‘Đàng hoàng’ và tài năng!

Nguồn: Cục Thống Kê Hoa Kỳ US Beaureau of Statistic

Chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa.

Trong vài tháng qua, người dân Mỹ, dù muốn hay không muốn, cũng đã có nhiều cơ hội để nhìn về một bức tranh mà trong đó có quá nhiều sự tương phản. Những mảnh ghép từ hai tầm nhìn, hai chiến lược, hai mục đích hoàn toàn khác biệt đã dần dần rơi xuống, để lộ ra hai con đường hoàn toàn khác biệt cho người Mỹ lựa chọn. Dù có một bức màn đã rơi xuống (như nữ hoàng Oprah Winfrey đã ví von) cho một thuyền trưởng bước ra, trao lại cho người dân sự hy vọng, lòng tin, trách nhiệm, thì sâu thẳm bên trong chúng ta vẫn muốn biết, những giá trị thực của một triều đại đã mang lại. Từ đó, niềm tin sẽ được củng cố.

Đây là lúc nói về vấn đề đó.

Cuối năm 2020, khi đại dịch COVID bùng nổ, nền kinh tế Hoa Kỳ và thế giới bắt đầu lao dốc. Trước khi chính thức nhậm chức tổng thống vào ngày 20/1/2024, Joe Biden và Kamala Haris đã đề ra những chính sách nhằm khôi phục lại nền kinh tế Hoa Kỳ đang bắt đầu suy thoái.

Phục hồi kinh tế sau đại dịch

“Bidenomics” cũng nhấn mạnh đến việc tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc, đặc biệt là đối với những người lao động có thu nhập thấp. Chính quyền đã giám sát một số mức lương tăng cao nhất đối với những người lao động có thu nhập thấp, với thu nhập điều chỉnh theo lạm phát tăng 3,5%. Chính quyền Biden-Harris cũng đã giành sự hỗ trợ to lớn với các công đoàn, chứng kiến ​​sự gia tăng trong các nỗ lực thành lập công đoàn trên nhiều ngành khác nhau.

Đầu tư cơ sở hạ tầng

Giảm lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng ổn định

Nhìn chung, mặc dù lạm phát tăng đột biến vào năm 2022, nhưng tình hình lạm phát đã giảm nhiều, và chính quyền Biden-Harris vẫn tiếp tục nỗ lực ổn định giá cả trong khi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tỷ lệ tội phạm

Trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vào cuối năm nay, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tiếp tục chú trọng tăng trưởng dựa trên nền tảng kinh tế vững chắc của Tổng thống Biden.

Chi phí xăng dầu và chính sách năng lượng

Trong nhiệm kỳ của Trump, giá xăng nhìn chung thấp, trung bình khoảng $2,41 một gallon vào năm 2019. Vào năm 2020, giá tiếp tục giảm do nhu cầu giảm trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, dưới thời chính quyền Biden, giá xăng tăng vọt, đạt đỉnh vào giữa năm 2022, do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm phục hồi kinh tế sau đại dịch, các vấn đề về chuỗi cung ứng, và tác động địa chính trị của cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Tính đến năm 2024 , giá xăng đã giảm đáng kể.

Chính sách năng lượng của Trump nhấn mạnh vào sản xuất nhiên liệu hóa thạch, hướng đến mục tiêu độc lập về năng lượng của Hoa Kỳ thông qua việc bãi bỏ quy định đối với các ngành công nghiệp dầu khí. Chính quyền Biden, mặc dù không từ bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch, đã chuyển sang năng lượng sạch, với các khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo. Đây được coi không chỉ là cách để đạt được các mục tiêu về khí hậu mà còn là chiến lược dài hạn để tạo việc làm trong các ngành công nghiệp xanh mới nổi.

Vượt biên trái phép

Số lượng vượt biên trái phép tăng đột ngột dưới cả chính quyền Trump và Biden, nhưng hoàn cảnh khác nhau. Trump đã ban hành các chính sách nhập cư nghiêm ngặt, bao gồm cả Đạo luật 42, cho phép trục xuất nhanh chóng, với lý do sức khỏe cộng đồng trong đại dịch COVID-19.

Dưới thời Biden, các cuộc vượt biên đạt mức cao kỷ lục vào năm 2021 và 2022, chủ yếu là do Đạo luật 42 bị bãi bỏ và những thay đổi rộng rãi hơn về chính sách nhập cư. Tuy nhiên, vào năm 2023, chính quyền Biden đã thực hiện các quy tắc tị nạn nghiêm ngặt hơn và tăng cường trục xuất, dẫn đến sự suy giảm các cuộc vượt biên. Đến giữa năm 2023, tỉ lệ vượt biên trái phép giảm, một phần là do các con đường hợp pháp dành cho người di cư được mở rộng và tăng cường hợp tác với các nước láng giềng. Chính quyền Biden cho rằng biện pháp hiệu quả nhất để nâng cao an ninh biên giới là bằng luật pháp. Một dự luật lưỡng đảng được đề xuất tại Thượng viện Hoa Kỳ và được chính quyền Biden ủng hộ sẽ thắt chặt an ninh biên giới và hạn chế vượt biên trái phép. Nhưng Đảng Cộng hòa đã phá hỏng nỗ lực này, sau khi Trump lên tiếng phản đối và kêu gọi đảng này không bỏ phiếu thông qua dự luật.