- Tỷ phú Elon Musk chửi mắng bọn nhập cư bất hợp pháp đang lao động tại Mỹ, nhưng thực tế 2 anh em Musk đã làm việc (và lái xe) bất hợp pháp tại Hoa Kỳ trước khi có giấy tờ - Hơn 100 máy bay chiến đấu Israel không kích Iran.

- HỎI 1: Uống cà phê chừng mực hàng ngày sẽ giảm nguy cơ mất trí nhớ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nhờ có thuốc giảm cân, nên phẫu thuật giảm cân đã giảm 25%? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-26/10/2024) ⦿ ---- Cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Qassam, đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công vào lực lượng Israel ở Jabalia, nằm ở phía bắc Dải Gaza. Nhóm này báo cáo rằng các chiến binh của họ đã kích nổ thuốc nổ trong một ngôi nhà do binh lính Israel chiếm đóng, khiến một số binh lính thương vong và bị thương. Ngoài ra, Lữ đoàn Qassam tuyên bố họ đã nhắm mục tiêu vào hai xe tăng của Israel trong cùng khu vực vào thứ Sáu.

.

⦿ ---- Theo tin tức Walla, hơn 100 máy bay chiến đấu của Israel đã tham gia vào các cuộc không kích của Israel vào Iran vào đêm giữa thứ sáu và sáng thứ bảy, bao gồm cả máy bay tàng hình F-35. Các máy bay được cho là đã vượt qua khoảng cách khoảng 2.000 km để thực hiện các cuộc tấn công vào các địa điểm ở Iran.

.

Tuy nhiên, Iran nói Israel chỉ phóng đại. Bản báo cáo cho biết 100 máy bay tham gia cuộc tấn công của Israel vào Iran vào sáng sớm thứ Bảy là "hoàn toàn sai sự thật", theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin, trích dẫn các nguồn tin có hiểu biết về vấn đề này. Hai binh sĩ Iran đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào Iran vào sáng sớm thứ Bảy, quân đội Iran đưa tin.

.

Ngoài ra, nguồn tin này cho biết số lượng mục tiêu "ít hơn nhiều" so với 20 như đài truyền hình công cộng của Israel đã đưa tin. Người ta cũng cho biết các máy bay chiến đấu của Israel vẫn ở bên ngoài không phận Iran trong suốt các cuộc tấn công. Iran cho biết các cuộc tấn công gây ra "thiệt hại hạn chế" trong khi nói thêm rằng các chi tiết bổ sung sẽ được công bố sau khi chính quyền kết thúc cuộc điều tra.

.

⦿ ---- Theo Sky News Arabia, Nga đã cảnh báo Iran nhiều giờ trước khi Israel không kích các vị trí quân sự của Iran. Trích dẫn một nguồn tin giấu tên, báo cáo tiết lộ rằng Moscow đã cảnh báo Tehran về các cuộc tấn công, thông báo trước cho lực lượng Iran. Thông tin được cho là đã đến Iran vào sáng sớm hôm Thứ Bảy, cho phép có thời gian chuẩn bị cho thông báo về các cuộc không kích của Israel.

.

Israel đã liên lạc với Iran thông qua bên thứ ba trước cuộc tấn công vào sáng sớm thứ Bảy, cảnh báo Tehran không được đáp trả. "Người Israel đã nói rõ với người Iran trước về những gì họ sẽ tấn công nói chung và những gì họ sẽ không tấn công", nguồn tin được trích dẫn cho biết. Thông điệp của Israel nhằm hạn chế khả năng leo thang rộng hơn ở Trung Đông. Một nguồn tin giấu tên khác cho biết Israel đe dọa sẽ có phản ứng nghiêm trọng hơn trong trường hợp Iran trả đũa.

.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các cuộc không kích của họ nhằm vào Iran đã kết thúc và cảnh báo Iran không được "phạm sai lầm" và leo thang thêm nữa. Tương tự, một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã kêu gọi Tehran tránh trả đũa, tuyên bố rằng Washington mong đợi cuộc không kích giữa Israel và Iran sẽ chấm dứt.

.

⦿ ---- Căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ở phía tây và tây nam Tehran không phải là mục tiêu trong các cuộc không kích gần đây của Israel vào Iran, theo hãng thông tấn Tasnim đưa tin. Hơn nữa, Tasnim tuyên bố tình hình tại các sân bay Imam Khomeini và Mehrabad ở Tehran vẫn "bình thường". Hãng tin này cũng cho biết tình hình chung ở thủ đô vẫn bình lặng.

.

Iran đã thông báo với Israel thông qua một bên thứ ba rằng họ sẽ không trả đũa các cuộc tấn công gần đây, theo Sky News Arabia đưa tin, trích dẫn các nguồn tin giấu tên. Trước đó, một phát ngôn viên của quân đội Israel đã nhấn mạnh rằng Israel sẽ "có nghĩa vụ phải đáp trả" nếu Tehran quyết định leo thang căng thẳng sau các cuộc không kích gần đây. Tin tức này được đưa ra sau khi một số quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, bày tỏ hy vọng rằng hai bên đã giải quyết xong vấn đề và sẽ không leo thang thêm nữa.

.

⦿ ---- Iraq đã mở lại không phận và nối lại các chuyến bay tại tất cả các sân bay, Hãng thông tấn Iraq (INA) đưa tin, trích dẫn thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải. Việc tạm dừng hoạt động hàng không diễn ra sau khi căng thẳng trong khu vực gia tăng sau các cuộc không kích của Israel vào Iran. Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran đã dỡ bỏ các hạn chế bay được áp dụng sau khi Israel bắt đầu cuộc tấn công trả đũa vào sáng sớm thứ Bảy, thông báo rằng tất cả các chuyến bay sẽ được nối lại bắt đầu từ 9 giờ sáng giờ địa phương.

.

⦿ ---- Phái đoàn thường trực của Bắc Hàn tại Liên hợp quốc đã bác bỏ cáo buộc rằng Bắc Hàn triển khai hàng nghìn quân tới Nga là "những động thái bẩn thỉu" của Hoa Kỳ và các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Hoa Kỳ và các đồng minh muốn "che giấu tội ác" của mình bằng cách gửi vũ khí sát thương tới Ukraine, theo lời thư ký thứ nhất của phái đoàn Bắc Hàn tại Liên hợp quốc Il Ha-kim tuyên bố. Ông nói thêm rằng Ukraine có tội "vi phạm có hệ thống" luật pháp quốc tế trên lãnh thổ Nga.

.

Cho đến nay, Moscow và Bình Nhưỡng vẫn chưa xác nhận rằng có quân đội Bắc Hàn trên lãnh thổ Nga. Đồng thời, Nam Hàn cho biết Nga có ý định triển khai 12.000 quân lính Bắc Hàn tới tiền tuyến ở Ukraine vào cuối tháng 10.

.

⦿ ---- Quyết định của tỷ phú Jeff Bezos hủy bỏ truyền thống 36 năm của Washington Post về việc ủng hộ một ứng cử viên tổng thống là bài học cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn thế giới khi thấy ông "song hành" với cựu tổng thống, theo một chuyên gia viết vào thứ sáu. Bài xã luận gọi đó là "báo hiệu sự thần phục" của ông đối với Donald Trump,

.

Trong khi các nhà phê bình ngay lập tức chỉ trích việc Washington Post, tờ báo thuộc sở hữu của Bezos và đưa tin rằng ông đã đưa ra quyết định, Jonathan Last của The Bulwark đã viết rằng diễn biến này là câu chuyện về kinh doanh nhiều hơn là về báo chí. "Đây là tình huống tương tự như những gì chúng ta đã thấy ở Nga vào đầu những năm 2000: Chúng ta đang chứng kiến ​​sự đầu hàng của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ trước Donald Trump", Last viết.

.

Ông lưu ý rằng sau chiến thắng năm 2016 của Trump, Bezos thấy mình là người phải chịu những lời đe dọa của Trump do tờ báo này đưa tin hung hăng về chính quyền của cựu tổng thống. “Và đó chính là nội dung của câu chuyện này: Câu chuyện về một doanh nhân người Mỹ có tầm ảnh hưởng nhất trong thế hệ của ông đã ra hiệu đầu hàng Trump — và thông điệp mà ông gửi đến mọi tập đoàn và nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác trong nước. Trên thế giới,” theo bài xã luận.

.

Last lập luận rằng tình hình này gợi nhớ đến sự trỗi dậy của Vladimir Putin ở Nga sau khi bỏ tù người đàn ông giàu nhất nước này – Mikhail Khodorkovsky – người “có loại của cải và quyền lực khiến ông trở nên bất khả xâm phạm” và đưa ra ý tưởng một ngày nào đó sẽ ra tranh cử. “Và thế là các nhà tài phiệt đã xếp hàng và không còn là mối lo ngại của Putin nữa. Thay vì các trung tâm quyền lực thay thế, họ đã trở thành chư hầu. Đó chính xác là điều mà Jeff Bezos vừa dạy cho Jamie Dimon và mọi doanh nhân Mỹ quan trọng khác,” bài xã luận cho biết.

.

Bài báo nói thêm: “Chỉ riêng việc ông ta có cơ hội ngang bằng để trở thành tổng thống đã đủ đe dọa” để Bezos “bảo đảm sự tuân thủ” của mình đối với Trump. Kết luận cuối cùng bằng cách cảnh báo độc giả rằng các rào chắn đã sụp đổ “trước khi có một tiểu bang nào được công bố đã kiểm phiếu xong và có ai đã thắng cử”.

.

⦿ ---- Elon Musk — người chỉ trích 'những người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ' — thực tế đã làm việc bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. CEO của Tesla và SpaceX Elon Musk — người đàn ông giàu nhất thế giới — đã lên tiếng chỉ trích gay gắt những người nhập cư không có giấy tờ kể từ khi trở thành một trong những nhà tài trợ lớn nhất và là người đại diện cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Nhưng một báo cáo mới tiết lộ rằng Musk đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại Hoa Kỳ mà không có tư cách pháp lý.

.

Tờ Washington Post hiện đang đưa tin rằng Musk đã cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ bằng thị thực du học mặc dù đã bỏ học. Trong khi Musk, người Nam Phi, di cư để theo học tại Đại học Stanford, ông đã gọi điện cho chủ nhiệm khoa của mình ngay sau khi học kỳ mùa thu năm 1995 bắt đầu để thông báo rằng ông sẽ không tham gia các lớp học.

.

Vào thời điểm đó, theo tờ WP, Musk có nghĩa vụ pháp lý phải rời khỏi Hoa Kỳ. Nhưng thay vào đó, ông đã cư trú bất hợp pháp quá hạn thị thực trong khi xây dựng công ty đầu tiên của mình, Zip2 (ban đầu được gọi là Mạng thông tin liên kết toàn cầu). Cuối cùng, công ty đầu tư mạo hiểm Mohr Davidow Ventures đã đầu tư 3 triệu đô la vào Zip2 vào năm 1996. Khi biết rằng cả Musk và anh trai của ông, Kimbal, đều không có tư cách pháp lý để ở Hoa Kỳ, thỏa thuận tài trợ bao gồm một điều khoản quy định Mohr có thể thu hồi khoản đầu tư của mình nếu cả hai không xin được thị thực lao động hợp pháp trong vòng 45 ngày.

.

"Tình trạng nhập cư của họ không phải là điều kiện để họ được tuyển dụng hợp pháp để điều hành một công ty tại Hoa Kỳ", thành viên hội đồng quản trị của Zip2, Derek Proudian, nói với tờ báo. "Chúng tôi không muốn người sáng lập của mình bị trục xuất".

.

Vì hồ sơ nhập cư của Hoa Kỳ không được công khai nên rất khó để xác định thời điểm tình trạng nhập cư của Musk thay đổi. Tuy nhiên, tờ WP đã trích dẫn hai người viết tiểu sử khác nhau, những người đã viết rằng Mohr cuối cùng đã sắp xếp một luật sư để sắp xếp thị thực cho cả Elon và Kimbal Musk vào năm 1996. Điều này có nghĩa là cả ông và anh trai của ông về mặt kỹ thuật đều là những người nhập cư bất hợp pháp trong phần lớn thời gian của một năm. Điều này đặc biệt đáng chú ý, vì Elon Musk đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội X (trước đây là Twitter) của mình để thường xuyên phát động các cuộc tấn công và phát tán thông tin sai lệch về những người nhập cư không có giấy tờ.

.

Báo Washington Post đưa tin rằng các đồng nghiệp của Musk đã xác nhận rằng Musk đã lái xe trong thời gian ông ở Hoa Kỳ bất hợp pháp, nghĩa là ông sẽ cần cả giấy phép lái xe và bảo hiểm ô tô để làm như vậy. Báo cáo cũng xác nhận những gì Kimbal Musk đã nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, khi nói rằng ông và anh trai "là những người nhập cư bất hợp pháp" khi công ty của họ nhận được khoản đầu tư 3 triệu đô la từ Mohr. Elon đã không sử dụng chính xác cách diễn đạt đó, mà thay vào đó nói rằng tình trạng của họ "là một vùng xám".

.

Mặc dù đã hứa vào tháng 3 là sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào, Elon Musk không chỉ xuất hiện trên sân khấu cùng Trump mà còn là nhà tài trợ chiến dịch lớn thứ hai của ông. Forbes đưa tin đầu tuần này rằng Musk đã quyên góp khoảng 118 triệu đô la cho một siêu PAC ủng hộ Trump. Sự rộng rãi của Musk chỉ đứng sau Timothy Mellon, người đã quyên góp 150 triệu đô la cho nỗ lực tranh cử Bạch Ốc năm 2024 của cựu tổng thống.

.

⦿ ---- MAGA bạo lực: Tấn công nhân viên bầu cử. Một nghi phạm đã bị bắt giữ trong vụ tấn công một nhân viên bầu cử tại một địa điểm bỏ phiếu ở San Antonio vào tối thứ Năm, ngay khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào buổi tối, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bexar. Jesse Lutzenberger, một cư dân San Antonio, đã được xác định thông qua video giám sát do Đơn vị Hợp nhất của Sở Cảnh sát San Antonio cung cấp, theo báo cáo sự cố được chia sẻ với CNN.

.

Lutzenberger đang xếp hàng để vào khu vực bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu không được tiết lộ, đội mũ bóng chày màu đỏ có dòng chữ "MAGA" hoặc "TRUMP", báo cáo cho biết. Anh ta được các nhân viên yêu cầu tháo mũ bóng chày khi đang ở địa điểm bỏ phiếu và anh ta đã tuân thủ, báo cáo cho biết.

.

Một lát sau, Lutzenberger được nhìn thấy đang bước ra khỏi khu vực bỏ phiếu và đội lại mũ bóng chày khi anh ta đến gần cửa trước, báo cáo cho biết. Nhân viên bầu cử yêu cầu anh ta tháo mũ, và khi Lutzenberger chuẩn bị ra ngoài, anh ta đã đấm vào ngực và mặt nhân viên đó "nhiều lần bằng nắm đấm khiến anh ta đau đớn và khó chịu", báo cáo cho biết.

.

Lutzenberger đi cùng vợ, người đã bảo anh ta dừng lại khi các nhân chứng nói với cảnh sát rằng họ thấy Lutzenberger đánh nhân viên bầu cử nhiều lần vào vùng mặt, báo cáo cho biết. Lutzenberger đã bị thẩm phán xử lý vào sáng thứ Sáu với truy tốbuộc gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em, người già hoặc người khuyết tật, theo hồ sơ của Quận Bexar. Anh ta được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 30.000 đô la.

.

⦿ ---- Chiến dịch tranh cử của Trump hôm Thứ Sáu đã công bố danh sách dài những người phát biểu cho cuộc mít tinh của cựu Tổng thống Donald Trump tại Madison Square Garden (New York) vào Chủ Nhật. Ngoài ứng cử viên phó tổng thống của Trump là JD Vance, người mà CNN đã đưa tin là sẽ phát biểu, Elon Musk, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Dân biểu New York Elise Stefanik, cựu ứng cử viên tổng thống Robert F. Kennedy Jr., cựu luật sư của Trump và Thị trưởng New York Rudy Giuliani, Eric Trump và Donald Trump Jr. cũng sẽ phát biểu.

.

Cựu Dân biểu đảng Dân chủ Tulsi Gabbard — người gần đây đã tuyên bố sẽ gia nhập Đảng Cộng hòa — nhân vật cực hữu Tucker Carlson và giám đốc UFC Dana White cũng sẽ có mặt trong danh sách diễn giả.

.

⦿ ----Cựu Tổng thống Donald Trump cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ "đi tiệc tùng" và phớt lờ tình hình bất ổn quốc tế khi ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ tổ chức một cuộc mít tinh có sự tham gia của siêu sao âm nhạc Beyoncé.

.

"Tối nay bà ấy đi tiệc tùng. Vậy là Israel đang tấn công, chúng ta đang có chiến tranh, và bà ấy đi tiệc tùng. Ít nhất thì chúng ta đang nỗ lực để nước Mỹ vĩ đại trở lại, đó là những gì chúng ta đang làm", ông nói với đám đông tại cuộc mít tinh của mình ở Traverse City, Michigan, nơi ông bắt đầu phát biểu muộn 3 giờ sau khi bị trì hoãn ghi hình podcast. Sau đó trong bài phát biểu của mình, Trump nói, "Không ai chịu trách nhiệm. Joe Biden đang ngủ. Kamala đang ở một bữa tiệc khiêu vũ với Beyoncé".

.

Harris đã tổ chức một cuộc mít tinh ở Texas vào thứ Sáu, tập trung vào việc nêu bật việc bà bảo vệ quyền sinh sản. Bà đã tham gia cùng ca sĩ Beyoncé, người bản xứ Houston, người đã phát biểu ủng hộ phó tổng thống nhưng không biểu diễn. Trước khi cả Harris và Trump phát biểu tại các sự kiện vận động tranh cử buổi tối, Israel đã tấn công Iran.

.

⦿ ---- Hôm nay, Thứ Bảy, cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ đến thăm Quận Cam để vận động ủng hộ ứng cử viên quốc hội Derek Tran. Sự xuất hiện theo lịch trình sẽ bao gồm một cuộc vận động tranh cử, ăn trưa và mít tinh tại Buena Park. Các Dân biểu Judy Chu, Mark Takano, Jill Tokuda và Marilyn Strickland cũng sẽ tham dự.

Thông báo được đưa ra khi cuộc đua để tranh ghế Dân Biểu cho địa hạt quốc hội số 45 của California vẫn diễn ra căng thẳng. Đơn vị này, đại diện cho một vùng rộng lớn của Quận Cam và một số quận của Los Angeles, bao gồm các thành phố như: Fountain Valley, Westminster, Garden Grove, Cypress, Buena Park, Cerritos, Artesia, La Palma, Placentia, Hawaiian Gardens, Los Alamitos, Rossmoor và một số khu vực của Brea, Lakewood, Fullerton và Yorba Linda.

.

⦿ ---- Báo Washington Post tiết lộ hôm thứ Sáu rằng họ sẽ không ủng hộ ai trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, phá vỡ truyền thống của tờ báo có từ những năm 1980s. Chủ nhiệm Will Lewis đã viết trong một bài bình luận của tờ Washington Post rằng quyết định không ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ là Phó Tổng thống Kamala Harris hoặc đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump đại diện cho sự trở lại "nguồn gốc của chúng tôi là không ủng hộ các ứng cử viên tổng thống".

.

Trong suốt phần lớn lịch sử 147 năm của mình, trang biên tập của tờ báo không đưa ra bất kỳ sự ủng hộ nào của tổng thống. Điều đó đã thay đổi vào năm 1988 và tờ WP đã đưa ra sự ủng hộ trong mọi cuộc bầu cử kể từ đó. Nhưng chuỗi đó sẽ kết thúc vào năm nay và chính sách mới sẽ vẫn có hiệu lực đối với "bất kỳ cuộc bầu cử tổng thống nào trong tương lai", Lewis viết, ngay cả khi Harris và Trump đang tiến vào chặng đường cuối cùng trong một cuộc cạnh tranh ngang tài ngang sức.

.

Tờ báo cũng đăng một bài viết của hai phóng viên vào thứ sáu nói rằng Ban biên tập đã soạn thảo một bản tuyên bố ủng hộ Kamala Harris thay vì Donald Trump trong cuộc bầu cử. "Quyết định không tuyên bố được đưa ra bởi chủ sở hữu của Washington Post — người sáng lập Amazon Jeff Bezos," báo WP đưa tin, trích dẫn hai nguồn tin được thông báo về sự kiện.

.

Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi người đứng đầu ban biên tập của The Los Angeles Times từ chức để phản đối sau khi chủ sở hữu của tờ báo L.A. Times là Patrick Soon-Shiong quyết định không chạy một bản tuyên bố ủng hộ bà Harris. Soon-Shiong, cũng như Bezos, là một tỷ phú.

.

⦿ ---- Tin tặc Trung Quốc đã nhắm mục tiêu vào điện thoại của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Donald Trump và ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa JD Vance thông qua việc xâm nhập vào hệ thống điện thoại của Verizon, theo tờ New York Times đưa tin vào thứ sáu, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

.

Thừa Thiên Huế sẵn sàng di dời hơn 16.300 hộ dân ứng phó bão số 6.

Đại biểu: "Từ vụ ông Thích Chân Quang: các tiến sĩ rởm đang ở đâu?"

Nghệ An: Tăng ca nhiều, hàng trăm công nhân may ngừng việc tập thể.

Theo các nguồn tin, các nhà điều tra hiện đang cố gắng xác định xem có dữ liệu nào bị tội phạm mạng truy cập hoặc đánh cắp hay không. Chỉ đến tuần này, nhóm vận động tranh cử của Trump mới biết về những diễn biến này. Trở lại vào tháng 8, Politico đưa tin rằng hệ thống liên lạc nội bộ của chiến dịch tranh cử của Trump đã bị xâm phạm.⦿ ---- Cuộc đua giành chức tổng thống Hoa Kỳ giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang ngang ngữa, với mỗi ứng cử viên nhận được 47% sự ủng hộ từ những cử tri tiềm năng, theo một cuộc thăm dò của CNN công bố vào thứ Sáu.Cuộc thăm dò do SSRS tiến hành từ ngày 20 đến 23 tháng 10, phản ánh một cuộc đua liên tục sát nút, với Trump không bao giờ tụt lại ngoài biên độ sai số trong suốt chiến dịch. Cả hai ứng cử viên đều đã chốt được cơ sở của mình, với chỉ 2% cử tri tiềm năng chưa quyết định.Mối quan ngại về kinh tế và sự bất mãn với tình hình của đất nước vẫn còn đáng kể, với 49% cử tri báo cáo rằng họ tệ hơn về mặt tài chính so với một năm trước. Bất chấp tỷ lệ ủng hộ tiêu cực cho cả hai ứng cử viên, Trump vẫn dẫn đầu trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng như nền kinh tế, trong khi Harris nắm giữ lợi thế về phá thai và quyền sinh sản.⦿ ---- Đức sẵn sàng chiến tranh thương mại chống Mỹ, nếu Trump lên và áp thuế quan vô lý. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner đã cam kết vào thứ sáu rằng Liên minh châu Âu sẽ có biện pháp trả đũa nếu Hoa Kỳ bắt đầu chiến tranh thương mại."Chúng tôi [sẽ] cần những nỗ lực ngoại giao để thuyết phục bất kỳ ai bước vào Bạch Ốc rằng việc có xung đột thương mại với [Liên minh châu Âu] không phải là lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ phải cân nhắc đến việc trả đũa", Lindner cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, đồng thời nói thêm rằng "tranh cãi thương mại không bao giờ có người chiến thắng, chỉ có kẻ thua cuộc".Bình luận của Lindner được đưa ra sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố rằng, nếu ông trở lại Bạch Ốc sau cuộc bầu cử tháng 11, ông sẽ xem xét áp dụng mức thuế chung từ 10% đến 20% đối với hầu hết các mặt hàng nhập cảng, bất kể chúng đến từ đâu.⦿ ---- Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Virginia Patricia Giles đã ra phán quyết vào thứ sáu rằng Virginia không thể xóa hơn 1.500 người trong danh sách cử tri mà Thống đốc tiểu bang Glenn Youngkin tuyên bố đã "tự nhận mình là người không phải công dân"."Đây là luật của Virginia được thông qua vào năm 2006, do Thống đốc Tim Kaine ký, yêu cầu một số thủ tục nhất định để xóa những người không phải công dân khỏi danh sách cử tri, với các biện pháp bảo vệ để khẳng định quyền công dân trước khi xóa bỏ - và biện pháp an toàn cuối cùng là đăng ký trong ngày để công dân Hoa Kỳ bỏ phiếu tạm thời", Youngkin cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ gửi đơn lên Tòa kháng án liên bang số 4 và Tòa án tối cao Hoa Kỳ nếu cần thiết.Hai tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn khiếu nại lên tiểu bang Virginia, tuyên bố rằng tiểu bang đã hủy bỏ việc đăng ký cử tri của mình quá gần với cuộc bầu cử, bằng cách đưa ra thông báo trong "thời gian im lặng" là 90 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, không đủ thì giờ cho người bị xóa tên khiếu nại.⦿ ---- Quản trị viên NASA Bill Nelson cho biết hôm thứ Sáu rằng cần phải có một cuộc điều tra về một báo cáo tuyên bố Elon Musk đã liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Nếu đúng là đã có nhiều cuộc trò chuyện giữa Elon Musk và tổng thống Nga thì điều đó sẽ đặc biệt đáng lo ngại đối với NASA và Bộ Quốc phòng", ông nói với Semafor.Theo báo cáo, Musk và Putin đã liên lạc từ cuối năm 2022, với việc Putin yêu cầu Musk đừng kích hoạt mạng internet vệ tinh Starlink của mình qua Đài Loan để ủng hộ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. SpaceX của Musk đã hợp tác với NASA trong nhiều năm, bao gồm cả việc vận chuyển hàng hóa và phi hành đoàn lên Trạm vũ trụ quốc tế. Musk được cho là có một mức độ an ninh nhất định và có thể có thông tin về các tài liệu mật của chính phủ Hoa Kỳ.⦿ ---- Nga tung tin giả, quậy phá Harris-Walz. Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng Nga đã giúp phát tán thông tin sai lệch về các cơn bão gần đây ở Hoa Kỳ để tác động đến chính trị Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11. Nghiên cứu từ Viện Đối thoại Chiến lược cho thấy phương tiện truyền thông nhà nước và mạng xã hội của Nga đã phát tán những tuyên bố sai lệch về các cơn bão Helene và Milton, nhằm chỉ trích phản ứng của liên bang và mô tả các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ là tham nhũng.Một số tuyên bố này sử dụng hình ảnh do AI tạo ra, cho thấy những thứ như lũ lụt giả tại Disney World. Làn sóng thông tin sai lệch mới này, phù hợp với chiến lược lâu dài của Nga là tận dụng các vấn đề gây căng thẳng ở Hoa Kỳ, đã nhắm vào FEMA và chính quyền hiện tại. Nó cũng cố gắng tác động đến dư luận, có khả năng làm suy yếu sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine.Melanie Smith, giám đốc nghiên cứu tại ISD cho biết: "Đây không phải là những tình huống mà các tác nhân nước ngoài tạo ra. Họ chỉ đơn giản là đổ thêm dầu vào lửa". Các quan chức tình báo Hoa Kỳ đã xác nhận vào thứ Ba rằng một video bị chỉnh sửa gần đây là do Nga tạo ra với hy vọng tô vẽ Thống đốc Minnesota Tim Walz theo hướng không tốt.⦿ ---- Chiến lược gia của Cộng Hòa Stuart Stevens đã gợi ý trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng Phó Tổng thống Harris đang điều hành những gì có vẻ là "chiến dịch tranh cử tổng thống tốt nhất từ trước đến nay". Stevens, cựu cố vấn của Thượng nghị sĩ Mitt Romney (R-Utah), nói với Joe Hagan của Vanity Fair: "Tôi nghĩ rằng chiến dịch của Harris đang điều hành những gì chúng ta có thể sẽ nhìn lại là chiến dịch tranh cử tổng thống tốt nhất từ trước đến nay.""Harris sẽ giành chiến thắng khá dễ dàng. Tôi nghĩ Harris sẽ giành chiến thắng với tỷ lệ lớn hơn năm 2020. [Đảng Cộng hòa] sẽ nói rằng cuộc bầu cử này đã bị gian lận và Đảng Cộng hòa sẽ lại thất bại. Và nó sẽ rất, rất xấu xí", Stevens nói thêm sau đó.Stevens cũng ca ngợi cách chiến dịch của đảng Dân chủ xử lý các vấn đề khác nhau trong chu kỳ bầu cử này. "Chiến dịch của Harris đã cân bằng giữa việc giải quyết những vấn đề mà bạn sẽ giải quyết trong một cuộc đua bình thường — kinh tế, biên giới — trong khi nhắc nhở mọi người rằng đây không phải là một cuộc đua bình thường", ông nói.Trong khi đó, kế hoạch của cựu Tổng thống Trump, Stevens lưu ý, tập trung vào sự đe dọa cử tri. "Không có kế hoạch nào ngoại trừ sự đe dọa cử tri", chiến lược gia này cho biết, sau đó nói thêm rằng "đó là một chiến dịch rất hỗn loạn và không có trọng tâm".Khi được hỏi về bất kỳ kế hoạch tiềm năng nào trong tương lai của cố vấn chiến dịch cấp cao của Trump, Chris LaCivita - người nổi tiếng với việc chỉ trích cựu Ngoại trưởng John Kerry (D) trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2004 - Stevens đã trích dẫn các cuộc tấn công trước đây của LaCivita vào cộng đồng LGBTQ."Vâng, gần nhất sẽ là các cuộc tấn công vào chính sách chuyển giới. Nhưng đó là chính sách được đưa ra khi Trump làm tổng thống bởi Cục Nhà tù của chính ông ấy", ông nói, ám chỉ đến những thay đổi chính sách năm 2018 của Bộ Tư pháp đã hủy bỏ các biện pháp bảo vệ đối với tù nhân chuyển giới trong các nhà tù liên bang."Và có hai cách để xem xét vấn đề này: Một là, bạn có thể nói rằng, họ làm như vậy vì nó hiệu quả; hai là, họ làm như vậy vì họ không biết phải làm gì khác. Tôi nghĩ rằng cái sau nhiều hơn cái trước,” Stevens nói thêm.Với cuộc bầu cử chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Harris và Trump đang ngang tài ngang sức. Chỉ số thăm dò của Hill/Decision Desk HQ cho thấy phó tổng thống có lợi thế hơn đôi chút so với đối thủ GOP của bà trên toàn quốc — với 48,7 phần trăm sự ủng hộ so với 47,7 phần trăm của Trump.⦿ ---- Ban biên tập của tờ Houston Chronicle đã chính thức ủng hộ Phó Tổng thống Harris trong bài viết hôm thứ Sáu, vài giờ sau khi tờ The Washington Post tiết lộ rằng họ sẽ không ủng hộ ứngc ử viên tổng thống nào trong nhiều năm tới. Các nhà báo đã chỉ ra sự tương phản rõ rệt giữa Harris và cựu Tổng thống Trump ngay từ đầu bài viết, nêu bật phản ứng khác nhau của các ứng cử viên trước sự tàn phá do các cơn bão Helene, Milton và Harvey gây ra."Ngay cả trong giờ phút tuyệt vọng, ông Trump vẫn lợi dụng. Ngay cả từ những người đã mất tất cả, ông Trump vẫn lấy", các thành viên ban biên tập đã viết về Trump, trích dẫn những tuyên bố sai sự thật của ông Trump về các nỗ lực ứng phó của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang. "Đây chỉ là một trong vô vàn ví dụ cho thấy lý do tại sao chúng tôi tin rằng Trump không đủ khả năng cho nhiệm kỳ thứ hai tại Bạch Ốc và lý do tại sao ban biên tập này ủng hộ Kamala Harris làm tổng thống Hoa Kỳ".Họ đặt những tuyên bố của Trump cạnh những chuyến thăm của Harris đến các khu vực bị ảnh hưởng, đề cập đến danh tiếng của bà là một công tố viên nghiêm túc và sự nghiệp dựa trên thực tế trên Đồi Capitol, nơi bà thúc đẩy luật pháp lưỡng đảng.“Vâng, lợi thế lớn nhất của Harris là bà không phải là Trump”, tờ Chronicle viết. “Ngoài những phẩm chất cơ bản về sự đàng hoàng của con người, khả năng tự chủ và kỹ năng lãnh đạo chín chắn, con đường sự nghiệp của bà từ thực thi pháp luật đến Thượng viện Hoa Kỳ rồi đến văn phòng phó tổng thống còn thể hiện sự độc lập, động lực và bản lĩnh thép”.Ấn phẩm này gọi ứng cử viên của đảng Dân chủ là “người dự bị” đã hành động ngay sau khi Tổng thống Biden kết thúc chiến dịch tranh cử vào tháng 7. “Bà ấy không sợ hãi, nhanh nhẹn và rõ ràng là học rất nhanh, đã chuyển từ một phó tổng thống dự bị thành một ứng cử viên tổng thống đáng kính trong ba tháng”, bài viết nêu rõ. “Bà ấy là người đấu tranh cho quyền phá thai của liên bang, điều này rất cần thiết ở Texas, nơi lệnh cấm cực đoan không bao gồm ngoại lệ đối với hiếp dâm hoặc loạn luân hoặc đủ biện pháp bảo vệ cho những phụ nữ bị biến chứng thai kỳ nghiêm trọng”.Bất chấp những bình luận ủng hộ của tờ Chronicle về nỗ lực chạy đua vào Bạch Ốc của Harris, chiến dịch tranh cử của Trump cho biết bài xã luận không quan trọng. “Tờ Houston Chronicle không có ảnh hưởng và không ai coi trọng họ”, người phát ngôn của Trump, Steven Cheung, nói với tờ The Hill.Bài xã luận giải thích cho việc thiếu đòn bẩy chính thống của kênh truyền thông này bằng cách đặt ra một câu hỏi cuối cùng để độc giả cân nhắc trước khi bỏ phiếu. “Chúng tôi không mong đợi tuyên bố ủng hộ Harris này sẽ thay đổi suy nghĩ của nhiều người. Chúng tôi không thể truyền cảm hứng cho sự tham gia của cử tri như Taylor Swift hay Beyonce. Chúng tôi sẽ không mua nó như Elon Musk”, báo Chronicle viết.⦿ ---- Công ty Nvidia đã nhanh chóng vượt qua Apple để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới vào thứ Sáu, với vốn hóa thị trường là 3,53 nghìn tỷ đô la. Đứng thứ ba là Microsoft, với vốn hóa thị trường là 3,19 nghìn tỷ đô la, tiếp theo là Alphabet, với 2,04 nghìn tỷ đô la, làm nổi bật sự cạnh tranh liên tục giữa các công ty khổng lồ công nghệ để giành vị trí dẫn đầu thị trường trong cơn sốt trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng. Vào lúc 12:07 chiều theo giờ miền Đông, cổ phiếu Nvidia tăng vọt 2,51% lên 143,94 đô la, so với mức tăng khiêm tốn hơn là 0,71% của Apple, với giá cổ phiếu là 232,21 đô la.⦿ ---- Chính phủ Hoa Kỳ đang điều tra công ty tiền điện tử Tether về khả năng vi phạm lệnh trừng phạt và các quy định chống rửa tiền, theo các nguồn tin quen thuộc với tình hình này đưa tin trên tờ The Wall Street Journal. Cuộc điều tra này sẽ do các công tố viên từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Manhattan dẫn đầu, nhằm xác định liệu bên thứ ba có sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm buôn bán ma túy, khủng bố và tin tặc hay để rửa tiền thu được từ các hoạt động đó hay không, theo các phương tiện truyền thông đưa tin.Vào đầu tháng 10, Hoa Kỳ đã đệ đơn khiếu nại dân sự liên quan đến 200.000 token Tether (USDT), ước tính trị giá khoảng 200.000 đô la, sau một sự cố vào tháng 2, trong đó khoảng 340.000 đô la Bitcoin đã bị "chuyển gian lận" từ ví ảo của một nạn nhân ở Ashtabula, Ohio, đến một địa chỉ tiền điện tử không xác định, mà không có sự đồng ý hoặc ủy quyền của nạn nhân.⦿ ---- Công ty Boeing đang tìm kiếm người mua để bán tàu vũ trụ Starliner và các dự án khác của NASA, tờ Wall Street Journal tiết lộ trong một báo cáo vào thứ sáu, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Theo báo cáo, Tổng giám đốc điều hành mới của Boeing, Kelly Ortberg, có kế hoạch ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính đang gia tăng của công ty bằng cách tinh giản và cắt giảm tổn thất. Là một phần của những nỗ lực này, công ty có kế hoạch bán doanh nghiệp NASA của mình, bao gồm các hoạt động hỗ trợ Trạm vũ trụ quốc tế. Báo cáo cũng nêu rõ rằng Boeing dự kiến sẽ vẫn giám sát Hệ thống phóng không gian.Hôm Thứ Năm, công nhân nhà máy của Boeing đã từ chối lời đề nghị hợp đồng của công ty về việc tăng lương 35% trong bốn năm và kéo dài cuộc đình công. Báo cáo thu nhập mới nhất của công ty cho thấy doanh thu giảm và lỗ ròng 6,2 tỷ đô la trong quý 3 năm tài chính 2024.⦿ ---- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã báo cáo vào thứ Sáu rằng 75 người đã mắc bệnh nhiễm trùng E. coli có nguồn gốc từ bánh mì kẹp thịt Quarter Pounder của McDonald's. "Các viên chức y tế công cộng ở nhiều tiểu bang đang điều tra một đợt bùng phát nhiễm trùng E. coli O157:H7. Hầu hết những người trong đợt bùng phát này đều báo cáo rằng họ đã ăn bánh mì kẹp thịt Quarter Pounder tại McDonald's trước khi bị bệnh. Hiện vẫn chưa biết thành phần thực phẩm cụ thể nào bị nhiễm bẩn", CDC cho biết thêm.Theo FDA, trong số 61 trường hợp có dữ liệu, 22 cá nhân đã phải nhập viện và có một trường hợp tử vong. Ngoài ra, hai bệnh nhân đã mắc hội chứng urê huyết tán huyết (hemolytic uremic syndrome). Để ứng phó, công ty đã loại bỏ Quarter Pounder khỏi thực đơn tại nhiều địa điểm trên toàn quốc.⦿ ---- Waymo, đơn vị xe tự lái của Alphabet, đã kết thúc vòng gọi vốn 5,6 tỷ đô la vào thứ Sáu khi công ty này tìm cách mở rộng dịch vụ taxi robot trên khắp Hoa Kỳ, CNBC đưa tin vào thứ Sáu, trích dẫn một tuyên bố từ doanh nghiệp."Với khoản đầu tư mới nhất này, chúng tôi sẽ tiếp tục chào đón nhiều hành khách hơn đến với dịch vụ gọi xe Waymo One của chúng tôi tại San Francisco, Phoenix và Los Angeles, cũng như tại Austin và Atlanta thông qua quan hệ đối tác mở rộng của chúng tôi với Uber", hai đồng giám đốc điều hành của Waymo là Tekedra Mawakana và Dmitri Dolgov cho biết trong một tuyên bố.Với vòng gọi vốn này, tổng số vốn mà Waymo huy động được đã đạt 11,1 tỷ đô la, bao gồm cả các vòng trước. Công ty đang định vị mình là công ty dẫn đầu trong cuộc đua taxi robot tại Hoa Kỳ trong bối cảnh cạnh tranh từ các công ty như Tesla và Cruise thuộc sở hữu của GM.⦿ ---- Google LLC của Alphabet Inc. sẽ tung ra phiên bản tiếp theo của mô hình trí tuệ nân tạo AI của công ty, Gemini 2.0, vào tháng 12, The Verge đưa tin vào thứ sáu, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Những người trong cuộc tiết lộ rằng Google đang chuẩn bị cho một bản phát hành rộng rãi phiên bản mới của Gemini.Tuy nhiên, có vẻ như mô hình này không mang lại những cải tiến về hiệu suất mà nhóm dưới sự lãnh đạo của Demis Hassabis mong đợi. Nhưng, có kỳ vọng rằng nó sẽ giới thiệu một số tính năng mới "thú vị". OpenAI cũng đang có kế hoạch ra mắt mô hình AI hàng đầu tiếp theo của mình, Orion, vào tháng 12, sẽ kế nhiệm GPT-4, theo cùng một phương tiện truyền thông.⦿ ---- TIN VN.Theo VOV. Do ảnh hưởng bão số 6, từ chiều tối 26/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa đến mưa to. Chuẩn bị ứng phó bão số 6, các địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát, cập nhật chi tiết từng phương án ứng phó với bão, lụt, lũ quét và sạt lở đất, nước dâng do bão. Căn cứ tình hình thực tế diễn biến bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, các địa phương chủ động di dời hơn 16.300 hộ với gần 52.200 dân đến các khu vực an toàn, phòng tránh thiên tai.⦿ ----TIN VN.Theo Báo Lao Động. Cử tri cho rằng, ngoài trường hợp ông Thích Chân Quang còn có bao nhiêu trường hợp tương tự nữa đang tồn tại, những tiến sĩ rởm ấy đang ở đâu? Sáng nay (26.10), tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ. Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Đoàn Trà Vinh) đề xuất Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo kiểm tra công tác đào tạo cấp bằng tiến sĩ, phong chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư đảm bảo chất lượng thực chất, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội hiện nay. Theo đại biểu, vừa qua đã xảy ra một hiện tượng xã hội không ai ngờ tới, đó là trường hợp của nhà sư, thượng tọa, trụ trì chùa Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang), sử dụng bằng cấp ba bổ túc văn hóa không hợp pháp nhưng sau đó vẫn có bằng đại học, tiến sĩ."Cử tri cho rằng, ngoài trường hợp này còn có bao nhiêu trường hợp tương tự nữa đang tồn tại? Những tiến sĩ rởm ấy đang ở đâu? Họ đã và đang làm gì, có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các cơ quan nhà nước hay sự phát triển của cộng đồng xã hội hay không? Vấn đề này cần sớm được Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, rà soát", đại biểu đề nghị.⦿ ---- TIN VN.The Báo Dân Trí. Các công nhân ngừng việc yêu cầu gặp lãnh đạo công ty để kiến nghị đảm bảo chế độ về ngày nghỉ, tăng ca. Chiều 26/10, đại diện Công ty Cổ phần may Halotexco (đóng tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xác nhận, 100% công nhân đã quay trở lại xưởng làm việc sau cuộc ngừng việc tập thể sáng nay. Trước đó, vào đầu giờ làm việc sáng cùng ngày, gần 40 công nhân Công ty Cổ phần may Halotexco ngừng việc, yêu cầu gặp Ban giám đốc để kiến nghị các vấn đề liên quan đến chế độ tăng ca, ngày nghỉ. Khoảng 30 phút sau, số công nhân ngừng việc lên tới 400 người.⦿ ---- HỎI 1: Uống cà phê chừng mực hàng ngày sẽ giảm nguy cơ mất trí nhớ?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu được công bố vào tháng 8 trên tạp chí Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association là nghiên cứu đầu tiên tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tiêu thụ caffeine và nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia báo cáo mức tiêu thụ caffeine thấp hơn có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn, phù hợp với bệnh Alzheimer hoặc suy giảm nhận thức nhẹ.Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không thể xác nhận rằng việc uống nhiều caffeine hơn có thể ngăn ngừa suy giảm nhận thức nếu không có thêm nghiên cứu. Các chuyên gia cho biết hiện tại, duy trì lối sống lành mạnh—với chế độ ăn thực phẩm lành mạnh, hoạt động thể chất thường xuyên và kết nối xã hội—là cách duy nhất đã được chứng minh để bảo vệ sức khỏe não bộ khi bạn già đi.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Nhờ có thuốc giảm cân, nên phẫu thuật giảm cân đã giảm 25%?ĐÁP 2: Đúng vậy. Khi các loại thuốc GLP-1 như Wegovy và Zepbound ngày càng phổ biến, ngày càng ít người Mỹ chuyển sang phẫu thuật giảm cân để thu gọn vòng eo, một báo cáo mới cho biết. Một báo cáo mới cho thấy đơn thuốc của nhóm thuốc điều trị tiểu đường và giảm cân GLP-1 này đã tăng gấp đôi từ năm 2022 đến năm 2023."Ngược lại, có 25,6% bệnh nhân phẫu thuật bariatric chuyển hóa đã giảm" trong cùng thời kỳ, một nhóm do Tiến sĩ Thomas Tsai, phó giáo sư phẫu thuật tại Trường Y Harvard ở Boston dẫn đầu đã báo cáo. Kể từ khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận Wegovy (loại thuốc GLP-1 đầu tiên nhằm mục đích giảm cân) vào giữa năm 2021, doanh số bán loại thuốc này và các loại thuốc GLP-1 liên quan như Ozempic, Mounjaro và Zepbound đã tăng vọt.Chi tiết: