Cẩm Nang Gia Đình: Công Dụng Của Thuốc Aspirin

Ngọc QuỳnhThuốc aspirin, ngoài cách uống trực tiếp, chúng ta còn có thể dùng để bôi ngoài da làm đẹp và chữa những vấn đề phát sinh bên ngoài cơ thể. Bạn sẽ thấy tiếc nếu không biết hết công dụng thần kì của thuốc giảm đau aspirin dưới đây:Giúp tóc khỏe mạnh, sạch gàuĐể có một mái tóc khỏe mạnh và sáng bóng, bạn cần hòa tan aspirin trong một cốc nước ấm và bôi nó lên tóc. Sau đó, bạn để nguyên trong 15 phút và cuối cùng là gội sạch tóc.Giúp hoa tươi lâu hơnĐể giúp những cành hoa tươi lâu hơn, bạn chỉ cần nghiền nát aspirin và bỏ nó vào lọ đựng hoa có nước. Thủ thuật này đặc biệt tốt cho hoa hồng và giúp chúng tươi lâu hơtn, thơm lâu hơn.Trị mụn trứng cáTheo các nghiên cứu, khi cơ thể gặp vấn đề về lưu thông máu, tích tụ chất béo, rối loạn chuyển hóa chất dinh dưỡng, mụn sẽ xuất hiện. Những vết mụn sưng đỏ, tấy và đau là nỗi phiền lòng của tất cả mọi người. Nếu không điều trị kịp thời và đúng cách, các nốt mụn này sẽ để lại sẹo thâm và có thể dẫn tới nhiễm trùng da rất nguy hiểm.Trong thành phần của aspirin có chứa axit salicylic, một hoạt chất đặc hiệu trong việc làm bong tróc lớp sừng da và sát khuẩn nhẹ. Sử dụng aspirin bôi lên da sẽ giúp làm sạch lỗ chân lông, loại bỏ da chết và sát trùng quanh vết mụn.Đầu tiên, bạn nghiền aspirin dạng viên thành bột, rồi trộn bột thuốc với mật ong và sữa chua. Với hỗn hợp có được, bạn đắp lên mặt trong khoảng 10-15 phút rồi rửa sạch với nước lạnh. Sau khi đắp mặt nạ xong, bạn sẽ nhận thấy vết mụn giảm sưng tấy, đỡ đau nhức và đầu mụn se lại.Tẩy da chết và làm sáng daĐến một độ tuổi nhất định, làn da chúng ta sẽ dần lão hóa, các vết đốm, tàn nhang do tác động của mặt trời sẽ dần xuất hiện rõ trên bề mặt da. Trong khi đó, aspirin có chứa các thành phần tan trong chất béo thường được sử dụng trong sản xuất các loại mỹ phẩm, kem làm sáng và làm sạch da, tẩy tế bào chết...Trộn aspirin với sữa chua, mật ong và baking soda với nhau. Sau đó, từ từ thêm nước chanh vào hỗn hợp rồi khuấy đều. Đắp mặt nạ trên da và để nguyên trong 15 phút trước khi rửa lại với nước. Cách làm này sẽ nhanh chóng giúp da bạn mịn màng, bóng khỏe, bớt thâm nám và thậm chí còn sáng hơn.Tấy vết ố vì mồ hôi trên áoĐây có lẽ là công dụng bất ngờ nhất của thuốc aspirin mà rất ít người biết đến. Nhiều thử nghiệm cho thấy aspirin có thể giúp cho vết ố bẩn, vết màu mồ hôi trên quần áo mà chúng ta mặc hàng ngày mờ đi.Hòa hết lượng aspirin chuẩn bị vào nước để tạo thành dung dịch thuốc. Cho trang phục vào dung dịch thuốc và để qua đêm. Sau đó, bạn chỉ cần giặt quần áo như bình thường. Các vết ố màu do mồ hôi trên cổ và nách áo sẽ bị làm mờ đi đáng kể.Trị vết côn trùng cắnKhi bị muỗi đốt, trên da thường xuất hiện những vết sưng, ngứa và rát. Đây thực chất là một phản ứng của hệ miễn dịch trong cơ thể: Các kháng thể được sản sinh và tiết ra để đối phó với kháng nguyên có trong nước bọt của muỗi. Tuy nhiên, với nhiều loại muỗi "độc", cảm giác tê, sưng và đau có thể kéo dài lâu hơn nhiều.Hòa các viên thuốc với nước, rồi bôi hỗn hợp lên dùng da bị muỗi đốt. Rất nhanh chóng, bạn sẽ nhận thấy các vết sưng do muỗi chích dần biến mất và không còn cảm giác ngứa ngáy nữa.Loại bỏ vết chai sạn ở gót chânNhững viên thuốc aspirin còn có thể giúp loại bỏ da chết và giúp giảm những vết chai sạn trên bàn chân. Bạn nghiền 7 viên Aspirin và trộn với nước cốt chanh để tạo thành 1 thứ bột nhão. Bôi hỗn hợp này vào lòng bàn chân và phủ 1 miếng vải ấm lên đó. Giữ nguyên trong 10 phút và sau đó rửa sạch da với nước.Một số lưu ý:- Aspirin nên được nghiền thành bột trước khi hòa vào các nguyên liệu khác. Như vậy thuốc sẽ dễ tan hơn, giảm bớt thời gian chuẩn bị.- Với người có làn da nhạy cảm, khi đắp mặt nạ có aspirin lên da, nếu cảm thấy da có triệu chứng bất thường như ngứa, tê và cảm thấy như kim chích, bạn nên rửa sạch mặt ngay lập tức.Aspirin không chỉ có công dụng là thuốc giảm đau, hạ sốt, điều trị các chứng viêm sưng trên cơ thể mà bên cạnh đó còn có những tác dụng vô cùng hiệu quả trong việc làm đẹp và mẹo vặt trong nhà bếp. Hãy lưu lại bài viết hữu ích này và áp dụng khi cần thiết nhé.Ngọc Quỳnh (st)