TT Zelensky: đợt đầu 16,000 chiến binh quốc tế đã vào giúp Ukraine chống quân Nga. Có ít nhất 1 triệu người tỵ nạn đã rời Ukraine. 1 doanh nhân Nga treo giải 1 triệu đôla để bắt giam hay ám sát Tổng Thống Putin.

.

- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn: có chứng cớ để truy tố hình sự Trump cản trở thủ tục chuyển giao quyền lực. Jason Miller (cố vấn của Trump) khai: Trump biết thua Biden, vẫn quậy.

- 1 doanh nhân Nga treo giải 1 triệu đôla để bắt giam hay ám sát Tổng Thống Putin.

- Zelensky: đợt đầu 16,000 chiến binh quốc tế đã vào giúp Ukraine chống quân Nga. Biden xin Quốc Hội chấp thuận $10 tỷ đô khẩn cấp viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Có ít nhất 1 triệu người tỵ nạn đã rời Ukraine. Nga tắt sóng truyền thông độc lập tại Nga.

- Kyiv hứng đạn pháo binh nặng nề. Quân nhảy dù Nga đã nhảy vào một số nơi trong Kharkiv. Nga đã chiếm Kherson. Hải cảng Mariupol đang bị quân Nga bao vây. Ukraine nói có gần 7,000 chiến binh Nga chết. Đại hội đồng LHQ OK nghị quyết lên án Nga đã xâm lăng Ukraine, đòi rút quân Nga (VN phiếu trắng). 1 phi đạn bắn trúng một tàu hàng mang cờ Bangladesh

- Tập nói với Putin hãy chờ bế mạc Thế Vận Mùa Đông 2022 rồi hãy đánh Ukraine. Nga bắt giữ 2 phụ nữ và 5 trẻ em vì biểu tình phản chiến. Ngạc nhiên: không thấy Không quân Nga tấn công ào ạt như suy đoán. Nhiều triệu ngươi Nga tìm đọc/nghe BBC vì không tin truyền thông Nga. Mỹ viện trợ Ukraine hàng trăm phi đạn Stinger.

- Nhật Bản sẽ nhận người tị nạn Ukraine. Toyota ngưng sản xuất tại Nga. Toyota, Honda ngưng nhập xe vào Nga

- Hạ Viện Mỹ bỏ phiếu tỷ lệ 426-3 OK nghị quyết ủng hộ Ukraine, lên án Nga. và hỗ trợ Ukraine.

- Bộ Ngoại giao Ukraine ra nền tảng thông tin về cuộc chiến ở Ukraine.

- Bill Barr gây lộn với Trump về Hunter Biden.

- Lộ chuyện dan díu với quả phụ của khủng bố ISIS, DB Van Taylor (Cộng Hòa, Texas) hủy bỏ cuộc tái tranh cử.

- Cảnh sát Quận Cam xin giúp tìm 1 nghi can gốc Việt.

- California là tiểu bang có 6 trong 10 thành phố hạnh phúc nhất Hoa Kỳ.

- Tiến sĩ David J. Nguyen được bổ nhiệm giữ chức Khoa Trưởng University College của Ohio University.

- HỎI 1: Du thuyền trị giá $600 của tỷ phú Nga Alisher Usmanov đã bị tịch thu? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Đài Loan thành lập Quỹ cứu trợ Ukraine? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (3/3/2022) --- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2022 hôm Thứ Tư phổ biến một bản chép các lời khai của Jason Miller (cố vấn của Trump) trước 11 điều tra viên.

.

Miller được hỏi là Trump có được thông báo là Trump đã thua cuộc bầu cử.

Miller đáp: "Tôi không nhớ lúc đó có ai có mặt. Tôi ở trong phòng Oval Office. Trong khi mấy người nói chuyện thì Matt Oczkowski, trưởng nhóm về dữ kiện, thông báo cho Trump rằng Trump thua phiếu rồi."

.

Báo HuffPost phân tích rằng Miller khai rằng Trump được chính ban vận độngc ủa Trump thông báo là Trump thua và trao cho Trump bản báo cáo phiếu từng tiểu bang, cho nên khi Trump cứ nói dối là Trump thắng, nghĩa là Trump cản trở thủ tục xác nhận phiếu.

.

--- Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn hôm Thứ Tư phổ biến văn thu pháp lý 221 trang, trong đó có "bản ghi chú về đảo chánh" do John Eastman soạn ra. Ủy Ban nói có cơ sở để truy tố hình sự Trump về tội cản trở thủ tục chuyển giao quyền lực trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020.

.

Một phần trong hồ sơ là lời khai của Eastman khi được hỏi về đại diện Trump trước truyền thông cánh hữu. Eastman đã sử dụng Tu Chánh Án số 5 để giữ im lặng trước nhiều câu hỏi.

.

Ủy Ban nói rằng Trump và Eastman đã cùng làm việc để thuyết phục cựu Phó Tổng Thống Mike Pence ngăn cản sự chứng nhận của Quốc Hội đối với phiếu cử tri đoàn.

.

--- Lộ chuyện chăn gối với vợ kẻ thù, Dân biểu Van Taylor (Cộng Hòa, Texas) hủy bỏ cuộc tái tranh cử. DB Taylor cho biết ông ngưng vận động tái tranh cử và thú nhận đã dan díu tình cảm với quả phụ Tania Joya, quả phụ của một người tuyển quân cho khủng bố ISIS, sau khi báo Dallas Morning News phỏng vấn bà Joya.

.

Joya thú nhận rằng cô đã dan díu tình cảm với DB Taylor từ tháng 10/2020 tới tháng 6/2021 sau khi hai người gặp nhau, lúc Joya làm việc trong cương vị 1 cựu thánh chiến quân Hồi Giáo giúp giải độc các tư tưởng cực đoan.

.

DB Taylor xin lỗi cử tri và vợ con trong bản văn hôm Thứ Tư, không nói rõ tên cô Joya và tên người chồng quá cố của cô, nhìn nhận "Khoảng 1 năm trước, tôi đã phạm một lỗi lớn kinh khủng, đã gây tổn thương cho những người tôi yêu thương nhất trên đời này. Tôi đã ngoạit ình, điều đó sai, và là lỗi lớn nhất đời tôi."

.

--- Treo giải 1 triệu đôla để bắt giam hay ám sát Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Đó là tuyên bố phóng lên các mạng xã hội của doanh nhân Nga Alex Konanykhin gửi tới các sĩ quan quân đội Nga, theo tin từ báo Jerusalem Post.

.

Là siêu triệu phú, Alex Konanykhin -- người có tài sản $300 triệu đôla theo một thống kê từ 1992 -- nói rằng Putin đã vi phạm Hiến Pháp Nga, xóa bỏ tự do bầu cử, ám sát các đối thủ, và bây giờ đưa quân xâm lăng Ukraine, sát người hàng loạt. Konanykhin đang tỵ nạn tại Mỹ.

.

--- Từ Ukraine, Tổng Thống Volodymyr Zelensky nói rằng đợt đầu các chiến binh quốc tế đã vào để chiến đấu giúp Ukraine chống quân Nga. Zelensky nói đợt đầu là 16,000 chiến binh quốc tế. Chính phủ Ukraine đã kêu gọi người tình nguyện từ toàn cầu tới giúp tác chiến chống Nga.

.

Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Nga sẵn sàng thương thuyết để ngưng chiến tranh ở Ukraine, nhưng vẫn sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự để xóa sổ bộ máy quân đội Ukraine. Chiều Thứ Năm, hai phái đoàn Ukraine-Nga sẽ họp lại.

.

Ngoại Trưởng Ukraine là Dmytro Kuleba nói hôm Thứ Tư sẵn sàng thương thuyết lại, nhưng nói đòi hỏi của Nga chưa thay đổi, và Ukraine không cấp nhận tối hậu thư nào.

.

--- Đài phát thanh độc lập của Nga có tên "Echo of Moscow" hôm Thứ Năm thông báo sẽ đóng cửa, sau khi đa số trong Ban quản trị đài bỏ phiếu để tự dẹp tiệm.

.

Hôm 1/3/2022, chính quyền Nga đã đóng trang web của "Echo of Moscow" và của cơ quan truyền thông khác là "TV Rain" và tắt sóng "Echo of Moscow" vì các bản tin về chiến tranh ở Ukraine.

.

-- Có ít nhất 1 triệu người tỵ nạn đã rời Ukraine chỉ trong 1 tuần lễ, theo Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ.

.

--- Bạch Ốc xin Quốc Hội chấp thuận $10 tỷ đô để khẩn cấp viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine, một phần trong gói ngân sách khẩn cấp $32.5 tỷ đôla đã gửi Quốc Hội.

.

--- Thủ đô Kyiv của Ukraine hứng đạn pháo binh nặng nề trong khi quân Nga tiến tới gần từ nhiều hướng để bao vây.

.

Quân nhảy dù Nga đã nhảy vào một số nơi trong Kharkiv, thành phố lớn thứ nhì Ukraine sau thủ đô, sau nhiều ngày bắn pháo vào nhiều nơi, làm chết nhiều thường dân. Ukraine nói hôm Thứ Tư có thêm 4 người dân Kharkiv chết, nhưng quân Ukraine vẫn kiểm soát được Kharkiv.

.

Nga đã chiếm toàn bộ thành phố chiến lược Kherson ven bở Biển Đen, phía Nam Ukraine. Đây là thành phố lớn đầu tiên quân Nga kiểm soát đầy đủ.

.

Hải cảng Mariupol ở ven biển Sea of Azov đang bị quân Nga bao vây. Thị Trưởng báo tin về trung ướng, "Họ bắn pháo liên tục, không ngừng. Chúng tôi không thể mang những người bị thương ra khỏi đường phố, chung cư, vì đạn bay liênt ục."

.

Sở cấp cứu Ukraine báo cáo là có hơn 350 thường dân Ukraine bị giết, hơn 2,000 thường dân bị thương. Hàng trăm cơ sở kiến trúc, bệnh viện, trường học, nhà trẻ và nhà đã bị phá hủy.

.

Ukraine nói có gần 7,000 chiến binh Nga bị giết trong 6 ngày xâm lăng Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc Phòng Nga đưa ra con số khác: 498 chiến binh Nga tử trận ở Ukraine.

.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Tư đã bỏ phiếu tỷ lệ đại đa số chấp thuận nghị quyết lên án Nga đã xâm lăng Ukraine, và kêu gọi tức khắc rút quân Nga ra khỏi Ukraine.

.

Tổng cộng 193 quốc gia thành viên, có 141 nước bỏ phiếu thuận cho nghị quyết (lên án Nga và đòi rút quân ngay), có 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, và 5 quốc gia (Nga, Belarus, Syria, Bắc Hàn và Eritrea) bỏ phiếu chống nghị quyết. Việt Nam trong nhóm bỏ phiếu trắng.

.

--- Lực lượng đặc biệt Ukraine thông báo trên mạng xã hội rằng họ sẽ không bắt các lính pháo binh Nga: sẽ bắn chết tất cả lính pháo binh Nga gặp ở trận tuyến, vì pháo binh Nga đã bắn vào các nơi cư dân Ukraine.

Video dài 51 giây:



https://youtu.be/5cqlJp3lW_w

.

--- Một buổi thương thuyết giữa hai phái đoàn Ukraine và Nga sẽ tiếp tục họp vào Thứ Năm. Một nhà thương thuyết Nga nói nghị trình bàn sẽ có "ngưng bắn" nhưng Ukraine nói điều kiện Nga đưa ra thì không chấp thuận được, và Nga phải ngưng dội bom các thành phố Ukraine mới có thể hy vọng tiến bộ.

.

Cảnh sát tại Ba Lan cảnh báo rằng có những bản tin dỏm trên mạng xã hội nói rằng có tội ác bạo lực do những người chạy ra khỏi Ukraine sau khi một số người cực hữu Ba Lan tấn công những người sắc tộc đa đen, Nam Á và Trung Đông đêm trước vượt biên.

.

Tỏa Án Hình Sự Quốc Tế (International Criminal Court - ICC) xác nhận Tòa đang mở ra cuộc điều tra về tình hình tại Ukraine. Hồ sơ mở ra sau khi 39 quốc gia chính thức nộp báo cáo về tội ác do quân Nga thực hiện ở Ukraine lên ICC.

.

Có bản tin cho biết 1 phi đạn bắn trúng một tàu hàng mang cờ Bangladesh đang đậu ven bờ Ukraine. Tàu hàng này chờ chất hàng từ tháng 2/2022 và khôngt hể đi đâu vì hạn chế khu vực. Video cho thấy tàu hàng này bị cháy, bốc lửa, đang đậu gần hải cảng Olvia Port, Ukraine. Có tin 1 thủy thủ Bangladesh chết.

.

--- Trước khi Nga tiến quân vào Ukraine, tình báo Mỹ tiên đoán rằng khởi đầu cuộc chiến sẽ là các đợt không kích ào ạt từ Không quân Nga nhắm vào các dàn phòng không và cơ sở chiến lược Ukraine. Nhưng qua 6 ngày đầu chiến tranh, người ta không thấy Không quân Nga tấn công ào ạt như tình báo Mỹ suy đoán.

.

Lực lượng không quân Ukraine yếu kém hơn, nhưng vẫn còn đang bay để yểm trợ một số đơn vị phòng thủ. Tướng 3 sao Không quân Hoa Kỳ David Deptula, đã về hưu, người từng chỉ huy một vùng cấm bay phiá Bắc Iraq, nói rằng ông ngạc nhiên vì quân Nga không muốn thiết lập ưu thế Không quân từ ngày đầu. Có thể vì Nga muốn dựng lên chính phủ bù nhìn như ở phía Đông, nên muốn giảm sức tàn phá Ukraine?

.

-- Thị Trưởng thành phố Mariupol nói rằng Nga bắn pháo binh nhiều giờ vào khu dân cư, cố ý diệt chủng dân tộc Ukraine.

Video dài 57 giây:



https://youtu.be/iodnEeFY010

.

--- Cảnh sát tại Moscow, thủ đô nước Nga, đã bắt giữ 2 phụ nữ và 5 trẻ em khi nhóm này muốn đặt hoa trước tòa đại sứ quán Ukraine. Hình ảnh bắt giam họ cho thấy trẻ em đang cầm các tấm biển viết chữ “No to War” (Đừng chiến tranh).

.

Các trẻ em này tuổi từ 7 tới 11, bị giam cùng mẹ trong một xe van cảnh sát trước khic hở tới đồn cảnh sát làm hồ sơ truy tố. Vài giờ sau được thả về nhà, theo lời nhà nhân chủng học Alexandra Arkhipova.

.

Arkhipova nói 2 phụ nữ bị bắt là Ekaterina Zavizion và Olga Alter cùng với các em Liza, 11 tuổi, Gosha, 11, Matvey, 9, David, 7, và Sofya, 7.

.

--- Họa sĩ và là nhà hoạt động nhân quyền Yelena Osipova, 77 tuổi, đã bị cảnh sát St Petersburg bắt trong khi cùng nhiều người biểu tình chống chiến tranh ở Ukraine.

.

Nhiều ngàn người tại các thành phố khắp nước Nga đã biểu tình phản đối xâm lăng Ukraine. Nhiều người bị bắt, nộp phạt, một số người bị xem là chủ mưu sẽ làm hồ sơ tống giam.

.

--- Nhiều triệu ngươi Nga đang tìm đọc và nghe thông tin từ BBC về cuộc chiến quân Nga tấn công Ukraine, vì không tin vào các thông tin từ các thông tấn nhà nước Nga.

.

Nông dân Nga đốt dàn phi đạn Nga.

Số lượng người hàng tuần vào trang web của BBC tiếng Nga tăng hơn 3 lần sau khi quân Nga tiến vào Ukraine, so với trung bình hàng tuần hồi đầu năm nay, theo trang này thông báo, tới kỷ lục 10.7 triệu lượt người trong tuần qua, so với trung bình trước khia là 3.1 triệu lượt người xem.Số người từ Nga vào xem trang tiếng Anh BBC.com tăng 252% để tới 423,000 lượt người tuần qua. Trong đó trang tin tiếng Nga trực tuyến về cuộc xâm lăng nhiều người xem nhất trong các dịch vụ BBC bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh, với 5.3 triệu lượt xem.---Dàn phóng này trị giá khoảng 11 triệu Bảng Anh (= 14.7 triệu đôla Mỹ). Nhiều nông dân chiếm 1 xe tăng Nga, lên xe chạy.Video dài 58 giây:



https://youtu.be/YaQhDTPv1bs





--- Nhật Bản sẽ tiếp nhận người tị nạn chạy khỏi Ukraine do cuộc xâm lược của Nga. Nhật cũng cho biết sẽ áp đặt thêm trừng phạt đối với 7 quan chức cấp cao Belarus, trong đó có Tổng thống Alexander Lukashenko. NHK ghi rằng nội các Nhật cũng thông qua các biện pháp phong tỏa tài sản của 2 tổ chức Belarus và thắt chặt kiểm soát xuất khẩu.

.

Công ty Toyota Motor hiện đang sản xuất xe thể thao đa dụng và các mẫu xe khác tại một nhà máy ở Saint Petersburg, cho biết sẽ ngừng dây chuyền hoạt động từ Thứ Sáu, đồng thời ngừng hoạt động nhập cảng xe vào Nga. Honda Motor đã thông báo ngừng xuất cảng Nga.

.

--- Tập Cận Bình dặn dò Putin chờ qua Thế Vận mới nên đánh Ukraine. Có tin tình báo Mỹ cho biết rằng lãnh đạo Trung Quốc biết từ nhiều tuần trước, từ đầu tháng 2/2022, về cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine, và phía TQ nói với Nga rằng hãy chờ bế mạc Thế Vận Mùa Đông 2022 rồi hãy xuất quân.

.

Tin này do báo New York Times đăng, dẫn lời từ các viên chức chính phủ Biden và một viên chức Châu Âu dẫn theo bản tin tình báo Tây Phương. Một nguồn tin khác cũng xác minh như thế với Reuters. Tuy nhiên, Liu Pengyu, phát ngôn nhân Tòa đại sứ TQ tại Hoa Kỳ chối, nói đó là tin đồn bôi xấu TQ.

.

--- Tòa Hình Sự Quốc Tế ICC tại The Hague, Hòa Lan, hôm Thứ Tư nói Tòa sẽ tiến hành điều tra tức khắc về các tội ác chống nhân loại do Nga thực hiện ở Ukraine. Điều tra này là theo yêu cầu từ 39 quốc gia thành viên.

.

--- Liên Âu cho biết là sẽ trừng phạt 22 quan chức và sĩ quan Belarus vì liên hệ tới cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Liên Âu đưa ra bản văn hôm Thứ Tư nói 22 cấp cao tại Belarus bì trừng phạt vì có tham dự cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine.

.

Thông tấn của chính phủ Úc Châu: Hai chiến binh Nga bị quân Ukraine bắt tù binh.

Video dài 54 giây:



https://youtu.be/sJ-dF_0tmBE

.

--- Mỹ đã viện trợ hàng trăm phi đạn Stinger, loại phi đạn đặt trên vai người lính để bắn xe tăng và phòng không, tới Ukraine lần đầu tiên trong vài ngày qua, với riêng hôm Thứ Hai là 200 phi đạn Stinger.

.

Hồi đầu năm nay, Mỹ bật đèn xanh cho các nước vùng Baltic bao gồm Lithuania, Latvia và Estonia gửi các vũ khí Mỹ sản xuất mà họ có tới Ukraine, kể cả phi đạn cá nhân Stingers. Bâyg iờ thì Mỹ viện trợ trực tiếp, không qua trung gian.

.

--- Hạ Viện Mỹ bỏ phiếu tỷ lệ 426-3 chấp thuận một nghị quyết tuyên bố ủng hộ Ukraine, và lên án quân đội Nga xâm lăng. Nhóm 3 Dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu chống nghị quyết là: DB Tom Massie (Cộng Hòa, Kentucky), DB Paul Gosar (Cộng Hòa, Arizona), và DB Matt Rosendale (Cộng Hòa, Montana).

.

Nghị quyết đồng bảo trợ bởi DB Victoria Spartz (Cộng Hòa, Indiana), người có nơi sinh tại Ukraine, kêu gọi ngưng bắn tức khắc, rút toàn bộ quân Nga ra khỏi Ukraine, và yêu cầu Mỹ viện trợ cho Ukraine chống Nga.

.

-- Một viên chức trong Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác tại Châu Âu (OSCE) đã bị giết vì đạn pháo binh Nga bắn vào Kharkiv hôm Thứ Ba 1/3/2022, theo một phát ngôn nhân OSCE.

.

Viên chức này tên Mayna Fenina, là một phần trong nhóm quan sát Ukraine của OSCE. Bà bị giết trong khi đi tìm nhu yếu phẩm cho gia đình bà ở Kharkiv.

.

Nhiều người dân Ukraine ra cản đường xa lộ, tay cầm cờ Ukraine, chận đoàn quân xa Nga.

Video dài 1:20 phút:



https://youtu.be/TX36MurN4Iw

.

--- Thị Trưởng Ihor Kolykhaiev xác nhận rằng thành phố Kherson đã thất thủ, và quân lực Ukraine đã rút ra khỏi thành phố, và bây giờ cư dân phải "nghe lệnh những người vũ trang đang nắm quyền điều hành thành phố," ám chỉ rằng quân Nga đã chiếm Kherson.

.

Thị Trưởng nói là ông được các sĩ quan Nga chiếm tòa thị chính nói rằng họ sẽ có một cơ quan công quyền y hệt như hai vùng ly khai ở miền Đông Ukraine do Nga yểm trợ.

.

--- Đại Sứ Quán Ukraine tại Việt Nam thông báo bằng tiếng Việt:

"Bộ Ngoại giao Ukraine đã đưa ra một nền tảng thông tin cho độc giả nước ngoài liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine https://war.ukraine.ua/

Mục tiêu chính của war.ukraine.ua là cung cấp thông tin đã được xác minh về tình hình ở Ukraine, chia sẻ những cách thức cụ thể để hỗ trợ Ukraine và cũng cho thấy chiều nhân văn của sự phản kháng.

“Trang web này trên thực tế là một tài liệu trực tiếp về chiến tranh đang phát triển trước mắt toàn thế giới”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết. “Cuối cùng khi chúng tôi giành chiến thắng trong cuộc chiến này, đây sẽ trở thành kho lưu trữ được thu thập kỹ lưỡng về tội ác, sự tàn bạo và dã man của Nga, và quan trọng hơn - chủ nghĩa anh hùng và sự đoàn kết của người dân Ukraine”.

.

--- Thành phố Kherson trở thành nơi thị trấn đầu tiên thất thủ. Quân Nga tiến vào chiếm toàn bộ, kiểm soát hoàn toàn. Các đơn vị quân sự Ukraine đã rút ra khỏi nơi này.

Video dài 2:06 phút:



https://youtu.be/cKPEsIyZCIs

.

.

--- Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr tiết lộ rằng cuộc đối thoại cuối cùng với Trump trước cuộc bầu cử 2020 là màn la hét lẫn nhau về Hunter Biden.

.

Fox News loan tin rằng sách mới của Barr, nhan đề "One Damn Thing After Another" kể rằng Trump tìm cách cho Barr nói về cuộc điều tra của Bộ Tư Pháo về các thương vụ của Hunter Biden, con trai Joe Biden.

.

Trump hỏi Barr về cái máy laptop của Hunter Biden với tin trên báo New York Post.

Barr trả lời, "Thưa Tổng Thống, tôi không thể nói về chuyện đó."

Trump nói, "Ông biết, nếu đó là một trong các conc ủa tôi..."

Barr nổi giận, hét lên, "Mẹ kiếp, thưa Tổng Thống, tôi sẽ không nói với ông về Hunter Biden. Chấm hết." ("Dammit, Mr. President, I am not going to talk to you about Hunter Biden!" Barr yelled. "Period!")

.

--- Báo OC Register loan tin rằng cảnh sát đang xin công chúng giúp tìm một nghi can sau cái chết khả nghi bị xem là bị giết. Lính cứu thương Ty Cứu Hỏa Quận Cam lúc 1 giờ sáng hôm 2/2/2022 đã theo cú điện thoại báo nguy đã tới tiệm Ocean Blue Restaurant, trên đường Brookhurst Street ở Westminster, vì 1 người đàn ông bị thương ở đầu.

.

Hoang Vo, 49 tuổi, được chở đi nhập viện và sau đó chết vào ngày 14/2/2022, nhưng chuyện này lúc đó không báo cho cảnh sát. Sở Giảo Nghiệm Pháp y nói sọ có nhiều vết nứt, vỡ, và cái chết của Vo là bị giết.

.

Cảnh sát nói ai có thông tin về chuyện này, xin gọi về Ty Cảnh Sát Westminster ở số 714-548-3212, hay Orange County Crime Stoppers ở số 1-855- TIP-OCCS. Người gọi có thể ẩn danh.

.

--- Phe cực hữu cứ nói California là hang ổ Dân Chủ thổ tả, nơi nhiều người dân bất mãn, cứ muốn dọn sang các hang ổ Cộng Hòa. Thực tế khác hẳn: California là tiểu bang có 6 trong 10 thành phố hạnh phúc nhất Hoa Kỳ. Theo nghiên cứu của WalletHub để tìm thành phố hạnh phúc nhất trong 182 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ.

.

Thứ tự dựa theo bảng điểm của 30 thang điểm về hạnh phúc, về tỷ lệ trầm cảm, về mức tăng thu nhập, về thời lượng giải trí trung bình mỗi ngày, về hài lòng trong việc làm, về quan hệ xã hội, về sức khỏe, về tinht hần...

.

Trong 10 thành phố hạnh phúc nhất, California có 6 thành phố; trong 20 thành phố hạnh phúc nhất, California có 11 thành phố.

.

Nhóm 25 thành phố hạnh phúc nhất là:

.

1. Fremont, California

2. Columbia, Maryland

3. San Francisco, California

4. San Jose, California

5. Irvine, California

6. Madison, Wisconsin

7. Seattle, Washington

8. Overland Park, Kansas

9. Huntington Beach, California

10. San Diego, California

11. Fargo, North Dakota

12. Minneapolis, Minnesota

13. Bismarck, North Dakota

14. Santa Rosa, California

15. Santa Clarita, California

16. Oakland, California

17. Sioux Falls, South Dakota

18. Glendale, California

19. Scottsdale, Arizona

20. Anaheim, California

21. Aurora, Illinois

22. Plano, Texas

23. Oxnard, California

24. Garden Grove, California

25. Chula Vista, California

.

--- Hệ thống Đại học Ohio University có 9 trường bậc cử nhân (undergraduate colleges) nằm trong hệ thống University College. Tiến sĩ David J. Nguyen đã chính thức được bổ nhiệm giữ chức Khoa Trưởng University College của Ohio University. Nguyen sẽ bắt đầu chức vụ Khoa Trưởng (dean of University College) từ ngày 15/6/2022.

.

Hiện nay Nguyen đang giữ chức Phó giáo sư về sinh viên vụ ở Phòng Tư Vấn và Giáo Dục Đại Học tại Ohio University, đồng thời là Phó Khoa Trưởng lâm thời về nghiên cứu ở Patton College of Education.

.

.

--- HỎI 1: Du thuyền trị giá $600 của tỷ phú Nga Alisher Usmanov đã bị tịch thu?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Giới chức Đức tại Hamburg tịch thu du thuyền này theo lệnh Liên Âu trừng phạt những người thân cận Putin vì chuyện quân Nga xâm lăng Ukraine.

Chi tiết:

https://www.newsmax.com/newsfront/yacht-germany-war-russia/2022/03/02/id/1059350/

.

--- HỎI 2: Đài Loan thành lập Quỹ cứu trợ Ukraine?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Tin chính thức của chính phủ Đài Loan.

.

Bộ Ngoại giao Đài Loan thành lập Quỹ cứu trợ Ukraine, kêu gọi người dân phát huy tinh thần đùm bọc hỗ trợ người tị nạn Ukraine

Tường Vy, RTI, 2/3/2022

.

Bộ Ngoại giao Đài Loan thành lập Quỹ cứu trợ Ukraine, kêu gọi người dân phát huy tinh thần đùm bọc hỗ trợ người tị nạn Ukraine.

Ngày 2/3 Bộ Ngoại giao Đài Loan biểu thị, để hỗ trợ những người tị nạn Ukraine, chính phủ và các đoàn thể dân sự Đài Loan đã kết hợp thành lập Quỹ đặc biệt cứu trợ Ukraine thông qua Tổ chức Cứu trợ Thiên tai tập đoàn pháp nhân, hiện đã hoàn thành hồ sơ xin giấy phép theo quy định về cấp phép hoạt động phúc lợi công cộng. Bộ Tài chính đã phê duyệt tài khoản nhận cứu trợ, từ ngày 2/3 người dân có thể trực tiếp quyên góp cứu trợ thông qua máy ATM hoặc chuyển khoản, từ ngày 3/3 tài khoản tiếp nhận phương thức cà thẻ qua hệ thống ebank, thời hạn nhận cứu trợ trong vòng 1 tháng kể từ ngày phát động, kêu gọi người dân phát huy tinh thần đùm bọc, nhiệt tình giúp đỡ người dân Ukraine.

Bộ Ngoại giao chỉ ra rằng, Văn phòng đại diện Đài Loan tại Ba Lan đã được hướng dẫn liên lạc với các tổ chức phi chính phủ được chỉ định bởi chính phủ Ba Lan để nhanh chóng chuyển tấm lòng người dân Đài Loan đến với người tị nạn Ukraine càng sớm càng tốt. Thông tin về tài khoản cứu trợ đặc biệt Ukraine thuộc Tổ chức Cứu trợ Thiên tai như sau, tên tài khoản là "Quỹ Cứu trợ Thiên tai thuộc tập đoàn pháp nhân", tên ngân hàng là "土地銀行長春分行 Land Bank of Taiwan, Changchun Branch, 銀行帳號 số tài khoản ngân hàng:102-005-124-619".

Bộ Ngoại giao cho biết để thực hiện nghĩa vụ của Đài Loan với tư cách là một thành viên có trách nhiệm đối với xã hội dân chủ quốc tế, giữ vững lập trường nhất quán “Taiwan can help”, thể hiện tinh thần nhân đạo quan tâm đến hàng triệu người tị nạn Ukraine buộc phải rời khỏi nhà cửa của họ và đang sống trong cảnh khổ cực nguy hiểm, chính phủ Đài Loan đã lập tức vận chuyển 27 tấn vật tư y tế đến châu Âu vào đêm ngày 27 tháng 2.

Chi tiết:

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006861

.

.