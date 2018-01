Tunisia: 7 Năm Mùa Xuân Ả Rập, Biểu Tình Chống Khắc Khổ

TUNIS - Thanh niên biểu tình đốt pháo sáng, hô khẩu hiệu chống chính quyền nhân dịp kỷ niệm 7 năm cuộc nổi dậy gọi là “cách mạng muà xuân Arap” – dân xuống đuờng theo lời hô hào của công đoàn thế lực UGTT và 5, 6 chính đảng để phản đối biện pháp tăng thuế gọi 1 phần trong chính sách gọi là tiết kiệm giữa lúc kinh tế đình đốn gây khó khăn đa số dân.Kỷ niệm 7 năm bắt đầu chuyển tiếp dân chủ diễn ra trong lúc Tunisia chứng kiến tỉ lệ thất nghiệp cao.Lực luợng an ninh phong toả đại lộ Bourguiba, cũng là nơi diễn ra biểu tình quy mô lật đổ bạo quyền Ben Ali năm 2011.TT Essebsi đánh dấu ngày kỉ niệm 7 năm cách mạng bằng cách thăm trung tâm thanh niên tại phố lao động của thủ đô, nơi còn dấu tích của hoạt động hôi của và phá phách vài hôm trước.Xuống đường chống khắc khổ và bất ổn về đêm bắt đầu hôm Thứ Hai tuần qua khi chính quyền Tunis loan báo tăng thuế và tăng phần đóng góp quỹ an sinh xã hội bắt đầu ngay Tháng 1 này.Biên bản Bộ nội vụ ghi : ít nhất 1 người chết, hơn 100 cảnh sát bị thương và trên 800 người bị bắt. Hôm Thứ Bảy, chính quyền loan báo trợ cấp dân nghèo và chăm sóc y tế miễn phí với công nhân thất nghiệp, là kết quả các hội họp giữa TT với công đoàn, chính đảng và doanh nghiệp.Chuyển tiếp chính trị tại Tunisia diễn ra tương đối êm đẹp trong 7 năm qua, hiến pháp mới đuợc soạn thảo, và bầu cử là tự do – nhưng kinh tế khó khăn đặc biệt là sau các trận tấn công khủng bố năm 2015 gây thiệt hại nguồn thu du lịch.Thống kê chính thức ghi tỉ lệ thất nghiệp trung bình toàn quốc là 15%, nhưng có nơi là 25% - tỉ lệ lạm phát ước luợng 9%.