Bầu phiếu sớm ở Georgia, đứng chờ nhiều giờ đồng hồ.

.

California ra lệnh Cộng Hòa phải gỡ bỏ thùng phiếu dỏm, Cộng Hòa từ chối. 10 ghế thượng nghị sĩ cơ nguy rớt. Trump đã phá hỏng 60 năm chính sách thương mại Hoa Kỳ. TNS Peters tâm sự về chuyện vợ phải phá thai đã chết trong bụng (mà bệnh viện từ chối phá) để cứu mạng. Trump kêu gọi dân Puerto Rico bầu cho ông, nhưng như thế là gian lận. Thuốc chủng ngừa coronavirus tạm ngưng thử vì bệnh lạ.

.

WASHINGTON (VB - 13/10/2020) --- Chính quyền California hôm Thứ Hai ra lệnh Cộng Hòa phải gỡ bỏ các thùng nhận phiếu bầu đã dựng lên bất hợp pháp. Các thủng dỏm này dựng lên ở nhiều nhà thờ, tiệm bán súng và các nơi liên hệ Cộng Hòa. Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Xavier Becerra nói những ai đứng sau màn "can thiệp đổi khác phiếu bầu" có thể bị truy tố. Hôm Thứ Hai người ta thấy có khoảng 50 thùng bất hơp pháp dựng lên để nhận phiếu bầu.

.

Hector Barajas, phát ngôn nhân Đảng Cộng Hòa California, nói Cộng Hòa vẫnt iếp tục chương trình thu gom phiếu bầu. Tổng quản trị tiểu bang Alex Padilla (Dân Chủ) nói luật tiểu bang chỉ cho quan chức bầu cử dựng thùng phiếu bầu, và Padilla ra lệnh công tố gửi thư tới Cộng Hòa hôm Thứ Hai buộc gỡ bỏ các thùng dỏm nhận phiếu bầu.

.

Các chiến lược gia kêu gọi Trump im lặng, vì cứ hễ mở miệng là Trump lại nói những lời hoang đường bất lợi, nhất là trong tuần lễ Thượng Viện xét việc ứng viên Amy Coney Barrett vào ghế Thẩm Phán Tòa Tối Cao Hoa Kỳ, và trong khi Joe Biden vượt hơn Trump điểmt hăm dò 53% đối với 42% trong bản thăm dò CNN hôm Chủ Nhật.

.

Trả lời báo The Daily Beast, chiến lược gia cao cấp Cộng Hòa Alex Conant nói rằng cứ mỗi lần Trump xuất hiện trên trang nhất các báo là kèm theo những tweet do Trump phóng đi đầy những hoang đường về đối phó với đại dịch, trái ngược với lời khuyên các bác sĩ. Hôm Thứ Hai, Trump xuất hiện trước đám đông ở Florida nói "đầy ảo tưởng" rằng Trump "miễn nhiễm" với siêu vi coronavirus, một siêu vi đã giết gần 220,000 người Mỹ trong 8 tháng qua.

.

CNN đưa ra tổng hợp các thăm dò và phân tích, dự đoán rằng có 10 ghế Thượng nghị sĩ có thể bị đổi chủ trong cuộc bầu cử tháng 11/2020, trong đó 8 ghế đang do Cộng Hòa nắm giữ và 2 ghế đang do Dân Chủ nắm. Danh sách 10 ghế cơ nguy bị bứng là ở các tiểu bang:

.

1. Alabama: đương nhiệm là TNS Dân Chủ Doug Jones. Tiểu bang này truyền thống Cộng Hòa.

2. Colorado: đương nhiệm là TNS Cộng Hòa Cory Gardner.

3. Arizona: đương nhiệm là TNS Cộng Hòa Martha McSally.

4. Maine: đương nhiệm là TNS Cộng Hòa Susan Collins.

5. North Carolina: đương nhiệm là TNS Cộng Hòa Thom Tillis.

6. Iowa: đương nhiệm là TNS Cộng Hòa Joni Ernst.

7. Montana: đương nhiệm là TNS Cộng Hòa Steve Daines.

8. Georgia: đương nhiệm là TNS Cộng Hòa David Perdue.

9. South Carolina: đương nhiệm là TNS Cộng Hòa Lindsey Graham.

10. Michigan: đương nhiệm là TNS Cộng Hòa Gary Peters. Michigan tổng quát đang chuyển từ ủng hộ Trump sang ủng hộ Biden, nhưng ghế Thượng nghị sĩ là sát nút, ngang ngửa.

.

Bầu cử sớm khởi sự tại Georgia hôm Thứ Hai với cử tri đứng xếp hàng chờ nhiều giờ đồng hồ. Tại phòng phiếu đặt ở bảo tàng High Museum of Art ạti Atlanta, nhiều người đứng chờ ít nhất 2 giờ đồng hồ. Tại phòng phiếu chính ở quận Cobb County tại Marietta, một số cử tri nói với các phóng viênr ằng họ xếp hàng chờ hơn 5 giờ đồng hồ mới vào bầu phiếu được.

.

Một lý do làm nhiều người tới phòng phiếu trực tiếp: Trump liên tục chỉ trích rằng phiếu bầu khiếm diện sẽ dẫn tới gian lận. Trong khi cộng đồng da đen lo ngại, tỷ lệ các phiếu bầu từ các thị trấn đông dân da đen bị loại bỏ vì lỗi ghi trong phiếu cao hơn tỷ lệ ở các thị trấn da trắng; thêm nữa nhiều cử tri da đen sau khi điền phiếu khiếm diện đã trực tiếp tới bỏ vào thùng phiếu vì không tin vào Bưu Điện sau khi báo chí khám phá có ít nhất 711 máy lựa thư bị Bưu Điện gỡ bỏ và tốc độ thư đi rất chậm.

.

Chính phủ TRump đã làm phá hỏng 60 năm chính sách thương mại Hoa Kỳ. Vào một ngày mùa xuân 2017, Robert Lighthizer nhận chức Ủy viên Thượng mại Hoa Kỳ. Sau 3 năm rưỡi, ông đã bẻ cong luật về các hệ thống thương mại quốc tế, làm chi phí nhập cảng tăng vọt, áp đặt thuế phạt 350 tỷ đôla trị giá vào hàng nhập cảng. Và bây giờ, chênh lệch xuất cảng và nhập cảng thâm thủng lớn chưa từng có, trong khi việc làm ngành sản xuất vả tóc độ tăng việc làm ngành này không đổi trong năm 2019.

.

Trong khi nhiều công ty Mỹ dọn ra khỏi Trung Quốc, họ không về Mỹ mà dọn cơ xưởng sang Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Mexico... Ngay cả khi xóa bỏ thương ước NAFTA vùng Bắc Mỹ, tăng rào thuế quan với hai bạn láng giềng là Canada, Mexico... cũng không đưa hãng xưởng Mỹ từ Mexico về lại. Lori Wallach, điều hành tổ chức quan sát thương mại Global Trade Watch nói rằng Lighthizer có công gây ý thức rằng tự do thương mại không nhất thiết là tốt đẹp, nhưng các biện pháp đưa ra chỉ làm suy yếu việc hồi phục ngành kỹ nghệ Hoa Kỳ, không đảo ngược nổi làn sóng đưa việc làm Mỹ sang các nước lao động rẻ trong nhiều thập niên qua.

.

Trong khi Amy Coney Barrett điều trần tại Thượng Viện vể việc được đề cử làm Thẩm Phán Tòa Tối Cao, Thượng nghị sĩ Gary Peters (Dân Chủ - Michigan) tâm sự với tạp chí Elle về chuyện gia đình trong cuối thập niên 1980s, khi vô ông lúc đó là bà Heidi đang có thai đứa con thứ nhì được 4 tháng thì đột nhiên bể nước ối, làm bào thai kể như là không thể sinh tồn được. Các bác sĩ nói rằng bà Heidi nên chịu đựng,c hở xảy tahi tự nhiên, nhưng điều này không xảy ra và sức khỏe bà tệ hại nguy ngập.

.

Bác sĩ của bà khuyên là cần cứu mạng bà Heidi bằng cách phá thai, nhưng bệnh viện này cấm phá thai. Bác sĩ nói như thế, có thể rồi hoặc bà mất luôn tử cung, hoặc là bà sẽ mất mạng. TNS Peters kể, bác sĩ nói rằng bệnh viện không cho phá thai, không vì lý do y khoa, mà vì lý do chính trị. Bác sĩ khuyên Peters đưa vợ đi bệnh viện khác tức khắc, và nơi này vừa cứu được tử cung và vừa cứu mạng bà Heidi.

.

Trong khi đó, báo Washington Post, dân biểu Jacqueline "Jackie" Speier và dân biểu Pramila Jayapal cũng kê về kinh nghiệm gặp trường hợp phải phá thai. Bà Pramila Jayapal năm 2019 đã viết một bài kể rằng bà phải phá thai vì đang gặp nguy cơ cho sức khỏe của cả mẹ và em bé, nếu sinh ra được.

.

ABC News cho biến ứng viên Barrett có lập trường chống phá thai. CNN hôm Thứ Ba 13/10/2020 kể rằng khi trả lời TNS Cộng Hòa Lindsey Graham và TNS Dân Chủ Dianne Feinstein, chánh án Coney Barrett liên tục từ chối trình bày quan điểm về hồ sơ về phá thai Roe v. Wade và về tiền lệ Tòa Tối Cao về phá thai năm 1973.

.

Một thử nghiệm thuốc chủng ngừa siêu vi coronavirus tạm thời hoãn lại vì một người tham dự gặp bệnh lạ, không giải thích được. Đây là thử nghiệm của dược phòng Johnson & Johnson. Nhưng đây là 1 trường hợp lạ khi thử nghiệm với 60,000 người. Trước đó, cuộc thử nghiệm vaccine của dược phòng AstraZeneca cũng tạm hoãn vì ảnh hưởng phụ, nhưng rồi đã tiếp tục lại.

.

Trong khi vận động bầu cử tại sân bay Orlando Sanford International Airport hôm Thứ Hai, TT Donald Trump giành phần lớn bài nói chuyện mời gọi cử tri Puerto Rico bầu cho ông, nhưng nhưng như thế là gian lận vì ông quên rằng cư dân Puerto Rico không có quyền bầu phiếu, vì Puerto Rico chưa phải là tiểu bang Mỹ. Nhiều nhà hoạt động Cộng Hòa đã từng đề nghị biến Puerto Rico thành tiểu bang mới cho Hoa Kỳ, nhưng cấp lãnh đạo Cộng Hòa chống lại ý kiến đó, vì tiên đoán Dân Chủ sẽ chiếm đại đa số ghế Dân biểu ở Puerto Rico nếu cư dân có quyền bầu phiếu.

.

Trump cũng từng chỉ trích Puerto Rico về đối phó thiên tai bất hợp lý và chậm trễ. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Trump nói rằng ông đã yêu cầu các viên chức nội các của ông xem xét về khả năng đổi vùng đảo Puerto Rico đầy những "dơ bẩn và nghèo khó" để lấy Greenland của Đan Mạch (once even asked his officials to look into whether he could trade the “dirty” and “poor” island to Denmark in exchange for Greenland).

.

Puerto Rico bẩn và nghèo? Và bây giờ Trump xin phiếu. Nhưng dân Puerto Rico chưa có quyền bầu phiếu. Có lẽ, dưới mắt Trump, nếu không phải da trắng thì đều là bẩn và nghèo?