Đại sứ Mỹ ở APEC nhìn nhận: TQ và 14 nước ký RCEP đã làm Mỹ "hỏng cẳng" ở Châu Á. NHC: Mỹ thiệt hại vì RCEP, nông sản TQ sẽ rẻ hơn nông sản Mỹ. Tỉnh Osaka bắt 3 viên chức VN ăn chận tiền lương lao động Việt ở Nhật. Thuốc chủng Pfizer hiệu lực 95%. FDA: có bộ xét nghiệm COVID tại gia, kết quả 30 phút. Khẩu trang cần, dù hiệu lực 20%. Dịch COVID: Ohio giới nghiêm ban đêm. Bộ Trưởng Tư Pháp Texas bị

WASHINGTON (VB - 17/11/2020) --- Ohio giới nghiêm ban đêm để chống dịch coronavirus: Bắt đầu từ Thứ Năm 19/11/2020, cư dân tiểu bang Ohio phải ở trong nhà từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng trong vòng 3 tuần lễ, chỉ trừ trường hợp ngoại lệ đối với nhân viên thiết yếu các ngành nghề y tế, an ninh, thực phẩm... Lệnh giới nghiêm đưa ra do Thống Đốc Mike DeWine (Cộng Hòa) hiệu lực trên toàn Ohio. Các tiệm ăn, quán rượu, phòng tập thể dục được phép mở ngoài giờ giới nghiêm.

Các công ty dược Pfizer Inc. và BioNTech SE loan báo hôm Thứ Tư 17/11/2020 rằng thuốc chủng ngừa siêu vi COVID của họ có hiệu lực 95% theo kết quả chung kết. Thêm nữa, thuốc vaccines này sẽ có hiệu lực 94% đối với người cao niên thời kỳ cuối thử nghiệm đang có tiền sử bệnh nền nghiêm trọng. Pfizer nói sẽ nộp đơn xin phê chuẩn tới Sở Dược Liệu & Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) trong vài ngày tới theo thủ tục khẩn cấp. Năm nay, thuốc chủng ngừa từ hợp tác của hãng Mỹ và hãng Đức sẽ sản xuất 50 triệu liều thuốc năm nay, và 1.3 tỷ liều thuốc năm 2021.



Khẩu trang luôn luôn cần thiết, dù bảo vệ chỉ 20%. Cần thêm giãn cách, xa đám đông...

Khẩu trang chỉ giúp tăng bảo vệ 20% chống lại siêu vi coronavirus, so với không mang khẩu trang, theo kết quả nghiên cứu của Rigshospitalet từ Đan Mạch. Nghiên cứu này thực hiện trên 6,024 người tham dự trong vòng 1 tháng. Dù hiệu lực tăng chỉ 20%, nhưng nghiên cứu này nhấn mạnh rằng khẩu trang là hàng rào y tế rất lớn để ngăn cản sự lây lan tràn ngập, và luôn luôn nên áp dụng với các biện pháp khác như tránh đám đông, giữa khoảng cách xã hội, rửa tay với xà phòng...

Sở FDA cho biết đã chấp thuận theo thủ tục khẩn cấp một bộ xét nghiệm nhanh siêu vi coronavirus và là bộ đầu tiên cho phép dùng tại nhà. Bộ xét nghiệm này đệ trình bởi Kelly Lewis Brezoczky của Lucira Health, một công ty ở California. FDA nói bộ xét nghiệm tại nhà nên dùng khi không có cách nào khác, sẽ xét nghiệm từ dịch nhờn lấy từ khoang mũi của người trên 14 tuổi mà bác sĩ nói là nghi đã dính dương tính COVID-19. Nếu dùng ở văn phòng bác sĩ, bệnh viện sẽ không hạn chế tuổi. Công ty sản xuất nói bộ xét nghiệm tại gia này sẽ có giá dưới 50 đôla, cho kết quả trong 30 phút.

Báo The Hill cho biết các dân biểu Dân Chủ hôm Thứ Tư 18/11/2020 đã đề cử Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi tiếp tục giữ chức lãnh đạo đảng Dân Chủ ở Hạ Viện thêm nhiệm kỳ 2 năm nữa. Đề cử này đưa ra theo thủ tục lên tiếng đồng ý, và là độc diễn vì bà đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo trong thời gian qua khi kình chống Tổng Thống Trump để bênh vực cho công lý và quyền lợi dân nghèo. Pelosi sẽ còn qua thủ tục được đa số tín nhiệm khi Hạ Viện họp đầy đủ vào tháng 1/2021.



Nancy Pelosi

Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi hôm Thứ Tư đã ca ngợi Christopher Krebs, Giám Đốc Sở An Ninh Mạng và An Ninh Hạ Tầng (CISA), sau khi Krebs bị Trump sa thải khỏi chức vụ chỉ huy CISA mà do chính Trump đã bổ nhiệm vào. Lý do Trump sa thải vì Krebs viết rằng bầu cử 2020 là bầu cử an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Bản báo cáo của Krebs về an ninh bầu cử do cơ quan CISA thực hiện chung với kết quả quan sát của 59 chuyên gia an ninh bầu cử nói rằng không hề có chứng cớ gian lận nào trên các dàn máy bầu cử Hoa Kỳ 2020. Trump nói bản văn đó là sai, vì Trump thất cử, nghĩa là bầu cử có gian lận.

Pelosi viết trong một tweet: "Christopher Krebs là chuyên gia an ninh mạng được kính trọng sâu sắc, là người làm việc nhiệt tâm để bảo vệ cuộc bầu cử của chúng ta. Thay vì tặng thưởng và khen ngợi việc phục vụ yêu nước của Krebs, TT Trump đã sa thải Giám Đốc Krebs vì đã nói lên sự thực và bác bỏ các vu khống về gian lận bầu cử do ban vận động của Trump đưa ra."

Cuộc nghiên cứu về sức mạnh quân sự Hoa Kỳ của viện Heritage Foundation có nhan đề "2021 Index of U.S. Military Strength" viết rằng Bắc Hàn có thể đã có phi đạn đạn đạo liên lục địa (ICBM) với tầm bắn xa vào tận lãnh thổ Hoa Kỳ. Chuyên gia Bruce Klingner trong bản nghiên cứu viết rằng đó là nhận định của CIA dù là chưa thấy Bắc Hàn bắn thử loại ICBM nào thành công có khả năng vào lại bầu khí quyển để tấn công lãnh thổ muốn hủy diệt.



Phi đạn

Trong khi đó Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết đã thử nghiệm thành công bắn hạ 1 phi đạn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) bằng hỏa tiễn đánh chặn do Mỹ và Nhật Bản hợp tác chế tạo. Cơ quan Phòng thủ Hỏa Tiễn thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo hôm thứ Ba 17/11/2020 rằng phi đạn đánh chặn SM-3 Block IIA đã tiêu diệt được mục tiêu ngoài khơi Hawaii hôm thứ Hai.

Theo cơ quan này, phi đạn xuyên lục địa mục tiêu thử nghiệm được phóng lên từ 1 bãi phóng trên quần đảo Marshall, cách Hawaii trên 4.000km. Hệ thống ra-đa tối tân đã truy dấu mục tiêu, và phi đạn phóng từ 1 tàu khu trục có trang bị hệ thống Aegis đã bắn hạ mục tiêu.

Bản tin AP cho biết FBI đang điều tra Ken Paxton, Bộ Trưởng Tư Pháp Texas, về tố giác do 8 cựu phụ tá của Paxton đưa ra rằng ông đã lạm dụng quyền lực để làm lợi cho những người giúp ông tiền vận động. Theo đó, Paxton phạm luật khi can thiệp nhiều lần trong các hồ sơ pháp lý liên hệ Nate Paul, một nhà đầu tư địa ốc và là bạn thân đã tặng $25,000 cho ban vận động của Paxton năm 2018. Nhóm 8 cựu phụ tá này khai với cơ quan thanh tra nội bộ rằng họ chứng kiến hành vi Paxton nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Sau đó, 4 phụ tá bị Paxton sa thải, 3 từ chức và 1 người bị cho tạm nghỉ. Paxton thuộc đảng Cộng Hòa, chối rằng ông không làm gì sai.

Mỹ về lâu dài sẽ bị thiệt hại về thương mại vì tác động của Hiệp Định Thương Mại Đối Tác Kinh Tế RCEP ký kết bởi 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Úc châu, Nhật Bản, Nam Hàn và New Zealand. Hiệp định bao gồm các nền kinh tế của 2.2 tỷ người và 30% tổng sản lượng kinh tế thế giới. Nhưng Hiệp định trên sẽ gỡ rào thuế quan theo nhiều thời kỳ trong 20 năm, tới tận cùng sẽ là gần 90% gỡ rào, do vậy Hoa Kỳ sẽ phải tìm những liên minh thương mại để tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Mỹ.

Nói chuyện với Yahoo Finance Live, Đại sứ tại APEC của Hoa Kỳ Kurt Tong (U.S. Ambassador for Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC) nói rằng Hiệp định RCEP ký hồi cuối tuần của 15 quốc gia đã làm Hoa Kỳ chới với, "hỏng cẳng" tại Châu Á (nguyên văn: puts the U.S. “on the backfoot in Asia”) và do vậy tân chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải đảo ngược chính sách tự cô lập áp dụng từ 4 năm nay của Tổng Thống Trump.

Kurt Tong trong quá khứ cũng là Tổng Lãnh Sự và đặc sứ Mỹ tại Hong Kong và Macau, nói rằng Hiệp định RCEP cho Trung Quốc ưu thế vào các thị trường Châu Á và cũng tạo ra một số kênh (thương mại) vào Nhật Bản. Các nước trong khu vực không muốn bị ép chọn giữa Mỹ và TQ, dù là về thương mại, đầu tư và tương tác kinh tế. Trong tình thế này, Hoa Kỳ sẽ thấy Ấn Độ là điểm tiếp cận quan trọng vì nằm ngoài RCEP, trong khi Mỹ cũng sẽ tìm thế tiếp cận song phương với tất cả các quốc gia quan trọng trong khu vực.

Trong khi đó, tạp chí TIME ngày 17/11/2020 nói rằng Mỹ có thể là nước thiệt hại lớn nhất vì RCEP (Why the U.S. Could Be the Big Loser in the Huge RCEP Trade Deal Between China and 14 Other Countries). RCEP sẽ tăng thêm gần 200 tỷ đôla cho kinh tế thế giới và thêm 0.2% mỗi năm cho GDP của các nước thành viên RCEP, theo phân tích của các kinh tế gia Peter A. Petri và Michael G. Plummer, viết trong bản nghiên cứu cho viện Peterson Institute for International Economics.

Giáo sư Plummer, Giám đốc Học viện Nghiên cứu Quốc Tế School of Advanced International Studies của đại học Johns Hopkins University tại Bologna, Italy, nói Hiệp định RCEP quan trọng vì sẽ mở đường cho các nhà đầu tư tự tin khi đưa vốn vào thị trường khổng lồ mới này.

Trong khi đó, báo chuyên về kinh tế Capital Press nhận định rằng Hiệp định RCEP có thể ảnh hưởng tới nền nông nghiệp Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ không có mặt trong RCEP cho nên nông dân Mỹ sẽ thiệt hại về lâu dài, tuy ngắn hạn có thể chưa ảnh hưởng tức khắc vì thời hạn gỡ thuế quan từng chặng áp dụng của RCEP là 20 năm.

Mark Powers, Chủ tịch Hội đồng chuyên về cây trồng Northwest Horticultural Council, nêu một thí dụ: khi Trung Quốc có thể bán một quả táo với rào thuế quan là zero trong khi một quả táo Hoa Kỳ phải bán với rào thuế quan là 10%, thì nông dân Mỹ sẽ giảm tính cạnh tranh và sẽ co cụm thị trường. Ông nói, hiện nay TQ là quốc gia trồng táo nhiều nhất thế giới.

Brad Raffensperger, Tổng Thư Ký tiểu bang Georgia, cho biết bản thân ông Cộng Hòa nhưng lại đang bị các vị dân cử Cộng Hòa gây sự vì đã không chèn ép phiếu để xảy ra chuyện Joe Biden thắng phiếu ở Georgia trong bầu cử ngày 3/11/2020. Một trong các quan chức bực dọc đó là Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina. Theo Raffensperger kể, TNS Graham điện thoại chất vấn rằng tại sao Raffensperger không viện ra nhiều cớ để quăng bỏ nhiều phiếu bầu khiếm diện.

TNS Graham thanh minh thanh nga rằng Raffensperger hiểu nhầm cuộc nói chuyện, nhưng Raffensperger -- cũng là người phụ trách bầu cử ở Georgia -- nói rằng trong khi Graham áp lực qua điện thoại thì có 2 nhân viên trong ban bầu cử cùng nghe đường dây đó, và đó là 2 người làm chứng cho thấy có áp lực đòi gian lận như thế.

Raffensperger nói với CBS News, rằng TNS Graham ám chỉ rằng hãy kiểm tra các phong bì và quăng bỏ các phiếu bầu tại các quận nào thường xuyên có sai hay lỗi ở chữ ký. TNS Graham, cũng là Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, chối, nói rằng ông đã nghĩ cuộc đối thoại rất là tốt đẹp.

Không chỉ Graham, trước đó 2 Thượng nghị sĩ của Georgia --- TNS David Perdue và TNS Kelly Loeffler --- đã đòi Raffensperger từ chức Tổng Thư Ký tiểu bang vì đã tổ chức cuộc bầu cử "thiếu minh bạch" và lúc đó Raffensperger trả lời rằng cử tri bầu ông vào chức Tổng Thư Ký tiểu bang, cho nên không ai ép ông từ chức được. Nhiều người ủng hộ Trump chụp mũ Raffensperger là một RINO: tức là Cộng Hòa trên danh nghĩa thôi (Republican in Name Only). Nhưng Raffensperger nói, "Tôi là người Cộng Hòa một cách tuyệt đối. Tôi chưa bao giờ bầu cho một người Dân Chủ nào. Vây thì tôi sẽ đi đâu?"

Brad Raffensperger, Tổng Thư Ký tiểu bang Georgia, nói rằng chính Trump hại Trump khi Trump liên tục chỉ trích bầu phiếu qua thư là có gian lận. Raffensperger nói với đài WSB khi bầu sơ bộ Georgia, có 24,000 người Cộng Hòa bầu phiếu khiếm diện ở vòng sơ bộ, nhưng vòng tổng tuyển cử thì họ không bầu phiếu gì nữa. Raffensperger nói chính vì Trump chèn ép phiếu bằng cách hù dọa như thế, chứ lẽ ra Trump đã hơn Biden có thể tới 10 ngàn phiếu bầu.

Các viên chức bầu cử ở Georgia nói hôm Thứ Ba rằng có 2,755 phiếu bầu sớm và trực tiếp chưa được đếm ở quận Fayette County – một lỗi lầm khám phá được trong khi tiểu bang kiểm tra lại các phiếu bầu. Gabriel Sterling, phụ trách hệ thống bầu máy ở Georgia, nói các phiếu đã được scan nhưng các viên chức quên đưa phiếu vào một thẻ nhớ. Và khám phá ra sơ sót này là khi thấy con số hai phía chệch nhau. Và lỗi này không phải cố ý, và dễ dò ra. Trong nhóm phiếu đó, Trump kiếm hơn Biden 449 phiếu bầu, không đủ để đảo ngược kết quả. Và Thứ Tư, Georgia sẽ đúc kết việc đếm phiếu bằng tay và kết quả thấy trước là Biden đã thắng hơn 12,000 phiếu ở Georgia.

Tạp chí Business Insider đã phỏng vấn một số cựu viên chức Sở Mật Vụ Hoa Kỳ về trường hợp Trump không chịu bàn giao Bạch Ốc cho Tổng Thống Tân cử Joe Biden. Một cựu mật vụ nói chuyện chưa từng xảy ra khi phải dùng vũ lực khiêng Trump ra ngoài, nếu Trump ngồi trong phòng và tự khóa cửa, không chịu ra khỏi Bach Ốc vào ngày 20/1/2021, ngày Joe Biden tuyên thệ vào chức Tổng Thống.

Chuyện này phức tạp, vì cũng Sở Mật Vụ phải có nhiệm vụ bảo vệ cả các cựu Tổng Thống, và nếu Trump nhất định bám ghế, ngồi trong phòng, không chịu đứngd ậy thì mât vụ có thê tự vi phạm nhiệm vụ là phải dùng bạo lực với Trump, người mà họ phải bảo vệ. Một cựu mật vụ nói, rằng ông hy vọng không xảy ra chuyện một mật vụ phải tới gõ của phòng và hô to cho Trump ở trong phòng nghe rõ: "Thưa ngài, tới giờ ra đi rồi, phải dọn ra lúc 11 giờ sáng." Và thế rồi, họ phải vào lôi Trump ra xe...

Dân biểu Bill Pascrell (Dân Chủ - New Jersey) trong một bản văn kêu gọi Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ điều tra toàn bộ chính phủ Trump sau khi Biden đăng quang vào tháng 1/2021. Bill Pascrell nói rằng Trump và các viên chức cao cấp trong chính phủ Trump phải bị tòa "xét xử về các tội hình sự chống lại đât nước Hoa Kỳ và Hiến Pháp," và thêm rằng chính Trump đã phạm tội "phản quốc"...

Trong mấy năm qua, nhiều dân cử Dân Chủ tố giác rằng Trump và tay chân sử dụng chức vụ trong nội các để kiếm lợi riêng trong khi lạm dụng quyền lực. Bản thân Trump bị xem là vi phạm luật Emoluments Clause vì kiếm lợi cho kinh doanh riêng, khi Trump trong thời gian làm Tổng Thống nhiều lần tổ chức hội nghị hay họp tại khách sạn của Trump ở Washington, D.C. và các nhóm Cộng Hòa cũng thường vào nơi này.

Tòa Tối Cao Pennsylvania hôm Thứ Ba 17/11/2020 đã bác bỏ một trong những đơn kiện dai dẳng nhất của ban vận động của Trump, nói rằng các viên chức bầu cử ở Philadelphia không phạm luật tiểu bang khi duy trì khoảng cách 15 feet (4.572 mét) giữa các nhân viên đếm phiếu và quan sát viên Cộng Hòa.

Cộng Hòa nói rằng người quan sát của họ bị ép đứng xa người đếm phiếu, sau một hàng rào cao ngang hông, nên không thấy bất kỳ chi tiết nào trên các phong bì phiếu bầu và do vậy không thể có kết luận là nhân viên đếm phiếu đã xem phiếu đúng thủ tục hay không. Do vậy, Cộng Hòa đưa đơn kiện, đòi quăng bỏ nhiều ngàn hay nhiều chục ngàn phiếu bầu.

Một tòa kháng án đã đồng ý với Cộng Hòa rằng khoảng cách như thế là quá xa. Tuy nhiên, Tòa Tối Cao Pennsylvania hôm Thứ Ba 17/11/2020 với tỷ lệ phiếu 5-2 nói rằng các viên chức bầu cử đã làm đúng luật tiểu bang Pennsylvania, vì các nhà quan sát Cộng Hòa được cho vào phòng, nhưng luật không ấn định phải đứng xa mấy mét, và đó là tùy các viên chức ban bầu cử. Do vậy, Tòa Tối Cao Pennsylvania bác đơn kiện của Trump.

Bản tin NHK từ Nhật Bản ghi rằng một công ty giới thiệu khoảng 230 người Việt Nam cho nông dân ở tỉnh Nagano, nơi đang thiếu lao động do đại dịch coronavirus, đã bị lập hồ sơ khởi tố điều tra nghi ngờ khấu trừ trái phép từ tiền lương mà các hộ nông dân đã trả cho người Việt Nam. Nhóm 3 người bị lập hồ sơ khởi tố điều tra là các nhân viên đại diện của công ty Hoàng Anh, một công ty giới thiệu người Việt Nam tại Osaka.

Theo Văn phòng Giám sát Tiêu chuẩn Lao động, từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay, 3 người này đã giới thiệu khoảng 230 người Việt Nam cho khoảng 120 hộ nông dân ở khu vực Saku, tỉnh Nagano. Ba người bị tình nghi vi phạm luật tiêu chuẩn lao động vì đã khấu trừ tổng cộng khoảng 21 triệu yên (202.5 US đôla) từ số tiền lương mà các hộ nông dân đã trả. Liên quan đến công ty Hoàng Anh, cảnh sát tỉnh Nagano đã bắt giữ các nhân viên đại diện vì đã giới thiệu trái phép thực tập sinh kỹ năng Việt Nam đến làm việc cho nông dân và qua điều tra đã phát hiện vụ việc khấu trừ lương trái phép nói trên.

