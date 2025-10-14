Hôm nay,  

Tại sao cần ủng hộ Dự Luật 50

14/10/202518:30:00(Xem: 122)

yes on 50

Cử tri California sẽ tham gia bầu cử đặc biệt vào ngày 4/11 để quyết định Dự Luật 50. Dự Luật này cho phép California sử dụng bản đồ phân chia địa hạt bầu cử mới, nhằm đáp trả việc Texas vẽ lại bản đồ quá thiên vị hồi tháng Tám.

Bản đồ địa hạt bầu cử quốc hội Hoa Kỳ là gì

Quốc Hội Mỹ gồm hai viện:

  • Thượng viện: 100 ghế, mỗi tiểu bang 2 Thượng nghị sĩ, nhiệm kỳ 6 năm.
  • Hạ viện: 435 ghế, phân bổ theo dân số từng tiểu bang. Các tiểu bang có nhiều hơn 1 ghế chia thành các địa hạt bầu cử có dân số tương đương – Một dân biểu cho mỗi địa hạt.


Sau mỗi kỳ kiểm kê dân số đầu thập niên, số ghế và ranh giới địa hạt được điều chỉnh. Việc này thường do ủy ban chỉ định bởi Quốc Hội tiểu bang. Khi đảng nắm quyền lợi dụng cơ hội này để thao túng bản đồ giành lợi thế, đó là gerrymandering. Từ này ra đời sau khi Thống đốc Massachusetts Elbridge Gerry (1812) vẽ bản đồ kỳ quái như con kỳ nhông (salamander) để giành lợi thế cho đảng mình.

Từ 1965, Đạo luật Quyền Bầu cử (Voting Rights Act) yêu cầu các tiểu bang bảo đảm cộng đồng thiểu số có cơ hội công bằng chọn người đại diện. Dù vậy, các đảng vẫn thao túng bản đồ, dẫn đến nhiều vụ kiện. Đảng Dân Chủ nhiều lần nỗ lực ngăn chặn gerrymandering qua các dự luật như H.R.1 - For the People Act (2019) và Freedom to Vote Act (2021). Trong khi Dân Chủ gần như tuyệt đối ủng hộ nỗ lực đó, thì Cộng Hòa phản đối triệt để. Thực tế là: gerrymandering luôn được Cộng Hòa sử dụng để duy trì lợi thế.

Điển hình, Pennsylvania 2010: qua chiêu vẽ bản đồ thiên vị, Cộng Hòa đã giành 13/18 ghế Hạ viện dù số cử tri hai đảng gần ngang nhau. Phải đến 2018, Tối cao Pháp viện tiểu bang mới tuyên bản đồ vi hiến, điều chỉnh lại tỷ lệ ghế.

Tình hình kinh tế – chính trị Mỹ

Từ khi Trump trở lại nhiệm kỳ hai, hàng loạt chính sách gây khó khăn cho dân được áp dụng: 

  • Siết nhập cư, bắt bớ tùy tiện
  • Cắt giảm phúc lợi xã hội, giảm ngân sách nghiên cứu khoa học, y tế, giáo dục, sa thải hàng loạt nhân viên chính phủ 
  • Áp thuế quan tùy hứng khiến giá cả leo thang, doanh nghiệp lúng túng, người dân khốn đốn
  • Đạo luật “To Đẹp” cắt thuế cho giới giàu và đại công ty, gây thiệt hại cho dân thường


California đóng góp nhiều nhất cho ngân sách liên bang, nhưng quyền lợi và hỗ trợ lại bị cắt giảm nghiêm trọng, từ quỹ cứu trợ cháy rừng, ngân sách cho xe lửa cao tốc, đến nguồn tài trợ các trường đại học. 

Thao túng bầu cử tại Texas và các tiểu bang đỏ

Nhận thấy nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc Hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026, Trump gây áp lực cho Texas và các tiểu bang đỏ vẽ bản đồ thiên vị nhằm duy trì thế đa số cho Cộng Hòa hòng tiếp tục khống chế Hạ viện.

Tháng 8/2025, Texas thông qua One Big Beautiful Map, tăng 5 ghế Hạ viện cho Cộng Hòa. Missouri, Florida, North Carolina đang xem xét làm theo dưới áp lực từ Trump.

California cần Dự Luật 50

California đã có Voters First Act, giao việc vẽ bản đồ bầu cử cho ủy ban độc lập phi đảng phái. Trước hành động của Texas, Thống đốc Newsom và Quốc Hội California thông qua ACA 604 với bản đồ mới nhằm bảo vệ công bằng đại diện cho cử tri, nhưng chỉ:

  • Hiệu lực đến 2030, sau đó trả về ủy ban độc lập
  • Sử dụng nếu Texas dùng bản đồ mới
  • Tuân thủ Voting Rights Act, bảo vệ cộng đồng thiểu số, không làm suy yếu tiếng nói chính trị của họ như ở Texas

Điểm khác biệt quan trọng: cử tri quyết định cuối cùng. Dự Luật 50 được đưa ra để cử tri California bỏ phiếu YES hay NO.

Tại sao Hoa Kỳ cần Dự Luật 50

Dự Luật 50 không chỉ bảo vệ quyền lợi của California mà còn giúp phục hồi cân bằng Hạ viện, bảo đảm nhánh lập pháp có đủ sức kiểm soát và đối trọng với hành pháp đang lạm quyền.

Dự Luật 50câu trả lời trực tiếp cho hành động gian lận của Texas đã giúp Cộng Hòa chiếm thêm 5 ghế, phá vỡ tương quan quyền lực và giảm giá trị tiếng nói cử tri ở các bang khác – trong đó có California.

Dự Luật 50 đưa thông điệp rõ ràng: chính quyền phải hoạt động vì  toàn dân, chứ không riêng giới giàu hay cùng phe đảng. Đây cũng là tấm lá chắn cuối cùng bảo vệ nền dân chủ Mỹ khi cả ba nhánh quyền lực – hành pháp, lập pháp và tư pháp – đang bị chính trị hóa nặng nề.

Chỉ trong tám tháng sau khi trở lại Bạch Ốc, chính quyền Trump đã liên tục:

  • Can thiệp vào các cơ quan độc lập, chính trị hóa cả quân đội,
  • Gây áp lực lên tư pháp, khiến nhiều phán quyết của Tối cao Pháp viện mang tính cực đoan,
  • Làm tê liệt Quốc Hội trước các sắc lệnh vi phạm luật hiện hành.

Bỏ phiếu YES cho Dự Luật 50 là khẳng định: người dân Mỹ có quyền nói “không” với lạm quyền.

Tác động với cộng đồng gốc Á và gốc Việt 

Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Người Mỹ gốc Á (UCLA), trong 11 địa hạt có ít nhất 20% là người Mỹ gốc Á, 9 địa hạt sẽ có tỷ lệ cử tri gốc Á tăng thêm từ 0,9% đến 6% nếu Dự Luật 50 được thông qua.

  • Ở CA-45 (Dân biểu Derek Trần), cử tri gốc Á ở độ tuổi đi bầu tăng thêm 4%.
  • Ở CA-47 (Dân biểu Dave Min), tỷ lệ này tăng 6,1%.


Phân tích của Political Data Intelligence (PDI) cho thấy cử tri gốc Việt tại CA-45 sẽ tăng 4% từ 16,2% năm 2021 lên 20% theo bản đồ mới. Điều đó có nghĩa: tiếng nói của cộng đồng gốc Việt mạnh mẽ hơn, buộc các dân biểu tương lai – dù là người Việt hay không – phải quan tâm đến nguyện vọng của cử tri gốc Việt.

Lời Kết

Dự Luật 50 bảo vệ quyền lợi cử tri California và bảo vệ nền dân chủ. Dự Luật 50 bảo đảm Quốc Hội đại diện cho dân, thay vì bị thao túng bởi phe đảng chính trị.

Con số “50” trong tên Dự Luật mang ý nghĩa – Quốc Hội vì dân trên toàn 50 bang.

Hãy bỏ phiếu bảo vệ nền dân chủ Hoa Kỳ.

Bầu YES cho Dự Luật 50.

 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

- Đảng Cộng Hòa Chỉ Trích Tổng Thống Trump Lạm Dụng Quyền Hành - Putin Khen Trump Xứng Đáng Được Giải Nobel Hòa Bình - Dịch Sởi Bùng Phát Tại Nam Carolina – Hàng Trăm Học Sinh Phải Cách Ly - Bắc Triều Tiên Phô Trương Tên Lửa Liên Lục Địa Mới Hwasong-20 - Người Venezuela Tại Mỹ Mừng Machado Đoạt Nobel Nhưng Vẫn Lo Sợ Bị Trục Xuất - Nữ Nhân Viên Đài WGN Bị ICE Bắt Giữ Giữa Phố Chicago - Trung Quốc Treo Thưởng Truy Nã Sĩ Quan Đài Loan

- Giải Nobel Văn Chương 2025 Trao Cho Nhà Văn László Krasznahorkai người Hungary - Giáo Hoàng Leo XIV: “Hãy Đứng Cùng Người Di Dân Và Bảo Vệ Sự Thật” - Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza - Thượng Viện Bác Dự Luật Giới Hạn Quyền Chiến Tranh Của Trump Ở Caribbean - Hegseth Mở Cuộc Điều Tra Gần 300 Nhân Viên Bộ Quốc Phòng Vì Chỉ Trích Charlie Kirk - Kinh Tế Mỹ Không Có Số Liệu Chính Thức: Tư Nhân Đang Lấp Khoảng Trống - Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza - Putin Thừa Nhận Phòng Không Nga Đã Bắn Rơi Phi Cơ Azerbaijan Khiến 38 Người Thiệt Mạng - Chính Phủ Liên Bang Ngưng Hoạt Động Sang Ngày Thứ Chín: Thượng Viện Chuẩn Bị Biểu Quyết Lần Thứ Bảy - Hiện Trường Cái Chết Của Jeffrey Epstein Bị Bỏ Qua Nhiều Dấu Vết, Chuyên Gia Nói Cuộc Điều Tra Có Nhiều Sai Sót - Quận Los Angeles Xem Xét Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Để Đối Phó Với Các Cuộc Truy Quét

- Tòa Bạch Ốc Muốn ‘Quỵt’ Lương Truy Lĩnh Của Nhân Viên Liên Bang - Ba Giáo Sư Các Trường Đại Học Mỹ Đoạt Giải Nobel Vật Lý - Cựu Giám Đốc FBI Không Làm Chứng Vụ Espstein - Dân biểu Marjorie Taylor Greene bất đồng với GOP về Obamacare - Trump: Giới Trẻ Dùng TikTok Nợ Tôi Món Nợ Lớn - Thủ Tướng Canada Gặp Trump Tại Tòa Bạch Ốc - Ủy ban tị nạn UN: Các hoạt động trục xuất của Hoa Kỳ vi phạm luật pháp quốc tế - Trump dọa dùng Đạo Luật Chống Nổi Loạn ‘nếu cần thiết’ - Hòa Bình Vẫn Mong Manh Ở Dải Gaza - Tân thị trưởng Đức bị tấn công bằng dao - DOC Áp Thuế Chống Phá Giá Hơn 500% Lên Khung Gầm Xe Nhập Cảng Từ Việt Nam

- Sanae Takaichi Trở Thành Nữ Thủ Tướng Đầu Tiên Của Nhật Bản. - Thiếu Niên Da Đen Bị Tấn Công Ở Simi Valley, CA, Nghi Phạm La Hét Lời Lẽ Kỳ Thị Chủng Tộc. - Bộ Ngân Khố Xác Nhận Bản Thiết Kế Đồng 1 Đô La Có Hình Trump Là Thật, Gây Tranh Cãi Về Tính Hợp Pháp. - Trump Đe Dọa Người Đốt Cờ Mỹ Bằng Hình Phạt “tưởng tượng”. - Sống Thọ Đến 117 Tuổi – Bí Ẩn Từ Người Phụ Nữ Già Nhất Thế Giới. - Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ Tái Khởi Động Chương Trình Xóa Nợ Sinh Viên Sau Ba Tháng Tạm Ngưng. - Không Kích Gaza Giảm Mạnh Sau Khi Hamas Chấp Nhận Một Phần Kế Hoạch Hòa Bình Của Trump. - Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Chính Quyền Trump Chấm Dứt Tạm Thời Quy Chế Bảo Vệ Người Venezuel. - Chính Quyền Trump Dự Tính Giảm Số Người Tị Nạn Xuống 7.500, Ưu Tiên Cho Người Da Trắng Nam Phi...

- Chính Phủ Liên Bang Bước Sang Ngày Thứ Ba Đóng Cửa: Thượng Viện Chuẩn Bị Biểu Quyết, Trump Chế Nhạo Dân Chủ, Đình Chỉ Ngân Quỹ Chicago - Email Tự Động Của Bộ Giáo Dục Bị Chèn Ngôn Từ Chính Trị Đổ Lỗi Cho Dân Chủ. - FBI Sa Thải Nhân Viên Tập Sự Vì Treo Cờ Pride Trên Bàn Làm Việc. - Trump Gặp Người Soạn Thảo “Project 2025”, Dọa Giải Tán Các Cơ Quan Liên Bang Của Dân Chủ. - Bị Chính Quyền Trump Ép, Apple Gỡ Ứng Dụng Theo Dõi Nhân Viên ICE. - Tối Cao Pháp Viện Xem Xét Lật Ngược Lệnh Cấm Mang Súng Ở Hawaii. - F.D.A. Phê Chuẩn Phiên Bản Sao Của Thuốc Phá Thai Mifepristone. - Trump Đề Nghị “Thỏa Ước” Với Đại Học: Theo Điều Kiện Mới, Sẽ Được Ưu Tiên Ngân Quỹ - Newsom Dọa Cắt Ngân Sách Với Đại Học Ký “Hiệp Ước Chính Trị” Của Trump. - Kennedy Sa Thải Nhà Khoa Học N.I.H. Sau Khi Nộp Đơn Khiếu Nại Sai Phạm. - Giám đốc Thư Viện Eisenhower Từ Chức Sau Tranh Cãi Về Thanh Kiếm. - FDA Khen Ngợi TrumpRx Là “Bước Tiến Lớn” Trong Việc Giảm Giá Thuốc....

Bị còng tay cùng những người khác tại một cơ sở di trú ở Louisiana trong khi chờ giải lên phi cơ, Lue Yang hiểu rằng chuyến bay về Lào trong vài giờ tới có thể là dấu chấm hết cho tự do, và viễn ảnh phía trước sẽ rất u ám. Ở tuổi 47, người cha của sáu đứa con này phải đối mặt với một hiện thực phũ phàng: tiếp tục trả giá cho một bản án đã lùi sâu vào quá khứ hơn hai thập niên.

Người Việt từng sống dưới chế độ cộng sản sẽ dễ dàng đồng cảm với ký ức của một người Cuba: thầy cô bị thay thế, sách vở biến mất, tiệm nhỏ cũng bị tước đoạt. Trong bài viết của Trevor Hughes và Terry Collins trên USA TODAY (28/9/2025), nhiều di dân từ Cuba, El Salvador đến Trung Đông cùng lên tiếng: nước Mỹ nay đang xuất hiện những dấu hiệu quen thuộc của độc tài mà họ từng chạy trốn. Sau đây là bài tóm lược.

- Chính Phủ Liên Bang Đóng Cửa Sang Ngày Thứ Hai: Tranh Chấp Bảo Hiểm Y Tế, Trump Dọa Sa Thải Và Cắt Tài Trợ Hạ Tầng. - Virginia: Hùng Cao Chính Thức Giữ Chức Thứ Trưởng Hải Quân Trong Chính Quyền Trump. - PEN America Báo Động Làn Sóng Cấm Sách Gia Tăng Tại Trường Học Hoa Kỳ. - Giáo Hoàng Leo XIV Lên Tiếng: “Đối Xử Vô Nhân Đạo Với Di Dân Ở Mỹ Không Thể Gọi Là Bảo Vệ Sự Sống”và Khẳng Định Sứ Mệnh Gìn Giữ Di Sản Khí Hậu Của Đức Giáo Hoàng Francis - Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt phản bác. - Israel Ra Lệnh Người Palestine Rời Gaza City, Trump – Netanyahu Đưa Ra Kế Hoạch Ngưng Bắn. - Bondi Và Hegseth Ra Mắt Lực Lượng Liên Bang Ở Memphis Trong Chiến Dịch Chống Tội Phạm. - Trump Đóng Băng 18 Tỉ Mỹ Kim Dành Cho Hạ Tầng New York Giữa Khủng Hoảng Ngân Sách. - Các Công Viên Quốc Gia Vẫn Mở Cửa dù Chính Phủ Liên Bang Đóng Cửa, . - Cựu Tướng Cảnh Báo Thông Điệp “Nguy Hiểm” Trong Bài Diễn Văn Của Trump Trước Quân Đội. - Yêu Sách Thương Mại Của Trump Gặp Trở Ngại...

- Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ Chính Thức Đóng Cửa. - Cổ Phiếu Giảm Ngay Ngày Đầu Tiên Chính Phủ Đóng Cửa - TCPV Phán Quyết Bà Lisa Cook Tiếp Tục Ở Lại Fed. Một Phần Tòa Chung Cư Ở Bronx, New York Bị Sập - Đức Giáo Hoàng Leo Chỉ Trích Trump Đối Xử ‘Vô Nhân Đạo’ Với Người Nhập Cư. - Cuộc ‘Đại Đào Thoát’ Lớn Nhất Lịch Sử Mỹ. - Hoa Kỳ Mất 32.000 Việc Làm Trong Tháng 9. - Hàng Trăm Nhân Viên Công Lực Được Khai Triển Đến Memphis. - Trump Công Bố Trang Web Bán Thuốc Tên TrumpPx Và Sự Thật Về Tuyên Bố Giảm Giá Thuốc. - Phim ‘Mưa Đỏ’ Tranh Giải Oscar. - Lễ Hội Bia Oktoberfest Ở Đức Đóng Cửa Vì Bị Dọa Đánh Bom.

Nguy Cơ Chính Phủ Đóng Cửa Gần Kề, Lưỡng Đảng Đổ Lỗi Nhau, Trump Công Kích Bằng Video AI Trump, Hegseth Chủ Trì Cuộc Họp Bất Thường Của Giới Chức Quân Đội Cấp Cao: Pete Hegseth Thề Không Để DEI Tồn Tại Trong Quân Đội, Dù Thêm Một Ngày- Trump Lên Án “Kẻ Thù Bên Trong” và Gọi Các Thành Phố Mỹ Là “Bãi Tập Quân Sự” Trước Hàng Trăm Tướng Lĩnh YouTube Trả $24 Triệu Dàn Xếp Vụ Trump Kiện Bị Khóa Trương Mục Sau Jan 06 Thống đốc Illinois: ‘Hãy Lấy Điện Thoại Ra, Ghi Lại Tất Cả Hành Động Của ICE’ TNS Chris Murphy Góp $1 Triệu Cho Những Tổ Chức Chống Trump Người Thứ Hai Tử Vong Trong Vụ Bắn Vào Trại Giam Giữ Di Dân Dallas Trump Hạ Giá Bán Thẻ Thành Công Dân Mỹ Trump Cho Hamas Thời Hạn Ba Ngày Để Chấp Nhận Kế Hoạch Hòa Bình Cựu Tổng Giám Đốc SJC Lãnh 25 Năm Tù Sau Bão Bualoi, Giao Thông Hỗn Loạn Ở Hà Nội, Bắc Ninh Có Nguy Cơ Sạt Lở
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.