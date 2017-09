Họp Về Syria Lần 6: Tìm Kiếm Việc Giảm Giao Tranh

ASTANA - Các thế lực vận động giải pháp chấm dứt xung đột tại Syria họp vòng đàm phán kế tiếp tại thủ đô Kazakhstan trong ngày Thứ Tư với hy vọng tìm kiếm tiến bộ trong việc mở rộng mục tiêu giảm đụng độ trên chiến trường do Nga dẫn đầu.Bộ ngoại giao Kazakhstan loan báo: các đại diện của phe bênh vực chế độ Assad là Nga, Iran, và phe hậu thuẫn quân nổi dậy là Thổ Nhĩ Kỳ họp cấp chuyên viên để hoạch định nghị trình khung của 2 ngày họp 2 phe đối đầu.Hoà hội Astana kỳ này là vòng đàm phán thứ 6 do Moscow vận động từ đầu năm, khi tìm kiếm khả năng bình định Syria sau khi can thiệp quân sự giúp Damascus làm thay đổi tình thế.Kỳ này, các bên đuợc trông đợi thảo luận chi tiết các đề nghị giảm leo thang tại tỉnh Idlib – trong thời gian qua, Nga đã can thiệp để lập 3 vùng an toàn, giúp giảm bạo động.Vấn đề chính gây bất đồng tại hoà hội Astana là lực luợng nào giám sát giảm xung đột tại Idlib, tại miền bắc Syria, sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, trong lúc Ankara và Tehran cùng muốn vận dụng ảnh hưởng của mình.Nga đã đưa quân cảnh tới làm nhiệm vụ giám sát tại 3 vùng giảm xung đột đã thiết lập, tại miền nam, tại Eastern Ghouta sát thủ đô Damascus và tại tỉnh Homs thuộc miền trung.Tại thủ đô Hoa Kỳ, Bộ ngoại giao đưa tin phụ tá ngoại trưởng David Satterfield đi Astana tham gia hoà hội Syria ở địa vị quan sát viên.