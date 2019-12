Thư Tòa Soạn: Từ Đúng Sai Bước Sang Xấu Đẹp

LITTLE SAIGON, Nam California (03/12/2019) - Một buổi sinh hoạt sẽ được tổ chức vào lúc 1:30PM, ngày 22 tháng 12, 2019 tại phòng hội Việt Báo, 14841 Moran St, Westminster, California 92683 (vào cửa tự do) và nhân dịp này tiến sĩ Thái Đình Võ, trường Đại Học Cornell, tiểu bang New York