Quan Chức Thú Nhận: Cán Bộ Phá Rừng Gây Lũ Chết Nhiều

HANOI -- Chính cán bộ quan chức đã gây ra nạn lũ lụt chết người thê thảm như hiện nay. Đó là lời thú nhận của nhiều người trách nhiệm.Bản tin VietnamNet ghi lời oôg Trần Quang Hoài -- Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai: Chúng ta đang phải trả giá vì ‘cạo trọc’ rừng...Ông Hoài nói rằng phá rừng là một trong những nguyên nhân chính gây ra lũ quét, sạt lở. Chúng ta đang phải trả giá và sẽ còn tiếp tục do nhiều đồi, nhiều rừng đã bị “cạo trọc”..Trong khi đó, báo Tổ Quốc kêu gọi trừng trị các quan chức trac1h nhiệm qua bản tin “Đã hơn 100 người dân chết, mất tích: Khẩn thiết phải quy được trách nhiệm người "lệnh" chặt phá rừng bừa bãi”...Báo TQ ghi rằng mưa bão vừa qua là lời cảnh tỉnh cho con người khi đối xử với thiên nhiên, nhưng chúng ta cũng cần công bằng với hơn 100 người dân vô tội chết, mất tích sau các trận mưa, lũ, sạt lở vừa qua... nếu các cấp các ngành, đặc biệt các cơ quan pháp luật truy tìm và quy được trách nhiệm đối với những người đã dám cho chặt phá rừng bừa bãi thì thực sự mới an lòng.Bản tin ICT News ghi lời ông Sếp FPT: “Thủ phạm lũ lụt chính là chúng ta”...Bản tin ICT viết:“Ông Đỗ Cao Bảo, Phó Tổng giám đốc FPT đã viết, trên Facebook tràn ngập những lời chia sẻ đau thương với bà con vùng lũ, đặc biệt nhiều bạn đi tìm nguyên nhân gây ra lũ lụt. Thủy điện, nạn phá rừng phòng hộ là hai nguyên nhân được chỉ ra nhiều nhất, ngoài nguyên nhân chính là ông Trời......suy cho cùng, thủ phạm phá rừng, thủ phạm gây lũ lụt, ngoài trách nhiệm của chính quyền, của lực lượng kiểm lâm thì cả giới truyền thông, báo chí, cả ngành giáo dục lẫn chính chúng ta cũng là thủ phạm.”Trong khi đó, báo Thanh Niên kể chuyện “...'Bùa phép' để phá rừng...”Bản tin TN nói rằng bất chấp lệnh cấm của Chính phủ, tình trạng chuyển mục đích sử dụng để tìm cách “phá rừng” vẫn đang xảy ra ở nhiều địa phương. Bản tin nói cụ thể là ở tỉnh Vĩnh Phúc...Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ ghi lời một quan cấp tỉnh: “Những vụ phá rừng không xử lý được vì có cán bộ trong đó. Cán bộ có nhận đất, có nhận rừng, có buôn bán đất đai, có chỉ đạo bật đèn xanh cho phá rừng...”Ông Nguyễn Đức Luyện, phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, nêu ý kiến như vậy tại cuộc họp Ban chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (2011-2020) do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).