Giải Nobel y khoa trao cho nhà khoa học Thụy Điển Svante Paabo khám phá về nhân loại tiến hóa

- 1 luật sư của Trump nói sẽ hợp tác với Bộ Tư Pháp, tự thuê luật sư riêng, vì cơ nguy cản trở pháp lý

- Dân cử Mỹ bị đe dọa bạo lực tăng vọt.

- Quốc Hội Nga phê chuẩn sáp nhập 4 tình Ukraine vào Nga. Nga: Ukraine muốn gia nhập NATO là một trong những lý do khiến Nga xâm lược. Chính ủy quân sự vùng Khabarovsk của Nga bị sa thải vì 1/2 số người mới bị bắt lính không đủ sức khỏe để nhập ngũ.

- Tướng về hưu David Petraeus: Putin bắn hạt nhân, Mỹ và NATO sẽ xóa sổ quân lực Nga. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ H.R. McMaster: Putin bắn hạt nhân là tự sát. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ: vũ khí Mỹ đang giúp Ukraine chiến thắng Nga. Zelensky và Macron nói qua điện thoại, đồng thuận phản ứng cứng rắn chống Nga. Thủ tướng New Zealand: sẽ xét thêm trừng phạt Nga. 10 nước thành viên Liên Âu ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO (cần toàn bộ 30 nước đồng ý). Đức Giáo hoàng kêu gọi hòa bình Ukraine.

- DB Marjorie T. Greene (Cộng Hòa-GA) vu cáo Dân Chủ giết người Cộng Hòa, chụp mũ Dân Chủ là CS

- Colorado: 1 tay cướp có súng, phóng xe chạy, bị rượt, cầm súng đối đầu cảnh sát, bị bắn chết

- Dân số cao niên Nam California sẽ tăng, dân số những người dưới 65 tuổi sẽ giảm dần trong 40 năm tới.

- Oregon: 1 phụ nữ bí mật gọi 911, bí mật dẫn cảnh sát tới nơi cô, để bắt hung thủ đang bắt cóc cô

- Texas: ra tòa vì tình nghi giết 22 cụ bà đế cướp nữ trang, trong đó có cụ bà Lữ Thị Harris, 81 tuổi.

- HỎI 1: Lo sợ bầu cử giữa kỳ sẽ có kết quả chính phủ bế tắc? ĐÁP 1: Có tới 53% dân Mỹ lo sợ như thế.

- VẤN ĐỀ: Trung Quốc có thể dựa trên các lập luận của Nga đối với Ukraine để sáp nhập một số lãnh thổ của VN vào Trung Quốc - Trương Nhân Tuấn

QUẬN CAM (VB-3/10/2022) ---- Giải Nobel về sinh-vật-lý học (physiology) hay y học năm nay đã được trao cho nhà khoa học Thụy Điển Svante Paabo vì những khám phá của ông về sự tiến hóa của loài người. Thomas Perlmann, thư ký của Ủy ban Nobel, đã công bố người chiến thắng hôm thứ Hai tại Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Paabo đã dẫn đầu cuộc nghiên cứu so sánh bộ gen (genome) của người hiện đại và họ hàng gần nhất đã tuyệt chủng của chúng ta, các chủng loại người Neanderthal và người Denisovan, cho thấy rằng có sự pha trộn giữa các loài với nhau.

Bản thông báo về giải Nobel viết: "Nghiên cứu tinh vi của Paabo đã tạo ra một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới: cổ sinh học (paleogenomics). Bằng cách tiết lộ những khác biệt về gen giúp phân biệt tất cả con người còn sống với những người hominin đã tuyệt chủng, khám phá của ông cung cấp cơ sở để khám phá điều gì khiến chúng ta trở thành con người độc nhất vô nhị."

Giải thưởng gồm tiền mặt trị giá 10 triệu Swedish kronor (gần 900.000 đô la) và sẽ được trao vào ngày 10 tháng 12. Giải thưởng y học mở đầu cho một tuần công bố giải Nobel. Với thứ Ba là giải vật lý, hóa học vào thứ Tư và văn học vào thứ Năm. Giải Nobel Hòa bình năm 2022 sẽ được công bố vào thứ Sáu và giải thưởng kinh tế vào ngày 10 tháng 10.

---- Một luật sư của Trump nói sẽ hợp tác với Bộ Tư Pháp, và luật sư này đã thuê luật sư bảo vệ vì có thể đã bi lỗi khai gian. Ít nhất một thành viên trong nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump đã thuê luật sư riêng - và 1 luật sư khác của Trump cũng có thể sẽ làm theo, theo báo The Washington Post.

Hai luật sư của Trump là Christina Bobb và Evan Corcoran đã khẳng định với Bộ Tư pháp, khi trả lời 1 trát đòi gửi hồi tháng 5/2022, rằng Trump đã bàn giao tất cả các hồ sơ mật mà Trump đã mang về dinh thự Mar-a-Lago. Nhưng công tố viên nói phúc đáp của 2 luật sư là "không đầy đủ" vì sau khi FBI lục soát đã tìm thấy thêm tài liệu tại Mar-a-Lago và như thế, trả lời của 2 luật sư là bằng chứng về "hành vi cản trở pháp lý" khi phúc đáp trát đòi nộp hồ sơ.

Bobb kể từ đó đã phải thuê luật sư riêng cho cô, đó là cựu công tố viên John Lauro có trụ sở tại Florida và "nói với các đồng minh của Trump rằng cô sẵn sàng hợp tác và để Bộ Tư pháp phỏng vấn." Các đồng nghiệp tương tự cũng thúc giục Corcoran thuê một luật sư bào chữa hình sự vì rõ ràng 2 luật sư đã trả lời sai sự thật đối với trát đòi nộp hồ sơ, nhưng Corcoran nói điều đó là không cần thiết.

Bobb đã ký một văn bản khẳng định Trump đã bàn giao "tất cả các tài liệu đáp ứng được trát đòi nộp" sau một "cuộc tìm kiếm siêng năng" của chính cô. Corcoran sau đó đã gặp các quan chức Bộ Tư Pháp và đưa ra tuyên bố tương tự. Các nhà điều tra cuối cùng đã tìm thấy thêm bằng chứng cho thấy có thêm tài liệu mật giấu tại Mar-a-Lago và rồi phải xin và thực hiện 1 lệnh khám xét cơ sở vào tháng 8/2022.

"Christina Bobb và Evan Corcoran cần luật sư hình sự bảo vệ riêng họ", cựu tổng thanh tra Bộ Tư Pháp Michael Bromwich đã tweet, trích dẫn "nhiều lời trình bày sai lệch" của họ đối với Bộ.

Thế là Trump lạnh cẳng, khi các luật sư của Trump đối mặt với nguy cơ pháp lý tiềm ẩn, và sẽ phải hợp tác với Bộ Tư Pháp. Trump đã khó khăn tìm một luật sư ưu tú, cuối cùng đã thuê cựu Tổng tư vấn Florida Chris Kise, người từng đại diện cho một thành viên trong chính quyền của nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, trả trước cho Kise 3 triệu đô la từ số tiền quyên góp cho ủy ban PAC.

Thế nhưng, có vẻ như Kise đang bị Trump cho ra rìa vì các lời cố vấn đòi làm dịu vấn đề thay vì hung hăng. Chỉ vài tuần sau khi gia nhập nhóm pháp lý của Trump, CNN đã viết rằng Kise đã phải ngồi bên lề. Mặc dù tên của ông đã xuất hiện trong nhiều hồ sơ tòa án, nhưng ông đã không ký vào hồ sơ đấu tranh của nhóm Trump để hỏi về động cơ của Bộ Tư Pháp hồi tuần trước. Tờ WP đưa tin rằng Kise hiện không có khả năng đóng vai trò công khai trong vụ Mar-a-Lago, mặc dù Kise sẽ tiếp tục giúp Trump giải quyết "các vấn đề pháp lý khác của Trump."

----- Báo New York Times ghi rằng, các nhà lập pháp lo ngại về "sự gia tăng" của các mối đe dọa bạo lực và các cuộc đối đầu trực tiếp. Thượng nghị sĩ Susan Collins của Maine, một đảng viên Đảng Cộng hòa, nói với NY Times: "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một thượng nghị sĩ hoặc thành viên Hạ viện bị giết." Đã có 3 người vào tù và có thêm nhiều người nữa cũng có thể vào tù vì đe dọa bạo lực với TNS Collins; trong một trường hợp, ai đó đã phá vỡ một cửa sổ nhà của bà.

TNS Collins nói: “Những gì bắt đầu với các cuộc điện thoại chửi mắng giờ đây đang chuyển thành các mối đe dọa bạo lực và là bạo lực thực sự.” Các mối đe dọa được ghi nhận đối với các nhà lập pháp, hồi năm ngoái, đã tăng hơn 10 lần so với giai đoạn trước khi Donald Trump được bầu làm tổng thống.

Nhiều dân cử khác cũng bị đe dọa. Một người đàn ông đã xuất hiện bên ngoài nhà Dân Biểu Pramila Jayapal, tay cầm súng hò hét. Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) đã bị đe dọa và quấy rối gần như liên tục." Trong khi các nhà lãnh đạo Bạch Ốc và Thượng viện có cận vệ đi theo, nhiều dân cử khác phải xin bảo vệ từ cảnh sát thủ đô. Như Dân biểu AOC, nhiều năm nay xin bảo vệ từ Cảnh sát Capitol, nhưng cũng phải chi hơn $120,000 để thêm bảo vệ kể từ năm ngoái.

Theo báo Vanity Fair, các nhân viên bầu cử cũng bị đe dọa ngày càng nhiều, và các quan chức nói rằng những lo ngại về an toàn có thể dẫn đến tình trạng thiếu nhân viên. Trong khi đó, nhiều lãnh tụ vẫn xách động hung hăng, như Trump hôm thứ Sáu nói rằng Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell có một "điều ước được chết" -- có thể hiểu mơ hồ là lời xách động ám sát.

---- Viện Duma (Quốc Hội Nga) đã đồng thuận phê chuẩn việc sáp nhập 4 vùng Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia, vào Liên bang Nga hôm thứ Hai. Vào ngày 30/9/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thỏa thuận để sáp nhập 4 nơi này, và Tòa án Hiến pháp Nga vào ngày 2/10 đã xác định rằng sáp nhập là hợp hiến.

Theo tài liệu, ranh giới của bốn khu vực giáp với lãnh thổ của các quốc gia khác tạo thành biên giới quốc gia của Nga. Các chính phủ DPR và LPR được yêu cầu hoạt động cho đến khi một văn phòng mới của những người đứng đầu quyền lực được thành lập, trong khi Kherson và Zaporizhzhia được yêu cầu hành động theo luật pháp Nga.

---- Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai nói Nga sẽ theo dõi chặt chẽ yêu cầu của Ukraine về việc gia nhập NATO trong một thủ tục khẩn cấp sẽ diễn ra như thế nào. Quan chức Nga nhấn mạnh rằng việc Kiev muốn gia nhập NATO là một trong những lý do khiến Nga tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Peskov nói rằng các thành viên liên minh quân sự phương Tây đã có phản ứng trái chiều đối với yêu cầu của Ukraine, với một số người ủng hộ việc gia nhập được đẩy nhanh, và những người khác phản đối điều đó.

---- Chính ủy quân sự vùng Khabarovsk của Nga đã bị sa thải sau khi một nửa số người mới bị bắt lính từ tình của ông bị coi là không đủ sức khỏe để nhập ngũ, theo lời thống đốc khu vực cho biết hôm thứ Hai. Mikhail Degtyarev, thống đốc vùng Khabarovsk ở Viễn Đông của Nga, cho biết trong một video trên Telegram: “Trong 10 ngày, hàng nghìn người của chúng tôi đã nhận được giấy triệu tập và đến văn phòng nghĩa vụ quân sự, nhưng chúng tôi trả họ về nhà vì họ không đủ tiêu chuẩn tuyển chọn để nhập ngũ”. Degtyarev nói thêm rằng sa thải chính ủy Yuri Laiko sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch huy động rộng hơn mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh.

---- Tướng về hưu David Petraeus (cựu Giám đốc CIA) hôm Chủ nhật nói trên đài ABC, dự đoán rằng Mỹ cùng với các đồng minh NATO sẽ "xóa sổ" (take out) lực lượng Nga nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến chống lại Ukraine.

.

Petraeus nói rằng các cường quốc phương Tây phải xem xét các mối đe dọa vũ khí hạt nhân của Nga một cách nghiêm túc, lưu ý nhận xét gần đây của Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan rằng các quan chức Mỹ đã cảnh báo Moscow về "hậu quả thảm khốc" nếu Điện Kremlin triển khai vũ khí hạt nhân.

Khi phóng viên ABC hỏi thêm, Tướng Petraeus nói: “À, một lần nữa, tôi đã cố tình không nói chuyện này với Jake. Ý tôi là, chỉ để cung cấp cho bạn một giả thuyết, chúng tôi sẽ đáp trả bằng cách lãnh đạo một NATO, một nỗ lực tập thể, sẽ tiêu diệt tất cả quân lực quy ước của Nga mà chúng tôi có thể nhìn thấy và xác định trên chiến trường ở Ukraine cũng như ở Crimea và mọi tàu trong Biển Đen.”

---- Cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ H.R. McMaster hôm Chủ nhật cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin không nên thực hiện lời đe dọa tấn công hạt nhân, nói rằng đó sẽ là một “vũ khí tự sát”. McMaster, một trung tướng quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, người từng là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời cựu Tổng thống Trump, cũng nói với Margaret Brennan của CBS trên “Face the Nation” rằng bất chấp những lời đe dọa của Putin, thế giới phương Tây không cần phải đáp trả bằng sự leo thang tương tự.

“Tôi nghĩ rằng thông điệp gửi tới [Putin] là nếu bạn sử dụng vũ khí hạt nhân, đó là vũ khí tự sát,” McMaster nói và nói thêm rằng “phản ứng từ NATO và Hoa Kỳ không nhất thiết phải sử dụng vũ khí hạt nhân”.

---- Hôm Chủ nhật, Đức Giáo hoàng Francis đã mời gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông kêu gọi Putin "chấm dứt vòng xoáy bạo lực và chết chóc này", đồng thời khuyên Zelensky cởi mở với những đề nghị nghiêm túc về hòa bình. Giáo hoàng cũng cho biết cộng đồng quốc tế phải nỗ lực để giúp hai quốc gia đi đến bàn đàm phán "mà không để mình bị lôi kéo vào những leo thang nguy hiểm."

---- Nhà đàm phán hòa bình Ukraine và là cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, cho biết 10 thành viên của Liên Âu đã nói ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO: "Chúng tôi biết ơn sự lãnh đạo và trách nhiệm. Lịch sử đang được tạo nên ngày hôm nay." Hôm thứ Sáu, Zelensky thông báo Kiev đang nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong một thủ tục hỏa tốc. Vấn đề là cần đồng thuận từ 30 nước thành viên NATO.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật rằng quân Ukraine đang chống đỡ thành công các bước tiến của Nga với sự trợ giúp từ vũ khí mà Hoa Kỳ và các đồng minh gửi tới đất nước.

Ông nói về cuộc phản công của Kiev ở Donbas: "Đó không chỉ là về thiết bị mà bạn có. Đó là về cách bạn sử dụng thiết bị đó, cách bạn đồng bộ hóa mọi thứ với nhau để tạo ra hiệu ứng chiến trường mà sau đó có thể tạo ra cơ hội. Những gì chúng ta đang thấy bây giờ là một loại thay đổi trong động lực chiến trường." Trước đó, vào ngày Chủ nhật, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố chiến thắng tại thị trấn chiến lược Lyman ở Donetsk.---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói chuyện qua điện thoại hôm Chủ nhật về cuộc chiến do Nga xâm lược Ukraine, theo văn phòng của Zelensky thông báo.Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về "vụ bắt chẹt hạt nhân" của Nga, nhấn mạnh sự cần thiết phải phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị pháo kích nhiều lần kể từ khi Nga xâm lược. Hai bên cũng đồng thuận về sự cần thiết của một phản ứng "cứng rắn, hợp nhất" đối với việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine ở Donbas.---- Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói chính phủ của bà đang xem xét thêm các biện pháp trừng phạt Nga sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 tình Ukraine. Ardern nói với Morning Report: “Chúng tôi đã tiếp tục xem xét lại các biện pháp trừng phạt mà chúng tôi đang áp dụng đối với những cá nhân có thể có ảnh hưởng nhưng cũng như hàng hóa và dịch vụ."Quyết định về các biện pháp trừng phạt mới có thể được đưa ra sau hai tuần, với viện trợ quân sự có thể được đưa ra sau đó trong tương lai. Hôm thứ Bảy, Australia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và cấm đi lại đối với 28 người "phe ly khai, bộ trưởng và quan chức cấp cao do Nga chỉ định", bao gồm cả những người tham gia vào "các hành động bất hợp pháp của Nga ở Ukraine thông qua trưng cầu dân ý giả mạo, thông tin sai lệch và đe dọa."---- Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) đã vu cáo rằng đảng Dân chủ sát hại đảng viên Cộng hòa trong "các vụ giết người" mà bà nói đang được tiến hành. Greene nói tại cuộc biểu tình của Donald Trump ở Warren, Michigan, vào tối thứ Bảy: “Tôi sẽ không nói nặng lời với tất cả các bạn. Đảng Dân chủ muốn đảng Cộng hòa chết, và họ đã bắt đầu các vụ giết người."Để hỗ trợ cho lời vu cáo, Greene đã trích dẫn một câu chuyện tội phạm ở North Dakota gần đây về một người đàn ông say xỉn bị cáo buộc “có tranh cãi chính trị với [một] người đi bộ”, đâm vào người đi bộ bằng một chiếc xe hơi, và sau đó tuyên bố người đi bộ là “một phần của đảng Cộng hòa nhóm cực đoan,” theo tài liệu của tòa án.Rồi lại chụp nón cối. Trong bài phát biểu của mình, Greene nói thêm rằng Tổng thống Joe Biden “đã tuyên bố mọi người Mỹ yêu tự do đều là kẻ thù của nhà nước”. Greene kết luận: “Nhưng dưới thời đảng Cộng hòa, chúng tôi sẽ lấy lại đất nước của mình từ tay những người Cộng sản đã đánh cắp nó và muốn chúng tôi biến mất."---- Cảnh sát thị trấn Aurora, Colorado đã bắn chết một nam nghi phạm cướp mà họ cho biết đã đe dọa họ bằng súng sau một cuộc rượt đuổi bằng xe kết thúc tại Sân bay Quốc tế Denver hôm thứ Bảy. Cảnh sát trưởng của Denver, Ron Thomas, cho biết 2 nam nghi phạm đã cướp một cửa hàng 7-Eleven ở Aurora vào khoảng 2 giờ sáng thứ Bảy trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc SUV nhỏ màu đen.Khoảng 5 giờ sáng, cảnh sát Aurora đã nhìn thấy và bắt đầu truy đuổi chiếc xe về phía sân bay Denver, thực hiện một kỹ thuật làm chiếc SUV gặp nạn. Thomas nói: "Chúng tôi hiểu rằng một cuộc truy đuổi ở tốc độ cao vốn rất nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi muốn kết thúc những việc đó càng nhanh càng tốt khi có thể an toàn. Tôi nghĩ những cảnh sát đó tin rằng vị trí hẻo lánh này là nơi an toàn để làm xe nghi can hết chạy."Thomas cho biết nghi phạm lái xe đã rút 1 khẩu súng dài và đe dọa bắn, làm 3 cảnh sát Aurora bắn nghi phạm. Cấp cứu y tế của Denver đến, nhưng nghi phạm đã chết tại hiện trường. Nghi can thứ hai đã bị bắt. Một cảnh sát Aurora bị thương trong vụ va chạm. Không cảnh sát nào bị thương vì nổ súng.---- Thống kê dự đoán dân số cao niên của Nam California (theo định nghĩa là 11 quận phía nam: Imperial, Inyo, Los Angeles, Mono, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara và Ventura) sẽ tăng 1,2 triệu người vào năm 2030 và thêm 852.000 người trong thập niên sau đó. Trong khi đó, dân số những người dưới 65 tuổi sẽ giảm dần trong 40 năm tới. Vào năm 2060, các dự báo cho thấy, sẽ có gần 5,5 triệu người trên 65 tuổi, hay 29% tổng dân số của khu vực.

Khi cư dân khu vực già đi, các lựa chọn nhà ở sẽ thay đổi, với một số người cao niên cần được hỗ trợ nhiều hơn trong nhà của họ, và những người khác có thu nhập cố định sẽ gặp khó khăn về tài chính.

Cuộc sống chung giữa các thế hệ sẽ phổ biến hơn, đôi khi họ hàng cùng dọn đến để chia sẻ trách nhiệm và chi phí, đôi khi có những người cao niên thuê phòng cho những người không phải là thành viên trong gia đình để đổi lấy sự giúp đỡ xung quanh nhà. Chia phòng và sống chung sẽ trở nên thông thường hơn.

---- Một phụ nữ Oregon đã gọi 911 và bí mật dẫn cảnh sát tới vị trí của cô, để bắt người đàn ông đang bắt cóc cô, theo lời cảnh sát Quận Marion. Khởi đầu là hôm thứ Tư bên ngoài một trạm xăng ở Salem, Oregon, vào khoảng 5 giờ chiều. Khi người phụ nữ đang rời đi, cô thấy một người đàn ông đã lao vào xe của cô và không chịu ra ngoài.

Theo Cảnh sát Quận Marion, cô nhanh chóng bấm số 911 trước khi giấu điện thoại vào ví và không tắt. Khi lái xe, cô gọi tên những đường phố mà cô đang lái đi qua. Nhân viên tổng đài 911 cho biết đã nghe người phụ nữ nói với ai đó những câu như "Hãy ra khỏi xe của tôi" và "Đừng chạm vào tôi." Cảnh sát đã chặn xe với cả 2 người tại một nhà hàng ở Salem.

Nghi phạm tên Danniel Anderson, 40 tuổi, đã bị bắt và bị truy tố tội bắt cóc và quấy rối cấp độ một. Người phụ nữ không bị thương. Cảnh sát khen ngợi sự nhanh trí của người phụ nữ - cũng như công việc của người điều phối điện thoại tổng đài - đã chỉ đường cho cảnh sát tới cứu cô.

---- Billy Chemirmir, 49 tuổi, ra tòa hôm thứ Hai tại Dallas vì bị nghi ngờ giết chết 22 cụ bà cao niên để cướp đồ trang sức.Các cáo buộc chống lại Chemirmir ngày càng tăng trong những năm sau vụ bắt giữ năm 2018 của y, khi cảnh sát khắp khu vực Dallas điều tra lại cái chết của những cụ bà cao niên được coi là chết tự nhiên, mặc dù các gia đình đã cảnh báo về việc đồ trang sức bị mất tích.

Chemirmir, người duy trì sự vô tội của mình, đã bị kết án vào tháng 4/2022 về tội giết người trong cái chếtvì ngộp thở của bà Lữ Thị Harris, 81 tuổi và bị kết án tù chung thân không ân xá. Chính sự sống sót của cụ bà Mary Annis Bartel sau một cuộc tấn công vào tháng 3 năm 2018 đã khiến việc bắt giữ Chemirmir được khởi động. Bartel, 91 tuổi vào thời điểm đó, nói với cảnh sát rằng một người đàn ông đã cố gắng vào căn hộ của cụ tại một cộng đồng sống độc lập dành cho người cao niên, cố gắng dùng gối đè lên cụ và lấy đồ trang sức của cụ.

Trước khi Bartel qua đời vào năm 2020, cụ bà đã mô tả vụ tấn công trong một cuộc phỏng vấn được thu băng được phát tại các phiên tòa trước đó của Chemirmir. Cụ cho biết ngay khi mở cửa và nhìn thấy một người đàn ông đeo găng tay cao su màu xanh lá cây, cụ biết mình đang gặp "nguy hiểm nghiêm trọng".

Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy Chemirmir vào ngày hôm sau trong bãi đậu xe của khu chung cư của y. Y đang cầm đồ trang sức và tiền mặt, và vừa vứt bỏ một hộp đồ trang sức lớn màu đỏ. Các vật liệu trong hộp dẫn họ đến nhà của Harris, người được tìm thấy đã chết trong phòng ngủ của cụ bà, vết son môi lem trên gối.

Tại phiên tòa xét xử, các công tố viên đưa ra bằng chứng cho thấy cụ bà Harris và Chemirmir đang trả phòng cùng lúc tại một cửa hàng Walmart chỉ vài giờ trước khi cụ được phát hiện đã chết. Trong một cuộc phỏng vấn video với cảnh sát, Chemirmir nói với một thám tử rằng anh ta kiếm tiền bằng cách mua và bán đồ trang sức, và anh ta cũng đã từng làm việc như một người chăm sóc và một nhân viên bảo vệ.

Hầu hết các nạn nhân của Chemirmir sống trong các căn hộ tại các cộng đồng sống độc lập dành cho người lớn tuổi. Những người phụ nữ mà anh ta bị buộc tội giết trong nhà riêng trong đó có góa phụ của một người đàn ông mà y đã chăm sóc trong khi làm người chăm sóc tại nhà.

---- HỎI 1: Lo sợ bầu cử giữa kỳ sẽ có kết quả chính phủ bế tắc?

ĐÁP 1: Có tới 53% dân Mỹ lo sợ như thế. Hơn một nửa số người Mỹ trong một cuộc thăm dò mới cho biết họ lo lắng rằng cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ dẫn đến sự bế tắc của chính phủ. Một cuộc thăm dò của Axios-Ipsos được công bố vào thứ Bảy cho thấy rằng 53% lo ngại về khả năng chính phủ bị chia rẽ và bế tắc sau cuộc bầu cử vào tháng 11. Cuộc thăm dò xác định chính phủ bị chia rẽ là quyền kiểm soát phân chia của Quốc hội - với một đảng nắm giữ Hạ viện và một đảng khác nắm giữ Thượng viện.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/campaign/3670567-majority-of-americans-worried-midterms-will-result-in-government-gridlock-poll/

---- VẤN ĐỀ: Trung Quốc có thể dựa trên các lập luận của Nga đối với Ukraine để sáp nhập một số lãnh thổ của VN vào Trung Quốc - Trương Nhân Tuấn

Trung Quốc có thể dựa trên các lập luận của Nga đối với Ukraine để sáp nhập một số lãnh thổ của VN vào Trung Quốc

Trương Nhân Tuấn - 1/10/2022

Đúng như tôi dự đoán vài hôm trước, Putin làm thủ tục sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga, sau đó lên tiếng đề nghị ngừng bắn và đàm phán. Đây là một thủ thuật “cổ điển” của Nga. Nhiều “enclave” của Nga (Transnistrie, Ossétie…) đã chiếm được bằng phương cách tương tự như vậy.



Cuộc bỏ phiếu ở Hội đồng bảo an LHQ kết quả biết trước vì Nga sẽ bỏ phiếu “Veto”. Ấn Độ và Trung Quốc bỏ phiếu trắng nhưng ý kiến của hai cường quốc này lại quan trọng. Ấn Độ chủ trương “hai bên ngừng bắn và đối thoại”. Trung Quốc cũng có ý kiến tương tự.



Như tôi dự đoán trong bài viết hôm kia, mục đích “ngừng bắn và đàm phán” của Putin nhằm làm thỏa mãn yêu sách của Ấn Độ và Trung Quốc. Mà thực ra, nếu ta suy nghĩ sâu thêm, chính Ấn Độ và Trung Quốc đã đưa tay kéo Putin, một người đang chết mệt ra khỏi vũng lầy. Ngừng bắn vào lúc này Putin là phía chiến thắng. Bởi vì quân Nga cần thời gian để “tái phối trí” tiền phương và củng cố hậu cần.

Theo tôi chiến tranh sẽ không dễ dàng chấm dứt sau lời kêu gọi “ngừng bắn và đàm phán” của Putin.

Bằng mọi cách Zelensky sẽ thúc đẩy chiến sự để giành lại lãnh thổ.

Thắng hay bại của Zelensky trong cuộc chiến, sẽ tùy thuộc vào viện trợ của Mỹ và EU. Mỹ vừa thông qua thêm một “gói” viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm các hệ thống HIMARS. Hiện thời quân Ukraine đang chiến thắng ở khu vực Donetsk. Ở thành phố Lyman quân Nga đang bị bao vây. (Nếu sử dụng bom N thì Putin sẽ sử dụng ở đây để giải vây cho quân Nga).



Như tôi đã nói hôm kia, biên giới của NATO từ nay sẽ mở rộng về phía đông. Không chỉ các giàn hỏa tiễn phòng không (như Patriot) của NATO sẽ đặt ở biên giới Ukraine và Nga mà còn có các lực lượng bộ binh và thiết giáp. Khả năng này rất có thể sẽ xảy ra, cách này hay cách khác.

Nếu không vào được NATO do thủ tục đồng thuận của tất cả (vì sự chống đối của một vài quốc gia thân Nga) thì Ukraine có thể gia nhập vào một liên minh quân sự mới, bao gồm Mỹ, Anh, các quốc gia Bắc Âu, Baltic và Ba Lan. Các quốc gia Bắc Âu, Baltic và Ba Lan có cùng một lo ngại. Putin sẽ không ngừng lại ở Ukraine mà sẽ mở mặt trận qua hướng khác, Bắc Âu và Baltic, không loại trừ Ba Lan.

Phản ứng của các quốc gia thuộc “liên minh quân sự hỗ tương với Nga” cũng tương tự. Họ cũng lo ngại lan vào tình trạng của Ukraine. Các quyết định của Putin (về chiến tranh cũng như việc sáp nhập lãnh thổ của Ukraine) không thuyết phục được họ. Hiệp ước này sẽ vô hiệu lực nếu Putin đồng hóa việc “giải phóng lãnh thổ” của Zelensky với hành vi tấn công vào lãnh thổ nước Nga.

Hiện thời Kazakstan là quốc gia (cựu LX) dễ lâm vào tình trạng của Ukraine. Vì vậy ta không ngạc nhiên khi thấy tổng thống xứ này nghiêng về TQ để tìm thế đối trọng.

Theo tôi, Đại hội đồng LHQ kỳ họp sắp tới sẽ có Nghị quyết lên án các việc “trưng cầu dân ý dỏm” và việc sáp nhập lãnh thổ của Ukraine. Ta thấy số quốc gia ủng hộ Ukraine ban đầu áp đảo, nhưng con số ngày càng sụt giảm. Hy vọng kỳ bỏ phiếu tới Ukraine sẽ được sự ủng hộ của đại đa số. Theo tôi, chúng ta cần theo dõi lá phiếu của Việt Nam. Trong chừng mực, TQ có thể dựa trên các lập luận của Nga (đối với Ukraine) để sáp nhập một số lãnh thổ của VN vào TQ.

.

.