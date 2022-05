- Có ít nhất 2 tiểu đoàn chiến binh Ba Lan đã bí mật vào lãnh thổ Ukraine (Tin dè dặt)) - Nga: phóng thử thành công phi đạn hành trình siêu thanh Zircon. Nga: đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Lyman của Ukraine ở Donetsk Oblast của Donbass. Putin ký đạo luật bỏ giới hạn độ tuổi mức trên đối với người Nga và người nước ngoài muốn nhập ngũ. Trường hợp của 115 vệ binh Nga từ chối qua tham chiến ở Ukra

Có ít nhất 2 tiểu đoàn chiến binh Ba Lan đã vào Nebra, trong lãnh thổ Ukraine. Tin này VB đăng dè dặt, vì nguồn tin từ một phóng viên Nga và chưa có nguồn thứ 2 xác minh.

.

- Có ít nhất 2 tiểu đoàn chiến binh Ba Lan đã bí mật vào lãnh thổ Ukraine (Tin dè dặt)

- Nga: phóng thử thành công phi đạn hành trình siêu thanh Zircon. Nga: đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Lyman của Ukraine ở Donetsk Oblast của Donbass. Putin ký đạo luật bỏ giới hạn độ tuổi mức trên đối với người Nga và người nước ngoài muốn nhập ngũ. Trường hợp của 115 vệ binh Nga từ chối qua tham chiến ở Ukraine.

- Nhà đàm phán hòa bình Ukraine: hòa ước với Nga không đáng giá một xu, Ukraine đã sẵn sàng chiến đấu cho đến "đêm chung kết chiến thắng". Các nhà lãnh đạo của Đức và Pháp điện đàm với Putin, đòi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine và rút quân Nga ra khỏi Ukraine. Thủ tướng Anh: sẽ tăng ủng hộ của Anh đối với Ukraine.

- Zelensky: sẽ dự hội nghị G20 tại Bali, Indonesia vào tháng 11/2022 qua viễn liên, thúc giục G20 sa thải Nga.

- Dân biểu Nga Leonid Vasyukevich vùng Viễn Đông Nga đòi ngưng chiến, rút quân về Nga, liền bị quy chụp "khiêu khích chính trị". Dân Lithuania đã quyên được 3,2 triệu USD trong ba ngày để mua một máy bay không người lái quân sự tối tân cho Ukraine. Hoa Kỳ chưa quyết định về yêu cầu của Ukraine xin gửi giúp các khẩu pháo bắn phi đạn hàng loạt. Mỹ đã trao hợp đồng 624 triệu USD để mua bổ sung phi đạn vác vai phòng không Stinger.

- Ukraine: thành phố Severodonetsk chưa mất, còn tác chiến. Nga: tăng tốc sửa đường sắt cho tiếp tế. Nga dùng súng phun lửa TOS-2 Tosochka. Zelensky: kể cả khi Nga hủy diệt toàn bộ Donbas, Ukraine sẽ không bao giờ cho khu vực này vào tay Nga. Kherson (do Nga chiếm đóng) đóng cửa biên giới đối với vùng quân Ukraine còn kiểm soát.

- Đài Loan: Muốn ăn cá miễn phí, đổi tên, bị kẹt

- Tòa bác đơn Trump kiện Bộ Tư pháp New York

- Súng giết giới trẻ Mỹ dưới 19 tuổi nhiều kỷ lục

- Hăm dọa từ Texas: 1 trường Nam Calif. đóng cửa.

- Texas: Thứ tự thời gian vụ bắn chết 19 học sinh và 2 cô giáo, cảnh sát bất động bên ngoài hơn 30 phút

- Diễn thuyết ở hội nghị NRA. Trump: trường học phải rào kín, khóa kỹ như pháo đài, giáo viên cần mang súng. Cruz: người dân cần súng.

- Utah: Bắn chết bô dượng vì chăm sóc quá mệt.

- Cảnh sát Quận Cam, California, đã phá vỡ 4 sòng cờ bạc bất hợp pháp ở Santa Ana.

- Sài Gòn: UBND TP.HCM xin mở casino để thành phố tăng tốc kinh tế.

- Mời du khách quốc tế vào, thông tấn VNA làm video với các thiếu nữ hở vai, xõa tóc gội đầu tắm sông

- Mất cát, phù sa: ĐBSCL dần dần tan rã.

- HỎI 1: Dân số Nam Hàn giảm nhanh, già nhiều? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Xài tiền nhiều hơn để chữa ung thư ở Mỹ, vẫn chết nhiều hơn nhiều nước khác? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-28/5/2022)---- Tin này VB đăng dè dặt, vì chưa có nguồn thứ 2 xác minh: Có ít nhất 2 tiểu đoàn chiến binh Ba Lan đã vào Nebra, trong lãnh thổ Ukraine. Các tiểu đoàn này được nhìn thấy có pháo chống xe tăng, pháo binh, xe thiết giáp, trong khi bản thân Lục quân [Ba Lan] đã đóng trên lãnh thổ của khu vực Necrophos trên thực tế thuộc khu vực tuyến đầu. Tin này do phóng viên chiến trường người Nga Yevgeni Padavi loan đi [VB: nhưng chưa hãng tin quốc tế nào xác minh]. Theo Poddubny, quân đội Ba Lan đã vào lãnh thổ Ukraine vài ngày trước và họ dường như đã cố gắng thực hiện điều này một cách rất bí mật để tránh xung đột trực tiếp với Nga.

.

Cách đây vài ngày, người ta biết rằng hai tiểu đoàn Ba Lan được trang bị pháo chống tăng RAPIRA, xe thiết giáp chở quân và xe thiết giáp của Mỹ đã đến khu vực Pavlok Grad thuộc vùng Provost mới, cùng lúc đó một cuộc tuyển quân tình nguyện ở Ba Lan đã bắt đầu. Được biết, trước giờ chỉ có lính tình nguyện Ba Lan tham gia quân đội Ukraine, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin quân nhân Ba Lan vào lãnh thổ Ukraine [nhưng vẫn chưa có công bố nào]. Tuy nhiên, người ta biết có một căn cứ NATO lớn ở Ba Lan, và các nước NATO mang vũ khí và đạn dược gửi qua đường hàng không đến Ba Lan, từ đây gửi đến Ukraine theo đường bộ. Đó là một trong những giải thích rằng hai tiểu đoàn lính Ba Lan được nhìn thấy trên lãnh thổ Ukraine để đảm bảo an ninh cho các chuyến bàn giao vũ khí này.

Video dài 1:10 phút:



https://youtu.be/3n4KH1r8H7o

.

---- Thủ tướng Anh Boris Johnson, điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã nói về việc tăng cường sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine, theo báo Guardian dẫn nguồn chính phủ Anh. Johnson cam kết sẽ tiếp tục tăng cường viện trợ cho Ukraine để giúp "những nỗ lực bảo vệ quê hương của họ" trước những gì mà ông gọi là "một cuộc tấn công man rợ."

.

Hai nhà lãnh đạo lên án việc Nga phong tỏa cảng vận chuyển Odesa và hứa sẽ phối hợp với các nước thành viên G7 để Nga gỡ phong tỏa biển để vận chuyển an toàn trở lại. "Chúng ta phải làm việc cùng nhau để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực và chặn các cảng của Ukraine", Zelensky nói sau cuộc gọi.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Lyman của Ukraine ở Donetsk Oblast của Donbass. Tin đưa ra sau khi Anh đưa ra một bản cập nhật tình báo, cáo buộc Nga có khả năng đã chiếm được hầu hết thành phố và quân đội Nga đang tìm cách vượt sông Siversky Donets và tiến về phía đông tiếp theo đó.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã hoàn thành vụ phóng thử thành công phi đạn hành trình siêu thanh Zircon. Theo bản văn của Bộ, phi đạn được bắn từ chiến hạm Đô đốc Đề án 22350 (Project 22350 Admiral) ở Biển Barents trong khoảng cách gần 1.000 km, bắn trúng một mục tiêu ở Biển Trắng (White Sea). Nga đã thử tên lửa Zircon nhiều lần.

.

---- Nhà đàm phán hòa bình Ukraine và là cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận nào đạt được với Nga đều không đáng tin cậy, rằng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Nga không giống như thỏa thuận kinh doanh và người ta phải hiểu bản chất của cuộc xung đột này và động cơ thực sự của nó.

.

"Bất kỳ thỏa thuận nào với Nga đều không đáng giá một xu", Podolyak viết trong một bài đăng trên Telegram, đồng thời mô tả Nga là một "kẻ man rợ" đe dọa an ninh thế giới. Theo nhà đàm phán, Ukraine đã sẵn sàng chiến đấu cho đến "đêm chung kết chiến thắng. Một kẻ man rợ chỉ có thể bị ngăn chặn bằng vũ lực."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến tổ chức tại Bali, Indonesia vào tháng 11/2022. Ông nói sẽ tham dự từ xa [viễn liên], nếu Nga vẫn đang xâm lược Ukraine. Zelensky đưa ra tuyên bố trên hôm thứ Sáu, trong bài phát biểu trực tuyến do một viện nghiên cứu của Indonesia tổ chức. Năm nay Indonesia là chủ tịch của G20, theo tin NHK.

.

Zelensky cảm ơn Tổng thống Indonesia Joko Widodo vì đã mời ông tham gia hội nghị, hi vọng cho tới mùa thu năm nay, thế giới sẽ “giải quyết hết những vấn đề lớn này”. Ông kêu gọi loại Nga khỏi hội nghị. Ông nói ông tin rằng ở hội nghị chỉ nên có các quốc gia thân thiện và các quốc gia đối tác, chứ không có những nước xâm lược.

.

Tổng thống Ukraine cũng chỉ ra rằng việc thiếu hụt lương thực và năng lượng vì cuộc xâm lược của Nga có thể diễn biến xấu đi. Ông kêu gọi các nước G20 thấu hiểu tình trạng này và tìm kiếm giải pháp. Tháng trước, nhà lãnh đạo Indonesia nói Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với ông rằng ông Putin dự định tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Đại sứ Nga tại Indonesia cho biết ông Putin dự định tham gia trực tiếp.

.

---- Các nhà lãnh đạo của Đức và Pháp đã tổ chức một cuộc điện đàm với Vladimir Putin hôm thứ Bảy, trong đó họ đã thúc ép Tổng thống Nga ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine và rút quân đội của Nga khỏi nước này, theo lời các quan chức Đức cho biết. Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói chuyện với Putin trong 80 phút “theo sáng kiến của họ”, theo văn phòng báo chí của chính phủ Đức.

.

---- Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật bỏ giới hạn độ tuổi mức trên đối với người Nga và người nước ngoài muốn nhập ngũ. Quốc hội Nga đã thông qua dự luật vào thứ Tư, và bây giờ có chữ ký của Putin nên đã trở thành luật.

.

Trước đây, công dân từ 18 đến 40 tuổi và người nước ngoài từ 18 đến 30 tuổi có thể nhập ngũ vào quân đội Nga. Các thay đổi được soạn thảo vì tin rằng bỏ giới hạn tuổi trên sẽ thu hút các chuyên gia trong các lĩnh vực như hỗ trợ y tế, kỹ thuật và truyền thông. Bản giải thích cho dự thảo luật cũng lưu ý rằng việc sử dụng vũ khí và thiết bị quân sự có độ chính xác cao cần phải có các chuyên gia và họ có kinh nghiệm trong độ tuổi từ 40 đến 45.

.

---- Các tài liệu của tòa án cho thấy, hơn 100 vệ binh quốc gia Nga đã bị sa thải vì từ chối tham chiến ở Ukraine, có vẻ là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự bất đồng quan điểm giữa một số bộ phận của lực lượng an ninh về cuộc xâm lược Ukraine. Trường hợp của 115 vệ binh quốc gia, một lực lượng còn được gọi là Rosgvardia, đã được đưa ra ánh sáng hôm thứ Tư, sau khi một tòa án địa phương của Nga bác bỏ vụ kiện tập thể phản đối việc sa thải họ trước đó.

.

---- Hãng thông tấn AP nói rằng một dân cử của Đảng Cộng sản ở vùng Viễn Đông của Nga đã yêu cầu chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và rút quân Nga về nước. Dân biểu Leonid Vasyukevich nói: “Chúng ta biết rằng nếu đất nước không ngừng hoạt động quân sự, chúng ta sẽ có nhiều trẻ mồ côi hơn ở đất nước chúng ta.” Vasyukevich nói như thế ttrong cuộc họp của Hội đồng lập pháp khu vực Primorsk ở cảng Vladivostok, ven bờ Thái Bình Dương hôm thứ Sáu.

.

Các lời bình luận của Vasyukevich, mà ông gửi tới Tổng thống Vladimir Putin, được hiển thị trong một video đăng trên Telegram có nguồn gốc từ khu vực. Một dân biểu khác cũng nói ủng hộ quan điểm của Vasyukevich. Nhưng chủ tịch hội đồng lập pháp đã nói ngay rằng các lời nhận xét như trên là một "khiêu khích chính trị" không được đa số các nhà lập pháp ủng hộ.

.

---- Người dân Lithuania đã quyên được khoảng 3 triệu euro (3,2 triệu USD) chỉ trong ba ngày - trong số 5 triệu euro (5,3 triệu USD) cần thiết - để mua một máy bay không người lái quân sự tối tân cho Ukraine.

.

Laisves TV, một đài truyền hình internet của Lithuania đã phát động chương trình này, cho biết hàng trăm người đã quyên góp những khoản tiền nhỏ. Ukraine đã mua hơn 20 máy bay không người lái vũ trang Bayraktar TB2 trong những năm gần đây và đặt hàng thêm 16 chiếc vào ngày 27/1/2022. Lô hàng đó đã được giao vào đầu tháng 3. Nhưng đây là lần đầu tiên nhiều thường dân góp các khoản tiền nhỏ để giúp Ukraine mua vũ khí.

.

---- Ukraine đã bác bỏ tuyên bố rằng thành phố Severodonetsk trong khu vực Luhansk bị bao vây bởi quân Nga, nhưng thừa nhận rằng Nga đang chiếm một phần lớn của thành phố và có thể có thêm ưu thế hơn. Khoảng 90% nhà cửa ở Severodonetsk đã bị hư hại trong bối cảnh thành phố "phòng thủ khốc liệt", theo lời một sĩ quan Ukraine địa phương cho biết hôm thứ Sáu.

.

---- Đường tiếp tế của quân Nga: Quân Ukraine cho biết Nga đang huy động các lữ đoàn đường sắt với máy móc đặc biệt để sửa chữa các tuyến đường sắt bị hư hỏng bên trong miền Bắc Ukraine để duy trì các tuyến đường tiếp tế. Tuyến đường sắt từ Nga vào khu vực Kharkiv và về phía nam tới Izium là một tuyến tiếp tế quan trọng cho cuộc tấn công của Nga.

.

---- Bộ Quốc phòng Mỹ đã trao cho nhà thầu quốc phòng hàng đầu hợp đồng trị giá 624 triệu USD để bổ sung phi đạn phòng không Stinger, một trong những vũ khí quan trọng mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine. Bộ đã thông báo hợp đồng với Raytheon vào chiều thứ Sáu, mặc dù nó đã được chính thức trao vào thứ Tư. Hợp đồng là "để mua phi đạn Stinger và các thiết bị liên quan." Không có mốc thời gian nào được liệt kê để hoàn thành công việc.

Mỹ đã gửi hơn 1.400 hệ thống súng vác vai Stinger, bao gồm phi đạn và bệ phóng, tới Ukraine để giúp kiểm soát bầu trời. Stingers là phi đạn phòng không tầm ngắn có tầm bắn khoảng 3 dặm (gần 5 km). Mặc dù tầm bắn của chúng quá ngắn để có thể nhắm mục tiêu vào máy bay bay cao, chúng có thể bắn hạ máy bay không người lái và máy bay bay thấp và trực thăng một cách hiệu quả.

.

---- Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Kirby hôm thứ Sáu nói Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về yêu cầu của Ukraine xin gửi giúp các khẩu pháo bắn phi đạn hàng loạt. Theo Kirby, Bạch Ốc đang lên kế hoạch cho một gói viện trợ đại pháo khác cho Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng đợt hỗ trợ quân sự tiếp theo vẫn đang được tiến hành. Kirby cũng nói rằng cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đều chưa chấp thuận đợt tiếp tế tiếp theo cho Ukraine.

.

Thêm vào đó, Kirby nói rằng Ngũ Giác Đài và Bộ Ngoại giao đang xem xét khả năng cử một đơn vị chiến binh tới bảo vệ đại sứ quán Mỹ ở Kyiv. Kirby nói hôm thứ Sáu là ngày cuối cùng của ông với tư cách Trưởng ban báo chí vì ông sẽ chuyển sang vị trí Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC).

.

---- Quân đội Nga đã sử dụng súng phun lửa TOS-2 Tosochka mới nhất trong một chiến dịch ở khu vực Kharkiv của Ukraine, một nguồn tin thực thi pháp luật nói với thông tấn Nga RIA News hôm thứ Bảy, cho thấy Nga đang sử dụng ngày càng nhiều các vũ khí mới.

.

Tối ngày hôm thứ Sáu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng ngay cả khi Nga hủy diệt toàn bộ Donbas, Ukraine sẽ không bao giờ cho phép khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

.

---- Người chỉ huy quân sự khu vực Kirill Stremousov nói với thông tấn Nga RIA News hôm thứ Bảy rằng khu vực Kherson do Nga chiếm đóng đang đóng cửa biên giới đối với các khu vực do quân đội Ukraine kiểm soát vì mục đích an ninh.

.

Stremousov nói: "Hiện biên giới đã bị đóng cửa vì lý do an ninh. Việc băng qua biên giới từ các khu vực Mykolaiv và Dnipropetrovsk là rất nguy hiểm, trước các cuộc pháo kích có hệ thống của các chiến binh Ukraine. Sau đợt pháo kích cuối cùng, một số thường dân sống ở trái độn đã chết vì pháo binh Ukraine". (Đó là giọng điệu của Nga tuyên truyền.)

.

---- Đài Loan: Muốn ăn cá miễn phí, bị dính tên, không đổi lại đươc. Theo báo Guardian, nhiều người ở Đài Loan đã ra tòa thị chính đổi tên thành "Salmon" (Cá Hồi) để ăn cá miễn phí trong đợt quảng cáo của chuỗi nhà hàng Nhật Bản Sushiro hồi tháng 3/2021, bây giờ đổi về tên cũ không được nữa.

.

Lúc đó là tháng 3/2021, khi chuỗi nhà hàng Sushiro chạy một quảng cáo trong đó bất kỳ ai có tên "salmon" tức là "giu yu" (có nghĩa là "cá hồi") --- gui yu (鮭魚) - Khuê Ngư --- đều có thể kiếm được một bữa ăn sushi miễn phí, thỏa sức ăn bao bụng cho chính mình. và cho một số ít bạn bè. Dĩ nhiên, hầu hết mọi người không có tên khai sanh như vậy, nên người yêu thích sushi liền trả một khoản lệ phí hành chính nhỏ và được đổi tên. Thí dụ như tên: Khuê Ngư, hay Salmon Dream (Khuê Ngư Mộng), Dancing Salmon (Khuê Ngư Vũ), Good-Looking Salmon (Khuê Ngư Mỹ)... để ăn sushi tưng bừng. Có những người đổi sang tên Khuê Ngư này, tuần sau đổi sang tên Khuê Ngư khác để ăn chùa tiếp. Qua đợt quảng cáo, họ mới đổi lại về tên khai sanh.

.

Nhiều người đổi tên trở lại sau đợt khuyến mại kết thúc, mặc dù các công chức phàn nàn rằng "sự hỗn loạn cá hồi" gây ra hàng đống thủ tục giấy tờ và mặc dù luật pháp ở Đài Loan chỉ cho phép 3 lần thay đổi tên tổng cộng trong suốt cuộc đời của một người. Một số người đổi tên nhiều lần để ăn nhiều lần, thế là quá 3 lần, không về lại tên khai sanh được nữa.

.

Các dân biểu Đài Loan mới cứu nguy: Hôm thứ Năm, các dân cử trong quốc hội Đài Loan đã bàn sửa đổi luật, giúp những người hiện đang bị mắc kẹt với một cái tên khó hiểu, khó đọc. Trong khi đó, công chúng đa số không thiện cảm với những người đồng hương đổi tên của họ chỉ vì muốn ăn cá chùa.

.

---- Một Chánh án liên bang ở New York hôm thứ Sáu đã bác bỏ đơn kiện của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chống lại Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James. Chánh án Liên bang Brenda Sannes nói rằng "Trump nói là bị trả thù... là không đủ chứng cớ". Trong khi đó, các luật sư của Trump nói họ có kế hoạch kháng cáo quyết định.

Trump

Cruz

Vụ kiện được đệ trình vào tháng 12/2021 nhằm tìm cách kết thúc cuộc điều tra dân sự của James về các doanh nghiệp của Trump. Trump nói rằng cuộc điều tra của Bộ Trưởng Tư Pháp New York "chỉ được hướng dẫn bởi sự thù địch chính trị và mong muốn quấy rối, đe dọa và trả đũa một thường dân mà bà coi là đối thủ chính trị."---- Bạo lực súng đạn đã vượt qua tai nạn giao thông để trở thành nguyên nhân hàng đầu giết chết người Mỹ dưới 19 tuổi lần đầu tiên vào năm 2020, với 4.368 trường hợp chết vì súng, theo CDC.Trong khi tỷ lệ tự tử tăng lên trong năm 2020, hầu hết các vụ bạo lực súng đạn gia tăng là do tăng vọt các vụ giết người mà nạn nhân là nam giới trẻ da đen, theo một phân tích được công bố vào đầu tháng này trên Tạp chí New England Journal of Medicine.Trong số những người Mỹ dưới 18 tuổi, CDC nói rằng có 2.281 ca chết vì súng trong năm 2020, tăng từ 1.732 ca trong năm 2019.---- Lời hăm dọa từ Texas làm 1 trường trung học Nam California đóng cửa. Một trường học ở Rosemead, California đã đóng cửa hôm thứ Sáu sau khi một học sinh ở Texas đưa ra lời đe dọa mập mờ trên mạng xã hội về một vụ sẽ có bắn ào ạt ở “RHS” -- cảnh sát được gọi báo động lúc 2 giờ sáng thứ Sáu về đe dọa nổ súng có thể xảy ra tại trường trung học Rosemead.Để đề phòng, các lớp học và các sự kiện của trường đã bị hủy hôm Thứ Sáu tại Trường Trung Học Rosemead. FBI đã điều tra mối đe dọa và xác nhận rằng lời hăm dọa bắt nguồn từ Raymondville, Texas. Học khu nói, mối đe dọa không nhắm vào trường trung học Rosemead. Cảnh sát địa phương nói đã bắt cậu nhóc vị thành niên đăng lời đe dọa với cáo buộc "đe dọa khủng bố".---- Cựu Tổng thống Donaldvà Thượng nghị sĩ Tedđã diễn thuyết, phản đối các biện pháp kiểm soát súng tại một hội nghị của Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA được tổ chức ở Texas hôm thứ Sáu sau vụ xả súng ở trường tiểu học Uvalde hôm thứ Ba làm chết 19 trẻ em và hai cô giáo.Trump, cũng nói y như các diễn giả Cộng hòa, rằng chính sách kiểm soát súng do Dân chủ đề ra sẽ "không làm được gì" để ngăn chặn vụ xả súng ở Uvalde. Trump nói: "Chúng ta cần thay đổi mạnh mẽ cách tiếp cận đối với sức khỏe tâm thần. Những gì chúng ta cần bây giờ là một cuộc tăng triệt để an ninh từ đầu đến cuối tại các trường học trên khắp đất nước."Trump nói rằng mọi khu trường học nên có một điểm vào duy nhất với "hàng rào bên ngoài chắc chắn" và máy dò kim loại, các chính sách mà một số chuyên gia cho rằng sẽ biến trường học thành môi trường giống như nhà tù. Trump nói: "Không ai có thể tới bất cứ đâu gần một lớp học cho đến khi chúng đã được kiểm tra, quét, sàng lọc và được hoàn toàn chấp thuận. Ngoài ra, các cửa lớp học nên được làm kiên cố với khóa có thể khóa từ bên trong và không thể mở ra từ bên ngoài." Trump cũng kêu gọi bố trí cảnh sát có vũ trang tại các trường học "mọi lúc" và cho các giáo viên được đào tạo để mang theo súng được giấu kín trong lớp học.Trong khi đó, TNS Cruz nói rằng, đối với hàng triệu người Mỹ, quyền sở hữu súng "không phải là lý thuyết, cũng không phải là trừu tượng. Tu chính án số 2 [quyền mang súng] cần thiết để đảm bảo quyền của người dân Mỹ. Đối với một bà mẹ đơn thân ở một khu phố nguy hiểm, đó là vấn đề an ninh cơ bản. Lấy súng khỏi những người Mỹ có trách nhiệm này sẽ không làm cho họ an toàn hơn cũng như không làm cho quốc gia của chúng ta an ninh hơn." Cuộc tranh luận dĩ nhiên sẽ bất tận.---- Thứ tự thời gian trong vụ sát thủ bắn chết 19 học sinh và 2 cô giáo Texas. Các học sinh bị mắc kẹt trong lớp học với tay súng đã liên tục gọi 911 trong cuộc tấn công tuần này nhằm vào một trường tiểu học ở Texas khi gần 20 cảnh sát đã đứng chờ ở hành lang trường hơn 45 phút, theo lời cảnh sát hôm thứ Sáu, theo hãng tin AP.Steven McCraw, Bộ Trưởng An toàn Công cộng Texas, nói trong cuộc họp báo, rằng người chỉ huy tại hiện trường ở Uvalde - cảnh sát trưởng khu học chánh - lúc đó tin rằng tay súng 18 tuổi Salvador Ramos tự cố thủ bên trong các phòng học liền kề tại trường tiểu học Robb và trẻ em không còn gặp nguy hiểm nữa. McCraw nói: “Đó là một quyết định sai lầm.” (Cũng có thể, cảnh sát không dám xông vào giao chiến với tay súng vì sợ bị bắn?) Cô bé Miah Cerrillo, 11 tuổi, thoát chết nhờ lấy máu từ xác các bạn học xoa lên người,, rồi nằm giả chết.Tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu, McCraw cũng đưa ra một thứ tự thời gian của vụ bắn xối xả hàng loạt ở trường Robb.11:27 giờ sáng - Đoạn video cho thấy một giáo viên tại trường tiểu học Robb mở chốt cửa trường. Ramos được cho là đã vào trường qua cánh cửa này.11:28 sáng - Xe của Ramos lao tới 1 rãnh gần trường học. Một giáo viên đã chạy trở lại lớp học để lấy điện thoại và quay lại cửa, do vậy cửa để mở. Hai người đàn ông, tại một nhà tang lễ gần đó, đi đến nơi tai nạn xe của Ramos, nơi đó họ thấy Ramos chui ra khỏi xe từ phía ghế hành khách với một khẩu súng và ba lô. Các nhân chứng được cho là đã bắt đầu chạy và Ramos đã cố gắng bắn vào họ.11:30 sáng - Tổng đài cấp cứu 911 nhận được một cuộc điện thoại rằng có một người đàn ông đã hư xe gần trường và bước đi với một khẩu súng.11:31 sáng - Ramos “đến hàng xe cuối cùng trong bãi đậu xe của trường,” McCraw nói. Thanh niên 18 tuổi bắt đầu nổ súng tại trường học, trong khi cảnh sát chạy đến nhà tang lễ. McCraw nói thêm rằng những tuyên bố trước đây mà các cảnh sát đối đầu với Ramos là không chính xác, và một cảnh sát đã nghe thấy cuộc gọi 911 “đã lái xe ngay lập tức đến khu vực mà anh ta nghĩ là người đàn ông cầm súng, ra phía sau trường học, hóa ra là một giáo viên.” McCraw nói rằng cảnh sát này lái xe nagng qua nghi phạm, khi "nghi phạm bị khuất sau một chiếc xe."11:32 sáng - Ramos bắn nhiều phát súng vào trường từ bên ngoài, sau đó đi vào tòa nhà.11:33 sáng - Ramos bắt đầu nổ súng trong lớp học. McCraw cho biết bằng chứng âm thanh từ đoạn phim cho thấy Ramos đã bắn hơn 100 viên đạn.11:35 sáng - Ba cảnh sát vào trường qua cùng cửa mà Ramos báo cáo đã vào. Sau đó, có thêm bốn cảnh sát tham gia. Ramos bắn về phía 3 cảnh sát ban đầu, và một số bị đạn sượt qua. Ramos đóng cửa phòng học.11:37 sáng - Hơn 16 viên đạn được bắn ra.11:51 sáng - Nhiều cảnh sát bắt đầu đến.12:03 chiều - Có khoảng 19 nhân viên cảnh sát ở hành lang bên ngoài lớp học. McCraw cho biết họ tin rằng tình huống bắn súng đang hoạt động đã chuyển thành một màn "tay súng dựng rào cố thủ". Một giọng nữ gọi đến số 911 từ lớp học. Thời lượng của cuộc gọi chưa đầy 90 giây. Cô bé nói tên của mình và nói rằng cô bé đang ở trong lớp học 112.12:10 tối - Người gọi nói với 911 rằng nhiều người đã chết.12:13 chiều - Cô gái gọi lại 911.12:15 chiều - Nhiều kỹ thuật viên đến với lá chắn (khiên) hơn.12:16 chiều - Giọng nữ gọi lại 911, nói thêm rằng tám đến chín học sinh vẫn còn sống.12:19 chiều - Một người khác, trong phòng 111 gọi 911. “Cô ấy cúp máy khi một học sinh khác bảo cô ấy cúp máy,” McCraw nói.12:21 chiều - Tay súng bắn thêm vài phát súng vào cửa. Cảnh sát di chuyển xuống dọc hành lang. Một cuộc gọi 911 cũng cho nghe được 3 phát súng được bắn.12:36 chiều - Một cuộc gọi 911 khác kéo dài trong 21 giây. Người gọi, một học sinh, lặng lẽ ở trên đường dây. “Cô bé nói với 911 rằng tay súng đã bắn vào cửa,” McCraw nói và nói thêm rằng học sinh đó đã yêu cầu 911 “làm ơn gửi cảnh sát ngay bây giờ”.12:46 chiều - Học sinh nói với 911 rằng cô bé có thể nghe tiếng của cảnh sát ở phòng bên cạnh.12:50 chiều - Cảnh sát chìa khóa lấy được từ một người lao công để đột nhập cửa, và bắn chết hung thủ.12:51 chiều - Cuộc nói chuyện qua 911 rất “lớn tiếng” và “nghe có vẻ như cảnh sát đang dắt các trẻ em ra khỏi phòng,” McCraw nói.---- Xả súng tại Texas: Cảnh sát chờ 30 phút mới vào giải cứu | VOA Tiếng ViệtVideo dài 1:12 phút:



https://youtu.be/TEbMhcpOCRk

.

---- Cô Krista Mortensen, 33 tuổi, bị buộc tội đã bắn chết cụ Michael Huff, 75 tuổi, sau khi nói với một người hàng xóm rằng cô cần giúp đỡ với ống chuyền thực phẩm cho ông cụ ăn. Vụ này xảy ra hôm thứ Tư ở Springville, Utah, và cô Mortensen đang bị giam giữ mà không được tại ngoại.

.

Cảnh sát cho biết những người tới cứu hô đầu tiên đã đến và thấy ông cụ có "vết bắn vào đầu" và một khẩu súng rơi ở gần chân. Cô Krista Mortensen lúc đó "nằm trong tư thế co người như bào thai trên giường" với "máu trên tay, cánh tay và quần áo." Ông cụ Michael Huff là bố dượng (stepfather) của cô Krista Mortensen.

.

---- Cảnh sát Quận Cam, California, đã phá vỡ một số ổ cờ bạc bất hợp pháp ở Santa Ana. Tổng cộng có 9 nghi phạm đã bị bắt hoặc vẫn đang bị truy lùng vì các cáo buộc cờ bạc hoặc các tội danh liên quan, chẳng hạn như tống tiền và buôn bán ma túy. Các sòng bài lậu đã thu vào hàng nghìn đô la lợi nhuận mỗi ngày. Nhiều thiết bị đánh bạc đã bị tịch thu vào thứ Tư.

.

Trong các nghi phạm có Niem Ngoc Ha, còn được gọi là “Dung Body,” 46 tuổi, ở Fountain Valley. Hà bị cáo buộc đã mở và điều hành 4 sòng bạc bất hợp pháp. Mindy Bùi, còn được gọi là “Thuy,” 36 tuổi, ở Westminster, bị cáo buộc quản lý các địa điểm bất hợp pháp. Honganh Thi Pham, còn được gọi là “Hong,” 40 tuổi, ở Garden Grove, cũng quản lý các sòng bạc. Ba nghi phạm và bốn người khác đã ra hầu tòa liên bang California trong tuần này.

.

Hà cũng bị khởi tố về tội đưa hối lộ. Hà bị cáo buộc đã trả 128.000 đô la cho cựu Cảnh sát Santa Ana, Steven Lopez, hiện đang bị kết án, bị kết án. Lopez bị cáo buộc đã mật báo cho Ha vào tháng 9/2020 rằng cảnh sát Santa Ana đang lên kế hoạch bố ráp một trong những sòng bạc của Hà. Lopez, người đã nhận tội nhận hối lộ vào năm 2020, dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 17/10/2022.

.

---- Sài Gòn: UBND TP.HCM xin mở casino để thành phố tăng tốc kinh tế. Báo Dân Việt trong bài "Mở casino tại TP.HCM: Tránh né hay đưa vào khuôn khổ?" hôm 27/5/2022 ghi nhận "Thí điểm tổ chức casino tại điểm du lịch lớn, khách sạn từ 5 sao trở lên và cho người Việt đủ 18 tuổi tham gia để phát triển kinh tế là một trong những nội dung được UBND TP.HCM kiến nghị Quốc hội." Báo này đã phỏng vấn Chuyên gia kinh tế Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam, về "Thí điểm tổ chức casino tại điểm du lịch lớn, khách sạn từ 5 sao trở lên và cho người Việt đủ 18 tuổi tham gia để phát triển kinh tế là một trong những nội dung được UBND TP.HCM kiến nghị Quốc hội"... Ý kiến này trích như sau: "Casino: Tích cực cũng có, tiêu cực cũng không ít, quan trọng là quản lý tốt... có những người vào casino vì… nghiện. Đây là một vấn đề có thực, có những người có thể bỏ công ăn việc làm, bỏ bê gia đình vợ con để tham gia casino... Tuy nhiên, mặt tích cực của việc mở casino không thể không có, ví dụ như kích thích, kích cầu du lịch nhiều hơn. Thực tế, hầu như những khách du lịch đến từ các quốc gia khác họ cũng có nhu cầu giải trí thông qua sòng bạc. Có thể thấy, sự thành công của Las Vegas (Mỹ) - nguyên một con đường mấy chục tỷ USD trên đó với những sòng bạc lớn, bao gồm cả nhà hát, nhà hàng ăn uống… Đây là loại hình du lịch về mặt giải trí chứ không chỉ đơn thuần là sòng bạc cho vui. Hoặc nhìn sang khu vực Đông Nam Á, có thể thấy khu vực Singapore, Malaysia… cũng có những sòng bạc lớn. Còn Macao ở khu vực Hồng Kông thì miễn bàn vì rất nổi tiếng."

.

---- Mất cát, phù sa: ĐBSCL dần tan rã. Bài viết của Lê Anh Tuấn (trường Đại học Cần Thơ) trên báo Thanh Niên báo động, trích lược như sau. Phát triển thủy điện thượng nguồn cùng khai thác cát quá mức ở hạ lưu Mê Kông đang đe dọa ĐBSCL - một vùng châu thổ địa chất non trẻ vốn hình thành nhờ quá trình bồi tụ bùn cát từ thượng nguồn sông Mê Kông... Suy giảm phù sa ngày càng rõ ràng khi những năm gần đây người dân khu vực biên giới Thái - Lào và đôi khi ở Campuchia - Việt Nam chứng kiến nước sông Mê Kông chuyển từ màu nâu đỏ của phù sa sang màu xanh nước biển, nhất là vào mùa khô. Hệ lụy là “nước đói phù sa” khiến dòng chảy hung dữ hơn làm gia tăng sạt lở trên diện rộng. Hiện nay, mỗi năm vùng ven biển bị xâm thực và xói lở chừng 500 - 550 ha với trên 1.100 điểm sạt lở ở hầu hết các tỉnh, thành ĐBSCL... ở các vùng ven biển ĐBSCL, diện tích rừng ngập mặn suy giảm cũng làm tăng thêm các rủi ro thiên tai, nước biển dâng, đặc biệt là mất đi khả năng giữ phù sa bồi tụ…. Trong bối cảnh đó, hoạt động khai thác nước ngầm quá mức lại khiến ĐBSCL lún sụt nhanh hơn. Riêng vùng Bán đảo Cà Mau hiện có trên 130.000 giếng khoan ngày đêm hút nước khiến nơi này lún sụt trung bình từ 1 - 3 cm/năm... mất phù sa, cát, sạt lở sẽ khiến ĐBSCL bị thu hẹp dần diện tích mặt đất tự nhiên. Viễn cảnh về một quá trình đi ngược với bồi tụ là tan rã đồng bằng ngày một rõ ràng hơn.

.

---- Cách nào để thu hút du khách quốc tế vào VN? Thông tấn nhà nước VNA ra độc chiêu, làm video rất mực lãng mạn để mời gọi du khách quốc tế bằng hình ảnh các thiếu nữ dân tộc thiểu số xuống sông hở vai xõa tóc. Video bằng tiếng Anh, có đối thoại tiếng Việt. Nhưng không thấy video thuần Việt, có lẽ không cần mời du khách Việt (?).

Video dài 1:39 phút:



https://youtu.be/KZWmFfjjo_8

.

---- HỎI 1: Dân số Nam Hàn giảm nhanh, già nhiều?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Độ tuổi trung bình của người Nam Hàn năm nay đã là 45 nhưng dự kiến sẽ là 58 trong ba thập niên tới do tỷ lệ sinh cực thấp và tuổi thọ tăng. Theo Sở Thống kê Nam Hàn (Statistics Korea) hôm thứ Năm, độ tuổi trung bình sẽ tăng tới 50,4 vào năm 2031 và tăng tới 57,9 vào năm 2050.

.

Tại thành phố Sejong, nơi hiện thấp nhất cả nước vì là khu tập trung hoạt động hành chính của thủ đô Seoul, độ tuổi trung bình cũng sẽ tăng từ 38,8 trong năm nay lên 50,9 vào năm 2050. Tổng dân số của Nam Hàn bao gồm cả người nhập cư sẽ giảm xuống dưới 50 triệu người vào năm 2041 với tốc độ hiện tại.

.

Thống kê Nam Hàn ước tính tổng dân số sẽ giảm từ 51,63 triệu người năm nay xuống còn 49,99 triệu người vào năm 2041, giảm xuống còn 47,36 triệu người vào năm 2050. Dân số Seoul cũng sẽ giảm từ 9,41 triệu người trong năm nay xuống còn 7,99 triệu người trong giai đoạn này.

.

Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc - số trẻ em trung bình do một phụ nữ sinh ra trong suốt cuộc đời - đã đạt mức thấp kỷ lục mới mỗi năm kể từ năm 2015. Năm ngoái là 0,81 con.

.

Dân số già cũng đồng nghĩa với việc thiếu hụt lao động. Dân số trong độ tuổi lao động 15-64 tuổi sẽ giảm từ 36,68 triệu người hay 71% tổng dân số hiện nay xuống còn 24,19 triệu người hoặc chỉ 51,1% vào năm 2050.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/05/27/2022052701212.html

.

---- HỎI 2: Xài tiền nhiều hơn để chữa ung thư ở Mỹ, vẫn chết nhiều hơn nhiều nước khác?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu toàn cầu mới cho thấy chi tiêu chăm sóc bệnh ung thư tính trên toàn quốc, không có mối liên hệ nào với tỷ lệ tử vong do ung thư ở cấp độ dân số. Trong nghiên cứu được công bố hôm thứ Sáu trên Diễn đàn Y tế JAMA (JAMA Health Forum), các nhà nghiên cứu từ 2 đại học Yale University và Vassar College đã kiểm tra 22 quốc gia có thu nhập cao nhất, bao gồm cả Hoa Kỳ, nơi xài nhiều gấp đôi so với một quốc gia có thu nhập cao trung bình.

.

Mặc dù Hoa Kỳ có tỷ lệ chi tiêu cao hơn để chữa trị ung thư, sáu quốc gia khác - Úc, Phần Lan, Iceland, Nhật Bản, Nam Hàn và Thụy Sĩ - có tỷ lệ tử vong do ung thư thấp hơn và chi tiêu thấp hơn Hoa Kỳ để chữa trị ung thư.

.

Mỹ đang chi hơn 200 tỷ USD/năm để chăm sóc bệnh nhân ung thư - khoảng 600 USD/người, so với mức trung bình 300 USD/người ở các quốc gia có thu nhập cao khác --- theo tường trình của một tác giả chính trong bản nghiên cứu là Cary Gross, giáo sư y khoa và giám đốc của chương trình National Clinician Scholars Program tại Đại học Yale.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/05/27/cancer-care-research-mortality/1801653671051/

.

.