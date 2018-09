Giới Trẻ Kết Hôn Trễ, Lợi Cho Hãng Xây Nhà

Thế hệ sinh vào thiên niên kỷ này có thể thường bị cho là làm tiêu hủy các kỹ nghệ như bán lẻ gạch và hồ, nhưng thói quen của họ thì không chắc là xấu đối với các công ty xây dựng như Toll Brothers, theo tổng giám đốc của công ty xây dựng cao cấp nói với CNBC hôm Thứ Ba.“Chúng tôi biết họ lập gia đình trễ, vì vậy họ mua nhà trễ, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ giàu có hơn khi họ mua nhà,” theo tổng giám đốc Douglas Yearlas nói với người điều hợp chương trình “Mad Money” là Jim Cramer trong một cuộc phỏng vấn.CNBC tường trình vào tháng 7 rằng hiện nay, chỉ 57% người mua nhà lần đầu là đã lập gia đình, so với 75% vào năm 1985.Khuynh hướng đó có thể dẫn đến ngày càng nhiều giới trẻ có thể có nhiều tiền hơn để mua nhà đắt hơn của Toll Brothers, là mối lợi đối với công ty này, theo Yearley nói với Cramer.Các nhà đầu tư đã lo ngại về tình trạng thị trường nhà cửa trong năm 2018. Việc tăng lãi suất vay tiền mua nhà và giảm thương vụ nhà sang tại những khu vực chính trên toàn quốc đã nêu nghi vấn về số phận của Toll Brothers, có cơ sở kinh doanh tại 20 tiểu bang gồm California và New York.Nhưng cuộc theo dõi lâu dài của Toll Brothers thì nói khác. Phúc trình thu nhập mới nhất của công ty này đã dễ dàng qua mặt các phỏng đoán lợi nhuận hàng quý của Wall Street, được thúc đẩy bởi việc gia tăng các thương vụ nhà và giá nhà.Yearley nói với Cramer rằng, “Ngày càng có nhiều người muốn nhà mới nhiều hơn từ trước tới giờ và chúng tôi thật sự có lợi từ điều đó.”Trong khi các kết quả tại California của Toll là yếu kém so với cùng quý này trong năm 2017, Yearley bác bỏ các con số năm ngoái như là “sai lầm,” và nói thêm rằng California “vẫn là một trong những thị trường hàng đầu của chúng tôi.”