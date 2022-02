Sở Văn Khố hăm dọa lôi Trump ra Quốc Hội và Bộ Tư Pháp, Trump mới chịu nộp 15 thùng tài liệu đã chôm - Thêm gần 3.000 ca mới, Hà Nội tăng 25% số F0. Ninh Bình: nhiều ngàn công nhân đình công đòi tăng lương, phụ cấp. Nghệ An: Sau 5 ngày đình công, 5.000 công nhân được tăng lương. Lễ tình nhân: Giá hoa hồng tăng 4-7 lần, khu vui chơi tăng giờ mở cửa. Sẽ đầu tư thêm 5 cao tốc quan trọng quốc gia. Doa

Thêm gần 3.000 ca mới, Hà Nội tăng 25% số F0. Ninh Bình: nhiều ngàn công nhân đình công đòi tăng lương, phụ cấp. Nghệ An: Sau 5 ngày đình công, 5.000 công nhân được tăng lương. Lễ tình nhân: Giá hoa hồng tăng 4-7 lần, khu vui chơi tăng giờ mở cửa.

- Sở Văn Khố hăm dọa lôi Trump ra Quốc Hội và Bộ Tư Pháp, Trump mới chịu nộp 15 thùng tài liệu đã chôm

- Thêm gần 3.000 ca mới, Hà Nội tăng 25% số F0. Ninh Bình: nhiều ngàn công nhân đình công đòi tăng lương, phụ cấp. Nghệ An: Sau 5 ngày đình công, 5.000 công nhân được tăng lương. Lễ tình nhân: Giá hoa hồng tăng 4-7 lần, khu vui chơi tăng giờ mở cửa. Sẽ đầu tư thêm 5 cao tốc quan trọng quốc gia. Doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng hơn 350%.

- Ukraine: Ngoại giao Mỹ di tản hầu hết, dọa đáp trả dữ dội nếu Nga đánh Ukraine. Nhật di tản dân ra Ukraine

- DB Thomas Massie (Cộng Hòa-KY) kêu gọi dân trữ súng để sẽ lật đổ chính quyền nếu Mỹ trở thành độc tài

- Trump quy chụp TNS Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) đã trao chính nghĩa hợp pháp cho Ủy Ban Điều Tra Bạo Loạn

- Cảnh sát và Bộ Tư Pháp Michigan điều tra về trường hợp "tiếp cận bất hợp pháp" máy bầu phiếu ở 2 thị trấn

- LS Bradley Moss chuyên về an ninh: có thể truy tố Trump tội cầm hồ sơ mật vì giải mật phải chứng minh vì sao lộ ra không hại gì

- Mike Pompeo dòm ngó ghế Tổng Thống năm 2024, lập ủy ban PAC bơm tiền giúp các ứng cử viên bảo thủ 2022

- CIA theo dõi dân Mỹ, 2 Thượng nghị sĩ Dân Chủ muốn CIA giải thích thêm. CIA nói không vi phạm gì

- bà Melania Trump bán vé gây quỹ từ thiện -- nhưng hội từ thiện này lại không có trên đời này. Florida điều tra.

- Philadelphia: 1 hung thủ dùng mã tấu chặt đầu cô bạn gái, cắt xác ra nhiều phần, đã bị bắt, truy tố

- Phoenix: sát thủ đã chết sau khi từ trong nhà bắn ra phục kích, 1 phụ nữ bị bắn chết, 9 cảnh sát bị thương

- Seattle: 1 phụ nữ gốc Á đang đi ở hè phố, bị 1 tên lấy gậy bóng chày tấn công từ phía sau, đánh nứt sọ

- HỎI 1: Lễ Tình Yêu Valentine's Day là ngày 14/2/2022, ai muốn xóa bỏ lễ này? ĐÁP 1: Có 1/5 dân Mỹ muốn dẹp bỏ lễ này.

- HỎI 2: Có phải 54% trong 174 tiệm ăn độc lập ở Colorado tính đóng cửa trong vòng 1 năm vì chịu hết nổi? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-12/2/2022) --- Trong một bài viết về cách Trump chuyển 4 năm ở Bạch Ốc thành bộ máy kiếm tiền riêng, báo New York Times ghi rằng bà Melania Trump đang bị theo dõi xem xét vì bán vé cho một sự kiện với lời hứa một phần lợi tức thu được sẽ trao cho 1 hội từ thiện -- nhưng hội từ thiện này không có trên đời này.

Bài viết ghi rằng bà Melania bán vé cho sự kiện uống trà tháng 4/2022 tại Florida mà ban tổ chức nói tiền thu sẽ giúp tổ chức có tên là 'Fostering the Future,' trong chương trình 'Be Best' --- tổ chức 'Fostering the Future' sẽ cấp học bổng về khoa học điện toán cho giới trẻ tại các viện mồ côi.

Nhưng Florida không có hội nào ghi danh với tên gọi "Fostering the Future" - và tiểu bang Florida buộc bất kỳ tổ chức nào muốn gây quỹ phải ghi danh hoạt động với tiểu bang. Trong sổ ghi danh không có tên gọi 'Fostering the Future' hay 'Be Best'.

Erin M. Moffet, viên chức về gây quỹ từ thiện của Florida, nói với báo NYT là luật buộc phải đăng bộ trước rồi mới gây quỹ được, và tiểu bang sẽ điều tra về sự kiện gây quỹ đó, vì vi phạm luật "Chapter 496, Florida Statutes." Phát ngôn nhân của bà Melania Trump chưa trả lời báo NYT.

--- Hoa Kỳ bắt đầu rút các nhân viên ngoại giao ra khỏi Ukraine hôm Thứ Bảy, trong khi tiên đoán Nga có thể tấn công Ukraine bất kỳ lúc nào. Mỹ sẽ giữ một nhóm nhỏ nhân viên ngoại giao tại Lviv, một thị trấn phía Tây Ukraine, xa các điểm nóng có thể trở thành chiến trường.

Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken nói hôm Thứ Bảy nếu Nga xâm lăng Ukraine, sẽ có đáp ứng dữ dội từ phía đồng minh. Bộ Ngoại Giao Nga nói đây là chiến dịch tuyên truyền của Mỹ nhằm khiêu khích, nhằm đẩy Ukraine phá vỡ hòa ước Minsk.

Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm Thứ Bảy cũng kêu gọi công dân Nhật đang ở Ukraine hãy rời nước này tức khắc, vì Nga có thể tấn công trong tương lai gần.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 11/02 đến 16h ngày 12/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 27.311 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 27.302 ca ghi nhận trong nước (tăng 831 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 19.217 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.981), Nam Định (1.842), Hải Dương (1.681), Nghệ An (1.550), Hải Phòng (1.394), Thái Nguyên (978), Ninh Bình (951), Đà Nẵng (940), Vĩnh Phúc (931), Hòa Bình (884), Phú Thọ (811), Thanh Hóa (797), Bắc Ninh (745), Quảng Ninh (659), Phú Yên (569), Quảng Bình (567), Lạng Sơn (558), Quảng Nam (553), Gia Lai (525), Bắc Giang (520), Thái Bình (498), Quảng Trị (465), Sơn La (459), Bình Định (455), Hưng Yên (448), Lào Cai (431), Tuyên Quang (394), Lâm Đồng (350), Đắk Nông (318), TP. Hồ Chí Minh (300), Thừa Thiên Huế (274), Bình Phước (269), Hà Nam (208), Hà Tĩnh (197), Yên Bái (197), Khánh Hòa (193), Quảng Ngãi (161), Cao Bằng (131), Điện Biên (118), Bà Rịa - Vũng Tàu (117), Hà Giang (108), Lai Châu (95), Bắc Kạn (85), Cà Mau (84), Vĩnh Long (71), Bình Dương (69), Bình Thuận (55), Bến Tre (53), Bạc Liêu (43), Tây Ninh (40), Trà Vinh (36), Kiên Giang (26), Cần Thơ (23), Hậu Giang (21), Đồng Nai (20), Long An (19), Đồng Tháp (11), An Giang (11), Ninh Thuận (10), Tiền Giang (3).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 11/02 đến 17h30 ngày 12/02 ghi nhận 78 ca tử vong tại: + Tại TP. Hồ Chí Minh (3) trong đó có 2 ca từ các tỉnh khác chuyển đến: An Giang(1), Tiền Giang (1). + Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (18), Đồng Nai (7), Bến Tre (5), Bắc Ninh (4), Đà Nẵng (4), Vĩnh Long (4), Cần Thơ (3), Hải Phòng (3), Quảng Nam (3), Tây Ninh (3), Bình Định (2), Đồng Tháp (2), Lâm Đồng (2), Nam Định (2), Nghệ An (2), Quảng Ngãi (2), Thái Nguyên (2), Bình Dương (1), Bình Thuận (1), Hà Giang (1), Hậu Giang (1), Lạng Sơn (1), Ninh Bình (1), Sóc Trăng (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 86 ca.





Thêm gần 3.000 ca mới, Hà Nội tăng 25% số F0. Báo SKĐS - Ngày 12/2, Hà Nội ghi nhận thêm 2.981 ca mới với 808 ca cộng đồng. Theo Bộ Y tế, hiện Hà Nội có 1.817 ca COVID-19 mức độ trung bình, tăng 25% so với trung bình 7 ngày trước. Bản tin COVID-19 Hà Nội ngày 12/2 do Sở Y tế phát đi tối nay thông báo trong 24 giờ TP phát hiện 2.981 ca bệnh mới, chiếm 11% tổng ca mắc trong ngày trên cả nước trong đó có 808 ca cộng đồng.

Ninh Bình: nhiều ngàn công nhân đình công đòi tăng lương, phụ cấp. Báo Thanh Niên. Ngày 12.2, ông Dương Đức Khanh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Bình, cho biết vụ việc công nhân Công ty TNHH Vienergy (địa chỉ tại Khu công nghiệp Phúc Sơn, TP.Ninh Bình, Ninh Bình) đình công vẫn chưa chấm dứt. Từ đầu giờ chiều 11.2, hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Vienergy đồng loạt nghỉ việc tập thể, đưa ra nhiều yêu cầu đối với công ty, gồm: tăng lương cơ bản; tăng chế độ phụ cấp; không được ép công nhân nghỉ phép; thâm niên của công nhân phải tính rõ ràng; khi nghỉ phép theo chế độ, không được trừ các khoản phụ cấp, tiền thưởng Tết; đi làm ngày chủ nhật phải tính lương gấp đôi; tăng ca phải có giờ nghỉ giao ca… Được biết, Công ty TNHH Vienergy chuyên sản xuất giầy dép da với tổng số hơn 5.000 công nhân.





Nghệ An: Sau 5 ngày đình công, 5.000 công nhân được tăng lương. Báo Lao Động. Khoảng 5.000 công nhân ngừng việc bước sang ngày thứ 6, Công ty TNHH Viet Glory đã chấp thuận tăng 6% lương. Trước đó, doanh nghiệp đã bổ sung phụ cấp thâm niên cho người lao động và một số quyền lợi khác. Chiều 12.2, thông tin từ LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch Nguyễn Chí Công dẫn đầu tổ chức đàm phán, Công ty TNHH Viet Glory đã chấp thuận tăng lương cho người lao động, với mức 6%, áp dụng từ năm 2022. Cho đến thời điểm này, tất cả kiến nghị của người lao động đã được doanh nghiệp trả lời, giải quyết, đặc biệt là nâng lương cơ bản và trả phụ cấp thâm niên cho công nhân. Công đoàn kêu gọi công nhân lao động Công ty TNHH Viet Glory trở lại làm việc, ổn định sản xuất, đảm bảo thu nhập, việc làm".

Lễ tình nhân: Giá hoa hồng tăng 4-7 lần, khu vui chơi tăng giờ mở cửa. Báo Tuổi Trẻ. Nguồn cung ở mức thấp so với nhu cầu nên giá hoa tại TP.HCM đã tăng mạnh dịp Lễ tình nhân 14-2, trong đó hoa hồng tăng tới 4-7 lần so với ngày thường. Nhiều khu vui chơi cho biết sẽ tăng giờ phục vụ, đồng thời miễn, giảm giá vé dịp này. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 12-2, ông Lý Phú Quí - giám đốc chợ hoa Đầm Sen (TP.HCM) - cho biết lượng hoa về chợ những ngày qua đã tăng mạnh so với bình thường. Phiên ngày 12-2 lượng hoa về chợ ở mức cao điểm với hơn 50 thùng (một thùng có 50 bó, 1 bó có 50 bông), tăng gấp hàng chục lần so với ngày thường. Tuy vậy, do nguồn cung không theo kịp nhu cầu nên giá hoa hồng bán ra đã tăng mạnh. Cụ thể, những loại hoa hồng đông lạnh đang bán ra tại chợ ở mức 250.000 - 300.000 đồng/bó 50 hoa, còn hoa tươi (được nhập về bán ngay) hiện ở mức 400.000 - 450.000 đồng/bó 50 hoa. Mức giá này cao gấp 4 - 7 lần so với ngày thường, và gấp 2 - 3 lần so với dịp Lễ tình nhân năm ngoái.





Sẽ đầu tư thêm 5 cao tốc quan trọng quốc gia. Báo VnExpress. Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn thiện thủ tục để trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án cao tốc quan trọng quốc gia, tại kỳ họp tháng 5. Ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, cho biết thông tin trên tại cuộc họp với Phó thủ tướng Lê Văn Thành về các dự án kết cấu hạ tầng giao thông trong chương trình phục hồi kinh tế, chiều 11/2. 5 dự án cao tốc sẽ được trình kỳ họp Quốc hội gồm: Đoạn tuyến Vành đai 3 TP HCM; Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội; cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Kết quả nghiên cứu tiền khả thi sẽ trình Thủ tướng trước ngày 13/2; hoàn thiện thủ tục để Thủ tướng thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước trước ngày 16/2; Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định, có kết quả trước ngày 4/3. Hồ sơ các dự án sẽ hoàn thiện trước 20/3.

Báo Tiền Phong. Dịch COVID-19 đã tác động và “thanh lọc” cộng đồng doanh nghiệp (DN), khiến DN yếu về dòng tiền, tiềm lực buộc phải ra khỏi cuộc chơi. Bước sang năm 2022, cùng với kỳ vọng phục hồi nền kinh tế, nhiều DN đang sống lại được thành lập mới. Theo thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT), tháng 1, cả nước có có 19.100 DN quay trở lại hoạt động, tăng 352,8% so với tháng 12/2021 và tăng 194% so với tháng 1/2021. Ước tính đến cuối năm 2021, Việt Nam có khoảng 850.000 DN đang hoạt động. Tháng đầu năm 2022, tổng số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 32.100, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm trước.---về cho Sở Văn Khố Quốc Gia. Hôm Thứ Sáu 11/2/2022, CNN loan tin rằng Sở Văn Khố phải hăm dọa trực tiếp là sẽ lên thẳng Quốc Hội và Bộ Tư Pháp để buộc Trump nộp các tài liệu Trump mang ra khỏi Bạch Ốc sau khi mãn nhiệm kỳ.Luật sư Sở Văn Khố là Gary Stern trước tiên liên lạc với văn phòng Bạch Ốc, người trước đó nhận nhiệm vụ phụ trách tài liệu theo luật President Records Act, theo nhiều nguồn tin cho CNN biết.Người luật sư đó trước đó từng trong nhóm bảo vệ khi Trump bị luận tội vài tháng trước đó, và sau khi liên lạc qua lại nhiều tháng mà không được Trump bàn giao các tài liệu, Stern mới liên lạc với luật sư khác của Trump hồi mùa thu 2021, bày tỏ giận dữ vì không được phía Trump trao lại các tài liệu. Trong các tài liệu Trump cầm đi có nhiều tài liệu ghi rõ là hồ sơ mật hay tối mật.Các thùng tài liệu đó giữ trong phòng làm việc của Trump, trước khi bị Sở Văn Khố tới lấy về. CNN nói rằng một viên chức cao cấp của Trump cảnh cáo tất cả các nhân viên Mar-a-Lago khác không ai được chạm vào các thùng tài liệu đó, nghĩa là các thùng hồ sơ mật này có thể tiếp cận dễ dàng.---xảy ra ở khu vực Philadelphia: Nicholas Peter Scurria, 32 tuổi, đã dùng mã tấu chặt đầu cô bạn gái, rồi cắt xác ra làm nhiều phần.Cảnh sát được cú điện thoại 911 lúc 4:41 giờ sáng của người dân nghe gần nhà nhiều tiếng la hét rồi im bặt, nên chạy tới khu chung cư Willow Apartments, xông vào thấy Scurria đang chặt chân một thi thể đã bị chặt đầu.Cảnh sát đã bắt Nicholas Peter Scurria, truy tố tội sát nhân và bạo hành 1 thi thể. Scurria thú tội rằng y và cô bạn gái gây nhau, rồi y đánhc ô ngất xìu trước khi chặt xác cô ta. Cảnh sát chưa tiết lộ tên nạn nhân.---vào sáng Thứ Sáu tại 1 khu ngoại ô Phoenix. Cảnh sát nói đã tới can thiệp một vụ nổ súng, và nghi can đã phục kích, từ trong nhà bắn ra, về phía cảnh sát lúc 2:15 a.m.Người cảnh sát đầu tiên bị bắn trúng, đã lùi ra ngoài và xin tiếp viện giúp. Bấy giờ 1 người đàn ông ẳm 1 em bé sơ sinh ra khỏi nhà, đặt em bé trên mặt đất và cảnh sát đã bắt người đàn ông này. Lúc đó tay súng từ trong nhà bắn ra về hướng cảnh sát, bắn trúng 4 cảnh sát đang tìm cách cứu bé sơ sinh ra chỗ khác.Người đàn ông ôm em bé ra ngoài không liên hệ vụ phục kích. Kết cuộc: tay súng đã chết trong nhà. Một phụ nữ được cứu, đưa ra và đã chết ở bệnh viện. Nhiều cảnh sát bị trúng thương vì trúng đạn, nhưng không nguy kịch. Bé sơ sinh bình an, là con của tay súng và người phụ nữ tử vong.---Cảnh sát cho biết 1 người đàn ông đã dùng gậy bóng chày tấn công 1 phụ nữ gốc Hoa ở khu phố Belltown trong thành phố Seattle lúc 6:30 p.m. ngày 31/1/2022, theo báo Seattle Times.Chuyện này được video giám sát quay phim. Tên nạn nhân chưa phổ biến đầy đủ. Cảnh sát nói hung thủ là Wantez Jamel Tulloss, 31 tuổi, đã từ phía sau lấy gậy bóng chày nện vào đầu phụ nữ. Khi cảnh sát tới theo 1 cú điện thoại 911, thấy phụ nữ gốc Hoa này nằm bên hè phố, tai bên phải chảy máu, sọ bị rạn nứt, cần cấp cứu.Bản tin cho biết cảnh sát đã làm thủ tục truy tố Tulloss, đang giam y ở nhà tù quận Kings County Correctional Facility. Nếu bị kết tội, y có thể bị án 12 năm tù và 36 tháng giám sát cộng đồng.Cảnh sát cho biết nạn nhân là bà Wang, làm việc ở công ty Amazon, lúc đó đang rời sở để về nhà.---(Cộng Hòa-KY) kêu gọi dân Mỹ hãy tích trữ đủ vũ khí để có thể lật đổ chính quyền, nói rằng dân Mỹ nên làm như thế "nếu từ 30% tới 40% đồng ý" rằng Hoa Kỳ đã bị rơi vào một chế độ độc tài.DB Massie nói như thế trong một video đăng lên bởi hội nhân quyền Right Wing Watch, mới đây đã bị chỉ trích khi ông tweet một lời trích từ một người chủ trương phát xít nhưng lại ghi nhầm là từ triết gia Pháp Voltaire, phóng lên từ video của Tim Pool, một nhà hoạt động YouTubeDB Massie hồi Lễ giáng sinh cũng nổi tiếng khi cả nhà ông mang súng trường chụp hình trước cây giánh sinh, mới tuần qua lại tấn công những người kêu gọi cấp Medicare cho toàn dân. DB Massie nói: "Hơn 70% dân Mỹ những người đã chết vì COVID là đã chết trong [chương trình] Medicare." Câu nói đó sai sự thật, vì Medicare là bảo hiểm y tế để cứu người.----nói rằng Trump mang nhiều tài liệu mật ra khỏi Bạch Ốc về giữ ở Mar-a-Lago là đủ để Bộ Tư Pháp truy tố Trump về hành vi cầm hồ sơ mật ra khỏi quy trình kiểm soát.Moss nói rằng Tổng Thống có quyền giải mật hồ sơ mật, nhưng thủ tục không đơn giản là, Trump mở miệng tuyên bố hồ sơ này không còn mật nữa. Moss viết trên mạng Twitter rằng môt tổng thống không có quyền mở miệng nói hồ sơ mật không còn mật nữa, nhưng là phải trả lời một số câu hỏi đặc biệt cũng bằng chữ viết trên giấy, phân tích rằng hồ sơ mật đó không còn giá trị mật nữa, và trả lời khi giải mật sẽ không làm hại gì tới an ninh quốc gia. Moss viết: phải truy tố Trump.---(Cộng Hòa-KY) đã trao chính nghĩa hợp pháp cho Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021.Trump cũng quy chụp sai trái rằng Cảnh Sát Capitol đang "do thám" các dân cử Quốc Hội, nói rằng Ủy Ban và Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi đã quấy nhiễu người vô tội, tịch thu hồ sơ ngân hàng và các cuộc đàm thoại qua phone, và "dùng Cảnh sát Điện Capitol do thám các dân cử Quốc Hội."Trump cũng nói TNS McConnell và các dân cử RINO (giả danh Cộng Hòa) đang trao chính nghĩa hợp pháp cho "các hành vi Cộng sản." Trump cũng tố cáo Pelosi đã có trách nhiệm không giữ được an ninh khi những người cuồng Trump tấn công tòa nhà Quốc Hội.---trong bầuc ử 2024. Pompeo là cựu Dân Biểu Kansas đã thành lập một ủy ban hành động chính trị (PAC) để hỗ trợ các ứng cử viên bảo thủ trong năm 2022 và đặt nền móng có thể có cho 1 ban vận động ứng cử Tổng Thống 2024.Pompeo trong chính phủ Trump từng giữ chức Giám Đốc CIA, rồi chức Ngoại Trưởng, bây giờ được xem như 1 ứng cử viên Tổng Thống tiềm năng cho Cộng Hòa. Pompeo là chủ tịch ủy ban Champion American Values PAC, or CAVPAC, lập từ một năm trước và gây quỹ được $3.2 triệu đô tính vào cuối năm 2021.PAC đã xài hơn $2 triệu đô, giúp các ứng cử viên Cộng Hòa, kể cả những người không chịu về hùa với Trump để vu khống cuộc bầu cử 2020. Xài tiền giúp người như thế sẽ tạo thành 1 liên minh hữu dụng về sau.Patrick Miller, giáo sư ngành chính trị ở University of Kansas, nói Pompeo lộ ra tham vọng, và PAC sẽ giúp Pompeo có tên trong các hội nghị Cộng Hòa trong một năm mà bản thân Pompeo không có tên trên lá phiếu.---, thông báo rằng bà đã yêu cầu cảnh sát tiểu bang và Bộ Trưởng Tư Pháp Dana Nessel của Michigan điều tra về các thông tin văn phòng bà nhận được rằng đã xảy ra trường hợp có hành động bất hợp pháp liên hệ tới máy bầu phiếu ở thị trấn Richfield Township và ở quận Roscommon County ở phía bắc Michigan.Benson ghi nhận rằng khi có bất kỳ ai đã "tiếp cận bất hợp pháp" các máy bầu phiếu, các máy này phải bị thay thế bằng tiền công quỹ. Thị trấn Richfield Township và quận Roscommon County nằm ở miền trung phía bắc Michigan, cách 2 giờ lái xe tới Lansing, thủ phủ tiểu bang.Một phát ngôn nhân của văn phòng Bộ Hành Chánh Michigan không nói cụ thể về chuyện "tiếp cận bất hợp pháp" máy bầu phiếu ở 2 nơi trên. Shanon Banner, phát ngôn nhân cảnh sát Michigan State Police, hôm Thứ Sáu xác nhận đang điều tra. Bộ Tư Pháp Michigan nói không có thông tin nào cần chia sẻ.---về người dân Hoa Kỳ, và 2 Thượng nghị sĩ Dân Chủ muốn CIA phải giải thích thêm chuyện này. Hai Thượng nghị sĩ Ron Wyden (Dân Chủ-OR) và Martin Heinrich (Dân Chủ-NM) đã gửi thư tới CIA từ năm ngoái, thúc giục giải thích về các dữ kiện nào bị CIA thu thập.Thư gửi tháng 4/2021, một phần trong các tài liệu mới giải mật về hoạt động của CIA, mặc dù nhiều chỗ trong thư bị bôi đen để giữ kín các chi tiết nhạy cảm.Kristi Scott, viên chức CIA phụ trách về quyền dân sự và quyền riêng tư, trả lời thông tấn AP rằng CIA nghiêm túc tôn trọng quyền tư riêng và tự do dân sự của người dân Mỹ trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.---Lễ Tình Yêu Valentine's Day là ngày 14/2/2022, ai muốn xóa bỏ lễ này?: Có 1/5 dân Mỹ muốn dẹp bỏ lễ này. Nghiên cứu mới có tên là Pressures of Valentine’s Day & Dating, ấn hành trên mạng hẹn hò Plenty of Fish, nói rằng 43% người độc thân xem Valentine’s Day là ngày lễ căng thẳng nhất trong năm, với 1/5 dân Mỹ muốn quăng bỏ lễ này.Chi tiết:---Có phải 54% trong 174 tiệm ăn độc lập ở Colorado tính đóng cửa trong vòng 1 năm vì chịu hết nổi?Đúng thế. Đó là kết quả bản thăm dò của hội Colorado Restaurant Association. Đóng cửa vì chi phí tăng cao quá, chịu hết nổi.Chi tiết: