Tại sao cần ủng hộ Dự Luật 50





Cử tri California sẽ tham gia bầu cử đặc biệt vào ngày 4/11 để quyết định Dự Luật 50. Dự Luật này cho phép California sử dụng bản đồ phân chia địa hạt bầu cử mới, nhằm đáp trả việc Texas vẽ lại bản đồ quá thiên vị hồi tháng Tám.

Bản đồ địa hạt bầu cử quốc hội Hoa Kỳ là gì

Quốc Hội Mỹ gồm hai viện:



Thượng viện: 100 ghế, mỗi tiểu bang 2 Thượng nghị sĩ, nhiệm kỳ 6 năm.

Hạ viện: 435 ghế, phân bổ theo dân số từng tiểu bang. Các tiểu bang có nhiều hơn 1 ghế chia thành các địa hạt bầu cử có dân số tương đương – Một dân biểu cho mỗi địa hạt.



Sau mỗi kỳ kiểm kê dân số đầu thập niên, số ghế và ranh giới địa hạt được điều chỉnh. Việc này thường do ủy ban chỉ định bởi Quốc Hội tiểu bang. Khi đảng nắm quyền lợi dụng cơ hội này để thao túng bản đồ giành lợi thế, đó là gerrymandering. Từ này ra đời sau khi Thống đốc Massachusetts Elbridge Gerry (1812) vẽ bản đồ kỳ quái như con kỳ nhông (salamander) để giành lợi thế cho đảng mình.





Từ 1965, Đạo luật Quyền Bầu cử (Voting Rights Act) yêu cầu các tiểu bang bảo đảm cộng đồng thiểu số có cơ hội công bằng chọn người đại diện. Dù vậy, các đảng vẫn thao túng bản đồ, dẫn đến nhiều vụ kiện. Đảng Dân Chủ nhiều lần nỗ lực ngăn chặn gerrymandering qua các dự luật như H.R.1 - For the People Act (2019) và Freedom to Vote Act (2021). Trong khi Dân Chủ gần như tuyệt đối ủng hộ nỗ lực đó, thì Cộng Hòa phản đối triệt để. Thực tế là: gerrymandering luôn được Cộng Hòa sử dụng để duy trì lợi thế.





Điển hình, Pennsylvania 2010: qua chiêu vẽ bản đồ thiên vị, Cộng Hòa đã giành 13/18 ghế Hạ viện dù số cử tri hai đảng gần ngang nhau. Phải đến 2018, Tối cao Pháp viện tiểu bang mới tuyên bản đồ vi hiến, điều chỉnh lại tỷ lệ ghế.

Tình hình kinh tế – chính trị Mỹ

Từ khi Trump trở lại nhiệm kỳ hai, hàng loạt chính sách gây khó khăn cho dân được áp dụng:





Siết nhập cư, bắt bớ tùy tiện

Cắt giảm phúc lợi xã hội, giảm ngân sách nghiên cứu khoa học, y tế, giáo dục, sa thải hàng loạt nhân viên chính phủ

Áp thuế quan tùy hứng khiến giá cả leo thang, doanh nghiệp lúng túng, người dân khốn đốn

Đạo luật “To Đẹp” cắt thuế cho giới giàu và đại công ty, gây thiệt hại cho dân thường



California đóng góp nhiều nhất cho ngân sách liên bang, nhưng quyền lợi và hỗ trợ lại bị cắt giảm nghiêm trọng, từ quỹ cứu trợ cháy rừng, ngân sách cho xe lửa cao tốc, đến nguồn tài trợ các trường đại học.

Thao túng bầu cử tại Texas và các tiểu bang đỏ

Nhận thấy nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc Hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026, Trump gây áp lực cho Texas và các tiểu bang đỏ vẽ bản đồ thiên vị nhằm duy trì thế đa số cho Cộng Hòa hòng tiếp tục khống chế Hạ viện.





Tháng 8/2025, Texas thông qua One Big Beautiful Map, tăng 5 ghế Hạ viện cho Cộng Hòa. Missouri, Florida, North Carolina đang xem xét làm theo dưới áp lực từ Trump.

California cần Dự Luật 50

California đã có Voters First Act, giao việc vẽ bản đồ bầu cử cho ủy ban độc lập phi đảng phái. Trước hành động của Texas, Thống đốc Newsom và Quốc Hội California thông qua ACA 604 với bản đồ mới nhằm bảo vệ công bằng đại diện cho cử tri, nhưng chỉ:



Hiệu lực đến 2030, sau đó trả về ủy ban độc lập

Sử dụng nếu Texas dùng bản đồ mới

Tuân thủ Voting Rights Act, bảo vệ cộng đồng thiểu số, không làm suy yếu tiếng nói chính trị của họ như ở Texas

Điểm khác biệt quan trọng: cử tri quyết định cuối cùng. Dự Luật 50 được đưa ra để cử tri California bỏ phiếu YES hay NO.

Tại sao Hoa Kỳ cần Dự Luật 50

Dự Luật 50 không chỉ bảo vệ quyền lợi của California mà còn giúp phục hồi cân bằng Hạ viện, bảo đảm nhánh lập pháp có đủ sức kiểm soát và đối trọng với hành pháp đang lạm quyền.





Dự Luật 50 là câu trả lời trực tiếp cho hành động gian lận của Texas đã giúp Cộng Hòa chiếm thêm 5 ghế, phá vỡ tương quan quyền lực và giảm giá trị tiếng nói cử tri ở các bang khác – trong đó có California.





Dự Luật 50 đưa thông điệp rõ ràng: chính quyền phải hoạt động vì toàn dân, chứ không riêng giới giàu hay cùng phe đảng. Đây cũng là tấm lá chắn cuối cùng bảo vệ nền dân chủ Mỹ khi cả ba nhánh quyền lực – hành pháp, lập pháp và tư pháp – đang bị chính trị hóa nặng nề.





Chỉ trong tám tháng sau khi trở lại Bạch Ốc, chính quyền Trump đã liên tục:



Can thiệp vào các cơ quan độc lập, chính trị hóa cả quân đội,

Gây áp lực lên tư pháp, khiến nhiều phán quyết của Tối cao Pháp viện mang tính cực đoan,

Làm tê liệt Quốc Hội trước các sắc lệnh vi phạm luật hiện hành.

Bỏ phiếu YES cho Dự Luật 50 là khẳng định: người dân Mỹ có quyền nói “không” với lạm quyền.

Tác động với cộng đồng gốc Á và gốc Việt

Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Người Mỹ gốc Á (UCLA), trong 11 địa hạt có ít nhất 20% là người Mỹ gốc Á, 9 địa hạt sẽ có tỷ lệ cử tri gốc Á tăng thêm từ 0,9% đến 6% nếu Dự Luật 50 được thông qua.



Ở CA-45 (Dân biểu Derek Trần), cử tri gốc Á ở độ tuổi đi bầu tăng thêm 4%.

Ở CA-47 (Dân biểu Dave Min), tỷ lệ này tăng 6,1%.



Phân tích của Political Data Intelligence (PDI) cho thấy cử tri gốc Việt tại CA-45 sẽ tăng 4% từ 16,2% năm 2021 lên 20% theo bản đồ mới. Điều đó có nghĩa: tiếng nói của cộng đồng gốc Việt mạnh mẽ hơn, buộc các dân biểu tương lai – dù là người Việt hay không – phải quan tâm đến nguyện vọng của cử tri gốc Việt.

Lời Kết

Dự Luật 50 bảo vệ quyền lợi cử tri California và bảo vệ nền dân chủ. Dự Luật 50 bảo đảm Quốc Hội đại diện cho dân, thay vì bị thao túng bởi phe đảng chính trị.





Con số “50” trong tên Dự Luật mang ý nghĩa – Quốc Hội vì dân trên toàn 50 bang.

Hãy bỏ phiếu bảo vệ nền dân chủ Hoa Kỳ.

Bầu YES cho Dự Luật 50.