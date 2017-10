Chết Vì Lũ, Phá Rừng, Uber, Vay Nóng, Nợ Lương

Xuân NiệmChết bao nhiêu người vì lũ lụt? Và những cán bộ xả lũ làm chết dân vẫn thoát tội sát nhân? Bởi vì, xả lũ đúng quy trình và theo kế hoạch trong khi dân cũng chết đúng quy trình và theo kế hoạch?Báo Công An Nhân Dân đưa ra thông kê: 102 người chết và mất tích trong trận mưa lũ lịch sử.Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai cho biết, đến sáng 15 – 10 trận lũ lịch sử đã làm 71 người chết và 31 người mất tích. Nhà bị sập đổ hư hỏng là 221 nhà; nhà bị ngập: 46.177 nhà; nhà di dời khẩn cấp: 2.298 nhà.Về chăn nuôi: 7.547 con gia súc và 243.227 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Về nông, lâm nghiệp và tiêu úng, theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, diện tích ngập úng còn 126.515ha. Dự kiến, tình hình ngập úng nặng sẽ còn tiếp diễn trong 5-7 ngày tới ở các tỉnh Hà Nam và Nam Định, 3 – 5 ngày ở các tỉnh Ninh Bình và Thái Bình…Tại sao mưa lũ tác hại? Bởi vì phá rừng...Báo Người Lao Động kể chuyện:“Phê bình việc phá rừng gây tác hại ghê gớm, nhất là Tây nguyên, làm thuỷ điện nhỏ, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng..., Thủ tướng nói: "Rừng là vàng vì thế phải luôn tâm niệm muốn chặt 1 cây gỗ cần thắp hương mà lạy cây để nhắc nhở trách nhiệm bảo vệ, phát triển rừng"....”Cũng lạ, tự nhiên là tâm linh.Trong khi đó, báo Lao Động ghi nhậnc huyện Đồng Nai: Cháy xưởng gỗ trong đêm, người dân hoảng hốt tháo chạy...Đến sáng ngày 16.10, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ trên địa bàn TP.Biên Hòa (Đồng Nai).Trước đó, tối 15.10, tại KP.11, P.An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ cháy xưởng gỗ khiến hàng chục nhà dân sát lân cận hốt hoảng sơ tán đồ đạc trong đêm. Đến khoảng 23h, lực lượng chức năng cơ bản khống chế được vụ cháy không để lan sang nhà dân. ...Kho xưởng, sản phẩm gỗ và trang thiết bị bên trong xưởng gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.Vậy là taxi chịu thua Uber...Báo Tuôi Trẻ ghi lời Hiệp hội Vận tải Hà Nội, việc triển khai ứng dụng thí điểm hợp đồng điện tử vận chuyển hành khách trong đó có loại hình Uber, Grab đã tác động rất lớn đến hoạt động, quản lý kinh doanh vận tải taxi "chính thống".Hiệp hội này cũng thừa nhận rằng ứng dụng hợp đồng điện tử vận chuyển hành khách kiểu Uber và Grab đã chiếm lĩnh thị phần, được cả người tiêu dùng lẫn giới lái xe đón nhận.Nhiều lái xe taxi đã xin nghỉ việc chuyển sang chạy kiểu Uber, Grab và thị phần của taxi "chính thống" bị giảm đáng kể.Báo Thanh Niên kể chuyện buồn nghề giáo: Nhiều giáo viên không được trả lương...Tại một số trường tiểu học ở H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu), nhiều giáo viên dạy hợp đồng từ đầu năm đến nay không được trả lương.Cô Phạm Thị Phượng, được Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương (xã Tân Hòa) ký hợp đồng dạy Anh văn năm học 2016 - 2017, cho biết: “Học kỳ 1 tôi được nhà trường trả lương đầy đủ, đến học kỳ 2 thì không thấy trả. Đầu năm học 2017 - 2018, nhà trường tiếp tục ký hợp đồng dạy học nhưng tới nay tôi vẫn chưa nhận được số lương này”.Bản tin Zing kể chuyện Sài Gòn: Vay ‘nóng’ 200 triệu, mất nhà 8 tỷ ở Sài Gòn...Cần vay nhanh 200 triệu đồng, ông Quang thế chấp giấy tờ nhà cho chủ nợ. Khi có tiền trả cho chủ nợ thì ông phát hiện căn nhà đã bị bán cho người khác và đang thế chấp ngân hàng.Ngày 15/10, Công an TP.SG cho biết đang thụ lý vụ làm giả hồ sơ, chữ ký để bán căn nhà mặt tiền đường Lê Quang Định (quận Gò Vấp) của ông Nguyễn Quang (48 tuổi).Theo nạn nhân, ông và vợ đã ly hôn. Tuy nhiên, 2 người vẫn sở hữu chung căn nhà trên.Như thế, là cán bộ công chứng giúp bọn gian lừa đảo, bán nhà vậy...Báo GDVN kể chuyện Thanh Hóa: Thầy giáo bị vợ Hiệu trưởng dọa "đào mồ bấng mả"...Công an huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa xác định người phụ nữ dùng lời lẽ thô tục, chửi bới thầy Lê Bá Chiến là bà Lê Thị Phương (vợ ông Nguyễn Văn Bát).Trong đơn tố cáo gửi Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lê Bá Chiến - giáo viên Trường Trung học phổ thông Hoằng Hóa 2 phản ánh việc bà Lê Thị Phương, trú tại thôn 4, Hoằng Quý, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, có hành vi mạt sát, lăng mạ, xúc phạm mình.Sự việc đã kéo dài từ cuối năm 2016 tới nay, nhưng vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng.Bản tin từ báo Gia Đình & Pháp Luật ghi theo báo Tài Nguyên & Môi Trường: Hộp sữa Ba Vì bất ngờ phồng to như quả bóng khiến khách hàng lo ngại liệu có liên quan đến chất lượng sản phẩm?.Chị Chu Thị L. (ở Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội) cho biết, thỉnh thoảng chị vẫn mua cả thùng sữa Ba Vì (sản phẩm của Công ty CP Sữa Quốc Tế - IDP) về cho con uống. Lần mới nhất, chị mua thùng sữa được vài ngày thì bất ngờ phát hiện 1 hộp sữa phình to như quả bóng. Mặc dù thùng sữa của chị được để ở nơi khô ráo thoáng mát.Bàn tin Infonet kể chuyện Hà Nội: Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã bắt tạm giam 4 người dân tham gia đánh chết một nghi can trong vụ trộm chó tại địa phương.Theo phản ánh của người dân, vào trưa 12/10, Ban cùng Lê Văn Hòa (cùng ở xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đi trộm chó ở địa bàn huyện Phú Xuyên. Tuy nhiên, sau khi câu trộm được 4 con chó, Hòa và Ban bị người dân phát hiện, đuổi đánh...Bạo lực quá...