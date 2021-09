Video giới thiệu:



Thiền Tập với/Meditation Practice with…

Thượng Tọa Thích Tánh Tuệ

Thiền là bạn trở về với chính mình, khám phá nội tâm để đạt được an vui và hạnh phúc.

Các giác quan của chúng ta (nhìn, nghe, ngửi, nếm và sờ) có xu hướng hướng ngoại, dẫn đến chính ta cũng xuôi theo, trong khi Phật giáo hướng nội, giúp ta tìm hiểu thực sự nội tâm.

Cuộc phỏng vấn Thượng Tọa Thích Tánh Tuệ trong video này về những bước đầu hành thiền, theo đó chúng ta thực hành trên con đường khám phá nội tâm chính mình.

Meditation is how you return to self, how you discover yourself, and how you reach full bloom.Our senses (see, hear, smell, taste, and touch) tend to see what is outward, while Buddhism tends to look inward.Venerable Thích Tánh Tuệ’s interview with Wisdom Today about meditation practice; his explanation will help us with our practice.

https://youtu.be/7xV9ZNVJjFM

