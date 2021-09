Lá Thư từ Đức Quốc: Đức, Chiến Dịch Bầu Cử của CDU: "Chúng Tôi Muốn Cung Cấp Cho Quốc Gia Một Bản Cập Nhật" (Update)

Dẫn nhập: Cơn sốt chính trị ở Đức đang diễn ra. Chỉ còn hơn ba tuần nữa là đến tổng tuyển cử. Cách đây vài tháng Xanh dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến, rồi đến CDU. Nhưng qua một số lỗi lầm (có dịp tôi sẽ đề cập chi tiết hơn) của Ưng cử viên Thủ tướng (ƯCV-TT) Baerbock (Xanh) và kế đến của Laschet (CDU), tuy (ƯCV-TT) Scholz (SPD) cũng bị ảnh hưởng vì có dính dáng (gián tiếp) đến vụ biển thủ tài chánh của Wire Card nhưng so ra vẫn còn "nhẹ lỗi hơn" hai ƯCV-TT Baerbock và Laschet nên Scholz từ vài tuần qua trở thành ngư ông thủ lợi. Sự ủng hộ SPD tăng lên nhanh trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri gần đây và hiện đang dẫn đầu. Điều đáng chú ý là Scholz (nếu SPD về nhất trong cuộc bầu cử tới) tuy không công khai nói ra nhưng có lẽ muốn thành lập một liên minh Đỏ+Đỏ+Xanh (gồm SPD, Linke và Xanh), loại hẳn Liên đảng và FDP ra khỏi chính quyền. Đảng có khynh hướng "cực hữu AfP" thì không đảng nào muốn liên minh cả dù cũng được tham chính.





Nhằm mục đích giành lại cử tri bất mãn, CDU thành lập và hôm nay giới thiệu một đội ngũ gồm 8 chuyên gia từ nhiều lãnh vực quan trọng với hy vọng qua đó thu hút (lại) cử tri Đức "chán CDU & CSU)". Một số người Đức cho rằng CDU thực hiện việc này hơi trể nhưng còn đến 23 ngày nữa mới bầu nên theo thiển ý của người viết, đây là một nước cờ chính trị rất hay vì CDU qua đó cho cử tri Đức thấy rõ được việc làm mang tính cách tập thể của họ, công khai cho cử tri Đức biết khả năng của những người có thể tham chính nếu CDU cầm quyền để cử tri tự thẩm định cũng như đẩy các đảng đối thủ SPD và Xanh vào thế "cũng nên" chứng tỏ nhân sự khả năng của họ là những ai (?), không chỉ biết đến ƯCV-TT mà thôi. Nếu CDU trở thành lực lượng mạnh nhất sau cuộc bầu cử ngày 26.9.2021 thì ông Laschet mới có cơ hội nắm được chức Thủ tướng lãnh đạo nước Đức và kế vị bà Merkel (CDU). (LNC).





Ứng cử viên Thủ tướng Liên đảng Armin Laschet bắt đầu với một đội (Team) tám người trong chặng nước rút cuối cùng cho cuộc bầu cử liên bang. Đội này gồm có bốn người đàn ông và bốn phụ nữ .









Ứng cử viên Thủ tướng Liên bang Armin Laschet (CDU) đi cùng một nhóm chuyên gia trong đợt tổng kết cuối cùng trước cuộc bầu cử Quốc hội liên bang. Ông Laschet tại trụ sở CDU ở Berlin cho biết 23 ngày trước cuộc bầu cử, bây giờ là về nội dung. " Bây giờ mang những ý tưởng sáng tạo đến "trọng điểm", đó là những gì chúng tôi đặt ra để làm." Nhóm của ông bao gồm "các chuyên gia nam nữ làm một cái gì đó khác hơn là những thí nghiệm đơn giản có tính chất ý thức hệ ".





Laschet nhấn mạnh rằng với tư cách là chủ tịch đảng và ứng cử viên thủ tướng, điều quan trọng đối với ông là CDU phải được thể hiện như một tập thể. Ông đã bổ nhiệm tám chuyên gia nam và nữ có "ý tưởng mới cho tương lai". Họ ủng hộ những gì Liên đảng CDU/CSU muốn thực hiện sau cuộc bầu cử vào ngày 26 tháng 9 năm 2021.





Laschet giới thiệu 4 người đàn ông và 4 phụ nữ cho "đội tương lai (Zukunftsteam / Future team )" của mình.





* Cựu lãnh đạo nhóm nghị sĩ Friedrich Merz chịu trách nhiệm về kinh tế và tài chính. Merz nhấn mạnh rằng điều quan trọng bây giờ là "chúng ta phải giải phóng đất nước" và sử dụng tiềm năng tăng trưởng.





* Phó chủ tịch Lãnh đạo nhóm nghị sĩ của Liên đảng Andreas Jung sẽ quan tâm đến các vấn đề về khí hậu và năng lượng





* Bộ trưởng về Kỹ thuật số Dorothee Baer (CSU) sẽ quan tâm về kỹ thuật số. Bà Baer tuyên bố rằng bà ấy muốn "kích hoạt một 'turbo' kỹ thuật số mới", trong số những thứ khác với một bộ đổi mới và chuyển đổi. Baer nói: “Chúng tôi muốn một cập nhật (Update) cho liên bang.





* Chuyên gia khủng bố Neumann chịu trách nhiệm về an ninh





Laschet cũng đưa chuyên gia khủng bố Peter Neumann từ Đại học King ở London vào nhóm của mình, người được cho là chịu trách nhiệm về an ninh nội địa và bên ngoài. Ông này nói rằng ông ông đề bạt Laschet làm Thủ tướng Cộng Hoà Liên bang Đức vì ông là một chính trị gia biết lắng nghe, phản ánh và "thực sự quan tâm đến các vấn đề". Ông ủng hộ đề nghị của Laschet về một hội đồng an ninh quốc gia vì nhiều vấn đề về chính sách an ninh không tuân theo ranh giới của các bộ trong và ngoài nước. Ông cũng vận động cho các yêu cầu chính trị nội địa của CDU.





* Tổng trưởng Bộ Giáo dục tiểu bang Schleswig-Holstein, Karin Prien, chịu trách nhiệm về chính sách giáo dục. Bà ấy biết giáo dục có ý nghĩa như thế nào đối với trẻ em, Laschet giải thích. Prien cho biết bà rất đam mê cho công bằng giáo dục. Đây là một trong những "chủ đề lớn của thập niên này".





* Phó chủ tịch Silvia Breher của CDU quan tâm đến vấn đề chính sách gia đình. Các gia đình "đặc biệt căng thẳng trong thời gian dịch Corona này," Laschet nói. Breher nói: “Chúng tôi muốn tập trung vào gia đình. Bà tuyên bố rằng Liên đảng muốn làm việc để cân bằng giữa công việc và gia đình. Tài khoản giá trị thời gian được lên kế hoạch, sẽ được sử dụng như tài khoản thời gian dành cho gia đình để làm cho công việc và gia đình linh hoạt hơn, đồng thời mở rộng các tháng trợ cấp của cha mẹ. Liên đảng cũng mong muốn cung cấp thêm không gian sống cho các gia đình.





* Quản lý âm nhạc trở thành người đặc trách về văn hóa





Laschet cũng đưa giám đốc âm nhạc Joe Chialo về phe của mình, người đang là ứng cử viên cho Quốc hội liên bang (Bundestag) ở Berlin-Spandau. “Nghệ thuật và văn hóa là chất keo gắn kết xã hội của chúng ta với nhau,” Chialo nói. Ông muốn ngăn cản các nghệ sĩ một lần nữa rơi vào tình trạng cần tồn tại như trong cuộc khủng hoảng Corona. Ông hứa muốn cung cấp phạm vi bảo hiểm tốt hơn và tăng tài trợ.





* Tổng trưởng Bộ Giáo dục tiểu bang Sachsen, Barbara Klepsch, sẽ giải quyết chủ đề về điều kiện sống bình đẳng. Laschet cho biết, nó không chỉ là mang Đông và Tây lại với nhau mà còn cả các vùng nông thôn và đô thị. Với chuyên môn của mình, bà ấy là một “tiếng nói biết đánh giá Đông Đức như thế nào".





Ba tuần trước cuộc tổng tuyển cử, Liên đảng CDU/CSU đang chịu áp lực: trong một số cuộc thăm dò gần đây, Liên đảng đã tụt lại đứng sau SPD với ứng cử viên Thủ tướng là Olaf Scholz. Trong ZDF-Phong vũ biểu chính trị (ZDF Politbarometer), đảng SPD là lực lượng mạnh nhất đi trước Liên đảng, lần đầu tiên sau 19 năm.





Với sự giới thiệu đội ngũ chuyên gia của mình, Laschet hy vọng sẽ có được động lực mới cho chiến dịch tranh cử của mình. Laschet nhấn mạnh rằng đội ngũ chuyên gia của ông đã phản ánh sự đa dạng của đất nước và sự đa dạng của CDU. Ông ấy tò mò muốn biết SPD mời những người nào. Nhiều người hiện đang ẩn ở đó.





Cuộc bầu cử Quốc hội Đức là một "quyết định chỉ đạo". Với đội ngũ chuyên gia của mình, ông Laschet muốn đấu tranh cho mục đích là "sẽ không có liên minh bên trái nào ở Đức vào ngày 26 tháng 9 năm 2021".







* © Lê Ngọc Châu chuyển ngữ - Nam Đức, chiều ngày 03.08.2021 & hình internet.





Theo U. Tsc. , Zeit Online, Fr., 3. September 2021, 09:57

