- Nobel Vật lý 2024: John Hopfield (người Mỹ) và Geoffrey Hinton (người Anh-Canada) khai sinh trí tuệ nhân tạo - Bà Harris trả lời "60 Minutes": có khẩu súng hiệu Glock, từng tập bắn ở sân bắn. Bà Harris nói Trump bỏ chạy, không để CBS phỏng vấn vì sợ sự thật. Bà Harris sẽ không gặp Putin về cuộc chiến ở Ukraine nếu không có mặt Zelensky, và tố Trump sẽ bán đứng Ukraine. Harris tránh nói về Thủ tư

- Bà Harris trả lời "60 Minutes": có khẩu súng hiệu Glock, từng tập bắn ở sân bắn. Bà Harris nói Trump bỏ chạy, không để CBS phỏng vấn vì sợ sự thật.

- Nobel Vật lý 2024: John Hopfield (người Mỹ) và Geoffrey Hinton (người Anh-Canada) khai sinh trí tuệ nhân tạo

- Bà Harris trả lời "60 Minutes": có khẩu súng hiệu Glock, từng tập bắn ở sân bắn. Bà Harris nói Trump bỏ chạy, không để CBS phỏng vấn vì sợ sự thật. Bà Harris sẽ không gặp Putin về cuộc chiến ở Ukraine nếu không có mặt Zelensky, và tố Trump sẽ bán đứng Ukraine. Harris tránh nói về Thủ tướng Netanyahu, chỉ nói dân Mỹ đồng cảm với dân Israel. Bà Harris đổ lỗi cho Trump ép các Dân biểu Công Hòa hủy bỏ dự luật an ninh biên giới. Tim Walz tự thú kém điểm vì không nói dối bệnh hoạn như Trump.

- Trump khoe đã từng đến thăm thành phố Gaza của Palestine. Thực tế là không từng thăm. Báo chí hỏi, phụ tá của Trump nói Trump thăm Israel là đủ, vì Israel đang chiếm đóng các lãnh thổ Palestine.

- Bà Harris ​​sẽ trả lời 3 cuộc phỏng vấn TV hôm nay

- Bà Harris đề xuất sẽ mở rộng Medicare để chi trả cho các nhu cầu chăm sóc dài hạn cao niên, bao gồm cả chăm sóc tại nhà.

- Mỹ: Các điệp viên TQ tìm cách tác động đến ít nhất 10 cuộc bầu cử quốc hội, bôi nhọ các ứng cử viên thân Đài Loan.

- Thăm dò New York Times/Siena College toàn quốc: Harris 49% vs Trump 46%; quan tâm tới đời sống dân thường: Harris 49 vs Trump 41%; Trump hơn Harris 13% ở Florida, 6% ở Texas. Sát nút ở 7 tiểu bang chiến trường.

- North Carolina sẽ cho cử tri ở 13 quận bị ảnh hưởng bão linh động bầu và chuyển giao phiếu bầu vắng mặt

- Bà Harris: Trump tung tin giả về cứu trợ bão

- Nhà làm phim tài liệu Michael Moore (từng đoán Trump thắng năm 2016) tiên đoán Trump sẽ thua năm 2024

- Elon Musk mở chiến dịch: cử tri giới thiệu cử tri 7 tiểu bang chiến trường, mỗi cử tri sẽ lãnh 47 USD (con số tượng trưng người thắng cử 2024 sẽ là Tổng Thống thứ 47), Musk chịu tốn 47 triệu USD

- TT Biden tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Florida khi Bão Milton đang tiến gần

- Tòa Tối cao từ chối xét đơn kháng cáo của X Corp. của Elon Musk về khiếu nại Công tố đặc biệt Jack Smith truy cập tài khoản của Trump mà không thông báo cho Trump

- Cổ phiếu của Trump Media & Technology tăng hơn 17%

- Con trai của Trump kêu gọi Cộng Hòa cắt bỏ các hợp đồng 3 tỷ USD của Công ty Deloitte có với chính phủ, vì 1 quan chức Deloitte lộ ra các tin nhắn bí mật ghi lời Vance chỉ trích Trump năm 2020

- PTT Harris kỷ niệm một năm ngày Hamas tấn công Israel, trồng cây "hòa bình và hy vọng" trong khi nhiều người biểu tình

- Thống đốc Florida Ron DeSantis không nhận cú gọi điện thoại từ PTT Harris về cứu trợ bão

- Trump sẽ nói tại hội nghị dân tộc chủ nghĩa Cơ đốc cực hữu "Cuộc họp của các nhà lãnh đạo đức tin vào giờ thứ 11" ngày 21/10

- Trump chỉ trích bà Harris về chính sách biên giới, tố cáo bà mở cửa đón 13.000 tên sát nhân (Sở ICE nói Trump nói sai, gây hiểu nhầm bản phúc trình biên giới)

- Pháp sẽ giao chiến đấu cơ Mirage 2000 cho Ukraine vào nửa đầu năm 2025

- Lãnh tụ Mỹ, Pháp, Đức, Anh ​​sẽ tới Đức, họp thượng đỉnh Thứ Bảy 12/10 về Gaza, Ukraine

- Anh: trừng phạt Nga vì sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường.

- Nam Hàn: công binh Bắc Hàn đang giúp Nga ở Ukraine, một số đã tử trận, nghi tương lai sẽ đưa lính chiến vào giúp Nga.

- Mỹ: Chỉ số Lạc quan của Doanh nghiệp Nhỏ đạt 91,5 vào tháng 9, tăng 0,3 điểm so với tháng 8.

- Xe Uber từ Manhattan đến Sân bay LaGuardia của New York ra mắt: giá thấp kinh hoàng

- Pháp phản đối TQ áp thuế mới đối với rượu châu Âu.

- PepsiCo doanh thu quý 3 giảm 1%

- Hoà Lan: tác phẩm nghệ thuật lon bia uống xong bị nhầm là rác, quăng bỏ, lượm lại được

- Biden không còn tin vào thiện chí ngưng bắn của Israel.

- Tổng thống Iran: Mỹ và Châu Âu ủng hộ Israel một chính phủ man rợ giết cả phụ nữ và trẻ em.

- Khoa học gia Mỹ trả Iran các tấm bia đất sét lịch sử cổ nhiều ngàn năm

- Cao ủy Liên Âu: tình hình ở Lebanon "ngày càng tệ hơn", 20% ​​dân số đã phải di dời tránh bom của Israel

- Iran: Israel sẽ phải đối mặt với sự trả đũa nếu tấn công cơ sở hạ tầng của Iran.

- Nhân quyền: Israel đã bắt 108 nhà báo Palestine trong 1 năm qua, bây giờ 58 nhà báo vẫn còn bị giam

- Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ chiến đấu khi sự tồn tại còn bị đe dọa.

- Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar lập lại liên lạc với người trung gian Qatar, sau nhiều tuần lễ bặt tin

- Israel: sẽ phong tỏa dọc bờ biển Lebanon, buộc ngư dân, tàu bè tránh xa đoạn dài 60 km Biển Địa Trung Hải.

- Israel: tấn công 120 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon trong 1 giờ

- Mỹ sẽ bán Ngư lôi hạng nhẹ cho Ấn Độ trị giá 175 triệu USD

- Nhật Bản: bắt 12 người về từ Campuchia vì trong đường dây lừa đảo qua điện thoại

- Nghiên cứu: Tăng tuổi thọ, nếu ăn trái cây và rau.

- Đài Loan phạt cựu đại diện Đài Loan tại Thái Lan 9.302 đô USD và cấm phục vụ chức vụ công trong 2 năm vì quấy rối tình dục 1 nữ cấp dưới

- Taylor Swift thành tỷ phú từ 2023, bây giờ cô trở thành nữ nhạc sĩ giàu nhất thế giới, với 1,6 tỷ USD. Cô thứ 2 trong danh sách nhạc sĩ giàu nhất, chỉ sau nam nhạc sĩ Jay-Z (tài sản 2,5 tỷ USD)

- 5 thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ: 1. South Burlington, VT; 2. Casper, WY; 3. Warwick, RI; 4. Burlington, VT; 5. Boise, ID.

- 5 thành phố kém an toàn nhất Mỹ: 1. New Orleans, LA; 2. Baton Rouge, LA; 3. Fort Lauderdale, FL; 4. Detroit, MI; 5. Memphis, TN.

- 10 thành phố an toàn nhất California: Irvine, Chula Vista, Fremont, Glendale, Santa Rosa, Santa Clarita, Garden Grove, Huntington Beach, Oceanside, San Diego.

- Vé số Mega Millions đang là 2 USD/vé sẽ lên giá 5 USD, nhưng độc đắc cao hơn và dễ trúng hơn

- Quận Cam: 50 người hẹn giờ, rủ nhau xông vào cướp 1 tiệm tạp hóa lúc 1:30 giờ sáng.

- 2 sinh viên Đại học Harvard Anhphu Nguyen và Caine Ardayfio chế ra cặp kính: hễ ngó ai mà họ ngó lại, là sẽ thấy tên, địa chỉ, số điện thoại và tiểu sử của người kia.

- TIN VN. Tập đoàn nhà ông Donald Trump thực hiện tổ hợp khách sạn 5 sao, sân golf, khu dân cư tại Hưng Yên với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD.(Trong khi đó, Trump chụp mũ bà Harris bị chụp mũ là CS)

- TIN VN. Vụ cháy ở công ty giày: Thiệt hại 100 tỷ đồng, 2.000 công nhân nghỉ việc.

- TIN VN. Hi hữu: Đang trượt thành đỗ... thủ khoa do lỗi "hoàn toàn không cố ý".

- HỎI 1: Sức tăng tuổi thọ của nhân loại đang chậm lại? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chết vì thuốc gây nghiện đã giảm 10%? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB) đã tuyên bố trong báo cáo của mình vào thứ Ba rằng Chỉ số Lạc quan của Doanh nghiệp Nhỏ (Small Business Optimism Index) đạt 91,5 vào tháng 9, tăng 0,3 điểm so với tháng 8. Đây là tháng thứ 33 liên tiếp mà con số này vẫn thấp hơn mức trung bình 50 năm là 98.

Tỷ lệ phần trăm ròng chủ sở hữu thấy doanh số thực tế tăng đã tăng chín điểm trong tháng được báo cáo so với tháng 8 và hiện ở mức âm ròng 9%. Tỷ lệ phần trăm chủ sở hữu trích dẫn lạm phát là vấn đề chính của họ trong việc điều hành doanh nghiệp đã giảm một điểm trên cơ sở hàng tháng, giảm xuống còn 23% nhưng vẫn là "vấn đề hàng đầu".

"Sự không chắc chắn khiến chủ sở hữu do dự trong việc đầu tư vào chi tiêu vốn và hàng tồn kho, đặc biệt là khi lạm phát và chi phí tài chính tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận ròng của họ. Mặc dù có một số hy vọng ở phía trước trong mùa bán hàng lễ hội, nhiều chủ sở hữu kinh doanh vẫn còn nghi ngờ liệu điều kiện kinh doanh trong tương lai có cải thiện hay không", Nhà kinh tế trưởng của NFIB Bill Dunkelberg cho biết.

⦿ ---- Dịch vụ đưa đón Uber dành cho những người đi từ Manhattan đến Sân bay LaGuardia của New York đã được ra mắt vào thứ Ba, tờ The Wall Street Journal trích dẫn Uber Technologies Inc. cho biết. Trong khi một chuyến đi Uber thông thường đến sân bay nói trên thường khiến khách hàng mất khoảng 100 đô la, thì với dịch vụ đưa đón, hành khách sẽ chỉ phải trả 18 đô la. Trong tháng đầu tiên, giá sẽ thậm chí còn thấp hơn, ở mức 9 đô la, theo công ty.

.

Những chiếc xe tải có thể chứa 14 người, với dịch vụ đón khách chỉ có thể thực hiện tại ba địa điểm ở Manhattan. Khách hàng có thể đặt chuyến đi sớm nhất là bảy ngày trước hoặc chỉ năm phút trước chuyến đi. Mỗi người dùng Uber có thể đặt trước tối đa bốn chỗ ngồi và được phép mang theo một vật dụng cá nhân và một túi nặng không quá 50 pounds (22.68 kilograms).

⦿ ---- Bộ Thương mại Pháp cho biết hôm thứ Ba rằng không có lý do gì có thể biện minh cho mức thuế mới áp dụng của Trung Quốc đối với rượu mạnh châu Âu. Bộ này nói với Reuters rằng động thái này dường như được thực hiện để trả đũa việc Liên minh châu Âu áp dụng mức thuế nhập cảng 35% đối với xe điện từ quốc gia châu Á này. Paris nhấn mạnh rằng các biện pháp của Bắc Kinh là "không thể chấp nhận được" và đi ngược lại các quy tắc thương mại quốc tế. "Chúng tôi sẽ phản đối quyết định của Trung Quốc trước Tổ chức Thương mại Thế giới", Bộ này tuyên bố.

⦿ ---- PepsiCo tiết lộ vào thứ Ba rằng doanh thu ròng của công ty trong quý 3 năm 2024 đã giảm 1% xuống còn 23,3 tỷ đô la, thấp hơn kỳ vọng. Với lợi nhuận hoạt động là 3,9 tỷ đô la, công ty tiết lộ rằng thu nhập ròng của công ty là 2,9 tỷ đô la.

Thu nhập pha loãng theo GAAP trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3 đã giảm 5% xuống còn 2,13 đô la, trong khi EPS cốt lõi là 2,31 đô la. Đối với năm tài chính 2024, PepsiCo dự kiến ​​mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ ở mức một chữ số thấp, trước đó dự kiến ​​là 4%. Cổ phiếu PepsiCo đã giảm 1,02% trong giao dịch trước giờ thị trường mở cửa và được bán với giá 165,5 đô la sau khi công bố thu nhập.

⦿ ----Hai nhà khoa học John Hopfield (người Mỹ) và Geoffrey Hinton (người Anh-Canada) đã thắng giải Nobel Vật lý năm 2024 cho những khám phá và phát minh đặt nền móng cho ngành máy học (machine learning), tiền thân của trí tuệ nhân tạo (AI), theo cơ quan trao giải cho biết hôm thứ Ba.

Hinton được công nhận rộng rãi là cha đẻ của trí tuệ nhân tạo và đã trở thành tâm điểm các bản tin khi ông nghỉ việc tại Google hồi năm ngoái để có thể dễ dàng nói hơn về những nguy hiểm của công nghệ mà ông đã tiên phong.

"Chúng ta không có kinh nghiệm về việc có những thứ thông minh hơn chúng ta như thế nào", Hinton nói qua điện thoại với cuộc họp báo Nobel, phát biểu từ một khách sạn ở California. "Nó sẽ tuyệt vời ở nhiều khía cạnh, trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe", Hinton nói. "Nhưng chúng ta cũng phải lo lắng về một số hậu quả xấu có thể xảy ra. Đặc biệt là mối đe dọa của những thứ này vượt khỏi tầm kiểm soát".

Hopfield, 91 tuổi, giáo sư danh dự tại Đại học Princeton, đã tạo ra một bộ nhớ liên kết có thể lưu trữ và tái tạo hình ảnh và các loại mẫu khác trong dữ liệu, theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, đơn vị trao giải thưởng, cho biết.

"Hai người đoạt giải Nobel Vật lý năm nay đã sử dụng các công cụ từ vật lý để phát triển các phương pháp là nền tảng của máy học mạnh mẽ ngày nay", viện hàn lâm cho biết trong một tuyên bố. "Máy học dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo hiện đang cách mạng hóa khoa học, kỹ thuật và cuộc sống hàng ngày". Giải thưởng đi kèm với tổng giải thưởng là 11 triệu crown Thụy Điển (1,1 triệu đô la) được chia cho hai người chiến thắng.

Hinton sinh ra ở Anh, 76 tuổi, hiện là giáo sư danh dự tại Đại học Toronto, đã phát minh ra một phương pháp có thể tự động tìm các thuộc tính trong dữ liệu và thực hiện các nhiệm vụ như xác định các thành phần cụ thể trong hình ảnh, viện hàn lâm cho biết thêm. Mặc dù ông đã nghỉ việc tại Google vào năm 2023 sau khi nhận ra rằng máy tính có thể trở nên thông minh hơn con người sớm hơn nhiều so với dự kiến ​​của ông và các chuyên gia khác, Hinton cho biết bản thân công ty đã hành động rất có trách nhiệm.

⦿ ---- Một nhân viên bảo trì tại Bảo tàng Nghệ thuật Lisser của Hoà Lan đã vô tình vứt một tác phẩm nghệ thuật trông giống như hai lon bia vào thùng rác. "All The Good Times We Spent Together" thực chất là một tác phẩm acrylic chi tiết được nghệ sĩ người Pháp Alexandre Lavet vẽ tay trên lon.

"Nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy những chiếc lon bị móp này được vẽ tay tỉ mỉ bằng sơn acrylic, với từng chi tiết được sao chép cẩn thận", LAM lưu ý trên trang web của mình. "Không giống như những đồ vật tìm thấy có sẵn, chẳng hạn như bồn tiểu nổi tiếng của Elsa von Freytag-Loringhoven và Marcel Duchamp, tác phẩm của Lavet đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra".

Người phát ngôn của bảo tàng nói với The Guardian rằng họ thường trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ở những nơi khác thường và tác phẩm của Lavet được trưng bày trong thang máy. Một thợ máy đã nhìn thấy tác phẩm ở đó và cho rằng chúng hẳn là rác. Người phụ trách triển lãm, Elisah van den Bergh, đã kịp lưu lại tác phẩm nghệ thuật ngay trước khi nó bị vứt đi, khi cô quay lại sau giờ nghỉ và thấy rằng nó đã biến mất. Người phát ngôn của bảo tàng cho biết thêm: "Chúng tôi hiện đã đặt tác phẩm ở một vị trí truyền thống hơn, ngay trên một bệ để nó có thể được đặt yên sau cuộc phiêu lưu của mình".

⦿ ---- Pháp có ý định chuyển giao máy bay chiến đấu phản lực Mirage 2000 cho Ukraine vào nửa đầu năm 2025, theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết hôm thứ Ba trong một cuộc phỏng vấn với Sud Ouest. "Mục đích là trang bị cho họ khả năng chiến đấu không đối đất. Và củng cố hệ thống tác chiến điện tử của họ. Tuy nhiên, khía cạnh quan trọng nhất là đào tạo phi công và thợ máy, điều này vẫn đang tiếp tục" tại thành phố Nancy, Lecornu lưu ý.

Nói về việc vận chuyển vũ khí cho Israel, bộ trưởng nhấn mạnh rằng Pháp chỉ cung cấp các thành phần cho các hệ thống phòng thủ, chẳng hạn như Iron Dome, và đảm bảo rằng nước ông không cung cấp các loại vũ khí khác cho Israel.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến ​​sẽ gặp nhau tại Berlin vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 10, để thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông và cuộc khủng hoảng Ukraine, AFP đưa tin vào thứ Ba, trích dẫn một nguồn tin từ chính phủ Đức.

Sau cuộc họp, bốn nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ đến căn cứ không quân Hoa Kỳ tại Ramstein để tham gia cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo thế giới khác để thảo luận về việc hỗ trợ quân sự thêm cho Ukraine. Các cuộc họp nói trên sẽ diễn ra trong chuyến thăm chính thức của Biden tới Đức, dự kiến ​​bắt đầu vào thứ Năm, ngày 10 tháng 10.

⦿ ---- Vương quốc Anh đã công bố hôm thứ Ba rằng họ đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với quân đội Nga vì cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường. Các biện pháp này, bao gồm lệnh đóng băng tài sản và lệnh cấm đi lại, nhắm vào Viện Nghiên cứu và Thử nghiệm Khoa học Trung ương số 33 của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tâm Khoa học số 27 và Lực lượng Phòng vệ Hóa học và Sinh học Phóng xạ, cũng như người đứng đầu Igor Kirillov, "những người chịu trách nhiệm triển khai các loại vũ khí man rợ này".

"Vương quốc Anh sẽ không ngồi yên trong khi [Tổng thống Nga Vladimir] Putin và nhà nước mafia của ông ta vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước về Vũ khí Hóa học. Tôi đã biến nhiệm vụ cá nhân của mình là thách thức hoạt động độc ác này và tôi sẽ không lùi bước", Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy tuyên bố.

⦿ ---- Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Kim Yong-hyun, Bắc Hàn có khả năng sẽ gửi quân thường trực đến Ukraine để hỗ trợ Nga, theo Yonhap News đưa tin vào ngày 8 tháng 10. Kim lưu ý rằng đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự hợp tác quân sự sâu sắc hơn giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Bộ trưởng cho rằng Bắc Hàn có thể sẽ gửi quân như một phần của thỏa thuận đạt được với Moscow vào tháng 6 năm 2024.

Kim cũng đề cập đến các báo cáo về việc có quân nhân Bắc Hàn tử trận gần Donetsk, nơi do Nga chiếm đóng. "Xét theo hoàn cảnh, các báo cáo gần đây về thương vong của lính Bắc Hàn trên lãnh thổ do Nga chiếm đóng gần thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine rất có khả năng là sự thật", Kim cho biết.

Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cũng bình luận về tuyên bố của Kim. Andriy Kovalenko, người đứng đầu trung tâm, tuyên bố rằng Bắc Hàn đã gửi quân nhân đến Ukraine. "Tôi đã từng đưa tin rằng một số lượng hạn chế quân nhân Bắc Hàn, chủ yếu là công binh, đang giám sát chất lượng và việc sử dụng vũ khí của Bắc Hàn của quân đội Nga. Một số người trong số họ đã bị giết. Đạn dược và tên lửa đạn đạo KN23 nói chung có chất lượng thấp và quân đội Bắc Hàn đang báo cáo điều này với Kim", Kovalenko viết trên kênh Telegram của mình.

Trước đó, một số cơ quan truyền thông Ukraine, trích dẫn nguồn tin tình báo, đã đưa tin rằng hơn 20 binh sĩ, bao gồm sáu sĩ quan Bắc Hàn, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ do Nga chiếm đóng gần Donetsk vào ngày 3 tháng 10. Có 3 binh sĩ Bắc Hàn khác đã bị thương trong cuộc tấn công.

⦿ ---- Bà Harris dự kiến ​​sẽ tham gia ba cuộc phỏng vấn hôm nay, Thứ Ba, khi bà ở New York: lúc 11 giờ sáng trên chương trình "The View", lúc 1 giờ chiều trên giờ "The Howard Stern Show" và lúc 6 giờ chiều trên chương trình "The Late Show with Stephen Colbert".

Trump cũng đang ở Thành phố New York và sẽ tham gia một cuộc họp thị trấn trực tuyến tập trung vào chăm sóc sức khỏe lúc 8 giờ tối do cựu ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr. chủ trì với chủ đề "Make America Healthy Again". Cựu tổng thống Trump ban đầu dự kiến ​​sẽ tham gia một cuộc họp bàn tròn của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp gốc La-tinh vào hôm nay, nhưng đã bị hoãn lại do dự báo thời tiết khắc nghiệt từ Bão Milton.

⦿ ---- Bà Harris có kế hoạch đưa ra một đề xuất mới trên chương trình "The View" ngày hôm nay, đề xuất này sẽ mở rộng Medicare để chi trả cho các nhu cầu chăm sóc dài hạn của người cao tuổi, bao gồm cả chăm sóc tại nhà.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình trò chuyện ban ngày, Harris có kế hoạch tập trung vào "thế hệ kẹp giữa" (sandwich generation) của những người Mỹ chăm sóc trẻ em và cha mẹ già, một viên chức chiến dịch cấp cao cho biết. Ngoài chế độ phúc lợi chăm sóc tại nhà dành cho người cao tuổi, Harris có kế hoạch đề xuất một kế hoạch mới để giảm chi phí chăm sóc trẻ em, viên chức này cho biết.

⦿ ---- Trump nổ kiểu mới: Cựu Tổng thống Donald Trump ngụ ý rằng ông đã đến thăm thành phố Gaza của Palestine—nhưng thực tế không có hồ sơ nào về chuyến đi này, tờ New York Times đưa tin. Phát biểu với người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt vào hôm thứ Hai, Trump đồng ý rằng Gaza, nằm trên Biển Địa Trung Hải, có thể giống như thành phố Monaco cực kỳ giàu có của châu Âu sau khi chiến tranh Israel-Hamas kết thúc.

"Nó có vị trí tốt nhất ở Trung Đông, nguồn nước tốt nhất, mọi thứ tốt nhất. Nó có, nó là tốt nhất, tôi đã nói điều đó trong nhiều năm. Bạn biết đấy—tôi đã đến đó, và nó rất khắc nghiệt. Đó là một nơi khắc nghiệt, trước, bạn biết đấy, trước tất cả các cuộc tấn công và trước những gì đã xảy ra trong vài năm qua."

Theo hồ sơ của Bộ Ngoại giao, Trump đã không chính thức đến thăm Gaza khi ông còn đương nhiệm. Ông đã đến thăm Israel và ông đã đến Bờ Tây (West Bank, lãnh thổ Palestine kiểm soát bởi Israel) do Israel chiếm đóng để gặp Chủ tịch Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. Gaza không tiếp giáp với Bờ Tây và lãnh thổ này không do Chính quyền Palestine quản lý kể từ năm 2007.

Các đại diện cho chiến dịch tranh cử của Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Daily Beast, nhưng một trợ lý giấu tên của Trump đã khẳng định với tờ NY Times rằng "Gaza nằm ở Israel. Tổng thống Trump đã đến Israel."

⦿ ---- Các điệp viên Trung Quốc đang cố gắng tác động đến ít nhất 10 cuộc bầu cử quốc hội, cấp tiểu bang hoặc địa phương của Hoa Kỳ, CNN đưa tin, trích dẫn lời một viên chức tình báo Hoa Kỳ từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia.

Những nỗ lực này được cho là liên quan đến các chiến dịch truyền thông xã hội bí mật nhắm vào các ứng cử viên bị coi là mối đe dọa đối với lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, đặc biệt là liên quan đến Đài Loan. Viên chức này cũng đề cập rằng Nga và Cuba đã tham gia vào việc tác động đến các cuộc bầu cử quốc hội, với việc Nga tập trung vào việc làm suy yếu sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết trong cuộc phỏng vấn của bà trên chương trình "60 Minutes" của CBS rằng nếu đắc cử, bà sẽ không gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để đàm phán hòa bình trừ khi Ukraine cũng được đại diện.

"Không phải song phương mà không có Ukraine, không. Ukraine phải có tiếng nói trong tương lai của Ukraine", Harris nhấn mạnh. Khi được hỏi liệu bà có ủng hộ "nỗ lực mở rộng NATO, bao gồm cả Ukraine không", Harris cho biết những vấn đề đó sẽ được giải quyết "nếu và khi đến thời điểm đó".

"Donald Trump, nếu ông ấy là tổng thống, Putin sẽ đang ngồi ở Kiev ngay bây giờ", bà nói và nói thêm rằng lời hứa của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine "vào Ngày đầu tiên" của nhiệm kỳ tổng thống của ông "là về sự đầu hàng".

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris và người bạn đồng hành tranh cử của bà là Thống đốc Tim Walz đã xuất hiện trong một chương trình đặc biệt về bầu cử trên "60 Minutes". Theo CBS, hai người này đã đề cập đến các chủ đề quan trọng, bao gồm các kế hoạch kinh tế, chính sách nhập cư và quan hệ quốc tế.

Chương trình sẽ không phỏng vấn đối thủ của họ, cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa JD Vance, vì Trump đã từ chối các cuộc đàm phán theo lịch trình, với chiến dịch của ông nói rằng thỏa thuận này chưa bao giờ được hoàn tất. Trong khi tìm thỏa thuận phỏng vấn, sau khi CBS nói rằng họ sẽ kiểm chứng các thông tin Trump và Vance nói trong cuộc phỏng vấn để biết đâu là tin giả, phía Trump từ chối các đàm phán về thủ tục phỏng vấn.

⦿ ---- Tóm tắt về cuộc phỏng vấn bà Kamala Harris trên chương trình 60 Minutes phát sóng vào tối thứ Hai, trong khi Donald Trump trước đó đã từ chối không tham gia.

---- Súng hiệu Glock: Bà Harris đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc sở hữu súng, bà đã đưa ra để bác bỏ những tuyên bố rằng đảng Dân chủ muốn tước súng của mọi người dân. "Tôi có một khẩu Glock và tôi đã có nó khá lâu rồi", bà nói với Bill Whitaker, theo USA Today. "Và—ý tôi là, Bill, tôi có kinh nghiệm trong ngành thực thi pháp luật". Bà nói rằng bà "tất nhiên" đã tập bắn với khẩu súng này, tại một trường bắn.

---- Về Trump: Bà chỉ trích cựu tổng thống Trump vì đã từ chối tham gia cuộc phỏng vấn của trên chương trình này. "Nếu ông Trump không cho người xem của bạn [của đài CBS] về khả năng trò chuyện có ý nghĩa, sâu sắc, hỏi đáp với bạn, thì hãy xem các cuộc mít tinh của ông ấy", Harris nói, theo CBS News. "Bạn sẽ nghe thấy những cuộc trò chuyện về bản thân ông Trump và tất cả những bất bình cá nhân của ông Trump".

---- Về kinh tế 'thế giới thực': Khi bị hỏi về cách bà sẽ chi trả cho các chính sách kinh tế của mình, bao gồm khoản tặng tín dụng thuế trẻ em 6.000 đô la, bà đã phản bác lại đề xuất rằng họ sẽ không thông qua Quốc hội trong "thế giới thực", đồng thời nói thêm, "Khi bạn nói chuyện nhẹ nhàng với nhiều người trong Quốc hội, họ biết chính xác những gì tôi đang nói". Tờ New York Times lưu ý rằng điều này bỏ qua "một thực tế mà bà đã gặp phải" với tư cách là Phó Tổng thống—rằng các cuộc đàm phán riêng tư không phải lúc nào cũng dẫn đến luật thực tế.

---- Về Putin, thế giới: Bà cho biết bà sẽ không gặp Vladimir Putin về cuộc chiến ở Ukraine. "Donald Trump, nếu ông ấy là tổng thống, Putin sẽ đang ngồi ở Kyiv ngay bây giờ. Ông Trump nói rằng, 'Ồ, tôi [Trump] có thể chấm dứt cuộc chiến Ukraine vào Ngày 1, ngày đầu vào Bạch Ốc.' Bạn biết điều đó là gì. Đó là về sự đầu hàng". Bà cũng gọi Iran là đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ. Về Israel, bà đã né tránh câu hỏi về việc liệu Hoa Kỳ có thiếu ảnh hưởng đối với Benjamin Netanyahu hay không, theo tờ Washington Post. "Tôi nghĩ, với tất cả sự tôn trọng, câu hỏi hay hơn là, liệu chúng ta có một liên minh quan trọng giữa người dân Hoa Kỳ và người dân Israel hay không", Harris nói. "Và câu trả lời cho câu hỏi đó là có."

---- Về di trú: Khi Whitaker hỏi bà liệu làn sóng nhập cư dưới thời chính quyền hiện tại có phải là kết quả của các chính sách sai lầm hay không, bà trả lời, "Đó là một vấn đề lâu dài. Và các giải pháp đã nằm trong tầm tay. Và ngay từ ngày đầu tiên, theo nghĩa đen, chúng tôi đã đưa ra các giải pháp." Bà đổ lỗi cho Trump vì đã làm chệch hướng [ép các Dân biểu Công Hòa hủy bỏ] dự luật an ninh biên giới. "Chúng ta cần Quốc hội có thể hành động để thực sự giải quyết vấn đề."

---- Tim Walz: Trong cuộc phỏng vấn của riêng mình, ứng cử viên phó tổng thống Walz cho biết Harris đã bảo ông chọn từ ngữ cẩn thận hơn liên quan đến những tuyên bố sai sự thật đã được đưa ra ánh sáng, theo CNN. "Bà Harris nói, 'Tim, anh biết đấy, anh cần cẩn thận hơn một chút về cách nói của mình,' bất kể đó là gì." Ông Walz cho biết những phát biểu sai lệch về hồ sơ quân sự của mình và về việc ở Hồng Kông trong cuộc bạo loạn Thiên An Môn bắt nguồn từ việc "bộc lộ cảm xúc, kể một câu chuyện, nói sai ngày tháng" và không phải là "một kẻ nói dối bệnh hoạn như Donald Trump."

⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, đang dẫn trước đối thủ đảng Cộng hòa của bà, cựu Tổng thống Donald Trump, trong cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất của New York Times/Siena College được tiến hành từ ngày 29/9 đến ngày 6 tháng 10/2024.

Cuộc khảo sát cho thấy 49% cử tri có khả năng sẽ bỏ phiếu cho Harris nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào hôm nay, trong khi 46% nói sẽ ủng hộ Trump. Trong cuộc thăm dò trước đó của New York Times/Siena, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều ngang nhau ở mức 47%.

Khoảng 49-41% cử tri cho biết Harris quan tâm đến đời sống những người như họ thay vì Trump. Mặt khác, hơn 43% cử tri tiềm năng—và 13% đảng viên Cộng hòa—xem phó tổng thống là ứng cử viên vui tính hơn trong hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, theo cuộc thăm dò của New York Times/Siena College.

Trump đang dẫn trước Harris ở Florida mức 13% và ở Texas là 6%. Tuy nhiên, các trận chiến ở các tiểu bang dao động quan trọng có khả năng quyết định cuộc bầu cử, bao gồm Georgia, Pennsylvania và Wisconsin, vẫn còn quá sít sao để có thể dự đoán ai có thể giành chiến thắng.

⦿ ---- Hội đồng bầu cử của North Carolina đã bỏ phiếu hôm Thứ Hai để trao cho cư dân ở phía tây của tiểu bang, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão Helene, sự linh hoạt hơn trong việc bỏ phiếu qua thư và tiến hành bầu cử.

Cử tri ở 13 quận bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão sẽ có nhiều cách hơn để có được và chuyển giao phiếu bầu vắng mặt, trong khi các hội đồng quận sẽ có nhiều thẩm quyền hơn để sửa đổi các kế hoạch quản lý bầu cử của họ. Những thay đổi, được chấp thuận bằng cuộc bỏ phiếu đồng thuận của hội đồng lưỡng đảng, diễn ra 10 ngày trước khi bắt đầu bỏ phiếu sớm tại tiểu bang chiến trường này và khi bỏ phiếu qua thư đã diễn ra.

Theo các quy tắc thông thường, cử tri ở những quận đó muốn bỏ phiếu qua thư sẽ có thể yêu cầu và nhận phiếu bầu trực tiếp cho đến ngày 4 tháng 11, một ngày trước Ngày bầu cử, thay vì thứ Ba trước đó. Họ cũng có thể bỏ phiếu tại bất kỳ hội đồng bầu cử quận nào trong tiểu bang hoặc bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào tại quận của họ. Trước đây, cử tri chỉ được phép bỏ phiếu vắng mặt tại hội đồng bầu cử hoặc địa điểm bỏ phiếu sớm tại quận của họ.

⦿ ---- Trong khi các nỗ lực phục hồi sau cơn bão Helene vẫn đang tiếp diễn, Harris hôm Thứ Hai đã cáo buộc Trump tung tin giả về các nguồn lực của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) dành cho các nạn nhân. "Có rất nhiều tin sai lệch và tin bóp méo được cựu tổng thống đưa ra về những gì có sẵn, đặc biệt là đối với những người sống sót sau cơn bão Helene", Harris cho biết. "Và trước hết, điều đó vô cùng vô trách nhiệm".

"Thực tế là FEMA có rất nhiều nguồn lực dành cho những người đang rất cần chúng ngay bây giờ, và các nguồn lực nhằm giúp mọi người đứng vững, xây dựng lại và có nơi để đi", Harris cho biết. Số người chết trong cơn bão đã tăng lên 227, khiến đây trở thành cơn bão chết chóc nhất kể từ cơn bão Katrina năm 2005.

⦿ ---- Nhà làm phim tài liệu Michael Moore, người đã dự đoán chính xác kết quả cuộc bầu cử năm 2016 khi ít người khác làm được, tin rằng cơ hội chiến thắng trở lại của Donald Trump vào năm 2024 là "không còn". Moore lập luận trong một bài luận trên Substack hôm thứ Sáu: "Phần lớn đất nước, những người bình thường, đã thấy đủ rồi và muốn chiếc xe trò hề biến mất trong cơn lốc MAGA ở đâu đó giữa thực tế và Orlando. Động lực nhanh chóng và bùng nổ của Kamala Harris không giống bất kỳ điều gì đã thấy trong nhiều thập niên".

Moore, một đạo diễn theo chủ nghĩa tự do nổi tiếng với các bộ phim như Fahrenheit 9/11 và Fahrenheit 11/9, một bộ phim tài liệu năm 2018 về chiến thắng của Trump, đã dự đoán Harris sẽ giành được 270 phiếu đại cử tri đoàn so với 268 phiếu. Dự đoán cho thấy Harris sẽ giành được hầu hết các tiểu bang chiến trường truyền thống trong cuộc bầu cử này, bao gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania và New Hampshire.

Nhà làm phim cho biết phân tích này dựa trên "tổng hợp các cuộc thăm dò hàng đầu" cũng như "kết luận cơ bản mà tôi đưa ra chỉ bằng cách ở gần những người Mỹ đồng hương đang mua sắm tại Costco, vui vẻ làm TikTok và ăn một lần một tuần tại Chili's".

Tuy nhiên, Moore cũng cảnh báo rằng thất bại của Trump không phải là điều chắc chắn. "Chúng ta biết rằng Trump có một chuỗi thành tích xuất sắc khi thực hiện những điều không thể - và những người đã loại bỏ ông ấy đã hơn một lần sống để chứng kiến ngày mà họ phải ăn bánh khiêm nhường", Moore tiếp tục. "Không bao giờ khôn ngoan khi nhảy múa chiến thắng trên vạch hai yard khi Trump là đối thủ của bạn".

Theo công cụ theo dõi cuộc thăm dò của The Independent, Harris dự kiến sẽ dẫn trước Trump khoảng 3%, mặc dù nhiều nhà dự báo bầu cử không đưa ra dự đoán trực tiếp về Đại cử tri đoàn do có nhiều tiểu bang đang tranh chấp. Mặc dù Harris dẫn trước Trump ở tất cả các tiểu bang chiến trường lớn, nhưng Trump vẫn đang có số phiếu cao hơn về một số vấn đề quan trọng trong chu kỳ này, bao gồm nền kinh tế và nhập cư.

Về phần mình, Moore lập luận rằng chiến dịch của Harris có thể khóa chặt lợi thế dự kiến của mình bằng cách khuyến khích hàng triệu người Mỹ đã ngồi ngoài cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất đi bỏ phiếu. “Những người không đi bỏ phiếu là “đảng” chính trị lớn thứ hai tại Hoa Kỳ!” giám đốc đã viết trên blog của mình. “Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một vài nghìn người trong số họ xuất hiện — chỉ một lần này thôi — để tạo nên sự khác biệt.”

⦿ ---- Elon Musk đã khởi động nỗ lực xác định những cử tri tiềm năng của Donald Trump ở các tiểu bang chiến trường bằng một lời đề nghị mà tỷ phú này quảng cáo là "tiền dễ kiếm". Ủy ban PAC của Musk muốn người dân ở bảy tiểu bang ký vào một bản kiến nghị trực tuyến cam kết ủng hộ hai tu chính án đầu tiên của Hiến pháp, mà PAC cho biết "bảo đảm quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí".

Trang web này sẽ thu thập thông tin liên lạc của từng người ký. Sau đó, "đối với mỗi người bạn giới thiệu là cử tri ở tiểu bang chiến trường, bạn sẽ nhận được 47 đô la!", theo tỷ phú Musk đăng trên X. Lời đề nghị này có hiệu lực trong hai tuần, theo báo The Hill đưa tin. Sau khi Musk có danh sách những cái tên đó, những cử tri - những người được các chuyên gia chính trị coi là tràn đầy năng lượng - có thể phải chịu sự vận động hành lang của PAC để bỏ phiếu cho Trump vào ngày 5 tháng 11, theo tờ New York Times.

Bài đăng cho biết mục tiêu là thu thập 1 triệu tên cử tri; một triệu lượt giới thiệu có nghĩa là hóa đơn tốn kém của Musk sẽ là 47 triệu đô la. Một luật sư tài chính chiến dịch cho biết nỗ lực này có vẻ hợp pháp. "Thực tế là họ chỉ trả tiền cho người giới thiệu chứ không phải người ký tên, nghĩa là bảo vệ PAC khỏi mọi cáo buộc rằng họ đang mua phiếu bầu", Brendan Fischer cho biết. "Cuối cùng, những gì America PAC đang làm ở đây là chi tiền cho dữ liệu cử tri, điều mà các PAC và chiến dịch luôn luôn làm".

Theo CNBC, những người ký tên trực tuyến được chuyển hướng đến một trang liệt kê thông tin đăng ký cử tri cho bảy tiểu bang. Trước khi trả 47 đô la, siêu PAC hứa sẽ xác minh mọi thông tin. Một số điều khoản khác: "Những người đủ điều kiện chỉ được liệt kê một người đủ điều kiện làm người giới thiệu của họ", lời đề nghị nêu rõ. Khoản thanh toán được giới hạn cho các lượt giới thiệu cho những người sống tại các tiểu bang này—hoặc liên bang, nếu họ muốn—có khả năng quyết định cuộc đua tổng thống: Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Nevada, Arizona, Michigan và Wisconsin.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Florida vào thứ Hai khi Bão Milton đang tiến gần và đã ra lệnh hỗ trợ liên bang. "Hôm nay, Tổng thống Joseph R. Biden, Jr. đã tuyên bố rằng tình trạng khẩn cấp đang diễn ra tại Tiểu bang Florida và đã ra lệnh hỗ trợ Liên bang để bổ sung cho các nỗ lực ứng phó của Tiểu bang, bộ lạc và địa phương do các điều kiện khẩn cấp do Bão Milton gây ra bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 năm 2024 và vẫn đang tiếp diễn", theo Bạch Ốc cho biết.

Milton đã "nhanh chóng" mạnh lên ở Vịnh Mexico trên đường đến Florida chưa đầy hai tuần sau khi Bão Helene giết chết hơn 200 người. Theo Trung tâm Bão Quốc gia, Milton dự kiến sẽ trở thành cơn bão cấp 5 vào khuya Thứ Hai với sức gió dự báo trên 250 km/giờ.

⦿ ---- Tòa án Tối cao đã từ chối thụ lý đơn kháng cáo của X Corp. của Elon Musk về khiếu nại của công ty rằng Công tố đặc biệt Jack Smith đã truy cập trái phép vào tài khoản mạng xã hội của Donald Trump mà không thông báo cho cựu tổng thống. Hồi tháng 7, X Corp. đã xin Tòa án Tối cao xác định trong trường hợp nào một công ty công nghệ có thể bị buộc phải cung cấp thông tin về người dùng của mình, trong khi không được phép thông báo cho những người dùng đó rằng họ đang bị điều tra.

Tòa án đã không công bố bình luận nào hôm thứ Hai và không có ý kiến phản đối nào. Có nghĩa là, Tòa Tối Cao không bàn chuyện Công tố đặc biệt Smith đã làm đúng hay sai về truy vấn thông tin ở mạng X. Năm ngoái, nhóm của Smith đã có thể sử dụng "lệnh không tiết lộ" để ngăn X Corp. thông báo cho Trump rằng các công tố viên đang sử dụng lệnh khám xét để lấy thông tin liên lạc riêng tư từ tài khoản X (trước đây là Twitter) của Trump, bao gồm tin nhắn trực tiếp, dữ liệu vị trí và bản nháp của ông từ những tuần trước cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1.

Khi X Corp. phản đối lệnh này, công ty X đã bị phát hiện là coi thường lệnh tòa và bị phạt 350.000 đô la. Các công tố viên lập luận rằng việc thông báo cho Trump về cuộc khám xét sẽ gây nguy hiểm cho bằng chứng.

Tuần trước, một hồ sơ chưa niêm phong từ nhóm của Smith đã chỉ ra chính xác cách bên công tố trong phiên tòa xét xử Trump về bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 có ý định sử dụng các dòng tweet từ tài khoản X cá nhân của ứng cử viên đảng Cộng hòa để chứng minh cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử của ông.

Các dòng tweet của Trump đã gây nghi ngờ về tính toàn vẹn của kết quả bầu cử năm 2020, lan truyền những tuyên bố sai sự thật về gian lận cử tri, tấn công những người cố gắng chia sẻ thông tin chính xác về cuộc bầu cử, cổ vũ những người đi đến Washington để tham gia cuộc biểu tình sau đó trở thành cuộc bạo loạn và giúp cựu tổng thống tiến hành chiến dịch gây sức ép chống lại Phó Tổng thống Mike Pence.

Vào lúc 2:24 chiều ngày 6 tháng 1/2021, khi những kẻ bạo loạn xông vào Điện Capitol của Hoa Kỳ, Trump đã tweet rằng, "Mike Pence đã không đủ can đảm để làm những gì đáng lẽ phải làm để bảo vệ Đất nước và Hiến pháp của chúng ta, trao cho các Tiểu bang cơ hội chứng nhận một tập hợp sự kiện đã được sửa đổi, chứ không phải những sự kiện gian lận hoặc không chính xác mà họ đã được yêu cầu chứng nhận trước đó. Hoa Kỳ đòi hỏi sự thật!"

Sau đó, dòng tweet này đã được đọc cho đám đông tại Điện Capitol, những người sau đó đã hô vang, "Hãy treo cổ Mike Pence!" Vài phút sau khi Trump đăng tweet, Pence đã phải được đưa đến một địa điểm an toàn, theo hồ sơ. Khi Trump nghe nói rằng Pence đã được đưa đến nơi an toàn, ông được cho là đã trả lời, "Thì sao?"

⦿ ---- Cổ phiếu của Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tăng hơn 17% hôm thứ Hai sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ khiếu nại từ X Corp của Elon Musk, cáo buộc rằng Công tố đặc biệt Jack Smith đã vi phạm Tu chính án thứ nhất bằng cách bảo đảm lệnh khám xét các thông tin liên lạc của Donald Trump trên Twitter và sau đó ngăn cản công ty X tiết lộ thông tin này.

"Tu chính án thứ tư cho phép chính phủ xin lệnh khám xét tài sản thuộc sở hữu của bên thứ ba vô tội miễn là lệnh đó được hỗ trợ bởi nguyên nhân có thể xảy ra là bằng chứng về tội phạm sẽ được tìm thấy", văn phòng của Smith trả lời. Cổ phiếu của công ty đã tăng 17,6% vào lúc 10:30 sáng theo giờ miền Đông, đạt mức 19,47 đô la một cổ phiếu. Nghĩa là, khi X suy yếu, thì Trump Media tăng giá trị.

⦿ ---- Công ty Deloitte đã bị chỉ trích từ những đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Trump và Thượng nghị sĩ JD Vance (Đảng Cộng hòa-Ohio) sau khi một trong những nhân viên của công ty này chia sẻ các cuộc trò chuyện riêng với Vance từ năm 2020, trong đó Vance chỉ trích Trump.

Con trai Trump là Donald Trump Jr. đã chỉ danh cá nhân đó là Kevin Gallagher, một giám đốc điều hành của Deloitte, đã gợi ý rằng đảng Cộng hòa nên đánh giá lại các hợp đồng trị giá gần 3 tỷ đô la của chính phủ với công ty tư vấn này."Một giám đốc điều hành tại @Deloitte tên là Kevin Gallagher đã quyết định can thiệp vào cuộc bầu cử và tiết lộ các cuộc trò chuyện riêng với JD Vance để giúp Kamala Harris", theo con trai của cựu tổng thống đã viết trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X, được The Washington Post đưa tin đầu tiên."Có lẽ đã đến lúc đảng Cộng hòa chấm dứt hoạt động trục lợi do người nộp thuế tài trợ của Deloitte?" ông nói thêm trong bài đăng vào cuối tháng 9, gắn thẻ Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa-La.).Bình luận của Trump Jr. đã được chia sẻ trên X bởi giám đốc truyền thông của Vance, William Martin. Cố vấn của Trump, Jason Miller, cũng đăng lại các bình luận với thông điệp của riêng mình, "Kevin Gallagher FAFO", viết tắt của cụm từ "f‑‑‑ around and find out".Deloitte tuyên bố rằng họ là một công ty phi đảng phái và Gallagher "đã chia sẻ các tin nhắn cá nhân riêng tư theo ý muốn của mình mà không có sự cho phép của Deloitte. Deloitte cam kết sâu sắc trong việc hỗ trợ chính phủ và khách hàng thương mại của chúng tôi và chúng tôi có thành tích lâu dài trong việc làm như vậy trên khắp các đảng phái và chính quyền."Câu chuyện bắt đầu ngay sau khi WP công bố các tin nhắn trực tiếp của Vance từ năm 2020, trong đó Vance chỉ trích Trump. Tờ báo không ghi danh tính của Gallagher trong bài viết. Vance viết trong một tin nhắn vào tháng 2/2020: "Trump đã hoàn toàn thất bại trong việc thực hiện chủ nghĩa dân túy kinh tế của mình (ngoại trừ chính sách Trung Quốc rời rạc)."Trong một tin nhắn khác vào tháng 6/2020, Vance dự đoán rằng Trump sẽ thua cuộc bầu cử sắp tới. Kể từ đó, Vance đã từ chối nói liệu cựu tổng thống có thua cuộc bầu cử năm 2020 hay không. Những bình luận riêng tư của Vance cho thấy sự thay đổi suy nghĩ của ông về cựu tổng thống diễn ra muộn hơn so với những gì đã hiểu trước đây. Trước khi tranh cử vào Thượng viện, Vance đặc biệt chỉ trích Trump, có lúc Vance mô tả Trump là "Hitler của nước Mỹ". Kể từ đó, Vance đã rút lại lời chỉ trích của mình đối với Trump và trở thành một trong những người ủng hộ Trump nổi bật nhất tại Quốc hội.Kedric Payne, phó chủ tịch, cố vấn chung và giám đốc cấp cao về đạo đức tại Trung tâm pháp lý chiến dịch, cho biết "rõ ràng" một nhà thầu chính phủ như Deloitte sẽ không mất hợp đồng với chính phủ trong hoàn cảnh này. "Có thể những người đưa ra điều này nhận ra rõ ràng rằng không có căn cứ pháp lý nào cho việc này, nhưng họ chỉ đang cố gắng ngăn cản bất kỳ ai đưa ra bình luận vì họ nghĩ rằng công việc của họ có thể bị đe dọa", Payne nói với The Hill.⦿ ---- Phó Tổng thống Harris đã kỷ niệm một năm ngày xảy ra cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10, cuộc tấn công đã gây ra một cuộc biểu tình lớn bên ngoài dinh thự của bà tại Washington. Harris đã có bài phát biểu của mình giữa tiếng còi báo động và tiếng người hô vang gần Đài quan sát Hải quân trên Đại lộ Massachusetts. Người ta có thể nghe thấy những người biểu tình hô vang, la hét, đánh trống và sử dụng loa phóng thanh trong khi bà phát biểu.Phó Tổng thống đã nói giữa những âm thanh đó về nỗi đau và mất mát mà người dân Israel phải chịu đựng vào ngày 7 tháng 10 khi Hamas giết chết gần 1.200 người và bắt giữ hàng trăm con tin trong cuộc tấn công tồi tệ nhất vào Israel trong lịch sử của nước này."Hôm nay, tôi biết nhiều người Do Thái sẽ đọc và suy ngẫm về Kaddish. Lời cầu nguyện không phải về cái chết. Đó là lời cầu nguyện về niềm tin bền bỉ của chúng ta vào Chúa, ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất", phó tổng thống cho biết. "Vì vậy, khi chúng ta suy ngẫm về những điều kinh hoàng của ngày 7 tháng 10, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta không thể mất niềm tin".Bài phát biểu của Harris không bị gián đoạn, nhưng bà đã gặp phải những người biểu tình tại các cuộc vận động tranh cử trên khắp cả nước, bao gồm cả ở Michigan và Arizona, nơi bà phải dừng lại và phát biểu trước những người biểu tình. Người Mỹ gốc Ả Rập đã phản đối phản ứng của chính quyền Biden đối với cuộc chiến ở Gaza, bắt đầu sau ngày 7 tháng 10 và chứng kiến Israel giết chết hàng chục nghìn người Palestine, và về việc Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí chính của Israel.Người Mỹ gốc Ả Rập đang chứng tỏ là một khối bỏ phiếu có thể gây ra vấn đề cho Harris khi bước vào tháng 11. Một cuộc thăm dò do Viện Người Mỹ gốc Ả Rập công bố vào tuần trước cho thấy cựu Tổng thống Trump dẫn trước Harris, một ví dụ về sự ủng hộ đang xói mòn từ người gốc Ả rập, một nhóm thường có xu hướng nghiêng về đảng Dân chủ.Chồng bà Harris là Doug Emhoff, người Do Thái, đã tham gia cùng Harris để đưa ra bài phát biểu, gọi các sự kiện ngày 7 tháng 10 là "đã in sâu vào tâm hồn chúng ta". Sau đó, hai người đi đến hai chiếc xẻng trên khu đất và đổ đất lên một cây nhỏ để trồng cây lựu, tượng trưng cho hy vọng và sự chính nghĩa trong Do Thái giáo.Trong khi họ xúc đất lên cây, tiếng còi báo động và tiếng la hét từ bên ngoài dinh thự vẫn tiếp diễn, nhưng những gì những người biểu tình nói không được những người bên trong dinh thự nghe thấy. Harris phát biểu tại sự kiện rằng cây này sẽ là lời nhắc nhở cho các phó tổng thống tương lai và những người khác đi qua "không chỉ về nỗi kinh hoàng của ngày 7 tháng 10 mà còn về sức mạnh và sự bền bỉ của người Do Thái. Nó sẽ nhắc nhở tất cả chúng ta không từ bỏ mục tiêu hòa bình, phẩm giá và an ninh cho tất cả mọi người. Và nó sẽ nhắc nhở tất cả chúng ta phải luôn có đức tin.”⦿ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis không nhận cuộc gọi điện thoại từ Phó Tổng thống Kamala Harris về việc phục hồi sau bão chỉ hơn một tuần sau khi Bão Helene tấn công một số khu vực của tiểu bang ông. Một nguồn tin quen thuộc với tình hình cho biết ông đã né tránh các cuộc gọi của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ vì chúng "có vẻ mang tính chính trị", theo một phụ tá của DeSantis."Kamala đã cố gắng liên lạc, và chúng tôi không trả lời", phụ tá của DeSantis nói với NBC News. Cùng một người đã nói "theo hiểu biết của tôi" khi được hỏi liệu DeSantis đã nói chuyện với Tổng thống Joe Biden hay chưa. Tuần trước, DeSantis cho biết Biden đã gọi cho ông, nhưng ông đang bay vào thời điểm đó nên không thể nghe điện thoại. Biden đã ở phía bắc Florida vào tuần trước để khảo sát thiệt hại do bão, nhưng DeSantis đang tổ chức một cuộc họp báo đã được lên lịch ở một nơi khác của tiểu bang, vì vậy họ đã không gặp nhau.Một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch cho biết nhóm của Biden đã mời DeSantis đến sự kiện ở phía bắc Florida. DeSantis đã liên lạc trực tiếp với Giám đốc Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Deanne Criswell.Tại một cuộc họp báo vào chiều thứ Hai, DeSantis đã chối việc ông từ chối nhận cuộc gọi của Harris. "Tôi không biết rằng cô ấy đã gọi", ông nói. "Tôi không chắc họ đã gọi cho ai. Họ không gọi cho tôi. Việc họ mô tả sự việc là điều họ đã làm. Không có bất kỳ ai trong văn phòng của tôi làm điều đó, theo nghĩa là nói rằng đó là chính trị".⦿ ---- Trump sẽ phát biểu tại một hội nghị dân tộc chủ nghĩa Cơ đốc cực hữu trong hai tuần tới do cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông, Michael Flynn, và doanh nhân bảo thủ Clay Clark tổ chức, theo một quan chức chiến dịch tranh cử của Trump nói với NBC News.Trump sẽ phát biểu tại cuộc họp có tên "Cuộc họp của các nhà lãnh đạo đức tin vào giờ thứ 11" (The 11th Hour Faith Leaders Meeting) vào ngày 21 tháng 10 tại "Chuyến du ngoạn ReAwaken American", Clark cho biết, đồng thời nói thêm rằng các nhà lãnh đạo đức tin khác sẽ phát biểu tại sự kiện cùng với Flynn và Ben Carson, người từng là Bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị trong chính quyền Trump.Chuyến du hành đức tin "ReAwaken America", do Flynn và Clark đồng sáng lập, đã dừng chân trên khắp đất nước để quảng bá các thuyết âm mưu cực hữu, bao gồm cả những thuyết được thúc đẩy bởi phong trào QAnon.Đây là lần đầu tiên cựu tổng thống xuất hiện tại hội nghị. Con trai ông, Eric Trump, đã phát biểu trước nhóm và bản thân cựu tổng thống đã phát biểu với những người tham gia trong cuộc trò chuyện qua loa ngoài với Flynn vào tháng 5 năm ngoái. Những đồng minh khác của Trump cũng đã từng phát biểu tại “ReAwaken America Tour” trước đây, bao gồm Roger Stone, người phủ nhận cuộc bầu cử và là CEO của My Pillow Mike Lindell cùng các cựu quan chức chính quyền Kash Patel và Peter Navarro.⦿ ---- Trong một cuộc phỏng vấn trên "The Hugh Hewitt Show" phát sóng sáng Thứ Hai, Trump đã chỉ trích Harris vì các chính sách của bà ở biên giới phía nam và cho rằng những người di cư có "gen xấu". Trump nói, ám chỉ đến các đề xuất nhập cư của phó tổng thống: "Khi bạn nhìn vào những điều bà ấy đề xuất, chúng quá xa vời đến nỗi bà ấy không biết gì cả. Tại sao không cho phép mọi người đến biên giới mở, trong đó có 13.000 người là kẻ giết người.""Nhiều người trong số họ đã giết nhiều hơn một người, và giờ họ đang sống hạnh phúc tại Hoa Kỳ", ông nói thêm. "Bây giờ bạn biết một kẻ giết người. Tôi tin điều này. Nó nằm trong gen của họ. Và chúng ta có rất nhiều gen xấu ở đất nước mình ngay bây giờ khi họ rời đi. Họ đã đưa 425.000 người vào đất nước chúng ta mà không nên ở đây, đó là tội phạm".Con số mà Trump trích dẫn là sai, gây hiểu lầm. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan đã thông báo với Quốc hội vào tháng 9 rằng có 13.000 người nhập cư bị kết tội giết người đang sống bên ngoài nơi giam giữ của ICE, nhưng ba viên chức thực thi pháp luật đã nói với NBC News rằng con số đó không bao gồm những người bị giam giữ bên ngoài nơi thực thi của ICE vì ICE không theo dõi các vụ giam giữ ở cấp tiểu bang hoặc địa phương. Hai viên chức thực thi pháp luật cũng nói với NBC News rằng nhiều người trong số họ đã vượt biên trước khi Biden làm tổng thống (kể cả trong nhiệm kỳ của Trump.)⦿ ---- Mỹ không còn tin vào thiện chí ngưng bắn của Israel. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gần đây ngày càng nghi ngờ những gì chính phủ Israel nói liên quan đến chương trình nghị sự quân sự của nước này trong cuộc chiến trên nhiều mặt trận, Axios đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ.Theo các quan chức, cuộc khủng hoảng niềm tin ngày càng sâu sắc do Israel tuyên bố trả đũa Iran, hành động này cần được phối hợp với Washington trong trường hợp Iran quyết định đáp trả. Các nguồn tin cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã cảnh báo Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Chiến lược của Israel Ron Dermer trong một cuộc điện đàm rằng Hoa Kỳ mong đợi "sự rõ ràng và minh bạch" từ Israel về kế hoạch tiến hành một cuộc phản công chống lại Iran.Các quan chức lưu ý thêm rằng chính quyền Israel đã không thông báo cho Washington về các kế hoạch quân sự lớn của mình, chẳng hạn như vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran và thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ở Beirut. Các nguồn tin cho biết Israel cũng không thông báo trước cho Hoa Kỳ rằng họ đang có kế hoạch kích nổ máy nhắn tin và các thiết bị liên lạc khác được các thành viên Hezbollah ở Lebanon sử dụng.⦿ ---- Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ và Châu Âu "ủng hộ một chính phủ man rợ", mà ông cho biết đã được đưa đến Trung Đông bởi cái mà ông gọi là "chế độ Zionist [Phục quốc Do thái]", theo bản tin của Tasnim News Agency. Trước đó, cũng hôm nay, Thứ Ba, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết đất nước của ông sẽ trả đũa Israel nếu nước này tấn công cơ sở hạ tầng của Iran. Điều này xảy ra sau các báo cáo vào thứ Hai về cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Iran."Chế độ này không tuân thủ bất kỳ quy tắc nào trong việc giết người, và mặt khác, họ cũng vi phạm nhân quyền. Những người đòi hỏi nhân quyền này nói với chúng tôi, 'Tại sao các người lại xử tử một kẻ giết người?' Nhân tiện, họ nên được nói rằng, 'Tại sao các người không lên tiếng phản đối việc giết phụ nữ và trẻ em?'", tổng thống phát biểu trong buổi công bố các tấm bia Achaemenid mới được các khoa học gia Mỹ trả lại cho Iran.Các tấm bia Achaemenid là hồ sơ hành chính ghi lại Đế chế Achaemenid, tồn tại từ năm 550–330 trước Công nguyên. Được tìm thấy tại tàn tích Persepolis, thủ đô của Đế chế Achaemenid Ba Tư cai trị từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên ở miền nam Iran, các tấm đất sét được hồi hương phản ánh cách thức tổ chức xã hội cổ đại và cách quản lý nền kinh tế của nó.Các tấm bia đất sét, tổng cộng 1.100 tấm, đã được trả lại cho Iran. Các tấm bia đất sét đã được Viện Nghiên cứu Văn hóa Cổ đại, Tây Á và Bắc Phi của Đại học Chicago, trước đây gọi là Viện Phương Đông, trả lại cho Iran.⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cho biết hôm thứ Ba rằng tình hình ở Lebanon "ngày càng tệ hơn", nhấn mạnh rằng 20% ​​dân số của đất nước đã phải di dời trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel. Borrell nhấn mạnh rằng Lebanon cần phải bầu một tổng thống càng sớm càng tốt và giới tinh hoa chính trị Lebanon cần phải "kiểm soát đất nước", vì Hezbollah hiện đang thể hiện một "nhà nước trong một nhà nước".Quan chức EU này cũng bày tỏ nghi ngờ về việc liệu các hành động của Israel có khiến đất nước an toàn hơn hay không, chỉ ra rằng nhiều người ở Israel thắc mắc về điều đó. Ông tuyên bố rằng lịch sử cho thấy các giải pháp quân sự "không hiệu quả nếu bạn có một vấn đề sâu xa ở một khu vực như bạn đang làm ở Trung Đông", cảnh báo rằng các hành động của Israel chỉ "làm mạnh thêm" Hezbollah.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm thứ Ba đã cảnh báo Israel không được tấn công đất nước ông và cam kết rằng Israel sẽ phải đối mặt với sự trả đũa nếu nhắm vào cơ sở hạ tầng của Iran. "Tên lửa của chúng tôi có thể bắn tới mọi mục tiêu. Chúng tôi sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào vào các thể chế hoặc cơ sở hạ tầng của chúng tôi", Araghchi phát biểu tại một cuộc họp báo thảo luận về tác động của cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Bình luận của bộ trưởng được đưa ra sau khi có báo cáo cho rằng Israel sẽ sớm tiến hành một cuộc tấn công trả đũa vào Iran.⦿ ---- Hiệp hội hỗ trợ tù nhân và nhân quyền Addameer (Addameer Prisoner Support and Human Rights Association), một nhóm bảo vệ quyền của người Palestine, cho biết lực lượng Israel đã bắt giữ 108 nhà báo Palestine kể từ thời điểm này năm ngoái.Addameer cho biết trong báo cáo của mình rằng 58 nhà báo vẫn còn bị giam giữ, bao gồm sáu nhà báo nữ và ít nhất 22 nhà báo từ Gaza đã được xác nhận danh tính. Trong số đó, 16 người đang bị giam giữ hành chính. Tổng cộng, hơn 9.000 lệnh giam giữ hành chính đã được ban hành kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, "bao gồm cả lệnh mới và lệnh gia hạn", nhóm bảo vệ quyền cho biết.⦿ ---- Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thề hôm thứ Hai rằng Israel sẽ tiếp tục chiến đấu chừng nào sự tồn tại của mình còn bị đe dọa. "Miễn là kẻ thù còn đe dọa sự tồn tại của chúng ta và hòa bình của đất nước, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu", thủ tướng phát biểu tại lễ tưởng niệm của nhà nước để đánh dấu một năm kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10.Ông nhấn mạnh rằng các mục tiêu của Israel bao gồm đánh bại Hamas, giải cứu con tin và ngăn chặn các mối đe dọa trong tương lai từ Gaza, đồng thời tuyên bố sẽ không bỏ lại bất kỳ con tin nào. Cuối cùng, Netanyahu đã tái khẳng định rằng cuộc chiến của Israel không chỉ vì ngày hôm nay mà còn vì các thế hệ tương lai, tuyên bố rằng, "Cùng với ân sủng của Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng".⦿ ---- Sau nhiều tuần lễ đồn đoán về tung tích của ông, thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar được cho là đã thiết lập lại liên lạc với những người trung gian Qatar, theo một quan chức Israel phát biểu với Walla News vào thứ Hai. Việc Sinwar vắng mặt trước công chúng đã dẫn đến tin đồn rằng ông có thể đã bị giết trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza.Tuy nhiên, gần đây, một báo cáo khác của Kênh 12 của Israel tuyên bố rằng thủ lĩnh này thực sự còn sống và đã vây quanh mình với các con tin sau vụ ám sát các nhân vật cấp cao trong nhóm của ông do Israel thực hiện. Trong báo cáo ngày hôm Thứ Hai, một quan chức lưu ý rằng Sinwar không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ thay đổi lập trường của mình về lệnh ngừng bắn tiềm năng hoặc các cuộc đàm phán về con tin.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố hôm thứ Hai rằng họ có ý định thiết lập một lệnh phong tỏa trên biển dọc theo bờ biển Lebanon, kéo dài từ cửa sông Alawali đến Rosh Hankara. Theo một phát ngôn viên của IDF bằng tiếng Ả Rập, các hành động chống lại Hezbollah được dự đoán sẽ diễn ra ở khu vực này. Người dân đã được khuyến cáo tránh xa các bãi biển và ngư dân được cảnh báo tránh xa vùng nước dọc theo một đoạn dài 60 km (khoảng 36 dặm) của Biển Địa Trung Hải."Vì sự an toàn của bạn, hãy kiềm chế không ra biển hoặc lên bãi biển từ bây giờ cho đến khi có thông báo mới. Việc ở trên bãi biển và di chuyển bằng thuyền trong khu vực sông Awali về phía nam gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn", tuyên bố nêu rõ.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thông báo qua Telegram vào thứ Hai rằng lực lượng không quân của họ đã tấn công 120 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon "trong vòng một giờ"."Những mục tiêu này thuộc về các đơn vị khác nhau của tổ chức khủng bố Hezbollah, bao gồm các đơn vị khu vực của Mặt trận phía Nam của Hezbollah, Lực lượng Radwan, Lực lượng Tên lửa và Tên lửa, và Cục Tình báo", IDF cho biết. Theo quân đội, các cuộc tấn công là một phần trong hoạt động của họ "nhằm làm suy yếu khả năng chỉ huy, kiểm soát và bắn phá của Hezbollah, cũng như hỗ trợ lực lượng mặt đất đạt được các mục tiêu hoạt động của họ".⦿ ---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai rằng Mỹ đã bật đèn xanh cho một đợt bán tiềm năng Ngư lôi hạng nhẹ MK 54 MOD 0 và các thiết bị liên quan cho Ấn Độ với chi phí ước tính là 175 triệu đô la. Pentagon tuyên bố thỏa thuận sẽ bao gồm 53 Ngư lôi hạng nhẹ MK 54 MOD 0, Ngư lôi tập trận có thể thu hồi (REXTORP), phụ kiện phóng từ trên không, phụ tùng ngư lôi đã phân loại và chưa phân loại, hộp đựng ngư lôi, thiết bị hỗ trợ ngư lôi, bao gồm thiết bị và công cụ thử nghiệm."Đợt bán được đề xuất này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách giúp củng cố mối quan hệ chiến lược Hoa Kỳ-Ấn Độ và cải thiện an ninh của một đối tác quốc phòng lớn, tiếp tục là một lực lượng quan trọng cho sự ổn định chính trị, hòa bình và tiến bộ kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Nam Á", theo Pentagon tuyên bố.⦿ ---- Cảnh sát Nhật Bản đã bắt 12 người đàn ông hôm thứ Hai khi họ trở về từ Campuchia vì cáo buộc lừa đảo qua điện thoại, sau khi một số người cho rằng họ là nạn nhân của lao động cưỡng bức tại quốc gia Đông Nam Á này. Nhóm 12 người đàn ông này đang làm việc tại một sòng bạc ở tỉnh Svay Rieng của Campuchia, nơi cảnh sát địa phương đã tiến hành khám xét sau khi có báo cáo về các hành vi lạm dụng lao động. Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi một số người đàn ông tìm kiếm sự hỗ trợ từ đại sứ quán Nhật Bản tại Phnom Penh.Những người đàn ông này đã bị cảnh sát Campuchia giam giữ bảo vệ từ tháng 8 trước khi được đưa trở lại Nhật Bản bằng máy bay. Họ đã đến sân bay Haneda và Narita vào sáng thứ Hai. Theo cảnh sát Nhật Bản, 12 người đàn ông này đã bị bắt vì cáo buộc lừa đảo một phụ nữ ngoài 40 tuổi từ Tỉnh Toyama khoảng 2 triệu yên (13.000 đô la) vào tháng 8 bằng cách đóng giả làm cảnh sát qua điện thoại.Một nhóm điều tra chung gồm cảnh sát tỉnh Miyagi, Ibaraki, Toyama và Nara tin rằng những nghi phạm, người trẻ nhất trong số họ đang ở độ tuổi thiếu niên, đã nộp đơn xin việc ở Campuchia sau khi thấy các bài đăng trên mạng xã hội quảng cáo "việc nhẹ, lương cao", nhưng có vẻ như họ đã tham gia vào việc thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.Đã có một loạt các vụ việc liên quan đến các nhóm lừa đảo Nhật Bản sử dụng các địa điểm ở các nước Đông Nam Á làm nơi ẩn náu. Vào tháng 11 năm ngoái, chính quyền Campuchia đã trục xuất 25 người đàn ông Nhật Bản vì bị cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo qua điện thoại ở Phnom Penh.⦿ ---- Tăng tuổi thọ, nếu ăn trái cây và rau. Chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm ít nhất bốn khẩu phần trái cây và rau mỗi tuần có thể giúp tăng tuổi thọ trung bình ở Đài Loan lên 3,25 năm. Chế độ ăn trái cây và rau là một trong năm yếu tố lối sống liên quan đến tuổi thọ trong nghiên cứu được tiến hành tại Đại học Y khoa Đài Bắc (TMU: Taipei Medical University), nhóm nghiên cứu cho biết trong một cuộc họp báo vào thứ Hai.Theo Lo Wei-cheng, phó giáo sư y tế công cộng tại TMU, nghiên cứu này đã xem xét chế độ ăn uống, hút thuốc, uống rượu, hoạt động thể chất và cân nặng có thể tác động như thế nào đến tuổi thọ của người dân Đài Loan. Nhóm nghiên cứu của Lo, cùng với Trường Y tế Công cộng của Đại học Quốc gia Đài Loan và Viện Khoa học Thống kê của Academia Sinica, đã phân tích dữ liệu của 19.893 cá nhân được biên soạn thông qua Khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia (National Health Interview Survey).Những người tham gia nghiên cứu đều từ 30 tuổi trở lên khi hai cuộc khảo sát sức khỏe đầu tiên được tiến hành tại Đài Loan vào năm 2001 và 2005, với độ tuổi trung bình là 48,8, theo tuyên bố. Trong thời gian theo dõi trung bình là 15,6 năm, 3.815 người tham gia đã tử vong, theo báo cáo.Năm yếu tố lối sống được xem xét trong nghiên cứu là hút thuốc, uống rượu, hoạt động thể chất trong thời gian rảnh rỗi, lượng trái cây và rau quả tiêu thụ và yếu tố cân nặng được thể hiện bằng chỉ số khối cơ thể (BMI), tuyên bố cho biết.Trung bình, những người tham gia áp dụng các lựa chọn lành mạnh trong cả năm lĩnh vực có tuổi thọ trung bình cao hơn 7,13 năm so với những người không áp dụng, Lo cho biết. Ông giải thích rằng các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp ngoại suy lăn, đây là phương pháp ước tính giá trị dựa trên việc mở rộng các yếu tố đã biết vượt ra ngoài phạm vi của mô hình.Về các yếu tố riêng lẻ, lượng trái cây và rau quả tiêu thụ "đủ" có liên quan đến việc tăng tuổi thọ trung bình là 3,25 năm, cho thấy đây là yếu tố quan trọng nhất trong số năm yếu tố được nghiên cứu, ông cho biết. Khoảng 90% những người tham gia được ước tính là đã tăng tuổi thọ tương đối có "lượng tiêu thụ đủ" ít nhất bốn khẩu phần trái cây và bốn khẩu phần rau mỗi tuần, Lo cho biết.Ông nói thêm rằng chế độ ăn "năm khẩu phần một ngày" được khuyến nghị - ba khẩu phần rau và hai khẩu phần trái cây mỗi ngày - chỉ được 10% những người tham gia áp dụng. Trong khi đó, những người tham gia chưa bao giờ hút thuốc được ước tính đã tăng thêm 2,31 năm tuổi thọ, trong khi những người hoạt động thể chất tăng thêm 1,85 năm và những người không uống rượu và uống ít rượu tăng thêm 1,62 năm, Lo cho biết.Ông cho biết, một mức tăng "không đáng kể" là 0,72 năm đã được chỉ định cho những người duy trì BMI bình thường từ 18,5 đến dưới 25 kg trên mét vuông. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng những người thừa cân chi nhiều hơn 21,1 phần trăm cho chăm sóc sức khỏe so với những người kiểm soát cân nặng của mình, ông cho biết, đồng thời nói thêm rằng nghiên cứu cũng xem xét tác động của các yếu tố lối sống đến chi tiêu chăm sóc sức khỏe.⦿ ---- Tòa án kỷ luật Đài Loan đã phạt cựu đại diện Đài Loan tại Thái Lan 300.000 Đài tệ (9.302 đô la Mỹ) và cấm ông phục vụ trong các chức vụ công trong hai năm, sau khi phát hiện ông có hành vi quấy rối tình dục một nữ cấp dưới khi ông phục vụ tại Bangkok. Tòa án thuộc Viện Tư pháp đã phát hiện Chuang Suo-hang, người nhậm chức tại Bangkok vào ngày 31/7/2022 và từ chức sau những cáo buộc có hành vi sai trái vào ngày 21/6 /2023, có hành vi không phù hợp với người đứng đầu một phái bộ nước ngoài.Chuang đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và xin lỗi nạn nhân, theo tòa án. Tòa đã ra phán quyết rằng Chuang phải bị cách chức và bị cấm phục vụ trong các chức vụ công trong hai năm, cùng với khoản tiền phạt 300.000 Đài tệ. Chuang vẫn có thể kháng cáo phán quyết. Phán quyết được đưa ra sau khi cơ quan giám sát của chính phủ luận tội Chuang vào tháng 7 vì quấy rối tình dục một người phụ nữ làm việc dưới quyền ông tại văn phòng Thái Lan.Trong tuyên bố báo chí vào tháng 7, Viện kiểm sát cho biết trong nhiệm kỳ của mình, Chuang, 68 tuổi, đã quấy rối người phụ nữ này bằng lời nói và hành động, bao gồm cả việc nắm tay cô và mời cô vào phòng của ông để thảo luận về các bản thảo bài diễn văn.Trước khi đảm nhiệm chức vụ tại Thái Lan, Chuang là phó chủ tịch Hội đồng Phát triển Thương mại Đối ngoại Đài Loan. Trước đây, ông từng là người phát ngôn Nội các, thứ trưởng Hội đồng Các vấn đề Cộng đồng Hải ngoại và là nhà lập pháp của DPP từ năm 2005 đến năm 2008.⦿ ---- Ca nhạc sĩ Taylor Swift đã trở thành tỷ phú từ năm ngoái và năm 2024 đã đưa cô trở thành nữ nhạc sĩ giàu nhất thế giới, theo Forbes. Giá trị tài sản ròng của Swift, được thúc đẩy bởi Eras Tour, hiện là 1,6 tỷ đô la, đưa cô vượt qua Rihanna, người có giá trị tài sản ròng là 1,4 tỷ đô la, theo Forbes. Tạp chí này cho biết khối tài sản của Swift bao gồm khoảng 600 triệu đô la thu được từ tiền bản quyền và lưu diễn, danh mục âm nhạc trị giá 600 triệu đô la khác và 125 triệu đô la bất động sản.Swift hiện đứng thứ 2 trong danh sách những nhạc sĩ giàu nhất, chỉ sau Jay-Z, người có khối tài sản ước tính là 2,5 tỷ đô la, theo báo cáo của Billboard. Forbes lưu ý rằng Swift là nhạc sĩ đầu tiên trở thành tỷ phú "chủ yếu dựa trên các bài hát và màn trình diễn của cô ấy". Rihanna đã không phát hành album nào kể từ năm 2016, mặc dù cô ấy đang thực hiện một album mới. Phần lớn khối tài sản của Rihanna đến từ dòng sản phẩm Fenty Beauty và đồ lót Savage x Fenty của cô.Chuyến lưu diễn Eras Tour của Swift, bắt đầu vào tháng 3/2023 và phá vỡ kỷ lục về chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất trước khi năm kết thúc, sẽ tiếp tục vào cuối tháng này và dự kiến kết thúc vào tháng 12/2024.⦿ ---- Chất lượng trường học, giao thông và các dịch vụ giải trí nằm trong số nhiều yếu tố bạn cân nhắc trước khi chuyển đến một thành phố mới. Một yếu tố khác là sự an toàn. Theo một nghiên cứu do công ty tài chính cá nhân WalletHub thực hiện, các mối đe dọa từ khủng hoảng sức khỏe cộng đồng và thiên tai đến các vụ xả súng hàng loạt và tai nạn giao thông, mối lo ngại về an toàn không chỉ giới hạn ở tổn hại về thể chất.Người Mỹ cũng lo lắng về các vấn đề an toàn tài chính như lạm phát, thế chấp không đủ khả năng chi trả, thiếu bảo hiểm y tế và trộm cắp danh tính. WalletHub đã so sánh hơn 180 thành phố trên toàn quốc qua 41 chỉ số an toàn để xác định thành phố nào "an toàn nhất".

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng đây là năm thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ:

1. South Burlington, Vermont

2. Casper, Wyoming

3. Warwick, Rhode Island

4. Burlington, Vermont

5. Boise, Idaho

5 thành phố kém an toàn nhất Hoa Kỳ là:

1. New Orleans, Louisiana

2. Baton Rouge, Louisiana

3. ort Lauderdale, Florida

4. Detroit, Michigan

5. Memphis, Tennessee

Nhóm 10 thành phố an toàn nhất California (con số là thứ hạng toàn quốc):

11th: Irvine

23rd: Chula Vista

24th: Fremont

25th: Glendale

27th: Santa Rosa

29th: Santa Clarita

35th: Garden Grove

36th: Huntington Beach

37th” Oceanside

43rd: San Diego

⦿ ---- Chi phí mua giấc mơ trúng giải độc đắc Mega Millions sẽ sớm tăng gấp đôi, nhưng các quan chức xổ số cho biết họ tin tưởng rằng người chơi sẽ không ngại trả nhiều hơn sau những thay đổi sẽ dẫn đến giải thưởng lớn hơn và nhiều người chiến thắng hơn. Các quan chức xổ số đã thông báo vào thứ Hai rằng sẽ mất 5 đô la để chơi Mega Millions bắt đầu từ tháng 4, tăng từ mức 2 đô la hiện tại cho mỗi vé.

Việc tăng giá sẽ là một trong nhiều thay đổi đối với Mega Millions mà các quan chức cho biết sẽ dẫn đến tỷ lệ cược giải độc đắc được cải thiện, nhiều giải thưởng khổng lồ hơn và thậm chí là số tiền trả thưởng lớn hơn. Joshua Johnston, giám đốc Xổ số Washington và giám đốc điều hành của nhóm giám sát Mega Millions cho biết: "Chi 5 đô la để trở thành triệu phú hoặc tỷ phú, điều đó khá tốt". Mega Millions và người đồng hương xổ số Powerball của nó được bán ở 45 tiểu bang, cũng như Washington, D.C. và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Powerball cũng được bán ở Puerto Rico.

⦿ ---- Quận Cam: 50 người hẹn giờ, rủ nhau xông vào cướp tiệm tạp hóa. Cảnh sát đang truy tìm những nghi phạm đã tấn công một nhân viên bán hàng và cướp một tiệmàng 7-Eleven ở Quận Cam, Sở Cảnh sát Anaheim đưa tin. Nhân viên bán hàng đã bị một nhóm khoảng 50 người tấn công khi họ cố gắng cướp cửa hàng, nằm tại 550 South Knott Ave. ở Anaheim, hôm Chủ Nhật.

Video cho thấy 2 người đàn ông đeo mặt nạ ban đầu tấn công nhân viên bán hàng và cố gắng phá cửa vào khoảng 1:30 giờ sáng Chủ Nhật. Một nghi phạm mặc áo hoodie màu xám cầm thứ có vẻ là một tảng đá lớn đã đe dọa nhân viên bán hàng lùi lại khỏi cửa. Một số thành viên của đám đông đã được nhìn thấy đang lục tung cửa hàng, trèo lên quầy, đẩy kệ và ném hàng hóa, theo cảnh sát cho biết.

Một số thành viên đã được nhìn thấy đang quay phim vụ tấn công cướp và cười nhạo nhân viên bán hàng với khuôn mặt đầy máu. Nhân viên bán hàng đã bị thương nhẹ với chảy máu mũi, KTLA đưa tin. Cảnh sát đã đến cửa hàng sau khi bọn nghi phạm rời khỏi hiện trường. Một số tiền mặt không xác định cũng đã bị đánh cắp từ máy tính tiền, cùng với hàng hóa.

Vụ cướp này xảy ra sau một loạt các vụ cướp theo kiểu đám đông hẹn giờ xông vào nhắm vào các cửa hàng tiện lợi 7-Eleven trên khắp Nam California. Cuộc điều tra đang được tiến hành. Ai có thông tin, xin liên hệ với cảnh sát Orange County Crime Stoppers theo số 855-847-6227 hoặc truy cập occrimestoppers.org.

⦿ ---- Hai sinh viên của Đại học Harvard đã tạo ra công nghệ mới cho phép người dùng truy cập thông tin cá nhân của bạn chỉ bằng cách nhìn vào bạn. Nghĩa là, khi bạn đeo kính, hễ ai ngó vào ban, bạn qua mắt kính đọc được thông tin của người ngó bạn.

Sinh viên tại ngôi trường danh giá này nổi tiếng là đi đầu trong lĩnh vực này và hai sinh viên năm ba đang sống đúng với khả năng đó. Anhphu Nguyen và Caine Ardayfio đã tạo ra phần mềm có thể tiết lộ tên, địa chỉ, số điện thoại và tiểu sử của một người chỉ từ một hình ảnh. Hai người này đã dành nhiều năm để lập trình và đưa ra ứng dụng mới nhất của họ chỉ mất vài ngày. Anhphu Nguyen cho biết: "Chúng tôi sử dụng một loạt các nguồn dữ liệu công khai để chứng minh rằng có thể lấy thông tin cá nhân của một người chỉ từ khuôn mặt của họ".

Quét gửi hình ảnh cá nhân đến điện thoại: Hai người này đang sử dụng Meta Ray-Bans có camera trong ống kính để phát trực tiếp video qua Instagram và chương trình mà họ đã tạo. Trong vòng một phút rưỡi, việc quét một người nào đó có thể thấy thông tin cá nhân về người đó ngay trên điện thoại của họ.

Mọi thứ trong chuyện này đều hợp pháp. Có một số hạn chế về cách chính phủ có thể sử dụng công nghệ này nhưng không phải cá nhân người thường. Đó là điều mà Nguyen và Ardayfio quan tâm hàng đầu khi họ đang xây dựng mã. Họ hy vọng các nhà lập pháp sẽ vào cuộc. "Đó là lý do tại sao chúng tôi dành phần lớn thời gian, không phải để lập trình, mà là để quy định về quyền riêng tư và xem chúng tôi có thể giúp mọi người tự bảo vệ mình như thế nào", Ardayfio cho biết.

Tiếng còi cảnh báo vang lên khắp thế giới: Chuyên gia an ninh mạng của WBZ Peter Tran cho biết các sinh viên đã xây dựng một trong những bằng chứng khái niệm rõ ràng nhất cho công nghệ này. "Đây thực sự là bằng chứng khái niệm", Tran cho biết. "Đây là tiếng còi cảnh báo vang lên khắp thế giới. Tôi vừa phấn khích vừa thực sự sợ hãi đến mức có lẽ nó sẽ khiến tôi mất ngủ về mặt an ninh mạng".

Các sinh viên đã tạo ra một "lý do" để mọi người xóa thông tin của họ khỏi cơ sở dữ liệu công khai trong vòng vài phút. Nhưng Tran cảnh báo rằng ngay cả khi thông tin của bạn được riêng tư hóa trên các trang web này, những thông tin khác có thể xuất hiện chỉ trong một thời gian ngắn.

⦿ ---- TIN VN. Tập đoàn nhà ông Donald Trump thực hiện tổ hợp khách sạn 5 sao, sân golf, khu dân cư tại Hưng Yên với tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD. Theo Nhịp Sống Thị Trường. Ngày 25/9, tập đoàn Trump Organization và CTCP Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên - công ty con của Đô thị Kinh Bắc (Kinh Bắc City -KBC) - đã công bố sự hợp tác thực hiện tổ hợp dự án tổ hợp khách sạn 5 sao, sân golf theo tiêu chuẩn quốc tế, khu dân cư sang trọng và các tiện ích đẳng cấp tại Việt Nam. Cùng ngày, UBND tỉnh Hưng Yên đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Tổ hợp các nhà đầu tư được Trump organization lựa chọn gồm tập đoàn Phát triển Hưng Yên, IDG (quỹ Đầu tư của Mỹ), Horitus – (quỹ đầu tư của Mỹ) để xây dựng tổ hợp cao cấp, hiện đại, quy mô lớn đủ tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD. Tổ hợp bao gồm hệ thống sân golf Vvip 54 hố đồng bộ resorts cao cấp và hệ thống villa, để phục vụ cho những sự kiện đặc biệt, các hội nghị cấp cao. Ngoài ra còn có sân golf 54 hố phục vụ đại chúng và quần thể đô thị, nhà ở hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa tỉnh Hưng Yên lên thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai không xa. (Nếu con trai Biden, hay chồng bà Harris làm kinh doanh như thế, Cộng Hòa Bolsa sẽ chụp mũ liền.)

⦿ ---- TIN VN. Vụ cháy ở công ty giày: Thiệt hại 100 tỷ đồng, 2.000 công nhân nghỉ việc. Theo Báo Dân Trí. Vụ cháy lớn ở kho xưởng gia công giày da tại huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) thiệt hại hơn 100 tỷ đồng. Hơn 2.000 công nhân công ty phải tạm nghỉ việc để cơ quan điều tra và khắc phục sự cố. Ngày 8/10, ông Phạm Văn Triêm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Phước Thịnh (chủ đầu tư cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu), cho biết vụ cháy kho xưởng công ty ChangChun Vina gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng. Trong đó công ty ChangChun Vina thiệt hại gần 50 tỷ đồng giá trị hàng hóa, nguyên vật liệu, máy móc; hệ thống điện mặt trời áp mái thiệt hại 20 tỷ đồng và hạ tầng nhà xưởng của cụm công nghiệp An Ngãi bị thiệt hại gần 30 tỷ đồng. Tất cả hạng mục đều được doanh nghiệp mua bảo hiểm.

⦿ ---- TIN VN. Hi hữu: Đang trượt thành đỗ... thủ khoa do lỗi "hoàn toàn không cố ý". Theo SOHA. Hội đồng chấm thi khẳng định việc lỗi là do quá trình đọc và ghi bị nhầm 9.5 điểm chứ không hề có dụng tâm nào khác. Một học sinh có điểm thi vào lớp 10 Trường THPT Lê Hồng Phong (TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa) là: toán 8 điểm; ngữ văn 8,5 điểm; tiếng Anh 6,4 điểm. Theo Thanh niên, học sinh này cũng là thủ khoa đầu vào trong năm học 2024-2025 của trường cấp 3 nói trên. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã nhận được 3 đơn thư khiếu nại về thành tích bất thường của thí sinh nói trên. Theo đó, thí sinh C.T.H., phòng thi số 6, Hội đồng thi Trường THPT Lê Hồng Phong, chỉ có học lực trung bình, rất khó để có điểm thi cao đến vậy. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao Thanh tra sở vào cuộc xác minh. Kết quả, điểm bài thi thì thí sinh này chỉ đạt: toán 4,5 điểm; ngữ văn 6,5 điểm; tiếng Anh 2,4 điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc C.T.H. đã lệch 9.5 điểm so với công bố trước đó. Với số điểm thực tế sau khi kiểm tra lại, thí sinh nói trên đã không đủ điểm để đậu vào lớp 10 Trường THPT Lê Hồng Phong năm học 2024-2025. Hội đồng tuyển sinh sau đó cũng đã gửi thông báo đến em học sinh nói trên, buộc phải dừng học.

⦿ ---- HỎI 1: Sức tăng tuổi thọ của nhân loại đang chậm lại?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu mới cho thấy sự gia tăng tuổi thọ của con người có thể đang chậm lại sau khi gần như tăng gấp đôi trong thế kỷ qua. Trong thế kỷ 19 và 20, đã có sự gia tăng đáng kể về tuổi thọ dự kiến của con người, do các yếu tố như chế độ ăn uống lành mạnh hơn và tiến bộ y học. Nhưng các chuyên gia cho biết tốc độ gia tăng đã chậm lại đáng kể trong ba thập niên qua, sau khi gần như tăng gấp đôi trong suốt một trăm năm qua. Họ cho rằng thay vì tập trung vào việc kéo dài tuổi thọ của con người, trọng tâm nên chuyển sang kéo dài số năm con người sống khỏe mạnh.

Chi tiết:

https://www.newsshopper.co.uk/news/national/24635665.increase-human-life-expectancy-slowing-study-suggests/

⦿ ---- HỎI 2: Chết vì thuốc gây nghiện đã giảm 10%?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Trong những phát hiện cho thấy những bước tiến đang được thực hiện trong cuộc chiến chống lại nạn dịch gây nghiện opioid của Hoa Kỳ, dữ liệu mới của chính phủ cho thấy số ca tử vong do dùng thuốc quá liều đã giảm 10%. Các số liệu thống kê do các tiểu bang biên soạn và được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ công bố cho thấy chỉ hơn 100.000 người đã tử vong vì dùng thuốc quá liều trong giai đoạn 12 tháng kết thúc vào tháng 4.

Tiến sĩ Rahul Gupta, giám đốc Văn phòng Chính sách Kiểm soát Ma túy Quốc gia của Bạch Ốc, đã mô tả mức giảm này là lớn nhất từng được ghi nhận và ghi nhận các chiến lược kép của chính quyền nhằm tăng cường các biện pháp can thiệp y tế công cộng trong khi trấn áp các nhà cung cấp thuốc. "Điều này không xảy ra một cách tình cờ", Gupta nói với tờ Washington Post.

https://www.upi.com/Health_News/2024/10/07/US-overdose-deaths-drop-10-percent/3221728305472/

.