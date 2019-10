Thông Tin Thẩm Mỹ: Tìm Thông Tin VỀ Thẩm Mỹ...

Mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn xin tái cấp bằng hành nghề, thắc mắc khi phải di chuyển sang tiểu bang khác, đổi địa chỉ nhà ở hay chỗ làm việc, muốn biết tin tức mới nhứt từ Hội Đồng Thẩm Mỹ (HĐTM)... Tất cả những chi tiết đó đều có trong trang mạng của HĐTM ở trên.

Ngoài ra, trên trang mạng này bạn còn có thể in ra những mẫu giấy tờ cần thiết để điền và gởi đi.

Những trường hợp đặc biệt như bằng cấp bị quá hạn (vô hiệu lực, không được dùng), bị trục trặc khi xin đổi địa chỉ, đổi bằng hành nghề khi dời sang tiểu bang khác để làm việc đều tìm thấy câu trả lời trên trang mạng của HĐTM.

Hãy cố gắng theo dõi thường xuyên những tin tức mới, nhất là thời gian xin tái cấp bằng hành nghề vô cùng quan trọng vì bạn đã biết bằng hành nghề quá hạn sẽ không được dùng và bạn sẽ gặp rắc rối lớn nếu bị kiểm soát vừa tốn tiền phạt vừa bị tăng giá tiền để làm lại bằng cấp mới vì trễ hạn.

Theo điều luật số 7317 của HĐTM, có ghi rõ:

“Bạn vi phạm luật hành nghề khi làm việc với bằng cấp, thẻ môn bài (Establishment) đã quá hạn.”

Điều luật 7397:

“Bắt buộc mỗi cá nhân phải treo bằng hành nghề đang hiệu lực tại chỗ làm việc.”

HĐTM sẽ gởi thơ nhắc trong khoảng 2 tháng rưởi trước khi bằng cấp tới hạn phải làm lại, đến địa chỉ mà bạn đã điền vào khi có bằng cấp đang hiệu lực, vì vậy điều quan trọng nhất là khi bạn đổi địa chỉ mới, bạn phải báo cho HĐTM biết để thơ báo nhận được sau khi dời địa chỉ. Bạn sẽ nhận được bằng tái cấp mới trong thời gian 3 tuần lễ, và xin vui lòng đừng gởi đi quá sớm, trước 60 ngày hết hạn.

Thơ báo đổi địa chỉ phải gởi trong vòng 30 ngày để HĐTM có đủ thời gian làm việc.

Bạn có thể xin tái cấp bằng hành nghề qua mạng của HĐTM.

Nếu hành nghề ở tiểu bang khác ngoài California, bạn cần phải liên lạc với HĐTM ở tiểu bang mới, hỏi xem họ có chấp nhận cho bạn hành nghề với bằng cấp của California hay không. Không phải mọi tiểu bang đều chấp thuận cho phép bạn làm việc với bằng hành nghề hợp pháp của tiểu bang California. Nếu được cho phép, bạn cần điền đơn (có thể làm trên trang mạng của HĐTM tiểu bang CA.), với lệ phí là 10 đồng để xin chứng chỉ bằng hành nghề gởi cho tiểu bang mới).

Điều này cần phải làm trong khoảng 30 ngày trước khi bạn dời qua tiểu bang khác để có bằng hành nghề mới đúng thời gian bạn làm việc ở chỗ mới.

Vì thế, bạn nên thường xuyên theo dõi tin tức trên mạng của HĐTM.

Board of Barbering and Cosmetology State of California Department of Consumer Affairs

P.O. Box 944226 • Sacramento, CA 94244-2260

Information: 1-800-952-5210 | www.barbercosmo.ca.gov