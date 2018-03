Hiệu Trưởng Lừa Tiền, Bị Bắt

SAIGON -- Chuyện xảy ra ở Đắk Lắk... ông hiệu trưởng một trường Trung học cơ sở bị bắt vì lừa tiền... Khi giáo dục không còn là giáo dục.Báo Pháp Luật kể rằng Ông Huỳnh Bê (hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đã bị cơ quan công an bắt vì liên quan đến việc nhận tiền “chạy việc”.Ngày 28-3, tại trụ sở UBND xã Hòa An (huyện Krông Pắk), Công an huyện Krông Pắk đã đọc lệnh bắt ông Huỳnh Bê để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ông Bê bị người dân tố cáo nhận 300 triệu đồng để “chạy việc”.Sau đó ông Bê bị dẫn giải về nhà riêng tại thôn Thăng Tiến 1, xã Hòa An. Khám xét xong nhà riêng, công an dẫn giải ông Bê về Trường THCS Ngô Mây để tiếp tục khám xét.Bản tin ghi rằng trước đó, Công an huyện Krông Pắk nhận được đơn của bà CTL (trú huyện Krông Pắk) tố cáo ông Huỳnh Bê nhận 300 triệu đồng để xin việc cho con gái bà L. vào dạy tại Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk. Quá trình điều tra, ông Huỳnh Bê thừa nhận việc nhận tiền chạy việc nhưng bất thành và hiện chưa có tiền trả lại.Hiện nay ông Bê cũng bị một số người dân tố cáo nhận tiền chạy việc. Có nhiều giáo viên, nhân viên người nhà cũng đã gửi đơn tố cáo ông Bê nhận hàng trăm triệu đồng để có việc làm. Khi nhận tiền những người này, ông Bê chỉ ký “giấy vay tiền”, giấy nhận nợ”. Chỉ duy nhất bà L. là có “giấy biên nhận” nhận tiền chạy việc.Trong một vụ việc khác, hôm 14-3, ông Huỳnh Bê bị Công an huyện Krông Pắk triệu tập để điều tra việc “bớt xén” tiền lương của nhiều giáo viên hợp đồng tại trường. Theo đó, nhiều giáo viên hợp đồng tại đây có mức lương thực nhận thấp hơn rất nhiều so với số lương được chi trả.Trong khi đó, báo Công An ghi cụ thể một trường hợp, ông Hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng (tương đương hơn 13 ngàn đôla Mỹ) để giúp 1 người chạy vào dạy trường cao đẳng.Bản tin kể, do biết bà Chu Thị Long ở xã Ea Yông, huyện Krông Pắk có nhu cầu xin việc cho con gái nên ông Huỳnh Bê đã tiếp cận gia đình bà và nói có nhiều mối quan hệ nên hứa sẽ xin cho con gái bà vào dạy tại một trường cao đẳng ở tỉnh Đắk Lắk với mức giá 300 triệu đồng.Tin lời của ông Huỳnh Bê nên ngày 18-9-2016, bà Long đã đưa cho ông Huỳnh Bê số tiền 300 triệu đồng để “chạy việc” cho con mình. Sau khi đã nhận đủ số tiền, ông Bê có viết một “giấy nhận tiền với mục đích xin việc”. Tuy nhiên, sau gần 1 năm chờ đợi nhưng không thấy ông Bê lo được việc cho con mình, nên bà Long đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng ông Bê không trả. Sau đó, bà Long đã làm đơn tố cáo ông Huỳnh Bê gửi cơ quan công an.Sau khi nhận được đơn, Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Pắk đã mời ông Huỳnh Bê lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông Huỳnh Bê đã thừa nhận có nhận của bà Long số tiền 300 triệu đồng để chạy việc cho con gái bà Long.