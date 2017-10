Rừng Phá, Uber, Đại Sứ, Đốt Xe, Tự Gột Rửa, Rừng Lim...

Xuân NiệmTăng trưởng kinh tế hiện nay là nhờ đâu, và nhờ ai? Có phải nhờ xuất cảng điện thoại, vi tính, da giày, may dệt, thủy sản... Hẳn là nhờ tiền FDI, tiền đầu tư quốc tế trực tiếp. Nghĩa là, không phải từ dân mình, mà từ Samsung với chủ hãng Đài Loan...Báo Lao Động nêu câu hỏi: “Rừng bị phá, 80% cử nhân chạy Uber, Grab thì tăng trưởng đạt ở đâu?”Đó là những câu hỏi đại biểu Bùi Sỹ Lợi đặt ra tại phiên họp toàn thể lần thứ VI của Uỷ ban Kinh tế Quốc hội tại TP. Đà Nẵng, ngày 17.10: “Nếu rừng chúng ta được che phủ tốt thì tại sao lại lũ lụt nặng nề như vậy? Chất lượng rừng ở đâu? Tăng trưởng nhưng tỷ lệ thất nghiệp cao, 80% sinh viên chạy xe ôm thì tương lai sẽ thế nào?”Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ cho biết: Ông Ted Osius ở lại Việt Nam sau khi thôi làm đại sứ.Đại sứ Mỹ Ted Osius cho biết sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông sẽ ở lại Việt Nam và làm trong lĩnh vực giáo dục, hi vọng tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước.Trước đó, ngày 27-7, hãng tin AFP dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump có ý định đề cử ông Daniel J. Kritenbrink, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm về Châu Á, làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.Báo Giáo Dục VN nêu vấn đề rằng sau lời cảnh tỉnh của Tổng Bí thư: “Ai trót để tay nhúng chàm thì hãy sớm tự gột rửa” liệu sẽ có bao nhiêu cánh tay tự nguyện giơ lên xin phép “tự gột rửa”?Chẳng phải suốt mấy năm trời kê khai tài sản, chỉ có vài người trong số gần triệu người bị phát hiện kê khai không trung thực?Bản tin TTXVN kể rằng “Vụ đốt xe giữa đường ở Hậu Giang: Nghi can là con gái của nạn nhân.”Tối 17/10, Cục Cảnh sát hình sự (C45B)-Bộ Công an phía Nam đã tiến hành di lý các đối tượng liên quan đến vụ án đốt xe, giết người gây rúng động dư luận xảy ra ở tỉnh Hậu Giang về trụ sở tại Thành phố Sài Gòn đề điều tra làm rõ vụ việc.Theo kết quả điều tra bước đầu, nghi can Trần Kiều Trang (sinh năm 1971) là người tổ chức thực hiện vụ án trên.Coi chừng người cầm khăn, theo báo Thanh Niên, vì có thể là thuốc mê: Khoảng 9 giờ ngày 17.10, trong lúc chị Nguyễn Ngọc Diễm (34 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An) đang bán thịt heo gần chợ Cầu Voi thì có hai phụ nữ trạc 50 tuổi đi chung xe máy ghé lại hỏi mua 1 kg thịt đùi và đưa tờ 500.000 đồng cho chị Diễm thối lại.Ngay lúc đó người còn lại cầm khăn tay quơ qua quơ lại ngang mũi chị Diễm, nói là đuổi bớt ruồi. Chưa đầy một phút sau, nạn nhân cảm thấy mệt, mắt nhắm lại rồi té ngã xuống đất. Khi những người xung quanh phát hiện thì 2 phụ nữ lạ mặt đã biến mất, số tiền chị Diễm bán được trong buổi sáng khoảng 3 triệu đồng bị lấy sạch.Báo SGGP kể rằng mới đây, liên tiếp 2 vụ phá rừng “động trời” đã xảy ra tại 2 huyện miền núi An Lão, Hoài Ân. Chỉ trong thời gian ngắn, trên 90ha rừng đã bị bóc trắng, còn trơ lại sỏi đá....Nhưng ông Phó hạt kiểm lâm An Lão báo sai điểm phá rừng: Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, cho hay, sau khi người dân báo tin cho Hạt Kiểm lâm Hoài Nhơn về việc phá rừng ở khu vực Đất Hoành (tiểu khu 1, xã An Hưng), kiểm lâm địa bàn đã báo cáo cho ông Đinh Văn Hòa, Phó Hạt Kiểm lâm An Lão (lúc này được ủy quyền vì hạt trưởng đi học - phóng viên). Tuy nhiên, ông Hòa lại báo cáo sai địa điểm, cho biết vụ phá rừng tại tiểu khu 7 thay vì tiểu khu 1, khiến tổ tìm kiếm bị lạc hướng, mất rất nhiều ngày mới tìm được vùng rừng bị tàn phá, do đó không bắt được đối tượng phá rừng. Khi được hỏi vì sao có việc cung cấp thông tin sai lệch như trên, ông Hòa cho biết: “Do không nghe rõ”!?Báo Người Lao Động kể: Ít ai biết ngoài "vương quốc pơmu", tại tỉnh Quảng Nam còn tồn tại một khu rừng lim hàng trăm năm tuổi cực kỳ quý hiếm.Khu rừng lim độc nhất vô nhị còn sót lại trên dãy Trường Sơn này nằm gọn trong địa phận xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Muốn vào được đây, người ta phải đi từ huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam - bởi khu rừng được những ngọn núi đá dựng đứng và dòng sông Bung uốn lượn bao bọc.Báo Hà Nội Mới kể: Một vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 22 (huyện Hóc Môn, TP SG) khi ô tô cần cẩu đang quay đầu thì bị ô tô tải đâm vào ngang hông khiến cabin bẹp dúm, tài xế mắc kẹt bên trong.Thông tin ban đầu, trưa 17-10, tài xế Trương Công Tú (38 tuổi, quê Hòa Bình) điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 51C-006.13 trên Quốc lộ 22, hướng từ huyện Củ Chi về ngã tư An Sương (quận 12, TP SG).Bản tin Infonet kể: Một sinh viên bị bê tông rơi trúng đầu, tử vong ngay tại sân Trường ĐH Công nghệ TP.SG (HUTECH).Báo Kiến Thức kể:Ngày 17/10, nguồn tin từ Cảng hàng không quốc tế ((HKQT) Cam Ranh cho biết đã xảy ra sự cố chó xâm nhập khu bay, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay.Theo đó, lượng chức năng đã phát hiện 3 con chó xâm nhập đường băng từ phía đông đường cất, hạ cánh khiến các chuyến bay huấn luyện quân sự tại sân bay và chuyến bay VN1554 (từ Cam Ranh đi Hà Nội) bị chậm 20 phút.