Uber Bị Buộc Phải Tăng Giá Tối Thiểu 80% Ở Hồng Kông

Khoảng cuối tháng 08/2017, trước sức ép từ nhiều hãng taxi truyền thống cũng như chính quyền địa phương, Uber Hong Kong đã buộc phải tăng mức giá tối thiểu lên tới 80% so với giá ban đầu.Theo đó, Uber Hong Kong hiện đã tăng giá dịch vụ lên 80%. Người dùng ở Hong Kong bắt xe Uber hiện có thể sẽ phải trả số tiền nhiều hơn gần gấp đôi trước đây. Uber đã buộc phải tăng vọt mức giá tối thiểu lên tới 80%, một quyết định được đưa ra sau khi hãng đánh giá lại thị trường.Uber công bố hãng sẽ tăng giá cho các dịch vụ UberX, UberBlack và UberAssist services. Công ty cũng đã cho biết sắp có thêm mức phí đặt xe là 5 HKD (khoảng 0.64 USD). Chẳng hạn như đối với UberX, phí tối thiểu khách hàng phải trả để đi từ bán đảo Cửu Long tới Tân Giới sẽ tăng từ 25 HKD (khoảng 3.20 USD) lên tới 40 HKD (khoảng 5.11 USD), cộng thêm với phí đặt xe, giá tiền tổng cộng sẽ là 45 HKD (khoảng 5.75 USD).Đây là một mức tăng đáng kể, lên tới gần 80% giá ban đầu. Động thái mới cũng kích nhẹ giá những chuyến đi ngắn của Uber lên cao hơn so với taxi truyền thống. Cụ thể, trước đây tài xế taxi Hong Kong tính mức phí tối thiểu là 24 HKD, so với mức trước đó của Uber là 25 HKD. Nhưng mức phí tối thiểu của Uber giờ đã tăng lên 40 HKD, cũng có nghĩa là các hãng taxi truyền thống đang dần chiếm lại được lợi thế về giá cả hơn so với Uber.Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Uber cho biết mức thay đổi sẽ ảnh hưởng phần lớn tới những chuyến xe ngắn, những chuyến xe đường dài có giá cao hơn 40 HKD sẽ không bị ảnh hưởng: “Mức tăng giá tối thiểu sẽ chỉ ảnh hưởng tới giá thành những chuyến xe ngắn, hoặc đối với những chuyến xe có giá thấp hơn mức tối thiểu. Với những hành khách đi xa và chuyến xe được tính giá cao hơn mức tối thiểu sẽ không áp dụng bất kỳ mức tăng nào về giá”.Mức giá được xem xét lại của Uber còn là kết quả của cuộc tranh chấp giữa Uber và hiệp hội taxi truyền thống tại Hong Kong, và sức ép từ phía chính phủ Hong Kong, vốn vẫn chưa hài lòng với tình trạng pháp lý của Uber. Chỉ tính riêng trong năm 2017, cảnh sát Hong Kong đã bắt được ít nhất 21 lái xe Uber bị tình nghi bắt khách khi chưa có lệnh gọi xe và bảo hiểm bên thứ ba.Thành phố có một lực lượng taxi truyền thống lên tới 18,000 xe cùng với đó là nhiều hãng taxi mạnh, tất cả đều tập trung gây sức ép với chính quyền địa phương hòng lật đổ Uber, và có lẽ mức tăng giá Uber tại Hong Kong sẽ phần nào làm dịu đi cơn giận dữ của những tài xế truyền thống.Uber cho biết điều chỉnh về giá của hãng dựa trên sự đánh giá thị trường, và bổ sung thêm mức phí đặt xe sẽ giúp đỡ phần nào cho chi phí quản lý. Công ty chia sẻ: “Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đầu tư vào Hong Kong, và tăng giá là điều cần thiết để bảo đảm một trải nghiệm liền mạch cho cả khách hàng lẫn tài xế”.Theo: Nguoivietphone.com