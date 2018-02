RSF Lên Án Phạm Đoan Trang Bị Bắt

Vụ việc công an CSVN bắt cóc blogger Phạm Đoan Trang vào ngày 24 tháng 2 vừa qua đã làm cho dư luận trong và ngoài nước kịch liệt chỉ trích, mà cụ thể là Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) đã chính thức lên án hành động này hôm 27 tháng 2, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) hôm 27/2 ra thông cáo lên án hành động bắt cóc blogger Phạm Đoạn Trang của an ninh Việt Nam hôm 24 tháng 2 vừa qua, và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép lên chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền.“Blogger, nhà báo Đoan Trang bị an ninh Việt Nam bắt cóc ngay tại nhà riêng của mình vào hôm 24/2 khi cô trở về nhà ăn tết cùng gia đình. An ninh Việt Nam sau đó đã giữ blogger này suốt 23 tiếng đồng hồ để thẩm vấn cô về cuốn sách ‘Chính trị bình dân’ mà cô viết và xuất bản hồi năm ngoái.“Sau khi được trở về nhà, an ninh tiếp tục cảnh báo cô không được rời nhà và cho người canh gác căn hộ của blogger này liên tục sau đó. Theo RSF, điện và internet cho căn hộ của blogger cũng bị cắt và cô hiện đang trong tình trạng giam lỏng.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Phóng viên Không biên giới kêu gọi Quốc hội liên Âu không chuẩn thuận hiệp định tự do thương mại với Việt Nam mà theo dự kiến sẽ được thông qua vào vài tháng tới và sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay.“Thông cáo của RSF viết sau khi quốc hội liên Âu thông qua một nghị quyết khẩn cấp hồi tháng 12 vừa qua về tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam, thì EU không thể tiếp tục thông qua hiệp định thương mại với Việt Nam.”