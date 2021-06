Mời Chủng Ngưà Cuối Tuần Này

Công tỵ mẹ của tạp chí The National Enquirer đồng ý chi trả cơ quan liên bang về bầu cử Federal Elections Commission (FEC) số tiền $187,500 vì lý do đã vi phạm luật bầu cử 2016 nhằm giúp cho Trump bằng cách ém các bản tin về các phụ nữ có dan díu với Trump, theo tin của báo The Wall Street Journal.