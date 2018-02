Tiệc Tri-Ân Cựu-chiến-binh Hoa-kỳ Và VNCH Tết Mậu Tuất – 2018 Tại Little Saigon

TIỆC TRI-ÂN CỰU-CHIẾN-BINH HOA-KỲ và VIỆT-NAM-CỘNG-HÒA

NHÂN DỊP TẾT MẬU TUẤT – 2018 TẠI LITTLE SAIGON.





Chân-Quê (ghi-nhận & tường trình).





Sau hơn một năm về Úc nghỉ hưu, gia-đình “Chân Quê” đã vượt đại-dương nghìn trùng bay trở về miền Nam California mừng Tết Nguyên-Đán Mậu-Tuất 2018 với con cháu và tổ chức tiệc “Thank You Vietnam Veterans” tại nhà hàng Moonlight Restaurant, thành-phố Westminster (nơi được mệnh danh là Thủ-Đô của người Việt tỵ-nạn).





Đây là năm thứ 13, ca-nhạc-sĩ Diamond Bích-Ngọc và Thái-Nguyên liên tục thực hiện được ước mơ tỏ lòng tri-ân đến các cựu-chiến-binh Hoa-Kỳ và Việt-Nam-Cộng-Hòa; những người đã hy-sinh thời tuổi trẻ tham-gia chiến-trường bảo vệ cho sự tự-do và an-bình của người dân miền Nam, nước Việt. Như những năm trước, tiệc hoàn-toàn miễn phí; gia-đình “Chân-Quê” không bán vé, không gây quỹ dưới bất cứ hình thức nào. Thấm nhuần ý nghĩa bài viết của tác-giả Thích-Đạt-Ma-Phổ-Giác:





* “Cho Đi Để Đươc Nhận Lại”: https://thuvienhoasen.org/a19442/cho-di-cung-chinh-la-nhan-lai





- Gia-đình “Chân Quê” đã kiên-trì: “Cho Đi và Cho Đi…” để tiếp tục nhận lãnh hạnh-phúc chan hòa trong từng khắc, từng giây của cuộc sống đời thường.





Tiệc “Thank You Vietnam Veterans” đã diễn ra thật long trọng và vô cùng cảm-động với gần 200 quan khách tại nhà hàng sang trọng Moonlight Restaurant, Westminster, CA vào tối Chủ-Nhật 18, tháng 2, 2018 vừa qua – Nhằm mùng 3 Tết Mậu-Tuất. Hơn một tháng trước ngày tổ-chức, từ vùng “Down Under” xa-xôi; chúng tôi đã liên-lạc qua lại bằng điện thư với CPA (Certified Public Accountant) ở quận Cam; Mr. Bob Harrison (Vice President VVA – Chapter 1024) để nhờ ông gửi thư đến các cựu-chiến-binh Hoa-Kỳ đến dự tiệc và sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời. Dù đang bận với mùa khai thuế (do rất đông thân-chủ tín-nhiệm Bob Harrison) nhưng ông vẫn hy-sinh thời-gian quý báu của mình để phụ lo tổ chức cho buổi tiệc vừa qua thật chu đáo và thành-công vô cùng tốt đẹp.





Xem hình gia-đình các cựu chiến binh Hoa-Kỳ và Việt-Nam-Cộng-Hòa hân-hoan đến dự tiệc “Thank You Vietnam Veterans 2018” do gia-đình “Chân Quê” khoản-đãi chiều mùng 3 Tết Mậu Tuất.













Đóng góp không nhỏ cho buổi tổ-chức này là nhạc-sĩ guitar kỳ-cựu Tom-Sỹ-Lê; người đã sát cánh cùng gia-đình “Chân Quê” hơn 13 năm qua trong các chương-trình thiện-nguyện; dùng âm-nhạc để giúp phần trị liệu tâm-lý “Musical Therapy” cho nhiều bệnh-nhân Việt cũng như Mỹ tại các Trung-Tâm Điều-Dưỡng (Nursing Homes) vùng quân Cam. Tom đã tự-nguyện chi trả phần tài-chánh ($500US) đặt cọc cho nhà hàng Moonlight khi ký hợp đồng đặt tiệc (thay mặt gia-đình “Chân Quê” lúc chúng tôi đang còn ở Úc). Gáng nặng nhất là Tom phải chuyên chở, khuân vác cùng sắp xếp loa, âm-thanh, nhạc cụ chuẩn bị chu đáo cho chương-trình văn nghệ trong buổi tiệc. Tom cũng giới-thiệu thêm một thành-viên thiện-nguyện: anh Đinh-Thành với tiếng kèn “Saxophone” vô cùng điêu-luyện; Đinh-Thành là người nhạc-sĩ đã cùng đứng chung sân-khấu với ban nhạc nữ “The Missess” của ca-nhạc sĩ Diamond Bích-Ngọc và “Mây Bốn Phương” trong thập niên 90 tại Diamond Club (lúc gia-đình ca-sĩ Phi-Khanh và Quốc-Thái làm chủ vũ-trường này!)





Xem hình nhạc-sĩ Guitar và Bass: Tom-Sỹ-Lê cùng tay kèn Saxophone điêu luyện: Đinh-Thành.









Xem hình phụ-nữ Việt-Nam trong áo dài trang nhã của Ban Tiếp-Tân tiệc “Thank You Vietnam Veterans 2018” - Nhìn từ trái qua phải gồm các chị: Thanh, Thùy-Liêm, Minh-Thư và Tami (Tami là phu-nhân của Mr. Bob Harrison – Phó Chủ-Tịch Hội-Cựu-Chiến-Binh Mỹ tham chiến Việt-Nam, chi nhánh 1024).









Mở đầu buổi tiệc là phần chào cờ Mỹ, Việt-Nam-Cộng-Hòa rất trang nghiêm và phút tưởng-niệm các anh hùng Vị Quốc Vong Thân vô cùng xúc động do ca-nhạc-sĩ Diamond Bích-Ngọc và Thái-Nguyên đảm trách.





Xem hình phần nghi lễ chào cờ và phút mặc niệm trong tiệc “Thank You Vietnam Veterans”.









Những vị khách do ông Bob Harrison (người điều-hợp phần đầu chương trình tiệc) mời lên sân-khấu phát biểu gồm:





1/ Mr. Dennis Phelps; cựu Kỹ-Sư Công-Binh Quân-Lực Hoa-Kỳ, tham-chiến Việt-Nam 1970-1971; đương kim Chủ-Tịch Hội-Cựu-Chiến-Binh Mỹ tham chiến Việt-Nam, chi nhánh 1024.





2/ Mr. Frank Barry; cựu Không-Quân Quân-Lực Hoa-Kỳ, tham chiến Việt-Nam 1965-1973, ngành ngôn-ngữ học (thông thạo tiếng Việt, Nam-Dương & Do-Thái); nhiệm vụ của Frank lúc ấy là thông-dịch-viên. Đặc biệt là phải theo dõi, lắng nghe tin-tức của không-quân Cộng-Sản Bắc Việt. Ông hiện là Chủ-Tịch của “Economic Opportunities Committee for the Vietnam Veterans of America” – Tạm dịch: Hội Phát-Triển Kinh-Tế cho Cựu-Chiến-Binh Mỹ tham-chiến Việt-Nam.





3/ Cựu Trung-Tá Craigh H. Mandeville, hai lần tham-chiến Việt-Nam. Lần thứ nhất vào năm 1967 và Tết Mậu Thân 1968; phục-vụ trong đơn-vị 101st Nhảy Dù “Airborne Brigade”. Lần thứ nhì là Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 “April/ Spring Offensive”. Ông Mandeville là người đầu tiên có ý-tưởng thành lập và quản-lý dự án xây cất Tượng Đài Việt-Mỹ hiện nay tại Freedom Park – Tức “Công-Trường Tự-Do” thuộc thành-phố Westminster, California – USA. Trước đây Craigh là Chủ-Tịch của Ủy-Ban Xây Dựng Tượng Đài Việt-Mỹ nhưng hiện nay ông chỉ đảm trách nhiệm-vụ Cố-Vấn cho Ủy-Ban này mà thôi.





4/ Cựu Đại-Tá Không-Quân Quân-Lực Hoa-Kỳ - “POW” - Prisoner of War: Mr. Kenneth R. Hughey; tham chiến Việt-Nam 1965 -1973. Máy bay F4-Phantoms của Kenneth bị Việt-Cộng bắn rơi ở khoảng 40 dặm (Miles) phía Bắc Hà-Nội vào ngày 6 Tháng 7, năm 1967. Ông bị giam cầm khổ hình gần 6 năm tại nhà tù Hỏa-Lò (Hanoi Hilton). Được thả tự-do về lại Hoa-Kỳ hôm 4 Tháng 3, 1973. Sau khi rời quân ngũ, Kenneth làm kỹ-sư thâm niên 15 năm cho Huge Aircraft Company ở Long Beach; trong thời-gian này Kenneth cũng chăm chỉ theo học ngành Luật và được đậu “Bar Exam” một cách vẻ vang; làm Luật-Sư chính thức “Attorney At Law” và sau đó trở thành Công-Tố-Viên Hình-Sự “Criminal Prosecutor” cho thành-phố Los Angeles.





Phu-nhân cựu Đại-Tá Không-Quân Quân-Lực Hoa-Kỳ - “POW” Prisoner of War, Kenneth R. Hughey là bà Sue Austin trong trang-phục áo dài Việt-Nam cũng đã tháp-tùng cùng chồng đến tham-dự tiệc “Thank You Vietnam Veterans”.





Xin tóm lược ý chính phần phát biểu của những cựu chiến binh Hoa-Kỳ như sau:





Họ rất cảm-ơn gia-đình ca-nhạc-sĩ Diamond Bích-Ngọc, Thái-Nguyên cùng các thiện-nguyện viên đã cho họ có cơ-hội gặp gỡ lại những đồng đội cũ cùng các cựu-quân-nhân QL/VNCH và những người Việt-Nam có tâm lòng biết nghĩ đến họ sau hơn 40 năm tàn cuộc chiến.

Họ đã chia xẻ thật tình rằng: phần lớn, không ai trong họ muốn vào Việt-Nam tham chiến lúc ấy nhưng qua nhiều kinh-nghiệm đời quân ngũ và nhất là cho đến hôm nay khi được gặp lại những người Việt-Nam tỵ-nạn tại hải-ngoại; họ mới thấy được ý-nghĩa về cuộc đời binh-nghiệp của họ và rất tự hào về những gì họ đã hy-sinh thời tuổi trẻ khi đã tham-gia cuộc chiến chống quân xâm-lăng Bắc Việt.

Họ cũng chân thành tỏ lòng tri-ân Thượng-Đế đã cho họ may mắn sống sót đến ngày hôm nay; không như những chiến-hữu đồng đội của họ đã tử trận hoặc bỏ lại một phần thân thể trong chiến-trường Việt-Nam.

Ngoài ra, họ có nhắc đến những cựu-chiến-binh Hoa-Kỳ hiện đang sống trong tình trạng không cửa, không nhà: “HOMELESS” thật thảm thương khi phải lây lất lang thang, trôi dạt hết đường phố này qua đường phố khác.





Xem hình các cựu chiến binh Hoa-Kỳ theo thứ-tự:





Mr. Bob Harrison; người giới thiệu khách lên sân khấu phát biểu.





1/ Cựu Kỹ-Sư Công-Binh Quân-Lực Hoa-Kỳ: Mr. Dennis Phelps trao “Plaque” có ghi hàng chữ: “Thay mặt các cựu-chiến-binh Hoa-Kỳ, chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm kích vô cùng đối với gia-đình Chân-Quê đã bỏ rất nhiều thời giờ, công sức để tham gia các công-tác thiện-nguyện suốt bao năm qua cho những người vô gia-cư tại các Homeless Shelter, bệnh-nhân đang điều-trị trong nhiều Nursing Home, tặng học bổng cho các con cái cựu-chiến-binh và tổ chức những buổi tiệc Thank You Vietnam Veterans”.

2/ Mr. Frank Barry; cựu Không-Quân Quân-Lực Hoa-Kỳ

3/ Cựu Trung-Tá Nhảy Dù Quân-Lực Hoa-Kỳ: Mr. Craigh H. Mandeville.

4/ Cựu Đại-Tá Không-Quân Quân-Lực Hoa-Kỳ - “POW”; Prisoner of War: Mr. Kenneth R. Hughey.









5/ Thị-Trưởng thành-phố Westminster; ông Tạ-Đức-Trí là người cuối trong danh sách khách được ông Harrison mời lên sân khấu chia xẻ cảm tưởng trong tiệc “Tri Ân Cựu-Chiến-Binh Hoa-Kỳ và Việt-Nam-Cộng-Hòa” do ca-nhạc-sĩ Diamond Bích-Ngọc và Thái-Nguyên tổ chức tối Chủ-Nhật 18 Tháng 2, 2018 vừa qua.





Kế đến, Diamond Bích-Ngọc trân trọng giới-thiệu cựu Thiếu-Tá Không-Quân QL/VNCH: ông Mai-Văn-Chớ (một người anh đáng quý, cùng quê Bà-Rịa – Phước-Tuy với nhạc sĩ Thái-Nguyên) nói về đời binh nghiệp của ông và lý-do ông phải tìm đường vượt biển sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975.





Xem hình thị-trưởng thành-phố Westminster, California: ông Tạ-Đức-Trí và cựu Thiếu-Tá Không-Quân QL/VNCH: Mai-Văn-Chớ.









Tiến-Sĩ ngành Chính-Trị-Học “Political Science” cô: Ông-Thụy-Như-Ngọc, đương kim chủ-nhiệm tuần báo Việt Tide và M.C chuyên-nghiệp - Chủ nhiệm tuần báo Thế-Giới Nghệ-Sĩ cũng được nhạc-sĩ Thái-Nguyên mời lên sân khấu để chia xẻ về những cảm nghiệm từ khi biết và tham gia những sinh-hoạt thiện-nguyện cùng với gia-đình “Chân Quê”. Cảm động nhất khi anh Trần-Quốc-Bảo đã thương tặng cho ca-nhạc-sĩ Diamond Bích-Ngọc một tên gọi thật dễ thương; đó là: “Thiên-Thần Biết Đi Bằng Hai Chân”.





Xem hình cô Như-Ngọc và nghệ-sĩ Trần-Quốc-Bảo.









Đặc biệt nhất là phần nói chuyện của thế-hệ con em gia-đình “Chân Quê”; cháu Andrew Khương Đặng, người ăn chay Trường “Vegan” suốt 10 năm qua và rất sợ “sát sinh”; con trai út của nhạc-sĩ Thái-Nguyên. Hiện là giáo-sư dạy Anh-Văn vùng quận Cam, California. Andrew đã bày tỏ lòng tri-ân sâu sắc đến các cựu chiến binh Hoa-Kỳ và Quân-Lực Việt-Nam-Cộng-Hòa; đồng thời cũng nói lên niềm tự hào về những công việc thiện-nguyện mà bậc làm Cha, làm Mẹ như các thành-viên của gia-đình Chân Quê đã theo đuổi liên tục suốt 13 năm qua. Andrew cũng tha thiết mong ước được nối tiếp những bước đường từ tâm này.





Xem hình:









Là trưởng ban tổ-chức, chúng tôi vô cùng cảm kích khi toàn bộ khách tham-dự tiệc “Thank You Vietnam Veterans” đã giữ được không gian tuyệt-đối yên lặng, không hề nói chuyện ồn ào trong lúc có người phát biểu trên sân-khấu. Đây cũng là một trong những lý-do khích-lệ gia-đình “Chân Quê” dù phải vượt đại dương nghìn trùng bay từ Úc về Mỹ để tiếp tục, không ngừng nghỉ tổ-chức những buổi tiệc dành cho các cựu chiến binh Hoa-Kỳ và VNCH.





Nhà hàng Moonlight sau đó đã phục-vụ bữa ăn tối với thực-đơn 8 món thật ngon miệng trong lúc toàn thể quan khách được thưởng thức một chương-trình văn-nghệ ngắn gọn do ca-nhạc-sĩ Diamond Bích-Ngọc chọn lọc kỹ càng và vô cùng đặc sắc, gồm các tiết mục:





Đoàn vũ nổi tiếng Việt-Cầm của vũ-sư Đình-Luân trình diễn những vũ khúc tuyệt vời: “Mùa Xuân Em Đi Lễ Chùa”, “Nắng Có Còn Xuân?”.





Đặc biệt và đáng yêu nhất là phần biểu diễn của những em bé Việt-Nam trong bài “Thương Ca Tiếng Việt”; đã được khán-giả hết lòng khen tặng bằng những tràng pháo tay dường như không bao giờ dứt.





Xem hình vũ-đoàn đặc sắc Việt-Cầm của vũ-sư Đình-Luân:









Hát chính trong chương trình văn-nghệ là Carol Kim; người nữ ca-sĩ chuyên trị nhạc dành cho lính Mỹ tham chiến Việt-Nam trước 1975. Carol Kim cũng được mệnh danh là “Vietnamese Tina Turner”, với chất giọng cực mạnh, ngọt ngào & da diết cùng với cách phát âm tiếng Anh vô cùng chuẩn mực. Do yêu cầu của các cựu chiến binh Hoa-Kỳ nên Carol Kim là ca-sĩ không thể thiếu trong các tiệc “Thank You Vietnam Veterans” do Diamond Bích-Ngọc và Thái-Nguyên tổ chức từ nhiều năm qua tại miền Nam California.

Rất hân hạnh cho chúng tôi khi được sự tham dự của ca-sĩ Kế-Hòa; người hát nhạc Mỹ kỳ-cựu và hay nhất miền “Down Under”. Anh cũng chính là bác-sĩ y-khoa nổi tiếng “Lương Y Như Từ Mẫu” tại vùng Darra (nơi rất đông người Việt cư ngụ), thuộc thành-phố Brisbane – Nước Úc. Bác-Sĩ/Ca-Sĩ Kế-Hòa đã cùng phu-nhân: người đẹp Ngọc-Huệ bay qua Hoa-Kỳ lần này để tham dự tiệc “Thanh You Vietnam Veterans” tối chủ-nhật; mùng 3 Tết Mậu Tuất vừa qua.

Xem hình ca-sĩ Carol Kim và Bác-Sĩ/Ca-Sĩ Kế-Hòa:

Thật cảm-động khi ca-nhạc-sĩ Diamond Bích-Ngọc được Dì Tâm (cư dân Huntington Beach) đã trao tặng một bó hoa tuyệt đẹp cùng những lời nhắn nhủ, khích lệ của Dượng Phi trong những phút cuối của chương-trình tiệc “Thank You Vietnam Veterans (Dì Tâm là Dì ruột của cựu-quân-nhân Hải-Quân Lê-Tấn-Đệ, người anh Cả của gia-đình chúng tôi ở bên Úc hiện nay). Xem hình dưới đây:

Chương-trình kết thúc bằng bài: “You Are My Sunshine” và “It’s Time To Say Good Bye!” do Diamond Bích-Ngọc hát. Tất-cả khách mời tham-dự cùng bước tới sân khấu để chụp hình lưu-niệm với gia-đình Chân Quê và sau đó người người bịn rịn chia tay nhau, rất mong ngày gặp lại.

Xem hình:

Xin mượn những lời vàng ngọc của Mẹ Teresa (Calcutta) để đúc kết bài viết này, cũng là lời nhắn nhủ của gia-đình “Chân Quê” đến người Việt-Nam trên toàn thế-giới:

“Tôi có thể làm những điều bạn không thể làm, bạn có thể làm những điều tôi không thể làm, nhưng cùng nhau chúng ta có thể làm nên những điều tuyệt vời.”

“I can do things you cannot, you can do things I cannot; together we can do great things.”

***

Tác-giả “Chân-Quê”, thực hiện bài viết xong lúc 2giờ25’ khuya, rạng sáng ngày 26 Tháng 2, 2018 tại Gold Coast, Australia.