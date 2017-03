Cali Tăng Thuế Thuốc Lá: Sẽ Ảnh Hưởng Đến Bạn Thế Nào? Các Chuyên Gia Tại Asian Smokers' Quitline Có Những Lời Khuyên Để Giúp Bạn Tiết Kiệm Bằng Cách Cai Thuốc Lá Ngay

SAN DIEGO, CA – Tháng 11 vừa qua, cư dân California đã thông qua dự luật 56t tăng tiền thuế thuốc lá thêm $2 một gói. Hiện giờ phần thuế của một gói thuốc lá là 87 xu, nhưng sẽ tăng lên tới $2.87 khi luật mới được áp dụng.Bắt đầu ngày 1 tháng Tư, hút thuốc lá sẽ trở thành một thói quen càng đắt giá hơn. Thuế thuốc lá, xì gà, thuốc nhai, và thuốc lá điện tử có chất nicotine đều sẽ tăng lên. Số tiền thuế này sẽ được dùng để trang trải chi phí cho những chương trình giáo dục về thuốc lá, huấn luyện bác sĩ, và dịch vụ y tế cho những cư dân nghèo của tiểu bang California.Điều này đã khiến cho rất nhiều người hút thuốc cảm thấy lo lắng. Đã đến lúc họ phải tìm đến những phương pháp cai thuốc lá hữu hiệu nhất. “Với thuế thuốc lá mới, những người hút mỗi ngày một gói có thể phải tốn gần $200 một tháng, hay trên $2000 một năm vì thuốc lá. Đây là một chi tiêu hàng năm khá cao cho một thói quen có hại cho sức khỏe của người hút thuốc cũng như của những người thân”, Tiến sĩ Caroline Chen, người quản lý chương trình Asian Smokers Quitline (ASQ) phát biểu. “Cai thuốc bây giờ không phải chỉ để bảo vệ sức khỏe cho bạn và cho người thân mà còn để tiết kiệm cho tương lai.”Sự tăng giá của thuốc lá sẽ khiến cho nhiều người muốn cai thuốc. Theo một cuộc thử nghiệm do các nhà nghiên cứu từ trường đại học University of California, San Diego cho thấy những người cai thuốc có được sự tư vấn qua điện thoại với những chuyên gia của trung tâm ASQ đã làm tăng gấp đôi cơ may cai thuốc thành công so với những người tự cai. Trung tâm Asian Smokers Quitline (ASQ) cung cấp tài liệu miễn phí và tư vấn qua điện thoại cho những người gọi vào để giúp họ cai thuốc. Đồng thời, sau khi ghi danh, trung tâm sẽ gửi băng dán nicotine miễn phí đủ dùng cho 2 tuần cho những ai hội đủ điều kiện.Sau đây là những lời khuyên của các chuyên gia từ trung tâm Asian Smokers Quitline:1. Bỏ đi tất cả những dụng cụ hút thuốc lá như hộp quẹt, đồ gạt tàn thuốc trong nhà, trong xe hay chổ làm việc.1. Viết xuống những lý do thúc đẩy bạn cai thuốc lá và dán tờ giấy này trên cửa tủ lạnh hay bàn làm việc để nhắc nhở bạn.2. Nếu có thói quen hút thuốc khi vừa thức dậy, bạn nên đi tắm ngay sau khi thức giấc.3. Tránh uống cà phê nếu bạn thường hút thuốc và uống cà phê. Đánh răng, súc miệng thay vì hút thuốc sau mỗi bữa ăn.4. Nếu lỡ hút một điếu sau khi đã cai, bạn hãy coi như đó là một điều lầm lỡ chứ không phải một sự thất bại.5. Hãy nhận lấy sự hỗ trợ từ những người thân khi cai thuốc và cùng nhau ăn mừng khi bạn thành công.6. Tránh những tiệc nhậu trong thời gian đang cai thuốc và sau khi vừa cai.7. Hãy chuẩn bị để từ chối khi người khác mời bạn cùng hút thuốc.8. Cố gắng tập thể dục, đi bộ mỗi ngày trong và sau khi cai thuốc lá.9. Nên tiếp xúc với những người ủng hộ việc cai thuốc lá của bạn.“Việc cai thuốc lá sẽ dễ thành tựu hơn nếu bạn xác định rõ ràng một ngày để bắt đầu cai,” phát biểu cô Trúc Ly, một trong những chuyên gia cai thuốc của ASQ. “Lập kế hoạch để sẵn sàng đối phó với những cơn thèm sẽ giúp bạn cai được hữu hiệu.”***Chi Tiết về ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt:ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Dành Cho Người Việt là một dịch vụ của Asian Smokers Quitline (ASQ). ASQ cung cấp dịch vụ cai thuốc lá MIỄN PHÍ, đã được chứng minh có hiệu quả, bằng tiếng Quảng Đông, Phổ Thông, Đại Hàn và Việt Nam cho cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Những cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những người hút thuốc lá nhận được những dịch vụ của chương trình ASQ đã gia tăng gấp đôi cơ may cai thuốc thành công của họ.Chúng tôi khuyến khích tất cả những người Việt hút thuốc lá hãy gọi vào Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt nếu họ muốn được giúp đỡ miễn phí. Bạn bè và người thân của những người hút thuốc cũng có thể tham gia để học hỏi cách giúp cho họ cai. Những chuyên gia Việt Nam sẳn sàng cung cấp những dịch vụ cần thiết. Những người hút thuốc có thể nhận được băng dán nicotine miễn phí đủ dùng cho hai tuần trong khi còn hàng.Xin khuyến khích các cơ sở y tế và những thành viên khác trong cộng động hãy giới thiệu những người Việt hút thuốc qua mục “Web Referral” trên trang mạng của chúng tôi. ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt sẽ cung cấp dịch vụ cai thuốc lá và có thể có cả băng dán miễn phí cho những người khách được giới thiệu.Xin vào trang www.asq-shop.org để đặt những tài liệu giới thiệu và những bản thông tin về việc cai thuốc lá miễn phí.Trên 10.000 người Á Châu trong 50 tiểu bang đã ghi danh vào chương trình ASQ từ năm 2012. ASQ được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bênh Tật tại Hoa Kỳ (CDC).Giờ làm việc của ASQ: Thứ Hai đến thứ Sáu, 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, giờ miền Tây Hoa Kỳ (10 giờ sáng – 12 giờ đêm, giờ miền Đông Hoa Kỳ)- Tiếng Quảng Đông và Phổ Thông: 1-800-838-8917 - www.asq-chinese.org- Tiếng Đại Hàn: 1-800-556-5564 - www.asq-korean.org- Tiếng Việt: 1-800-778-8440 - www.asq-viet.orgTo learn more about ASQ in English, visit www.asiansmokersquitline.org.