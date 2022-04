Hoa Kỳ: Bộ Tư Pháp Kháng Cáo Để Khôi Phục Quy Định Bắt Buộc Về Khẩu Trang

Bộ Tư Pháp đã kháng cáo phán quyết của một tòa án liên bang về việc gỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang trên máy bay, xe lửa, xe buýt và các phương tiện giao thông công cộng khác, sau khi Cơ quan Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) kết luận rằng quy định bắt buộc là “cần thiết cho sức khỏe cộng đồng.” (Nguồn: pixabay.com)

WASHINGTON - Chính quyền Biden đã kháng cáo phán quyết của một tòa án liên bang về việc gỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang đối với các hành khách trên máy bay, xe lửa, xe buýt và các phương tiện giao thông công cộng khác, sau khi Cơ quan Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) kết luận rằng quy định bắt buộc là “cần thiết cho sức khỏe cộng đồng,” theo NYTimes đưa tin ngày Thứ Tư, 20 tháng 4 năm 2022.





Quyết định được đưa ra 2 ngày sau khi một thẩm phán liên bang ở Florida gỡ bỏ quy định bắt buộc về khẩu trang và khiến các hãng hàng không, một số hệ thống vận chuyển công cộng và thậm chí Uber và Lyft gỡ bỏ yêu cầu mang khẩu trang.





Tòa Phúc Thẩm Khu Vực 11 (U.S. Court of Appeals for the 11th Circuit), nơi sẽ xét xử vụ kiện, có quan điểm bảo thủ và vụ việc có thể sẽ được đẩy lên Tối cao Pháp viện. Nếu phán quyết gỡ bỏ yêu cầu được giữ nguyên, nó có thể làm suy yếu quyền hạn của CDC. Nhưng ngay cả khi chính quyền Biden thắng kiện, thì cũng sẽ có phản ứng dữ dội từ những người dân Hoa Kỳ, vốn vừa mới được phép không phải mang khẩu trang nữa.





Quy định bắt buộc về khẩu trang của liên bang đã có hiệu lực ngay sau khi Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021, và sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 4 năm 2022. Nhưng bất chấp áp lực từ các hãng hàng không, ngành khách sạn và các dân cử Đảng Cộng hòa muốn gỡ bỏ quy định, CDC đã gia hạn cho đến ngày 3 tháng 5 để các chuyên gia y tế cộng đồng có thêm thời gian đánh giá và xem xét.





Jen Psaki, Trưởng phòng Báo chí Bạch Ốc, cho biết kháng cáo là việc quan trọng và cần thiết để bảo vệ quyền hạn của CDC trong tương lai. Bà nói: “Việc này quan trọng vì hai lý do. Thứ nhất, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng điều đó là hoàn toàn hợp lý, cũng như Bộ Tư pháp, với CDC, các chuyên gia về y tế và dữ liệu - những chuyên gia quan trọng nhất trong chính quyền của chúng tôi - cần có thời gian để đánh giá tình hình. Thứ hai là họ muốn đảm bảo giữ được nguyên vẹn quyền hạn và khả năng của CDC trong việc ban hành các quy định bắt buộc về y tế trong tương lai.”





Trong quyết định dài 59 trang đưa ra hôm Thứ Hai, 18 tháng 4 năm 2022, Thẩm phán Kathryn Kimball Mizelle, người được Tổng thống Donald J. Trump bổ nhiệm, đã ra phán quyết cho rằng CDC đã vượt quá thẩm quyền, khi bắt buộc người dân phải mang khẩu trang trên máy bay, xe lửa, xe buýt và các phương tiện giao thông công cộng khác. Cơ quan được cho là đã vượt quá thẩm quyền hợp pháp theo Đạo luật Dịch vụ Y tế Công cộng năm 1944.





Thứ Ba, 19 tháng 4 năm 2022, sau một ngày cân nhắc ở Tòa Bạch Ốc, Bộ Tư pháp thông báo sẽ lên kế hoạch kháng cáo phán quyết của thẩm phán Kathryn Kimball Mizelle, nếu như CDC cho rằng quy định đó vẫn cần thiết. Vào tối thứ Tư, 20 tháng 4 năm 2022, CDC đã làm rõ quan điểm của mình. Cơ quan cho biết trong một tuyên bố: “CDC tin rằng đây là một mệnh lệnh hợp pháp, trong thẩm quyền hợp pháp của cơ quan nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng,” đồng thời cho biết thêm rằng họ “tiếp tục khuyến nghị mọi người đeo khẩu trang trong tất cả các cơ sở và phương tiện giao thông công cộng có không gian kín.”





Hiện nay, số ca nhiễm COVID-19, mặc dù không phải vào bệnh viện và chết, đang gia tăng ở phần lớn các tiểu bang và vùng lãnh thổ, tăng cao nhất ở vùng Đông Bắc và Trung Tây. Các chuyên gia sức khỏe cộng đồng cho biết bác sĩ Walensky cần phải duy trì quyền và khả năng của CDC để khuyến nghị, hoặc thậm chí bắt buộc đeo khẩu trang nên đề phòng BA.2 hoặc một biến thể mới gây ra làn sóng Covid chết người khác.