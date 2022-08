Pháo binh Ukraine bắn vào tuyến phòng thủ của quân Nga, khởi đầu đợt tái chiếm miền Nam và miền Đông Ukraine.

- Biden lên kế hoạch bán Đài Loan 1,1 tỷ USD với 60 dàn phi đạn chống hạm và 100 dàn phi đạn không đối không

- Nhiều ứng cử viên Cộng hòa trở cờ, bỏ lập trường chống phá thai triệt để bất kể hiếp dâm và loạn luân

- Một số DB Cộng Hòa nộp sẵn các bản luận tội Joe Biden, hễ nắm đa số Hạ viện sau bầu cử 11/2022 là tới luôn

- Thẩm phán đồng ý cấp cho Bộ Tư pháp hồ sơ 40 trang để bác yêu cầu của Trump về "Giám sát đặc biệt"

- Trump đòi đưa Trump lên ngôi Tổng Thống Mỹ ngay vì Facebook dìm bản tin về cậu Hunter Biden

- Trump từng khoe đã chôm được hồ sơ mật về sinh hoạt giường chiếu của Tổng Thống Pháp Macron

- Timothy Thibault (đặc vụ cấp cao FBI, bị Cộng hòa tố dìm cuộc điều tra về Hunter Biden) đã từ chức.

- Lên Fox News, Mark Levin lỡ lời nói Trump ngu ngốc, liền nói Hillary Clinton sẽ lãnh 50 án chung thân

- Tony Ornato (Phụ tá giám đốc Sở Mật vụ và cựu phó chánh văn phòng của Trump) tuyên bố nghỉ hưu

- Bạch Ốc: TNS Graham hăm dọa "bạo loạn trên đường phố" là Cộng Hòa tự thú "chủ nghĩa bán phát xít"

- Trump muốn Giám sát đặc biệt về hồ sơ bị FBI tịch thu hơi trễ, vì FBI đã đọc và phân tích rồi

- Bạch Ốc: Joe Biden không hề được thông báo về các tài liệu mà FBI tịch thu từ trận bố ráp ở Mar-a-Lago.

- Thẩm phán: Thống đốc tiểu bang Georgia Brian Kemp phải ra khai ở đại bồi thẩm đoàn về bầu cử 2020

- Đại hội Đảng CSTQ sẽ bắt đầu từ 16/10/2022, dự kiến Tập Cận Bình sẽ vẫn giữ ngôi cao nhất

- Anh: quân Ukraine đã chọc thủng nhiều điểm phòng thủ của Nga trong trận tái chiếm Kherson. Mỹ: Iran đã gửi lô máy bay không người lái chiến đấu đầu tiên tới Nga, nhưng thử nghiệm trở ngại. Cao Ủy Liên Âu: tình hình hiện tại ở Ukraine không được cải thiện. Nga pháo kích vào thành phố Kharkiv của Ukraine, làm 4 dân thường chết và 4 người khác bị thương.

- Quân Ukraine tấn công tái chiếm theo nhiều hướng. Quân Ukraine tấn công thị trấn Nova Kakhovka nơi Nga chiếm đóng. 1 cựu Dân biểu Ukraine hợp tác với Nga bị ám sát ở nhà riêng, vợ cũng bị giết

- Mỹ: Putin sẽ thất bại trong việc tuyển thêm hơn 130.000 quân

- Biden sẽ diễn văn quan trọng vào Thứ Năm: nền dân chủ của Mỹ đang bị đe dọa

- 1 cụ chết tại 1 nhà dưỡng lão ở San Mateo (California) vì bị cho uống nước rửa chén thay vì nước trái cây.

- nam Cali: 1 cầu thủ bóng bầu duc 15 tuổi của Trung học Agoura qua đời vì biến chứng y khoa

- Connecticut: một nữ bưu tín viên cứu một phụ nữ đang chạy trốn khỏi người bạn trai bạo hành

- Quận San Bernardino (giáp biên Quận Cam, California) bầu phiếu ngày 8/11/2022: nên ly khai California?

- 11,1% người Texas mới là tới từ California - nhiều nhất so với bất kỳ tiểu bang nào khác.

- Bắc Ninh: Nổ đường ống khí, 34 công nhân bị thương.

- Doanh thu du lịch lữ hành tháng 8 tăng gấp 65,4 lần.

- Nghịch lý: VN giảm hơn 48 nghìn giáo viên nhưng tăng 2,5 triệu học sinh.

- Bình quân mỗi tháng có 13.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

- HỎI 1: Tuyển dụng vẫn tăng, nhưng chậm lại? ĐÁP 1: Theo lời các giám đốc tài chính.

- HỎI 2: Hàng không Việt bày trò moi thêm tiền hành khách Hàn Quốc? ĐÁP 2: Bản tin KBS từ Seoul toàn văn như sau.

QUẬN CAM (30/8/2022) ---- Bắc Ninh: Nổ đường ống khí, 34 công nhân bị thương. Theo Báo Thanh Niên. Một vụ nổ đường ống khí xảy ra tại tầng 3 một công ty Hàn Quốc đóng tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn (Bắc Ninh) khiến 34 người bị thương. Cụ thể, khoảng 9 giờ 10 ngày 30.8, vụ nổ đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng 3 của Công ty TNHH Seojin Auto (Hàn Quốc), đóng tại Lô J5 thuộc Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn (P.Tân Hồng, TP.Từ Sơn, Bắc Ninh).

---- Bản tin Reuters ghi rằng chính quyền Biden có kế hoạch yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ thông qua khoản bán vũ khí ước tính 1,1 tỷ USD cho Đài Loan, bao gồm 60 dàn phi đạn chống hạm và 100 dàn phi đạn không đối không, theo báo Politico.

.

Chính quyền Joe Biden và các nhà lập pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh sự hỗ trợ liên tục của họ đối với chính phủ Đài Loan và chi tiết về những hạng mục trong lộ trình phê duyệt đối với Đài Loan có thể được công bố trong vài tuần hoặc vài tháng tới, theo Reuters.

.

---- Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ bắt đầu vào ngày 16/10/2022, theo truyền thông nhà nước đưa ra hôm thứ Ba, khi 2.300 đại biểu từ khắp cả nước sẽ tập trung tại Bắc Kinh để bầu ra các cơ quan cao nhất của chính phủ.

.

Nhiều người tin rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ vẫn là nhà lãnh đạo đất nước với tư cách là tổng bí thư của ĐCSTQ hoặc được bầu làm chủ tịch mới của đảng, phục hồi chức danh không được sử dụng kể từ năm 1982.

.

---- Cộng hòa lên kế hoạch rằng nếu họ chiếm đa số Hạ viện sau bầu cử giữa kỳ 11/2022, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của họ vào năm tới sẽ là luận tội Tổng thống Biden. Một số Dân biểu Cộng Hòa cao cấp -- trong đó có DB Bob Good (R-Va.) -- đã nộp các bản văn luận tội trong Quốc hội hiện tại chống lại tổng thống Biden. Họ tố cáo Biden phạm "tội ác nghiêm trọng" về các vấn đề liên quan rào biên giới chống di dân, về cách chống đại dịch COVID-19, và về việc rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan.

.

Những bản văn đó không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh sáng, khi đảng Dân chủ còn nắm quyền kiểm soát Hạ Viện. Nhưng nếu Cộng hòa ​​sẽ giành được đa số Hạ viện vào giữa nhiệm kỳ, và các tiên đoán cho thấy họ nhiều phần sẽ nắm đa số, Cộng Hòa muốn gây rối để lật đổ một tổng thống mà họ cho là không phù hợp. DB Bob Good còn cho rằng Biden cố ý mở cửa biên giới đón di dân lậu.

.

---- Thẩm phán Aileen M. Cannon hôm Thứ Hai đã đồng ý cấp cho Bộ Tư pháp một hồ sơ tóm tắt dài tới 40 trang để bác bỏ yêu cầu của Trump về việc sử dụng một "Giám sát đặc biệt" để xử lý các tài liệu mật tịch thu từ trận bố ráp dinh thự Mar-a-Lago, cùng với việc trả lại "một số tài sản [giấy tờ]” mà Trump nói là của Trump.

.

Các trang tóm tắt này dự kiến sẽ đưa ra quan điểm của Bộ Tư Pháp và thậm chí có thể tiết lộ thêm thông tin xung quanh cuộc bố ráp sau khi Juan Antonio Gonzalez (Biện lý khu vực Southern District of Florida) yêu cầu gia hạn “để giải quyết thỏa đáng các vấn đề pháp lý và thực tế được nêu ra. ”

.

---- Hôm thứ Ba 30/8/2022, CBS News loan tin rằng Timothy Thibault, một đặc vụ cấp cao của FBI bị đảng Cộng hòa tố cáo thiên vị trong cuộc điều tra về Hunter Biden (con trai của Joe Biden) đã từ chức.

.

CBS loan tin: "Thibault, người làm việc trong trụ sở FBI ở thủ đô, gần đây đã bị loại khỏi vị trí phụ tá đặc vụ phụ trách Văn phòng Washington Field của FBI, khu vực bao gồm toàn bộ thủ đô DC và phía Bắc Virginia. Thibault đã bị Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley tố cáo đầu năm nay về 'hành vi không đúng đắn' trong cuộc điều tra Hunter Biden, cáo buộc rằng Thibault đã cố gắng dìm cuộc điều tra."

.

Các quan chức FBI xác nhận rằng Thibault đã từ chức và được hộ tống ra khỏi tòa nhà; tuy nhiên, các nguồn tin "cũng nói rằng Thibault đã đến tuổi nghỉ hưu, và họ nói thêm rằng tất cả những người nghỉ hưu đều giao nộp huy hiệu và súng và được hộ tống ra khỏi tòa nhà."

.

Một báo cáo gần đây chỉ ra rằng FBI đang điều tra xem liệu Hunter Biden có vi phạm luật thuế và mua súng trái phép trong thời gian Hunter không đủ điều kiện vì các vấn đề lạm dụng chất kích thích hay không. Vụ này đang được điều tra bởi David Weiss (Biện Lý khu vực Delaware), một người được Trump bổ nhiệm. Tổng thống Joe Biden đã từ chối thay thế Weiss để tránh ngộ nhận rằng Joe Biden muốn dìm cuộc điều tra về Hunter Biden.

.

---- Nhiều đảng viên Cộng hòa có lập trường chống phá thai triệt để đang lộ vẻ đổi chiều. CNN đưa tin hôm thứ Ba rằng nhiều ứng cử viên Cộng Hòa đã vội vàng xoay trục sang các vị trí ôn hòa hơn về vấn đề này. CNN nói rằng ứng viên Cộng Hòa Blake Masters (tranh chức Thượng nghị sĩ Arizona) đã tẩy xóa trang web của ông về quan điểm phá thai trong quá khứ, và ông phải người duy nhất.

.

Ba nhân vật Cộng Hòa nổi tiếng --- Tom Barrett (ứng cử viên Dân Biểu Michigan), Zach Nunn (ứng cử viên Dân Biểu Iowa) và Scott Jensen (ứng cử viên thống đốc Minnesota) --- trước đây ủng hộ việc cấm phá thai ngay cả trong các trường hợp cưỡng hiếp và loạn luân bây giờ đã trở cờ, nói rằng họ đồng ý phá thai nếu bị cưỡng hiếp và loạn luân.

.

Chiến lược gia John Thomas của Cộng Hòa thú nhận với CNN rằng các ứng cử viên đang phải dịu giọng về quan điểm phá thai của họ, đặc biệt là ở các địa hạt có nhiều phụ nữ có trình độ đại học.

.

Ông cũng bày tỏ sự hoài nghi rằng Cộng hòa ở những địa hạt này có thể thành công trong việc xoay trục trở cờ như vậy: "Thách thức là, đối với một số vấn đề rất nóng, các ban vận động khác (ám chỉ: Dân Chủ) vẫn giữ biên lai (có công bênh vực phụ nữ từ lâu). Có nghĩa là họ có trang web, họ có quảng cáo truyền hình chính từ lâu rồi."

.

---- Theo thống đốc khu vực Oleh Synehubov, quân Nga đã pháo kích vào thành phố Kharkiv của Ukraine ở phía đông bắc khiến ít nhất 4 dân thường chết và 4 người khác bị thương. Synehubov viết trong bài đăng trên Telegram hôm thứ Ba: “Hậu quả của vụ pháo kích vào khu vực trung tâm của Kharkiv, ít nhất 4 người chết và 4 người khác bị thương." Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ đang diễn ra trên toàn bộ mặt trận phía đông Ukraine.

.

.

---- Hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân Nga ở Ukraine đã bắt đầu tái tổ chức để hợp lý hóa các lệnh tác chiến. Trong khi đó quân Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công bằng pháo vào mặt trận phía nam, tiếp tục làm gián đoạn đường tiếp tế cho quân Nga. Người ta cũng thấy quân Nga tập trung tăng cường đóng xung quanh thành phố cảng Kherson ở phía nam. Ukraine đã tiến hành nhiều mũi phản công nhằm chiếm lại Kherson và khu vực xung quanh hiện do Nga kiểm soát.

.

Quân Ukraine đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của Nga ở "một số" khu vực chiến tuyến gần thành phố Kherson, theo lời cố vấn tổng thống Zelensky tuyên bố vào cuối ngày thứ Hai, và đã chiếm lại 4 ngôi làng trong khu vực. Cố vấn tổng thống Oleksiy Arestovych cho biết cuộc phản công sẽ là một "hoạt động chậm chạp để nghiền nát kẻ thù".

.

---- Dàn đại pháo Ukraine bắn vào các tuyến phòng thủ của quân Nga trước khi quân bộ chiến Ukraine tiến vào để giao chiến.

Video dài 1:21 phút:



https://youtu.be/lOXEbLbgcXQ

.

---- Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức tình báo phương Tây đưa tin, Iran đã gửi lô máy bay không người lái chiến đấu đầu tiên tới Nga để giúp Nga chống lại quân Ukraine. Các máy bay vận tải rời Iran hôm 19/8 mang theo 2 loại máy bay không người lái (UAV) mà các vậnn tải cơ của Nga được cho là đã âm thầm đón lấy. Theo tin tình báo, vũ khí Iran đã gặp trục trặc kỹ thuật trong quá trình vận chuyển và nhiều lần hư trong cuộc thử nghiệm ban đầu. "Người Nga không hài lòng", một quan chức an ninh cho biết.

.

---- Cao Ủy Liên Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell nói với các phóng viên hôm thứ Ba, trước cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng Liên Âu tại Prague, rằng tình hình hiện tại ở Ukraine không được cải thiện: "Tình hình vẫn rất txấu. Ukraine cần sự giúp đỡ của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp phương tiện quân sự. Các bộ trưởng cũng sẽ thảo luận về ý tưởng thành lập một ban phụ trách cấp cao để huấn luyện quân đội Ukraine." Nhưng vẫn chưa có quyết định chính thức nào.

.

---- Quân Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công nhằm chiếm lại lãnh thổ ở phía nam của mình trong một nỗ lực nhằm giải phóng thành phố Kherson do Nga chiếm đóng. Natalia Humeniuk, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Tác chiến Ukraine miền Nam, trong một cuộc họp báo cho biết quân Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công theo "nhiều hướng" và kêu gọi người dân rời khỏi đó khẩn cấp hoặc tìm nơi trú ẩn, theo Kyiv Independent.

.

---- Quân Ukraine hôm thứ Hai đã tấn công nhằm vào thị trấn Nova Kakhovka do Nga chiếm đóng, RIA Novosti đưa tin dẫn lời Thống đốc Nga bổ nhiệm là Vladimir Leontyev. Vụ tấn công đã đánh sập hệ thống điện và nước trong thị trấn và theo Leontyev, địa phương sẽ bắt đầu cung cấp nước cho các khu vực lân cận vào sáng mai: "Đã xảy ra các đợt tấn công trong thành phố và gần nhà máy thủy điện. Chúng tôi có thể nhìn thấy đám cháy ở cả hai nơi."

.

---- Một cựu Dân biểu Ukraine hợp tác với lực lượng chiếm đóng của Nga đã bị bắn chết tại nhà riêng, đánh dấu vụ ám sát rõ ràng của những người chống Nga. Xác của Alexei Kovalev được mẹ anh tìm thấy tại nhà riêng ở thị trấn Hola Prystan, gần thành phố Kherson, chỉ vài giờ trước khi quân Ukraine bắt đầu tấn công để chiếm lại khu vực.

.

Kovalev đã bị bắn vào đầu, trong khi vợ của ông bị đâm chết, theo các bản tin. Kovalev từng là dân biểu của đảng Servant of the People do Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine đứng đầu. Tuy nhiên, Kovalev đã đổi phe vào tháng 4/2022 để ủng hộ cuộc xâm lược của Nga. Kovalev được bổ nhiệm làm phó Giám đốc nông nghiệp - một vị trí then chốt vì tầm quan trọng của ngũ cốc - ở vùng Kherson.

.

---- Mỹ không nghĩ rằng nỗ lực gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tăng quy mô quân Nga lên thêm hơn 130.000 quân sẽ thành công, một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai.

.

Putin, người tuần trước đã ký sắc lệnh tăng quân nhân chiến đấu của Nga từ 1,9 triệu lên 2,04 triệu người bắt đầu từ năm tới. Viên chức Mỹ nói, Nga đã cố gắng mở rộng các nỗ lực tuyển dụng bằng cách loại bỏ giới hạn tuổi cao hơn đối với những tân binh và tuyển dụng cả tù nhân.

.

“Nhiều người trong số những tân binh này đã được nhận xét là lớn tuổi hơn, không đủ sức khỏe và được đào tạo kém. Vì vậy, tất cả những gì điều này gợi ý cho chúng tôi là bất kỳ nhân sự bổ sung nào mà Nga có thể tập hợp vào cuối năm có thể không làm tăng sức mạnh chiến đấu tổng thể của Nga, ”quan chức này nói.

.

---- Trong số thông tin thu giữ được tại Mar-a-Lago có tài liệu về Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Và theo Donald Trump, đó là về đời sống tình dục của Macron, theo báo Rolling Stone đưa tin vào tối thứ Hai.

.

Bản tin trích dẫn hai nguồn tin rằng Trump đã quan tâm đến Macron trong nhiều năm và thậm chí còn khoe khoang gần đây rằng ông biết "chi tiết bất hợp pháp về đời sống tình cảm" của Macron.

.

Những nguồn tin này nói với Rolling Stone: "Cựu tổng thống thậm chí còn tuyên bố rằng ông ấy đã biết về một số chi tiết ly kỳ qua 'thông tin tình báo' mà Trump đã đọc hoặc được giới thiệu tóm tắt."

.

Bản tin giải thích rằng các quan chức ở cả hai bờ Đại Tây Dương đang cố gắng tìm ra những gì Trump có đối với Macron. Có thêm câu hỏi về lý do tại sao Trump lại đánh cắp những tài liệu như vậy khi ông rời Bạch Ốc trừ khi sẽ nó được sử dụng.

.

Rolling Stone cho biết: “Các quan chức ở cả hai quốc gia đều muốn biết liệu phát hiện này có phải là dấu hiệu của một loại vi phạm an ninh quốc gia nào đó hay không - hay nó tương đương với một vật kỷ niệm phù phiếm nhưng bị đánh cắp."

.

---- Tony Ornato (Phụ tá giám đốc Sở Mật vụ và cựu phó chánh văn phòng của cựu Tổng thống Donald Trump) tuyên bố nghỉ hưu hôm thứ Hai 29/8/2022. Ornato là một nhân vật trung tâm trong nhiều diễn tiến bên cạnh Trump trong ngày bạo loạn 6/1/2021.

.

Lời khai của cựu phụ tá Bạch Ốc Cassidy Hutchinson tiết lộ Ornato mô tả Trump là "kẻ giận dữ" khi ngồi trong chiếc SUV và nghe các cận vệ nói sẽ không đưa Trump đến Điện Capitol tham dự bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021.

.

Hutchinson cũng làm chứng rằng chính Ornato là người đã nói với cô về gây gỗ giữa Trump và Robert Engel, người đứng đầu nhóm cận vệ của Cơ quan Mật vụ theo bảo vệ Trump, khi Trump "lao" về phía vô lăng giành tay lái.

.

Ornato theo chân một số quan chức cấp cao trong Cơ quan Mật vụ tuyên bố ra đi trong những tuần gần đây, trong đó có Giám đốc James Murray. Trong một tuyên bố, Ornato cho biết ông đã nghỉ hưu "để theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực tư nhân" và lưu ý rằng ông đã lên kế hoạch di chuyển ngay cả trước khi tiết lộ ngày 6 tháng 1.

.

---- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nói trong cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã không được Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) hoặc Bộ Tư pháp (DoJ) thông báo về cuộc điều tra về các tài liệu mà FBI tịch thu từ trận bố ráp dinh thự riêng của Trump ở Mar-a-Lago.

.

Khi được hỏi về việc liệu cuối cùng tổng thống có được thông báo tóm tắt hay không và liệu kết quả điều tra có được công bố cho công chúng hay không, Jean-Pierre khẳng định Bạch Ốc và chính quyền của Biden sẽ không bình luận về một "cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra" cho đến khi nó kết thúc.

.

Trước đó cùng ngày, Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) John Kirby tuyên bố Bạch Ốc không tham gia vào cuộc điều tra liệu các tài liệu lấy từ nhà Trump có thể gây ra mối đe dọa an ninh cho đất nước hay không.

.

---- Một nhân vật nổi tiếng của Fox News đã vô tình xúc phạm cựu tổng thống Trump - thậm chí đã gọi Trump là "hơi ngu ngốc" (“kinda stupid”) vì Trump lưu giữ các tài liệu mật và nhạy cảm cao tại Mar-a-Lago, có thể là đã vi phạm luật liên bang.

.

Mark Levin đã hỏi ở đầu đoạn độc thoại vào tối Chủ nhật trên Fox News: “Hãy để tôi hỏi bạn một câu: Nếu bạn định phạm tội, bạn có để máy quay video trong nhà luôn bật 24/7 không? Tôi không biết, phải không? Có vẻ hơi ngu ngốc, phải không?"

.

Levin không dừng lại ở đó: “Hay bạn sẽ làm điều đó trước các nhân viên Mật vụ? Tôi không biết, điều đó có vẻ hơi ngu ngốc, phải không? Vậy đó, đó là những gì bạn sẽ tin."

.

Sau đó, có vẻ như thấy lỡ lời, Mark Levin đưa ra chủ đề nói chuyện yêu thích của Fox News: tấn công Hillary Clinton, người mà Levin nói là "sẽ phải nhận 50 bản án chung thân liên tiếp" nếu những cáo buộc chống lại Trump trở thành sự thật.

.

---- Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ có bài phát biểu vào giờ vàng trong tuần này về việc “các quyền và tự do của nước Mỹ vẫn đang bị tấn công như thế nào”, quay trở lại thông điệp cốt lõi của chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông khi người Mỹ chuẩn bị đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2022.

Một quan chức Bạch Ốc cho biết bài phát biểu hôm thứ Năm tại Công viên Independence National Historical Park ở Philadelphia sẽ tập trung vào “cuộc chiến tiếp tục cho linh hồn của quốc gia” và cho thấy cách tổng thống nhìn thấy lập luận trọng tâm của cuộc ứng cử năm 2020 của ông vẫn nổi bật hơn bao giờ hết với các cuộc bầu cử giữa kỳ 2022, tập trung rõ ràng hơn.Tổng thống sẽ cho biết vị thế của Mỹ trên thế giới và nền dân chủ của Mỹ đang bị đe dọa như thế nào, quan chức này cho biết. Biden sẽ nêu bật những gì Biden coi là tiến bộ trong hai năm qua để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta, nhưng lưu ý rằng các quyền và tự do vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng: “TT Biden sẽ nói rõ ai đang đấu tranh cho những quyền đó, đấu tranh cho những quyền tự do đó và đấu tranh cho nền dân chủ của chúng ta.”---- Một thẩm phán đã ra phán quyết hôm thứ Hai rằng Thống đốc tiểu bang Georgia Brian Kemp buộc phải ra khai trước một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt ở Atlanta đang điều tra các hành động của cựu Tổng thống Donald Trump sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 — nhưng phải chờ đến sau cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11/2022.Thẩm phán Robert McBurney của Tòa án Thượng thẩm Quận Fulton đã bác bỏ yêu cầu từ các luật sư của Kemp khẳng định rằng với tư cách là thống đốc, Kemp không cần phải làm chứng trước một đại bồi thẩm đoàn do Biện Lý Quận Fulton Fani Willis triệu tập. McBurney cho biết quyền miễn trừ của Kemp áp dụng cho các vụ án dân sự chứ không phải các vụ án hình sự.Tuy nhiên, thẩm phán đã đồng ý trì hoãn sự xuất hiện bắt buộc này cho đến sau cuộc tranh cử sắp tới chống lại đảng viên Dân chủ Stacey Abrams, nói rằng lời khai của Kemp “không nên được Biện Lý, đối thủ của thống đốc hoặc chính thống đốc sử dụng” để ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử thống đốc.---- Bạch Ốc cho rằng lời đe dọa của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham về "bạo loạn trên đường phố" nếu Bộ Tư pháp quyết định truy tố Donald Trump chứng tỏ cái mác "chủ nghĩa bán phát xít" của Tổng thống Joe Biden dán cho "Đảng Cộng hòa MAGA" là đúng.Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nói với một phóng viên hôm thứ Hai: "Chúng ta đã thấy các đảng viên Cộng hòa MAGA tấn công nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta đã thấy các đảng viên Cộng hòa MAGA giựt đi các quyền của chúng ta. Đưa ra các lời đe dọa bạo lực, kể cả cuối tuần này và đó là điều mà Tổng thống Biden đã đề cập đến khi tất cả các bạn hỏi tôi tuần trước về 'chủ nghĩa bán phát xít."Jean-Pierre nhấn mạnh: "Tổng thống Biden đã nói rõ ràng, không phải tất cả đảng viên Cộng hòa là bán phát xít. Có một số đảng viên Cộng hòa chính thống mà Biden đề cập, thống đốc Maryland Larry Hogan. Nhưng chúng tôi đã thấy những đảng viên Cộng hòa cực đoan của MAGA đưa ra những bình luận kiểu này, điều này thật nguy hiểm. Và đây là những gì chúng ta đang nói về."Biden nói tuần trước về Cộng Hòa MAGA: "...nó giống như chủ nghĩa bán phát xít. Các đảng viên Cộng hòa của MAGA không chỉ đe dọa quyền cá nhân và an ninh kinh tế của chúng ta. Họ là mối đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta. Họ không chấp nhận ý muốn của người dân. Họ chấp nhận bạo lực chính trị. Họ không tin vào dân chủ."---- Trump vẫn đang tung ra các cuộc tấn công giận dữ vào FBI - và hôm thứ Hai 29/8/2022, Trump đã đi xa hơn nữa khi buộc hành vi sai trái của FBI được cho là lý do Trump thua phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 trước Tổng thống Joe Biden.Trong một bài đăng mới trên nền tảng xã hội Truth, Trump dường như đã phản ứng với tiết lộ của Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg rằng FBI đã yêu cầu Facebook đề phòng thông tin sai lệch của Nga được lan truyền trên Facebook, điều này dẫn đến việc Facebook hạn chế phạm vi tiếp cận bản tin New York Post về nội dung máy tính xách tay của Hunter Biden vào mùa thu năm 2020."Vì vậy, bây giờ nó được đưa ra, kết luận, rằng FBI đã DÌM CÂU CHUYỆN LAPTOP CỦA NGƯỜI HUNTER BIDEN TRƯỚC KHI BẦU CỬ 2020" để Biden sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.Trên thực tế, FBI chưa bao giờ yêuc ầu Facebook giới hạn phạm vi tiếp cận của câu chuyện - đúng hơn, quyết định làm như vậy được Facebook đưa ra trong nội bộ FB do nghi ngờ rằng đây là một hoạt động thông tin sai lệch của Nga nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.Dựa trên tuyên bố sai lầm này về FBI, Trump sau đó tiếp tục tuyên bố rằng Trump phải được tuyên bố là người chiến thắng thực sự trong cuộc bầu cử năm 2020 mặc dù Trump thua Biden hơn 7 triệu phiếu trong cuộc bỏ phiếu phổ thông toàn quốc và thua 74 phiếu trong cử tri đoàn.---- Donald Trump muốn có 1 trọng tài độc lập gọi là một Giám sát đặc biệt (special master) được chỉ định để xem xét các tài liệu bị FBI thu giữ từ bất động sản Mar-a-Lago của ông. Tuy nhiên, một diễn biến vào thứ Hai có thể đã khiến yêu cầu của Trump trở thành một cuộc tranh luận, tờ New York Times đưa tin.Trong một đơn gửi lên tòa án, Bộ Tư pháp cho biết một "nhóm xét lọc" đặc biệt đã hoàn thành việc xem xét các tài liệu và chỉ phát hiện ra một "nhóm hạn chế" có thể được bảo vệ bởi đặc quyền của luật sư-khách hàng, theo Axios. Các tài liệu đó đã được đặt sang một bên, với Bộ Tư pháp "đang trong quá trình thực hiện các thủ tục" để giải quyết các tranh chấp về đặc quyền.Khi đưa ra yêu cầu cần có Giám sát đặc biệt, nhóm luật sư của Trump đã tìm cách ngăn FBI xem xét các tài liệu bị thu giữ, cho rằng một số tài liệu đã vượt ra ngoài phạm vi của lệnh khám xét và được bảo vệ bởi đặc quyền của luật sư-thân chủ.Cuối tuần qua, một thẩm phán cho biết bà có ý chấp thuận yêu cầu của Trump nhưng cho Bộ Tư pháp thời gian để trả lời. Hồ sơ tòa án hôm thứ Hai cho thấy yêu cầu của Trump về một Giám sát, được đưa ra hai tuần sau cuộc khám xét, là quá muộn. Thẩm phán đã lên lịch xét xử vào thứ Năm 1/9/2022 tại Florida về vấn đề này.---- Một cụ già tại một cơ sở chăm sóc người già ở San Mateo (California) đã tử vong sau khi được đưa uống nước rửa chén thay vì nước trái cây. Đài KRON-TV đưa tin rằng 3 cụ già tại khu dưỡng lão Atria Park Senior Living Facility đã được chở đến bệnh viện sau khi bị cho uống nước rửa chén vào sáng thứ Bảy.Viện dưỡng lão đưa ra tuyên bố: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến quý gia đình,” đồng thời cho biết thêm rằng họ đang tiến hành cuộc điều tra nội bộ và các nhân viên liên quan đã bị đình chỉ công việc.Atria giấu tên của cư dân đã qua đời, nhưng Marcia Cutchin nói với KRON rằng đó là mẹ của cô, Gertrude Maxwell. Cụ bà 93 tuổi sống với chứng mất trí nhớ và không thể tự ăn, theo Cutchin. Cô ấy nói: “Bạn phải cầm một chiếc ly lên miệng và đưa nó vào miệng mẹ tôi."---- Một cầu thủ bóng bầu duc 15 tuổi của Trung học Agoura qua đời vào tuần trước. Carter Stone chỉ mới học một ngày tại trường mới trước khi bị biến chứng trong một cuộc phẫu thuật và qua đời hôm thứ Năm, theo báo Ventura County Star đưa tin.Stone đã được phẫu thuật nội soi khớp ở vai ở quận Ventura nhưng được đưa lên máy bay đến Bệnh viện Nhi đồng Los Angeles nơi Stone qua đời. Đội tuyển đã tweet vào cuối tuần: “Chúng tôi rất buồn nhưng tự hào vinh danh người đồng đội và người bạn của chúng tôi, Carter Stone. Toàn bộ cộng đồng của chúng tôi đau đớn, thương tiếc sự ra đi của Stone. Carter yêu môn bóng bầu dụic và chúng tôi yêu anh ấy”.Huấn luyện viên đội tuyển Dustin Croick nói với tờ Ventura County Star rằng biến chứng phẫu thuật sau đó được phát hiện là một khối u tim liên quan đến bệnh bạch cầu tế bào T chưa được chẩn đoán.---- Một nữ bưu tín viên ở Torrington, Connecticut, đang được ca ngợi như một anh hùng sau khi giúp một phụ nữ đang chạy trốn khỏi người bạn trai bạo hành, theo Fox 34. Bưu tín viên Christine Cambizaca cho biết cô đang phân phối thư trong một khu dân cư thì một phụ nữ bị bầm tím, đầy máu chạy đến xin sự giúp đỡ.“Cô ấy muốn tôi giúp, về cơ bản hãy gọi 911,” Cambizaca nói với đài WFSB trong một cuộc phỏng vấn. Cambizaca không chỉ gọi cảnh sát mà còn cho người phụ nữ vào xe chở thư của mình và khóa cửa. Không lâu sau, kẻ tấn công phóng tới từ một công viên gần đó, nơi xảy ra vụ đánh đập. Theo Cambizaca, người đàn ông tự nhận là bạn trai của cô và đang cầm một con dao.Cảnh sát đến nơi sau đó vài phút và bắt giữ người đàn ông; họ cũng tìm ra một con dao. Nạn nhân được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Jackson Morgan, 20 tuổi, bị bắt với sáu tội danh, bao gồm hành hung, bóp cổ và đe dọa.---- Bạn có biết Quận San Bernardino (giáp biên Quận Cam, California) nhận được số tiền thuế dân gửi đến Sacramento (thủ phủ California) ít hơn các trung tâm đô thị lớn của tiểu bang California không?Do vậy, trong cuộc bỏ phiếu ngày 8 tháng 11/2022, đề luật có tên là Fair-Share Initiative (Sáng kiến Chia sẻ Công bằng) sẽ cho cử tri của Quận San Bernardino cơ hội để chỉ đạo Ban Giám sát xác định xem các cộng đồng của quận có đang nhận được sự chia sẻ công bằng đối với các nguồn lực của tiểu bang hay không và phải theo đuổi các biện pháp đảm bảo rằng quận có được hầu hết cho số tiền thuế của dân.Dự luật đưa ra bỏ phiếu này đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ khắp cả nước vì nó hỏi liệu một trong những chiến lược mà quận nên xem xét để đạt được công bằng tài chính có nên bao gồm việc ly khai khỏi California bằng cách thành lập một tiểu bang mới hay bằng cách gia nhập một tiểu bang lân cận hay không.Lựa chọn [ly khai] này sẽ rất khó đạt được, và cả năm Giám sát viên đều nói là muốn quận vẫn ở trong California. Tuy nhiên, quận cần tiền nhiều hơn, chẳng hạn như để tăng cường an toàn công cộng, xóa bỏ tình trạng vô gia cư, thúc đẩy tạo việc làm và phát triển kinh tế, và cung cấp những con đường chất lượng và cơ sở hạ tầng khác. Chuyện quận ly khai ra khỏi California sẽ là phương sách cuối cùng.---- Hơn 1/10 cư dân Texas mới dọn từ tiểu bang khác vào Texas trong ba năm qua là đến từ California, và dòng chảy đang thúc đẩy tăng trưởng ở các doanh nghiệp như In-N-Out Burger, theo Placer.ai, một công ty phân tích.Dữ liệu do Placer.ai tổng hợp cho thấy từ tháng 7/2019 đến tháng 7/2022, có 11,1% người Texas mới là tới từ California - nhiều nhất so với bất kỳ tiểu bang nào khác. Khoảng 1,6% những người mới đến ở khu vực đô thị Dallas đến từ Los Angeles. Quận Los Angeles là quận duy nhất bên ngoài Texas nằm trong top 10 quận lớn nhất có dòng vốn đổ vào khu vực Dallas.----Theo Báo Đấu Thầu. Tổng cục Thống kê cho biết, hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 8/2022 phục hồi ở tất cả các ngành và ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm trước, tháng 8/2021 là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở các tỉnh phía Nam, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội. Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2022 ước đạt 15.400 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch nội địa. Doanh thu 8 tháng năm 2022 của một số địa phương so với cùng kỳ năm trước như sau: Cần Thơ tăng 621,5%; Đà Nẵng tăng 471,3%; Hà Nội tăng 335,8%; Hải Phòng tăng 177,9%; TP HCM tăng 127,6%. Tuy nhiên, doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm nay mới chỉ bằng 47,7% so với cùng kỳ năm 2019.----Theo VietnamNet. Trong 6 năm qua, cả nước giảm 48.100 giáo viên trực tiếp đứng lớp ở bậc phổ thông, nhưng số học sinh lại tăng hơn 2,5 triệu. Theo Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê, tại thời điểm đầu năm học 2021-2022, số giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy là 813.200 người. Năm học 2015-2016, cả nước có 861.300 giáo viên trực tiếp đứng lớp. Như vậy, sau 6 năm trước, cả nước giảm hơn 48.000 giáo viên phổ thông trực tiếp đứng lớp. Nghịch lý số lượng giáo viên giảm xuống thì số học sinh phổ thông lại không ngừng tăng lên. Theo niên giám thống kê, đến năm 2021 cả nước có 17.921.100 học sinh. Trong khi đó, con số này cách đây 6 năm trước (2015) là 15.358.800 học sinh. Số học sinh tăng ở cả ba bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.----Theo Thời Báo Ngân Hàng. Bình quân một tháng có 13.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, đây là con số đáng chú ý vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay (29/8). Theo Tổng cục Thống kê công bố, trong tháng Tám, cả nước có 11.900 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 130.200 tỷ đồng và số lao động đăng ký 75.200 lao động, giảm 4,5% về số doanh nghiệp, tăng 5,1% về vốn đăng ký và giảm 29,1% về số lao động so với tháng Bảy. Như vậy, tính chung 8 tháng năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 59.600 doanh nghiệp, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm trước; 32.4 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 7,5%; 12.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 0,9%. Bình quân một tháng có 13.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.---- HỎI 1: Tuyển dụng vẫn tăng, nhưng chậm lại?ĐÁP 1: Theo lời các giám đốc tài chính. Trong một cuộc khảo sát do Deloitte công bố sáng Thứ Hai, các giám đốc tài chính (CFO) dự đoán việc tuyển dụng sẽ tăng 2,6% trong năm tới - một sự chậm lại nhiều, so với những gì họ đã nói ba tháng trước kia, khi mức tăng trưởng tuyển dụng ở mức 5,3%.Stephen Gallucci, một đối tác quản lý tại Deloitte, nói về cuộc khảo sát 112 CFOs, cho biết: “Có một chút thay đổi xoay quanh”. Nhưng đó vẫn là một con số cao hơn so với cùng khung thời gian vào năm 2019.Deloitte đã khảo sát các CFO trong 13 năm qua, tin rằng những người điều hành tài chính công ty có cảm nhận tốt về những gì đang diễn ra trong công ty của họ và về nền kinh tế. Trong cuộc khảo sát quý 3, các CFO lo ngại về lạm phát hơn là về khả năng suy thoái.Chi tiết:---- HỎI 2: Hàng không Việt bày trò moi thêm tiền hành khách Hàn Quốc?ĐÁP 2: Bản tin KBS từ Seoul toàn văn như sau.Nhiều hành khách Hàn Quốc bị hãng hàng không Việt Nam gây khó dễ về giấy xét nghiệmMột số quan chức ngành hàng không và nguồn tin địa phương ngày 29/8 cho biết vào khoảng 11 giờ tối ngày 23/8 (giờ địa phương), ba hành khách Hàn Quốc đã rơi vào tình cảnh hết sức vô lý khi đang chuẩn bị lên máy bay của hãng Vietjet, một hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).Tại quầy làm thủ tục, những người này trình giấy xác nhận âm tính với COVID-19 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, thực hiện ở một bệnh viện lớn gần khách sạn Lotte Hà Nội, vậy nhưng lại bị nhân viên từ chối. Một nhân viên nói rằng đây là phương pháp test không được công nhận tại trạm kiểm dịch sân bay Incheon, đề nghị hành khách tìm chuyến bay khác xuất phát vào ngày hôm sau. Những người này phản đối, khẳng định đây là kết quả xét nghiệm đã được một bệnh viện lớn của Hà Nội công nhận, nhưng vẫn bị nhân viên một mực từ chối.Sáu đó, những hành khách này đang định tới phòng vé như hướng dẫn của nhân viên, thì một kẻ môi giới bỗng nhiên tiếp cận và chào mời dịch vụ lấy giấy xác nhận âm tính để họ có thể lên máy bay theo đúng lịch trình, giá xét nghiệm là 1 triệu VNĐ/người, tiền phí taxi là 1 triệu VNĐ, tổng cộng là 4 triệu VNĐ. Số tiền mà họ phải xét nghiệm ban đầu tại bệnh viện Family Medical Practice (quận ba Đình) chỉ là 350.000 VNĐ/người.Các hành khách dù biết hãng hàng không Korean Air chấp nhận kết quả xét nghiệm âm tính do bệnh viện này cấp, nhưng vì nóng vội nên họ đã lên taxi của kẻ môi giới để tới một nơi xét nghiệm khác. Rốt cuộc, họ đã lấy được kết quả xét nghiệm âm tính, rồi quay trở lại sân bay, cuối cùng lên được máy bay. Tuy nhiên, sau đó họ mới biết rằng số tiền xét nghiệm chỉ mất 150.000 VNĐ, kẻ môi giới đã trục lợi 850.000 VNĐ/người.Về vụ việc này, phía Vietjet phản hồi rằng trong phần phương pháp xét nghiệm nêu trong giấy xác nhận có đề cập từ mới "Panbio", nhân viên đã liên hệ với trạm kiểm dịch của sân bay Incheon thì được trả lời là khó công nhận kết quả xét nghiệm này, nên mới xử lý vụ việc như vậy.Tuy nhiên, phía trạm kiểm dịch sân bay quốc tế Incheon lại khẳng định đã trả lời rằng nếu phương pháp này được tiến hành dưới sự giám sát của bác sĩ thì có thể được công nhận, nên đã đề nghị nhân viên Vietjet hỏi lại hành khách. Nhưng nhân viên Vietjet trả lời không thể kiểm tra, trong khi rõ ràng lúc đó ba hành khách Hàn Quốc vẫn đang đứng đợi ở khu vực làm thủ tục, trong giấy xác nhận có ghi rõ tên bác sĩ phụ trách.Vấn đề đặt ra là liệu có phải nhân viên này móc nối với kẻ môi giới hay không, bởi kẻ môi giới đã tiếp cận hành khách ngay khi họ đi tới khu vực bán vé, nên có thể nghi ngờ rằng giữa nhân viên và kẻ môi giới có thể có sự liên hệ nào đó.Cũng trong cùng ngày, một cặp hành khách Hàn Quốc mang theo giấy xét nghiệm âm tính bằng tiếng Việt cũng phải tiến hành xét nghiệm lại thông qua dịch vụ môi giới với lý do là giấy xét nghiệm phải đầy đủ cả tiếng Hàn và tiếng Anh.Trong khi đó, quan chức trạm kiểm dịch sân bay Incheon lại cho rằng chỉ cần phương pháp kiểm tra và kết quả được ghi bằng tiếng Anh thì giấy xác nhận dù bằng tiếng Việt vẫn được chấp nhận.Phía Đại sứ quán Hàn Quốc đã gửi công văn tới Cục hàng không Việt Nam (CAAV), trình bày về việc tiếp nhận nhiều trường hợp công dân Hàn Quốc gặp bất tiện do một số hãng hàng không của Việt Nam chưa hiểu đúng đường lối phòng dịch của Chính phủ Hàn Quốc. Đặc biệt, nhiều trường hợp hành khách bị đòi hỏi số tiền xét nghiệm vô lý. Phía Đại sứ quán đề nghị Cục hàng không Việt Nam có biện pháp điều chỉnh. Cục hàng không Việt Nam trả lời đã một lần nữa thông báo về hướng dẫn nhập cảnh Hàn Quốc cho các hãng, yêu cầu chú ý.Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong vòng 7 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch Hàn Quốc vào Việt Nam là 196.000 người, chiếm 20% tổng lượng du khách nước ngoài, đứng thứ nhất trước Mỹ (102.000 người), Campuchia (60.000 người).Nguồn: