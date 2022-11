New York tưng bừng Lễ tạ ơn: diễn hành lớn. Đám đông khán giả đã xếp hàng dài trên các đường phố của New York hôm thứ Năm khi những quả bóng bay cao đầy màu sắc đã giúp mở ra mùa lễ tại Cuộc diễn hành Ngày Lễ Tạ ơn của Macy.

.

- New York tưng bừng Lễ tạ ơn: diễn hành lớn.

- Nga thúc giục Ukraine chấp nhận hòa bình: phải tuyên bố trung lập, phải công nhận Crimea là đất Nga và phải trao độc lập cho Donetsk và Lugansk. Ukraine: cần theo dõi Bắc Hàn có thể giúp Nga về quân sự và dân sự [tái thiết vùng chiếm đóng].

- Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson: Đức ban đầu muốn Ukraine thua Nga sớm để đỡ chết chóc, còn Pháp bị Putin hứa lèo nên tưởng sẽ không chiến tranh, và Ý lừng khừng.

- Putin bắn bà bầu: 1 nhà bảo sanh vùng Zaporizhzhia trúng phi đạn Nga, 1 cậu bé 2 ngày tuổi chết, bà mẹ và bác sĩ bị gạch vụn phủ lên. Ba Lan đề nghị Đức nên gửi dàn phi đạn phòng không Patriot cho Ukraine. Đại sứ Nga Oleg Vasnetsov đã bị Bộ Ngoại giao Moldova triệu tập vì vụ mất điện do phi đạn Nga. Zelensky xin LHQ lên án Nga có tội chống nhân loại vì bắn sập ào ạt hạ tầng năng lượng Ukraine.

- Trung Quốc: ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua tăng kỷ l;ục.

- Florida: bác sĩ hiếp dâm 2 cô bệnh nhân, bị bắt.

- Alaska: tranh ghế Dân biểu Sarah Palin (Cộng Hòa, có Trump giúp) thua phiếu Mary Peltola (Dân Chủ); tranh Thượng viện, ứng viên do Trump đưa ra cũng thua.

- Putin: phổ biến trí tuệ nhân tạo.

- Xe hơi bay Xpeng X2 dùng điện, bay thử ở Dubai.

- Bộ Tư pháp gợi ý sẽ thẩm vấn Mike Pence.

- Nhiều người trong Ủy ban 6/1 than phiền về DB Liz Cheney quá tập trung vào Trump, chuẩn bị ứng cử Cheney 2024.

- Wisconsin: khởi đầu mùa săn hươu nai, súng nổ bất cẩn, 1 cậu bé 11 tuổi chết.

- Oregon: thiếu luật sư công cho bị cáo nghèo, phải xóa sổ 300 vụ án trong năm 2022, dù là tội cướp, bạo hành

- California: ông cụ đi xe tập đi, vào cướp ngân hàng, chỉ lấy 200 đôla, bị bắt.

- Los Angeles: nằm lều ở Koreatown, bị bắn chết.

- Phi trường lớn tốt nhất: 1. San Francisco (SFO), 2. Atlanta (ATL), 3. Minneapolis (MSP), 4. Detroit (DTW), 5. Phoenix (PHX), 6. Los Angeles (LAX), 7. Houston Bush (IAH)...

- Cảnh sát Canada bố ráp một đường dây rửa tiền, bắt 7 người gốc Việt, niêm phong 16 triệu đôla

- Quận Cam: Một dược sĩ gốc Việt bị tòa xử đã phạm 22 tội hình sự, gian lận 11 triệu đôla.

- Doanh nghiệp khốn đốn trước áp lực tỷ giá, phải vay nóng để trả lương nhân viên.

- Tại sao chỉ số chứng khoán chuẩn của Việt Nam giảm 36% từ đầu năm đến nay?

- "Ông lớn" bất động sản bán giá cắt lỗ, nhà đầu cơ tháo chạy thoát nợ.

- Phụ nữ TP.SG kết hôn trễ nhất nước: Trung bình 29 tuổi mới kết hôn lần đầu, tỷ suất sinh thấp nhất nước.

- Hà Nội dưới mắt 1 thiếu nữ Nam Hàn.

- HỎI 1: Có phải 84%% hãng Nhật Bản trong ngành sản xuất ở Châu Âu bị cuộc chiến ở Ukraine gây thiệt hại? ĐÁP 1: Đúng thế, 83.7% nói thế.

- VẤN ĐỀ: Vai trò của luật sư trong các vụ án chính trị (Đặng Bích Phượng)

.

QUẬN CAM (VB-24/11/2022) ---- Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHS) hôm thứ Năm thông báo số ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua đã đạt mức cao mới là 31.454. Các cơ quan y tế cho biết thêm rằng 27.517 trường hợp trong số đó không có triệu chứng. NHS cho biết đã có 297.516 trường hợp lây nhiễm kể từ khi bắt đầu đại dịch, với 5.232 trường hợp tử vong. Những ngày gần đây, Trung Quốc đang gia tăng các đợt đóng cửa và kiểm tra hàng loạt khi số vụ tiếp tục gia tăng.

.

---- Cảnh sát ở Naples, Florida, cho biết họ đã bắt một bác sĩ 54 tuổi vào hôm thứ Ba sau khi 2 bệnh nhân của ông cáo buộc ông đã hiếp dâm họ trong khi họ bất tỉnh vì được ông cho uống hỗn hợp rượu tequila, khí gây cười và thuốc ngủ. Bác sĩ Eric Andrew Salata, người được kể là đã làm việc trong lĩnh vực y tế 30 năm, bị cáo buộc là đã quan hệ tình dục bằng miệng với một bệnh nhân sau khi cô tỉnh lại trong một cuộc giải phẫu thẩm mỹ. Người phụ nữ, được cảnh sát giấu tên, cho biết Salata đã thúc giục cô uống Xanax và khí cười (laughing gas) trước khi làm thủ tục vì nó sẽ “đau đớn”, đồng thời mời người phụ nữ uống rượu tequila trước khi phẫu thuật - đủ để khiến cô ấy bất tỉnh hoàn toàn. Salata đã bị bắt hôm thứ Ba.

.

---- Ứng cử viên Mary Peltola (Dân chủ, Alaska) đã thắng phiếu cựu Thống đốc Sarah Palin để đảm bảo nhiệm kỳ thứ hai tại Hạ viện Hoa Kỳ. Peltola trước đó đã đánh bại Palin trong một cuộc bầu cử đặc biệt được tổ chức sau khi Dân Biểu Cộng hòa Don Young qua đời trong năm nay, để trở thành người bản địa Alaska đầu tiên thắng ghế Dân Biểu liên bang cho Alaska tại Quốc hội Mỹ.

.

Biên độ thắng phiếu lần này lớn hơn, lần lượt là 54,9% đến 45,1%. Phát biểu trước giới truyền thông, Mary Peltola nói rằng chiến thắng của cô "cho thấy người Alaska toàn tâm toàn ý theo đuổi chế độ phi đảng phái và cùng nhau hợp tác giải quyết các vấn đề mà người Alaska phải đối mặt." Palin là ứng cử viên thứ hai được cựu Tổng thống Donald Trump ủng hộ và vận động giúp lại thua trong cuộc bầu cử ở Alaska, vì Kelly Tshibaka (Cộng Hòa, với Trump ủng hộ) đã bị đánh bại bởi Lisa Murkowski (Cộng hòa, bị Trump kêu gọi bứng ghế) trong cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ.

.

---- Tưng bừng Lễ tạ ơn. Đám đông khán giả đã xếp hàng dài trên các đường phố của New York hôm thứ Năm khi những quả bóng bay cao đầy màu sắc đã giúp mở ra mùa lễ tại Cuộc diễn hành Ngày Lễ Tạ ơn của Macy.





Truyền thống hàng năm, có từ gần một thế kỷ trước, hầu như chỉ thấy bầu trời đầy nắng và gió nhẹ vào sáng thứ Năm 24/11/2022.



Cuộc diễu hành năm nay với các con số: 16 quả bóng bay khổng lồ, 28 quả phao, 40 quả bóng loại bôm hơi, 12 ban nhạc diễn hành, 10 nhóm nghệ thuật trình diễn, 700 chú hề và một ông già Noel.





Độc giả Hoa Kỳ có thể xem diễn hành ngay trên TV bây giờ. Và nếu bạn không xem được sáng nay vì bận chuyện gì, có thể xem trên YouTube cũng được. Mượn các hình ảnh diễn hành Lễ Tạ Ơn, nhân đây toàn ban biên tập Việt Báo kính chúc tất cả quý độc giả vô lượng hạnh phúc, an lành.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong tất cả các lĩnh vực trong mười năm tới, rằng nó phải bao gồm tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, lĩnh vực xã hội và hệ thống hành chính công. Phát biểu tại hội nghị Hành trình Trí tuệ Nhân tạo (AIJ) kéo dài hai ngày ở Moscow, Putin lưu ý rằng sự phát triển của Nga "đã đi trước trong một số lĩnh vực nhất định" và chỉ thị chuyển các cơ quan chính phủ sang hệ thống AI bằng cách tiếp cận nền tảng.

.

---- Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm nói rằng các cuộc tấn công mới nhất của Nga nhằm vào lưới điện của Ukraine không nhằm vào dân thường, thúc giục Kiev "chấm dứt sự đau khổ" của người dân bằng cách chấp nhận các điều kiện của Moscow để chấm dứt chiến tranh. Các yêu cầu của Nga về việc chấm dứt các cuộc tấn công bao gồm Ukraine phải tuyên bố trung lập về chính trị và quân sự, phải công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và phải trao độc lập cho Donetsk và Lugansk (2 vùng phía đông Ukraine).

.

Bất chấp hàng triệu người Ukraine hứng mưa đạn Nga trên khắp đất nước Ukraine, ông Peskov nói với các phóng viên rằng quân đội Nga "đặc biệt chú ý tránh tấn công các mục tiêu xã hội... Đối với các mục tiêu liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiềm lực quân sự, theo đó, họ sẽ phải hứng chịu các cuộc tấn công."

.

Peskov cũng từ chối đề xuất giới hạn giá năng lượng của Liên Âu, nhắc lại rằng Nga sẽ không cung cấp dầu và khí đốt cho các quốc gia ủng hộ quan điểm này. Giá dầu thô tiếp tục giảm trong ngày hôm Thứ Năm khi các cuộc thảo luận công khai tiếp tục.

.

---- Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Verkhovna Rada Oleksandr Kornienko hôm thứ Năm cho biết vai trò của Bắc Hàn trong cuộc chiến Ukraine "không thể bị loại trừ", rằng Bình Nhưỡng có khả năng đã tham gia cung cấp quân sự cho Moscow. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Yonhap: “Đã có báo cáo về sự hợp tác quân sự và dân sự của Nga và Bắc Hàn và chúng tôi nghe nói rằng Bắc Hàn có thể tham gia vào các nỗ lực tái thiết [nơi các vùng Nga chiếm]. Chúng tôi đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Iran và các bộ phận của chúng cho thấy chúng được sản xuất tại Iran. Nhưng chúng tôi không có bằng chứng như trường hợp của Bắc Hàn."

.

Trước đó, Pentagon cáo buộc Nga đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Bắc Hàn và Iran sau tuyên bố của Bạch Ốc rằng Bắc Hàn đã cung cấp một lượng đạn pháo "đáng kể" cho Nga.

.

---- Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Tư nói với CNN Bồ Đào Nha về 3 nước lừng khừng trong việc hỗ trợ Ukraine chống Nga, tệ nhất là chính phủ Đức từng nói là Ukraine thua trận sớm thì đỡ chết chóc hơn, và trong khi Ukraine tổng động viên và xin thế giới giúp vũ khí, chính phủ Đức lúc đầu chỉ gửi vài ngàn nón sắt.

.

Johnson nói, ám chỉ "tất cả các loại lý do kinh tế hợp lý "cho lập trường của Đức, Pháp, Ý lúc đầu là vì kinh tế của họ lệ thuộc vào Nga, thậm chí "Quan điểm của Đức đã ở một giai đoạn rằng nếu điều đó [Nga xâm lược Ukraine] xảy ra, đó sẽ là một thảm họa, thì tốt hơn là mọi việc nên kết thúc nhanh chóng và Ukraine nên gấp rút kết thúc [thua hoặc đầu hàng]."

.

Đức đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì sự hỗ trợ mờ nhạt ban đầu cho Ukraine, điều khét tiếng là đã gửi cho quân đội của Kyiv 5.000 mũ chống đạn khi các đồng minh NATO khác gửi tặng Ukraine phi đạn chống xe tăng, phi cơ không người lái, đạn dược và vũ khí. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko đã chế giễu lô hàng của Đức và nói, "Đức sẽ gửi hỗ trợ gì tiếp theo? Gối?"

.

Pháp, nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, dường như bất ngờ khi Putin tuyên bố đưa quân Nga vào Ukraine để "hoạt động quân sự đặc biệt" ngày 24/2/2022 - mặc dù Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Moscow vài tuần trước cuộc xâm lược để thúc giục Putin giữ hòa bình. Macron trở lại với lời cam kết từ Putin rằng Nga sẽ không leo thang cuộc khủng hoảng đang bùng phát ở biên giới Ukraine, nơi Nga tiếp tục tăng cường quân đội. Người chỉ huy tình báo quân sự của Pháp đã bị sa thải vào tháng 3 vì không dự đoán được các kế hoạch của Nga.

.

Johnson cũng nhắc về phản ứng ban đầu của Ý, đó là dưới thời Mario Draghi, người "ở một giai đoạn chỉ đơn giản [nói] rằng họ [Ý] sẽ không thể ủng hộ" vì Ý lệ thuộc "lớn" vào nhập cảng hydrocarbons của Nga.

.

Johnson nói: “Điều đã xảy ra là tất cả mọi người - người Đức, người Pháp, người Ý, tất cả mọi người, [Tổng thống] Joe Biden - thấy rằng đơn giản là không có lựa chọn nào cả. Bởi vì bạn không thể thương lượng với gã này [Putin]. Đó là điểm mấu chốt. [Nhưng] Liên Âu đã làm một cách xuất sắc. Sau tất cả những lo lắng của tôi ... Tôi cảm ơn cách Liên Âu đã hành động. Họ đã đoàn kết [giúp Ukraine]." (Chúng ta có thể thắc mắc: Vậy còn Việt Nam và Bắc Hàn thì sao? Có phải không đáng để Johnson nhắc tới?)

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ hôm thứ Tư, yêu cầu thông qua một nghị quyết lên án các cuộc tấn công phi đạn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước ông. Zelensky gọi vụ pháo kích là "tội ác chống lại loài người", nói rằng 70 phi đạn đã được bắn vào lãnh thổ Ukraine trong một ngày, gọi đó là "công thức khủng bố của Nga".

.

Zelensky kêu gọi các thành viên LHQ tiếp tục hỗ trợ cuộc kháng chiến Ukraine bằng cách cung cấp thêm các hệ thống phòng không, cũng như cấm Nga bỏ phiếu liên quan đến hành động gây hấn với Ukraine. Phiên họp khẩn cấp được lên kế hoạch theo yêu cầu của Zelensky sau khi phi đạn của Nga phá hủy cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine, gây ra tình trạng cắt điện lớn ở hầu hết đất nước, cũng như ở nước láng giềng Moldova.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đã đề xuất hôm thứ Tư rằng Đức nên gửi các hệ thống phi đạn địa-đối-không Patriot (dùng để bắn rớt phi cơ và bắn chận phi đạn) dành cho Ba Lan tới Ukraine để tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga. Blaszczak viết trong một bài đăng trên Twitter rằng điều này sẽ ngăn chặn tình trạng mất điện trên khắp Ukraine do các cuộc tấn công của Nga nhằm vào lưới điện của Ukraine, đồng thời tăng cường an ninh cho Ba Lan ở biên giới phía đông.

.

Đức đã gợi ý sẽ gửi các bệ phóng Patriot tới Ba Lan sau vụ phi đạn rơi lạc khiến hai người thiệt mạng vào tuần trước tại một ngôi làng của Ba Lan cạnh biên giới Ukraine. Tuy nhiên, chính phủ Ba Lan cho rằng những dàn Patriot sẽ phù hợp hơn với Ukraine.

.

---- Một nhà bảo sanh ở vùng Zaporizhzhia, miền nam Ukraine, đã trúng phi đạn Nga trong đêm, làm chết một bé sơ sanh 2 ngày tuổi tên là Kyrylo Kamyanskyi. Mẹ của cậu bé sơ sinh là bà Maria và một bác sĩ bị bỏng đã được kéo ra từ đống đổ nát. Thị trưởng Natalia Musienko nói: “Hiện chúng tôi đang cố gắng dọn ra một số thiết bị đắt tiền từ khoa hộ sinh. Nhưng, tất nhiên, mất mát lớn nhất là cái chết của một em bé. Tính mạng con người là quý giá nhất. Chúng tôi không thể trả lại chúng".

.

AP đưa tin đệ nhất phu nhân Olena Zelenska đã tweet về cái chết của đứa trẻ sơ sinh, "Nỗi đau kinh hoàng. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên và không bao giờ tha thứ." Đây không phải là hy hữu. Một trận bắn phi đạn đã trúng 1 bệnh viện phụ sản ở Mariupol vào tháng B3/2022 đã giết chết ba người, trong đó có một em bé. Báo The Guardian ghi rằng theo kiểm kê của WHO, đã có hơn 600 cuộc tấn công vào các bệnh viện Ukraine và các phương tiện giao thông công cộng ở Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu.

.

---- Đại sứ Nga Oleg Vasnetsov đã bị Bộ Ngoại giao Moldova triệu tập hôm thứ Tư, sau vụ mất điện xảy ra vì đợt tấn công phi đạn của Nga vào lưới điện Ukraine. Nhiều khu vực của Moldova đã không có điện vào sáng sớm hôm Thứ Tư sau khi có thông tin rằng các cuộc pháo kích của Nga ở Ukraine đã gây ra tình trạng mất điện. Hai mạng điện thoại di động cũng được báo cáo là không khả dụng.

.

"Các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã khiến Moldova chìm trong bóng tối một lần nữa. Tình trạng mất điện hàng loạt trên khắp đất nước, bao gồm cả Chisinau và tòa nhà @MoldovaMFA [Bộ Ngoại giao]. Tôi đã chỉ thị rằng Đại sứ Nga phải được triệu tập để giải thích", theo lời Phó Thủ tướng Moldova Nicu Popescu viết trên Twitter.

.

---- Theo bản tin EuroNews, nhiều cơ quan truyền thông thế giới đã tập trung tại một cánh đồng nơi Skydive Dubai ở Tiểu vương quốc Ả rập (UAE) để chứng kiến chuyến bay thử nghiệm công khai đầu tiên của xe hơi bay Xpeng X2. Chiếc xe được giới thiệu y hệt như phim khoa học giả tưởng đã được trưng bày tại Dubai trong phiên bản mới nhất của GITEX (Gulf Information Technology Exhibition - Triển lãm Công nghệ Thông tin Vùng Vịnh) và chuyến bay thử nghiệm của nó là một điểm nổi bật của sự kiện.

.



.

Được quảng cáo là chiếc xe hơi bay điện, 2 chỗ ngồi, đầu tiên trên thế giới, Xpeng X2 được phát triển và sản xuất độc lập bởi Xpeng Aeroht, có trụ sở tại Guangzhou, Trung Quốc. Sử dụng 8 cánh quạt, xe cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) nâng trực tiếp lên khỏi mặt đất mà không cần đường băng, phù hợp để bay trong các khu đô thị chật chội. Expeng X2 cũng được trang bị tính năng tự động hóa Trí tuệ nhân tạo (AI), vì vậy nó có thể tự lái mà không cần ai có kỹ năng tài xế hay phi công.

.

Andreas Perotti, Giám đốc Tiếp thị của EHang Europe, công ty nền tảng công nghệ máy bay tự hành (AAV) hợp tác trên Xpeng X2 cho biết: “Nó hoàn toàn được hỗ trợ bởi AI, có nghĩa là bạn không cần phi công để đưa bạn từ A đến B. Về cơ bản, AI của chúng tôi đảm nhận việc điều khiển chuyến bay, tất cả các cơ chế bay. Nó phản ứng chống lại các bất trắc không lường trước được, có thể xảy ra trong không khí. Nó đo lường tất cả các điều kiện và điều chỉnh việc thí điểm cho phù hợp.”

.

Được làm bằng sợi carbon nhẹ, Xpeng X2 được thiết kế để chở 2 hành khách với tổng trọng tải 220kg trên quãng đường xấp xỉ 35km với tốc độ tối đa 130km/h. Hoàn toàn chạy bằng điện, chiếc xe sẽ không tạo ra khí thải carbon dioxide.

.

Trong khi nhiều người trong chúng ta có thể sợ hãi khi bay trên xe này, Perotti khẳng định các chuyến đi sẽ suôn sẻ. Ông nói: “Bạn có thể thấy nó ổn định như thế nào trong không khí. Không giống như bay trực thăng, trực thăng rung lắc, bay trên xe này giống như đi thang máy hơn.”

.

Video dài 1:56 phút:



https://youtu.be/b50CT5hF0I4

.

---- Bộ Tư pháp đang tìm cách thẩm vấn cựu phó tổng thống Mike Pence với tư cách là nhân chứng trong cuộc điều tra hình sự về nỗ lực của cựu tổng thống Donald Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, theo các nguồn tin nói với The New York Times. Bộ chưa chính thức trát đòi Pence, nhưng các nguồn tin cho biết Pence sẵn sàng xem xét yêu cầu phỏng vấn, mặc dù Pence đã thẳng thắn từ chối làm chứng cho Ủy ban Hạ viện Điều tar Bạo loạn 6/1.

Liz Cheney đã có một

Wisconsin tới mùa săn hươu nai, v

Pence đã có mặt trong nhiều thời điểm quan trọng trong nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử 2020 để bám ghế. Vào ngày 6 tháng 1/2021, Pence đã tách khỏi Trump bằng cách chứng nhận kết quả bầu cử khi một đám đông những người cuồng say Trump hô vang "Treo cổ Mike Pence." Pence đã mô tả hành động của Trump ngày hôm đó là "liều lĩnh" và đổ lỗi cho Trump đã gây nguy hiểm cho gia đình Pence trong cuốn sách mới của Pence nhan đề "So Help Me God."----số kẻ thù vì làm việc trong Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 — tuy nhiên bây giờ có thêm kẻ thù từ chính các thành viên của ủy ban. Khi nhóm chuẩn bị kết thúc trong sáu tuần tới, một số thành viên Ủy ban được báo cáo cảm thấy thất vọng trước ảnh hưởng của Cheney và sự tập trung duy nhất của bà vào cựu tổng thống Donald Trump. Có 15 nhân viên Ủy ban nói với The Washington Post rằng họ rất thất vọng khi biết một bản dự thảo báo cáo gần như chỉ tập trung vào Trump, để lại các báo cáo khác về việc thực thi pháp luật và những thất bại của cộng đồng tình báo ở tầng lớp giới hạn.Một cựu nhân viên ủy ban cho biết: “Chúng tôi được thông báo rằng đây sẽ là một cuộc điều tra tìm hiểu thực tế quan trọng sẽ thông báo cho công chúng. Nhưng khi [ủy ban] trở thành [ban vận động tranh cử] Cheney 2024, nhiều người trong chúng tôi đã nản lòng.”Tuy nhiên, Cheney thanh minh qua một người phát ngôn rằng bà không muốn bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ phe tả: “Bà [Cheney] sẽ không ký vào bất kỳ bản văn nào cho thấy đảng Cộng hòa vốn dĩ phân biệt chủng tộc, hoặc bôi nhọ cảnh sát, hoặc gợi ý rằng tất cả những người Mỹ tin rằng Chúa đã ban phước cho nước Mỹ đều là những người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng.”----à súng đạn bất cẩn là chết người. Một cậu bé 11 tuổi đã chết trong một vụ nổ súng bất cẩn hồi cuối tuần khai mạc mùa săn hươu ở Wisconsin. Theo đài WPR, một người đàn ông 41 tuổi trong nhóm đi săn của cậu bé đang cố gắng dỡ khẩu súng trường của mình và đặt nó vào ghế sau của một chiếc xe khi nó xuất phát hôm Chủ nhật. Viên đạn găm vào ngực cậu bé. Cậu bé được đưa lên máy bay đến bệnh viện, nơi cậu chết sau đó.Đó là một trong sáu vụ nổ súng vô ý hồi cuối tuần qua giữa các thợ săn trong tiểu bang: 3 vụ là tự gây ra vết thương ở bàn chân, cẳng chân hoặc tay. Hai người còn lại bị các thành viên trong nhóm của họ bắn trúng đùi, trong đó có một phụ nữ 69 tuổi đang ngồi trong một bụi hóa trang phục kích nai thì bị một thanh niên 16 tuổi bắn nhầm cô.

---- Các Biện lý ở tiểu bang Oregon một lần nữa báo động về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng luật sư công do tòa án cung cấp cho các bị cáo có thu nhập thấp. Việc thiếu luật sư công đã làm căng thẳng hệ thống tư pháp hình sự và khiến hơn 700 người trên toàn tiểu bang không có đại diện hợp pháp.

.

Các thẩm phán ở Quận Multnomah, nơi có thủ phủ Portland, đã bác bỏ gần 300 vụ án trong năm nay do thiếu luật sư biện hộ. Công tố viên hàng đầu của quận, Mike Schmidt, nói rằng sự thiếu hụt đặt ra "mối đe dọa khẩn cấp đối với an toàn công cộng."

.

Hơn 2/3 vụ án bác bỏ vì thiếu luật sưc ông là trọng tội; 53% trong số họ, tội phạm tài sản là tội phạm chính. Tội danh chính phổ biến nhất tiếp theo là tội phạm vũ khí, chiếm 16% các trọng tội đã được bãi nhiệm, trong khi tội phạm tấn công về người, bao gồm hành hung và cướp của, chiếm 12%.

.

---- California vẫn có những độc chiêu kinh dị. Theo Sở Cảnh sát Fresno, một người đàn ông cao niên sử dụng xe tập đi đã cướp một ngân hàng ở Downtown Fresno hôm thứ Ba, xoay sở để đi được một đoạn ngắn trước khi bị bắt. Nhân viên tại ngân hàng Wells Fargo tại góc Fresno Street và Van Ness Avenue đã gọi Cảnh sát Fresno vào khoảng 10:30 sáng để báo rằng một vụ cướp đã xảy ra. Nhân viên bán hàng mô tả nghi phạm là một người đàn ông lớn tuổi với một chiếc xe tập đi, người này đến gần quầy và cung cấp một tờ giấy yêu cầu nộp tiền. Nhân viên ngân hàng đã đưa cho ông cụ khoảng 200 đô la với một thiết bị theo dõi kèm theo và ông cụ rời ngân hàng với số tiền.

.

Trung úy Bill Dooley kể với báo chí: “Ông cụ bước tới, hai tay nhấc chiếc xe tập đi của cụ, chìa một mảnh giấy cho nhân viên ngân hàng, người này đã đưa tiền cho ông cụ và ông cụ bước ra ngoài - với chiếc xe tập đi của cụ."

.

Theo Cảnh sát Fresno, công cụ theo dõi ẩn được sử dụng để xác định vị trí của nghi phạm cách đó một khoảng cách ngắn. Ông cụ sau đó đã bị cảnh sát tạm giữ. Trung úy Dooley nói thêm: “Hiển nhiên, ông cụ không đi được xa lắm với chiếc xe tập đi của ông cụ." Nghi phạm 68 tuổi không có vũ khí trên người vào thời điểm thực hiện vụ cướp. Tên của nghi phạm vẫn chưa được công bố chính thức.

.

---- Cảnh sát Los Angeles đang điều tra sau khi một người đàn ông chết vì bị bắn nhiều phát trong một căn lều ở Koreatown vào tối khuya thứ Ba. Hiện trường là giao lộ của Đường số 6 và Đại lộ Mariposa, cảnh sát tới khoảng 11:30 tối vì một báo cáo về các phát súng trong khu vực.

.

Tại hiện trường, một người đàn ông bên trong lều bị nhiều vết thương do đạn bắn, chở đến bệnh viện thì chết. Chi tiết về nạn nhân chưa được công bố. Cảnh sát điều tra vụ như một hồ sơ sát nhân. Chưa rõ liệu người đàn ông có phải là người vô gia cư hay vụ xả súng có động cơ băng đảng hay không. Ai có thông tin xin báo về Sở Cảnh sát Los Angeles theo số 877-527-3247.

.

---- Lễ Tạ ơn đang đến gần và nhiều người Mỹ chuẩn bị bay trong tuần này. Khi du khách sẽ đi từ sân bay này đến sân bay khác, hầu hết sẽ khen một số sân bay này và chê một số sân bay khác. Nhưng sân bay nào là tốt nhất? Câu trả lời là Sân bay Quốc tế San Francisco (SFO), theo The Wall Street Journal. SFO được mệnh danh là sân bay “lớn” tốt nhất năm 2022.

.

Tạp chí Wall Street Journal: Top 10 Sân bay Lớn Tốt nhất ở Hoa Kỳ là:

1. San Francisco (SFO)

2. Atlanta (ATL)

3. Minneapolis (MSP)

4. Detroit (DTW)

5. Phoenix (PHX)

6. Los Angeles (LAX)

7. Houston Bush (IAH)

8. Las Vegas (LAS)

9. Charlotte (CLT)

10. Seattle (SEA)

.

---- Cảnh sát Canada bố ráp một đường dây rửa tiền gốc Việt. Một số cư dân Vancouver đã bị truy tố và bị tịch thu hàng triệu đô la sau cuộc điều tra kéo dài 3 năm về một hệ thống ngân hàng ngầm bị cáo buộc là rửa tiền cho sạch những khoản tiền mặt từ một số tổ chức tội phạm lớn nhất Canada.

.

Mike Tucker, thuộc Đội phản ứng thực thi pháp luật Alberta, cho biết bị cáo - bốn người từ Vancouver và ba người từ Calgary - là một phần của một gia đình điều hành “các ngân hàng giả ở Vancouver và ở Ontario. Có vẻ như họ khá độc đáo trong việc cung cấp loại hình dịch vụ này, vì vậy họ đã có rất nhiều liên kết khác nhau với các nhóm buôn bán ma túy lớn ở Vancouver và Ontario.

.

Người bị cho là chỉ huy mạng lưới rửa tiền là Van Duc Hoang, 64 tuổi ở Vancouver, đã chỉ đạo người khác phạm tội cho tổ chức tội phạm giấu tên cũng như 11 tội danh khác. Bạn cùng nhà của Hoang là Van Thi Nguyen, 62 tuổi và cư dân ở Vancouver là Donald Hoang, 26 tuổi và Grace Tang, 25 tuổi, cũng bị cáo buộc là một phần của nhóm tội phạm rửa tiền, cũng như cư dân ở Calgary là Cynthia Nguyen, 42 tuổi, Yuong Nguyen, 43 tuổi, và Liên Hà, 42 tuổi.

.

Cảnh sát nói là đã niêm phong hơn 16 triệu đô la trong các tài khoản ngân hàng, tài sản bất động sản và xe cộ của các bị can.

.

---- Quận Cam: Dược sĩ Sandy Mai Trang Nguyen bị tòa xử đã phạm 22 tội hình sự gian lận 11 triệu đôla. Bản tin Bộ Tư Pháp ghi rằng một dược sĩ có giấy phép tại Quận Cam đã bị bồi thẩm đoàn phán xử là đã vi phạm nhiều tội hình sự liên bang vì liên hệ kế hoạch gian lận chăm sóc sức khỏe, trong đó hơn 1.000 đơn thuốc giả cho các loại thuốc hỗn hợp (compounded medications), gây thiệt hại hơn 11 triệu đô cho Tricare (chương trình y tế quân đội Hoa Kỳ).

.

Sandy Mai Trang Nguyen, 42 tuổi, ở Irvine, đã bị kết tội vào chiều thứ Ba với 21 tội danh gian lận trong chăm sóc sức khỏe, và một tội danh cản trở cuộc kiểm toán liên bang. Thuốc hỗn hợp là sản phẩm được thiết kế riêng mà bác sĩ có thể kê đơn khi thuốc thay thế được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê duyệt không đáp ứng nhu cầu sức khỏe của bệnh nhân.

.

Theo các bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa kéo dài 5 ngày, Nguyen là dược sĩ phụ trách nhà thuốc Irvine Wellness hiện đã không còn tồn tại ở Irvine. Từ cuối năm 2014 đến tháng 5 năm 2015, Nguyen và những người khác dưới sự giám sát của Nguyen đã bán ra cho khoảng 1.150 đơn thuốc tổng hợp trị đau nhức, chữa sẹo và chứng đau đầu mà Tricare hoàn trả hàng chục nghìn đô la cho mỗi đơn thuốc. Gần như tất cả các đơn thuốc đã được gửi đến hiệu thuốc bởi những người được gọi là tiếp thị, những người này đã được trả lại tiền huê hồng lên tới 50% khoản tiền hoàn trả của Tricare.

.

Những người thụ hưởng đã được yêu cầu cung cấp thông tin bảo hiểm Tricare của họ cho những loại thuốc mà họ không tìm kiếm hoặc không cần, và hầu hết chưa bao giờ được bác sĩ thực sự khám bệnh. Các đơn thuốc được gửi điện tử từ các nhà tiếp thị hoặc doanh nghiệp y tế từ xa và được hiệu thuốc gửi để hoàn trả mặc dù các quy tắc của Tricare đã loại trừ khoản bồi hoàn cho các yêu cầu dựa trên các lần khám bệnh từ xa và sẽ không được ủy quyền nếu Tricare biết các đơn thuốc có nguồn gốc dựa trên khoản thanh toán số tiền huê hồng.

.

Nguyen nhận thức được rằng các đơn thuốc có chủ đích được viết bởi các bác sĩ ở các tiểu bang khác với nơi người thụ hưởng sinh sống, nhiều thành viên trong cùng một gia đình nhận cùng một loại thuốc và các đơn thuốc giống nhau được viết cho các thành viên của các nhóm bệnh nhân khác nhau, bao gồm cả một người 13 tuổi- một cậu bé ở Chicago có cùng đơn thuốc với một cụ bà 86 tuổi ở Quận Cam, người tình cờ lại là bà nội (hay ngoại) của Nguyễn.

.

Tổng cộng Nguyen đã làm cho Tricare chi trả 11.098.756 đô la cho các đơn thuốc gian lận. Thẩm phán Otis D. Wright II đã lên lịch một buổi tuyên án sẽ là ngày 3 tháng 4/2023, lúc đó Nguyen sẽ phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 10 năm tù liên bang cho mỗi tội danh gian lận chăm sóc sức khỏe và 5 năm tù liên bang cho cản trở cuộc kiểm toán.

.

---- Doanh nghiệp khốn đốn trước áp lực tỷ giá, phải vay nóng để trả lương nhân viên. Theo Báo VietnamBiz. Thời gian gần đây, áp lực tỷ giá đang đè nặng đến các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt ở các ngành phải nhập khẩu nguyên liệu như thép, phân bón. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận lỗ tỷ giá vài chục tỷ đồng, thậm chí phải đi vay nóng để giải quyết các vấn đề trong sản xuất, tiền lương. Hiện nay, 95% doanh nghiệp đang gặp khó khăn, ngay kể cả những doanh nghiệp cẩn trọng trong kinh doanh, tài chính đều rất khó tiếp cận vốn.

.

---- Tại sao chỉ số chứng khoán chuẩn của Việt Nam giảm 36% từ đầu năm đến nay? Báo VnBusiness. Thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu nhất trên thế giới đang thử thách quyết tâm đầu tư của đông đảo người dân. Việc siết các công ty bất động sản, điều tra tham nhũng và thắt chặt tín dụng đã đẩy chỉ số VN Index giảm 36% trong năm nay, khiến chứng khoán Việt Nam có chỉ số hoạt động hiệu quả kém nhất thế giới, dẫn đầu là các ngân hàng và công ty bất động sản. Trong khi một số nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy cơ hội mua vào, cuộc khủng hoảng đang ảnh hưởng đến tầng lớp trung lưu Việt Nam kể từ năm 2002.

.

---- "Ông lớn" bất động sản bán giá cắt lỗ, nhà đầu cơ tháo chạy thoát nợ. Theo Báo Xây Dựng. Làn sóng giảm giá bất động sản được dự báo sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm, đã có doanh nghiệp bất động sản chiết khấu sâu tới 40% giá trị sản phẩm. Báo cáo thị trường bất động sản của nhiều đơn vị nghiên cứu công bố gần đây cho thấy, từ tháng 4 năm nay các dự án bất động sản mới và các dòng sản phẩm khác trong thị trường có sự giảm thanh khoản một cách bất ngờ. Có đơn vị nghiên cứu đánh giá việc thanh khoản này giảm trên 60%, đặc biệt có những dự án thanh khoản giảm trên 80%.

.

---- Phụ nữ TP.SG kết hôn trễ nhất nước: Trung bình 29 tuổi mới kết hôn lần đầu, tỷ suất sinh thấp nhất nước. Theo Báo CafeF. Phụ nữ TP.SG cũng có tỷ suất sinh thấp nhất: trung bình mỗi người phụ nữ chỉ sinh 1,48 con. Theo Niên giám Thống kê 2021, tuổi kết hôn lần đầu trung bình trên cả nước năm 2021 là 26,2 tuổi. Nếu xét theo địa phương, TP. HCM là thành phố có độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình cao nhất, lên tới 29 tuổi; và tỷ số giới tính khi sinh hằng năm được duy trì ở mức từ 106 đến 107 trẻ trai/100 trẻ gái.

.

---- Hà Nội dưới mắt 1 thiếu nữ Nam Hàn.

Video dài 3:27 phút:



https://youtu.be/-MZjo-3Dn_E

.

---- HỎI 1: Có phải 84%% hãng Nhật Bản trong ngành sản xuất ở Châu Âu bị cuộc chiến ở Ukraine gây thiệt hại?

.

ĐÁP 1: Đúng thế, 83.7% nói thế. Bị văng miểng. Một cuộc khảo sát cho thấy, khoảng 77% các công ty Nhật Bản ở châu Âu nhận thấy hoạt động của họ bị ảnh hưởng bởi sự xâm lược của Nga vào Ukraine thông qua việc tăng giá năng lượng và lương thực cũng như sự gián đoạn trong công tác tiếp liệu.

.

Các nhà sản xuất cảm thấy tác động nặng nề hơn, với 83,7% trong lĩnh vực này cho biết hoạt động kinh doanh của họ đã bị thiệt hại do chiến tranh ở Ukraine, theo cuộc khảo sát trực tuyến với 1.445 công ty được thực hiện từ ngày 1 đến 26 tháng 9 do Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản thực hiện với các phản hồi hợp lệ từ 799 .

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/business/nearly-80-of-japanese-firms-in-europe-affected-by-ukraine-war

.

---- VẤN ĐỀ: Vai trò của luật sư trong các vụ án chính trị (Đặng Bích Phượng)

.

Vai trò của luật sư trong các vụ án chính trị

Đặng Bích Phượng

Báo Tiếng Dân - 22-11-2022

.

Trong vụ án xử blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, dàn luật sư có thể được coi là hùng hậu nhất thời bấy giờ – có tới 6 luật sư, trong đó có những luật sư là cựu quan chức như LS Trần Văn Tạo (nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM), LS Trần Quốc Thuận (nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội). Với ngần ấy luật sư, blogger Ba Sàm vẫn bị tạm giam tới hơn hai năm mới đưa ra xử. Và như một điều hiển nhiên, mọi lời bào chữa của các luật sư trong phiên tòa chẳng có ý nghĩa gì đối với hội đồng xét xử. Phiên tòa diễn ra mang tính hình thức là chính.



Tôi ngộ ra điều này từ rất sớm, nên thực sự không hy vọng tý gì về tác dụng của luật sư trong các vụ án chính trị. Không phải tôi chê trình độ luật sư ở VN kém, mà thực sự họ không thể làm gì được. Cho dù có thể thuê luật sư giỏi nhất thế giới sang VN cãi, họ cũng phải bó tay. Bản thân các luật sư cũng không có khả năng bảo vệ bản thân, làm sao bảo vệ cho thân chủ? Nhiều người phản đối, rằng có luật sư vẫn hơn chứ? Thì tôi có nói không cần luật sư đâu. Nhưng cần luật sư để làm gì thì phải cụ thể, và đừng ảo tưởng về việc các luật sư sẽ có cơ hội bảo vệ được công lý.



Bởi vậy khi một ai đó bị bắt, tôi cho rằng chỉ nên thuê duy nhất một luật sư. Và thuê luật sư không phải để bào chữa, mà chỉ để làm các thủ tục hành chính, thông tin liên lạc giữa thân chủ và gia đình của họ, phản ánh trung thực quá trình xét xử trong phiên tòa. Luật sư làm được thế là tốt lắm rồi, không mong gì hơn. Tôi rất ngạc nhiên khi phiên sơ thẩm xử Đoan Trang, có tới 6 luật sư. Tại sao phải cần nhiều luật sư đến vậy? Cứ bảo Lê Anh Hùng tâm thần, chứ tôi thấy cậu ta rất tỉnh, khi cuối cùng cũng từ chối luật sư sau hơn 4 năm bị giam cầm mới được đem ra xử.

.

Nhóm luật sư bào chữa cho cô Đoan Trang và gia đình. Nguồn: LS Đặng Đình Mạnh

.

Tôi là người thực tế, ngoài việc cho rằng một hay sáu luật sư tác dụng cũng không hơn gì nhau, thì tiền công trả cho luật sư cũng là một vấn đề. Với giá thuê luật sư trung bình là 30 triệu cho một luật sư/một phiên xử, chưa kể tiền xăng, xe đi lại trả riêng, thì số tiền thuê luật sư cũng khá lớn. Tiền của gia đình, hay của ai giúp đỡ thì cũng là tiền, không nên cho nó là một loại tiền chùa.

Luật sư cũng phải sống, nên không thể có chuyện bào chữa miễn phí mãi được. Khi họ nhận những vụ án chính trị, bản thân họ cũng là đối tượng bị các thế lực ngầm quấy nhiễu, đàn áp, cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng… lại là chữ nhưng, nếu luật sư chỉ thực hiện yêu cầu của thân chủ, là không cần bào chữa, chỉ đưa tin trung thực về phiên tòa, đảm bảo thông tin giữa thân chủ và gia đình họ, thì chắc cũng không gặp rắc rối gì nghiêm trọng?

Tôi chắc đề cập đến chuyện này, sẽ gây thù chuốc oán với nhiều người, hoặc nhiều người không đồng tình. Chỉ là thấy việc làm không có tác dụng, mà không chịu thay đổi, rút kinh nghiệm, cũng thấy bức xúc chớ bộ.

Bình Luận từ Facebook

Nguồn:

https://baotiengdan.com/2022/11/23/vai-tro-luat-su-trong-cac-vu-an-chinh-tri/

.

.