FBI: Tin Tặc Bắc Hàn Cướp 81 Triệu Của Ngân Hàng Bangladesh

NEW YORK - Thẩm quyền công tố Hoa Kỳ đang lập hồ sơ về vụ gian lận bằng mạng, chiếm 81 triệu MK từ trương mục của ngân hàng quốc gia Bangladesh tại chi nhánh New York của Quỹ dự trữ liên bang.Thủ phạm tình nghi là Bắc Hàn.Báo Wall Street Journal cũng đưa tin: 1 số người Hoa là trung gian. Phe chủ mưu đuợc tin là chính quyền Pyongyang, không cụ thể là cá nhân viên chức Bắc Hàn.Bộ ngân khố Hoa Kỳ đang xem xét các biện pháp trừng phạt nhóm người Hoa trung gian.Hôm Thứ Ba, ông Richard Ledgett, là phó giám đốc cơ quan an ninh quốc gia NSA, ám chỉ Pyongyang can dự.FBI bắt đầu điều tra từ Tháng 2-2016 khi trương mục của ngân hàng Bangladesh mất 81 triệu, là vụ trộm trương mục ngân hàng lớn nhất thời hiện đại – mục tiêu của thủ phạm là rút 1 tỉ MK.Tin tặc chuyển 81 triệu tới sòng bài và thể nhân khác tại Philippines, Tin tặc chuyển tiền thành công bằng mã quốc tế của hệ thống gọi là SWIFT, hơn là trộm trực tiếp trương mục.SWIFT, hay Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication nhận rằng hệ thống là mục tiêu nhiều lần trong năm qua, tương tự vụ chuyển tiền từ trương mục của ngân hàng Bangladesh, nhưng không nhận trách nhiệm về sự lạm dụng.