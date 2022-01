39% Cộng Hòa (và 87% Dân Chủ) nói trận tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 là cực kỳ bạo động. - VN đã miễn dịch cộng đồng, bắt đầu kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi. VN ghi nhận 25 ca Omicton, trong đó 6 ca ở SG. Kiến nghị bỏ test nhanh với hành khách từ nước có chủng Omicron. Học sinh khối 7, 8, 10, 11 ở SG trở lại trường. SG cho karaoke, vũ trường hoạt động từ 10/1. Thừa Thiên Huế vượ

VN đã miễn dịch cộng đồng, bắt đầu kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi. VN ghi nhận 25 ca Omicton, trong đó 6 ca ở SG. SG cho karaoke, vũ trường hoạt động từ 10/1. Khởi tố chủ nhân 'Tịnh thất bồng lai' về hành vi lợi dụng tôn giáo, từ thiện.

.

- 39% Cộng Hòa (và 87% Dân Chủ) nói trận tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 là cực kỳ bạo động.

- VN đã miễn dịch cộng đồng, bắt đầu kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi. VN ghi nhận 25 ca Omicton, trong đó 6 ca ở SG. Kiến nghị bỏ test nhanh với hành khách từ nước có chủng Omicron. Học sinh khối 7, 8, 10, 11 ở SG trở lại trường. SG cho karaoke, vũ trường hoạt động từ 10/1. Thừa Thiên Huế vượt mốc 14.000 ca F0. Xét cấp phép 4 công ty dược sản xuất thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19. 51 tỉnh, thành sử dụng thuốc Molnupiravir trong điều trị COVID-19. Nếu dịch được kiểm soát tốt, SG cần thêm khoảng 310.000 lao động. Khởi tố chủ nhân 'Tịnh thất bồng lai' về hành vi lợi dụng tôn giáo, từ thiện.

- Bannon xúi vinh danh 6/1/2021, kêu gọi bầu cho MAGA để Cộng Hòa nắm chính phủ Hoa Kỳ trong 100 năm tới

- Cộng Hòa Texas quạu vì phiếu bầu 2020: tố máy đếm sai, rủ nhau đếm lại bằng tay, ai ngờ máy đếm đúng hoài

- New York: gửi trát đòi điều trần tới Donald Trump Jr. và Ivanka Trump, về gian lận tài chánh ở Trump Organization.

- Ủy Ban đã có lời khai từ Keith Kellogg, cựu Cố Vấn ANQG của PTT Mike Pence: Kellogg bên cạnh Trump ngày bạo loạn

- Phó Thống Đốc Texas dính dương tính COVID (hồi tháng 8/2021, ông này nói lây lan dịch ở Texas là do dân da đen)

- dính dương tính COVID-19 trong 24 giờ qua ở Mỹ tới kỷ lục mới: 1,082,549 người/ngày. Chết thêm 1,688 người.

- Tennessee: FBI điều tra mục sư truyền hình Perry Stone vì bị 7 phụ nữ cáo buộc quấy nhiễu sex

- Quận Cam: 1 giáo sư UCI bị sa thải sau khi ông này kiện về lệnh cưỡng bách chích ngừa chống COVID-19

- Quận Cam: Phó Biện Lý Kelly Ernby chống cưỡng bách chích ngừa, từng ứng cử DB/TB, chết bất ngờ vì COVID

- Xe cũ tăng giá trên trời: xe cũ bán tăng giá 39% cao hơn so với giá 12 tháng trước đó.

- HỎI 1: TNS Ted Cruz phóng tweet đánh phá Dân Chủ, lẫn lộn tiểu bang Washington với Miền Tây Úc? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Tập Cận Bình sẽ độc tôn thiên hạ? ĐÁP 2: Đúng thế, nhiều chuyên gia lo ngại.

.

QUẬN CAM (VB-4/1/2021) --- Bản thăm dò thực hiện bởi Associated Press và viện NORC của University of Chicago ghi nhận: 39% người Cộng Hòa thành niên tin rằng trận tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 là cực kỳ bạo động hay rất bạo động. Bản thăm dò ghi sơ lược như sau:

.

- 39% Cộng Hòa nói trận tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 là cực kỳ bạo động.

- 32% Cộng Hòa nói chỉ là bạo động phần nào.

- 29% nói không bạo động chút nào hay chỉ chút ít.

.

- 87% người Dân Chủ nói bạo loạn ngày 6/1/2021 là cực kỳ bạo động hay rất bạo động.

- 1% (chỉ 1%) Dân Chủ nói không bạo động chút nào hay chỉ chút ít.

.

Tính chung:

- 64% người trả lời nói trận tấn công tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021 là cực kỳ bạo động.

- 14% nói không bạo động chút nào hay chỉ chút ít.

- 71% nói Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn nên tiếp tục điều tra vụ bạo loạn (96% Dân Chủ, 41% Cộng Hòa).

- 28% nói là chẳng nên điều tra làm chi.

.

--- Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump, chỉ trích Trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) rằng tại sao trong khi Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và các Dân biểu Dân Chủ tưởng niệm tròn 1 năm bạo loạn 6/1/2021 mà lãnh đạo Cộng Hòa McCarthy không tổ chức 1 sự kiện ghi nhận tinh thần đối nghịch lại.

.

Bannon nói làn sóng phát thanh của ông sẽ làm chương trình tròn 1 năm xông vào tòa nhà Quốc Hội để "phản đối gian lận bầu cử" và nếu McCarthy không lên chương trình ở làn sóng này thì Bannon sẽ mời 2 Dân Biểu Marjorie Taylor Greene và Matt Gaetz lên chủ trì.

.

Bannon cũng nói rằng nếu các chính khách MAGA Cộng Hòa (ghi chú: MAGA là khẩu hiệu của Trump) lãnh đạo Cộng Hòa thì Cộng Hòa sẽ kiểm soát toàn bộ chính phủ trong 100 năm tới.

.

--- Xe cũ tăng giá trên trời. Xe cũ trước kia giá $5,000 đô, bây giờ bán giá $8,000 đô. Xe cũ trước kia giá $8,000 đô, bây giờ bán giá $11,000 hay $12,000 đôla.

.

Công ty khảo sát thị trường xe hơi Edmunds.com cho biết giá trung bình xe cũ trong tháng 11/2021 là $29,011— tức là tăng 39% cao hơn so với giá 12 tháng trước đó. Đó cũng là lần đầu tiên, hơn 1/2 hộ dân cư Hoa Kỳ có thu nhập thấp hơn giá trung bình xe cũ.

.

--- Luật nhân quả nhãn tiền. Dan Patrick, Phó Thống Đốc Texas, đã dính dương tính COVID-19. Patrick thông báo tin này tại văn phòng vận động bầu cử của ông, chứ không trong văn phòng Phó Thống Đốc.

.

Mới mùa hè trước, hồi tháng 8/2021, Patrick đổ tội lây lan đại dịch COVID-19 tại Texas là do dân da đen, chứ không phải là vì chính sách Cộng Hòa Texas chống dịch kém, cũng không phải lỗi Thống Đốc Greg Abbott. Lúc đó ông nói nhiều người dân da đen ở Texas không chịu chích ngừa, cũng hàm ý đa số Dân Chủ, vì da đen thường bầu cho Dân Chủ.

.

--- Số người dính dương tính COVID-19 trong 24 giờ qua ở Hoa Kỳ tới kỷ lục mới: 1,082,549 người/ngày. Đó là số liệu của Johns Hopkins University đưa ra hôm Thứ Ba 4/1/2022.

.

Trong ngày, số người chết tăng thêm 1,688 trường hợp tử vong, để tới 827,748 người thiệt mạng. Tổng số trường hợp lây nhiễm tại Hoa Kỳ từ đầu đại dịch tới giờ là 56,189,547 người.

.

.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 03/01 đến 16h ngày 04/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.861 ca nhiễm mới, trong đó 32 ca nhập cảnh và 14.829 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.087 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.864 ca trong cộng đồng).

.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.499), Tây Ninh (916), Khánh Hòa (797), TP. Hồ Chí Minh (664), Bình Định (608), Hải Phòng (602), Bình Phước (593), Cà Mau (450), Vĩnh Long (431), Bến Tre (420), Đắk Lắk (367), Bắc Ninh (342), Thanh Hóa (286), Thừa Thiên Huế (285), Hưng Yên (276), Đà Nẵng (253), An Giang (232), Quảng Ninh (227), Bạc Liêu (225), Thái Nguyên (220), Hải Dương (203), Lâm Đồng (202), Bắc Giang (202), Cần Thơ (196), Trà Vinh (196), Quảng Nam (194), Hà Giang (179), Gia Lai (171), Phú Yên (166), Quảng Ngãi (157), Đắk Nông (152), Đồng Tháp (138), Vĩnh Phúc (137), Ninh Bình (134), Nam Định (134), Bình Thuận (119), Hòa Bình (107), Sóc Trăng (103), Kiên Giang (97), Nghệ An (94), Tiền Giang (85), Hà Nam (79), Thái Bình (78), Phú Thọ (75), Sơn La (68), Cao Bằng (66), Bình Dương (65), Lào Cai (65), Kon Tum (63), Điện Biên (62), Đồng Nai (51), Bà Rịa - Vũng Tàu (42), Long An (41), Quảng Bình (40), Yên Bái (36), Hậu Giang (35), Ninh Thuận (33), Tuyên Quang (30), Hà Tĩnh (23), Lai Châu (18). -

.

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 03/01 đến 17h30 ngày 04/01 ghi nhận 224 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (26) trong đó có 5 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang (2), Cà Mau (2), Long An (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (26 ca trong 02 ngày), An Giang (18), Đồng Tháp (15), Vĩnh Long (15), Cần Thơ (11), Hà Nội (10), Sóc Trăng (10), Tây Ninh (10), Tiền Giang (10), Bến Tre (9), Kiên Giang (9), Bạc Liêu (8 ), Bình Dương (7), Long An (7), Huế (6), Hậu Giang (5), Cà Mau (5), Bình Thuận (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Hải Dương (2), Khánh Hòa (2), Lâm Đồng (2), Gia Lai (2), Trà Vinh (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 223 ca.





.

VN đã miễn dịch cộng đồng, bắt đầu kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chiều 4/1 cho biết Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi, báo cáo Chính phủ. Khi được Chính phủ cho phép, Bộ sẽ làm việc với nhà cung ứng để có đủ vaccine sớm nhất tiêm cho trẻ em. Việt Nam đã đảm bảo đạt miễn dịch cộng đồng: Trên 90% người trưởng thành tiêm 2 mũi vaccine. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Việt Nam đã bao phủ vaccine COVID-19 đạt tỉ lệ mũi 1 cho người trưởng thành trên 99%, mũi 2 cho người trưởng thành trên 90%. Như vậy độ bao phủ vaccine của chúng ta đảm bảo đạt miễn dịch cộng đồng.

.

Kiến nghị bỏ test nhanh với hành khách từ nước có chủng Omicron. Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị hành khách từ nước có chủng Omicron chỉ phải xét nghiệm PCR, không cần test nhanh trước và sau chuyến bay vào Việt Nam. Kiến nghị trên được Cục đề xuất Bộ Giao thông Vận tải ngày 4/1. Trong trường hợp Việt Nam vẫn duy trì test nhanh, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị thống nhất thu phí xét nghiệm nhanh tại sân bay từ hành khách chứ không yêu cầu hãng bay chi trả phí. Tổ bay nước ngoài khi nhập cảnh Việt Nam chỉ cần xét nghiệm một lần trong thời gian chờ chuyến bay tiếp theo về nước, có thể xét nghiệm tại sân bay hoặc tại khách sạn cách ly.





.

VN ghi nhận 25 ca Omicron, trong đó 6 ca ở SG. TP HCM thêm một ca COVID -19 nhiễm biến chủng Omicron, nâng tổng số lên 6 ca. Ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron mới nhất của TP HCM là người nhập cảnh, đã được cách ly ngay. Như vậy đến nay, TP HCM đã ghi nhận 6 ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron tại Hà Nội, TP HCM, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hoá và Quảng Nam, trong đó Quảng Nam ghi nhận nhiều nhất với 14 ca, tiếp đến là TP HCM 6 ca. Tất cả các ca nhiễm biến chủng Omicron đều là người nhập cảnh, đã được cách ly ngay.

.

51 tỉnh, thành sử dụng thuốc Molnupiravir trong điều trị COVID-19 có kiểm soát. Bộ Y tế cho hay, đến nay đã có 51 tỉnh, thành phố sử dụng thuốc Molnupiravir trong điều trị các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tại cộng đồng có kiểm soát. Hơn 300.000 liều thuốc đã được phân bổ đến các địa phương.





.

Xét cấp phép 4 công ty dược sản xuất thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19. Theo tin từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ngày 4-1, trong tuần này, Hội đồng Tư vấn cấp giấy phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế sẽ họp nhằm xem xét cấp số đăng ký cho 4 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir cho 4 công ty dược trong nước. Cũng theo Bộ Y tế, đã có 10 đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp số đăng ký cho thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir trong nước. Ngày 4-1, theo tin từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), trong tuần này, Hội đồng Tư vấn cấp giấy phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế sẽ họp nhằm xem xét cấp số đăng ký cho 4 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir cho 4 công ty dược trong nước, 6 đơn vị còn lại đang bổ sung hồ sơ để xem xét cấp vào đợt sau.

.

Thừa Thiên Huế vượt mốc 14.000 ca F0. Tính đến nay, Thừa Thiên Huế có 14.358 ca F0, trong đó có 9.591 bệnh nhân được điều trị khỏi và có 64 ca tử vong. Tính đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 14.358 ca F0 có mã bệnh, tổng số bệnh nhận có mã bệnh được điều trị khỏi là 9.591. Có 64 ca tử vong, trong đó có 61 ca là già yếu, lão suy, mắc bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, suy tim mạn, suy thận mạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn, ung thư giai đoạn cuối.





.

SG cho karaoke, vũ trường hoạt động từ 10/1. Dịch vụ karaoke, vũ trường, khiêu vũ, massage được mở cửa nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm, vui chơi, giải trí cho người dân sau hơn 8 tháng dừng hoạt động. Quyết định cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ trên hoạt động trở lại được Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức ký trưa nay theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao. Cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các quy định phòng dịch theo Bộ tiêu chí của UBND thành phố. Cụ thể, các cơ sở karaoke, massage cần đảm bảo mật độ tối thiểu 4 m2/người, khoảng cách giữa 2 khách ít nhất một mét (không bao gồm công trình phụ). Còn khoảng cách này đối với các vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ được tính trên diện tích sàn nhảy.

.

Học sinh khối 7, 8, 10, 11 ở SG trở lại trường. Sáng nay 4-1, học sinh các khối lớp 7, 8, 10, 11 ở TP.HCM trở lại trường sau hơn 8 tháng nghỉ vì dịch COVID-19. Trước đó, ngày 13-12, học sinh khối 9, 12 ở TP.HCM được đến trường học trực tiếp. Đến ngày 4-1, các trường THPT mở cửa đón 100% học sinh trở lại trường, riêng bậc THCS chỉ còn khối lớp 6 là chưa trở lại trường. Các em có thời gian một tuần ôn tập trực tiếp để thi học kỳ 1.

.

Nếu dịch được kiểm soát tốt, SG cần thêm khoảng 310.000 lao động. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM cho biết, năm 2022, tùy tình hình dịch bệnh, thị trường lao động thành phố dự kiến cần khoảng 310.000 lao động. Cụ thể, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến theo chiều hướng phức tạp, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế – xã hội, dự kiến nhu cầu nhân lực năm 2022 cần khoảng 255.000 – 280.000 chỗ làm việc. Trường hợp dịch bệnh được kiểm soát, diễn biến theo chiều hướng tích cực, dự kiến nhu cầu nhân lực năm 2022 cần khoảng 280.000 – 310.000 chỗ làm việc.

.

--- Khởi tố chủ nhân 'Tịnh thất bồng lai' về hành vi lợi dụng tôn giáo, từ thiện. Theo chính quyền địa phương, kết quả xác minh cho thấy trẻ em, thanh niên sinh sống tại "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ" đa số không phải trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Chiều 4/1, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai," nay là “Thiền am bên bờ vũ trụ” về hành vi lợi dụng tôn giáo, từ thiện để trục lợi của hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Năm 2014, bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1960), hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An mua lại nhà, đất với diện tích gần 2.000m2 ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau đó, bà Cúc chuyển về đây sinh sống và sửa chữa lại làm điểm tu tại gia. Còn ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932), hộ khẩu thường trú Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc từ năm 2015. Thực tế, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hiện tại, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú. Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

.

.

--- Phó Biện Lý Quận Cam Kelly Ernby, người tranh cử chức Dân Biểu Tiểu Bang năm 2020 và là 1 lãnh đạo Cộng Hòa Quận Cam, đã chết đột ngột, một tuần sau khi nói với thân hữu rằng bà bệnh nặng vì COVID-19. Bà chỉ mới 46 tuổi.

.

Nhiều lời chia buồn đã gửi tới gia đình bà Ernby và Đảng Cộng Hòa Quận Cam. Bà Ernby là cư dân Huntington Beach và được Cộng Hòa giúp chuẩn bị đưa ra tranh cử chức Dân Biểu tiểu bang năm 2022.

.

Bà Ernby ứng cử chức Dân Biểu tiểu bang địa hạt 74 năm 2020, thua sơ bộ hồi tháng 3/2020 trước nghị viên Diane Dixon của Newport Beach, nhưng rồi Dixon thua phiếu đương nhiệm Dân Chủ Cottie Petrie-Norris.

Cộng Hòa Texas lại sôi sục

Letitia James, Bộ Trưởng Tư Pháp New York

Một siêu mục sư ở Tennessee

Phóng viên CNN Jamie Gangel

Tiến sĩ Aaron Kheriaty

HỎI 1:

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2

Tập Cận Bình sẽ độc tôn thiên hạ?

Thụy My, RFI,

Bà Ernby đã nộp hồ sơ để ứng cử lần nữa vào địa hạt 74, nhưng lúc đó là trước khi vẽ xong bản đồ mới. Bà dự định ứng cử theo bản đồ mới ở địa hạt 72, nơi cũngc ó thể kình lần nữa với Dixon.Bà từng công khai lên tiếng phản đối lệnh chính quyền cưỡng bách công chức phải chích vaccine ngừa COVID-19. Trong cả năm qua, bà thường lên Twitter phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa. Trong cuộc biểu tình ngày 4/12/2021 để phản đối lệnh cưỡng bách chích ngừa ở Tòa thị chính Irvine, báo Daily Titan tường trình rằng bà Ernby đã so sánh thời kỳ 1960s và bây giờ, nói là cả 2 thời kỳ người ta đối diện cơ nguy mất tự do vì cái bà gọi là ý tưởng xã hội chủ nghĩa.Bà nói, theo báo Daily Titan, "Không có gì quý hơn tự do ngay bây giờ." Bản tin báo OC Register không ghi rõ bà Ernby có chích ngừa mũi vaccine nào chưa. Bởi vì có nhiều người chống lệnh cưỡng bách chích ngừa, như Trump, như vẫn đi chích ngừa, như Trump đã chích 3 mũi.---vì bất mãn lẫn nhau: liên tục rủ nhau tìm chứng cớ gian lận bầu cử 2020, lại cứ thấy ra chứng cớ rằng bầu cử 2020 rất là tuyệt vời. Văn phòng Bộ Trưởng Hành Chánh Texas đưa ra bản báo cáo một ngày trước Ngày Đầu Năm 2022, về hoàn tất phần đầu cuộc đếm lại phiếu ở 4 quận lớn nhất Texas: Collin, Dallas, Harris, và Tarrant.Theo báo Texas Tribune, kết quả kiểm phiếu cho thấy chỉ vài dị biệt nhỏ giữa đếm phiếu bằng máy và bằng tay trong một mẫu các phòng bầu cử. Cụ thể, kiểm lại phiếu chỉ thấy khoảng 509 phiếu có thể đã trùng -- tức là chưa tới 0.005% của 11.3 triệu phiếu đã bầu trong Texas.Thêm nữa, chỉ có 67 phiếu bầu mang tên các cử tri đã chết. Remi Garza, Hội trưởng tổ chức Texas Association of Election Administrators, nói kết quả kiểm phiếu như thế không phải là khác thường. Ông nói, kiểm phiếu qua giai đoạn 2 nhiều phần rồi cũng sẽ chẳng thấy gì lạ.Bản báo cáo của Bộ Hành Chánh ghi rằng vài dị biệt nhỏ là lỗi lầm bình thường. Thí dụ, ở quận Collin, vài cử tri được phép bầu phiếu bên hè phố (curbside) cho phép họ ngồi trong xe thò tay ra bầu phiếu. Bầu kiểu này sẽ không có bản giấy, tức là sẽ dị biệt giữa phiếu đếm tay và phiếu đếm máy.Mặc dù Trump thắng phiếu ở Texas, nhưng Thống Đốc Greg Abbott (Cộng Hòa) bị áp lực phải kiểm phiếu lại bằng tay, để chứng minh rằng máy bầu phiếu có thể gài sẵn tự động để gian lận phiếu cho Biden. Kiểm phiếu lại khởi sự từ tháng 9/2021. Giai đoạn 2 kiểm phiếu sẽ hoàn tất mùa xuân này.Trump đã thúc đẩy đếm lại phiếu ở nhiều tiểu bang chiến trường, trong đó có Michigan, Wisconsin, Georgia, và Arizona. Không chỗ đếm phiếu lại nào cho thấy chứng cớ gian lận. Một trong các nơi đếm lại tại Arizona lại cho thấy Biden thắng Trump thêm nhiều phiếu so với ban đầu đếm.---, đã gửi trát đòi điều trần tới Donald Trump Jr. và Ivanka Trump, trong một phần điều tra gian lận tài chánh ở công ty Trump Organization.Cuộc điều tra muốn xét xem các giao dịch tài chánh, rằng có phải Trump thổi phồng trị giá tài sản để vay tiền nhiều từ ngân hàng, rồi khai sụt trị giá tài sản để nộp thuế ít hơn.Cuộc điều tra ban đầu là chuyện báo Washington Post tìm được các tài liệu tài chánh cho thấy Trump nói dối về số lượng tầng lầu trong một tòa building, và nói dối về diện tích acres của Trump Winery, dẫn tới nghi vấn Trump giữ 2 sổ kế toán tài chánh khác nhau để dùng cho mục đích khác nhau.Bộ Trưởng James nói trên Twitter rằng nếu con của Trump chống lại trát đòi điều trần thì Bộ Tư Pháp sẽ xem như kỹ thuật câu giờ, và Bộ sẽ tiến hành cưỡng ép 2 con của Trump phải ra điều trần.Hai người con lớn của Trump đã nói sẽ không tuân lệnh trát đòi, và đã nộp hồ sơ kháng nghị lên tòa, xin bác bỏ trát đòi, hôm Thứ Hai 3/1/2021.---quậy quá cỡ. FBI đang điều tra siêu mục sư truyền hình Perry Stone về các cáo buộc sai trái tình dục, theo 1 bản tin trên báo Chattanooga Times Free Press. Điều tra vì có các thư tố cáo Stone đã "sờ mó, không được phép mà vẫn hun, và vân vân."Mục sư này ủng hộ Trump cuồng nhiệt, và cũng là người lan truyền đủ thứ thuyết âm mưu. Hồi tháng 11/2019, MS Stone kêu gọi cầu nguyện cho Trump thoát cuộc luận tội, và kêu gọi giáo dân cùng góp lời cầu nguyện Thượng Đế đánh tan tành phe Dân Chủ.Có ít nhất 7 người đã nói chuyện với FBI chống lại mục sư Stone, trong đó có những người trong hội thánh của Stone. Mới đây, Stone trong bài giảng than phiền về những người đã rời bỏ nhà thờ, lúc đó 1 phụ nữ đứng lên nói lớn rằng, "Có lẽ bởi vì ông cứ sờ mó họ hoài, ông là một kẻ dơ bẩn."Hiển nhiên, Stone chưa học đủ tay nghề của Trump: quậy sex tưng bừng, rồi cho luật sư thương lượng chi tiền để giữ quý bà im lặng.---nói hôm Thứ Hai rằng Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 đã có những lời khai từ những người trực tiếp chứng kiến nhiều chi tiết "chuyện chưa công khai kể về bạo loạn 6/1/2021" từ phản ứng trong Bạch Ốc của Trump.Một nguồn tin nói với Gangel rằng Ủy Ban đã có nhiều lời khai từ người làm việc trong Bạch Ốc của Trump, đã cho thấy hình ảnh đầy đủ về Trump trong khi bạo loạn diễn ra hôm 6/1/2021, trong đó một nhân chứng nói rằng một quan chức ra khai với Ủy Ban là Keith Kellogg, cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của Phó Tổng Thống Mike Pence. Khi bạo loạn xảy ra hôm 6/1/2021, thì Kellogg hiện diện trong Bạch Ốc, bên cạnh TRump.---, giáo sư tâm lý học tại đại học y khoa ở University of California Irvine, đã bị sa thải sau khi ông này kiện về lệnh cưỡng bách chích ngừa chống COVID-19.Giáo sư này cũng là giám đốc chương trình đạo đức y khoa ở UCI Health, trước đó từ chối tuân lệnh chích ngừa của UCI, nói vì ông có miễn nhiễm tự nhiên chống COVID-19. Kheriarty đã kiện UCI sau đó. Bây giờ thì Kheriaty bị UCI sa thải.---TNS Ted Cruz phóng tweet đánh phá Dân Chủ, lẫn lộn tiểu bang Washington với Miền Tây Úc?Đúng thế. Trong tweet ngày 29/12/2021, TNS Ted Cruz phóng tweet đánh phá Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ, nhầm lẫn tiểu bang Washington của Mỹ (viết tắt: WA) với Miền Tây Úc Châu (Western Australia, cũng viết tắt WA). Thế là thành ra tin vịt.Bởi vì Miền Tây Úc đang ngăn chống đại dịch, nên ra lệnh cấm khiêu vũ (no dancing) trong ngày trước Ngày Đầu Năm 2022, thế là Cruz tưởng là tiểu bang Washington, liền phóng tweet chửi mắng Đảng Dân Chủ (hiện là đa số ở Washington).Dân Biểu Cộng Hòa Adam Kinzinger cũng phóng tweet chọc quê TNS Ted Cruz, rằng phải nghiên cứu kỹ, chớ say máu đánh phá oan người Dân Chủ.Chi tiết:---: Tập Cận Bình sẽ độc tôn thiên hạ?: Đúng thế, nhiều chuyên gia lo ngại. Bản tin sau là từ RFI.3/1/2022Tác giả Nicolas Baverez trên trang Ý kiến của Le Figaro hôm nay đặt vấn đề «Liệu Tập Cận Bình sẽ có được quyền lực tuyệt đối hay không?»Tập hoàng đế trước những thách thứcNăm 2022 chừng như mở ra cả một đại lộ thênh thang cho ông Tập. Đại hội Đảng lần thứ 20 vào mùa thu sẽ phá lệ, giao cho ông một nhiệm kỳ thứ ba. Nghị quyết được Hội nghị trung ương thông qua tháng 11/2021 vẽ lại lịch sử Trung Quốc theo cách nhìn của ông Tập. Chủ nghĩa toàn trị kỹ thuật số bảo đảm kiểm soát xã hội, đại dịch Covid giúp xuất khẩu tăng vọt, nhất là vật liệu y tế và máy tính. Hồng Kông đã bị khống chế, gọng kềm siết lại với Đài Loan, và Trung Quốc khởi đầu năm mới bằng cách phô trương sức mạnh toàn cầu nhân Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.Tuy nhiên sự đời không đơn giản. Tập Cận Bình sẽ tại vị thêm nhiệm kỳ thứ ba, nhưng không thể nắm trong tay tất cả quyền lực, và sẽ phải có những thỏa hiệp để vượt qua những khó khăn chồng chất. Hồi kết của «bốn mươi năm huy hoàng» tạo ra tâm trạng lo âu ở Hoa lục, tham vọng bành trướng của Tập Cận Bình khiến quốc tế phải tìm cách ngăn chận.Sự sụp đổ của Evergrand (Hằng Đại) hôm 09/12/2021 và tiếp theo là nhiều tập đoàn địa ốc khác cho thấy khủng hoảng trầm trọng của thị trường bất động sản và mô hình tăng trưởng dựa trên tín dụng. Địa ốc chiếm 30% GDP và 40% tài sản các gia đình. Giá nhà tăng gấp 6 lần, phải 40 năm lương trung bình mới mua được một căn hộ ở các tòa nhà có tuổi thọ chỉ 30 năm.Hiện nay có đến 3 tỉ mét vuông nhà chưa bán được, với món nợ lên đến 4.700 tỉ đô la, là nguy cơ cho ổn định tài chánh và khởi đầu quá trình đi xuống của chu kỳ siêu tăng trưởng. Bong bóng địa ốc bị vỡ sẽ làm túi tiền người dân vơi đi, khiến tiêu dùng nội địa giảm sút. Kỹ nghệ không đi cùng với mục tiêu giảm khí thải carbone năm 2060, chưa kể việc áp đặt ý thức hệ và siết lại lãnh vực tư nhân. Tăng trưởng đạt 10,4% những năm 2000 sẽ chỉ còn khoảng 4% từ 2025 đến 2030.Trung Quốc bị chống đối ở nhiều nướcSự hung hăng ngoại giao và quân sự của Trung Quốc đã tạo ra cú sốc quật ngược trở lại. Đại dịch Covid được tiếp tục che giấu nguồn gốc chứng tỏ không thể nào tin tưởng nổi Bắc Kinh. Hình ảnh trên trường quốc tế trở nên thảm hại với việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, vụ Bành Súy, cũng như việc xé cam kết về Hồng Kông, chiếm các đảo ở Biển Đông, hà hiếp Úc…Con đường tơ lụa với bẫy nợ gây ra các vụ nổi dậy chống đối Trung Quốc ở Pakistan, Nepal, Ethiopia, Zambia, Hy Lạp, Montenegro. Cuối cùng, tiến bộ công nghệ của quân đội Trung Quốc rất ấn tượng, nhưng hiệu quả vẫn chưa rõ ràng vì không có kinh nghiệm chiến đấu, sau thất bại cay đắng trước Việt Nam năm 1979.Việc mở ra thời kỳ đối đầu với Hoa Kỳ trên toàn cầu - được cho là đang xuống dốc vì các cuộc chiến từ 2001, khủng hoảng 2008, đại dịch - có phần vội vã. Trong cuộc họp video với Joe Biden hôm 15/11, Tập Cận Bình dùng giọng điệu ôn hòa hơn, tuy nhiên rủi ro xung đột vẫn cao, vì Đài Loan là trọng tâm của nhiệm kỳ thứ ba. Trung Quốc mang trong mình những nghịch lý, nhưng vẫn tin vào «thiên mệnh» làm bá chủ thiên hạ. Thế nên theo tác giả, ngoài việc bắt tay ngăn chận, các nền dân chủ còn phải củng cố các giá trị tự do đã làm nên thành công của mình.Trung Quốc, hình mẫu chống Covid?Trên lãnh vực dịch tễ, Libération đặt câu hỏi «Một mô hình Trung Quốc về Covid, bạn có chắc hay không?». Tờ báo cho rằng những ai ca ngợi «hiệu quả» của chiến lược zero Covid của Bắc Kinh nên tỉnh táo nhìn kỹ lại tình hình, cũng như lắng nghe các nhà khoa học ngay tại Hoa lục.

Hôm thứ Năm tuần trước, giáo sư Enrique Casalino, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Bichat nói rằng tuy người Trung Quốc bị mất tự do nhưng ít tử vong hơn và kinh tế phát triển trở lại. Libération nhắc nhở, cần nhớ rằng vào cuối tháng 12/2019, tám bác sĩ Vũ Hán báo động về sự xuất hiện của con virus SARS-CoV-2 đã bị bắt giam. Rằng hôm 20/01/2020, khi các bệnh viện Vũ Hán đầy người bệnh, chính quyền cộng sản đã tổ chức một buổi tiệc siêu lây nhiễm với 40.000 gia đình nhằm đạt kỷ lục. Rằng dòng người đông đảo vẫn được phép về quê ăn Tết tuy biết rằng dịch đang lây lan. Bắc Kinh để người Trung Quốc thoải mái mang con virus ra nước ngoài và phản đối việc các nước ngưng đường bay đến Hoa lục, trước khi tự đóng cửa.

Từ đó đến nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đắc chí trước việc Covid tàn phá những nước dân chủ, đóng vai người cứu độ nhân loại vì bán khẩu trang và vật liệu y tế, nhưng kịch liệt chống lại việc mở điều tra độc lập về nguồn gốc con virus. Các nhà báo công dân thông tin về tình hình Vũ Hán bị mất tích hoặc kết án, mọi chỉ trích về chính sách chống dịch bị cấm. Tỉ phú địa ốc thân cận với chính quyền, Nhậm Chí Cường (Ren Zhiqiang) tháng 2/2020 phê phán đảng cộng sản trốn tránh trách nhiệm, đã bị bắt và lãnh án 18 năm tù.

Zero Covid bằng mọi giá, virus vẫn lây lan

Dù xuất hiện các biến thể và những đợt dịch, Tập Cận Bình vẫn lao vào «cuộc chiến chống Covid» bằng mọi giá, bất chấp lời kêu gọi của các nhà khoa học. Trương Hồng Vệ (Zhang Weihong), được mệnh danh là «Anthony Fauci Trung Quốc» mùa hè rồi nhận định nên chấm dứt «zero Covid». Ông cho rằng điều khó khăn nhất là khôn ngoan tìm cách chung sống lâu dài với con virus. Lập tức nhà khoa học trở thành mục tiêu tấn công của một làn sóng dân tộc chủ nghĩa, bị gọi là «kẻ phản bội», và trường đại học mở đìều tra về bằng cấp của ông.

Giờ đây chỉ còn có Quản Dật (Guan Yi), nhà virus học nổi tiếng ở Hồng Kông với các nghiên cứu về virus SARS và MERS, còn dám cảnh báo nguy cơ kinh tế sụp đổ nếu các địa phương cố tiêu diệt mọi dấu vết của Covid. Ông nói : «Chẳng ích lợi gì khi xét nghiệm đại trà, cách ly, đo nhiệt độ tất cả mọi người ở bất cứ đâu ; thay vào đó nên xác định mức độ bảo vệ của chương trình tiêm chủng hàng loạt, loại ra những vac-xin không còn hiệu quả». Đã có 75% dân số Trung Quốc được chích ngừa, nhưng năm loại vac-xin nội địa chỉ hiệu lực 50 đến 82% so với phương Tây.

Bêu riếu như thời Cách mạng Văn hóa

Bên cạnh số liệu thiếu minh bạch như thường lệ, là một loạt biện pháp cực đoan đến vô lý của các quan chức địa phương. Có thể kể: đóng cửa với người ngoại tỉnh, cách ly liên miên, quản thúc và buộc người châu Phi sống ở Quảng Đông đi xét nghiệm, phun thuốc tiệt trùng đường phố, thưởng 13.500 euro cho ai tố cáo các ổ dịch ở Hắc Hà (Heihe) gần biên giới Nga, buộc người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương dùng một loại thức uống kỳ lạ…

Chính quyền buộc sơ tán 34.000 khách tham quan Disneyland Thượng Hải sau khi phát hiện một ca dương tính duy nhất, hàng ngàn hành khách trên một chuyến tàu bị chận lại vì một trường hợp tiếp xúc (đôi khi do cách người bị nhiễm dưới 800 mét). Các hãng hàng không ngoại quốc bị cho vào danh sách đen, niêm phong cửa nhà người dân không cho ra ngoài. Thứ Tư tuần trước ở Tĩnh Tây (Jingxi), bốn người bị cáo buộc đưa người nhập cư trái phép từ Việt Nam đã bị đeo bảng tên bêu ra trước công chúng như thời Cách mạng Văn hóa.

Mười ba triệu dân Tây An (Xi’an) bị phong tỏa, thiếu thốn thực phẩm, hàng hóa nhưng hôm 31/12 được khuyến khích hát những bài ca ái quốc mừng năm mới. Nhiều sinh viên đang ở ký túc xá bị tống vào một khách sạn bỏ trống trên núi, không được sưởi ấm trong khi bên ngoài âm 10°C. Le Monde cho biết người dân Tây An chỉ được phép ra ngoài để xét nghiệm PCR, thành phố đã lập ra 12.000 trạm xét nghiệm, huy động 160.000 nhân viên. Một số người không còn thức ăn phải lên mạng kêu cứu, sẵn sàng trả bằng mọi giá. Một giáo viên đăng tin : «Có ai cần dạy kèm không? Tôi phụ đạo ba tiếng đồng hồ, đổi lấy ba củ khoai tây». Hashtag «Khó mua đồ ăn ở Tây An» đã được xem hơn 300 triệu lần trên Weibo, và tệ hơn nữa là ít nhất 6 bệnh viện không còn nhận bệnh nhân.

Chi tiết:

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220103-t%E1%BA%ADp-c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh-s%E1%BA%BD-%C4%91%E1%BB%99c-t%C3%B4n-thi%C3%AAn-h%E1%BA%A1

.

.