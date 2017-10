Huế: Khuyên Bộ Trưởng Y Tế Về Vườn, 1 Bác Sĩ Bị Kỷ Luật

HUẾ -- May mắn là chưa nói xấu ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng...Báo Tuổi Trẻ cho biết chuyện này xảy ra ở Huế: Nói xấu bộ trưởng Bộ Y tế trên Facebook, một bác sĩ bị phạt 5 triệu.Do lên mạng xã hội Facebook nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, một bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đã bị xử phạt kỷ luật 5 triệu đồng.Bản tin ghi rằng vào chiều 19-10, ông Nguyễn Huy Hiển, phó giám đốc Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã xử phạt hành chính bác sĩ Hoàng Công Truyện, hiện đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền.Theo đó, tối 14-7, trên Facebook trang cá nhân có tên Hoàng Công Truyện đã đăng nội dung "khuyên" bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng Bộ Y tế, nên nghỉ việc do yếu kém về công tác tham mưu, vấn đề an ninh ở bệnh viện... Kèm với đó là ảnh chụp cận cảnh mặt bà Tiến.Sau đó, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu xác minh và xử lý chủ sở hữu trang Facebook nói trên.Công văn này do ông Nguyễn Xuân Trường - chánh văn phòng Bộ Y tế - thừa lệnh bộ trưởng ký, đồng thời khẳng định nội dung trên Facebook này là bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người đứng đầu ngành y.Sau khi nhận được công văn của bộ, Sở Y tế tỉnh này đã làm rõ chủ sở hữu tài khoản Facebook trên là của bác sĩ Hoàng Công Truyện.Do vậy, Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử phạt hành chính bác sĩ Truyện 5 triệu đồng.Đồng thời Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu ông Truyện viết giải trình và kiểm điểm vụ việc. Trung tâm Y tế huyện Phong Điền cũng đã có hình thức kỷ luật khiển trách đối với bác sĩ Truyện vào ngày 15-8.May mắn, chưa quy chụp tội tuyên truyền lật đổ nhà nước?