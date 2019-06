Thư Thiếu Nhi: Gương Thiếu Nhi

Bảo Ngọc

Hình Anderson Van với bố mẹ.

Các bạn thân mến,Cái may mắn của Bảo Ngọc là đến với Việt Báo Thiếu Nhi từ lúc trang Thiếu Nhi bắt đầu, và mới đó, như một cái chớp mắt, đã hai mươi năm qua. B.N không còn là một thiếu nhi nữa, đã ra trường, đã đi làm, và vẫn còn may mắn là vẫn xuất hiện hàng tuần với các bạn thiếu nhi trên trang báo.Hai mươi năm, cũng biết bao bạn thiếu nhi khác, lúc ban đầu tới với Trang Thiếu Nhi tám tuổi, mười tuổi, mười hai, mười lăm, cọng với 20 năm qua, nhiều bạn cũng đã thành nhân, với việc làm, có bạn còn đã phải vừa đi làm vừa gánh vác gia đình chung, gia đình riêng, nhưng B.N biết, đã có rất nhiều bạn đã thành công trên đường đời.Hôm nay, Bảo Ngọc muốn nhắc đến bạn Anderson Văn, bạn sinh năm 1990, lúc còn niên thiếu, cha mẹ bạn đã cho bạn đi học trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam và bạn đã gửi bài gửi tới “Bé Viết Văn Việt” , đã đoạt giải viết văn Việt trong những năm đầu tiên phát giải Thiếu Nhi của Việt Báo, lúc đó bạn mới 10 tuổi.Và mới đây, cậu bé Anderson đã lãnh bằng “Doctor of Pharmacy” vào ngày 17 tháng 5 năm 2019 vào tuổi 30.Nhìn thấy Anderson tươi cười với ngày ra trường bên cạnh cha mẹ với hạnh phúc vô biên. B.N biết rằng, không chỉ Amderson, là thiếu nhi lãnh giải “Bé Viết Văn Việt” của 20 năm về trước, mà còn nhiều bạn nữa, cũng đã thành nhân, thành công trong mùa ra trường năm nay cũng hạnh phúc tràn đầy như thế.Chúc mừng Anderson, chúc mừng tất cả các bạn của Trang Thiếu Nhi Việt Báo đã đem lại kết quả học tập cho mình và niềm vui lớn cho bố mẹ. (B.N)