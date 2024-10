PTT Harris có "sức khỏe tuyệt vời" cần thiết để làm tổng thống, theo lời bác sĩ viết trong một bức thư (hình trên) về tình trạng sức khỏe của bà. Trump vẫn từ chối tiết lộ hồ sơ y tế riêng.

.

- Michael Moore (cựu luật sư của Trump) kêu gọi TT Biden dùng quyền miễn truy tố hãy làm 13 việc, trong đó có xóa toàn bộ nợ của sinh viên và y tế, dừng chở vũ khí tới Israel và yêu cầu ngừng bắn, xóa án tử hình... thì bá Harris sẽ thắng TRump áp đảo

- Thăm dò: bà Harris không được điểm cử tri gốc La-tinh như Hillary Clinton năm 2016 và Joe Biden năm 2020

- Đô đốc James Stavridis (cựu Tư lệnh NATO) báo động: cuộc chiến khu vực "có thể sẽ đóng cửa nguồn dầu từ Trung Đông".

- Thủ tướng Nhật Ishiba tính thăm Mỹ để gặp tổng thống đắc cử trước lễ nhậm chức chính thức vào tháng 1/2025 bàn về Biển Đông.

- California: Vào hang ổ Dân Chủ, Trump nói Biden thích Trump hơn là thích Harris (vậy mà MAGA vẫn tin).

- Tới Pennsylvania, Trump nói sẽ trục xuất hàng triệu di dân lậu vì họ cướp việc làm của Mỹ da đen, và Mỹ gốc Tây Ban Nha, nhưng các chuyên gia nói Mỹ sẽ thiệt hại 1 nghìn tỷ đô la và sẽ tổn thất 4% GDP cho kinh tế Mỹ vì họ làm việc nặng, không ai làm

- Trump: sẽ hủy bỏ lệnh ưu tiên cho xe điện "rất mực điên khùng" của Harris nếu ông thắng cử vào tháng 11.

- Gateway Pundit (trang web cực hữu giúp Trump lật ngược bầu cử) thú nhận trước tòa là chụp mũ sai trái 2 nhân viên bầu cử, làm 2 phụ nữ này bị hăm dọa ám sát.

- PTT Harris có "sức khỏe tuyệt vời" để làm tổng thống, theo lời bác sĩ viết trong một bức thư về tình trạng sức khỏe của bà.

- Thánh chiến: Hàng chục nghìn tín đồ Tin Lành Phúc âm biểu tình ở thủ đô hôm thứ Bảy, cầu nguyện cho nước Mỹ vâng lời Chúa và cho Trump thắng cử.

- Quảng cáo TV mà Đảng Dân Chủ không ưa thích: 17 diễn viên phim sex kêu gọi bầu chi bà Harris vì Trump sẽ làm theo Dự án 2025 cấm ngặt phim sex

- Nhà văn Han Kang, Giải Nobel Văn Học 2024, từ chối tổ chức họp báo bất kể các nhà xuất bản yêu cầu, vì buồn cuộc chiến Ukraine và Gaza

- 4 nhân viên cứu thương Hội hồng thập tự Lebanon bị thương vì Israel không kích nam Lebanon

- Quân Israel bắt 1 chiến binh Hezbollah ở nam Lebanon sau khi phát hiện ra một hầm ngầm.

- Biden cân nhắc gửi hệ thống phòng không siêu đẳng THAAD tới Israel

- Iran: không hề được thông báo trước về kế hoạch tấn công Israel của Hamas.

- Hamas: hoạt động của Israel tại trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Gaza là "một cuộc diệt chủng".

- Nam Hàn: Bắc Hàn sẽ không phát động chiến tranh trừ khi họ muốn tự sát.

- Em gái nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, Kim Yo-jong, đe dọa sẽ có "thảm họa khủng khiếp" đối với Nam Hàn

- Ai Cập: tai nạn xe lửa, 20 người bị thương

- Các chuyên gia thắc mắc liệu Mỹ có sẵn sàng bảo vệ Philippines khi TQ lấn lướt ở Biển Đông không

- Lạm phát hàng năm của TQ đạt 0,4% vào tháng 9, giảm 0,6%

- Nhật Bản: đại học vẫn kỳ thị các nữ học giả

- Nhiều robot hút bụi Ecovacs Deebot X2 tại Mỹ bỗng nhiên chửi thề, mắng lời kỳ thị chủng tộc, vì bị tin tặc quậy

- Tennessee: 1 chết và 9 bị thương, trong đó có 3 trẻ em, trong cuộc diễn hành

- Dạy ở Đại học UCLA, than phiền lương thấp (70.000 đô/năm), Tiến sĩ vật lý thiên văn Daniel McKeown trở thành vô gia cư.

- Một xe thả một nạn nhân bị trúng đạn xuống rồi phóng chạy ra khỏi bệnh viện Philadelphia, tông bị thương 3 y tá.

- State Farm công bố các zip codes công ty sẽ hủy bỏ các hợp đồng bảo hiểm 72.000 ngôi nhà vì cháy rừng nhiều.

- Hơn 2.000 nhân viên y tế tâm thần tại các bệnh viện Kaiser Permanente ở Nam California sẽ đình công.

- Quận Los Angeles: 1 chết và 1 bị thương sau vụ xả súng xảy ra tại một quán bar thể thao ở El Monte

- TIN VN. Quảng Bình: Làm thơ đăng trên Facebook, một người đàn ông bị đánh nhập viện, 3 ngày sau còn hôn mê.

- HỎI 1: Memphis (tiểu bang Tennessee), nơi khai sinh nhạc Rock 'n' Roll, là nơi nguy hiểm nhất Hoa Kỳ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hơn 15,5 triệu người lớn ở Mỹ bệnh ADHD, trong đó 3/4 số người đang dùng thuốc chữa trị nói bị thiếu thuốc gây khủng hoảng? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-13/10/2024) ⦿ ---- Ít nhất 20 người bị thương trong vụ va chạm tàu ​​hỏa vào sáng sớm Chủ Nhật tại tỉnh Minya, miền Nam Ai Cập, nhưng không có trường hợp tử vong nào được báo cáo, theo Bộ Y tế Ai Cập. Tai nạn xảy ra khi một đầu máy xe lửa chạy từ Qena đâm vào đuôi một đoàn tàu chở khách chạy từ Aswan đến Cairo, khiến hai toa tàu trật bánh xuống Kênh đào Ibrahimiyah, nhưng đoàn tàu chính vẫn tiếp tục hành trình. Bộ trưởng Giao thông Kamel al-Wazir đã thành lập một ủy ban gồm các chuyên gia đường sắt để điều tra nguyên nhân vụ va chạm.

.

⦿ ---- Căng thẳng gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc đã đặt ra câu hỏi liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng bảo vệ đồng minh của mình trước sự xâm lược của Trung Quốc hay không, đặc biệt là ở các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Thái Bình Dương. Hoa Kỳ và Philippines có một hiệp ước phòng thủ chung, được ký lần đầu tiên vào năm 1951, trong đó bắt buộc các quốc gia phải sát cánh cùng nhau trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang ở Thái Bình Dương.

.

Nhưng không phải lúc nào cũng rõ ràng liệu các rạn san hô và lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông có nằm trong hiệp ước hay không, hoặc liệu Washington có sẵn sàng gây chiến với Trung Quốc vì Philippines hay không, đặc biệt là khi quân đội Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm tàng với các lực lượng Trung Quốc vì Đài Loan.

.

Ngoại trưởng Antony Blinken, trong chuyến thăm Manila vào tháng 7, đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ duy trì các nghĩa vụ theo hiệp ước của mình. "Điều đó mở rộng đến các cuộc tấn công vũ trang vào lực lượng vũ trang, tàu thuyền hoặc máy bay của Philippines — bao gồm cả lực lượng bảo vệ bờ biển — ở bất kỳ nơi nào trên Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông", ông nói.

.

Các chuyên gia đang theo dõi chặt chẽ sự leo thang giữa Philippines và Trung Quốc đồng ý rằng Hoa Kỳ đã rõ ràng hơn kể từ chính quyền Trump rằng họ sẽ bảo vệ đồng minh của mình nếu cần thiết, nhưng Bắc Kinh đang ngày càng đẩy điều đó vượt ra ngoài lý thuyết.

.

"Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Trung Quốc leo thang đến mức thực sự giết chết các đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực", Markus Garlauskas, giám đốc Sáng kiến ​​An ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Hội đồng Đại Tây Dương cho biết. "Cách tiếp cận của Trung Quốc rất gia tăng và họ cố tình cố gắng làm cho việc xác định điểm cần có phản ứng mạnh mẽ hơn trở nên khó khăn".

.

"Rủi ro rất thực tế là có thể xảy ra một sự leo thang lớn, nhưng Trung Quốc sẽ không tạo điều kiện dễ dàng cho chúng ta hoặc làm rõ ràng", ông nói tiếp.

.

Hoa Kỳ có chín căn cứ trên khắp Philippines, bao gồm bốn căn cứ mà họ công bố vào năm ngoái, bao gồm một địa điểm ở Luzon cách Đài Loan khoảng 300 dặm. Các lực lượng Hoa Kỳ hoạt động tại Philippines theo cơ chế luân phiên tạm thời. Nhưng các căn cứ và vị trí gần Đài Loan khiến Philippines trở thành đồng minh quan trọng, cùng với Nhật Bản và Nam Hàn, trong trường hợp xảy ra chiến tranh với quốc đảo tự quản này, nơi mà Trung Quốc coi là một phần lịch sử của đại lục và đang chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng tấn công hoặc ép buộc vào năm 2027.

.

Alp Sevimlisoy, một thành viên thiên niên kỷ tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết Trung Quốc đang tìm cách "tạo ra nhiều mặt trận với Đài Loan. Họ đang dựa vào thực tế là họ có thể sử dụng các thời điểm leo thang xung đột và các điểm nóng với các đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ đồng thời với lệnh phong tỏa Đài Loan. Nếu họ chỉ sử dụng [chiến lược] như một bức bình phong cho một cuộc xung đột Đài Loan rộng lớn hơn, thì ngay cả điều đó cũng khiến cuộc xung đột trở nên khó khăn hơn đối với chúng ta".

.

⦿ ---- Michael Moore (cựu luật sư của Trump) đã lập một "danh sách mục tiêu" về các ưu tiên cho 100 ngày cuối cùng tại nhiệm của Tổng thống Biden, nhắc nhở tổng thống nhiều lần trong một bài đăng rằng TT Biden có quyền miễn truy tố, mà Tòa án Tối cao gần đây đã xác định là quyền hạn cốt lõi của tổng thống.

.

"Ông chưa xong đâu. Ông vẫn còn 100 ngày tại nhiệm! Và Tòa án Tối cao vừa trao cho ông siêu năng lực — VÀ quyền miễn truy tố! Ông không phải trả lời bất kỳ ai. Lần đầu tiên sau hơn 50 năm, ông không phải vận động cho bất kỳ điều gì", Moore viết trong một bài đăng trên mạng Substack hôm thứ Bảy.

.

Danh sách 13 đề nghị hành động mà Moore muốn Biden thực hiện bao gồm những việc như hủy bỏ mọi khoản nợ của sinh viên và y tế, dừng các chuyến hàng vũ khí đến Israel và yêu cầu ngừng bắn, chấm dứt án tử hình, tuyên bố Tu chính án Quyền bình đẳng là một tu chính án hiến pháp và ân xá cho những người phạm tội ma túy không bạo lực.

.

"Ông có quyền miễn truy tố hoàn toàn! Không đùa đâu! Không đùa đâu! Không phải là cường điệu đâu! Ông có thể thoát tội với bất kỳ điều gì! Và nếu có thì điều gì cũng có ý nghĩa rất lớn đối với người dân?" Moore đã viết cho tổng thống.

.

Ngay sau khi Biden bỏ cuộc đua giành chức tổng thống, Moore cho biết việc Biden từ chức tổng thống sẽ giúp Phó Tổng thống Harris đánh bại cựu Tổng thống Trump vào tháng 11. Moore trước đó đã nói rằng Trump sẽ phải thua cuộc bầu cử "một cách áp đảo" để "bảo đảm" rằng Trump sẽ mờ nhạt dần khỏi sự chú ý.

.

"Chúng ta cần đảm bảo rằng Trump sẽ thua một cách áp đảo, với số lượng người ủng hộ khổng lồ," Moore cho biết. Và nếu Biden làm các việc như đề nghị trên, thì Trump sẽ thua Harris áp đảo.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đang kém hơn ba ứng cử viên Dân chủ cuối cùng cho Bạch Ốc trong số các cử tri gốc La-tinh trong khi đối thủ Cộng Hòa của bà, cựu Tổng thống Trump, vẫn duy trì sự ủng hộ từ nhóm cử tri quan trọng, một cuộc khảo sát mới cho thấy.

.

Cuộc khảo sát do New York Times / Siena College thực hiện cho thấy Harris đã tụt xuống mức thấp đối với đảng Dân chủ. Năm 2016, có 68% cử tri gốc La-tinh ủng hộ ứng cử viên Dân chủ (bà Hillary Clinton). Con số này giảm xuống còn 62% vào năm 2020 (ông Joe Biden) và bà Harris hiện giành được 56% sự ủng hộ.

.

Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa đã giành được sự ủng hộ theo thời gian. Năm 2016, Trump giành được 28% sự ủng hộ và 36% vào năm 2020. Theo cuộc khảo sát gần đây nhất, ông có 37% sự ủng hộ trong số các cử tri gốc La-tinh. Trong suốt ba chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, Trump đã tập trung vào vấn đề nhập cư. Ông nhắm mục tiêu vào những người di cư vì "xâm lược" đất nước và nhắm vào biên giới Hoa Kỳ-Mexico.

.

Cuộc khảo sát cũng phát hiện ra rằng hầu hết người gốc Tây Ban Nha không cảm thấy Trump đang nói về họ khi ông nói về vấn đề nhập cư. Trong số những người gốc Tây Ban Nha sinh ra tại Hoa Kỳ, chỉ có 30% cho biết họ nghĩ Trump đang nói về họ và 67% cho biết họ không tin những phát biểu của ông là về họ. Trong số những người gốc Tây Ban Nha sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ, 43% cho biết Trump đang nói về họ và 51% cho biết họ không nghĩ những phát biểu của ông là về họ.

.

Hầu hết những người trả lời cho biết có khả năng họ sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới và hầu hết cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ đã chọn. Khoảng 7% cho biết họ không biết mình sẽ bỏ phiếu cho ai. Cuộc khảo sát diễn ra khi cả hai chiến dịch đều đang tìm cách đảm bảo sự ủng hộ còn lại trước cuộc bầu cử.

.

Tuần trước, Harris đã làm việc để thu hút cử tri gốc La-tinh bằng một cuộc họp toàn dân do Univision, một mạng lưới tiếng Tây Ban Nha của Mỹ tổ chức, nơi bà trả lời các câu hỏi về vấn đề nhập cư, kinh tế và quyền sinh sản. Theo The Hill/Decision Desk HQ, Harris dẫn trước Trump trên toàn quốc 2,9 phần trăm, dựa trên tổng hợp các cuộc thăm dò.

.

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump hứa sẽ thực hiện sự kiện trục xuất lớn nhất mà Hoa Kỳ từng chứng kiến ​​nếu ông đắc cử — một lời hứa mà ông đã đưa ra, một phần, dựa trên quan điểm rằng những người nhập cư vào Hoa Kỳ hợp pháp và bất hợp pháp đang đánh cắp những gì ông gọi là "việc làm của người da đen" và "việc làm của người gốc Tây Ban Nha".

.

Nhưng dữ liệu của chính phủ cho thấy lao động nhập cư đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và tạo ra các cơ hội thăng tiến cho người lao động bản địa. Và một sự kiện trục xuất hàng loạt sẽ khiến người nộp thuế Hoa Kỳ phải trả tới một nghìn tỷ đô la và có thể khiến chi phí sinh hoạt, bao gồm cả thực phẩm và nhà ở, tăng vọt, các nhà kinh tế cho biết.

.

⦿ ---- Đô đốc James Stavridis, cựu Tư lệnh NATO, đã tham gia chương trình phát thanh Cats Roundtable vào sáng Chủ Nhật để cân nhắc về tác động của xung đột cực đoan ở Israel. Cựu lãnh đạo này cho biết căng thẳng gia tăng trong khu vực "có thể sẽ đóng cửa nguồn dầu từ Trung Đông".

.

"Điều khiến thời điểm này trở nên nguy hiểm, giống như những ngày trước Thế chiến II, là sự gia tăng căng thẳng chiến lược với Trung Quốc ở Thái Bình Dương", ông nói với người dẫn chương trình phát thanh John Catsimatidis trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ Nhật trên "The Cats Roundtable" trên WABC 770 AM. "Tất nhiên, bạn sẽ có một cuộc chiến tranh trên bộ khá lớn đang diễn ra ở Châu Âu, vì cuộc xâm lược Ukraine của Vladimir Putin. Và bạn có sự xáo trộn to lớn này ở Trung Đông giữa Israel và Iran, trong trường hợp xấu nhất, có thể đóng cửa nguồn dầu từ Trung Đông".

.

"Khi bạn kết hợp tất cả những điều đó lại với nhau, thì đó là một thời điểm hỗn loạn nhất mà tôi nghĩ bạn có thể tìm thấy kể từ cuối những năm 1930", ông nói thêm. Stavridis chia sẻ rằng ông vẫn hy vọng rằng nhà lãnh đạo Mỹ tiếp theo sẽ giúp ngăn chặn xung đột chết người hơn và thúc đẩy một số hình thức hòa bình ở Trung Đông.

.

"Bất kỳ ai bạn hy vọng sẽ là tổng thống tiếp theo của chúng ta, sau cuộc bầu cử, chúng ta hãy cùng chung tay. Chúng ta chắc chắn sẽ có một số tranh cãi pháp lý […] Nhưng một khi điều này được quyết định […] Tôi […] tin rằng chúng ta cần đoàn kết lại với nhau như những người Mỹ", Stavridis nói.

.

Bình luận của ông được đưa ra vài tuần sau khi Tướng Jens Stoltenberg từ chức khỏi vị trí lãnh đạo NATO và mở ra một làn sóng lãnh đạo mới với Mark Rutte mới được bổ nhiệm. Rutte đã chỉ đạo cách tiếp cận của liên minh để tài trợ cho Ukraine trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đang diễn ra.

.

Cựu Tổng thống Trump trước đây đã đề cập đến ý định rời khỏi NATO, điều này sẽ là một đòn giáng mạnh vào sự ổn định tài chính của liên minh NATO trên chiến trường. Stavridis cho biết ông hy vọng rằng các giá trị của đất nước Hoa Kỳ sẽ giúp Hoa Kỳ vượt qua một quyết định gây chia rẽ như vậy.

.

"Một Trung Quốc nguy hiểm về mặt chiến lược, chiến tranh ở Ukraine, một Trung Đông có vẻ như đang bốc cháy, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo - tất cả những điều này đều là những thách thức", ông xác nhận. “Nhưng không có thách thức nào mà chúng ta không thể vượt qua với tư cách là người Mỹ nếu chúng ta có thể chung tay ủng hộ bất kỳ ai là tổng thống Hoa Kỳ. Đó là lời cầu nguyện của tôi.”

.

⦿ ---- Tại một cuộc biểu tình gần đây ở Reading, Pennsylvania, Trump đã nói, "Họ đang xâm lược đất nước chúng ta. Họ sẽ tấn công - và họ đã làm - việc làm của người da đen, việc làm của người gốc Tây Ban Nha, và họ cũng đang tấn công cả việc làm của công đoàn. Vì vậy, khi bạn nhìn thấy biên giới, đó không chỉ là tội phạm. Việc làm của bạn cũng đang bị lấy đi".

.

Dữ liệu Khảo sát dân số hiện tại mới nhất của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho thấy tính đến năm 2023, người lao động da đen bản địa chủ yếu được tuyển dụng vào các vị trí quản lý và hoạt động tài chính, bán hàng và hỗ trợ văn phòng, trong khi người lao động gốc Latinh bản địa thường được tuyển dụng vào các vị trí quản lý, hỗ trợ văn phòng, bán hàng và dịch vụ.

.

Người lao động da đen không phải công dân sinh ra ở nước ngoài thường được đại diện trong các vị trí hỗ trợ vận tải và chăm sóc sức khỏe, và người lao động gốc Tây Ban Nha không phải công dân sinh ra ở nước ngoài thường được đại diện trong các vị trí xây dựng, tòa nhà và vệ sinh mặt bằng.

.

Nhập cư đã đóng góp như thế nào vào tăng trưởng của Hoa Kỳ? Vào năm 2023, người di cư quốc tế — chủ yếu từ Mỹ Latinh — chiếm hơn 2/3 mức tăng trưởng dân số tại Hoa Kỳ và cho đến nay trong thập kỷ này, họ đã chiếm gần 3/4 mức tăng trưởng của Hoa Kỳ. Sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 12 năm 2023, số lượng người di cư qua biên giới đã giảm mạnh.

.

Người nhập cư có đang chiếm mất việc làm của người bản xứ không? Không. Các nhà kinh tế học nghiên cứu tác động của lao động nhập cư đối với nền kinh tế cho biết những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ không chiếm mất việc làm của công dân bản xứ, vì những công việc mà những người lao động nhập cư này đảm nhận thường là những vị trí mà người bản xứ không muốn đảm nhiệm, chẳng hạn như công việc nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

.

Giovanni Peri, một nhà kinh tế học lao động tại Đại học California, Davis, đã tiến hành nghiên cứu khám phá tác động của làn sóng người nhập cư Cuba năm 1980 vào Miami (còn gọi là Mariel Boatlift) đối với việc làm của người lao động da đen. Nghiên cứu xác định rằng tiền lương của người lao động da đen và gốc Tây Ban Nha ở Miami cao hơn so với những thành phố khác không có sự gia tăng lao động nhập cư.

.

Peri nói với AP rằng sự hiện diện của lao động nhập cư mới thường cải thiện kết quả việc làm cho người lao động bản xứ, những người thường có ngôn ngữ và kỹ năng khác so với người nhập cư mới. Ngoài ra, không có số lượng việc làm cố định tại Hoa Kỳ, người nhập cư có xu hướng đóng góp vào sự tồn tại của các công ty hiện có (mở ra cơ hội mới cho người lao động bản địa) và hiện tại có nhiều việc làm hơn số lượng người lao động có thể đảm nhận. Người bản địa Hoa Kỳ không mấy hứng thú với việc làm trong các công việc sản xuất thực phẩm và nông nghiệp thâm dụng lao động.

.

Peri cho biết "Chúng tôi có nhiều việc làm hơn so với những người lao động trong loại hình lao động chân tay này, trên thực tế, chúng tôi cần nhiều người hơn nữa để đảm nhiệm những công việc này".

.

Stan Marek, người sử dụng khoảng 1.000 công nhân tại công ty xây dựng Marek Brothers Holdings LLC của mình tại Houston, cho biết ông đã tận mắt chứng kiến ​​điều này. Khi được hỏi liệu những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ có đang chiếm mất việc làm của những người lao động bản địa hay không, ông trả lời "Hoàn toàn không, chắc chắn là không".

.

“Nhiều công nhân của tôi đang nghỉ hưu và con cái của họ sẽ không tham gia xây dựng và các ngành nghề khác nữa”, Marek cho biết. Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ cần một hệ thống nhận dạng giải quyết các mối quan ngại về an ninh quốc gia để những người đang ở trong nước bất hợp pháp có thể làm việc. “Không có đủ lao động chân tay ở đây”, ông nói.

,

Dữ liệu cũng cho thấy khi không có đủ công nhân để đảm nhiệm những vai trò này, các công ty sẽ tự động hóa công việc của họ bằng máy móc và đầu tư công nghệ, thay vì chuyển sang lao động bản địa. Nhà kinh tế học Ethan Lewis của Cao đẳng Dartmouth cho biết, “Có rất nhiều nghiên cứu về tác động của nhập cư đối với thị trường lao động tại Hoa Kỳ, hầu hết đều kết luận rằng tác động đối với những người lao động ít kỹ năng là khá nhỏ và nếu có, thì việc làm cho những người lao động sinh ra tại Hoa Kỳ có thể được tạo ra thay vì bị những người nhập cư 'cướp mất'”.

.

Các cuộc trục xuất hàng loạt sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào? Trump đã nói rằng ông sẽ tập trung vào việc tập hợp những người di cư bằng cách triển khai Vệ binh Quốc gia, lực lượng có thể được triển khai theo lệnh của thống đốc.

.

Peri cho biết một chương trình trục xuất sẽ khiến Hoa Kỳ thiệt hại lên tới một nghìn tỷ đô la và sẽ gây ra tổn thất lớn cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Chi phí thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác sẽ tăng vọt. “Họ là những người đóng góp rất lớn cho nền kinh tế của chúng ta và chúng ta sẽ không có trái cây, rau quả, chúng ta sẽ không có vườn tược,” ông nói, nếu nỗ lực trục xuất thành công.

.

Vì lực lượng lao động bao gồm những người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ chiếm khoảng 4% GDP của Hoa Kỳ hàng năm, ông ước tính rằng việc trục xuất hàng loạt sẽ dẫn đến tổn thất khoảng 1 nghìn tỷ đô la. “Đây là một chi phí khổng lồ về mặt mất thu nhập, mất sản xuất và sẽ có chi phí hậu cần để tổ chức việc này,” ông nói.

.

⦿ ---- Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết ông đang cân nhắc khả năng đến thăm Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử tháng 11 để gặp tổng thống đắc cử trước lễ nhậm chức chính thức vào tháng 1/2025. "Là thủ tướng Nhật Bản, một đồng minh của Hoa Kỳ, tôi cần phải có mối quan hệ [với tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo] trước khi chính thức nhậm chức vào tháng 1 năm sau", Ishiba cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Yomiuri.

.

Thủ tướng cũng cho biết thêm rằng ông "sẽ không loại trừ khả năng" đến thăm Washington trước hoặc sau chuyến đi Nam Mỹ vào tháng 11, nơi ông dự kiến ​​sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Peru và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil.

.

⦿ ---- California: Vào hang ổ của Dân Chủ, Trump nói Biden thích Trump hơn là thích Harris. (Kỳ lạ: Trump nghĩ ra chuyện rất kỳ lạ). Ứng cử viên đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông "khá chắc chắn" rằng Tổng thống đương nhiệm Joe Biden thích ông "nhiều hơn một chút" so với ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamal Harris.

.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Coachella, California, Trump khẳng định rằng Biden đã từ bỏ cuộc đua giành chức tổng thống vì Đảng Dân chủ "đã đẩy ông ra khỏi" chức vụ. "Đó là một cuộc đảo chính", ông nhấn mạnh. Ngoài ra, Trump nhắc lại rằng ngày 5 tháng 11 sẽ là "Ngày Giải phóng" tại Hoa Kỳ. "Chúng ta sẽ được giải phóng", ông tuyên bố.

.

⦿ ---- Trump đã tuyên bố sẽ hủy bỏ lệnh ưu tiên cho xe điện "rất mực điên khùng" của ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris nếu ông thắng cử vào tháng 11. "California bị yếu điện và mất điện vào mỗi cuối tuần, mỗi ngày, và giờ bà Harris lại nói hãy sử dụng tất cả xe điện. Những người này thật điên khùng", Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Coachella, California, đảm bảo rằng CEO của Tesla và "một người bạn" của ông chưa bao giờ thúc giục ông ưu tiên xe điện vì ông ấy hiểu. Hơn nữa, ông chỉ ra rằng ông sẽ không cho phép các chính trị gia California áp đặt lệnh cấm hoàn toàn xe chạy bằng xăng. "Điều đó sẽ chấm dứt ngay trong ngày đầu tiên", Trump kết luận.

.

⦿ ---- Một trang web hỗ trợ Trump trong nỗ lực lật ngược bầu cử đã để tới 4 năm sau mới thú nhận là chụp mũ sai trái 2 nhân viên bầu cử, làm 2 phụ nữ này bị hăm dọa tấn công và cả bị dọa ám sát. Gateway Pundit đã công bố một lời thú nhận vào thứ Bảy rằng Ruby Freeman và Shaye Moss không hề gian lận khi kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, một cáo buộc sai sự thật mà trang web cực hữu này đã đưa ra khi là trang đầu tiên nêu tên những người làm công tác bầu cử ở Georgia.

.

Những cáo buộc này dẫn đến việc đe dọa và quấy rối những người phụ nữ. Bài đăng hôm thứ Bảy lưu ý rằng tiểu bang Georgia đã điều tra các cáo buộc, theo báo cáo của Washington Post. "Kết quả của cuộc điều tra này cho thấy Ruby Freeman và Wandrea 'Shaye' Moss không hề tham gia vào hành vi gian lận phiếu bầu hoặc hành vi sai trái hình sự khi làm việc tại hội trường State Farm Arena vào đêm bầu cử", theo Jim Hoft, người sáng lập và biên tập viên của trang web, đã viết.

.

Trang web đã chịu thương lượng một vụ kiện phỉ báng do Freeman và Moss, con gái bà, đệ đơn vào tuần này. Donald Trump và Rudy Guiliani đã cáo buộc những người phụ nữ này kéo "vali" phiếu bầu ra từ dưới gầm bàn ngoài tầm nhìn của những người làm công tác bỏ phiếu ở Quận Fulton. Theo USA Today, cáo buộc này đã nhanh chóng bị bác bỏ, nhưng vẫn tiếp tục được các đồng minh của Trump lan truyền.

.

Giuliani vẫn còn nợ 150 triệu đô la cho vụ kiện phỉ báng mà ông đã thua Freeman và Moss. Eric Coomer, một cựu nhân viên của Dominion Voting Systems bị chụp mũ sai trái về "gian lận" bầu cử có lợi cho Joe Biden, cũng đang kiện tương tự đang chờ giải quyết đối với Gateway Pundit. Trang web này cho biết họ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris có "sức khỏe tuyệt vời" và "sở hữu khả năng phục hồi về thể chất và tinh thần" cần thiết để làm tổng thống, theo lời bác sĩ của bà cho biết trong một bức thư được công bố vào thứ Bảy tóm tắt về tiền sử bệnh tật và tình trạng sức khỏe của bà. Bác sĩ Joshua Simmons, một đại tá của Quân đội Hoa Kỳ và là bác sĩ của phó tổng thống, đã viết rằng Harris, 59 tuổi, vẫn duy trì lối sống lành mạnh, năng động và lần khám sức khỏe gần đây nhất của bà vào tháng 4 năm ngoái là "không có gì đáng chú ý", ông viết trong một bức thư dài hai trang.

.

Chiến dịch của Harris hy vọng sẽ tận dụng thời điểm này để tạo ra sự tương phản với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, người chỉ công bố thông tin hạn chế về sức khỏe của Trump trong nhiều năm qua, làm dấy lên câu hỏi về khả năng phục vụ của ông, theo một phụ tá chiến dịch. Trump đã công bố rất ít thông tin về sức khỏe, bao gồm cả sau khi tai ông bị sượt qua bởi một viên đạn trong một nỗ lực ám sát vào tháng 7.

.

Simmons, người cho biết ông đã là bác sĩ chăm sóc chính của Harris trong 3 năm rưỡi qua, cho biết phó tổng thống có tiền sử dị ứng và nổi mề đay (urticaria), còn được gọi là phát ban, và bà đã dùng liệu pháp miễn dịch dị ứng trong ba năm qua. Simmons cho biết kết quả xét nghiệm máu mới nhất và các kết quả xét nghiệm khác của Harris là "không có gì đáng chú ý". Ngoài ra trong báo cáo: Harris đeo kính áp tròng để điều trị cận thị nhẹ; tiền sử gia đình bà có ung thư ruột kết (colon cancer) của mẹ; và bà đã cập nhật các khuyến nghị về chăm sóc phòng ngừa, bao gồm nội soi đại tràng (colonoscopy) và chụp nhũ ảnh hàng năm.

.



.

Khi văn phòng của Harris công bố báo cáo y tế, chiến dịch của bà đã nhấn mạnh các báo cáo gần đây của phương tiện truyền thông nêu ra những câu hỏi về sức khỏe và sự minh mẫn về mặt tinh thần của Trump và việc Trump không cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe và tiền sử bệnh tật của mình. Trump, 78 tuổi, đã háo hức đặt câu hỏi về sức khỏe của Tổng thống Biden khi vị tổng thống 81 tuổi này đang tìm cách tái tranh cử. Kể từ khi Biden được thay thế bằng Harris, sức khỏe của chính Trump đã thu hút nhiều sự chú ý hơn. Tháng 11 năm ngoái, Trump đã kỷ niệm sinh nhật của Biden bằng cách công bố một lá thư từ bác sĩ của mình báo cáo rằng cựu tổng thống có sức khỏe thể chất và tinh thần "tuyệt vời" nhưng không có chi tiết cụ thể.

.

⦿ ---- Một hình ảnh gây lo sợ về một viễn ảnh thánh chiến: Hàng chục nghìn tín đồ Tin Lành Phúc âm (evangelical Christians) đã tụ tập tại National Mall ở Washington, D.C., hôm thứ Bảy 12/10/2024 để cầu nguyện cho sự chuộc tội của nước Mỹ và cho sự trở lại Bạch Ốc của Donald Trump.

.

Những người tổ chức sự kiện, được gọi là "Một triệu phụ nữ" (A Million Women), đã mô tả cuộc tụ họp — và cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới — là "khoảnh khắc cuối cùng" để cứu đất nước khỏi các thế lực đen tối. Trong nhiều giờ, đám đông tụ tập đã hát những bài hát tôn giáo, vẫy cờ tượng trưng cho niềm tin của họ rằng nước Mỹ được thành lập như một quốc gia theo đạo Thiên chúa và cầu nguyện lớn tiếng để Chúa Jesus can thiệp thay mặt cho Trump vào tháng 11.

.

"Nếu chúng ta không đứng lên ngay bây giờ", Grace Lin, người đã đi từ Los Angeles đến để tham gia cuộc biểu tình và đội chiếc mũ đỏ "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", cho biết, "thì kẻ thù sẽ chiếm lấy đất nước chúng ta. Nếu điều đó xảy ra, đó là hồi kết".

.

Lou Engle, nhà tiên tri tự xưng đã tổ chức sự kiện này, cho biết Chúa đã bảo ông trong giấc mơ kêu gọi một triệu phụ nữ diễn hành đến Washington để khôi phục quyền thống trị của Chúa đối với đất nước. Engle là một nhà lãnh đạo trong Phong trào Cải cách Tông đồ Mới (New Apostolic Reformation), một phong trào của những người theo đạo Thiên chúa có sức lôi cuốn, trong nhiều năm đã mô tả nền chính trị Hoa Kỳ như một cuộc xung đột tâm linh giữa thiện và ác và Trump là một nhà lãnh đạo có khiếm khuyết được Chúa xức dầu để cứu chuộc đất nước.

.

"Hãy lắng nghe tiếng kêu của người dân của bạn", Engle hét lên vào thứ Bảy khi hàng nghìn người theo dõi giơ tay lên trời. "Hãy cứu chúng tôi, Chúa ơi!" Từ một sân khấu nhìn ra Đài tưởng niệm Washington, Engle và những diễn giả khác đã cảnh báo về vô số mối đe dọa mà họ cho rằng đang phải đối mặt với nước Mỹ: tội phạm, đàn áp tôn giáo, phá thai và sự chấp nhận ngày càng tăng đối với những người LGBTQ.

.

Maryn Freitag là một phần của nhóm khoảng 50 người đã đi từ Minnesota. Cô cho biết cô đến "để đứng cùng người đàn ông mà Chúa đã chọn làm tổng thống". Sau đó, cô chỉ vào chiếc mũ của mình, trên đó có dòng chữ "Trump 2024" bằng những viên pha lê lấp lánh. Freitag từ chối suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu Trump thua Phó Tổng thống Kamala Harris: "Tôi thậm chí không muốn đến đó", cô nói.

.

Matthew Taylor, một học giả cao cấp tại Viện nghiên cứu Hồi giáo, Cơ đốc giáo và Do Thái phi lợi nhuận ở Maryland, cho biết những bình luận đó đại diện cho sự chấp nhận nguy hiểm và ngày càng lan rộng của thông điệp chính trị về ngày tận thế trong nhóm Cơ đốc giáo cánh hữu.

.

Taylor, người đã tham dự cuộc diễn hành hôm thứ Bảy như một phần trong nghiên cứu của mình, đã dành nhiều năm nghiên cứu về Phong trào Cải cách Tông đồ Mới và sự ủng hộ không lay chuyển của phong trào này đối với Trump. Ông đã ghi lại trong cuốn sách của mình, "The Violent Take It by Force", về cách những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử lan rộng của Engle và các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo khác đã góp phần thúc đẩy cuộc tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.

.

Taylor cho biết ông lo ngại rằng thông điệp khủng khiếp đó — và việc miêu tả Trump là ứng cử viên được Chúa chọn để đánh bại những người theo Đảng Dân chủ — có thể tạo tiền đề cho nhiều bạo lực hơn."Đây là về việc kích hoạt những người ủng hộ Cơ đốc giáo nhiệt thành nhất của Donald Trump, đưa họ vào trạng thái tư duy về ngày tận thế, nói rằng cuộc bầu cử này là sống hoặc chết đối với nước Mỹ", Taylor nói. “Mối nguy hiểm là những người này có thể dễ dàng trở thành những kẻ bạo loạn ở Điện Capitol nếu có hoàn cảnh thích hợp và nếu những người lãnh đạo của họ hướng dẫn họ.”⦿ ---- Có một quảng cáo TV kêu gọi bầu cho bà Harris mà Đảng Dân Chủ không ưa thích chút nào và cũng không hề muốn nhắc tới. Một nhóm ngôi sao phim người lớn đã công bố chiến dịch quảng cáo trị giá 100.000 đô la của họ trên các trang web khiêu dâm, cảnh báo người dùng rằng Dự án 2025 sẽ cấm các nội dung khiêu dâm và sẽ bỏ tù những người sản xuất nội dung khiêu dâm.Một nhóm 17 diễn viên phim khiêu dâm đã công bố lời cam kết "Hands Off My Porn" hôm thứ Hai, chỉ trích Dự án 2025 -- còn gọi là 2025 Mandate for Leadership, lộ trình cho Tổng Thống 2025 thực hiện -- do tổ chức nghiên cứu bảo thủ The Heritage Foundation đề xuất trước cuộc bầu cử tổng thống."Những người bảo thủ đang có kế hoạch hình sự hóa nội dung khiêu dâm", trang web cam kết "Hands Off My Porn" viết. "Đừng để họ kiểm soát những gì bạn xem!" Các quảng cáo "Hands Off My Porn" sẽ chạy ở các tiểu bang dao động - Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina, Georgia, Arizona và Nevada - được cho là nhắm vào những người đàn ông trẻ tuổi, những người tiêu dùng lớn nhất của ngành công nghiệp khiêu dâm, theo Trung tâm khảo sát về Đời sống người Mỹ (Survey Center on American Life), tờ New York Times đưa tin.Diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim khiêu dâm, Siouxsie Q, một trong những người dẫn đầu chiến dịch, đã nói với Fox News Digital trong một tuyên bố rằng cô "chưa bao giờ thấy mối đe dọa nào đối với cộng đồng của chúng ta nghiêm trọng và thực tế như Dự án 2025"."Nó không chỉ gây tổn hại đến các diễn viên, đoàn làm phim, đạo diễn và nhiều người khác mà còn xâm phạm quyền của người hâm mộ chúng ta khi xem những người lớn đồng ý trong nội dung do người lớn tạo ra và dành cho người lớn", cô nói. "Người tiêu dùng và đồng minh của chúng ta cần biết điều đó và biết họ đang bỏ phiếu cho điều gì. Những người đứng sau Dự án 2025 hoàn toàn nghiêm túc và nếu họ thắng, sẽ không có gì có thể ngăn cản họ".⦿ ---- Bốn nhân viên cứu thương của Hội hồng thập tự Lebanon đã bị thương trong một cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon, theo tổ chức này. Nhóm này đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ ở Sarbin, ứng phó với một cuộc tấn công trước đó của Israel vào một ngôi nhà. Khi họ đến để tìm kiếm thương vong, một cuộc không kích thứ hai đã tấn công khu vực này, khiến các nhân viên cứu thương bị thương. Các công nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện, nhưng vết thương của họ không nguy hiểm đến tính mạng, theo thông báo.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt một chiến binh Hezbollah ở miền nam Lebanon sau khi phát hiện ra một hầm ngầm. Quân đội cho biết họ đã tìm thấy một đường hầm dẫn đến một căn phòng rộng 50 mét vuông nằm sâu khoảng 7 mét dưới lòng đất. Bên trong, họ tìm thấy điệp viên này, người có vũ khí và vật tư để ở lại trong thời gian dài. Sau khi đầu hàng, IDF đã đưa anh ta đến trại giam ở Israel để thẩm vấn. Chiến dịch này đánh dấu lần đầu tiên bắt giữ một thành viên Hezbollah kể từ khi cuộc tấn công trên bộ của Israel bắt đầu chống lại nhóm này.⦿ ---- Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang cân nhắc việc gửi hệ thống phòng không Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD: Terminal High Altitude Area Defense) tới Israel, một quan chức Hoa Kỳ nói với tờ The Times of Israel.Trước đó, truyền thông Israel đưa tin rằng Hoa Kỳ có kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa chống đạn đạo tại Israel và cử lực lượng Hoa Kỳ đến vận hành để chuẩn bị cho cuộc trả đũa rất được mong đợi của Israel sau cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của Iran.

THAAD là hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ được thiết kế để nhắm vào các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm trên-trung (short, medium, and intermediate-range) đang bay tới trong giai đoạn cuối của chúng bằng công nghệ bắn trúng đích.

.

⦿ ---- Phái đoàn thường trực của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Liên hợp quốc đã bác bỏ một báo cáo của phương tiện truyền thông tuyên bố rằng Tehran đã được thông báo trước về kế hoạch tấn công Israel của Hamas. "Mặc dù các quan chức Hamas đóng tại Doha đã tự tuyên bố rằng họ cũng không biết trước về hoạt động này và rằng mọi hoạt động lập kế hoạch, ra quyết định và chỉ đạo đều do cánh quân sự của Hamas đóng tại Gaza thực hiện, nhưng bất kỳ tuyên bố nào cố gắng liên kết hoạt động này với Iran hoặc Hezbollah - dù là một phần hay toàn bộ - đều không có cơ sở và xuất phát từ các tài liệu bịa đặt", phái đoàn này nói với Newsweek.

.

Tờ New York Times trước đây đã tiết lộ các tài liệu được cho là do quân đội Israel thu giữ cho thấy Hamas có ý định tấn công Israel vào năm 2022 nhưng đã trì hoãn hoạt động này vì Iran và Hezbollah yêu cầu thêm thời gian để chuẩn bị.

.

⦿ ---- Quan chức cấp cao của Hamas, Osama Hamdan cho biết hôm thứ Bảy rằng hoạt động của Israel tại trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Gaza là "một cuộc diệt chủng". Trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, Hamdan chỉ trích Israel vì không cho phép "nguồn cung cấp thực phẩm vào phía bắc trong mười ngày", đồng thời nói thêm rằng "quyết định của kẻ thù là bao vây Jabalia trong một thời gian dài để khiến người dân kiệt sức vì đói và khát". Ông đảm bảo rằng quân đội Israel không đối đầu với các chiến binh Hamas, "mà thay vào đó cố gắng giết người dân".

.

Hơn nữa, đại diện của Hamas tiết lộ rằng tổ chức này muốn thành lập "một chính quyền chuyển tiếp từ một chính phủ đồng thuận quốc gia hoặc một ủy ban" để xử lý tình hình ở vùng đất này sau khi chiến tranh kết thúc.

.

⦿ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Nam Hàn Shin Won-sik cho biết hôm Chủ Nhật rằng ông nghĩ rằng Bắc Hàn sẽ không phát động chiến tranh trừ khi họ cân nhắc đến việc tự sát. "Tôi tin rằng Bắc Hàn sẽ không phát động chiến tranh trừ khi họ quyết định tự sát", ông lưu ý, đồng thời nói thêm rằng nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un hẳn phải sợ sức mạnh quân sự của Nam Hàn, vì ông "có nhiều thứ để mất nhất".

.

Ông nói thêm rằng Seoul có khả năng đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào đến từ Bình Nhưỡng. "Việc Bắc Hàn có phát động chiến tranh hay không không phụ thuộc vào ý định của họ, mà phụ thuộc vào ý chí và sự sẵn sàng của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải có những nỗ lực thống nhất để đảm bảo rằng Bắc Hàn không thể hành động theo những ý định như vậy", cố vấn an ninh chỉ ra.

.

⦿ ---- Em gái của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, Kim Yo-jong, đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc vào thứ Bảy, đe dọa sẽ có "thảm họa khủng khiếp" đối với Nam Hàn nếu máy bay không người lái của nước này lại xâm phạm không phận Bắc Hàn. Tuyên bố của bà, được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa ra, sau tuyên bố của Bắc Hàn rằng máy bay không người lái của Nam Hàn đã bay qua Bình Nhưỡng ba lần trong tuần qua.

.

Kim cho biết Bắc Hàn không quan tâm đến việc xác định những kẻ đứng sau các vụ xâm nhập bị cáo buộc này nhưng khẳng định rằng bất kỳ máy bay không người lái nào mang theo vật liệu chống Bắc Hàn sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ. Bà nhấn mạnh rằng Nam Hàn phải chuẩn bị đối mặt với hậu quả cho những gì bà gọi là "hành động khiêu khích liên tục".

.

⦿ ---- Lạm phát hàng năm của Trung Quốc đạt 0,4% vào tháng 9, giảm 0,6% được báo cáo vào tháng 8, theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia nước này công bố vào Chủ Nhật. Con số này thấp hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) không đổi trong tháng 9 so với tháng trước. Ngoài ra, báo cáo cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước trong khi giảm 0,6% so với tháng 8 năm 2024.

.

⦿ ---- Nhật Bản: Chika Ezure đã phải đối mặt với sự phân biệt giới tính từ chính gia đình mình khi cô quyết định theo học chương trình thạc sĩ tại trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Sau khi đến trường, cô nhận ra rằng sự phản đối mà cô phải đối mặt với tư cách là một người phụ nữ là chuyện thường tình. Xung quanh cô toàn là đàn ông: chỉ có 1/10 nhà nghiên cứu tại Đại học Tokyo danh tiếng là phụ nữ và 1/5 là nữ sinh viên.

.

Những con số này rất rõ ràng nhưng có lẽ không đáng ngạc nhiên ở một quốc gia mà phụ nữ lãnh đạo rất hiếm trong kinh doanh và chính trị -- bao gồm chỉ hai trong số 20 bộ trưởng trong nội các mới. Nhưng các thành viên khoa đã quá chán ngán gần đây đã phát động một chiến dịch áp phích nêu bật những nhận xét phân biệt giới tính dành cho các học giả nữ, chỉ trích sự mất cân bằng giới tính của trường đại học.

.

"Tôi thích những cô gái dễ thương, ngốc nghếch hơn những cô gái thông minh" và "bạn là con gái, vì vậy trường đại học địa phương là đủ tốt" là một trong những bình luận được những người vận động mô tả là "chướng ngại vật".

.

Ezure, người đang nghiên cứu về việc sử dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe phụ nữ, đã phải đối mặt với thái độ tương tự khi nộp đơn xin học khóa học -- ngay cả từ gia đình cô. "Bố mẹ tôi nói với tôi, 'con gái học cao học để làm gì?'" cô gái 23 tuổi kể với AFP, mô tả phản ứng của họ là "rất thất vọng".

.

"Nhưng họ nói rằng con trai chắc chắn nên nắm bắt cơ hội. Tôi có một người anh trai, và tôi đã rất sốc khi phát hiện ra rằng họ muốn đầu tư vào anh ấy", cô nói. "Điều đó không công bằng".

.

Tại Đại học Hồng Kông, 55% sinh viên là nữ. Tỷ lệ này là 48% tại Đại học Quốc gia Singapore và 42% tại Đại học Quốc gia Seoul. Cả ba trường này đều dẫn đầu bảng xếp hạng ở quốc gia hoặc lãnh thổ của họ.

.

Ezure cho biết định kiến ​​giới tính bắt đầu từ rất sớm trong nền giáo dục Nhật Bản. Một giáo viên dạy thêm đã từng nói với cô rằng "con gái không cần phải giỏi toán" và cuối cùng cô tập trung vào khoa học nhân văn, mặc dù sau đó cô lại quan tâm đến lập trình.

.

Chiến dịch đăng áp phích của Đại học Tokyo dựa trên một cuộc khảo sát với gần 700 nhân viên và sinh viên, cả nam và nữ. Những tấm áp phích đã gây ra cuộc thảo luận trực tuyến, với nhiều người bình luận ủng hộ ý tưởng này nhưng một số người nói rằng phụ nữ không nộp đơn vào các trường đại học hàng đầu hoặc chỉ đơn giản là không thông minh.

.

Nhật Bản xếp hạng thấp nhất trong dữ liệu năm 2022 từ nhóm các nước phát triển OECD về số lượng sinh viên nữ theo học các chương trình cử nhân khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

.

⦿ ---- Han Kang, người Hàn Quốc đầu tiên thắng giải Nobel văn học, đã từ chối tổ chức họp báo bất kể các nhà xuất bản yêu cầu, viện dẫn những thảm kịch toàn cầu của cuộc chiến tranh Ukraine-Nga và xung đột Israel-Palestine. Thân phụ của bà, tiểu thuyết gia nổi tiếng Han Seung-won, 85 tuổi, đã truyền đạt thông điệp của bà trong một cuộc họp báo tại Trường Văn học Han Seung-won ở Jangheung, Tỉnh South Jeolla.

.

"(Han Kang) nói với tôi, 'Với chiến tranh ngày càng leo thang và người ta mang xác đi chôn mỗi ngày, làm sao chúng ta có thể tổ chức lễ kỷ niệm hoặc họp báo?' Con gái tôi nói rằng bà sẽ không tổ chức họp báo", ông nói.

.

Sau khi Giải Nobel văn học được công bố vào tối thứ Năm, Han Seung-won đã nói chuyện với con gái mình và khuyên cô nên chọn một nhà xuất bản để tổ chức họp báo. Ban đầu, bà đồng ý, nói rằng bà sẽ "thử xem", nhưng đã thay đổi ý định chỉ sau một đêm.

.

"Quan điểm của Han Kang đã chuyển từ một nhà văn sống ở Hàn Quốc sang ý thức toàn cầu (của một nhà văn). Tuy nhiên, tôi không thể thoát khỏi cảm giác là cha của một người đoạt giải đang sống ở Hàn Quốc, vì vậy tôi đã sắp xếp buổi họp báo này", ông nói.

.

Han Kang cũng đã ngăn cản cha cô tổ chức tiệc ăn mừng tại trường văn học. Cha cô cho biết, "Tôi đã định tổ chức một bữa tiệc ở đây cho người dân địa phương, nhưng con gái tôi bảo tôi đừng làm vậy. Con tôi nói, 'Làm ơn đừng ăn mừng khi chứng kiến ​​những sự kiện bi thảm này (ám chỉ hai cuộc chiến tranh ở Ukraine và Gaza-Lebanon). Viện Hàn lâm Thụy Điển không trao giải thưởng này cho con để chúng ta tận hưởng, mà để giữ đầu óc tỉnh táo hơn.' Sau khi nghe điều đó, tôi đã vô cùng bối rối".

.

Sau khi nhận được tin về giải thưởng của mình qua cuộc điện thoại với ủy ban Nobel vào thứ năm, Han Kang bày tỏ rằng cô "rất ngạc nhiên và vinh dự", nhưng không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào thêm.

.

Nhiều nhà xuất bản, bao gồm Changbi Publishers, nơi đã xuất bản các tiểu thuyết nổi tiếng của bà là "Human Acts" (2014) và "The Vegetarian" (2007), và Munhakdongne Publishing, nơi đã xuất bản tập thơ và tiểu thuyết "The Wind Is Blowing" (2010), đã đề nghị bà tổ chức một cuộc họp báo, nhưng tính đến chiều thứ sáu, bà vẫn chưa phản hồi.

.

⦿ ---- Nhiều robot hút bụi Ecovacs Deebot X2 tại các thành phố của Hoa Kỳ gần đây đã bị tin tặc hack. Điều này cho phép kẻ tấn công điều khiển từ xa các thiết bị và phát ra những lời lẽ phân biệt chủng tộc qua loa tích hợp của chúng. Vụ quậy phá này diễn ra sau một báo cáo của ABC, báo cáo này đã chứng minh một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong mẫu robot hút bụi do Trung Quốc sản xuất. Tin tặc đã khai thác lỗ hổng này để truy cập trái phép vào Deebot X2, cho phép chúng điều khiển chuyển động của máy hút bụi và sử dụng loa cho mục đích xấu.

.

Cuộc tấn công này ảnh hưởng đến người dùng như thế nào? "Nó giống như một tín hiệu radio bị hỏng hoặc thứ gì đó. Bạn có thể nghe thấy những đoạn giọng nói", luật sư Daniel Swenson của Minnesota nói với ABC News Australia. Ông cho biết đang xem TV thì robot hút bụi của ông bắt đầu trục trặc.

.

Sau khi thiết lập lại thiết bị, máy hút bụi bắt đầu tự di chuyển và phát ra những lời lẽ chửi mắng phân biệt chủng tộc qua loa, khiến gia đình ông tiếp xúc với nội dung thù hận. Sự trục trặc này làm nổi bật những rủi ro nghiêm trọng về quyền riêng tư và bảo mật liên quan đến các thiết bị nhà thông minh.

.

"Tôi có ấn tượng rằng đó là một đứa trẻ, có thể là một thiếu niên [đang nói]. Có thể chúng chỉ đang nhảy từ thiết bị này sang thiết bị khác để làm phiền các gia đình", Swenson nói. Ông cũng nói thêm rằng mọi chuyện có thể tệ hơn nhiều vì những kẻ tấn công có thể đã quyết định âm thầm theo dõi gia đình ông bên trong nhà của họ. Những kẻ tấn công có thể dễ dàng theo dõi gia đình thông qua máy hút bụi rô bốt bị xâm nhập, truy cập vào camera và micrô của máy mà họ không biết hoặc không đồng ý. Cuối cùng, thiết bị đã được đưa đến gara và không được bật lại nữa.

.

Người dùng ở nhiều thành phố cũng gặp phải những vấn đề tương tự. Nhiều máy hút bụi rô bốt Ecovacs Deebot X2 ở Hoa Kỳ được báo cáo là đã bị hack trong vòng vài ngày. Những kẻ tấn công đã điều khiển máy hút bụi từ xa, quấy rối vật nuôi và hét những lời lẽ phân biệt chủng tộc qua loa. Những sự cố này xảy ra sau một báo cáo của ABC News tiết lộ những lỗ hổng bảo mật trong Deebot X2, bao gồm hệ thống mã PIN bị lỗi và khả năng vô hiệu hóa âm thanh cảnh báo của camera. Tin tặc có khả năng truy cập vào camera và micrô mà chủ sở hữu không biết.

.

Trường hợp ở Minnesota xảy ra vào ngày 24 tháng 5, cùng ngày một chiếc Deebot X2 bị hack ở Los Angeles và được sử dụng để đuổi theo con chó của chủ nhân. Một vụ việc khác đã được báo cáo ở El Paso, giống như ở Minnesota, những lời lẽ phân biệt chủng tộc đã được ném vào chủ sở hữu cho đến khi nó được rút phích cắm. Không rõ có bao nhiêu Deebot X2 đã bị hack, nhưng ECOVACS được cho là đã được các nhà nghiên cứu bảo mật cảnh báo sáu tháng trước về các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong robot và ứng dụng của mình.

.

Máy robot hút bụi bị tin tặc quậy, phun ra lời chửi thề kỳ thị chủng tộc.

.

Lỗi nghiêm trọng nhất là đầu nối Bluetooth, có thể cho phép ai đó truy cập hoàn toàn từ khoảng cách hơn 300 feet — không có khả năng là nguyên nhân gây ra những vụ việc này. Vào tháng 12 năm 2023, các nhà nghiên cứu bảo mật Dennis Giese và Braelynn Luedtke cũng phát hiện ra sự cố với hệ thống mã PIN bảo vệ nguồn cấp dữ liệu camera. Mã PIN chỉ được ứng dụng kiểm tra chứ không phải máy chủ hoặc robot, điều đó có nghĩa là việc kiểm tra có thể bị bỏ qua nếu bạn có hiểu biết về kỹ thuật. Một người phát ngôn tuyên bố lỗ hổng đã được khắc phục. ECOVACS có kế hoạch phát hành bản vá cho Deebot X2 vào tháng 11/2024. Công ty cũng cho biết đã gửi email tới khách hàng để nhắc nhở họ thay đổi mật khẩu.

.

⦿ ---- Tennessee: Một người đã thiệt mạng và chín người khác bị thương, trong đó có ba trẻ em, sau khi tiếng súng nổ ra vào cuối cuộc diễn hành mừng ngày trở lại trường của Đại học Tiểu bang Tennessee, theo phát ngôn viên cảnh sát Nashville Don Aaron cho biết.

.

"Chúng tôi có thể biết từ vỏ đạn rằng có tiếng súng nổ từ một bên đường, và sau đó là từ phía bên kia đường", Aaron nói với các phóng viên. Trong khi đó, Sĩ quan phụ trách quan hệ công chúng của Sở cảnh sát Metro Nashville Brooke Reese cho biết các viên chức tin rằng một số người bị thương bị tình nghi có liên quan đến vụ nổ súng.

.

⦿ ---- Dạy ở Đại học UCLA, than phiền bị trả lương thấp, trở thành vô gia cư. Trong một video TikTok hiện đang lan truyền, Tiến sĩ Daniel McKeown, một giáo sư tại UCLA, tuyên bố mức lương thấp đã khiến ông trở thành người vô gia cư. "Xin chào mọi người, tôi tên là Daniel, và tôi là giáo sư vật lý thiên văn tại UCLA. Tôi chỉ được trả 70.000 đô la cho năm học này", McKeown nói trong video.

.

McKeown, được liệt kê là giảng viên trên trang web của UCLA, cho biết ông phải chuyển ra khỏi căn hộ của mình vì không còn đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà. "Về mặt kỹ thuật, tôi là người vô gia cư. Tôi không có nơi ở riêng. Tôi không có hợp đồng thuê nhà nào", ông nói. McKeown cho biết tiền thuê nhà của ông là 2.500 đô la một tháng. Theo RentCafe, giá thuê nhà trung bình là 3.700 đô la ở Westwood.

.

Bây giờ, ông chuyển sang mạng xã hội để kiếm một mái nhà cố định. “Tôi đang yêu cầu lương 100.000 đô la để đủ tiền thuê nhà, để tôi có thể sống ở Westwood tại Los Angeles, để tôi có thể tới trường mỗi ngày”, McKeown nói trong một cuộc phỏng vấn với KTLA. McKeown cho biết anh đã yêu cầu trưởng khoa tăng lương nhưng bị từ chối.

.

Kể từ khi chuyển ra khỏi căn hộ của mình, McKeown đã ở với một người bạn trong khi cố gắng tìm cách chi trả tiền nhà gần UCLA. Hiện anh sống cách trường đại học vài giờ và đã chuyển lớp học của mình lên trực tuyến. Phần bình luận trên video TikTok của anh tràn ngập sự ủng hộ, với nhiều người đặt câu hỏi về việc học phí cao của họ sẽ đi về đâu nếu không trả cho các giảng viên mức lương đủ sống.

.

Những người khác đặt câu hỏi tại sao trường đại học không cung cấp nhà ở cho các giáo sư. Một người bình luận đã chia sẻ kinh nghiệm của riêng họ: "Tôi đã là một giáo sư thỉnh giảng trong một năm và nhận ra rằng mình sẽ trở thành người vô gia cư, vì vậy tôi đã nghỉ việc".

.

Theo trang web của UCLA, tổng chi phí trung bình là 34.667 đô cho sinh viên trong tiểu bang California. Chỉ riêng chi phí học phí và lệ phí trung bình là 13.225 đô la.

.

Khi được hỏi tại sao anh không dạy ở nơi khác, McKeown nói, "Tôi từ chối ngừng giảng dạy. Dạy sinh viên của mình là niềm đam mê tuyệt đối của tôi. UCLA là một trường đại học hàng đầu về vật lý". McKeown có bằng Tiến sĩ về vật lý thiên văn. "Tôi dạy toàn thời gian. Tôi dạy sáu lớp một năm, nhưng tôi chỉ được trả khoảng một nửa số tiền mà một giáo sư vật lý trung bình ở California kiếm được. Thật không công bằng", anh ấy nói với KTLA.

.

UCLA đã từng phải đối mặt với những lời chỉ trích vì thiếu nhà ở giá rẻ trong khu vực. Năm 2023, The Daily Bruin đã xuất bản một bài xã luận về vấn đề này, kêu gọi trường đại học giải quyết vấn đề khả năng chi trả nhà ở.

.

⦿ ---- Một chiếc xe phóng chạy ra khỏi bệnh viện Philadelphia sau khi thả một nạn nhân bị trúng đạn vào sáng sớm thứ Bảy đã tông vào 3 y tá đang cố gắng điều trị cho bệnh nhân, khiến một người bị thương nặng, các nhà chức trách cho biết. Chiếc xe Jeep Cherokee màu bạc vừa thả người đàn ông xuống xe cứu thương tại Bệnh viện Penn Presbyterian vào khoảng 4:30 sáng thì đâm vào 3 y tá nam khi đang bỏ chạy, cảnh sát cho biết.

.

Một y tá 36 tuổi được liệt kê trong tình trạng nguy kịch với các vết thương ở mặt và chảy máu trong, AP đưa tin. Một y tá 37 tuổi bị thương ở đầu và một y tá 51 tuổi bị thương ở đầu và lưng được liệt kê là ổn định, cảnh sát cho biết. Nạn nhân bị bắn 28 tuổi đến với nhiều vết thương do súng bắn và có thể đã bị thương ở đầu trong vụ tông xe bỏ chạy, cảnh sát cho biết. Penn Medicine nói với WCAU-TV rằng vụ việc "thật tàn khốc" và các nhân viên "tiếp tục làm việc để cứu nạn nhân bị trúng đạn và chăm sóc tất cả các bệnh nhân khác của chúng tôi ngay cả khi các đồng nghiệp của họ đang đau đớn và được điều trị."

.

Theo WPVI, cảnh sát bắt đầu truy tìm tài xế. Thành viên Hội đồng thành phố Philadelphia Jamie Gauthier cho biết trong một tuyên bố rằng các nhân viên tại trung tâm chấn thương Cấp độ Một duy nhất trong khu vực hàng ngày "đối mặt với nỗi đau và sự đau khổ khủng khiếp để chăm sóc chúng tôi trong những khoảnh khắc đau thương nhất của cuộc đời", ông nói rằng, "Tôi không thể hiểu nổi tại sao có người lại lái xe tông vào những người hàng xóm đang phải chữa lành vết thương của chúng tôi".

.

⦿ ---- Các công ty bảo hiểm nhà tin chắc thật là có nạn hâm nóng địa cầu, một lý thuyết mà nhiều người bác bỏ vì họ cho rằng địa cầu được sáng tạo đặc biệt cho nhân loại theo một thiện ý. Công ty bảo hiểm State Farm đã tiết lộ các mã bưu chính (zip codes) mà công ty hủy bỏ các hợp đồng bảo hiểm nhà nơi các vùng California bị cháy rừng nhiều. Theo CBS News, công ty bảo hiểm lớn nhất tại California đang ngừng bảo hiểm cho 72.000 ngôi nhà.

.

Khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là mã bưu chính 95033 ở vùng núi Santa Cruz, nơi hơn 65% các hợp đồng bảo hiểm sẽ bị dừng lại. Trong khi đó, cộng đồng thuộc mã bưu chính 95409 ở Santa Rosa sẽ chứng kiến ​​48% các hợp đồng bảo hiểm bị thu hồi và 1.703 trong số 3.115 hợp đồng bảo hiểm của State Farm tại Orinda, Quận Contra Costa sẽ không còn hiệu lực.

.

Các bất động sản tại California, một tiểu bang dễ xảy ra cháy rừng, ngày càng chứng kiến ​​các hợp đồng bảo hiểm bị cắt giảm do nguy cơ gia tăng của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này. Điều này khiến cư dân không có lưới an toàn nếu điều không tưởng xảy ra.

.

Theo ghi nhận của Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California, tính đến ngày 7 tháng 10 năm nay, tiểu bang đã xảy ra 6.604 vụ cháy rừng, với hơn một triệu mẫu Anh bị thiêu rụi và 1.433 công trình bị phá hủy. Trong toàn bộ năm 2023, đã xảy ra 7.386 vụ cháy rừng và 332.822 mẫu Anh bị thiêu rụi. 157 công trình bị phá hủy gần như không đáng kể so với số liệu của năm nay.

.

Ô nhiễm do con người gây ra — từ các ngành giao thông vận tải, nông nghiệp và năng lượng, trong số những ngành khác — đang giữ nhiệt trong khí quyển và khiến nhiệt kế tăng cao. Điều kiện nóng và khô là lý tưởng cho sự hình thành các đám cháy rừng, mà Trung tâm Cứu hỏa Liên ngành Quốc gia cho biết bắt đầu là do con người trong 87% các trường hợp.

.

Với Hiệp hội Khí quyển và Đại dương Quốc gia (National Oceanic and Atmospheric Association) lưu ý rằng "Nhiệt độ Trái đất đã tăng trung bình 0,11° Fahrenheit (0,06° Celsius) mỗi thập niên kể từ năm 1850", chúng ta có thể mong đợi sự nóng lên này sẽ tiếp tục. Với điều đó, nguy cơ cháy rừng chỉ tăng cao hơn và hiện nay, ngày càng ít nhà được bảo hiểm.

.

Trong khi State Farm nói với CBS News rằng việc hủy bỏ các chính sách vào mùa hè năm 2024 chỉ ảnh hưởng đến 2% phạm vi bảo hiểm của họ tại California, thì vẫn có hàng nghìn chủ nhà có nguy cơ bị thiệt hại tài chính nghiêm trọng nếu cháy rừng phá hủy tài sản của họ.

.

⦿ ---- California: Hơn 2.000 nhân viên y tế tâm thần tại bệnh viện Kaiser Permanente ở Nam California đang có kế hoạch đình công. Một đại diện công đoàn cho biết, Liên đoàn Công nhân Y tế Quốc gia (National Union of Healthcare Workers) đã ra thông báo đình công trong 10 ngày cho hệ thống chăm sóc sức khỏe, bắt đầu đếm ngược đến một cuộc đình công không giới hạn, bao gồm các nhà tâm lý học, nhân viên xã hội, cố vấn cai nghiện và nhà trị liệu gia đình.

.

Các thành viên công đoàn, những người đã cho phép cuộc đình công vào tuần trước, tuyên bố rằng việc thiếu nhân viên đủ trong Kaiser Permanente khiến bệnh nhân phải chờ quá lâu để được chăm sóc sức khỏe tâm thần.

.

"Chúng tôi muốn ở bên bệnh nhân, nhưng chúng tôi không thể tiếp tục làm việc trong một hệ thống không đáp ứng được nhu cầu của họ và đối xử với chúng tôi như những công nhân dây chuyền lắp ráp cố gắng đạt chỉ tiêu", Lisa Delgadillo, một nhân viên xã hội lâm sàng được cấp phép của Kaiser tại Fontana cho biết.

.

Một điểm gây tranh cãi khác là khi các nhân viên y tế tâm thần ở Bắc California ký hợp đồng bốn năm với Kaiser sau cuộc đình công kéo dài 10 tuần, hệ thống bệnh viện đã đồng ý tăng biên chế nhưng chỉ cho các bệnh viện và phòng khám ở Bắc California.

.

Công đoàn cho biết, những người lao động ở Nam California hy vọng Kaiser cũng sẽ mở rộng các thỏa thuận tương tự đến nơi làm việc của họ. Các chuyên gia sức khỏe tâm thần phục vụ khoảng 4,8 triệu thành viên Kaiser Permanente trên khắp Nam California từ San Diego đến Bakersfield.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một người chết và một người khác bị thương sau vụ xả súng xảy ra tại một quán bar thể thao ở El Monte, theo Cảnh sát Quận Los Angeles. Cảnh sát ở El Monte đã được gọi đến ngay sau nửa đêm thứ Bảy đến Silver Dollar Saloon trên Đường Lower Azusa. Tại đó, cảnh sát thấy một người đàn ông nằm trên mặt đất bị thương do ít nhất một phát súng. Nạn nhân này sau đó đã tử vong do vết thương.

.

Một người khác bị thương trong vụ xả súng đã được tìm thấy tại một bệnh viện gần đó với vết thương do súng bắn vào cánh tay. Không rõ họ đã đến cơ sở y tế bằng cách nào. Một số người có mặt tại quán bar thể thao vào thời điểm xảy ra vụ xả súng. Chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng vẫn chưa được công bố ngay lập tức.

.

⦿ ---- TIN VN. Quảng Bình: Làm thơ đăng trên Facebook, một người đàn ông bị đánh nhập viện, 3 ngày sau còn hôn mê. Theo Báo Công an Nhân dân. Theo người nhà nạn nhân, Hội Nông dân của xã tổ chức giải bóng chuyền, do công tác tổ chức không chặt chẽ, xảy ra mâu thuẫn, nên các đội bóng khiếu nại và từ bỏ giải đấu. Ông Ngô Văn Lư làm một bài thơ châm biếm về việc này đăng lên Facebook… và bị đánh. Ngày 13/10, người nhà ông Ngô Văn Lư, trú ở thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng địa phương về việc ông Lư (55 tuổi) bị một nhóm người đi 2 xe ô tô đến nhà đánh đập làm ông Lư bị thương nặng hiện đang phải nằm viện cấp cứu, điều trị. Được biết, trước đó, vào tối 10/10, ông Ngô Văn Lư cùng vợ đang ăn cơm tối, thì bất ngờ có nhóm khoảng 10 người đi trên 2 xe ô tô đến ập vào nhà và lôi ông Lư ra đánh. Nhóm người trên đã đánh ông Lư rất dã man, làm ông bị thương tích đầy mình, dẫn đến bất tỉnh tại hiên nhà. Nghe tiếng kêu cứu từ nhà ông Ngô Văn Lư, nhiều người dân địa phương chạy đến can ngăn và lên tiếng bảo vệ thì nhóm người trên lên xe ô tô rời khỏi hiện trường. Theo người nhà nạn nhân, vì thương tích nặng, nên gia đình chuyển ông Ngô Văn Lư vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Và đến nay, sau 3 ngày điều trị, ông Lư vẫn trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê, thương tích đầy người.

.

⦿ ---- HỎI 1: Memphis (tiểu bang Tennessee), nơi khai sinh nhạc Rock 'n' Roll, là nơi nguy hiểm nhất Hoa Kỳ?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Memphis được coi là thành phố nguy hiểm nhất để sinh sống tại Hoa Kỳ — không chỉ xét về tội phạm mà còn xét đến các rủi ro khác như tai nạn xe hơi, an toàn tài chính và thiên tai, theo các nghiên cứu. Thành phố Tennessee — còn được gọi là "Nơi khai sinh ra nhạc Rock 'n' Roll" — đã có 129 vụ giết người trong sáu tháng đầu năm 2024, cao hơn bất kỳ thành phố nào khác trên toàn quốc, theo kết quả khảo sát tội phạm bạo lực của Hiệp hội các thủ lĩnh thành phố lớn vào tháng 8. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy số vụ giết người ở Memphis đã giảm so với năm trước, khi có 156 vụ trong sáu tháng đầu năm 2023.

.

Nhưng Memphis — nơi sinh sống của những nhạc sĩ nổi tiếng như Elvis, Johnny Cash, Aretha Franklin và Justin Timberlake — cũng xếp hạng thấp về một số yếu tố quan trọng khác mà WalletHub sử dụng để xác định mức độ an toàn chung của dân số. Memphis đứng cuối bảng trong cuộc khảo sát của WalletHub về 182 thành phố do điểm thấp trong các hạng mục bao gồm an toàn tài chính của cư dân, an toàn nhà ở và cộng đồng và rủi ro thiên tai.

Chi tiết:

https://nypost.com/2024/10/12/us-news/memphis-ranked-the-most-dangerous-in-the-us-study/

.

⦿ ---- HỎI 2: Hơn 15,5 triệu người lớn ở Mỹ bệnh ADHD, trong đó 3/4 số người đang dùng thuốc chữa trị nói bị thiếu thuốc gây khủng hoảng?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Hơn 15,5 triệu người lớn ở Hoa Kỳ đã được chẩn đoán mắc ADHD và gần ba phần tư số người dùng thuốc để điều trị cho biết tình trạng thiếu thuốc đang cản trở khả năng nhận được sự giúp đỡ của họ, một báo cáo mới cho biết. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), một cuộc khảo sát toàn quốc được tiến hành vào mùa thu năm ngoái cho thấy 6% người lớn hiện đang được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và chỉ hơn một nửa (khoảng 56%) được chẩn đoán mắc chứng bệnh này khi trưởng thành.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/10/11/survey-6-percent-US-adults-ADHD-drug-shortages/1691728657111/

.

.