ mở cửa trở lại được nữa," theo lời ông cảnh báo.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với khí đốt của Nga sẽ gây ra "hậu quả nghiêm trọng" đối với Đức, cũng như phần còn lại của châu Âu.

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, có khả năng bao gồm việc sử dụng vũ khí hạt nhân, cần phải tránh trong bối cảnh xung đột ở Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với Spiegel được công bố hôm thứ Sáu, Scholz nhắc lại rằng Đức sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine để giúp nước này chống lại Nga nhưng khẳng định NATO không nên can dự vào cuộc xung đột bằng cách thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ đất nước Ukraine.

---- Thị trưởng Mariupol Vadym Boychenko hôm thứ Sáu kêu gọi di tản toàn bộ thành phố trong bối cảnh Nga tăng cường hoạt động quân sự ở khu vực Mariupol. "Chúng tôi chỉ cần một điều - di tản toàn bộ dân số. Khoảng 100.000 người đang còn ở Mariupol", Boychenko nói trong một bản tuyên bố trên truyền hình.

Nhận xét của ông được đưa ra sau khi Nga tuyên bố họ đã nắm quyền kiểm soát Mariupol. Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các lực lượng của đất nước ông vẫn hiện diện trong thành phố [Tại nhà máy thép vẫn còn quân Ukraine tử thủ].

Kể lại địa ngục trần gian ở Mariupol.

Video dài 1 phút:



https://youtu.be/LkQdyfSL2O0

---- Nga tiết lộ rằng mục tiêu của cuộc xâm lược Ukraine là giành "toàn quyền" đối với miền nam Ukraine cũng như khu vực Donbas miền đông. Tuyên bố của một sĩ quan hàng đầu đánh dấu lần đầu tiên Nga thừa nhận họ đang chiến đấu để thiết lập một hành lang trên bộ xuyên qua lãnh thổ Ukraine nối Nga với Crimea, bán đảo mà nước này sáp nhập vào năm 2014.

"Kể từ khi bắt đầu giai đoạn hai của chiến dịch đặc biệt, bắt đầu từ hai ngày trước, một trong những nhiệm vụ của quân đội Nga là thiết lập toàn quyền kiểm soát Donbas và miền nam Ukraine. Điều này sẽ cung cấp một hành lang trên bộ cho Crimea", Thiếu tướng Rustam Minnekaev, quyền chỉ huy Quân khu Miền Trung của Nga, cho biết theo TASS, một hãng thông tấn nhà nước Nga.

Minnekaev, phát biểu tại hội nghị thường niên của Liên minh các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng (Union of Defense Industry Enterprises) vùng Sverdlovsk, được TASS dẫn lời nói rằng mục đích là tạo ra một hành lang trên bộ giữa khu vực Donbas phía đông Ukraine và Crimea.

Ông nói thêm rằng quyền kiểm soát đối với miền nam của Ukraine sẽ cho phép các lực lượng Nga tiếp cận Transnistria, một khu vực ly khai ở Moldova, nơi một đội quân Nga đã đóng quân từ đầu những năm 1990s.

---- Các nhà điều tra pháp y đang khám nghiệm 1.084 thi thể dân thường được tìm thấy ở vùng Kyiv sau khi lực lượng Nga rút lui, theo lời cảnh sát Ukraine. Andrii Nebytov, người đứng đầu cảnh sát vùng Kyiv, cho biết các thi thể đã được các nhà điều tra pháp y khám nghiệm sau khi quân Ukraine tái chiếm khu vực này. Nebytov cho biết thêm: “Hiện tại, số lượng thi thể đã chết là 1.084 người, họ đã được các nhà điều tra khám nghiệm và đưa đến các cơ sở pháp y.

---- Nga đóng cửa lãnh sự quán của Latvia, Estonia và Lithuania: Nga quyết định đóng cửa lãnh sự của ba quốc gia Baltic thuộc Liên Xô cũ, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

Tuyên bố cho biết các lãnh sự quán của Latvia ở St.Petersburg và Pskov, cũng như tổng lãnh sự của Estonia và Lithuania ở St. Cụm từ "persona non grata" có nghĩa đen là "một người không được hoan nghênh". Tuyên bố một ai đó như vậy có nghĩa là họ phải rời khỏi nước chủ nhà.

---- Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết hôm thứ Năm rằng một cuộc trao đổi tù nhân mới đã diễn ra giữa Ukraine và Nga.

"Hôm nay chúng tôi đưa về nhà 19 người, trong đó có 10 quân nhân (trong đó có 2 sĩ quan) và 9 dân thường", bà nói. "Lần này có những người bị thương trong số những người được thả, và điều này rất quan trọng. Sau đó, họ sẽ có thể được điều trị đầy đủ và phục hồi chức năng."

---- Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Di cư Quốc tế (International Organization for Migration), hơn 7,7 triệu người phải di tản trong lãnh thổ Ukraine sau khi buộc phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh.

Theo Báo cáo lần thứ ba về tình trạng di tản nội bộ Ukraine, được công bố hôm thứ Năm, số lượng người rời nhà ở Ukraine đã tăng lên ít nhất 17,5% - tức là hơn 1/6 - dân số Ukraine trước chiến tranh.

Cuộc khảo sát mới nhất, được thực hiện từ ngày 11/4 đến ngày 17/4/2022, cho thấy ít nhất 60% trong số đó là phụ nữ. Hơn một nửa số di tản nội địa báo cáo thiếu thực phẩm. Theo IOM, 28% gia đình có con dưới 5 tuổi cho biết họ gặp khó khăn trong việc kiếm đủ thức ăn cho con.

---- Dân Ukraine xếp hàng mua tem có hình lính Ukraine chọc quê soái hạm Nga.

Video dài 1:59 phút:



https://youtu.be/fOqtNoDgHuM

---- Sở Quân Báo Ukraine hôm thứ Tư đã công bố một bản ghi âm nghe lén từ quân Nga đề cập đến một lệnh được cho là giết các tù binh Ukraine tại thành phố Popasna ở khu vực phía đông Luhansk, nơi đang chịu gánh nặng của cuộc tấn công mới của Nga.

Sở Quân Báo Ukraine phóng tweet hôm Thứ Tư: "Tình báo trung ương của Bộ Quốc phòng Ukraine đã nhận được một đoạn âm thanh chặn cuộc trò chuyện của những người chiếm đóng, nói về lệnh giết tất cả các tù binh Ukraine đang bị Nga giam trong khu vực Popasna (Vùng Luhansk).”

.

Bản văn của Sở Quân Báo Ukraine bình luận thêm: “Đây là một tội ác chiến tranh trắng trợn, vi phạm luật pháp quốc tế và một ví dụ nổi bật khác cho thấy quân đội Nga là những kẻ giết người, hiếp dâm và cướp bóc." CNN không thể đảm bảo tính xác thực của đoạn ghi âm và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để đưa ra bình luận.

---- Hoa Kỳ hoan nghênh việc Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (Organization of American States - OAS) đã bỏ phiếu gạt bỏ Nga ra khỏi vị trí quan sát viên thường trực của mình tại OAS, theo lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

Blinken nói: “Với việc thông qua nghị quyết này, các quốc gia thành viên OAS đã chứng minh rằng chúng tôi không đứng ngoài lề khi đối mặt với việc chính phủ Nga vi phạm luật nhân đạo quốc tế và vi phạm nhân quyền. "Bán cầu [Châu Mỹ] của chúng ta đứng với Ukraine."Có 25 phiếu thuận, không phiếu chống, tám phiếu trắng và một phiếu vắng mặt trong nghị quyết có tiêu đề "Đình chỉ tư cách của Liên bang Nga với tư cách là Quan sát viên thường trực của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ."

Blinken nói Hoa Kỳ “ca ngợi các chính phủ Antigua và Barbuda và Guatemala đã đi đầu trong việc thông qua nghị quyết, và tất cả các chính phủ đã nghị quyết.”

---- Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm cho biết Mỹ sẽ cấm các tàu liên hệ với Nga vào các hải cảng của Mỹ nhằm cô lập thêm Nga trong bối cảnh Nga đang xâm lược Ukraine. "Không một con tàu nào treo cờ Nga, hoặc do các lợi ích của Nga sở hữu hoặc điều hành, sẽ được phép cập cảng Hoa Kỳ hoặc cập vào các bờ biển của chúng tôi", Biden nói trong phát biểu tại Bạch Ốc.

Ông nói rằng đó là "một bước đi quan trọng khác" mà Mỹ đang thực hiện cùng với các đồng minh của mình ở Canada và châu Âu "để từ chối Nga những lợi ích của hệ thống kinh tế quốc tế mà họ được hưởng trong quá khứ."

---- Không quân Mỹ đã phát triển hệ thống máy bay không người lái Phoenix Ghost (Phượng Hoàng Ma) mới để đáp ứng nhu cầu của quân lực Ukraine, theo phát ngôn viên Ngũ Giác Đài. Theo tin này, gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine bao gồm hơn 121 hệ thống Phoenix Ghost.

Trưởng ban báo chí Ngũ Giác Đài John Kirby nói với các phóng viên: “Điều này đã được Không quân phát triển nhanh chóng để đáp ứng đặc biệt các yêu cầu của Ukraine." Kirby nói. Có sự khác biệt trong hiệu năng quân sự của Phoenix Ghost và hệ thống phi cơ không người lái Switchblade, nhưng ông không giải thích sự khác biệt, chỉ nói là kiểu mới Phoenix Ghost sẽ cần kiến thức huấn luyện để sử dụng ít hơn kiểu cũ. Loại phi cơ không người lái Switchblade còn gọi là kamikaze, nghĩa là mang bom và lao xuống mục tiêu tự hủy luôn.

Máy bay không người lái Phoenix Ghost (Phượng Hoàng Ma)

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden về những viện trợ kinh tế và quân sự bổ sung cho Ukraine hôm thứ Năm. “Tôi biết ơn Tổng thống Biden và người dân Hoa Kỳ vì đã đi đầu trong việc hỗ trợ người dân Ukraine trong cuộc chiến chống sự xâm lược của Nga. Sự giúp đỡ này ngày nay cần thiết hơn bao giờ hết! Nó cứu mạng những người bảo vệ dân chủ và tự do của chúng tôi và đưa chúng tôi đến gần hơn với việc khôi phục hòa bình,”Zelensky viết trong một tweet.

Trước đó, Biden thông báo Mỹ viện trợ 500 triệu USD cho chính phủ Ukraine và 800 triệu USD viện trợ quân sự. Gói 800 triệu USD sẽ bao gồm đại pháo hạng nặng và máy bay không người lái, cùng với đạn dược, theo lời Biden nói.

---- Nga đưa thêm 20 tiểu đoàn vào Ukraine, để tới 85 tiểu đoàn. Nga tiếp tục đưa thêm quân từ Nga vào Ukraine trong khi Nga tái tập trung ở phía đông, bổ sung thêm 3 đơn vị tác chiến cấp tiểu đoàn kể từ hôm qua (Thứ Tư 20/4), nâng tổng số tiểu đoàn chiến thuật của Nga, viết tắt là BTG (battalion tactical groups), ở Ukraine lên 85 tiểu đoàn, theo lời một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao nói với các phóng viên hôm Thứ Năm.

Như thế nâng tổng số BTG được bổ sung trong tuần qua lên thêm 20 tiểu đoàn BTG vào Ukraine. Hầu hết các BTG được bổ sung ở Ukraine đều đi vào khu vực Donbas, quan chức này cho biết. “Hầu hết chúng tôi vẫn đánh giá là đang đi vào vùng Donbas, nhưng tôi cảnh báo điều này bằng cách nói rằng chúng tôi không biết, chúng tôi không biết chính xác đơn vị nào đang ở đâu vào một ngày cụ thể nào đó, nhưng đó là nơi chúng tôi đang đánh giá,”quan chức nói thêm.

---- Hôm thứ Năm, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo rằng Tây Ban Nha sẽ gửi khoản viện trợ quân sự lớn nhất đến Ukraine cho đến nay: 200 tấn thiết bị quân sự, đang trên đường tới Ba Lan, sẽ bao gồm 30 xe tải quân sự và 10 quân xa nhỏ hơn.

Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói Đan Mạch sẽ viện trợ khoảng 90 triệu USD cho Ukraine. Trong chuyến thăm Kyiv và hội kiến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hai nhà lãnh đạo Tây Ban Nha và Đan Mạch cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine trong thời gian tới.

---- Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố hôm thứ Năm rằng Nga đã mở rộng danh sách các cá nhân Hoa Kỳ bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Nga. Danh sách mới hôm Thứ Năm là đưa 29 người Mỹ vào "stop list" (danh sách cấm vào Nga), bị từ chối nhập cảnh vào Liên bang Nga vô thời hạn. "

Trong số những cá nhân bị cấm nhập cảnh Nga có Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, Trưởng ban Báo chí Ngũ Giác Đài John Kirby, Giám đốc điều hành công ty Meta (hãng mẹ của Facebook) Mark Zuckerberg và Giám đốc điều hành Bank of America là Brian Moynihan...

---- Hôm thứ Năm, Phó Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre đã nói với báo chí hôm thứ Năm rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang xem xét hồ sơ về quá trình xác định liệu Nga có phạm tội ác chiến tranh trên lãnh thổ Ukraine hay không.

Trước đó, Mỹ cáo buộc quân đội Nga phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến xâm lăng ở Ukraine, với Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden trực tiếp gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh.

---- Zelensky: cần 7 tỷ USD/tháng để Ukraine hồi phục. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Năm trước Diễn đàn Ngân hàng Thế giới rằng Ukraine sẽ cần khoảng 7 tỷ USD/tháng, để có thể phục hồi sau những tổn thất mà phía Nga gây ra trong cuộc xâm lăng.

Các đại diện của Ngân hàng Thế giới ước tính thiệt hại từ hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine vào khoảng 60 tỷ USD chỉ tính riêng thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, Zelensky nhấn mạnh rằng việc Nga phong tỏa các cảng ở Biển Hắc Hải đã làm gián đoạn xuất cảng của Ukraine và gây ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm thế giới.

---- Hình ảnh vệ tinh được chia sẻ với báo The Daily Beast cho thấy những ngôi mộ tập thể nằm ngay bên ngoài thành phố Mariupol, nơi đang bị bao vây ở Ukraine. Quân Nga đã dội bom thành phố, san bằng phần lớn thành phố và để lại các thi thể rải rác khắp nơi, theo lời chính quyền Ukraine cho biết.

Các hình ảnh vệ tinh từ Maxar Technologies cho thấy bốn khu vực gồm các hàng dài - khoảng 85 mét cho mỗi khu vực. Maxar cho biết việc mở rộng các ngôi mộ tập thể bắt đầu vào cuối tháng 3/2022. Đây không phải là lần đầu tiên các ngôi mộ tập thể xuất hiện ở Ukraine — các hình ảnh vệ tinh của những mộ khác đã xuất hiện xung quanh Bucha, một thành phố bên ngoài Kyiv, đã ghi nhận đầu tháng này. Trước đây, khi nói về các ngôi mộ tập thể khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga thực hiện tội ác diệt chủng ở Ukraine.

---- Donald Trump Jr., người con trai ồn ào nhất của cựu Tổng thống Donald Trump, sẽ gặp Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2022 để trả lời các câu hỏi của Ủy ban. Sự xuất hiện, theo lịch trình là "những ngày sắp tới," là một quyết định tự nguyện của Trump Jr., vì Ủy ban Hạ viện chưa bao giờ gửi trát đòi ra. Trước đó, cả Ivanka Trump và chồng cô Jared Kushner cũng đã xuất hiện trước Ủy ban để trả lời các câu hỏi về ngày bạo loạn 6/1/2022.

---- California vẫn là thiên đường Dân Chủ thổ tả: tài trợ hầu hết học phí đại học công. Được biết đến với tên gọi Học bổng Giúp Gia đình Trung lưu 2.0 (Middle Class Scholarship 2.0), chương trình “không nợ” (“debt-free”) dự kiến sẽ đượcbơm khoản tiền đầu tiên vào mùa hè này: 632 triệu đô la mà các nhà lập pháp và Thống đốc Gavin Newsom đã hứa trong ngân sách năm ngoái và nói rằng sẽ bắt đầu tài trợ năm nay.

Nếu số tiền đó xuất hiện trong ngân sách của tiểu bang vào tháng 6/2022 này, dự kiến sẽ có 246.000 sinh viên hệ Đại học California State University (CSU) và 114.000 sinh viên hệ Đại học University of California (UC) sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ này từ khóa mùa thu này. Sinh viên tại các hệ công lập khác của California, bao gồm cả các trường cao đẳng cộng đồng (community colleges), không đủ điều kiện cho ngân khoản này.

Tiền này sẽ có tác động ngay lập tức đến các sinh viên thuộc tầng lớp trung lưu và nghèo mà gia đình của họ có thu nhập ít hơn $201,000/năm. Số tiền chính xác mà sinh viên nhận được sẽ khác nhau, nhưng các khoản trợ cấp sẽ dao động trong khoảng từ 1.000 đô la đến hơn 3.000 đô la trung bình trong giai đoạn đầu của chương trình.

---- Quận Cam kỷ lục mới: giá nhà trung bình 1,02 triệu đôla. Theo DQNews / CoreLogic, giá bán trung bình của một ngôi nhà ở Quận Cam trong tháng 3/2022 đã đạt tới 1,02 triệu đô la. Giá trung bình nghĩa là tổng cộng giá bán các căn nhà kết thúc hồ sơ mua trong tháng, chia đều ra là thành giá trung bình.

Đây là mức cao kỷ lục thứ 15 trong hai năm. Giá ở Quận Cam tăng 3,6% so với tháng 2/2022 và 22% so cùng kỳ năm trước. Điều đáng chú ý là giá cả tăng cao có thể đã làm giảm tốc độ mua, với doanh số bán hàng trong tháng 3 giảm 19% so với một năm trước.

Orange County hiện có 45 trong tổng số 83 mã ZIP với giá trung bình từ 1 triệu đô la trở lên - cao hơn gấp đôi so với 21 mã ZIP với điểm giá trung bình gồm 7 hàng số chỉ mới 12 tháng trước.

---- California: đa số cử tri ủng hộ đường sắt cao tốc để bớt kẹt xe, cứu môi trường. Hầu hết cử tri ghi danh ở California tiếp tục ủng hộ dự án đường sắt cao tốc của tiểu bang, bất chấp sự chậm trễ và chi phí tăng lên, theo cuộc thăm dò được công bố vào đầu tháng này. Cuộc khảo sát do Viện UC Berkeley Institute of Governmental Studies và báo Los Angeles Times thực hiện cho thấy 56% cử tri tiếp tục ủng hộ dự án, ngay cả khi nó chỉ hoạt động ở Central Valley từ năm 2030 và không thể đến được Khu vực Vịnh San Francisco cho đến năm 2033.

Sự ủng hộ dị biệt tùy theo đảng phái, với 73% đảng viên Dân chủ ủng hộ và 18% chống lại; 54% cử tri độc lập ủng hộ và 37% phản đối, và 66% đảng viên Cộng hòa phản đối với 25% ủng hộ.

Ray LaHood, cựu Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ và là đồng chủ tịch của Liên minh Đường sắt Cao tốc Hoa Kỳ (U.S. High-Speed Rail Coalition), viết trong thông cáo báo chí: “Cuộc thăm dò này xác nhận điều mà chúng tôi đã tin tưởng từ lâu - rằng phần lớn người dân California muốn có đường sắt cao tốc chạy điện để giúp họ bớt kẹt xe, tránh giá xăng cao và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.”

---- Houston: vào 4 tiệm ăn Việt Nam, chôm tiền, 1 cảnh sát Mỹ bị bắt. Cựu cảnh sát Bobby Joe Espinosa của Quận Harris, Texas, đã bị sa thải và bị bắt vì ăn cắp hàng ngàn đô la từ 4 cơ sở kinh doanh Việt Nam ở Houston khi mặc đồng phục cảnh sát. Espinosa, 39 tuổi, bị buộc tội ăn cắp tổng cộng 5.700 USD từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022.

Vị cựu cảnh sát trưởng đã sử dụng quyền hạn cảnh sát để buộc khách hàng tại các tiệm Việt Nam rời đi trước khi ép buộc nhân viên mở máy tính tiền và lấy tiền ra khỏi lọ đựng tiền bo (tiền tip).

Espinosa, người đã có 7 năm rưỡi làm cảnh sát ở địa hạt 4 Quận Harris, cũng bị buộc tội rút dây camera giám sát và cạy các máy trò chơi đang mở ở các địa điểm khác nhau để lấy tiền. Người cha của sáu đứa trẻ bị bắt vào ngày 15/4/2022 và bị truy tố tội trộm cắp.

---- Công an Bình Dương khởi tố vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng. Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận: Ngày 22-4, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến các đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam)... Bản tin viết:

"Trước đó, tháng 3-2021 đến khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream "bóc phốt", nhục mạ nhiều nghệ sĩ, luật sư, nhà báo.

Bà Hằng rêu rao là các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa... ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020. Khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh và kết luận họ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền và không khởi tố vụ án hình sự, bà Hằng tiếp tục livestream phản đối, nhục mạ họ.

Đáng chú ý, vào ngày 19-3, tại Khu du lịch Đại Nam (khu du lịch Văn hóa, Du Lịch và Thể thao), ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng lò vôi, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam) và bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) tham gia một chuỗi sự kiện đua ngựa, đua chó và giao lưu với bà Nguyễn Phương Hằng diễn ra từ chiều đến tối.

Đáng chú ý, trong chương trình đua ngựa, đua chó người dẫn chương trình gắn tên người đang có mâu thuẫn với bà Hằng cho những con ngựa, con chó tham gia đua, với nhưng lời bình luận vô cùng khiếm nhã.

Cụ thể, những con ngựa, chó được gắn tên Đức Hiển, Vy Oanh, Hàn Ni và một số người khác..."

---- HỎI 1: Tại California, gần 56% học sinh Hồi giáo thấy bất an, phân biệt trong trường?

ĐÁP 1: Theo CAIR-CA có 55,73% học sinh Hồi giáo thấy thế. Theo bản báo cáo hồi tháng 10/2021 của Hội đồng Quan hệ Hồi giáo Hoa Kỳ - California (CAIR-CA), học sinh Hồi giáo đã phải đối mặt với tình trạng bắt nạt, quấy rối và phân biệt đối xử ở mức độ cao tại các trường học ở California.

Hơn một nửa trong số 700 học sinh Hồi giáo (55,73%) ở California nói với CAIR-CA trong bản khảo sát rằng họ cảm thấy không an toàn, không được chào đón hoặc không thoải mái ở trường vì bản sắc Hồi giáo của họ, đó là tỷ lệ cao nhất được báo cáo kể từ khi tổ chức này đưa ra báo cáo đầu tiên năm 2013.

Trước COVID-19, gần một nửa số người được khảo sát (47,1%) cho biết họ đã bị bắt nạt, báo cáo cho thấy, nhưng con số đó đã giảm xuống còn 26,22% sau khi đại dịch bùng phát.

Một hình thức quấy rối đối với người Hồi giáo là giật, kéo hoặc sờ mó vào khăn trùm đầu của nữ sinh. Báo cáo cho biết gần một phần ba trong số họ (30,12%) đã từng bị quấy rối như vậy.

Khoảng 1/4 học sinh cũng báo cáo rằng giáo viên, ban giám hiệu hoặc những người lớn khác đã đưa ra những bình luận xúc phạm về Hồi giáo hoặc người Hồi giáo, trong khi 35,68% trong số đó cho biết họ đã thấy các bạn cùng lứa đăng bài có thành kiến trên mạng xã hội về đạo Hồi.

Chi tiết:

https://news.cgtn.com/news/2022-04-21/Muslims-face-prevalent-bullying-in-California-s-schools-survey-19pA4ptXJD2/index.html

---- HỎI 2: Sĩ quan Đài Loan huấn luyện quân sự chung với sĩ quan Mỹ?

ĐÁP 2: Đài Loan nói như thế đã nhiều năm rồi. Bản tin RTI ghi nhận.

Sĩ quan lục quân Trung Hoa Dân Quốc xuất hiện trong tập huấn quân sự của Mỹ, phía quân đội Đài Loan bày tỏ: việc giao lưu giáo dục quân sự hai bên đã được tiến hành nhiều năm nay

Khiết Nhi, RTI - 21/4/2022

.

Khóa học dành cho sĩ quan cơ bản về thiết giáp của lục quân Hoa Kỳ (U.S. Army Armor Basic Officer Leader Course) đã để lộ hình ảnh hoạt động hỗ trợ tập huấn sĩ quan bộ đội thiết giáp của các nước liên minh, trong hình xuất hiện một sĩ quan mặc áo lục quân, trước ngực có gắn huy hiệu “Lục quân Trung Hoa Dân Quốc”, gây xôn xao dư luận.

Chú thích của hình ảnh khi đăng tải là “Học viên lớp 22-002 đang chấp hành lệnh của khóa học dành cho sĩ quan cơ bản về thiết giáp của lục quân Hoa Kỳ (ABOLC) – chiến thuật 2 (diễn tập), giai đoạn 4 cũng là giai đoạn cuối cùng, cùng cán bộ đội Chim ưng(Cadre of Hawk Troop) và đội chiến thuật (Tactics) của chúng ta đang chấp hành diễn tập STX tại khu tập huấn Good Hope”。

Do truyền thông Đài Loan đã liên tưởng vấn đề này với việc Đài Loan mua xe tăng M1A2T của Mỹ, và đưa tin là binh sĩ Đài Loan đến Mỹ tham gia tập huấn tiếp nhận vũ khí mới, tối ngày 20/4, sĩ quan quân đội quốc gia Đài Loan trả lời phỏng vấn cho biết, giao lưu quân sự giữa Đài Loan và Mỹ đã được tiến hành trong nhiều năm nay, lần này chỉ là chương trình giáo dục quân sự song phương thông thường.

Sĩ quan Quân đội quốc gia nhấn mạnh, năm sau, phía quân đội sẽ cử 84 nhân viên (gồm 36 nhân viên thao tác, 48 nhân viên bảo trì) đến Mỹ, để tập huấn tiếp nhận M1A2T trong thời gian từ 6 đến 9 tháng; ngoài ra, phía Mỹ gần đây cũng đã cử nhân viên đến Đài Loan để khảo sát hiện trường, gồm tu sửa, tập huấn, lô cốt, thiết bị mô phỏng, tiêu chuẩn phát triển…, và xây trường tập huấn M1A2T ở Zhuzikeng tại Tân Trúc, dự kiến năm sau sẽ hoàn công.

Nguồn:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2007111

