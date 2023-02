Chánh án Tòa Tối Cao John Robert và phu nhân (hình năm 2005). Vợ của Chánh án Tòa tối cao John Roberts bị cho là kiếm được hàng triệu đô la tiền huê hồng khi giới thiệu các luật sư vào các công ty luật hàng đầu sẽ tranh luận về các hồ sơ kiện sẽ được Tòa án Tối cao thảo luận.

.

- Nga: một nữ công dân Mỹ dắt bò đi dạo ở Moscow bị cảnh sát Nga bắt giam.

- Vợ của Chánh án Tòa tối cao John Roberts kiếm nhiều triệu đô huê hồng khi giới thiệu luật sư vào các hãng luật tranh cãi ở Tòa tối cao

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: không cho Thụy Điển vào NATO.

- Latvia sẽ không dự Thế vận Mùa hè Paris 2024 nếu vận động viên từ Nga và Belarus cũng có mặt.

- Ukraine: chuẩn bị Nga tấn công, 2 hay 3 tuần tới.

- Pháp: sẽ cấp Kiev thêm 12 khẩu pháo tự hành CAESAR.

- Hoa hậu Nga, Hoa Hậu Ukraine kèn cựa nhau.

- Một người từng giữ chức viết diễn văn cho Putin dự đoán sẽ có cuộc đảo chính vào năm 2024.

- Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley sẽ tuyên bố ứng cử tổng thống trong tháng 2.

- Bộ Tư Pháp New York xin tòa phạt Trump 250 triệu đô

- FBI khám xét các văn phòng của Trung tâm Penn Biden vào giữa tháng 11

- ExxonMobil lợi nhuận kỷ lục quý 4

- OpenAI có công cụ dò văn bản viết từ ChatGPT

- PayPal sẽ sa thải khoảng 7% nhân sự

- Ủy ban Olympic Quốc tế: trừng phạt Nga và Belarus

- California: Alvin Quy Huynh bị bắt vì tình nghi trộm xe

- TIN VN. Sẽ thưởng 1 triệu đô cho VĐV Việt Nam giành HCV Olympic 2024.

- HỎI 1: Có tới 40% ba mẹ Hoa Kỳ cực kỳ, hay rất lo lắng rằng con mình sẽ dính trầm cảm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤN ĐỀ: Robot Nga sắp đối đầu xe tăng hạng nặng phương Tây trên chiến trường Ukraina? (RFI)

.

QUẬN CAM (VB-1/2/2023) ---- Cô Alicia Day, 34 tuổi, một công dân Mỹ, đã bị cảnh sát Nga bắt tại Moscow hôm thứ Ba khi cô đang dắt bò đi dạo ở Quảng trường Đỏ của thủ đô nước Nga. Một phát ngôn viên cảnh sát nói với hãng thông tấn Nga TASS: “Theo lời khai của người bị bắt, cô đã mua con bò từ mạng Avito [một trang web rao vặt của Nga] và dắt bò đi dạo.”

.

Cô Alicia Day là một nhà hoạt động thuần chay sinh ra ở New York, trước đây đã sống với một con heo được cô cứu trong một căn hộ ở London, theo US Sun. Thông tấn ASS, không nêu tên cô Day, nhưng mô tả người bị bắt là một "công dân Hoa Kỳ 34 tuổi", cho biết cô muốn cứu con bò thoát khỏi lò mổ.

.

Hãng tin này dẫn lời cô nói: “Tôi đã mua nó để sau này họ không ăn nữa. Và tôi muốn cho chú bò xem thủ đô, nơi rất đẹp tuyệt vời.” Cảnh sát nói người phụ nữ có thể bị phạt tiền hoặc “tạm giam hành chính tới 15 ngày hoặc phạt công tác xã hội”.

.

---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm nay dính thêm một cú xỉ căng đan. Lần này là chuyện vợ của Chánh án Tòa tối cao John Roberts bị cho là kiếm được hàng triệu đô la tiền huê hồng khi giới thiệu các luật sư vào các công ty luật hàng đầu sẽ tranh luận về các hồ sơ kiện sẽ được Tòa án Tối cao thảo luận. Đó là cáo buộc mới nhất. Phát ngôn viên Tòa Tối Cao lập tức ra bản văn phủ nhận mọi chuyện đạo đức mờ ám.

.

Báo New York Times viết rằng “một đồng nghiệp cũ của bà Roberts đã nêu lên mối lo ngại rằng công việc tuyển dụng [luật sư cho các công ty luật] do bà thực hiện có thể đặt ra các vấn đề đạo đức tiềm tàng cho Chánh án [Tối cao John Roberts]. Được yêu cầu điều tra, người đồng nghiệp cũ đã cung cấp hồ sơ cho Bộ Tư pháp và Quốc hội cho thấy bà Roberts đã được trả hàng triệu đô la tiền hoa hồng để đưa luật sư [vào làm việc] tại các công ty - một số công ty có hoạt động kinh doanh trước Tòa án Tối cao, theo một lá thư có được của New York Times.”

.

Bà Jane Sullivan Roberts đã rời công ty luật nơi bà là đối tác sau khi chồng của bà được bổ nhiệm và xác nhận vào chức Chánh án Tòa Tối Cao. Bài báo viết: "Bà Roberts, theo một bản khai năm 2015, nói rằng một phần đáng kể trong công việc hành nghề của bà là giúp các luật sư cấp cao của chính phủ tìm được việc làm tại các công ty luật và tên của các ứng cử viên hầu như không bao giờ được tiết lộ.”

.

Các tài liệu trong trường hợp đó “liệt kê các khoản lệ phí nhiều tới 6 hàng số được ghi là trao cho bà Roberts để giới thiệu vào làm việc tại các công ty luật - trong đó có một phi vụ 690.000 đô la hồi năm 2012 cho một vụ như vậy. Các tài liệu không nêu tên khách hàng, nhưng ông Kendal Price nhớ rằng bà đã tuyển dụng một ứng cử viên nổi bật, Ken Salazar, khi đó là Bộ Trưởng Nội Vụ dưới thời Tổng thống Barack Obama, cho hãng luật WilmerHale, một công ty toàn cầu tự hào đã tranh luận hơn 125 lần trước Tòa án Tối cao."

Chánh án Tòa Tối Cao John Robert và phu nhân (hình năm 2005).

.

---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ Tư nói nước ông sẽ không chấp nhận đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển vào giai đoạn này. Nói trước quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan nhấn mạnh rằng "Thụy Điển không cần cố gắng vào thời điểm này. Chúng tôi không đồng ý với đơn xin gia nhập NATO của họ chừng nào họ còn cho phép đốt Kinh Qur'an." Nhận xét của Erdogan đưa ra để đáp lại một cuộc biểu tình gần đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm 10 ngày trước, lúc đó sách giáo khoa tôn giáo trung tâm của đạo Hồi đã bị chính trị gia cực hữu Rasmus Paludan đốt cháy. Cuối tuần qua, Erdogan ám chỉ rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể chấp nhận lời đề nghị của Phần Lan để gia nhập liên minh quân sự phương Tây.

.

.

---- Chủ tịch Ủy ban Thế Vận Latvia, Zorzs Tikmers, nói với đài truyền hình LTV của Latvia vào ngày 31/1 rằng Latvia sẽ không tham gia Thế vận hội Mùa hè Paris 2024 nếu các vận động viên từ Nga và Belarus cũng có mặt: “Lập trường của Latvia là nếu các trận đấu được tổ chức ngay bây giờ, với sự tham gia của các vận động viên Nga và Belarus, thì tôi không nghĩ rằng đội tuyển quốc gia Latvia sẽ tham dự các trận đấu này. Chúng tôi hy vọng rằng chiến tranh sẽ kết thúc và Ukraine sẽ chiến thắng. Sau đó, nó sẽ là một tình huống hoàn toàn mới và các quy tắc mới của trò chơi. Tất nhiên, trong trường hợp đó, các vận động viên Latvia cũng sẽ có thể tham gia Thế vận hội Olympic.”

.

---- Sky News dẫn lời Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói Ukraine đang chuẩn bị cho sự tăng tốc tấn công từ Nga, điều có thể xảy ra ngay sau 2 đến 3 tuần tới. Quan chức này nói: "Nga đang chuẩn bị cho sự leo thang tối đa. Đó là thu thập mọi thứ có thể, thực hiện các cuộc diễn tập và huấn luyện." Bình luận của ông được đưa ra ngay sau khi Bộ Quốc phòng Belarus hôm thứ Ba cho biết các chiến binh của họ đã bắt đầu khóa huấn luyện kéo dài một tuần với quân đội Nga.

.

---- Bộ trưởng Quốc Phòng Pháp Sebastien Lecornu hôm thứ Ba tuyên bố rằng Paris sẽ cung cấp cho Kiev thêm 12 khẩu pháo tự hành CAESAR. Pháp cũng sẽ gửi 150 binh sĩ tới Ba Lan, nơi họ sẽ huấn luyện 600 binh sĩ Ukraine mỗi tháng với tổng số 2.000 binh sĩ được huấn luyện vào mùa hè. Hôm Thứ Hai, Pháp và Australia đã đồng thuận sản xuất đạn pháo cho Ukraine.

.

---- Hoa hậu Nga Anna Linnikova đã bình luận về mối quan hệ căng thẳng của cô với Hoa hậu Ukraine và cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ trong cuộc thi năm nay. Được phỏng vấn bởi The Daily Beast vào tháng 1, thí sinh Hoa hậu Ukraine cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 là cô Viktoria Apanasenko, đã mô tả cách người đồng cấp Nga của cô ấy chỉ tiếp cận cô ấy để chụp ảnh tự sướng “vì những gì tôi nghĩ là mục đích tuyên truyền” và rằng “cho đến giây phút cuối cùng tôi hy vọng điều đó Hoa hậu Nga sẽ đến gặp tôi và nói lời xin lỗi."

.

Phát biểu với báo Evening Moscow trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Ba, cô Linnikova cho biết cô đã cố gắng liên hệ, nhưng tuyên bố rằng cô không được trả lời, nói rằng cô cảm thấy “bị xa lánh. Tôi đã cố gắng liên lạc nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Mọi người đều thấy hành vi lạnh lùng ra mặt của Viktoria — đây là lựa chọn của cô ấy, và tôi không có ác cảm. Đó là một điều đáng tiếc. Và nhiều người khác đã tránh xa và xa lánh tôi chỉ vì biết về nguồn gốc [Nga] của tôi. Các cô gái đến từ Ukraine và Thụy Sĩ chỉ đơn giản là chạy trốn khỏi tôi như lửa đốt!"

.

Linnikova mô tả cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay là "rất khó khăn" và cô "tiếp tục nhận được những lời đe dọa" trên mạng xã hội từ người Ukraine và "những bình luận tiêu cực từ những người quen lâu năm từ Ukraine", mặc dù cô chưa bao giờ đề cập cụ thể đến cuộc chiến.

.

---- Một người từng giữ chức viết diễn văn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự đoán rằng một cuộc đảo chính quân sự có thể xảy ra tại Nga vào năm 2024, chỉ ra nền kinh tế đang xấu đi và cuộc chiến ở Ukraine ngày càng không được lòng dân. Abbas Gallyamov, người từng viết diễn văn cho Putin, hiện là nhà bình luận chính trị, cho biết tổng thống Nga có thể phải đối mặt với làn sóng phản đối đang gia tăng trong nước khi chiến tranh tiếp diễn, trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

.

---- Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley sẽ tuyên bố ứng cử tổng thống trong tháng 2. Nhiều hãng tin hôm thứ Ba nói rằng Haley, người cũng là cựu thống đốc South Carolina thuộc Đảng Cộng hòa, sẽ tuyên bố tranh cử vào ngày 15/2/2023, điều này có thể khiến cô trở thành người thách thức chính thức đầu tiên của cựu Tổng thống Trump để giành đề cử của Đảng Cộng hòa.

.

Cô từng nói trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News vào đầu tháng 1/2023 rằng cô sẽ tranh cử để lật đổ Tổng thống Biden khỏi văn phòng và đưa một “thế hệ lãnh đạo trẻ” đến Washington, D.C. nếu cô ấy chọn làm như vậy. Haley là một trong số các cựu quan chức chính quyền Trump từng lộ ý tranh cử Tổng Thống, trong đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu Phó Tổng thống Mike Pence.

.

---- Bộ Tư Pháp New York xin tòa phạt Trump 250 triệu đô vỉ nói giấu đầu lòi đuôi. Văn phòng của Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James hôm thứ Ba đã yêu cầu thẩm phán giải quyết vụ kiện trị giá 250 triệu đô la chống lại Tổ chức Trump Organization để xử phạt cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, các con trưởng thành của ông và đại diện pháp lý của họ về các câu trả lời mà họ đã cung cấp trong phản hồi trước đó về vụ kiện .

.

"Các bị cáo phủ nhận sai sự thật mà họ đã thừa nhận trong các thủ tục tố tụng khác", Kevin Wallace, cố vấn thực thi cấp cao tại văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp, viết trong một lá thư gửi cho Thẩm phán Tòa án Tối cao Quận New York Arthur Engoron.

.

Trump đã sử dụng tài khoản Truth Social của mình để nói rằng "nhiều" công tố viên Đảng Dân chủ, Biện Lý và Bộ Trưởng Tư Pháp "bị loạn trí và chỉ quan tâm đến việc làm hài lòng Truyền thông Tin tức Giả mạo và Đảng Dân chủ" và rằng họ đang cố gắng ngăn cản Trump tranh cử tổng thống bởi vì Trump đang "dẫn trước rất nhiều."

.

---- Cục Điều tra Liên bang FBI đã khám xét các văn phòng của Trung tâm Penn Biden vào giữa tháng 11, theo CBS đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn 2 nguồn tin. Theo báo cáo, cuộc khám xét diễn ra ngay sau khi các luật sư của Biden tìm thấy 10 tài liệu mật vào ngày 2 tháng 11/2022 và không rõ liệu FBI có tìm thấy tài liệu mật bổ sung hay tài liệu tổng thống nào hay không.

.

The Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement (Trung tâm Ngoại giao và Gắn kết Toàn cầu Penn Biden) mở cửa vào năm 2018 và Biden, từ năm 2017 đến 2019, đã sử dụng tầng 6 của tòa nhà. Hai nguồn tin cũng cho biết cuộc tìm kiếm được tiến hành với sự hợp tác đầy đủ của tổng thống.

.

---- ExxonMobil đã công bố lợi nhuận hàng năm kỷ lục vào năm 2022 trong khi dân Mỹ phải vật lộn với giá xăng, năng lượng sưởi ấm sưởi ấm và hàng tiêu dùng tăng cao. Đại công ty dầu mỏ này đã kiếm được 12,75 tỷ đô la lợi nhuận trong quý IV, nâng thu nhập ròng hàng năm lên 55,7 tỷ đô la. Con số này vượt qua kỷ lục trước đó của Exxon là 45,22 tỷ đô la vào năm 2008, khi một thùng dầu tăng vọt lên gần 150 đô la, theo AP đưa tin. Doanh thu là 95,43 tỷ USD.

.

---- OpenAI, công ty tạo ra ChatGPT, đã công bố hôm thứ Ba rằng họ đã tạo ra một công cụ phát hiện văn bản được viết bởi một Trí tuệ nhân tạo (AI) khác. Theo công ty, mặc dù không thể tin tưởng tuyệt đối vào công cụ mới, nhưng họ "tin rằng các công cụ phân loại tốt có thể cung cấp thông tin giảm nhẹ cho các tuyên bố sai" đã được "AI tạo ra" để thực hiện các chiến dịch thông tin sai lệch và vì sự không trung thực trong học thuật. Thật vậy, trong các thử nghiệm, trình phân loại mới đã xác định chính xác "26% văn bản do AI viết (đúng) là" có khả năng do AI viết", trong khi đánh dấu sai văn bản do con người viết là do AI viết 9% thời gian (sai tích cực)."

.

Tin tức này xuất hiện ngay sau thông báo của Microsoft rằng họ đã mở rộng quan hệ đối tác với OpenAI với khoản đầu tư 10 tỷ đô la. Công cụ mới hiện đã có trên trang web chính thức của OpenAI.

.

---- PayPal Holdings Inc. đang lên kế hoạch sa thải khoảng 7% nhân sự, theo MarketWatch đưa tin hôm thứ Ba trích dẫn một email mà CEO Dan Schulman gửi cho nhân viên. "Mặc dù chúng ta đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc điều chỉnh cơ cấu chi phí phù hợp và tập trung nguồn lực vào các ưu tiên chiến lược cốt lõi của mình, nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm", Schulman viết và nhấn mạnh khoảng 2.000 nhân viên sẽ bị ảnh hưởng. Ông nói thêm rằng các nhân viên sẽ nhận được thêm thông tin về các kế hoạch trong "những ngày và tuần tới." Trong khi đó, người phát ngôn của công ty cho biết PayPal cũng sẽ tiếp tục tuyển dụng "có chiến lược" vào năm 2023.

.

Trước đó, một số công ty công nghệ khác, bao gồm Meta, Microsoft, Alphabet và Amazon, đã đưa ra các đợt cắt giảm việc làm lớn. Cổ phiếu PayPal đã tăng 2,27% lên 81,47 USD lúc 2:43 chiều ET sau báo cáo.

.

---- Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) hôm thứ Ba cho biết các biện pháp trừng phạt đối với Nga và Belarus là "không thể thương lượng" và các vận động viên từ hai nước sẽ không được phép tham gia Thế vận hội Paris sắp tới dưới lá cờ của họ. IOC nói rằng "không có cờ, quốc ca, màu sắc hoặc bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào khác" của 2 quốc gia này có thể được trưng bày "tại bất kỳ sự kiện thể thao nào" và rằng không có quan chức chính phủ Nga hoặc Belarus nào "được mời hoặc được công nhận cho bất kỳ sự kiện thể thao quốc tế nào."

.

Các bình luận được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga (ROC) Stanislav Pozdnyakov kêu gọi IOC từ bỏ "các điều kiện bổ sung" đối với sự tham gia của các vận động viên Nga tại Thế vận hội Olympic. Ông cũng kêu gọi Ukraine từ bỏ kế hoạch tẩy chay Thế vận hội trong trường hợp các vận động viên Nga được phép tranh tài. Trước đó, IOC cho biết các vận động viên Nga và Belarus có khả năng được phép thi đấu ở Paris dưới một biểu ngữ trung lập bất chấp những nỗ lực của Kiev ngăn cản họ làm như vậy.

Alvin Quy Huynh, 2

TIN VN. Sẽ thưởng 1 triệu đô cho VĐV Việt Nam giành HCV Olympic 2024.

HỎI 1:

VẤN ĐỀ:

Robot Nga sắp đối đầu xe tăng hạng nặng phương Tây trên chiến trường Ukraina? (RFI)

Robot Nga sắp đối đầu xe tăng hạng nặng phương Tây trên chiến trường Ukraina?

RFI

----4 tuổi, đã bị bắt vào ngày 27/1 vì tình nghi trộm xe ở Auburn. Một cảnh sát của Quận Placer, California, đã trả lời báo cáo về một vụ trộm xe cố ý trong một khu dân cư. Theo nhật ký bắt giữ kéo dài 10 ngày, vụ trộm xe xảy ra ở khu 10500 của Star Thistle Lane.Video giám sát cho thấy một người đàn ông bước vào một chiếc xe tải và nhìn qua buồng lái trước khi lên một chiếc xe tải khác kéo theo một chiếc xe moóc sàn phẳng lớn và rời khỏi khu vực. Cảnhs át nhìn thấy nghi phạm rời khỏi khu vực và đã chận xe lại xét. Nghi phạm, được xác định là Alvin Quy Huynh, 24 tuổi, đang lái một chiếc xe bị đánh cắp. Huynh bị buộc tội trộm xe, ăn cắp xe và phá hoại. Huynh vẫn bị giam giữ hôm Thứ Ba với số tiền tại ngoại ấn định là $50,000.----Theo Báo Tiền Phong. Chiều 31/1 đã diễn ra buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Chủ tịch Quỹ Chiến lược thể thao quốc tế (ISF) Ryu Seung-min cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Ser Miang - cố vấn đặc biệt của ISF. Trong buổi gặp, đại diện ISF cho biết sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí đào tạo 100 vận động viên Việt Nam ở các môn thể thao mà Hàn Quốc có thế mạnh. Các VĐV này được ISF tuyển chọn, sau đó tham gia các khóa huấn luyện tại Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của chuyên gia người Hàn. Ngoài ra, ISF cũng treo thưởng lớn cho các VĐV Việt Nam giành huy chương tại Olympic 2024 diễn ra tại Paris (Pháp). Theo đó, VĐV giành huy chương Vàng sẽ nhận được phần thưởng lên đến 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ VNĐ), huy chương Bạc nhận 500 nghìn USD và 200 nghìn USD cho mỗi huy chương Đồng.----Có tới 40% ba mẹ Hoa Kỳ cực kỳ, hay rất lo lắng rằng con mình sẽ dính trầm cảm?ĐÁP 1: Đúng thế. Một khảo sát mới cho thấy 40% cha mẹ Hoa Kỳ “cực kỳ” hoặc “rất” lo lắng rằng con cái họ sẽ phải vật lộn với chứng lo âu hoặc trầm cảm vào một thời điểm nào đó. Báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết sức khỏe tâm thần là mối quan tâm lớn nhất của các bậc cha mẹ, tiếp theo là bắt nạt, khiến 35% phụ huynh lo lắng. Những mối quan tâm này lấn át nỗi sợ bị bắt cóc, sự nguy hiểm của ma túy và rượu, mang thai ở tuổi vị thành niên và gặp rắc rối với cảnh sát.Chi tiết:----- ngày:31/01/2023Estonia cảnh báo, đối với Matxcơva, số 600 lính Nga tử trận mỗi ngày là con số có thể chấp nhận được để làm kiệt quệ Ukraina. Về vũ khí, Le Figaro đặt câu hỏi, liệu robot chống tăng « Marker » của Nga có thể « thiêu cháy » các xe tăng hạng nặng phương Tây mà Kiev sắp nhận được, như Matxcơva tuyên bố hay không ?Tham mưu trưởng quân đội Estonia : Nga còn nhiều vũ khí

Liên quan đến tình hình Ukraina, tướng Martin Herem, tổng tham mưu trưởng quân đội Estonia khi trả lời phỏng vấn Le Figaro đã nhận xét « Nga vẫn còn nhiều nguồn lực » cho một cuộc chiến lâu dài. Trước chiến tranh Nga đã sản xuất 1,7 triệu quả đạn pháo, và số dự trữ còn trên 10 triệu quả. Với lệnh động viên, Matxcơva có thể tăng gấp đôi sản lượng. Ngoài ra vẫn còn nhiều loại hỏa tiễn khác nhau như S300, hỏa tiễn chống hạm X22, được sử dụng để làm lực lượng phòng không Ukraina kiệt sức.

Trong một, hai tháng nữa khi thời tiết tốt hơn, Nga có thể lại tấn công. Không nên ngồi chờ, vì vậy mà Kiev cần phương Tây hỗ trợ rất nhiều. Nếu Ukraina có được nhiều xe tăng hạng nặng tốt hơn các xe tăng thời Liên Xô hay do Nga sản xuất hiện có, sẽ tạo được sự khác biệt trên chiến trường, nhưng phải đi kèm với pháo, thiết giáp và phòng không. Giờ đây là một cuộc chạy đua chuẩn bị giữa hai phe. Phương Tây nên giúp cho Kiev các phương tiện tấn công tầm xa hơn 20 kilomet và giúp huấn luyện.

Tuy nhiên tướng Herem cảnh báo, nếu đánh giá tình hình theo cách nhìn của phương Tây, thì Nga mỗi ngày đều chịu thiệt hại, thậm chí coi như đã bại trận. Nhưng đối với Matxcơva, số 600 lính Nga tử trận mỗi ngày là con số có thể chấp nhận được, để làm kiệt quệ Ukraina. Trước cái chết, Nga và phương Tây có thái độ không giống nhau. Ông Herem nói : « Từ khi người Nga mất đi một người anh em, người cha hay con trai vì Ukraina và sự yểm trợ của các nước, họ thù oán chúng ta ». Vladimir Putin lại được ủng hộ nhiều hơn.

Về các kế hoạch mới đang được NATO thảo luận, Estonia chờ đợi những chi tiết cụ thể trong phân bố lực lượng với Ba Lan, Rumani để đối phó trong trường hợp khủng hoảng. Tướng Martin Herem tin rằng một khi có dịp, lực lượng quy ước của Nga sẽ vượt qua biên giới nước ông trong hai, ba năm tới. Quân Nga không cần chiếm thủ đô, mà chỉ tấn công một thời gian ngắn để gây rối loạn ở Estonia và trong khu vực.

.

Bakhmut : Nga truy lùng sĩ quan và đội ngũ y tế Ukraina

Trên thực địa, đặc phái viên của Libération tại Bakhmut mô tả ở chiến trường khốc liệt này, « quân Nga truy lùng các sĩ quan và nhân viên y tế ». Áp lực của Nga ngày càng gia tăng với những trận bom không ngơi nghỉ, thương vong của phía Ukraina rất lớn.

Dưới tầng hầm của một căn cứ, khoảng 30 chiến binh của một đơn vị vô danh lo tháo gỡ những chiếc giường tầng để di chuyển sang một địa điểm khác. Người chỉ huy cho biết Nga tấn công dữ dội hơn từ khi chiếm được làng Soledar. Từ khi mất ngôi làng này, mỗi ngày phải chăm sóc khoảng 30 thương binh thay vì 5 như trước. Giờ đây quân Nga đánh vào Bakhmut đồng thời từ ba hướng : vùng ngoại ô Bakhmoutka ở phía đông, làng Opytne ở phía nam, và từ Soledar phía bắc.

Một đơn vị y tế khác dời từ Soledar sang cách đây một tuần, đang trú ngụ bên trong một cửa tiệm. Sasha, một nhân viên nói rằng số bị thương nhiều đến nỗi đôi khi xe không đủ chỗ chứa. Anh rơi nước mắt cho biết lực lượng Ukraina thiệt hại đến 75 %. Đơn vị này chịu trách nhiệm duy trì sự sống cho thương binh cho đến khi đưa họ tới bệnh viện dã chiến mới, được dời khỏi Bakhmut sau khi bị một hỏa tiễn S300 làm hư hại và giết chết bốn nhân viên y tế. Gmenka nói với nhà báo, quân Nga dùng các drone để theo dõi, và nhắm vào hai mục tiêu chính là các sĩ quan và đơn vị y tế Ukraina.

Ở Bakhmut vẫn còn lại 8.000 thường dân, sống với nhịp độ bom đạn không ngừng rơi. Đi bộ hay đi xe đạp, họ cố tránh những hố bom, những quả đạn chưa nổ, những mảnh kính vỡ rải đầy trên những con đường của thành phố trước đây có 73.000 dân. Họ sống sót bằng thực phẩm, thuốc men do các tổ chức tình nguyện cung cấp, và với ngôi chợ nằm lọt trong những đống đổ nát. Có người cho rằng không thể để mất Bakhmut vì như vậy sẽ mở đường cho Nga tiến vào Kramatorsk và Sloviansk, hai thành phố chính ở Donetsk đang do Ukraina kiểm soát. Người khác lại cho rằng vẫn có thể rút khỏi Bakhmut và tái chiếm sau đó khi thuận tiện, « hy sinh mạng người là chiến lược của Wagner chứ không phải của chúng tôi ».

.

Robot Nga đối đầu xe tăng hạng nặng phương Tây ?

Về phương tiện chiến đấu, Le Figaro đặt câu hỏi, robot chống tăng « Marker » của Nga liệu có thể « thiêu cháy » các xe tăng hạng nặng phương Tây mà Kiev sắp nhận được hay không ?

Xe tăng đấu với robot ? Lời đáp trả của Nga trước việc Đức, Mỹ, Anh chi viện cho Ukraina, theo tờ báo, mang màu sắc khoa học giả tưởng. Ngày 29/01, Dimitri Rogozine, người lãnh đạo Roscosmos (tức NASA của Nga) loan báo gởi đến Donbass trong tháng Hai, bốn drone mặt đất chống tăng « Marker ». Những robot này sau khi tập dượt sẽ chiến đấu với các xe tăng hạng nặng được phương Tây chuyển giao cho Ukraina. Tuyên bố trên đây được đưa ra một ngày sau khi thủ tướng Đức Olaf Scholz rồi đến tổng thống Mỹ Joe Biden bật đèn xanh cho việc cung cấp xe tăng Leopard 2 và Abrams. Phát ngôn viên Kremlin Dimitri Peskov dọa sẽ « thiêu cháy » tất cả.

Đốt cháy bằng robot chăng ? Chuyên gia vũ khí Marc Chassillan nhận định, dùng chữ cỗ máy điều khiển từ xa đúng hơn là robot, vì đó là những mô hình thí nghiệm. Các robot quân sự mặt đất ở Nga cũng như các nơi khác vẫn chưa hoàn chỉnh để có thể tự đi chiến đấu, khác với các drone trên không và dưới nước. « Marker » là thiết giáp không người điều khiển tương đối nhẹ, với 6 bánh xe hoặc bánh xích, nặng 3 tấn thay vì 40 tấn như xe hạng nặng ; trang bị súng máy, súng phóng lựu và nhất là hỏa tiễn chống tăng.

.

Chỉ là tiểu thuyết viễn tưởng

Loại drone mặt đất này có thể điều khiển từ xa, hoặc tự hành nhờ trí thông minh nhân tạo. Vẫn cần đến hai người để vận hành, một cho việc di chuyển, người thứ hai lo về hệ thống vũ khí. Cho đến nay, các cảm biến và thuật toán dùng để xử lý vẫn chưa thể giúp drone mặt đất chọn lựa đường đi và đối phó chướng ngại vật. Chúng chỉ được sử dụng như lính canh hoặc lính tuần tra, phải học thuộc lòng lộ trình để bảo vệ một địa điểm, và chỉ biết có thế. Cũng với nhiệm vụ này mà « Marker » được dùng lần đầu năm 2021 tại sân bay vũ trụ Vostochny.

Dimitri Rogozine khoe với RIA Novosti, ngay khi Abrams và Leopard bắt đầu được giao, « Marker » sẽ được tải hình các xe tăng này về và có thể tự động tấn công bằng ATGM (hỏa tiễn chống tăng thông minh). Marc Chassillan cho rằng đó chỉ là lời khoác lác, tuy vậy Nga cũng có lợi khi cho các drone mặt đất thử nghiệm trên chiến trường thực sự. Theo nhà nghiên cứu Christian A. Andersson, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ đang chạy đua phát triển robot cho những cuộc chiến tranh tương lai. Từ năm 2016, Nga đã đưa sang Syria các drone chiến đấu mặt đất Uran-9, drone chống mìn Uran-6 và drone cứu hỏa Uran-14.

Le Figaro kết luận, ít nhất có một điều chắc chắn là « Marker » của Nga không thể « đốt cháy » Leopard, Challenger và Abrams. Lợi ích của Matxcơva nằm ở chỗ khác. Thay vì đưa vào hoạt động các xe tăng loại mới Armata, hiện chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Nga cần phải phối hợp thành công giữa các xe tăng Tu-72, Tu-80, Tu-90, các loại pháo cơ động và pháo kéo, trực thăng chiến đấu Mi-28 và Ka-52, chiến đấu cơ Su-25, drone tự hủy Lancet.

Dùng chiến thuật « biển vũ khí », Nga có hy vọng đối phó được với công nghệ tân tiến của phương Tây. Còn phía Ukraina đối mặt với những khó khăn trước số vũ khí đa dạng, cách điều khiển phức tạp. Chiến trường thực sự dữ dội, chứ không như việc « làm truyền thông » và sáng tác tiểu thuyết viễn tưởng.

.

Pháp & Úc hòa giải, sản xuất đạn 155 ly cho Ukraina

Cũng về vũ khí, Les Echos cho biết « Pháp và Úc sẽ cùng sản xuất đạn pháo cho Ukraina ». Đây là một trong những dấu hiệu đầu tiên về sự hòa giải giữa hai nước. Hàng ngàn quả đạn 155 ly mà Kiev đang rất cần sẽ được tập đoàn Pháp Nexter sản xuất, Úc cung cấp thuốc súng. Đợt hàng đầu tiên của hợp đồng nhiều triệu đô la sẽ được giao vào cuối quý I.

Tuy Pháp không có chỗ trong liên minh AUKUS, nhưng Paris và Canberra cùng nhìn về tương lai, nhất là trong lãnh vực vũ trụ, drone giám sát hàng hải. Bên cạnh đó là cuộc tập trận chung Pitch Black tại Nam Thái Bình Dương, nơi Pháp muốn tăng cường sự hiện diện quân sự.

.

Ấn Độ bị Trung Quốc lấn dần lãnh thổ ở Himalaya

Tại châu Á, Le Monde chú ý đến tình trạng « Ấn Độ đang chịu sự đe dọa của Trung Quốc ở Himalaya ». Đó là một cuộc xung đột ít được truyền thông đưa tin rộng rãi như cuộc đối đầu giữa Bắc Kinh với Đài Loan.

Những cuộc đàm phán từ hai năm rưỡi qua vẫn trong ngõ cụt. Dường như Bắc Kinh đã chiếm thêm được 1.000 đến 2.000 kilomet vuông nữa, quân đội Ấn Độ không còn có thể tuần tra và dân du mục cũng không thể chăn thả đàn gia súc.

Ấn Độ đứng trước thế lưỡng nan : leo thang quân sự gây lo ngại, nhưng không phản ứng sẽ bị Trung Quốc gặm nhấm dần và chắc chắn sẽ mất hẳn đất đai. Giáo sư Happymon Jacob của Hội đồng Nghiên cứu Chiến lược Quốc phòng nhận định thái độ của New Delhi trước Bắc Kinh giống như « nhắm mắt và tự nhủ rằng đang là ban đêm ».

.

Bắc Kinh héo tàn giấc mơ đuổi kịp công nghệ Mỹ

Trên lãnh vực kinh tế, Les Echos nhận định « Bắc Kinh thấy hy vọng rút ngắn khoảng cách về công nghệ bị các trừng phạt của Mỹ đe dọa ». YMTC (Yangtze Memory Technologies Co), tập đoàn hàng đầu Trung Quốc về chip điện tử sắp sửa được Apple nhận làm nhà cung cấp, thì có tin « sét đánh » : bị bộ Thương Mại Hoa Kỳ cho vào danh sách đen cùng với 35 công ty Trung Quốc khác. Các công ty Mỹ bị cấm buôn bán với những đơn vị trong danh sách, trừ phi xin được giấy phép. Biện pháp này đã từng hạ gục tập đoàn viễn thông Hoa Vi (Huawei) đang làm mưa làm gió trên thị trường hồi năm 2019.

Được thành lập năm 2016 với sự hỗ trợ tài chánh của nhà nước, YMTC nhanh chóng vươn lên hàng đầu về bộ nhớ. Bộ chip thế hệ mới 3D NAND của hãng này với 232 lớp, kém đối thủ Hàn Quốc đôi chút (238 lớp) nhưng rẻ hơn 20 %, được Apple dự định dùng cho iPhone. Nhưng tất cả đã sụp đổ, Apple nhanh chóng nói lời từ biệt và các khách hàng ngoại quốc khác bắt đầu chuyển hợp đồng sang các nhà cung cấp ngoài Hoa lục. Theo South China Morning Post hôm qua, YMTC có thể phải sa thải 10 % nhân viên.

Bắc Kinh đã đầu tư nhiều tỉ đô la vào công nghệ chất bán dẫn, tạo ra các công ty hàng đầu như SMIC et YMTC, thúc đẩy các lãnh vực chiến lược như bộ vi xử lý cần thiết cho trí thông minh nhân tạo. Nhưng đòn tấn công của Mỹ có thể làm chiến lược này sụp đổ, nhất là Washington đã thuyết phục được Nhật Bản và Hà Lan cùng hạn chế bán thiết bị sản xuất chất bán dẫn tân tiến cho Trung Quốc - lãnh vực đang được thống trị bởi hai công ty không phải của Mỹ. Tập đoàn ASML của Hà Lan hiện chiếm 90 % thị trường thiết bị « in » chip vi mạch, và Nikon của Nhật chiếm số còn lại. Cơ quan tư vấn Gavekal cho rằng dù chi tiết chưa được công bố, thỏa thuận này khiến Trung Quốc rất khó duy trì những tiến bộ mới đây về các loại chip cao cấp.

Nguồn:

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20230131-robot-nga-s%E1%BA%AFp-%C4%91%E1%BB%91i-%C4%91%E1%BA%A7u-xe-t%C4%83ng-h%E1%BA%A1ng-n%E1%BA%B7ng-ph%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2y-tr%C3%AAn-chi%E1%BA%BFn-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-ukraina

.

.