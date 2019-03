Biển Đông: Thế và Lực Mỹ-TC

Phân tích tương quan lực lượng giữa Mỹ và TC ở Biển Đông, Mỹ tỏ ra vượt trội hơn TC nhiều, cả trên hai phương diện thế và lực.

Chiến tranh thương mại và khoa học kỹ thuật viễn thông và Internet thế hệ thứ 5 G giữa Mỹ và TC cho thấy thực tiễn tình hình cuộc chiến này càng ngày càng nóng lên không những về kinh tế, thương mại mà đang trên đà tràn lan qua chiến tranh quân sự ở Biển Đông, với vũ khí tối tân nhứt như siêu pháo đài bay B52. Hai hạm đội 3 và 7 của Mỹ luôn có mặt trong vùng Biển Đông. Tàu chiến Mỹ tuần tra sâu sát vào các bãi đá và đảo TC đã quân sự hoá.

Trong khi TC cô đơn thì liên minh của Mỹ (Mỹ, Úc, Nhựt) những nước trong vùng Á châu Thái bình dương, còn có Anh, Pháp từ Tây Âu gởi chiến hạm, chiến đấu tân tiến, hiện đại Rafale qua trinh sát mặt trận Biển Đông này. TC lạnh mình nên co cụm lại, không dương oai diệu võ nữa, chuyển sang hình thái Chiến Tranh Lạnh như thời Liên sô chiến tranh lạnh với Mỹ, rốt cuộc Liên xô đột quỵ. Nhưng tình hình TQ và Mỹ cùng đồng minh của Mỹ ở biển Đông ngày càng căng thẳng. Khả năng đụng độ giữa Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông là hoàn toàn có thể xảy ra.

Một về Mỹ. Hàng không mẫu hạm, hạm đội Mỹ vượt trội về năng lực, mức hiện đại và số lượng. Ngay cả khi gộp lại, tất cả các hạm đội trên thế giới vẫn ít hơn hạm đội của Hoa Kỳ. Đó là một sự thống trị chưa từng có trong lịch sử nhân loại, còn hơn cả sự thống trị của Hải Quân Hoàng Gia Anh trong thời kỳ huy hoàng nhất. Kết quả là Mỹ đủ khả năng xâm lăng các nước, nhưng không một quốc gia nào đủ khả năng xâm lăng Hoa Kỳ.

Ngoài các căn cứ không quân trên đất Nhật Bản và đảo Guam, Mỹ có 10 hạm đội có hàng không mẫu hạm để tấn công. Mỗi hạm đội có một hàng không mẫu hạm chạy bằng nguyên tử lực đi kèm là các tàu hộ tống trang bị vũ khí đến tận răng.

Hải lực và không lực Mỹ biến chiến lược quân sự hoá các đảo và bãi đá của TC thành mục tiêu cố định dễ bị quan sát và tấn công từ trên không và ngoài biển.

Để kiểm soát các hải lộ quan trọng trên Bển Đông, tàu lặn có lẽ quan trọng hơn tàu mặt nước. Nhưng về mặt này, Mỹ đang vượt trội với 40 tàu lặn nguyên tử tấn công hiện đại. Trung Quốc có 9 tàu loại này (và các chuyên gia nói chúng kém hơn hẳn về tính năng, mức độ hiện đại so với tàu Mỹ). Mỹ cũng vượt trội so với Trung Quốc về năng lực chống tàu lặn.

Về hệ thống trinh sát của Mỹ cũng vượt xa TC. Bất cứ một sự di chuyển nào của đối phương cũng không qua mắt hệ thống trinh sát của Mỹ. Mỹ có nhiều căn cứ khắp thế giới, vệ tinh trên bầu khí quyển, máy bay tàng hình làm tai mắt cho Mỹ.

Hai về TQ. TQ thua Mỹ xa. Trung Quốc chỉ có hai hàng không mẫu hạm. Một mua một chiếc cũ của Ukraine về tân trang lại và một tự đóng chưa đưa vào hoạt động. Cả hai đều lạc hậu. Họ vẫn đang học hỏi để sử dụng chúng. Hải quân Mỹ còn phải học hỏi hải chiến tân thời.

Tính tới năm 2017, hải quân Trung Quốc có tổng cộng 317 tàu chiến so với 283 chiếc của Mỹ. Nhưng quí hồ tinh hơn quí hồ đa. Chuyên gia quân sự Kyle Maxey cho rằng quy mô hạm đội Mỹ nhỏ hơn đối thủ, nhưng Washington vẫn chiếm ưu thế về số lượng tàu chiến cỡ lớn. Hải quân Mỹ hiện có 10 hàng không mẫu hạm lớp Nimitz, gấp 5 lần hàng không mẫu hạm Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc hiện có 73 tàu lặn, nhiều hơn một chiếc so với Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn tàu ngầm của Bắc Kinh có độ ồn cao do công nghệ lạc hậu, khiến chúng dễ bị tàu săn ngầm Mỹ phát hiện và tấn công từ xa.

Không chỉ lớn hơn hàng không mẫu hạm Trung Quốc, hàng không mẫu hạm Mỹ còn được trang bị lò phản ứng nguyên tử và số lượng lớn chiến đấu cơ hiện đại, bao gồm cả một số tiềm kích tàng hình F-35C đang thử nghiệm. Trong khi đó, hàng không mẫu hạm Trung Quốc chỉ mang được số lượng nhỏ tiềm kích J-15.

Hải quân Trung Quốc có tổng cộng 131 khu trục hạm và tàu hộ vệ các loại, vượt trội so với 85 tàu của hải quân Mỹ. Tuy nhiên, chiến hạm hai bên đều bị giới hạn bởi tầm bắn của hoả tiễn hành trình diệt hạm.

Trong trường hợp nổ ra chiến tranh giữa hai cường quốc, hải quân Mỹ nhiều khả năng sẽ sử dụng cảng biển tại các nước đồng minh như Nhật Bản và Philippines để tấn công mục tiêu giá trị cao của hải quân Trung Quốc ở gần đại lục. Ngược lại, hải quân Trung Quốc có thể tập kích các tiền đồn của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, phá hủy hệ thống liên lạc khiến đối thủ khó phát huy đầy đủ sức mạnh.

Dù sở hữu số lượng chiến hạm áp đảo hải quân Mỹ, hải quân Trung Quốc khó lòng đạt khả năng độc lập tác chiến và họp đồng ngang ngửa đối phương. Để bù đắp yếu kém này, Bắc Kinh đang tận dụng tối đa chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD).

Bàn về quân đội hai bên. Quân đội TQ lâu nay không có chiến tranh nên ở không, mắc bịnh hoà bình. Chính tờ báo của Đảng phê bình là quân đội bị “bịnh hòa bình", “bịnh hoà bình” đã nhiễm vào mọi ngóc ngách của quân đội Trung Quốc. Đó là tựa đề của bài bình luận của tờ báo PLA Daily, nhựt báo chính thức của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc, ra ngày 2/7/ 2018.

Trong Chiến tranh Triều Tiên, Quân đội TC [QDTC] ra quân đánh Mỹ, tính lấy thịt đè người dùng chiến thuật biển ngườì, bị quân Mỹ hoả lực mạnh hơn, cơ động hơn, tinh nhuệ hơn bắn chết xấp lớp, trong đó có con trai của Mao Trạch Đông, quân đội TC phải chạy về TQ không kịp thở. Từ Chiến tranh Triều Tiên tới giờ cả 2/3 thế kỷ quân đội TC đâu có tham dự một cuộc chiến tranh nào ra hồn. Chỉ có kéo quân ra Thiên an môn dùng xe tăng, đại liên bắn giết thanh niên và sinh viên TQ không một tấc sắt trong tay đứng lên đòi dân chủ không một tấc sắt trong tay, QDTC bắn giết lớp trẻ như bắn bia, chết thê thảm. Năm 1979, trong Chiến tranh Biên giới, TC tung qua VNCS số quân gấp đôi gấp ba của CSVN để Chủ Tịch Đặng tiểu Bình “dạy cho VN một bài học”. Nhưng QDTC phải học một bài học của quốc gia dân tộc VN. Quân dân VN biến 1.000 năm tiền cừu hậu hận quân Tàu xâm lăng VN thành sức mạnh hơn vũ khí và quân số. VN dù quân số ít hơn quân Tàu, vẫn ‘giết giặc’ chết nhiều hơn quân của VNCS, quân Tàu không chiếm giữ được một tấc đất nào.

Theo các chiến lược gia quốc tế, QDTC hiện nay thiếu kinh nghiệm thực chiến, khó có thể nếu không muốn nói là không thể đấu với Mỹ. Trong 30 năm qua, QDTC chỉ ở không, hay làm những việc phi tác chiến như cứu trợ nhân đạo và bảo vệ biên giới, trong khi Mỹ đã tham gia nhiều cuộc chiến tranh ở nhiều loại chiến tranh và địa hình khác nhau như vùng sinh lầy Á châu, bán sa mạc Trung Đông. Trong khi chiến thuật, chiến lược của TC có nhưng chỉ lý thuyết, nói bằng miệng, chỉ là võ mồm chớ chưa thử thách với thực tế và địa hình và hình thái chiến tranh.

Ngoài ra vũ khí và phương tiện chiến tranh của TC lại thua xa Mỹ. Binh lính TC là những người thi hành quân dịch, chớ không phải tình nguyện nên không thiết tha với binh nghiệp như quân nhân Mỹ. Phần lớn quân số của Trung Quốc là những người chỉ phục vụ trong hai năm trước khi giải ngũ. Điều này khiến họ khó lòng rèn luyện khả năng chiến đấu và tâm lý trong môi trường thực tế.

Khác biệt hoàn toàn với Mỹ, Mỹ duy trì lực lượng quân nhân chuyên nghiệp và không có nghĩa vụ quân sự. Các binh sĩ đều tình nguyện nhập ngũ và coi đây là một nghề nghiệp, khiến họ gắn bó lâu dài với quân đội và tích lũy được nhiều kinh nghiệm chiến trường.

Thế cho nên Mỹ vượt trội TC về thế và lực, không những ở Á châu Thái binh dương ma trên toàn thế giới./.(VA)