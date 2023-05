AZiPOS: Giải Pháp Cho Nhà Hàng Việt 5 Sao Có Cách Phục Vụ Hiện Đại Kiểu Mỹ

Nước Mỹ là xứ sở của những “giấc mơ Mỹ”, tức là những ước mơ khó khăn vẫn có thể trở thành hiện thực, miễn là mình dám mơ, dám thử.

Có một ước mơ rất bình thường của người Việt sành ăn xứ Bolsa từ bao nhiêu năm rồi, nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Đó là làm sao các nhà hàng Việt Nam ở vùng Little Saigon phục vụ những món ăn “5 sao” của dân mình, nhưng đồng thời có phong cách phục vụ khách hàng hiện đại, nhanh chóng “5 sao” của các nhà hàng Mỹ?





Sự thể là đã có nhiều lời than phiền từ giới sành ăn gốc Việt, từ già đến trẻ ở vùng Little Saigon. Các vị cao niên đi ăn phở ở một số nhà hàng Việt Nam than rằng phải chờ đợi lâu để được xếp bàn. Rồi tiếp tục chờ để được đặt món cho mình. Khi đem ra, thì hỡi ôi, có khi bị lộn với đơn hàng của người khác! Xin đổi lại có khi bị cằn nhằn. Có người lắc đầu, than thở “phục vụ gì sao giống cửa hàng phở thời bao cấp ở Việt Nam quá!” Có người tặc lưỡi, ước rằng “nếu được phục vụ tốt hơn, tô phở sẽ còn ngon hơn gấp bội!”





Còn với các thực khách là giới trẻ, các bạn chọn đi ăn nhà hàng Mỹ, chứ không thích cách phục vụ kém. Khi ba mẹ hỏi tại sao không ăn nhà hàng Việt Nam với các món ăn Việt, có em nói thẳng tại phục vụ không tốt. Nhiều khi muốn dắt bạn bè Mỹ vào quán ăn Việt để giới thiệu các món ăn Việt, nhưng ngại nên đành thôi. Các em nói nếu phục vụ tốt hơn, các nhà hàng Việt sẽ có thêm giới khách trẻ là cái chắc.





Đó là ý kiến của khách hàng. Còn giới chủ nhà hàng Việt thì nói sao? Họ thường cho rằng tại vì không đủ tiền để thuê thêm nhân viên phục vụ. Muốn phục vụ nhanh, chính xác? Thuê thêm nhân viên. Nhưng mà nhà hàng Việt Nam thì chủ yếu cạnh tranh bằng giá, với phương châm “ngon-bổ-rẻ” thì làm sao mướn thêm người? Tăng giá thì khách hàng chê mắc, làm sao có thể phục vụ tốt hơn được?





May quá, cái vòng lẩn quẩn này của các nhà hàng Việt Nam vùng Little Saigon nay đã có giải pháp ổn thỏa và hoàn hảo: AZiPOS – Hệ thống đặt hàng trên mạng, quản lý chuyên nghiệp bằng máy tính dành cho nhà hàng. Hệ thống này đơn giản, chủ nhà hàng nào cũng có thể sử dụng.





Để hiểu rõ về lợi ích của AZiPOS, hãy theo chân giới trẻ đến ăn tại các nhà hàng Mỹ, để thấy vì sao các em thích đến đó hơn là nhà hàng Việt. Các em có thể đặt chỗ trước qua chiếc điện thoại của mình. Tới nhà hàng đúng theo giờ đặt chỗ là được đưa vào trong bàn đã chuẩn bị sẵn. Rồi chẳng cần đợi người chạy bàn đến, chỉ cần sử dụng điện thoại để tự đặt món ăn theo đúng ý của mình. Thời gian chờ đợi thức ăn đem ra nhờ vậy mà rút ngắn. Ăn gần xong, đã thấy người chạy bàn đến hỏi thăm “ăn có ngon không?”, “có cần thêm gì không?”, rồi đưa sẵn hóa đơn tính tiền. Chưa biết đồ ăn ngon dở ra sao, được phục vụ như vậy là thấy sướng lắm rồi!





AZiPOS là giải pháp toàn diện cho những tiện ích “5 sao” kể trên của các nhà hàng Mỹ. Mỗi nhà hàng sẽ có một trang web riêng, để khách hàng có thể vào đó mà đặt chỗ trước bằng điện thoại. Thậm chí có thể đặt trước món ăn nữa. Bởi vì trên trang web có sẵn thực đơn, và là thực đơn chi tiết. Thí dụ: đặt món lẩu hải sản, thì chọn những loại hải sản nào: mực, tôm, cá, chem chép…? Rồi chọn nồi lẩu nhỏ hay lớn? Rồi chọn nước lèo cay hay không cay? Khách chọn xong, nhấn nút xác nhận là thấy đơn đặt món theo ý của mình, cùng với giá tiền ở dưới. Và điều này cũng thực hiện được với hình thức “food to go”, đặt hàng trước, chỉ việc đến trả tiền và nhận hàng. Khỏe re!





Đối với những thực khách chỉ đặt chỗ trước và đến nhà hàng mới đặt món, việc phục vụ vẫn tiện lợi, nhanh chóng, hiện đại tương tự. Ngồi vào bàn, dùng điện thoại đọc mã QR để sẵn trên bàn để xem thực đơn, chọn thực đơn theo ý muốn. Nhấn nút xác nhận đặt hàng, là nhà bếp nhận được ngay theo thứ tự, và biết chính xác là bàn nào đặt, không có chuyện lầm lẫn do người chạy bàn ghi sai. Sau đó, chỉ việc rung đùi, ngồi nói vài ba câu chuyện là thấy món ăn dọn ra. Hóa đơn cũng hiển thị sẵn trong phone, và quầy thâu ngân cũng có. Ăn xong chỉ việc ra quầy trả tiền, chẳng phải đợi nhân viên làm chi cho lâu lắc.





AZiPOS có đủ công cụ để tạo ra những tiện ích “5 sao” của các nhà hàng Mỹ. Chỉ có một điểm khác: được thực hiện bởi một công ty công nghệ của người Việt, có chi phí thấp và dễ sử dụng cho những người vốn không thích xài những công nghệ quá hiện đại, khó hiểu.





Còn đối với chủ, người quản lý nhà hàng thì sao? AZiPOS giúp cho họ quản lý tiệm ăn của mình hiệu quả, chính xác và ít tốn kém chi phí. Việc quản lý nhà hàng nay chỉ gói gọn trong một chiếc máy tính bảng. Thậm chí ngồi ở nhà cũng có thể theo dõi việc bán hàng ở nhà hàng. AZiPOS kết nối đồng bộ giữa khách hàng, nhà bếp và người thu ngân. AZiPOS giúp cho việc nhận đơn đặt món của khách chính xác, nhanh chóng, chuyển thẳng xuống nhà bếp để chuẩn bị cho đúng. Khách đặt món trực tiếp từ bàn, do đó khi đem thức ăn ra cũng sẽ theo số bàn đã ghi nhận từ hệ thống, không có chuyện lầm lẫn. Vai trò của người phục vụ nay chỉ còn là người bưng thức ăn chứ không còn phải lo lấy đơn hàng nữa. Chủ nhân có thể mướn ít nhân viên hơn mà phục vụ khách hàng nhanh chóng chính xác. Tiết kiệm chi phí, tăng chất lượng phục vụ là vậy.





Menu của nhà hàng sẽ hiển thị trên điện thoại của khách hàng, giúp họ dễ dàng chọn món. Chủ nhân có thể thiết kế menu theo đúng ý định của mình. Có thể sử dụng hình ảnh, mà cũng có thể sử dụng video để khách dễ hình dung ra món ăn, và cách ăn nó ra sao.





Điều hấp dẫn nhất là hiện nay AZiPOS đang có chương trình khuyến mãi, lắp đặt cho các chủ nhà hàng sử dụng thử miễn phí để thấy sự hữu hiệu trước khi sử dụng chính thức. Một giải pháp giúp cho nhà hàng có thêm khách giới trẻ, làm cho khách lớn tuổi hài lòng hơn, giúp cho chủ nhà hàng tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu, quản lý chính xác hiệu quả. Như vậy đâu còn lý do gì để mà không thử miễn phí?





Để yêu cầu cài đặt AZiPOS hoặc biết thêm chi tiết, có thể gọi số: 714 716 1819, hoặc tham khảo thêm trên trang web https://azipos.com/p154/gioi-thieu

(DH)