- Đức lộ hồ sơ mật: TQ sáp nhập Đài Loan năm 2027. Kinh tế Đức phải thoát Trung, tìm nhiều thị trường ngoài TQ. - Trò khỉ, nhưng rất người. Musk ra sản phẩm mới: cấy chip vào đầu người, nối không dây vào vi tính từ xa, đã thử ở khỉ. - Thăm dò giả định bầu cử 2024: Biden sẽ ngang phiếu bầu với DeSantis (42%), nhưng hơn Trump 10% phiếu.

HỒ SƠ: Từ Đài Loan, ủng hộ Cách Mạng Giấy Trắng ở Hoa Lục.

QUẬN CAM (VB-1/12/2022) ---- Lần đầu tiên, thành phố New York được mệnh danh là đô thị đắt đỏ nhất thế giới trong một cuộc khảo sát hàng năm. New York cùng với Singapore (đồng hạng nhất) giành vị trí đầu bảng trong bản báo cáo của Economist Intelligence Unit, với việc 2 nơi này lật đổ thành phố đắt nhất năm 2021 là Tel Aviv xuống vị trí thứ ba.

Trong khi Singapore 8 lần trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong 10 năm qua, New York lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu một phần nhờ giá trị tăng vọt của đồng đô la khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất để chống lạm phát.

Los Angeles và San Francisco cũng tăng hạng trong danh sách 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới, trong khi 6 thành phố khác của Hoa Kỳ—Atlanta, Charlotte, Indianapolis, San Diego, Portland và Boston—nằm trong số 10 thành phố trên thế giới có chi phí đắt đỏ nhất, chuyển lên trên trong bảng xếp hạng.

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới để sống vào năm 2022: 1. New York và Singapore (đồng hạng). 3. Tel Aviv, Israel. 4. Hồng Kông và Los Angeles (đồng hạng). 6. Zurich, Thụy Sĩ. 7. Geneva, Thụy Sĩ. 8. San Francisco, California. 9. Paris, Pháp. 10. Copenhagen, Đan Mạch.

---- Theo một cuộc thăm dò mới của Đại học Luật Marquette, Tổng thống Biden và Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis sẽ ngang phiếu bầu trong một cuộc bầu cử Tổng Thống giả định vào năm 2024. Cuộc thăm dò, được công bố vào thứ Năm, cho thấy 42% cử tri đã ghi danh sẽ bỏ phiếu cho DeSantis và 42% sẽ ủng hộ Biden. Và 11% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho người khác và 4 phần trăm sẽ không bỏ phiếu.

Thăm dò này đánh dấu lần đầu tiên Biden và DeSantis huề nhau trong một trận đấu giả định trong cuộc khảo sát. Trong ba cuộc khảo sát trước đây của Marquette, Biden đã dẫn trước DeSantis, bao gồm cả việc dẫn trước 5 điểm vào tháng 9/2022. Nhưng, khi các cử tri đã đăng bộ được hỏi trong cuộc thăm dò mới về sự đối đầu giả định giữa Biden và cựu Tổng thống Trump, Biden đã duy trì vị trí dẫn đầu, hơn Trump 10 điểm.

---- Bộ Tư pháp đã gửi trát đòi tới một nhà làm phim tài liệu, người đã ghi lại nhiều sự kiện xung quanh cuộc nổi dậy ngày 6/1/2021. Nhà làm phim người Anh Alex Holder đã ghi lại nhiều giờ cảnh quay, bao gồm các cuộc phỏng vấn với Donald Trump và gia đình Trump, trước và sau vụ tấn công Điện Capitol, và các nhà điều tra liên bang đã yêu cầu ông làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn trong trát đòi hầu tòa vào ngày Công tố đặc biệt mới được bổ nhiệm Jack Smith nhận chức, theo tin từ báo Politico.

Trát đòi Holder hầu tòa dường như không liên quan trực tiếp đến Trump, bởi vì luật sư Bộ Tư Pháp (người ký lệnh) trước đó đã làm trong vụ truy tố về bạo loạn. Bộ ra lệnh cho Holder giao nộp tất cả các đoạn phim mà anh đã thực hiện xung quanh cuộc nổi dậy trước ngày thứ Tư và lời khai của anh sẽ không cần thiết nếu anh làm như vậy, nhưng họ đã cho phép anh gia hạn tuân thủ trước ngày 30/1/2023 vì Holder dường như đã bị bệnh gần đây. Trước đó, Holder đã ra khai trước Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1.

---- Sẽ nửa máy, nửa người: cấy chip vào đầu, nối não bộ vào máy điện toán... Elon Musk đã tổ chức một sự kiện vào tối thứ Tư, trình diễn một thiết bị cấy ghép não được phát triển bởi một trong những công ty khác này, Neuralink—một thiết bị mà ông nói sẽ liên kết não người với máy tính và thiết bị đó có thể được sử dụng trong các thử nghiệm trên người trong ít nhất là sáu tháng kể từ bây giờ, theo báo New York Times đưa tin.

"Chúng tôi hiện tự tin rằng thiết bị Neuralink đã sẵn sàng cho cấy vào người," Musk đã tweet sau sự kiện ở California, đồng thời cho biết thêm rằng thời gian sẽ phụ thuộc vào việc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phê duyệt nhanh chậm thế nào. Musk nói "hầu hết" các thủ tục giấy tờ cần thiết đã được nộp cho FDA. Trong một bản demo do CNET trình chiếu, Musk đã chiếu một đoạn video về một trong những con khỉ thử nghiệm của Neuralink, được trang bị bộ cấy ghép không dây, có thể sạc lại, sử dụng tâm trí của nó để điều khiển con trỏ (cursor) và gõ chữ trên máy tính.

Có những tranh cãi khác xoay quanh sản phẩm mới của Neuralink: Ít nhất một con khỉ đã chết trong quá trình thử nghiệm, khiến các nhà hoạt động vì động vật nổi giận và thêm vào "nhiều câu hỏi về đạo đức và chính trị xã hội" được làm cơ sở cho khái niệm này, theo CNN.

Elon Musk đêm Thứ Tư giới thiệu sản phẩm mới của Neuralink: cấy chip vào đầu người, nối không dây vào máy điện toán từ xa. Đã thí nghiệm ở khỉ. Đang xin phép FDA.

---- Đức dự kiến Đài Loan sẽ bị sáp nhập vào Trung Quốc vào năm 2027, theo báo The Pioneer hôm thứ Năm, trích dẫn một tài liệu "mật" được Bộ Kinh tế Đức phê duyệt và thảo luận. Theo hồ sơ này, Đức lo ngại về ảnh hưởng Trung Quốc đối với kinh tế Đức. Do vậy, Bộ sẽ lo tập trung vào các thị trường thay thế trong tương lai như Châu Á-Thái Bình Dương, Châu Mỹ Latinh và Châu Phi để chống lại ảnh hưởng TQ. Các nguồn quen thuộc với cuộc thảo luận cho biết Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã ca ngợi tài liệu này và hứa sẽ nhanh chóng thực hiện các khuyến cáo của tài liệu.

---- Đại sứ quán Trung Quốc tại London đã chỉ trích Ủy ban Đối ngoại Anh về chuyến thăm Đài Loan của họ, gọi vụ này là "sự vi phạm trắng trợn nguyên tắc một Trung Quốc và sự can thiệp thô bạo vào nội bộ của Trung Quốc. Phía TQ lên án điều này và đã có những tuyên bố nghiêm túc với phía Anh. Và chuyến thăm sẽ gửi một tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới các lực lượng ly khai trên đảo Đài Loan."

Đại sứ quán nói thêm rằng nguyên tắc một Trung Quốc là "cơ sở chính trị để thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao" giữa Bắc Kinh và London, cảnh báo rằng những hành vi vi phạm nguyên tắc đó của Vương quốc Anh "sẽ bị đáp trả mạnh mẽ".

Đầu tuần này, Alicia Kearns, chủ tịch Ủy ban Đặc tuyển Đối ngoại Anh quốc (UK Foreign Affairs Select Committee), đã thông báo rằng ủy ban sẽ đến thăm Đài Loan trong tuần này và gặp Tổng thống Tsai Ing-Wen nhằm tăng cường quan hệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

---- Trung Quốc chuyển hướng, nới chính sách zero-COVID. Hai trong số các thành phố lớn nhất của TQ - Quảng Châu và Trùng Khánh, tuyên bố nới lỏng các hạn chế phong tỏa do COVID-19, điều này cho thấy khả năng có sự thay đổi trong chính sách gắt gao, từ zero-COVID chuyển sang sống chung với COVID.

Trùng Khánh, nơi có dân số 30 triệu người, hiện cho phép một số người tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính với COVID-19 được cách ly tại nhà thay vì ở các trung tâm cách ly tập trung do chính phủ điều hành. Tại Quảng Châu, với 15 triệu dân, việc phong tỏa đột ngột chấm dứt ở một số khu vực của thành phố. Các quan chức y tế ở đó cho biết chính phủ sẽ tìm cách giảm thiểu "sự bất tiện gây ra cho công chúng" bằng các biện pháp chống dịch. Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc và là đô thị đông dân thứ hai thế giới, cũng đã bỏ một số hạn chế phong tỏa.

Các cuộc biểu tình trên toàn quốc kêu gọi lật đổ Chủ tịch Tập Cận Bình đã bùng nổ ra toàn quốc sau cái chết của 10 cư dân bị phong tỏa trong một tòa nhà chung cư bốc cháy ở khu vực phía tây Tân Cương.

---- Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Madrid (Tây Ban Nha) đã nhận được một lá thư chứa thiết bị nổ, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo hôm thứ Năm. Bộ cho biết đại sứ quán đã nhận được phong bì vào khoảng 12:30 chiều CET. Toàn bộ khu ngoại giao xung quanh Phố Serrano đã được cảnh sát phong tỏa. Bộ cho biết đang điều tra và một chương trình chống khủng bố đã được kích hoạt.

Trước đó cùng ngày, Bộ Nội vụ tiết lộ rằng một phong bì tương tự đã được gửi tới Thủ tướng Pedro Sanchez vào ngày 24/11/2022. Trong khi đó, đại sứ quán Ukraine tại Madrid, một công ty ở Zaragoza, một căn cứ không quân gần thủ đô và Bộ Quốc phòng đều nhận được các gói cùng loại. Riêng thư bom đã làm 1 nhân viên đại sứ quán Ukraine bị thương.

---- Tư lệnh Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong (DPR) Denis Pushilin hôm thứ Năm nói rằng Nga và Ukraine đã đồng ý trao đổi tù nhân vào cuối ngày. Pushilin viết trong một bài đăng trên Telegram rằng mỗi bên sẽ giao 50 tù nhân chiến tranh cho bên kia. Trong số những người chuẩn bị được thả có 12 chiến binh từ DRP và 8 người từ Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Hai bên đã trao đổi tù nhân trong suốt cuộc xung đột của họ với một số cuộc trao đổi diễn ra vào tuần trước.

---- Raytheon Missiles & Defense và Quân đội Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ đô la về việc cung cấp 6 khẩu đội hỏa tiễn đất-đối-không tiên tiến quốc gia (NASAMS) cho Ukraine. Theo thỏa thuận, quân đội Ukraine cũng sẽ được "huấn luyện và hỗ trợ tiếp liệu". Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách Mua sắm và Duy trì William LaPlante viết trong một thông cáo báo chí rằng "đây là những hệ thống đã được chứng minh sẽ tiếp tục tạo ra sự khác biệt trên chiến trường."

Trong khi đó, CNN đưa tin riêng rằng Bạch Ốc đang xem xét khả năng nâng cao đáng kể mức độ huấn luyện của các lực lượng Ukraine bởi các đối tác Mỹ của họ. Kế hoạch được cho là sẽ bao gồm việc Mỹ huấn luyện 2.500 chiến binh Ukraine mỗi tháng tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Grafenwoehr, Đức.

---- Tổng thống Zelensky hôm thứ Tư cho biết Ukraine đang chuẩn bị một “biện pháp đối phó mạnh mẽ” chống lại Nga và lên kế hoạch “các giải pháp mới” để đối phó với các cuộc tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng của Ukraine: “Chúng tôi đang phân tích ý định của những kẻ chiếm đóng và đang chuẩn bị một biện pháp đối phó – một biện pháp đối phó thậm chí còn mạnh mẽ hơn bây giờ.”

Mặc dù Zelensky không nói chi tiết về biện pháp đối phó sẽ như thế nào, nhưng ông cho biết Kyiv đang tập trung vào các vấn đề ở Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Zaporizhzhia và Kherson, cũng như Crimea và các tuyến đầu khác. Hiện thời hệ thống nhà máy tiện ích - điện, nước, khí đốt - của Ukraine đã và đang bị phi đạn Nga bắn dồn dập, phá hủy nhiều lưới điện, nước.

---- Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực lượng Hàng không vũ trụ của họ đã phóng vệ tinh quân sự vào không gian thông qua hỏa tiễn sức đẩy Soyuz-2.1b. Nga cho biết vụ phóng diễn ra tại sân bay vũ trụ Plesetsk ở vùng Arkhangelsk và vụ phóng được thực hiện "vì lợi ích của Bộ Quốc phòng Nga".

---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nói hôm thứ Tư trong một cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ không liên quan gì đến cái chết của thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurashi. Tuy nhiên, Jean-Pierre nhấn mạnh, lặp lại lời của người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby, rằng Washington "rất vui khi thấy việc loại bỏ các thủ lĩnh hàng đầu của ISIS liên tiếp nhanh chóng như vậy." Bà kết luận bằng cách nói rằng Hoa Kỳ tiếp tục cam kết "chống lại mối đe dọa toàn cầu từ ISIS và sẵn sàng hợp tác với các thế lực quốc tế có chung mục tiêu."

Khách quốc tế đến Việt Nam gần 3 triệu lượt người, tăng hơn 21 lần so với năm trước.

Việc giảm: Nhiều công ty gỗ ở Đồng Nai cho người lao động nghỉ Tết đến 30 ngày.

----sẽ sản xuất một loại xe hơi chạy điện năng bằng pin nhiên liệu hydro (FCEV) hoàn toàn mới vào thứ Tư. Quá trình sản xuất sẽ bắt đầu tại Trung tâm Sản xuất Hiệu suất ở Ohio vào năm 2024, nơi hãng đã sản xuất các loại xe chuyên dụng, khối lượng nhỏ như Acura NSX. Việc sản xuất loại xe không khí thải này phù hợp với mục tiêu của Honda là chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2040.Quản lý tại trung tâm sản xuất Gail May cho biết: "Cơ sở này là hoàn hảo để sản xuất một loại xe điện chạy bằng pin nhiên liệu mới của Honda, vì khả năng sản xuất khối lượng nhỏ của chúng tôi cho phép chúng tôi thực sự tận dụng kỹ năng và chuyên môn của đội ngũ để sản xuất chất lượng không phát thải phương tiện ở đây tại Bắc Mỹ." Thông tin chi tiết về mẫu xe mới hiện chưa có nhưng dự kiến sẽ ra mắt gần thời điểm sản xuất.----nc. Elon Musk tiết lộ rằng Giám đốc điều hành Apple Inc. Tim Cook "nói rõ ràng rằng Apple chưa bao giờ xem xét" việc xóa nền tảng mạng xã hội Twitter ra khỏi App Store. Sau khi đăng một đoạn video về "Trụ sở đẹp đẽ của Apple" và cảm ơn Cook vì đã đưa ông đi vòng quanh khuôn viên, Musk chỉ ra rằng hai nhà lãnh đạo công ty đã có một "cuộc trò chuyện thú vị. Trong số những thứ khác, chúng tôi đã giải quyết sự hiểu lầm về việc Twitter có khả năng bị xóa khỏi App Store," Musk viết trên blog mà ông hiện đang sở hữu.----tại Hạ viện hiện có quyền truy cập vào các tờ khai thuế của Donald Trump—nhưng họ không còn quyền kiểm soát Hạ viện lâu hơn nữa. Bộ Tài chính đã xác nhận hôm thứ Tư rằng họ đã "tuân thủ quyết định của tòa án vào tuần trước." Tòa án Tối cao đã kết thúc cuộc chiến pháp lý kéo dài ba năm vào tuần trước khi bác bỏ yêu cầu từ Trump đòi giấu hồ sơ thuế, dọn đường cho Bộ Tài chính công bố các bản khai thuế trong nhiều năm của Trump cho Ủy ban Chuẩn Chi Hạ viện (House Ways and Means Committee). Ủy ban, do Dân biểu Dân chủ Richard Neal đứng đầu, đã đòi xem 6 năm khai thuế của Trump từ Sở Thuế IRS.Neal cho biết hôm thứ Tư rằng ông có trách nhiệm pháp lý không tiết lộ thông tin về việc xử lý hồ sơ của Trump (nghĩa là: không tiết lộ Ủy ban sẽ làm gì, nhưng không có nghĩa là không làm). Dân Biểu Dân Chủ Bill Pascrell, cũng trong ủy ban, cho biết họ "sẽ đưa ra quyết định cân nhắc trước ngày 3 tháng 1/2023," khi Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Pascrell, người đã bắt đầu thúc đẩy các bản khai thuế của Trump ngay sau khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện từ đầu năm 2019, cho biết Ủy ban sẽ xem xét xem có nên phổ biến công khai các bản khai thuế hay không. Không giống như các ứng cử viên tổng thống khác trong lịch sử gần đây, Trump giấu bản khai thuế liên tục.----quyền Biden đang cấp cho ba bộ lạc Bản địa 75 triệu đô la để tái định cư khỏi các khu vực ven biển có nguy cơ bị tàn phá do biến đổi khí hậu. Bộ cho biết hôm thứ Tư rằng các cộng đồng Newtok và Napakiak của Alaska, và Quốc gia Da đỏ Quinault ở tiểu bang Washington, mỗi cộng đồng sẽ nhận được 25 triệu đô la.Các khoản tiền đó là một phần của gói lớn trị giá 135 triệu đô la được phân bổ cho tổng số 11 bộ lạc để giúp họ di chuyển và di dời các khu nhà của họ vào sâu trong đất liền, tránh bị xói mòn và biển xâm lấn. Tám bộ lạc khác, bao gồm các cộng đồng bản địa từ Maine, Louisiana, Bắc California và Alaska, sẽ được cấp 5 triệu đô la cho mỗi bộ lạc.----lan truyền trên TikTok đang cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em, theo Bloomberg Businessweek, cho thấy 15 trẻ em từ 12 tuổi trở xuống đã chết trong 18 tháng qua, cùng với ít nhất năm trẻ em ở độ tuổi 13 và 14. Thử thách, còn được gọi là “thử thách bất tỉnh”, khuyến khích trẻ em nín thở cho đến khi bất tỉnh, đôi khi với sự trợ giúp của nhiều đồ vật khác nhau như dây ví hoặc dây giày.Nó đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 80 người vào năm 2008 khi lần đầu tiên xuất hiện, nhưng đã xuất hiện trở lại với mức độ phổ biến gây sốc vào năm 2021 trên ứng dụng video. Các vụ kiện cố gắng quy lỗi cho TikTok và công ty mẹ Trung Quốc ByteDance của nó đã thất bại, với các tòa án cho rằng công ty có quyền miễn trừ theo Communications Decency Act - Đạo luật bảo vệ các nhà xuất bản tác phẩm của người khác.----ã bỏ phiếu để đưa ổ bánh mì baguette vào danh sách "di sản văn hóa phi vật thể" của nhân loại, hiện có 600 mặt hàng. Reuters viết rằng khoảng 16 triệu ổ bánh mì baguette được sản xuất hàng ngày tại Pháp, quốc gia có 67 triệu dân. Tổng thống Emmanuel Macron ca ngợi quyết định này, gọi chiếc bánh mì là "250 grams ma thuật và sự hoàn hảo trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta."Lịch sử của baguette là âm u. Một số người nói rằng Napoléon đã kêu gọi làm hình dạng ổ bánh để binh lính của ông có thể mang nó dễ dàng hơn; những người khác ghi công cho một thợ làm bánh người Áo. Nhưng chính một đạo luật của Pháp thời các năm 1920s mới làm ổ bánh mì baguette được ưa chuộng: Luật cấm thợ làm bánh làm việc trước 4 giờ sáng. Do vậy, theo AP, "hình dạng dài và mỏng của bánh mì baguette có nghĩa là nó có thể được làm nhanh hơn so với các ổ bánh hình dạng khác, và nó là loại bánh mì duy nhất mà những người thợ làm bánh có thể làm kịp cho bữa sáng."----ủa New York đã được bầu làm lãnh đạo Hạ viện tiếp theo của đảng Dân chủ hôm thứ Tư, làm nên lịch sử với tư cách là nhà lập pháp da đen đầu tiên lãnh đạo một đảng chính trị trong Quốc Hội.Jeffries, 52 tuổi, đã được bầu trong một cuộc bỏ phiếu đồng thuận, mở ra một sự thay đổi thế hệ khi các đảng viên Đảng Dân chủ chuẩn bị mất quyền kiểm soát Hạ viện [vào tay Cộng Hòa] vào tháng 1/2023. Jeffries sẽ thay thế Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, người đã từng là lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện từ năm 2003, và đã nói rằng bà sẽ không tranh cử lãnh đạo trong phiên họp tới.----dự luật để tránh đối đầu với công nhân đường sắt quốc gia, những người đã tuyên bố sẽ đình công vào ngày 9 tháng 12/2022 nếu không đạt được thỏa thuận. Dự luật vẫn cần được Thượng viện thông qua, đã được Hạ viện thông qua với số phiếu 290-137. Nếu được ban hành, biện pháp này sẽ yêu cầu các công ty và nhân viên đường sắt tuân thủ một thỏa thuận dự kiến đã được chính quyền Biden làm trung gian vào đầu năm nay.----tiểu bang tốt hơn nơi khác và công ty WalletHub đã phân tích xem tiểu bang nào dễ tìm việc hơn. Trang web này đã xem xét tất cả 50 tiểu bang, sử dụng gần ba tá số liệu trong hai loại chính: thị trường việc làm, xem xét các yếu tố như cơ hội, tỷ lệ thất nghiệp, bảo đảm công việc và sự hài lòng trong công việc; và môi trường kinh tế, bao gồm mức lương khởi điểm trung bình, thời gian đi làm trung bình và số giờ làm việc mỗi tuần và số lượng công việc thân thiện với người đi làm. Tiểu bang Washington nổi lên là tiểu bang tốt nhất cho những người tìm việc làm, trong khi West Virginia là lựa chọn bi thảm nhất vào lúc này.Nhóm 10 tiểu bang tốt nhất để tìm việc làm lúc này: 1. Washington (Số 1 trong mục "Môi trường kinh tế"). 2. Vermont (Số 1 trong "Thị trường việc làm"). 3. New Hampshire. 4. Colorado. 5. Minnesota. 6. Rhode Island. 7. Massachusetts. 8. Virginia. 9. Connecticut. 10. New Jersey.Nhóm 10 tiểu bang gian nan nhất để tìm việc làm lúc này: 41. Ohio. 42. Alabama. 43. South Carolina. 44. Pennsylvania. 45. Oklahoma. 46. Arkansas. 47. Lousiana. 48. Mississippi. 49. Kentucky (tệ nhất "Môi trường kinh tế"). 50. West Virginia (tệ nhất "Thị trường việc làm").---giám sát khi đang tấn công vô cớ vào một phụ nữ gốc Á ở New York đã bị kết án hơn 17 năm tù. Tammel Esco, 42 tuổi, đã nhận tội vào tháng 9/2022 về hành vi tấn công bậc nhất vì tội căm thù dựa trên một thỏa thuận với các công tố viên. Đoạn video cho thấy y đấm nữ nạn nhân hơn 100 lần và giẫm lên người cô trong vụ tấn công ngày 11 tháng 3/2022. Y bị kết án 17,5 năm tù tiểu bang và sẽ phải chịu 5 năm giám sát sau khi được thả. Các công tố viên cho biết người phụ nữ bị chảy máu não, nhiều vết nứt trên mặt và các vết thương khác.----Theo Báo Tuổi Trẻ. Tổng cục Thống kê cho biết trong 11 tháng năm nay khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 2,95 triệu lượt người, tăng 21,1 lần so với cùng kỳ năm 2021, nhưng giảm 81,9% so với thời kỳ trước dịch COVID-19 bùng phát. Riêng trong tháng 11, có khoảng 596.900 lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước do chúng ta đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.----Theo Báo Lao Động. Ngày 1.12, LĐLĐ huyện Trảng Bom cho biết, Công ty TNHH Shing mark Vina (Khu công nghiệp Bàu Xéo, xã đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) vừa công bố lịch nghỉ Tết Dương lịch và nghỉ Tết Nguyên đán 2023 cho người lao động (NLĐ). Theo đó, công ty chuyên sản xuất gỗ có hơn 3.000 lao động này cho công nhân nghỉ Tết Dương lịch 2 ngày và nghỉ Tết Âm lịch 2023 kéo dài tới 30 ngày. Tương tự, nhiều doanh nghiệp cho NLĐ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài khoảng 1 tháng như tại Công ty TNHH Sản xuất đồ mộc Chien, Công ty TNHH gỗ Lee Fu (Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hòa)…----. Theo Báo VnExpress. Trong 11 tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam tăng ở mức hai con số và đạt trên 49 tỷ USD - cao nhất từ trước tới nay. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 90,26 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản là 49,04 tỷ USD, tăng 11,8% - mức cao nhất từ trước tới nay. Về thị phần xuất khẩu, châu Á chiếm 44,7%, châu Mỹ là 27,4%, châu Âu 11,3%, 16,6% thuộc các thị trường khác. Còn tính theo quốc gia - vùng lãnh thổ, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 12,3 tỷ USD, chiếm 25% thị phần. Đứng thứ hai là Trung Quốc khoảng 9,3 tỷ USD (18,9%); thứ ba là Nhật Bản với giá trị đạt 3,9 tỷ USD (7,9%)...----: Đôi khi bác sĩ nói gà, bệnh nhân hiểu là vịt?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Đại học Minnesota, mọi người không chỉ thường hiểu sai những gì bác sĩ nói với họ mà đôi khi họ còn nghĩ rằng các cụm từ y học phổ biến có nghĩa hoàn toàn ngược lại.Theo nghiên cứu, gần như tất cả những người trưởng thành được khảo sát cho nghiên cứu đều biết "kết quả sàng lọc ung thư âm tính" có nghĩa là họ không bị ung thư. Nhưng chỉ 79% trong số họ hiểu rằng "khối u của bạn đang tiến triển" là tin xấu và chỉ 67% biết "hạch dương tính" (positive nodes) có nghĩa là ung thư đã lan rộng.Và sự nhầm lẫn không kết thúc với cách các bác sĩ truyền đạt về bệnh ung thư cho bệnh nhân của họ. Cứ 10 người thì có 8 người công nhận rằng "chụp X quang ngực không có gì nổi bật" là tốt, nhưng chỉ 21% hiểu đúng rằng bác sĩ lâm sàng nói rằng chụp X quang của họ "ấn tượng" (impressive) nói chung là tin xấu.

Và chỉ 41% số người được hỏi trong cuộc khảo sát giải thích chính xác "kiểm tra thần kinh hoàn toàn nguyên vẹn" (neuro exam is grossly intact) là một tin tốt.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy 29% số người giải thích chính xác "con bọ trong nước tiểu" (bugs in the urine) là có ý nói về bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu và chỉ 9% biết "sốt" (febrile) - lên cơn bị sốt - nghĩa là gì.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/11/30/medical-jargon-patient-confusion-study/1881669819187/

---- HỒ SƠ: Từ Đài Loan, ủng hộ Cách Mạng Giấy Trắng ở Hoa Lục.

Cô Huỳnh Cách biểu tình ở Đài Bắc.

Sau khi hàng chục người tập hợp ủng hộ "Cách mạng A4" (Bạch Chỉ Cách Mạng - 白紙革命), một cuộc biểu tình phản đối chính sách kiểm duyệt và hạn chế của chính phủ ở Trung Quốc, tại Quảng trường Tự do của Đài Bắc vào Chủ nhật (27 tháng 11), một phụ nữ trẻ sinh ra ở Trung Quốc đã lên tiếng tại Quận Đông của Đài Bắc vào thứ Ba 29/11/2022.

Người phụ nữ, Geng Ge (Huỳnh Cách), con gái của luật sư nhân quyền Trung Quốc Gao Zhisheng (Cao Trí Thịnh), nói với đài RTI rằng trong các cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn, khi một thanh niên được hỏi tại sao anh ta lại diễn hành ở Quảng trường Thiên An Môn, anh ta đã nổi tiếng. trả lời, "Tại sao? Tôi nghĩ đó là nhiệm vụ của tôi."

Cô ấy nói rằng cô ấy rất biết ơn người đàn ông đã tổ chức cuộc biểu tình Cầu Sitong ở Bắc Kinh vào tháng 10, khi anh ấy thắp lên một tia sáng mà sau đó đã nở rộ trên khắp Trung Quốc. Gao là một luật sư nhân quyền và nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Trung Quốc. Ông đã nhiều lần viết thư cho các quan chức Trung Quốc, yêu cầu chấm dứt việc đối xử bất hợp pháp đối với Pháp Luân Công và các nhóm khác.

Kể từ năm 2006, luật sư Gao đã bị chính quyền Trung Quốc đe dọa giết, sách nhiễu và bắt giữ. Trong khi bị quản thúc tại quê nhà ở phía bắc tỉnh Thiểm Tây, Gao đã bí mật ghi lại các chiến thuật bắt cóc và tra tấn của đảng cộng sản, đồng thời dự đoán sự sụp đổ của đảng.

Năm 2016, cuốn sách "2017, Rise up China" (Năm 2017, Trung Quốc Hãy Vùng Dậy) của ông được xuất bản tại Đài Loan. Nơi ở của Gao hiện không rõ vì gia đình Gao nói Gao bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt cóc vào năm 2017.

Nguồn:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4735827

.