Kỷ Luật Thành Ủy Đà Nẵng Vì Nhận Xe, Nhà Hối Lộ, Bằng Ma

HANOI -- Một cuộc thanh trừng cấp trung ương đang diên ra... Con nhạn đầu tiên rớt sẽ là Thành Ủy Đà Nẵng.Lý do đưa ra: xài bằng cấp dỏm, nhận xe hơi của doanh nghiệp biếu tặng, bổ nhiệm cấp dưới không đúng...Nghĩa là: tội mà tất cả các quan chức CSVN từ cấp quận huyện trở lên đều vướng: học dỏm, mua bằng, nhận hối lộ, bổ nhiệm đàn em làm vây cánh...Tuy nhiên, Đà Nẵng là thành phố nhiều năng động, thu hút du khách và tiền nhiều vô số...Bản tin VTC News nêu câu hỏi: Ông chủ doanh nghiệp từng tặng xe cho ông Nguyễn Xuân Anh là ai?Bản tin trả lời ngay: Doanh nghiệp tặng xe cho Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ - một đại gia thâu tóm nhiều bất động sản giá trị tại thành phố Đà Nẵng.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận: Hai cán bộ cao cấp nhất của thành phố Đà Nẵng bị kỷ luật. Đó là hai ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư thành ủy và Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam hôm 18 tháng 9 ra thông cáo bao chí cho biết hai vị cán bộ cao cấp của thành phố Đà Nẵng nằm trong danh sách hơn 10 cán bộ cao cấp của một số địa phương và tập đoàn kinh tế nhà nước bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam kỷ luật, sau kỳ họp của Ủy ban này vào trung tuần tháng 9 vừa qua.Ông Nguyễn Xuân Anh được cho là đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ về công tác cán bộ, tức chuyên quyền, bổ nhiệm cán bộ cấp dưới không đúng. Ngoài ra ông này còn bị cho là sử dụng bằng cấp không đúng chổ, nhận quà biếu của một doanh nghiệp tư nhân là một chiếc xe hơi, sử dụng nhà ở của doanh nghiệp, thực hiện nhiều vụ chỉ định thầu không đúng.Báo Dân Trí ghi nhận ông Thành Ủy Nguyễn Xuân Anh được cúng 2 căn nhà:“Cụ thể, ông Xuân Anh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực; thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.”Báo Tuổi Trẻ cho biết văn bằng của Nguyễn Xuân Anh từ một lò hấp dỏm ở California:“Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, từ tháng 2-1995 đến tháng 9-1998, ông Nguyễn Xuân Anh học cử nhân quản trị kinh doanh tại trường Humber College, Canada.Từ tháng 3-2001 đến tháng 9-2002, ông Xuân Anh học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường California Southern University (Mỹ). Cũng từ trường California Southern University, từ tháng 3-2005 đến tháng 12-2006, ông Nguyễn Xuân Anh lấy bằng tiến sĩ hệ chính quy, chuyên ngành quản trị kinh doanh.Trường Southern California University for Professional Studies (SCUPS) sau tháng 10-2007 đổi tên thành California Southern University là trường chưa được Bộ Giáo dục đào tạo Việt Nam công nhận bằng.Như vậy, bằng cấp của ông Nguyễn Xuân Anh là không đúng quy định.”