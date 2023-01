Kinh hoàng nam dư, nữ thiếu: 20 chàng trai giành nhau hẹn hò 1 cô gái ở Trung Quốc.

.

- Trump cơ nguy 4 năm tù vì "chi tiền để ém sự thật"

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan bị Dominion lôi ra tòa khai trong vụ kiện đòi Fox News bồi thường 1,6 tỷ đô vì loan tin bịa đặt về bầu cử 2020.

Nam dư, nữ thiếu: 20 chàng trai giành nhau hẹn hò 1 cô gái ở TQ, nơi có 722 triệu nam và 690 triệu nữ.

- Ukraine: sẽ nhận tới 140 xe tăng từ phương Tây.

- Anh: cấp phi cơ chiến đấu cho Ukraine không "thực tế" vì huấn luyện phi công rất lâu.

- Hy Lạp: Thổ Nhĩ Kỳ không phạt Nga để hưởng lợi kinh tế.

- TTK/NATO: Nhật và NATO cần làm việc chung vì lo ngại TQ tăng quân sự.

- Biden: Mỹ không cấp Ukraine phi cơ chiến đấu F-16.

- Anh: 14 xe tăng Challenger 2 của Anh tới Ukraine trước mùa hè.

- Pháp và Úc: cùng sản xuất đạn pháo cho Ukraine.

- Zelensky: Ukraine và Đan Mạch phối hợp tăng trừng phạt Nga, kêu gọi loại Nga khỏi Thế vận hội Paris 2024.

- NATO nói chuẩn bị đối đầu Nga; DPR nói NATO xung đột "trực tiếp" với Nga từ trước khi Nga xâm lăng Ukraine

- Mỹ ra thiết kế mới cho Thẻ Thường trú nhân (thẻ xanh) và thẻ EAD (giấy phép làm việc tạm)

- 64% dân Mỹ: lãnh lương, cầm về là bốc hơi liền

- Florida: Hàng trăm tài liệu tối mật tìm thấy ở nhà cựu Trưởng phòng tình báo Không quân Mỹ

- Trump kiện nhà báo Bob Woodward đòi bồi thường 50 triệu đô la vì phổ biến các băng ghi âm phỏng vấn

- Florida: từ 1 chiêc xe xà vào giữa đám đông, 4 tay súng bắn xối xả làm 10 người bị thương

- Biden: sẽ chấm dứt các trường hợp khẩn cấp quốc gia liên quan đến vi khuẩn COVID-19 từ 11/5/2023.

- Mỹ- TQ chiến tranh kỹ thuật: Mỹ sẽ ngưng cấp giấy phép xuất cảng công nghệ Hoa Kỳ cho Huawei.

- Bị truy tố tội giết 1 phụ nữ Việt, Toshiya Yamaguchi sẽ bị tòa Nhật Bản tuyên án vào ngày 3/2/2023

- TIN VN. Phi cơ Su-22 rơi, chết một đại úy phi công.

- TIN VN. Trong năm 2022, gần 40% doanh nghiệp địa ốc phá sản.

- HỎI 1: Dân Mỹ nông thôn dễ bệnh tim mạch hơn thành thị? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Dân Mỹ sợ suy thoái xảy ra 2023, nhưng tin việc làm ổn định? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-31/1/2023) ---- Cựu Tổng thống Donald Trump có thể phải đối mặt với các cáo buộc từ không bị ngày tù nào, cho đến 4 năm tù nếu bị truy tố trong vụ Stormy Daniels trong hồ sơ "chi tiền để ém sự thật" ("hush money") ở New York, một vụ án hình sự hiện đang được cân nhắc bởi một đại bồi thẩm đoàn. Theo các cựu công tố Manhattan chuyên về các tội tài chính phức tạp, bản án tiềm năng là từ 0 đến 4 năm đó sẽ dành cho tội cao nhất có thể là làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, một trọng tội cấp thấp theo luật hình sự tiểu bang.

.

Các cựu công tố nói, việc chứng minh một cáo buộc cấp độ một có thể phức tạp, đòi hỏi nhiều bằng chứng, đồng thời bình luận về tiết lộ của tờ New York Times hôm thứ Hai rằng các đại bồi thẩm đang nghe bằng chứng về vấn đề "tiền bịt miệng". Adam Kaufmann, cựu trưởng phòng điều tra của Biện Lý quận, hiện là đối tác chuyên bào chữa tội phạm "cổ trắng" (white-collar) tại hãng luật Lewis Baach Kaufmann Middlemiss, nói rằng “Đây luôn là những vụ án khó" [đối với cả công tố truy tố Trump và với luật sự biện hộ cho Trump].

.

---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan sẽ bị Dominion Voting Systems lôi ra khai trước tỏa trong vụ kiện trị giá 1,6 tỷ đô la chống lại Fox News, thei một hồ sơ tòa án mới cho thấy. Ryan gia nhập hội đồng quản trị của Fox Corporation hồi năm 2019 sau khi quyết định không tái tranh cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018. Ông đã là Chủ tịch Hạ viện trong hơn ba năm trong khi đảng Cộng hòa nắm quyền, trong khi bản thân Ryan là dân biểu 20 năm tại Quốc hội.

.

Công ty công nghệ bầu cử Dominion dự kiến ​​sẽ có phiên hỏi/đáp đối với Ryan vào sáng hôm nay, Thứ Ba, theo hồ sơ đã được đệ trình lên tòa án hôm Thứ Sáu và được công khai vào Thứ Hai. Dominion đã kiện Fox News Network và công ty mẹ Fox Corporation vào năm 2021, cáo buộc họ đã phỉ báng công ty bằng cách đưa ra các thuyết âm mưu sai lầm về vai trò của nó trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 khi bịa đặt rằng máy bầu Dominion đã lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu cho Biden.

.

Sau thất bại của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử, những người dẫn chương trình của Fox News đã nhiều lần phỏng vấn Sidney Powell và Rudy Giuliani, hai luật sư đã lan truyền những tuyên bố sai sự thật cáo buộc rằng Dominion có liên hệ với một công ty công nghệ bầu cử đối thủ, Smartmatic, và lật ngược phiếu bầu của Trump để ủng hộ hiện tại -Tổng thống Joe Biden. Dominion cáo buộc rằng những người dẫn chương trình của Fox News đã không đẩy lùi đầy đủ những thông tin sai lệch và trong một số trường hợp, họ đã tiếp tục duy trì chúng. Dominion cũng tuyên bố rằng những người dẫn chương trình — Lou Dobbs, Maria Bartiromo và Jeanine Pirro — đã biết hoặc lẽ ra phải biết rằng các thuyết âm mưu chẳng có giá trị gì.

.

Fox News đã phủ nhận các cáo buộc và nói rằng họ chỉ đưa tin về những tuyên bố do tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ [Trump] đưa ra. Phiên tòa xét xử giữa Dominion và Fox News dự kiến bắt đầu vào tháng 4/2023 tại tòa án Delaware. Dominion và Smartmatic đều đã đệ đơn kiện riêng chống lại Powell và Giuliani, còn Smartmatic có một vụ kiện phỉ báng đang chờ xử lý chống lại Fox News tại tòa án New York.

.

Hồ sơ tòa án hôm thứ Sáu cũng cho thấy Dominion sẽ sớm lên kế hoạch thẩm vấn Raj Shah, một giám đốc điều hành khác của Fox Corporation. Trước khi đảm nhận vai trò tại Fox, bắt đầu vào năm 2019, Shah đã có hai năm đảm nhận vai trò truyền thông tại Bạch Ốc của Trump.

.

Dominion đã thẩm vấn chủ tịch Rupert Murdoch của Fox Corporation trong hai ngày, vào ngày 19 và 20 tháng 1/2023, theo hồ sơ tòa án cho thấy. Dominion cáo buộc rằng Murdoch và con trai của ông ta là Lachlan Murdoch đã được hưởng lợi bằng cách đưa ra những lời bịa đặt trong cuộc bầu cử.

.

---- Kinh hoàng nam dư, nữ thiếu: 20 chàng trai giành nhau hẹn hò 1 cô gái ở TQ. Một sự kiện hẹn hò ở tỉnh Giang Tây minh họa rõ mức độ nghiêm trọng lệch giới tính ở TQ. Theo Weibo, sự kiện diễn ra vào ngày 16/1. Đoạn video cho thấy ít nhất 20 người đàn ông xếp hàng và chen lấn để quét mã QR của một cô gái trên WeChat với hy vọng đảm bảo một cuộc hẹn với cô.

.

Trên bức tường của phòng sự kiện, có một số mảnh giấy liệt kê các thông tin của các cô gái, bao gồm tuổi, chiều cao, cân nặng, học vấn, nghề nghiệp, thông tin gia đình, và các tiêu chuẩn họ đặt ra cho các bạn tình tương lai. Người đàn ông quay video cho biết trải nghiệm này khiến anh ta cảm thấy xấu hổ và mong muốn "sống độc thân cho đến hết đời."

.

Theo South China Morning Post, một nữ giáo viên mẫu giáo 28 tuổi đã đặt tiêu chuẩn tương đối cao cho người đàn ông Trung Quốc mà cô ấy muốn kết hôn: chồng tương lai phải cao trên 1,7 m, có công việc ổn định, có gia thế, có nền giáo dục tốt, và phải là một người có tinh thần dám nghĩ dám làm làm. Cô viết, "Anh ta nên là một người hướng ngoại với tinh thần dám nghĩ dám làm."

.

Cô gái Trung Hoa. (pixabay)

.

Đoạn video về màn hẹn hò giấu mặt nhanh chóng trở thành tâm điểm và thu hút 48 triệu lượt xem chỉ riêng lượt xem trên Weibo và hàng chục nghìn bình luận. Hiện nay, Trung Quốc có 722 triệu đàn ông và 690 triệu phụ nữ, chênh lệch khoảng 32 triệu. Sự chênh lệch lớn nhất tập trung ở nhóm sinh ra trong thời kỳ áp dụng chính sách một con từ 1980-2015.

.

---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Ba xác nhận rằng Ukraine sẽ nhận tới 140 xe tăng từ các nước phương Tây và mô tả việc chuyển giao này là "làn sóng đầu tiên" từ "liên minh xe tăng. Liên minh xe tăng hiện có 12 thành viên. Tôi có thể lưu ý rằng trong đợt đóng góp đầu tiên, quân lực Ukraine sẽ nhận được từ 120 đến 140 xe tăng kiểu phương Tây." Ngoại trưởng không đề cập đến ngày giao hàng cụ thể. Anh quốc gần đây cho biết việc chuyển giao xe tăng của Anh có thể diễn ra sớm nhất là vào Lễ Phục sinh, trong khi Hoa Kỳ xác nhận 31 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams sẽ được gửi tới Kiev. Lễ Phục sinh 2023 là ngày 9 tháng 4/2023.

.

---- Chính phủ Anh không tin rằng việc cấp phi cơ chiến đấu cho Ukraine là "thực tế" do thiết kế phức tạp đòi nhiều thời gian huấn luyện phi công. Phát ngôn nhân Phủ Thủ Tướng nói hôm Thứ Ba: "Các phi cơ chiến đấu của Anh quốc cực kỳ tinh vi và phải mất nhiều tháng để học cách bay. Chúng tôi tin rằng việc gửi những phi cơ phản lực đó đến Ukraine là không thực tế... Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với các đồng minh về những gì là cách tiếp cận đúng." Biden hôm qua đã nói sẽ không gửi phi cơ tới Ukraine, nhưng Pháp không loại trừ khả năng này.

.

---- Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ không tăng cường hỗ trợ Ukraine khi vào năm thứ 2 cuộc chiến chống Nga. Nói với Nikkei Asia, công bố hôm thứ Ba, Mitsotakis lên án Ankara đã tránh trừng phạt chống Nga cũng như từ chối phê chuẩn việc gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Mitsotakis nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ "đang hưởng lợi rất nhiều từ quan hệ kinh tế đặc biệt [với Nga]. Nếu bạn thuộc về một liên minh, cũng là một liên minh về các giá trị, thì bạn không thể khoanh tay đứng nhìn". Quan hệ giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã đi xuống trong thập niên qua, với tranh chấp về độc lập của Cyprus và quyền kiểm soát lãnh thổ phía đông Địa Trung Hải và biển Aegean.

.

----- TTK/NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Ba nói khi họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, rằng Trung Quốc đã lan truyền thông tin sai lệch về liên minh và cuộc chiến ở Ukraine. Stoltenberg cũng bày tỏ lo ngại về việc TQ tăng cường quân sự kể cả "vũ khí nguyên tử. trong khi TQ đang bắt nạt các nước láng giềng và đe dọa Đài Loan." Ông nhấn mạnh rằng TQ "không phải là đối thủ của chúng tôi", nhưng NATO đồng ý với Nhật Bản rằng hành vi của TQ là "một lo ngại nghiêm trọng". Stoltenberg nói quy mô của thách thức phải được hiểu rõ, và nói thêm rằng NATO và Nhật Bản nên "làm việc cùng nhau để giải quyết nó."

.

.

---- Chỉ huy Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai (DPR) Denis Pushilin hôm thứ Ba nói rằng NATO đã xung đột "trực tiếp" với Nga trước khi [Nga] bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine: "Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng hiện diện quân sự của các nước NATO gần biên giới Nga từ rất lâu trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. NATO đã tham gia vào cuộc xung đột ngay từ đầu và mỗi ngày họ lại thể hiện sự hiện diện của mình một cách công khai hơn."

.

Nhận xét được đưa ra để đáp lại lời Đô đốc Rob Bauer, chủ tịch ủy ban quân sự của NATO, người đã tuyên bố, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Bồ Đào Nha RTP, rằng liên minh quân sự NATO đã "sẵn sàng" cho một "cuộc đối đầu trực tiếp" với Nga nếu quân Nga vào biên giới của các quốc gia thành viên NATO.

.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng Mỹ sẽ không cấp cho Kiev phi cơ chiến đấu F-16. Trước đó cùng ngày, Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, đã để ngỏ khả năng cung cấp phi cơ chiến đấu cho Ukraine. Biden, trở về Bạch Ốc sau chuyến đi tới Maryland, xác nhận rằng ông có kế hoạch tới Ba Lan, nhưng chỉ ra rằng ông không thể thông báo ngày chính xác cho chuyến thăm.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm thứ Hai nói trước quốc hội rằng 14 xe tăng Challenger 2 của Anh có thể đến tiền tuyến của Ukraine trước mùa hè, ám chỉ rằng có thể vào tháng 5 hoặc "gần lễ Phục sinh. Rõ ràng, vì lý do an ninh, tôi không thể đưa ra mốc thời gian chính xác."

.

Cuối tuần qua, các chiến binh xe tăng Ukraine đã tới Anh để được huấn luyện cần thiết về cách vận hành Challenger 2. Thủ tướng Anh Rishi Sunak khẳng định Anh đang "dẫn đầu thế giới" trong việc hỗ trợ Kiev. Đồng thời, Tobias Ellwood, chủ tịch ủy ban quốc phòng Anh, kêu gọi chính phủ nước này "đối đầu trực diện" với Nga trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

.

---- Pháp và Úc đã đồng ý cùng sản xuất đạn pháo cho Ukraine, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu hôm thứ Hai. Nói trước báo giới, Bộ trưởng nêu rõ Paris và Canberra đã cam kết chế tạo "vài nghìn" quả đạn pháo 155 mm để hỗ trợ Kiev. "Những quả đạn này sẽ được sản xuất như một phần của sự hợp tác giữa các ngành công nghiệp Pháp và Úc," ông nói thêm, tiết lộ rằng nhà sản xuất vũ khí Nexter Systems thuộc sở hữu của chính phủ Pháp sẽ tham gia vào liên doanh.

.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Lecornu với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles, đánh dấu vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa hai nước như một phần trong nỗ lực hàn gắn quan hệ sau khi Canberra hủy bỏ dự án tàu ngầm trước đây của họ.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã tổ chức một cuộc họp hôm thứ Hai với phái đoàn Đan Mạch, thảo luận về nhu cầu quốc phòng Ukraine cũng như các sáng kiến an ninh và nhân đạo: "Khủng bố Nga phải thua ở mọi nơi và trong mọi thứ, cả trên chiến trường và khi đất nước chúng ta không còn đổ nát." Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm sau cuộc họp rằng Ukraine và Đan Mạch đang phối hợp để tăng trừng phạt chống lại Nga và kêu gọi loại bỏ các vận động viên Nga khỏi Thế vận hội Paris 2024. Trong ngày, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đến thăm thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine, nơi đang tái thiết mà Đan Mạch đã phụ trách, theo Zelensky.

---thiết kế mới cho Thẻ Thường trú nhân, còn được gọi là thẻ xanh và Tài liệu Cấp phép Việc làm (Employment Authorization Documents - EAD), bổ sung một loạt biện pháp bảo mật mới cho các tài liệu nhập cư. Các thẻ mới sẽ được cấp bởi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) kể từ thứ Hai; thẻ cũ hơn sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn.Thẻ xanh được cấp cho thường trú nhân hợp pháp, phần lớn trong số họ đủ điều kiện để sẽ xin nhập tịch Hoa Kỳ. Trong khi EAD được cấp cho công dân nước ngoài có thể làm việc nhưng không có thị thực làm việc tạm thời, chẳng hạn như sinh viên mới tốt nghiệp đại học, người xin thẻ xanh, người xin tị nạn và người tị nạn.Theo Bộ An ninh Nội địa, có gần 13 triệu thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ — con số này đã giảm 1,7% từ năm 2021 đến năm 2022 do ngày càng có nhiều thường trú nhân chọn nhập quốc tịch.----khảo sát mới cho thấy rằng người Mỹ sống bằng đồng lương sát nút, kiểu lương cầm về là bốc hơi liền, đã đông hơn trong năm qua, với gần 2/3 người Mỹ nói rằng họ trong hoàn cảnh như vậy. Theo một báo cáo từ Pymnts và LendingClub, khoảng 64% người tiêu dùng cho biết họ đang sống kiểu xài sát nút từng chi phiếu lương vào cuối năm 2022. Báo cáo cho thấy con số này cao hơn khoảng 9,3 triệu so với năm trước và bao gồm khoảng 8 triệu người kiếm được hơn 100.000 đô/năm.Nghiên cứu cũng cho thấy cứ 5 người tiêu dùng thì có 4 người mong đợi tình hình tài chính cá nhân của họ sẽ cải thiện trong năm tới, tăng 7% so với tháng 7 năm 2022. Khoảng 1/3 cho rằng tình hình tài chính cá nhân của họ sẽ không thay đổi và 27% tin rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Những người kiếm được hơn 100.000 đô/năm là nhóm có nhiều khả năng nghĩ rằng triển vọng của họ sẽ được cải thiện.----đã được tìm thấy: một chỉ huy tình báo hàng đầu của Không quân Mỹ có hàng trăm tài liệu này trong nhà của ông ta ở Florida. Robert Birchum, người đã có 32 năm phục vụ trong Không quân Mỹ và đã nghỉ hưu vào năm 2018.Bản báo cáo viết: "Trong sự nghiệp của mình, Birchum từng là trưởng phòng tình báo chiến đấu cho một đơn vị Không quân không xác định, và sau đó làm việc với "thông tin tình báo mật" tại Bộ chỉ huy Hoạt động Đặc biệt Chung (JSOC), Bộ Tư lệnh Hoạt động Đặc biệt (SOCOM) và Văn phòng của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (ODNI), theo thỏa thuận nhận tội, được ký vào ngày 26/8/2022, nhưng được giữ kín cho đến nay."Các công tố viên đã giải thích trong một thỏa thuận nhận tội chưa được niêm phong vào cuối tuần rằng các hồ sơ “có thể gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.”Hồ sơ tòa án giải thích rằng thông tin mật mà ông này có “liên quan đến các địa điểm của Bộ Quốc phòng trên khắp thế giới, giải thích chi tiết về khả năng và lỗ hổng của Không quân, và trong số những thứ khác, các phương pháp mà Không quân thu thập, truyền và sử dụng thông tin được quan sát bởi các nền tảng Tình báo, Giám sát và Trinh sát (ISR) khác nhau."Báo cáo giải thích rằng Không quân và NSA thường xuyên làm việc cùng nhau về thông tin tình báo trên khắp thế giới. Trong hồ sơ, họ cáo buộc rằng Birchum “đã lạm dụng vị trí được công chúng tin tưởng và sử dụng một kỹ năng đặc biệt theo cách tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc thực hiện và che giấu hành vi phạm tội.”Vụ án bắt đầu vào ngày 24/1/2017, báo cáo giải thích, trích dẫn Văn phòng Điều tra Đặc biệt của Lực lượng Không quân (AFOSI), nơi được biết rằng Birchum có một thẻ USB chứa thông tin mật tại nhà của ông. Các nhà điều tra của AFOSI được mật báo, nói rằng Birchum và “ít nhất một cá nhân khác đã truy cập và thực sự đã truy cập thông tin mật được được lưu trữ trên thẻ nhớ USB.”Cùng ngày, các đặc vụ liên bang đến nơi ở của ông để lấy ổ đĩa và một ổ cứng Dell, cùng với “nhiều tài liệu giấy chứa thông tin quốc phòng mật,” theo thỏa thuận nhận tội cho biết. Họ đã tìm thấy 10 hồ sơ (files) trên ổ cứng được đánh dấu Secret (Mật) và 48 tài liệu giấy ở mức Mật. Tuần sau đó, các đặc vụ tìm kiếm một "khoang chứa", nơi họ tìm thấy 28 tài liệu giấy khác cũng được đánh dấu là Mật.----ob Woodward đòi bồi thường 49 triệu đô la hôm thứ Hai, vì Trump nói rằng Trump chưa bao giờ cho phép Woodward phát hành các bản ghi âm cuộc phỏng vấn của họ như một phần của cuốn sách nói. Trong đơn kiện dài 31 trang, cũng nêu tên nhà xuất bản Simon & Schuster Inc. và công ty mẹ Paramount Global là bị cáo, Trump nói rằng Trump không bao giờ đồng ý cho phép bán băng ghi âm “thô” của 19 cuộc phỏng vấn mà Trump đã thực hiện với Woodward vào năm 2019 và 2020 cho công chúng.“Vụ án này tập trung vào hành vi chiếm đoạt, thao túng và khai thác âm thanh của Tổng thống Trump một cách có hệ thống của ông Woodward,” đơn kiện nêu rõ, cho rằng Trump đã đồng ý cho Woodward ghi âm ông “với mục đích duy nhất là làm một cuốn sách.” Các cuộc phỏng vấn đã được Woodward sử dụng cho cuốn sách năm 2020 nhan đề "Rage" (Cơn thịnh nộ), với nhà báo kỳ cựu sẽ phát hành một cuốn sách nói về các cuộc phỏng vấn, có tên "The Trump Tapes", vào ngày 22/10/2023. Trump kiện đòi bồi thường thiệt hại gần 50 triệu đôla, chính xác ít nhất 49.980.000 đô la.----vào chiều thứ Hai khi một chiếc xe xà tới một khu phố trung tâm Florida, và 4 người từ 4 cửa sổ xe chỉa súng ra bắn xối xả. Sam Taylor, cảnh sát trưởng thị trấn Lakeland, nói trong 1 cuộc họp báo rằng 2 trong các nạn nhân bị thương nặng, trong khi vết thương của 8 nạn nhân khác không nguy hiểm đến tính mạng.Lakeland nằm khoảng 30 dặm về phía đông của Tampa. Taylor nói: “Tôi đã ở đây 34 năm và tôi có thể nói với các bạn rằng tôi chưa bao giờ thấy sự kiện mà nhiều người bị bắn cùng một lúc như vậy." Các nạn nhân trong độ tuổi từ 20 đến 35, NBC Miami đưa tin.Cảnh sát cho biết một đám đông đang tụ tập dọc theo một con phố dân cư thì một chiếc sedan màu xanh đậm chạy qua. Cả 4 tay súng đã nổ súng, qua cả 4 cửa sổ và bắn trúng những người ở hai bên đường, trước khi chiếc xe phóng đi. Các nhà điều tra tin rằng vụ nổ súng là một cuộc tấn công có chủ đích. Cảnh sát nói có ma túy được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ súng và tin rằng việc mua bán ma túy đang diễn ra thì xe kia xà tới bắn xối xả.----n đã thông báo với Quốc hội hôm thứ Hai rằng ông dự định chấm dứt các trường hợp khẩn cấp quốc gia còn lại liên quan đến vi khuẩn COVID-19 vào ngày 11 tháng 5/2023. Gần 3 năm sau khi chúng được công bố lần đầu tiên, Biden sẽ chính thức cải tổ cách tiếp cận của liên bang đối với coronavirus để giải quyết căn bệnh này như một bệnh lưu hành (trở đi, trở lại như cúm) chứ không phải đại dịch. Nó được đưa ra sau khi các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ người Mỹ trong thời gian bùng phát dịch bệnh đã bị Quốc hội cắt giảm. Bản văn viết: “Rõ ràng, việc tiếp tục các tuyên bố khẩn cấp này cho đến ngày 11 tháng 5/2023 không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với hành vi cá nhân liên quan đến COVID-19.”----một số công ty rằng họ sẽ không còn được cấp giấy phép xuất cảng công nghệ Hoa Kỳ cho Huawei, theo báo Financial Times đưa tin hôm thứ Hai. Như thế, Mỹ đang tiến lên trong cuộc chiến pháp lý với công ty công nghệ mà các quan chức an ninh cho rằng đã giúp Trung Quốc trong khi tham gia vào hoạt động gián điệp. Hiện tại, cả Huawei và Bộ Thương mại đều chưa bình luận về tin này. Hiện nay Mỹ đang cùng với các đồng minh hạn chế sự phát triển công nghệ tiên tiến của Trung Quốc, chẳng hạn như chất bán dẫn được sử dụng trong trí tuệ nhân tạo và vũ khí siêu thanh.----, 60 tuổi, bị truy tố tội giết và vứt xác một phụ nữ Việt Nam ở thành phố miền tây Nhật Bản hồi tháng 4/2022 đã phủ nhận một phần các cáo buộc chống lại y trong phiên tòa tại Tòa án quận Osaka vào ngày 26/1/2023.Yamaguchi bị truy tố bao gồm cướp của giết người và quăng bỏ xác chết ở phường Yodogawa của Osaka. Cựu tài xế xe tải là người thuê nhà trong một tòa nhà hai tầng, còn nạn nhân 31 tuổi làm việc tại cửa hàng cơm hộp ở tầng một. Yamaguchi đã thừa nhận một số tội danh, nhưng phủ nhận việc anh ta có ý định thực hiện một vụ cướp-giết người, nói rằng: "Tôi không mời cô ta với mục đích giết cô ta hoặc ăn cắp tiền ngay từ đầu."

Yamaguchi cũng bị truy tố âm mưu ăn cắp tiền mặt và các vật có giá trị từ cửa hàng 4 tháng trước khi vụ việc xảy ra. Nạn nhân là cô Quyên Thị Lệ Võ sang Nhật năm 2016 để lấy chồng cũng là người Việt Nam. Cô đã làm việc tại cửa hàng cơm hộp để tiết kiệm học phí nhằm mục đích tiếp tục nghiên cứu văn hóa Nhật tại một trường hậu cử nhân.

.

Theo cáo trạng và các nguồn khác, nạn nhân vừa mới bắt đầu làm việc vào sáng ngày 3 tháng 4 năm 2022 thì Yamaguchi mời cô vào nhà, đã bóp cổ cô từ phía sau, sau đó lấy trộm khoảng 26.000 yên (khoảng 200 đô la) từ ví của cô, trước khi giấu xác cô trong một chiếc túi đựng đệm chân không ở đâu đó trong phòng.

.

Trong lời khai mở đầu của bên công tố, người ta nghe nói rằng Yamaguchi đã kẹt tiền. Tiền thuê nhà của y đã không được thanh toán kể từ tháng 12/2021. Chủ nhà của y đã đưa cho y thông báo trục xuất và ngay trước khi xảy ra vụ giết cô Vo, y chỉ còn chưa đến 100 yên.

.

Sau khi sử dụng quyền cho nạn nhân tham gia phiên tòa, chồng của nạn nhân, anh Duy Thanh Pham, 36 tuổi, nói tại một cuộc họp báo được tổ chức ở Osaka cùng ngày, “Tôi nghĩ rằng bị cáo sẽ hối hận, nhưng tôi không thể tha thứ cho anh ta vì anh ta đã nói như thể anh ta đang yêu cầu những lời buộc tội nhẹ nhất có thể. Tôi muốn anh ta xin lỗi gia đình tang quyến".

.

Võ là con út trong gia đình 7 anh chị em. Một người anh trai của cô từ Việt Nam đến Nhật Bản, trong khi lau nước mắt nói tại họp báo: "Em tôi đã hết lòng vì cha mẹ chúng tôi, và tất cả chúng tôi đều yêu quý cô em. Mẹ chúng tôi đang thắp nhang và đau buồn cho em mỗi ngày." Phiên tòa do thẩm phán Ayako Nakagawa chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 4 phiên xét xử và tuyên án vào ngày 3/2.

.

---- TIN VN. Phi cơ Su-22 rơi, chết một đại úy phi công. Theo VnExpress. Máy bay Su-22 của Trung đoàn Không quân 921 gặp nạn khi đang hạ cánh ở sân bay Yên Bái, phi công Trần Ngọc Duy hy sinh, trưa 31/1. Lúc 12h09, chiếc Su-22 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do đại úy Trần Ngọc Duy cất cánh bay huấn luyện. "Đến 12h27, trong lúc hạ cánh, Su-22 gặp nạn, phi công được lệnh nhảy dù nhưng đã cố cứu máy bay. Su-22 bị rơi, phi công hy sinh", theo Thông tấn quân sự. Đại úy Duy 31 tuổi, trú phường Nam Cường, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Anh là Phi đội phó, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921.

.

---- TIN VN. Trong năm 2022, gần 40% doanh nghiệp địa ốc phá sản. Theo Báo Tiền Phong. Trong năm 2022, tỉ lệ doanh nghiệp địa ốc tuyên bố phá sản, giải thể tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước do một số nguyên nhân. Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong năm 2022, tỉ lệ doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới tăng khoảng 13,7% (8.593 doanh nghiệp), tỉ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng khoảng 56,7% (2.081 doanh nghiệp), tỉ lệ doanh nghiệp BĐS tuyên bố phá sản, giải thể tăng khoảng 38,7% so với cùng kỳ năm trước.

.

---- HỎI 1: Dân Mỹ nông thôn dễ bệnh tim mạch hơn thành thị?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Những người trưởng thành sống ở vùng nông thôn và đặc biệt là đàn ông da đen có nguy cơ mắc bệnh suy tim cao hơn nhiều. Suy tim là một tình trạng mãn tính, tiến triển, phát triển khi tim không bơm đủ máu cho nhu cầu của cơ thể.

.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Hoa Kỳ (U.S. National Heart, Lung and Blood Institute - NHLBI) và Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Nashville, Tenn., đã phân tích dữ liệu từ một nghiên cứu sức khỏe dài hạn của người trưởng thành ở miền đông nam Hoa Kỳ. Về tổng thể, những người trưởng thành sống ở vùng nông thôn của Hoa Kỳ có nguy cơ mắc bệnh suy tim cao hơn 19% so với những người sống ở khu vực thành thị. Đối với đàn ông da đen ở nông thôn, nguy cơ đó cao hơn 34%.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/01/27/heart-disease-risk-rural-America/8751674828822/

.

---- HỎI 2: Dân Mỹ sợ suy thoái xảy ra 2023, nhưng tin việc làm ổn định?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho biết, nhiều người Mỹ lo ngại một cuộc suy thoái có thể xảy ra vào năm 2023, nhưng hầu hết đều lạc quan rằng suy thoái kinh tế sẽ không dẫn đến tình trạng sa thải nhân công. Nhiều người Mỹ (73%) cho biết họ có cái nhìn tiêu cực về nền kinh tế, theo một cuộc khảo sát gần đây của công ty tài chánh kỹ thuật Achieve. Tuy nhiên, 74% cho biết họ không tin rằng suy thoái sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ. Ngoài ra, 73% số người được hỏi cho biết họ không có kế hoạch rời bỏ công việc hiện tại.

Chi tiết:

https://www.foxbusiness.com/personal-finance/americans-fear-recession-jobs-safe

.

.