Luật Mới Năm 2017 và Những Tội Có Thể Bị Trục Xuất (Phần 1)

Có một số luật mới ban hành nhằm đối phó với những tội mà các thường trú nhân vi phạm có thể dẫn đến việc bị trục xuất. Một trong những luật này là tội liên quan đến ma túy. Tội này không liên quan đến việc buôn bán ma túy. Tội này liên quan đến những người sở hữu, hoặc bị ảnh hưởng bởi bất cứ chất thuốc nào bị kiểm soát (chẳng hạn như cocain, meth, marijuana, heroin, v.v...). Nếu qúy vị có bất kỳ sự buộc tội hay vi phạm nào liên quan đến những chất thuốc đang được kiểm soát đều có thể bị trục xuất. Thông thường, nếu đã bị buộc tội thì đương sự sẽ bị trục xuất và người này sẽ được viên Chưởng Lý chuyển giao cho cơ quan Thi Hành Luật Thuế Quan Và Di Trú Hoa Kỳ (tức cơ quan U.S. Immigration and Customs Enforcement's - ICE) sau khi hồ sơ được Tòa Án Tiểu Bang phán tội.Nếu người nào đến Hoa Kỳ trước năm 1995, nếu phạm tội liên quan đến ma túy, sẽ không có nghĩa là họ sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Thay vào đó, họ sẽ được đưa vào một thủ tục được gọi là Lệnh Giám Sát. Tương tự như một án treo. Họ sẽ phải trình diện với cơ quan ICE mỗi năm và sẽ không thể du lịch ngoài Hoa Kỳ. Nếu họ rời Hoa Kỳ, điều này sẽ giống như họ tự trục xuất mình và sẽ không thể nào tái nhập cảnh Hoa Kỳ.Luật mới kể trên chỉ áp dụng cho tình trạng vi phạm liên quan đến ma túy đặc thù. Tổng quát, đối với việc vi phạm những chất thuốc được kiểm sóat lần thứ nhất hoặc lần thứ hai, Chưởng Lý sẽ đề nghị Tạm Hoãn Phán Tội (tức chương trình Deferred Entry of Judgment) nếu người này tham gia chương trình cai nghiện. Đương sự phải nhận tội, nhưng việc phán tội hoặc kết tội sẽ không ghi vào hồ sơ của họ nếu họ hòan tất thành công chương trình cai nghiện. Nếu đương sự không hoàn tất chương trình cai nghiện sẽ vẫn bị trục xuất.Qúy vị rất cần một luật sư nhiều kinh nghiệm cho những hồ sơ này. Luật sư có thể xin tái mở lại hồ sơ hình sự để xin bỏ qua việc đã nhận tội. Luật sư sẽ quyết định cách nào tiến hành tốt nhất, dựa vào những tình tiết của hồ sơ, bao gồm việc hòan tất thành công chương trình cai nghiện và số lượng ma túy sử dụng. Luật sư cần tham dự giải quyết hồ sơ ngay từ đầu, ngược lại, việc trục xuất sẽ không thể tránh khỏi.Văn phòng Robert Mullins International có thể giới thiệu cho qúy vị một văn phòng luật di trú tin cậy, nhiều kinh nghiệm và thành công.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Làm sao tôi có thể là đối tượng bị trục xuất nếu tôi chưa hề bị phán tội?- Đáp: Luật di trú liên bang ở Hoa Kỳ rất nghiêm khắc mặc dù qúy vị không hề bị phán tội. Qúy vị vẫn có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ nếu qúy vị là người chính thức nhận đã sử dụng ma túy.- Hỏi: Giả sử nếu tôi chưa hề bị đặt trong tình trạng bị trục xuất, liệu luật này có thể giúp tôi không?- Đáp: Được. Qúy vị rất may mắn vì đã có thể thu xếp được vấn đề rắc rối trước khi bị đặt vào tình trạng bị trục xuất và ngay cả việc có thể lo thủ tục xin nhập quốc tịch.- Hỏi: Nếu không thể hòan tất thành công chương trình cai nghiện, tôi vẫn bị trục xuất không?- Đáp: Điều này còn tùy thuộc vào những tình tiết trong hồ sơ của qúy vị. Chương trình Tạm Hoãn Phán Tội là một sự thỏa thuận việc hòan tất thành công chương trình trình cai nghiện với việc không ghi việc kết tội vào hồ sơ. Nếu qúy vị không hòan tất, tòa án sẽ ghi tội, và qúy vị sẽ cần phải có luật sư tìm cách giải quyết vấn nạn của qúy vị.- Hỏi: Tôi có đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình Tạm Hoãn Phán Tội không nếu tôi đã có lệnh bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ?- Đáp: Có thể xin tiêu chuẩn này, nhưng phải cần luật sư giúp đỡ nếu qúy vị vẫn đang ở Hoa Kỳ.Lê Minh Hải