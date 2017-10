Hối Lộ, Sách Hay, Bác Sĩ, Giáo Viên, Cháy Nhà...

Xuân NiệmVậy là bắt quả tang một quan chức cầm tiền hối lộ... Lại ra quán cà phê cầm tiền, thế mới bị bắt quả tang. Không cẩn trọng tí nào...Báo Thanh Niên kể rằng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đã bắt quả tang ông Hồ Minh Khiêm, Trưởng phòng Thanh tra Cục Thuế Bình Định, đang nhận tiền của một doanh nghiệpTheo nguồn tin riêng của Thanh Niên, chiều 1.10, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đã bắt quả tang ông Hồ Minh Khiêm, Trưởng phòng Thanh tra Cục Thuế Bình Định, đang nhận tiền của một doanh nghiệp tại quán cà phê trên địa bàn TP.Quy Nhơn.Báo Pháp Luật ghi nhận: Quyển Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân – Phê bình và Khảo cứu gây tranh cãi thời gian qua vừa được trao giải Phát hiện mới ở Giải thưởng Sách hay 2017.Trưa 1-10, Giải thưởng Sách hay lần thứ VII - năm 2017 đã khép lại với 15 tựa sách được trao ở bảy lĩnh vực sách: Nghiên cứu, Giáo dục, Kinh tế, Quản trị, Thiếu nhi, Văn học và Phát hiện mới....ba tác phẩm sách viết được trao giải Phát hiện mới gồm: Đà Lạt một thời hương xa: Du Khảo Văn Hóa Đà Lạt 1954 – 1975 (Nguyễn Vĩnh Nguyên), Mộ phần tuổi trẻ (Huỳnh Trọng Khang) và Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân - Phê bình và Khảo cứu (Hoàng Tuấn Công).Báo An Ninh Thủ Đô báo động: “Làn sóng” bác sĩ ở bệnh viện công xin nghỉ việc để chuyển ra làm tại bệnh viện tư đang có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương.Mới đây, một bác sĩ trẻ ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thuộc diện được áp dụng chính sách thu hút nhân tài của tỉnh này đã chấp nhận nộp 655 triệu đồng tiền bồi thường để được giải quyết cho… nghỉ việc. Qua trường hợp này, có thể thấy tình trạng bác sĩ giỏi sẵn sàng bỏ bệnh viện công chuyển sang bệnh viện tư vẫn gợi lên nhiều suy nghĩ.Báo Dân Trí kể: Ba “nghịch lý” trong đào tạo, sử dụng giáo viên phổ thông Việt Nam...PGS.TS Trần Trung Ninh (Khoa Hóa học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) giải thích rằng hiện nay có khá nhiều nghịch lý trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên ở Việt Nam.Nghịch lý 1: Vai trò lớn, nhưng vị thế thấp.Nghịch lý 2: Đào tạo đơn môn, nhưng dạy học tích hợp.Nghịch lý 3: Tích lũy văn bằng, chứng chỉ, nhưng không đạt được giáo dục thực chất.Báo Kiến Thức ghi nhận: Hôm nay, ngày 2/10, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga và đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Phiên tòa xét xử Châu Thị Thu Nga (SN 1965) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group) còn có 9 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt tù từ 12 năm tới chung thân.Bản tin VTC kể về Long An: Tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Long Hậu (huyện Cần Giuộc, Long An) đang diễn ra phức tạp, trong đó có cả các cán bộ xã và cán bộ ấp....Có gần trăm căn nhà, ki ốt, quán xá xây dựng trên đất nông nghiệp hai bên đường san sát nhau chẳng khác gì khu dân cư. Điều đáng nói là những trường hợp trên dù xây dựng trái phép đều rất kiên cố, thậm chí có cả biệt thự.Báo Người Lao Động ghi nhận: Sài Gòn có khoảng 240 chợ, việc mua bán không còn sung túc như xưa, khách ngày càng thưa thớt nhưng giải pháp nhằm cải thiện tình hình xem ra quá khó.Hiện nay, hầu như tiểu thương chợ nào cũng than "ế ẩm quá". Tuy buôn bán ngày càng ít khách nhưng tiểu thương vẫn phải bám chợ vì đây là cái nghiệp của họ, cha truyền con nối nên khó bỏ.Bên cạnh những hộ gắn bó với chợ qua nhiều thế hệ, không ít tiểu thương trẻ không đủ sức cầm cự, phải "bỏ của chạy lấy người", đành sang sạp cho người khác với mức giá lỗ nặng. Nhiều tiểu thương cho biết trước đây, phải mất cả chục lượng vàng mới "tậu" được chỗ bán trong chợ còn nay, kiếm mối sang lại là chuyện không dễ.VOV ghi nhận: Làng biển Cảnh Dương trước nguy cơ bị xóa sổ...Sau bão số 10 vừa qua, tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, biển xâm thực sâu vào đất liền uy hiếp hơn 2.000 hộ dân.Quá lo lắng, bà con mang gạch đá chắn ngang bờ biển chống xâm thực. Nhưng sức người có hạn, biển vẫn ăn sâu vào trong khi nỗi lo của người dân ngày một lớn.Biển xâm thực mạnh khiến một số nhà dân, hàng quán phải đóng cửa. Từng đợt sóng cao táp vào bờ chực nuốt chửng con đường ven biển xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.Bản tin Infonet kể về Quảng Ninh: Rơi từ tầng 5 xuống sân trường, một học sinh tử vong...Khoảng 18h30 ngày 30/9, tại trường THPT Hòn Gai, TP Hạ Long, em Nguyễn Hải N. học lớp 10A2 đã bị rơi từ tầng 5 xuống sân trường.Theo lời kể của một nhân chứng, vào thời điểm trên, các thầy cô giáo cùng học sinh giật mình khi nghe tiếng động lớn phát ra từ khu nhà 5 tầng, trong khuân viên nhà trường.Báo Hà Nội Mới kể: Tổng cục Thống kê cho biết, 9 tháng đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 25,5 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, nền kinh tế đang phát triển tích cực và các nhà đầu tư nước ngoài vẫn lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư.Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 20-9-2017, đã có 1.844 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 14,6 tỷ USD. Bên cạnh đó, có 878 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 6,8 tỷ USD, nâng tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 9 tháng đầu năm 2017 lên 21,3 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2016.