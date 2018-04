Thơ Nguyễn Quốc Thái

Nguyễn Quốc Thái



Todo Passa



Một mình tôi với những câu thơ đau đớn mới

Lời vỗ về an ủi như tiếng gió lùa

qua bến bờ lau sậy

Tôi ngã xuống như một hẹn ước dở dang





Ngày đầu năm gió quất vào mặt lời cỏ úa

Những nhịp buồn thôi thúc tôi

ngợi ca ngày thứ Năm thần thánh

Vang vọng trong sa mạc huyền hoặc

Những hạt máu xây xát trôi ngược về tim

Trong nhịp trống Todo Passa

bập bùng đêm tháng Chạp





Và nàng mỉm cười

như chiếc cánh gẫy của con chim câu

Bên tách cà phê ngoài cửa sổ.





I. 2018

Saigon



****



Thơ Từ Vực Thẳm





Biển quăng quật vào bờ những con sóng phẫn nộ

Bờ bãi quặn đau mùi cá chết

Những kè đá đanh mặt vì nhục nhã

Tự do cạn kiệt hy vọng với đôi mắt thâm quầng

Đọng chát những giọt lệ dự báo





Những đập nước trơ tráo như khối u ác tính

Chúng băm xẻ quê hương

Cát bãi vắng đã bị lột sạch

Cát đáy sông sông đang bị hút ngày đêm

Cát đi đâu và sông về đâu

Cửu Long héo úa mùa nước nổi

Những bông điên điển gầy guộc

Dật dờ bất lực

Tiếng bìm bịp ven sông quẫy đạp

Bờ lịch sử sạt lở





Thế kỷ Hai Mươi, Hai Mốt,

Rồi thế kỷ nào nữa

Những đợi chờ vô vọng





Em gục đầu lên vai anh bật khóc

Ôi dòng sông đang đổi màu của ta





VII. 2016



****



Tự Do và Em





Của Hiền

Của Bi và Na



Tôi xô tôi ngã chúi đầu vào mơ ước

Mặt xây xát những dặn dò của mẹ

Mỗi câu thơ khắc khoải như tiếng cười gượng

Rơi xuống em bật lên tiếng kêu rực rỡ

Hạnh phúc lỗ chỗ vết hy vọng

Nước mắt không nói với tôi lời nào khi nhỏ xuống

Nỗi đau âm vang niềm hoài nghi đỏ

Sài Gòn trống trơn những hẹn hò

Và mùa mưa kéo dài vệt tưởng nhớ xơ xác

Những khát vọng mỏi mệt dập dềnh trên thời gian đơn điệu





Tự do bị tước đoạt thô bạo diêm dúa

Ly cà phê buổi sáng hấp hối giữa bạn bè còn mất

Câu thơ như tiếng dương cầm gầy yếu

Rơi vỡ câu chuyện của chúng ta

Đã bao lần núm vú ấm hồng của Tự Do

chao lượn trong môi tôi





Như chú cá bảy màu nhỏ xinh

tìm giệt những con cung quăng vô cảm

Và con muỗi vằn cộng sản bị triệt sản

bởi những cú táp của yêu thương





Quê nhà buồn thảm với những đay nghiến châm chọc

Trong bóng tối đầm đìa kỷ niệm

Tự Do – cám ơn em,

những vô vọng nối tiếp nhau đã cho tôi khôn lớn

Tôi nhìn thấy tôi ngơ ngác ngoài bìa rừng

Giữa đám lá rụng lẻ loi chùm mugnet.





Nụ hôn vội như cơn bão cát lùa vào thành phố

Đôi mắt cay xè ứa giọt lệ chống đỡ yếu ớt

Những mỉa mai xé nát tôi quăng vào siêu thị

Với lãi xuất thấp đến tội nghiệp

Lạc giữa muôn trùng vây,





Ngày cuối năm về tựa lưng vào linh hồn mẹ

Nỗi đau khước từ người ấy đau chung với tôi.





V-XI. 2017

Roma - Santa Ana



****



Ngày Về Mừng Tuổi Mẹ





Đọc lại thơ từ Tết Mậu Thân



Nhà đây rồi mẹ trốn ở đâu

Trưa vàng khô thõng tay buồn rầu

Mùa xuân ngơ ngác trên rầm bếp

Người ngược xuôi xốc xếch thương yêu





Thưa mẹ trên đường về nhà ta

Con thấy bao nhiêu người vội chết

Người chết như than, người chết co quắp

Người cụt tay và người bẹp đầu





Tháng Giêng cỏ non như nước mắt

Đạn nổ ngoài đường đạn nổ trong tim

Súng trên tay anh súng trên tay em

Năm mới rồi ta mừng nhau máu đỏ!





Mẹ ơi mặt trời đã bỏ chúng ta

Đêm than đá ngày than đá mắt than đá

Ôi em thơ môi mím mắt dại khờ

Tay run đỡ tiếng rít răng hau háu





Mùa xuân mở tươi từng dây máu đỏ

Máu cha máu mẹ máu chị máu anh

Máu đầy xoong canh máu đầy nồi cơm

Đấy, anh em dùng cho no mộng ước





Mẹ ơi bây giờ mẹ trốn ở đâu

Mẹ gặp gốc cây cửa sổ mái lầu

Mẹ gặp người đi kẻ lại

Tay khẳng khiu nhớ giơ khỏi đầu





Con len lỏi về đây mừng tuổi mẹ

Ánh sáng thiu đen trên những cột đèn

Mùa xuân bứng mất từng chân trẻ em

Cây thơm lộc nôn nao chùm thịt tím





Đạn nổ ngoài đường đạn nổ trong tim

Mẹ ơi bây giờ mẹ trốn ở đâu?





Trích tạp chí Đất Nước,

Tháng Tư, Sài Gòn 1968



Nguyễn Quốc Thái